Hablar por Hablar (10/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:05 a ha

Voz 1 00:05 las

Voz 4 00:26 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 6 00:36 hoy por hoy es joven

Voz 4 00:37 catorce La Ventana Hora veinticinco boletines informativos fin de semana que apenas punto com aplicación Si quieres te colectas dije tu momento para la información que apenas corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 9 01:06 por hablar

Voz 10 01:11 Macarena Berlín

Voz 11 01:17 no

Voz 13 01:32 no no

Voz 11 01:34 sí

Voz 14 02:24 un barco

Voz 15 02:35 no

Voz 16 02:47 tú

Voz 17 02:55 llevo años preocupada con el tema de cómo se enganchan los adolescentes se resolverá lo dicen que no resulta mantener la atención pues porque si se han vuelto a alumnos inquietos deslumbrados con la pantalla pero luego sumamente los adonde exigen que los adultos también por su puesto que en las redes buena gente que es lo que hace que un hombre felizmente casado con una mujer del pasado ha dejado no si Bush que en las redes más se mociones su vida sin tienes a la persona lado proponen un viaje no sé me parece que estamos viendo el la capacidad eso de luchar por el amor a la persona que tienes al lado por compartir con cualquier persona en fin lo que piensas el caliente la voz ahora mismo vivimos practican de todo el mundo tarifa el Zaplana en los teléfonos iba a Camps a veces dice la gente no sabe si es que te pierdes pero si es gratis sí ya sé ya sé lo que me pierdo me pierda veces el silencio conmigo mismo siempre si me apunta era el placer de saber con el libro Iquique entre Titi dicho con con la persona con una cuestas masón un restaurante Inés a todos los teléfonos móviles a ver deja el teléfono las dos horas que vamos a estar con esas personas y luego ya me iba hágase las redes los seres humanos hemos vivido sin esta nueva tecnología que a mi me parece que a nivel profesional hay profesiones en las que la necesita y desde luego la parte humana si a mí me llamó una amiga por el tono de voz y si está esta crisis que si estás nada como un emoticonos bailarina de flamenco

Voz 18 04:52 sí lo mismo

Voz 15 04:56 ambos

Voz 19 04:58 qué tal muy buenas noches Éste es uno de los testimonios que ayer nos acercó la madrugada de radio a partir de este momento el equipo de hablarporhablar les saluda con Adriana Mourelos con Elena Sánchez Icon Inés Morán en la producción Pablo Arévalo y Borja González en la dirección técnica empezamos a caminar el sábado diez de febrero con los protagonistas de las últimas noches entre las llamadas más destacadas de estas últimas madrugadas está la de la isla una joven musulmana que siente que ha sido víctima de una estafa emocional la de Rafael con el que celebramos que el regalo de su sesenta cumpleaños ha sido encontrar trabajo y la de María que tiene una relación telemática con un hombre que intuye que va a cambiarle la bingo la María buenas noches

Voz 20 05:42 habla desde Toledo me gustaría muchísimo hablarte del cual creo que enamorado como una quinceañera me gusta muchísimo que vive en Valencia pero que desde Salamanca como yo hice con Cid que tiene los mismos factores que yo sin duda porque son dos el baby boomers la generación de recta entonces los valores diez el mismo concepto del amor que tengo yo entonces esto parece algo mágico a tantísimo todavía no lo he visto personalmente y ahora estoy incertidumbre de qué pasará cuando nos veamos por qué ahora hasta no idílico para mejor los vemos ídolos Bustelo nuestros no sé come

Voz 21 06:33 quería

Voz 18 06:36 pero hay conexión hay que el viento

Voz 20 06:40 Tica mucha física todavía no sé todavía no sé si física que como hemos visto pero hablamos mucho yo tenía mucho contenido muy simpático pero a mi me lo parece todo de fuerza que es en días ese luego se preocupa forniquen fijos como saber qué para mí los fijos son muy importantes los porque por delante tres tantas que me parece que es educado con los valores que yo hice me gusta mucho aparte de que no se me encanta como como miras es muy lo veo muy varonil muy machote como se decía antes

Voz 22 07:19 entiendo María que sean conocido

Voz 20 07:23 las redes de ese conocí a muchísima gente pero nunca me ha lo que voy a pasar ahora

Voz 22 07:31 la vez que siente algo así

Voz 20 07:32 sí porque es una es como mi amor correspondido aunque sea platónico por ahora es como correspondido porque antes o les gustaba yo me gustaban ellos pero no no había esa fusión digamos pero ahora sí estoy tan contenta es que me siento como una quinceañera contento aunque tampoco es que lo vaya diciendo hacia la calle pero fuercen

Voz 22 07:54 porque María porque

Voz 20 07:57 yo creo que la gente sea Mis Amigas de me entienden no entienden que yo puedo ser yo sé si tarda vos lo necesito una por para vibrar para para salir para mirar una amanecer ese si tiramos por qué no lo entiende porque me ven que como muy arriesgada es alguien que no conoce esos cinco voy a esta peligroso yo creo yo no lo veo así yo que siempre he sido así muy Dani Alves como digo a los veinte años me fui a París con la maleta ya pues bueno diciendo que que yo salí de mi de Salamanca que era una ciudad provinciana in me fui a París y luego me fui a Londres a ver sí frases pero yo siempre decía que en Londres y a la gente disfruta

Voz 22 08:53 claro eran muy diferentes no

Voz 20 08:55 claro es que yo no estaba acostumbrada a ver como nosotros decíamos las las toallas en la cabeza las toallas en la cabeza los existen los íberos los indios que llevaba a los turbante era otro mundo no se mundo para soñar de acuerdo esto voy a contar así aparte que una vez en Londres bajó un cinco de un descapotable rojo me dijo que fuera con él me encantaba el tío has dicho donde tomar un café al lado podía haber ido pero claro no me iba a montar en un coche con alguien que no conocía ahí ya ves que utilice la razón es como una alerta estoy pensando ahora nunca lo he pensado pero siempre es así porque no me fui el tío estaba como entre English Idris I que no podía no podía porque era demasiado

Voz 22 10:06 dice usted que sus amigos no la entienden que no entienden que usted necesita el amor usted necesita el amor

Voz 20 10:12 haré en todas ellas han visto que yo sufrí muchísimo la separación porque fue muy traumático para todos entonces pues entienden que yo te buscan ente sino la vida no tendría sentido para mí no sé como decías muchas cosas que me gustan pero miramos IS emoción de ahí que te pide que te vas a ver no lo puedo describir con palabras

Voz 18 10:42 me encanta es sublime María cuando

Voz 22 10:45 funciona pero qué pasa cuando el otra persona no corresponde

Voz 20 10:49 pues nada coge los bártulos y te vas a otro sitio no pasa nada

Voz 22 10:53 pero cuando una depende tanto del amor no sufre especialmente

Voz 20 10:56 cuando de amor yo dependo de mis hijos se quiero decir para mí los viejos que tengo eso lo más importante

Voz 22 11:03 de otro tipo de amor entonces no claro

Voz 20 11:06 que yo yo pongo por delante dijo entonces yo cuando me separé siempre es diez a mis hijos sabéis que hago tonterías no me dejéis déficit Melón hijo bueno pues de momento no han dicho nada ya veremos a ver si tienen previsto conocerse

Voz 22 11:20 persona sus claro pronto todavía no

Voz 20 11:23 cedido porque ha tenido que operar de un ojo pero muy pronto está deseando y yo también lo que pasa que me ha dado un poco de miedo porque digo Dios mío va bien FIBA entró en Mi vida mira va a poner patas arriba

Voz 22 11:39 María ha sido un placer en Valencia nos espera Rafael buenas noches Rafael Ramos no los muchísimas gracias por llamar

Voz 23 11:48 yo te llamo para decirte que estoy muy contento no cumplidos sesenta años pero estoy lleno de felicidad no tengo los problemas que veo que tiene un montón de gente

Voz 22 11:59 ha sido hoy el cumpleaños Rafael

Voz 23 12:01 sí hay muchísima felicidad

Voz 22 12:04 sí me has pillado estoy trabajando

Voz 23 12:06 todo eso ha viviendo problema ahí se concurrir la primera vez que marchado oí habéis cogido G decirles una una casualidad encontrado empleo hace unos días con sesenta años

Voz 22 12:17 vaya

Voz 23 12:18 estoy lleno de alegría habló tengo una familia que me apoya en todos los aspectos de unos hijos encantadores la verdad es que tengo la suerte de no llamar para contarte nada porque la verdad hay mucha gente con muchos problemas y no sé ni porqué llamado

Voz 22 12:33 a él pues porque es un motivo de celebración muy grande está usted bien suma un año más sincera valiente en este momento que una empresa confíe en porque es una queja muy común la que tenemos no que cuando vamos cumpliendo años parece que las empresas ya no nos quieren quieren

Voz 23 12:50 te más joven sabes qué pasa toda la vida ha trabajado para mí no existe venido comercio durante veinticinco años el cual me fue muy bien durante muchos años aquí estos últimos años y no lo que gané antes casi lo llevo ya dos años que en un curso de estos de de jardinería me fue muy bien se terminó y luego esta un mes parado y he tenido la suerte de encontrar faena que pensaba hacer imposible ir nada no puedo contar nada malo no es que tengan un empleo de lujo pero bueno he encontrado faena y estoy muy bien esa es la verdad

Voz 22 13:32 qué les gusta el empleo tiene buenas condiciones

Voz 23 13:35 pues trabajo de noche en un parking de camiones y el señor una persona a simple vista muy muy encantadora llevo dos semanas me estoy adaptando a trabajar de noche tengo que tener las cosas limpias abrir cerradas ya está estoy contento

Voz 22 13:55 cómo está resultando la adaptación rajada del que no es fácil e abrazarla y ahora sí es la primera vez

Voz 23 14:05 pasadas las seis de la mañana tengo media hora de trayecto me meto en la cama me he levantado a las once o las doce después de comer descanso en rapidito y a las nueve y media me pongo de la noche lo lo he cogido muy bien porque es que tenía muchas ganas de trabajar

Voz 22 14:19 sí

Voz 23 14:20 el día que me dieron la faena como si me hubiese tocado la lotería pero contento porque pensaba que noten no lo que no que no iba a encontrar nada porque es que es que a no ser que pasa que cuando tienes sesenta años no te emplea nadie y luego tengo una familia de verdad que me apoyan por todos los sitios

Voz 22 14:40 con Rafael cómo es su familia

Voz 23 14:42 pues mi familia pues tengo tres hijos y una hija mi hija está a punto determinado que termina este año mi mujer es un cielo de persona porque vive para los hijos pero se acuerda de mí también porque las madres siempre son para los hijos estamos todos muy unidos es muy bien tengo un hijo en Suiza también trabajando que se tuvo que ir es tenemos un nieto se tuvo que ir pues ahora ya hace cinco años y también las cosas están debían allí sólo puedo contar que me va todo muy bien ninguna pena

Voz 22 15:22 Rafael y esto aquí lo decimos siempre que la noche es no es muy buena consejera uno a veces la comienza muy animado ir va cambiando según avanza esto de momento a usted no le ha tocado precisamente por la por la ilusión que tenía no por trabajar

Voz 23 15:39 sí he tenido mucha suerte aislada o lo que sea de todas formas yo soy muy optimista y soy de las personas que ni me veo mayor nivel veo lo que pasa que veo que otra vas por tu cuenta ahí Izar ruinas porque está muy difícil todo o encontrar trabajo con la edad que yo tenía lo veía casi difícil porque militó hija un currículum de eso lo repartir por un montón de sitios para trabajar de que de lo que fuera y no me llamaban de ningún lado y he tenido la suerte de que he encontrado algo no es que sea una cosa del otro mundo pero yo para mí contente conformado que desde que muy bien y que toda la gente que llame como se llame con ilusión y que no que no tengan problemas que todo el mundo sea feliz lo único

Voz 22 16:33 Rafael desde luego ustedes un ejemplo de que las cosas pueden mejorar en un momento dado así que yo le agradezco mucho que haya llamado al programa con esta ilusión muchísimas felicidades Rafael gracias por llamar

Voz 23 16:46 muchas gracias a la Cadena Ser saludamos al año

Voz 22 16:49 la desde Algeciras buenas noches

Voz 24 16:51 noches Macarena muchas gracias por la llamada

Voz 22 16:54 a mí yo adelante le escucha gracias

Voz 24 16:56 he conocido a un chico soy meses yo Macarena del deprime de día le conté toda la verdad de mi de me ida como soy de donde soy de todo lo que me ha contado todo es mentira

Voz 22 17:10 y quién le obliga que le bien

Voz 24 17:11 es cuando menos en la edad leer como persona porque no hemos visto por en la misma persona pero todo todo era mentira todo el trabajo donde vive como vive todo era mentira In la cafetería misma Macarena donde estábamos tú no tomando café ahí no sé por qué me dio por cogerle el teléfono ahí supe toda la verdad que un yo que estoy enganchado el es Facebook para buscar a tías he vuelto a ejercidas quedamos ahí en contacto porque ya era un enganche más bloqueados mil veces más desbloqueados mil veces hicimos hasta hoy Macarena lo tengo no sé cariño se odio mentido no no no tampoco puedo sacarle de mi cabeza porque él está ahí me y abajo por la mañana al mediodía por la noche que ha hecho se ha comido que que estás haciendo que es un enganche total diez muy fuerte ahora mismo yo también quiero sacarlo de mi cabeza pero no puedo porque marca Arena yo he dicho desde el primer día que yo estaba pasando mal momento para el momento yo aún más si no no ha tenido piedad no dicho mira esta chica está pasando en este momento no es una chica para cachondeo ni para mentir la ni para decirle nada así que la es otra mentira y me voy en busca de otra chica tetas que está buscando lo mismo o por lo menos que no está pasando por la misma situación que yo

Voz 26 18:42 y nada y hoy bueno ya no

Voz 24 18:45 que hacerse ya no sé qué hace para sacarlo de mi cabeza hoy me ha llamado por la mañana me ha dicho mira la ley lo quiero hablar contigo abre me a porque yo lo había pero lo que hoy es chavales pues llamarme por teléfono y entonces me llamó muy amable y hablamos muy la perdón te pido perdón te pido perdón te pido perdón vale ese cortó no haya matado Macarena lo llamé yo y sabemos que estaba bailando con otra chica

Voz 26 19:13 cariño jamás te voy a ir jamás te voy a dar pasos

Voz 24 19:20 pero pero perdóneme el aire como sabe usted que estaba hablando de eso es mejor que yo lo llame por teléfono estabas hablando con ellos porque el mes sentados no sé cómo se ha cruzado lo y sabes lo que más eso más devueltos atrás porque a mí también me decían

Voz 27 19:37 indicó

Voz 24 19:39 a mí también me decía cariño te quiero te quiero te quiero nunca te voy a fallar tú eres mi mi vida poderes mía hasta me juro por el coraje me mira que jurar por el Corán por una mentira es muy grande ahí mismo donde en la cafetería donde estábamos tenía un corazón pequeñito jurado queja que jamás me iba a decir nada quejamos de va a dejar quejamos que quejas y al final todo era mentira para sacarme dinero

Voz 22 20:10 dinero le ha pedido dinero

Voz 24 20:12 va pidiendo dinero yo como lo vi en una situación tan mala la va como son estaba pasando es también mal momento muy ideado y todo es muy guapo pero muy dejado pues yo le ayude económicamente para aquí pueda comer y pagar una habitación que tiene alquila con unos amigos me mero es como mandar para sacar mi dinero iba a mí lo que me está pasando es muy fuerte así que ese chico más dado una elección muy grande jamás me voy hacían desde las redes sociales y lo ha dicho esta tarde que también va a quitar el whatsapp irse porque lo han traído mucho problema que problema si hubo que ir vuestra no hay no hay problema si tú vas legal con la gente y no engañar a la gente y no mentir a la gente con Costa quieres de mí razones Macarena lo que más me duele por lo menos a respeto así que tenían da man

Voz 28 21:01 ha utilizado la religión la isla en la que usted hay que él quiere son los dos

Voz 24 21:08 tras si si ha comido corán ahí delante mía la cafetería empezó a jurar mes jamás jamás te lo juro por Dios jamás te voy a fallar jamás te voy a engañar jamás jamás yo me sigue esos después le cogió el teléfono y ahí donde me enteré que tenía Mis charlas con mi casa

Voz 22 21:25 usted hablaba de religión sí hombre

Voz 24 21:27 entre cuando me decía Diego le llamaba yo por teléfono donde estaba porque no me ha cogido el teléfono que todos saben que estaba responsable que nosotros rechazamos cinco veces

Voz 22 21:36 sí estamos rezando

Voz 24 21:39 dando siempre jurando siempre jurando jurando por la mentira es una screening entiendo eso es lo que más me duele

Voz 22 21:44 claro que jamás haría una mentira

Voz 24 21:47 por ninguna religión cristiana ni católica tenemos musulmanas que es decir que era estos humano

Voz 22 21:53 está jugando con la religión y con los sentimientos está jugando con algo que saben que es importante para ustedes

Voz 24 21:59 claro yo se lo he dicho hoy comida cuando le escuche hablando con esa chica vive estaba diciendo cariño jamás te voy a fallar dicho mira lo que tú estás haciendo no está bien sabían jugar con los sentimientos de la gente porque tú sabes que yo estoy pasando mal momento se esa chica está pasando mal

Voz 29 22:18 el momento sinvergüenzas pero es que el enganche que tengo con él Macarena no sé qué hacer para sacarlo de mi cabeza más libertad gracias por la confianza un abrazo

Voz 31 22:37 no

Voz 30 22:46 no

Voz 32 22:49 algo

Voz 0020 22:53 ocho

Voz 33 22:57 pues fue en el ser que he

Voz 9 23:02 sí

Voz 34 23:03 Steven Kay apunta

Voz 9 23:06 la decisión es

Voz 34 23:13 Ana Armesto la que ellos quieran que sufres que quiero que no ven no que que se me quedaron siglo que en el site que les envía vemos que sólo tú

Voz 2 24:10 tú

Voz 35 24:14 un sino quién era

Voz 34 24:45 Bertín actor ruego fueran tuyo que los kilos verso paralelo en el que todavía pueblo pues eso que tonto el tanto de todo lo que no quiero ser tú un puro

Voz 9 25:45 esto es lo que

Voz 37 25:51 no pierdo un experiencias sueño

Voz 34 25:56 los Tello aquellos sacó no

Voz 37 26:00 es

Voz 2 26:32 un

Voz 38 26:33 hemos

Voz 0020 26:36 no yo no en estas madrugadas Antonio quiso contar no

Voz 19 26:39 es la historia de sus padres que se llevaban treinta y cuatro años de diferencia al escucharlo llamo Isabel que estuvo casada con un hombre treinta años mayor con ella y con el que fue muy Félix Javier tiene un problema con el juego nos dijo que el está quitando la vida también obtuvo respuesta a su llamada con Ángeles que ese libro de su adicción pidiendo ayuda o la Antonio buenas noches

Voz 22 27:03 y adelante desde Guadalajara

Voz 39 27:05 sí era para las ejerzo de la contestación a otro día diciendo que tiene veintiún años y en cincuenta y cuatro

Voz 22 27:12 sí pues dentro lo pone un ejemplo

Voz 39 27:14 Mis padres mis padres me llevaban treinta y cuatro años por Fira de mi madre cuando tenía veinte conocían el padre que tenía en cuenta la diferencia era un poquito no te puedo asegurar que define y madre viviera ahí pudiera obra con la estética de abriría los ojos

Voz 22 27:31 en qué sentido hombre porque son generaciones

Voz 39 27:34 el tontamente muy distintas y lo que una persona llamar que no bebe nada aquella que muy a gusto con él y él con ella no esto para nada pero que son pero que una persona ha vivido totalmente y la otra empieza a vivir Flanagan diferencias y mucho menos lo vivido por culpa de ella era de Estado allá pues más que harto de haber vivido era que estuviera mientras mi madre pues estaba a verlas venir porque digo que que eso lo he vivido yo el día a día para nada a parte a parte la diferencia de generaciones pues la diferencia totalmente pero no porque mi padre ley que se enfrenta a Villamayor del del porque no se tenía como que la el libro no sé no hay diferencia de edad tenía que a un poco Pollack un poco la diferencia de ir de de aves de haberse criado en una en una etapa o en otra

Voz 22 28:28 pero fue Antonio un matrimonio que funcionó fue un matrimonio en forma fueron felices

Voz 39 28:33 pues el principio sería predique digo que que si hubiera facilita tiempo esto alguna vez lo menciono bueno yo otra de todas todas les dejó porque hasta ahora cuenta que en la época de la mujer no trabajaba pueda de casa tenía muy difícil poder puede independizarse Él es la que trabaja la que tiene independencia laboral todavía tenía es que no puedo dependía de ahí no pero mi madre muchas veces lo dijo Trump que está muy claro que debería ha dejado porque no es no en ella el salto tanto precisamente en plural muy bueno no te digo escenario de ponen de su parte de mi madre toca aguantarle mucho Villamayor se portó bien con él que era mujer subastado murió con ochenta Hay ochenta y siete años los últimos dos años estuvo ya con el tema de mi idioma en ningún momento les dejó de lado para nada estuvo cuidando más todavía bueno murió en casa y lo que no le llevó a un hospital haya una residencia para que pudiera digo que demasiado bien con él para cómo se portó con ella porque eso no me lo han contado porque hay muchas gracias otros a él porque bueno negó punto ha faltado al respeto no

Voz 22 29:43 entonces yo te digo entiendo que el el ejemplo que he tenido en casa usted lo siente como muy claro en algún momento Le condicionó para futuras relaciones que que tuviera usted

Voz 39 29:52 no a mí lo que me condición lo que me condicionó no fue la diferencia bueno vamos a ver si en una ocasión yo con cuarenta y cinco años oponente el relevo en bueno poquito tiempo con Aquitania tenía veinticinco me empeñada en que investigaría el amor que no que me quedo pasaban a diferencia de edad al igual cual yo Siberia está muy claro que había una informa de peladas

Voz 27 30:14 el novio había admiro ya ya todavía no ha vivido

Voz 39 30:16 no muchas cosas bueno hasta enfadó conmigo porque ella bueno ya de esa edad ya yo había divorciado tenía tres hijos y ella claro ya está en ella empezaba a vivir quería tener hijos no que digamos mal en ese sentido origen palo conmigo porque yo dije que no queda junto puesto que eso no tenía sentido ninguno con tanta diferencia de edad podamos

Voz 22 30:42 no entiendo muy lo que un avión condicionado

Voz 39 30:45 muchas gracias a una fiel a distancia de muchas de esos Kutxa una historia había gente vive a distancia las relaciones el amor habitantes se lleva muy más intenso muy complicado sobre todo

Voz 22 30:56 cosa que no más que la diferencia de edad lo que sí que le condiciona es la diferencia de kilómetros

Voz 39 31:01 exactamente sí porque yo lo he vivido la experiencia ya hay está muy claro que es muy complicado muy complicado porque ya uno otro tiene que tiene que irse a vivir a donde les duele estar otro

Voz 23 31:12 así no es muy difícil de funciones

Voz 22 31:14 porque claro me pregunto Antonio porque es imprescindible que las dos personas vivan juntas au estén cerca para mantener una relación

Voz 39 31:24 hombre vamos a ver yo creo que sería lo mejor ser y no las llevan hoy en día a través de Internet a través de los medios de Guayana Herrero cual que no sea un móvil hablando tal cual que era muy bonito pero no sé yo por lo menos para mí con la que tengo yo

Voz 22 31:42 nosotros no mismo tan el contacto directo el contacto físico lo que falta es contacto físico

Voz 39 31:48 totalmente bélicas a los ojos tocas era mano a Cáritas de la también vecina

Voz 22 31:53 cuando cuando uno no tiene eso que es lo que qué es lo que pasa que lo buscan otras personas o que o que la relación no está completa

Voz 39 32:01 hombre no los otra persona tienen una relación no no que te da cuenta que eso no tiene futuro teles desde la cuenta que no tiene futuro del que no tiene futuro no poner no ponen mucho empeño entonces bueno procurar salir con alguien no encontraba gente personas pues pues no sólo afines sino que lo más cercano posible para que en cualquier momento porque muchas veces el tema laboral también los Nos no de condicionan mucho para poder verse a través de los todo el mundo no trabajamos con horarios de funcionario entonces te encuentras con ese problema no quiere decir encima está lejos de estar cerca pues en cualquier momento porque pues cada comer puesto al café el cuarenta entre otra cosa pero estando lejos mucho más difícil pero a al según vaya pasando el tiempo llevan poco tiempo en el verano tiempo aunque él tenía Bhutto lo ver a la diferencia de lo que ha vivido uno que está viviendo

Voz 22 32:53 luego luego vuelven luego la ahí

Voz 39 32:55 presencia física porque ella tiene veintiún años detrás de cuando mi padre tenía ochenta hecho hecha en treinta años a todos los treinta y cuatro años atesora que tenía mi madre estaba una mujer muy bien qué estaba todavía estaba ya Kamal como ahora

Voz 22 33:08 algo ochenta por mucho que quiera uno

Voz 39 33:11 Antonio muchísimas gracias por su parte

Voz 22 33:13 disipación me yo que descanse buenas noches

Voz 40 33:17 esta noche se Isabel desde Vitoria buenas noches para todo el equipo de Hablar por hablar y para toda la gente que viste momento no se está escuchando pues nada yo puedo decir que que me he casado con un hombre treinta años mayor que yo luego tuve la mala suerte que a los dos años falleció no

Voz 41 33:39 pero

Voz 40 33:43 yo creo que el amor no tiene edad y somos como tenemos que ser vi tenemos ante todo respeto eh no vamos no no condiciona nada sin más pues deseo una feliz noche y nada a pasar frío a Burt o la Javier buenas noches

Voz 25 34:05 hola bueno tengo de pronto lo que hiciera Si alguien lo bien que me puede a consejo soy opaca es una cosa hace muchos años cuando es un factor acabando poco a poco con con mi vida y con todo un cuento solución más intento por que hago promesa de no volver a Zapatero

Voz 39 34:48 sí

Voz 25 34:49 bueno es que no no no no como actor no

Voz 22 34:56 a quién se lo promete Javier dice usted que lo promete una vez es a quién

Voz 25 35:01 a mí mismo yo estoy vivo sólo de donde juega la comida como me juego trabajo digamos que en paro

Voz 39 35:22 como cuántos años lleva con este problema porque se come no se no sólo como Félix lo había dejado

Voz 25 35:31 bueno pero otra vez se vuelto a Chábeli que juego globalmente es para perder Terol si él siempre llorando solo en la habitación y pero como soy tan imponente como estos juego pero es que Rome es que no me el peso otra vez cuando cuando vuelva

Voz 39 36:01 usó este padece como que

Voz 25 36:05 no necesite a algo

Voz 22 36:09 Javier ha dicho usted que había dejado de jugar de qué manera lo consiguió que es lo que hizo entonces

Voz 25 36:14 ocho nos fue una época igual igual cuando procuro acercarme lo un batín

Voz 22 36:25 estaba usted en pareja cuando dice alguien se refiere a que tenía pareja

Voz 25 36:29 posible aunque creo que pueden

Voz 24 36:31 esto tendido a ahora

Voz 25 36:34 pero estando con para exactamente lo he hecho con menos lo ha costado alguna discusión con la pareja de Pedro

Voz 22 36:44 Javier y ayuda profesional ha buscado en todo este tiempo alguna vez recurrió en profesional

Voz 25 36:50 bueno creo que sí creo que Pedro una de que Mary's ha museo pero Cambó en que pueden vivir sin alemán pero no tengo darle su voy cómodos como vamos de fuera jugar pero es que son todos los tres jugadoras uno o cinco si al final se quedarán veinte bueno jugarte quinientos seiscientos igualarse una Pobra corre resolvía por deciden días vi a uno a la mañana hala a la decir menos las más fina pero si tú crees que soy así y así ha sido pasó dos vidas entonces sobrepasado esa que después mucho después Si vuelvo a tener veinte euros mío es volveré a hacerlo

Voz 22 38:07 Javier igual necesita ayuda igual necesita terapia que le asesor en que le diga cómo tiene que hacerlo porque usted lo ha intentado muchas veces pero a lo mejor solo no puede

Voz 39 38:17 ha pensado en pedir ayuda se puso pegas dudo no digo

Voz 22 38:22 yo me refiero a un profesional ir a una asociación

Voz 25 38:25 soy botón usado para él no lo de sensible sino porque hace tiempo donde acabó de de cometer esas tonterías y esa estupidez no no se trataba de SCO pasado muchas calamidades necesita para hacer que cerca para nada más que eso somos Vilas todo luego lo pasó pero mal mal esto luego se me pasa por otra cosa que coja pero esto no es pero lo prefiero quedarme sin comer a eso ha jugado a pymes Kiko opina incluido empiece Viveiro vale hago a las quitaron poco Bursa medio juego diez euros que se generó los primeros lo que propone no vale a otro pero entonces en la vena o todo cinco esto es cuando te das cuenta de que se metió cuatrocientos euros digamos un cuarto hora entender esto luego piensas protege de dos sensible puesto dos máquinas autor para este dinero a tío que no comete ese mismo yo vimos claro

Voz 22 40:09 Javier Le agradezco muchísimo la confianza ojalá que el haber verbalizado lo que le ocurre sea un primer paso para tomar medidas muchísimas gracias por la confianza Javier ojalá que descansa esta noche con Ángeles buenas noches adelante desde Vigo muchísimas gracias por llamar

Voz 27 40:25 yo quería hablar sobre el señor que tiene problemas con las máquinas

Voz 22 40:31 si Javier

Voz 27 40:33 traerse que yo sigue vivo ahí pasé por lo mismo digo pase con orgullo porque el de hace doce años estoy fuera de todo esto voy a decirle como yo y se como yo conseguí yo no fui a ningún centro ni ni nada es decir yo lo que me enteré el Inter le yo donde podía mandar me identidad para que no me permitieran entrar en los salones recreativos min en el bingo Ny entonces en una hoja simplemente una hoja folio escribí de pues y le lo que no de que yo me permitieran entrar en estos sitios no

Voz 22 41:25 ahora estoy más de acuerdo sí

Voz 27 41:27 con mi Documento Nacional de Identidad inicie Irma todo entre debe ponerse decía que no sé dónde donde el vive yo lo mandé a Santiago ir hasta hoy

Voz 22 41:40 y así fue Ángeles me pregunto si alguna vez fue a jugar y no lo de permitieron la entrada

Voz 27 41:46 muy fui a probar pero fui con mi hermano me acompaña mi hermano aquí entre el carne y me dijeron que no podía yo ya lo sabía gracias era él Si porque él no te responden la verdad es que se pasa muy mal porque yo yo pase lo mismo que él yo no comía yo no he estado al sueldo en eso y es muy duro mientras tú no no es que tienes el problema y otra cosa que yo hacía no sé si él podrá yo cuando cobraba yo les daba el dinero mi hermano y él no me iba dando pues para para me daba cinco euros para tomar una Coca Cola y esas cosas y poco a poco poco a poco te vas olvidando te vas olvidando gracias a Dios yo puedo decir que después de doce años ni ninguna

Voz 22 42:43 cuando descubrió usted que tenía un problema

Voz 27 42:45 pues un poco a poco te vas metiendo el tema arremetiendo metiendo te vas metiendo y te das cuenta es que es que no tengo a decir acabo de cosas no tengo para comer es decir yo puedo decir que por por las máquinas yo he pasado hambre

Voz 22 43:06 por qué jugada Ángeles se lo ha preguntado ha podido responder a esta pregunta

Voz 27 43:11 sí por Soledad principalmente por Soledad yo empecé a jugar vivo pero no me fui a Saba dell porque me ofrecieron trabajo es decir de llegas allí un idioma diferente que tienes la sensación de que estás en el extranjero no entiendes nada te dedicas a trabajar ir después que yo lo único lo único que respetaba era el dinero para traerle a mí sobrinos del regalos de Reyes era lo único que podía respetar el resto de decir yo pasaba sin comer sin problema pero llega un momento que me dices cuando me di cuenta pues cuando realmente empecé a llevar a casa ahí lo decía él llorar llorar y prometer me no lo iba a hacer más que lo iba a ser una Tim pues besarse yo me viene deseaba del para Vigo y aquí diciendo que esto no puede seguir así

Voz 22 44:35 que jugaba usted por Soledad Illano juega como llena ese vacío de la soledad

Voz 27 44:41 pues él venirme a Vigo tengo mi familia tengo mi pareja que antes no la tenían que de todas formas

Voz 39 44:53 la pareja fue después Ángeles

Voz 22 44:56 yo nunca nunca ha sentido la tentación de de probar es decir se ha mantenido a usted siempre firme es algo entonces que se olvida es una adicción que se supera

Voz 27 45:07 sí yo puedo decir que sí a mí que a mí me dijeron a el centro lo primero que me dijeron fue que ludópata lo iba a hacer toda mi vida yo no creo que sea otra ludópata después de doce años yo al al a los seis meses de haber enviado la carta yo no podía entrar en un bar porque no me pasaba al me pasaba el tiempo pero estuviera allí mirando para la máquina pero yo no evitaba ir al bar iba otra vez con la iba otra vez y poco a poco a poco a poco poco a poco te vas dando cuenta que la tienes es otra cosa de local

Voz 22 46:03 Ángeles muchísimas gracias por este testimonio tan generoso

Voz 32 46:07 sí

Voz 42 46:12 eh

Voz 43 46:16 todo no no

Voz 38 46:34 oh

Voz 44 46:36 yo he

Voz 32 46:41 el al revés no erró eh eh

Voz 43 48:14 no

Voz 32 48:15 no

Voz 46 48:50 o sí

Voz 47 49:04 sí sí

Voz 46 49:10 y ahora

Voz 48 49:20 no

Voz 46 49:40 ah

Voz 50 50:01 eso

Voz 43 50:15 no no

Voz 3 50:29 eh eh

Voz 9 51:22 márgenes

Voz 0020 51:24 con Adriano Mourelos en los márgenes de la agenda de hablarporhablar pretendemos conversar sobre libros que han caído en nuestras manos y que creemos que deben ser compartidos esta madrugada tres recomendaciones y es que esta noche hablamos de libros que están pero también de libros que viene el próximo día catorce ese públicas sobre algunos enamorados de libros un título en el que hemos reparado por razones evidentes el título completo de la obra es sobre algunos enamorados de los libros a quiénes fascinaba la literatura que aspiraban a convertirse en escritores pero no lo consiguieron por diversas causas relacionadas con las circunstancias con el si lo que nacieron con su carácter con su debilidad orgullo cobardía molicie bravura o incluso con el azar que hace de la vida Un juguete y de nosotros en sus manos tan sólo diminutas criaturas vulnerables ITA citó se imagina usted ya que esta obra de Philippe Claudel bajo el amparo de la fantasía está dedicada a los escritores que quisieron serlo a los que se quedaron por el camino Claudel por cierto es uno de los escritores franceses más destacados de su generación

Voz 1 52:42 sí

Voz 0020 52:44 cambiando radicalmente a tema soy yo o es que aquí hace mucho calor ese libro que publican las periodistas Charo Izquierdo Laura Ruiz de Galarreta se han unido para escribir un libro completo y actualizado sobre la menopausia síntomas remedios y consejos para vivir con plenitud esta etapa se trata de una guía para descubrir para conocer este periodo vital sin prejuicios desde una perspectiva de grupo una experiencia colectiva un ejercicio de solidaridad a través de testimonios y también con respaldo médico la última recomendación la firma Alberto Santamaría este profesor con varios libros ya publicados a sus espaldas publica que esta ocasión en los límites de lo posible donde trata el proceso cultural que él mismo denomina activismo cultural neoliberal plantea que desde diferentes ámbitos se nos trata de convencer de que la creatividad las emociones hola

Voz 22 53:46 imaginación son una suerte de requisito

Voz 0020 53:48 clave para el bien de la economía partiendo de esta premisa el autor se pregunta si todo este proceso no es más que un complejo sistema del capitalismo para hacernos creer todavía más en él así que lo que se pregunta directamente es que ha hecho con nosotros lo que él llama capitalismo afectada así que tres son los títulos que hemos planteado hoy sobre algunos enamorados de libros soy yo o es que aquí hace mucho calor en los límites de lo posible

Voz 10 54:23 es que y que ella no lleva nada también algo rebanadas solares