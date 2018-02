Hablar por Hablar (10/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 a Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 3 00:37 no

Voz 4 01:07 no era un fluir

Voz 6 05:45 ya no van

Voz 7 05:51 sin detenernos en la madrugada del martes

Voz 8 05:54 Mari Carmen nos contó que está dentro

Voz 7 05:56 dada su marido se quitó la vida hace apenas dos años

Voz 1363 05:59 dice que no encuentras sentimientos para definir lo que siente por lo inconsolable y por lo inesperado en la termina coles supimos que Margarita lleva cincuenta y cinco años casada y que los años le han enseñado a esperar unas horas antes de tomar una buena decisión Macarena nos dijo que tiene una fuerte dependencia emocional del hombre con el que ha estado saliendo y que ha jugado con sus sentimientos la Maricarmen buenas noches

Voz 9 06:24 hola buenas noches y desde Zaragoza adelante

Voz 10 06:27 mire yo llamo porque yo era muy perfeccionista era buena persona muy formal que mi arte pero era muy perfeccionista y todo lo quería todo tenía que salir bien todo no tenía que salió redondo ir al final pues se suicidó

Voz 7 06:45 Maricarmen y usted veía que era un problema para eh usted notaba que era un problema

Voz 10 06:50 no lleno de nada pero sí que veía yo que yo era reducir la dos y las cosas no salían como tenía que como él quería posó ahí sí que era un problema el problema para los porque claro yo tampoco era perfecta la vida yo yo decía que tiene que estar lo llena o medio llena o medio vacía pero siempre llega no puede estar por que las cosas siempre bien pues me parece que no pueden salir y él tenía que salir todo perfecto yo el último

Voz 9 07:24 pues estamos hechos me hace cuánto Maricarmen que se fue pues

Voz 10 07:29 las pues mi del día el día cuatro de sentido

Voz 9 07:32 pero del dos mil dieciséis y fue una mañana ya no volvió estaba entrar

Voz 7 07:37 viento Maricarmen

Voz 10 07:39 no estaba en tratamiento porque la última

Voz 8 07:43 anuales trabajan poco

Voz 10 07:45 pero yo tampoco como era así bien lo sea yo lo había llevabas médico lo hacía unos años que lleva al médico y el médico me dijo que era así que no sé qué es lo que vamos que las dos horas pues que cada uno es como cómo es pero es que le gustaba mucho la perfección hacías una cosa nunca estaba bien nunca quedaba bien

Voz 7 08:08 nunca quedaba del todo satisfecho

Voz 10 08:10 así que daba nunca quedaba satisfecho con lo que hacía o con lo que así hay yo o con alguno a trabajar hacia alguna cosa en casa siempre quería que sacar pegas a todo yo no lo tengo explicación

Voz 9 08:26 pero claro como quedó llegaría a hacer lo que hizo

Voz 10 08:29 que era todo todo yo tenía que ser perfecta yo quería ir y a veces no era perfecta luego ya somos mayores poesía cada vez es más bien ultimo pues pues ahí ahí ahí vamos

Voz 9 08:46 tienen

Voz 10 08:47 lejos Maricarmen tenemos esos y dos hijos y uno de ellos adecuadamente de de ellos

Voz 7 08:53 si sus hijos entendían también que su padre tenía un problema con la perfección que que nunca estaba satisfecho que trataba de alcanzar algo quieren Cossiga

Voz 10 09:03 una mentalidad un poco un poco raro

Voz 8 09:06 ya

Voz 10 09:06 pero como ellos lo habían visto siempre así pues pues tampoco daban tampoco le tampoco le daba importancia de que mentalidad pieles Hodgkin que que que como diría pues es que claro esto ha sido el de toda la vida así todo tenía que salir bien todo perfecto todo todo todo el ultimo o no salió nada bien

Voz 7 09:34 me pregunto Maricarmen si hay alguien en la familia de él que pues que también tuviera esta necesidad de de ser perfecto de

Voz 9 09:43 no no creo supo

Voz 10 09:46 que lo sepa son sitio hermanos cada uno tiene su forma de ser cada uno tiene su forma de yo es la convivencia que yo he tenido que vivir y convivido con el cincuenta años

Voz 9 09:58 cincuenta años han estado juntos Cuenca años y vivir

Voz 10 10:01 yo pariente y cinco de casados y cinco de queso de novios y esto esto está costando mucho

Voz 7 10:09 cómo está usted cómo está usted Mari Carmen

Voz 9 10:12 desecha de estos era

Voz 10 10:15 yo lo puedo estoy con tratamiento psicológico pero yo no puedo no puedo hay veces que es imposible adelante hay veces que esto es imposible de poder lo resistir porque porque esto es esto es muy duro esto es muy duro persona para la familia donde que hay una cosa de éstas esto es muy duro

Voz 7 10:41 lo por lo inconsolable que que lo tiene sino también por lo inesperado no

Voz 10 10:45 fue uno esperado por porque tienes porque te culpabilizar muchas veces de las cosas teniendo porque ello ella este tiempo que ha pasado año y medio ya tiempo pues yo yo analizado muchas cosas y él no tenía motivos conmigo para hacer lo que hay

Voz 7 11:03 por supuesto

Voz 10 11:04 a mí conmigo ni con mis hijos y con el resto de la familia tampoco porque vamos bien muy bien con todos sabemos cuánto pero lo haría todo todo lo perfecto todo todo logra que él quería él quería ir todo porque ahí por eso estoy llamando porque ha sabido de la

Voz 8 11:25 sí hidratarse si una misma

Voz 10 11:27 lo llevo todo estaba nunca contento con nada nunca le parecía bien ella lo único que tenía porque era muy buena persona era muy forma Liga muy pero era muy recto en todo lo que se hacía todo tenía que ser

Voz 11 11:44 que lo he sido

Voz 7 11:49 Maricarmen así usted muy generosa muchas gracias y ojalá que el tiempo a lo suyo y que

Voz 9 11:56 poco muy buen haré un poco de consuelo es por la

Voz 10 12:00 anoche hacen mucho bien nuestra

Voz 7 12:02 muchas gracias y usted también hablando de verdad con tanta sinceridad y tanta confianza

Voz 9 12:07 muchas gracias buenas noches un abrazo Margarita muy buenas noches buenas noches gracias por llamar

Voz 8 12:14 mira desde Valencia yo soy muy impulsiva y hay cosas pues que no reflexiona mucho pero cuando es algo muy trascendental importante y que además se ha tenido una discusión acalorada con alguien tú quieres con alguien pues ya hace tiempo que pensé que para tomar una decisión que drástica pues por lo menos hay que esperar de doce a veinticuatro horas antes es decir yo voy por aquí o yo voy por allá a la persona dije a mi manera de pensar con alguien

Voz 7 12:55 le importa no

Voz 8 12:56 sin Iker ahí que la decisión es muy importante entonces yo pienso que que tengo que esperar a reflexionar lo no ir también quería decidieron que somos cuarenta y cinco cincuenta y cinco años casados no crítico lo que pasa ahora que se sepa la ninguna cada uno yo yo quiero quiero hacerlo respetar a todo el mundo y que quiero que quede dicho que no ayudándonos a él porque es una época ir a nuestra pues pues ha sido esta también decir pues que estoy muy enferma voy a decir enfermera por si alguien esto no es que alguien pueda pero bueno si alguien la tiene ni he encontrado algún remedio casero que si lo quiere llamar lo bueno eso ya lo dejó pues tengo no sé es que no es muy común bueno yo no lo había oído nunca artritis reumatoide reumatoide

Voz 7 13:59 artritis reumatoide Pirlo

Voz 8 14:01 oye que es incurable y progresiva no tiene tratamiento sólo paliativos ni también tengo es que todo va junto Rita reproches Permira no podría haber pies en ambas manos y muchos lo Lorenzo esto es eso es mucho dolor mucho dolor que imposibilita que hace unos días todos los días tienes dolor pero hay unos días que lo que soportado

Voz 12 14:28 porque yo no sé si esto estado pues no ha

Voz 8 14:32 una enfermera de esa es que yo no que es imposible no lo sé porque sino en otros países esto es horrible es horrible porque te deja muy mal por eso me acuerdo de que cuando quitan dinero para la investigación a los gobiernos unos y otros no pues no me gusta nada no por Milla porque ya soy mayor

Voz 10 14:57 yo ya estaba aquí poco pero por lo

Voz 8 14:59 los que vienen detrás muy me de la investigación en todos los aspectos en todos es muy necesaria mucho mucho porque sigo paramos los que vengan detrás que ya están allí lo lo tienen muy mal entonces hay gente que en Feria quebró lo dice lo hablan unos con otros claro pero tienen que tener un fondo que hay tiene una subvención destinada hay que estén bien pagados porque para un país la investigación

Voz 10 15:35 la cultura

Voz 8 15:37 la sanidad el que la gente que que vivamos en cada país todo el mundo si es que estábamos en bonanzas todo el mundo Levine llega a todos poquito siempre llega menos una edad ya me he empezado con una cosa ahora digo pero yo no creo que está hubiesen tomado a nadie porque no es que se me tenga que quitar nada a nadie sino que ver la manera de cómo se administra como una niños FRA su casa para que con lo que tenemos pues lo vayamos administrando para todos los de la casa

Voz 7 16:15 Margarita me ha gustado mucho conocerla muchísimas gracias por llamar al programa

Voz 8 16:18 bueno muchísimas gracias por atender mi

Voz 7 16:21 un abrazo muy cariñoso y en Sevilla Nos espera Macarena buenas noches

Voz 9 16:25 hola buenas noches muchas gracias por llamar agraciados que hubo para estar ahí arriba no se les oigo y que no se contar Macarena ponerme

Voz 13 16:35 diré montar eh que yo he sido una mujer experiencia de enero sepa e y después volvería otra persona sí que a ver si es lo primero que estaba encantada con IVA bueno me ofreció su caso me lo ofreció que si se asusta que año a Sinde yo tenía un negocio en cuando fuego negoció un me iba a su casa a verla pero ella entonces resulta que llegó un buen día sí y me dice que que no Ramón poco Ramones se siente agobiado yo notaba que cuando me llamaban por qué se fue un reía ella siempre ha estado muy enamorado que se mueve

Voz 9 17:47 sí estamos separado también no estaba separado pero mire palabra sea ella la lástima no

Voz 13 17:58 IU mirar primero decía que no lo que viene de Tirado muy mala que vivía Villa We love ponía de como ello piénsalo me oigo cosas verdad reviven Simba no que miren por donde empezó a no ya Jamal me hablaba mucho de ella antes de Gemma habla de llamarla él a ella

Voz 7 18:26 sí

Voz 13 18:29 me decía que que no quería saber absolutamente nada pero que si un día tenía que tomar un café con ella porque se lo tomaría ITA que sería con lo último muelles tuviera siglas tiene muy claro fue que me dijo eso sí de que de un tiempo pues yo a poco tienen otra vez me llamó pasó Daily fines de semana yo la verdad es que estaba locamente enamorada porque yo mi primera pareja no no no me dio mala vida fuera de casa si no se tiran de la mi silla de oro muchas es como Enzo bueno a mí nunca jamás en la vida me no había ni me hizo es porque con copiosas cada día siguiente mal pero al final ha resultado su perdición me sentí que cogió una depresión grande Ground a mí me iba a mí me grande muy grande yo tenía un grupo de teníamos grupo de la noche a la mañana lo dejó todo

Voz 7 20:14 dejó al grupo de amigos

Voz 13 20:16 ya sólo el grupo de amigos es otro grupo de ciclistas a él encíclicas que su prime que siempre porque ella me mira esto cómo se llama

Voz 9 20:39 Facebook el persigue el fui número uno

Voz 13 20:41 mira sayas mandar fotos sin perfil pero yo no quiero yo no quiero nada porque yo hacía de él me quiere no yo estoy de lo que iba a ser verdad porque me iba a mí Mazzarella que me quedé que cubre yo llega un momento exacto en enamorada que Diego me da miedo como persona y como Muela pierde la dolido mucho lo malo no es eso lo malo es que lo quiero quiero quiero dejar de quererlo imposible es un hombre que tiene setenta año setenta y uno ir Deimos y El Álamo comprime porque de ser así a primera mujer fue una Maheta con una óptima que llegaba él a ella dieciocho en ella claro si yo qué sé lo que ha pasado algo muy distinto muy bien con muy tuvo indica trataba no tuvo hilo con ETA se casan y hay que ir a un más yo me he portado muy bien con Jesse Europa es más que una madre antes que te lleve a las tenía era una cosa que ahora lo pienso y mio como sido tan pero la muerta hace te ciega sí desde que lo ves con él pues me me he enterado me casa mostrado aquí en casa

Voz 7 22:47 Macarena muchísima fuerza mucho ánimo

Voz 9 22:49 hay mucha fuerza ánimo

Voz 7 22:52 gracias por la confianza por haber llamado al programa ya haberse desahogado con nosotros que tenga usted suerte

Voz 9 22:58 la verdad es que sí me mandó un abrazo un abrazo buenas noches

Voz 20 25:36 conoce con un lugar que tras cuarenta años de matrimonio ha descubierto su mujer tiene una relación extramatrimonial cree que el estilo de vida de sus amigas haya podido influir en el lecho

Voz 1363 25:48 que ella ahora necesita vivir de otra manera también recordaremos a José que asegura ser la otra cara de la misma moneda él conoció a otra persona y él acabó con su matrimonio Laurie que desde Suiza aseguró que las dificultades la fortalecen nos contó que es ciega que tras perder la custodia de sus dos hijos ha decidido viajar a Colombia y empezar un proyecto de vida

Voz 20 26:15 hola Juan Manuel muy buenas noches buenas noches desde Menorca muchas ganas

Voz 7 26:19 es por llamar yo sirvo tamil

Voz 14 26:22 yo por Internet hace bueno me enteré hace dos meses

Voz 7 26:28 yo pude ya

Voz 14 26:30 bueno pues al parecer había que se terminó el amor pero no me lo ha dicho iraquí bueno yo veía

Voz 21 26:39 la cosa

Voz 14 26:42 a través de del móvil así y bueno parece ser que que había un amigo tiradora la señora dije que la caza cerca de veinte años parece ser que no veían Age cuatro o cinco años pues que no me correspondía envía cosa rara ni yo pues bueno parecía que me hago más repudiable Illán pues me quería pero parece que no era verdad no es la verdad cuerpo un punto de que próximamente por doce me dice que que la separación claro yo no entendía nada bueno pues a partir de de eso yo pienso en el móvil que sí que no dejaba el móvil ni a tiro dónde iba a ella al Move lleva la ropa ahí llevan mal móvil ignora no podía levantarme más Yves le dije digo bueno digo el móvil como que te lo llevas siempre siempre lo dejo aquí la mezquita o en el comedor que se va a ser muy ahora no muy por si me llaman para contestarle digo pero se hizo ha contestado siempre o luego de Podemos después de una hora no tienes nunca problema entonces es que ya no se pudo aguantar más y me dijo que hablaba con un amigo bueno yo le dije pues si eso es un amigo encendían el móvil ni que no porque te puede hacer daño entonces ahí Javi que que todo era una una bueno una una falsa pero así está aquí en la casa porque la casa es entre los dos durante treinta días aguantando que hablaban con este señor Inés hijo diciéndole mamá lo que estás haciendo y ella el pueblo pero es alguien lo he pasado muy mal amoldar un mes hasta que es ahí porque la casa que es aisló ella yo no la charla ya en en en un apartamento pero el problema viene viene bien ahora porque claro hemos ido de abogado

Voz 7 29:13 sí sí

Voz 14 29:15 si hay un dinero pero ella quiere quiere más hicimos bueno en la casa es la media pues a media yo no tengo problema la mitad del dinero que tienen ahorrado también que yo tengo un coche mi nombre y tengo mi atención eh y que a mi nombre porque todo esto para no no lo paraba parece que quiere también parte claro y entonces es un individuo

Voz 9 29:45 sí

Voz 14 29:50 yo no lo dado ella han entrado ella ha salido yo no tengo una pega sea ahí donde vivía con sus hijas y yo me quedaba aquí a los animales no he tenido nunca nunca ningún problema después de cuarenta y cinco años que en en técnico hay tres eso sí

Voz 7 30:14 son muchos años Juan Manuel es mucha vida pero me pregunto si uno no no venir que las cosas están cambiando

Voz 9 30:28 yo yo lo supe no salió yo veía frialdad

Voz 14 30:35 ah si vamos a la cama yo no quería nada pero pero está allí

Voz 13 30:42 con

Voz 14 30:43 con el móvil remite ahí la tele yo que es lo que hacía pues me Giralda pero claro yo no podía tocarle las palmas era un paro cantando pero él porque yo veía frialdad ya veía una cosa increíble pregunta un montón de veces que si me quería que es repudiada inmerecida en que sí que que me quiere pero sé que era por la boca anglo de FIA pero pero de corazón no a trabajando en dos tres bajo que quería una casa con piscina tiene una casa con piscina y ahora se todo lo día tiene que bajara a Menorca amaron todo vale vasca los sábados comemos en familia estando sí coinciden todos los sábados y bueno pues ella se iba todos los días no bastaba ya con todos los días que los domingos se ir hasta mí venía a las dos ídolos y media que ahí puedo puedo ver yo como un poco de bueno las otras no tienen culpa pues tiene cuadros cinco amigas que son separadas o viudas ella no tiene culpa ella estaba casada pero yo quiero

Voz 7 32:04 perdona me está hablando usted de sus amigas

Voz 14 32:08 cuando cuando iba armado sobre todo lo los domingos se ve con tu amiga son separada la única casada es ella yo no sé qué puedo pensar ella avería que luego las amigas llevan como no tienen otra cosa que hacer o a comer un bocadillo o al fin o donde fuera ella se tenía que venir entonces supone para casa yo no sé si por ahí también puede ser que me quiere que haya algo que a ella algo

Voz 7 32:38 pues Juan Manuel no se quiere

Voz 14 32:41 Maura a ella ahí hasta libre por por porque quería quiere vivir dice que quiere vivir in y aquí yo no me he puesto nunca nunca ha entrado ya salió de viaje hijo contento pero ahora dice que quiere vivir

Voz 7 33:01 Juan Manuel mucho ánimo es verdad que le esperan unos meses duros pero también tiene toda una vida por delante para volver a empezar y para ilusionarse una y mil veces muchísimas gracias por la confianza a un abrazo muy cariñoso que ojalá es verdad que les reconforta a hacerlo hola José buenas noches muy buenas noches adelante

Voz 22 33:27 lo primero darle ánimo a José Manuel Manuel

Voz 7 33:32 sí

Voz 22 33:33 sí decirle pues bueno que duran amaré para más porque yo soy la otra cara posean yo soy como ha hecho eso señora ah yo estaba tan bien bueno quizás si bien como tienen o han sido muchos años tazas Berlín mente cazador lo único que yo no tuve hijos pero bueno implemente alimentario de matrimonio sí aquí sea por el motivo que todavía me pregunto imagino que sería por lo bueno porque como dice no porque acabaría al amor por por podio uno de rutina aburrimiento con lo que fuera me dio por deslumbra en una red social en la cual también como él no animan negras comenzar el cuenta bien si entre suelen mentir un poquito comino toman entonces no lo o diez días aquí llevaron este Garci y conocí tuve un mundo es el colombiano a personas que conocí a una chica para una primera Antiqua anual pues en juego si era inviable momento está que pondrá como ya lo digo como la ex miembros de yo no me tomo en el que raramente lo mío estaba tras acabados a lo que a mí más demonio no hubiera Mi vida cambia tanto tiempo que yo ya se decía que eso me me está ocurriendo pues pues como que no había unos ojos que simplemente puré puede pues fuera amiga con amistad que también es verdad que las redes sociales no muertas también se pueden encontrar personas que Gasol haciendo un momento único canario puede encontrar un punto de vista no lo mejor es mi amistad descuentos van a encontrar porque esto no se habla no se habla normalmente círculo familiar el miedo lo tramita Susaeta min Kamien pero hijos

Voz 23 35:38 aunque no Davis nada bueno entiendo

Voz 22 35:41 personas Siria generalmente viviendo pues es un estado de Concord bien estaba y también con una casa con jardín con Juan perrito la todo muy bien unos amigos perfectos no hacen falta dar el paso partió como como los se vuelva aquí como a llenar este vacío con algo muy de Jong un momento fue hace unos también Lehmann asociados y conociendo otras personas y entendiendo de de pasar limpiar año muy bien la verdad pintan nada hasta que conocí a una segunda alquilan entonces restante un bendiga ya vi que yo veo más mismo neumonía dentro de que todo lo que había sucedido de todo

Voz 7 36:34 sí

Voz 22 36:35 circunstancias pero bueno jueves no ha sido posible pues bueno pero hemos inflables que una relación por Diane von vía Whatsapp cuando ya apunté Mali algún el una ruta a solucionar pero no hay ningún tipo en relación con el molde de veinte años de matrimonio igual porque hubieran osea sin embargo de un grande a proponer una o matiz bueno situación ya que ahora yo me ha remontado el vuelo y que ella Damian si hay también también miren baremo Bono se ha hecho un poquito de luz para hayamos lo recíproco de todo se sale muerta personal muy vivo no bueno resulta que no segunda explica sí aquí así que surgió están esto va a abrir esa ganas de vivir enlazan hacer volver a ser cosa de devolverá a retumbar pues antes no hacía Bobby Bali en definitiva a los habitantes de temple hubiera vivir si es duro pero a veces hay quien denegó instaba inmovilismo y vivir con más sencillo como eso vale muy bien me dio como menos me para envió las cosas pero Eloy de que Cuba no es pusieron a poco me fui a vivir Miles agente monetarizando simplemente hubo un proceso de de relacionada Caminal vimos que que realmente nos queríamos que realmente habíamos encontrado bajo un caldo que hoy por hoy por vivimos juntos se quiso llevamos un año y medio juntos incluso no se estaban planteando le dé pues somos jóvenes incluso de detener tras cumplir con Common osea

Voz 7 38:30 José muchísimas gracias por la llamada

Voz 22 38:33 buena pero es de los que alguien que vaya muy bien también

Voz 7 38:39 gracias buenas noches y feliz noche mucha precaución en la carretera en Suiza nos espera Laurie hola buenas noches buenas noches las gracias pues encantada muy amable de haber marcado el número de teléfono del programa sí sí y nos cuenta

Voz 12 39:04 solamente disculpa porque hace tres años que es que estoy hablando español sólo veinte si yo puedo hacer ayudas cuerpos pero continúa el problema porque yo practico mucho con la gente yo hablo mucho con la gente escribo también hizo realmente es de ello majo hay yo tengo mucho proyecto porque mi vida fue un poquito difícil si yo siempre me he encontrado mi mis fuerzas en mí en mis dificultades esa realidad que que que

Voz 7 39:54 estoy estoy viendo en este momento cuál es su realidad

Voz 12 39:59 el que te la cuadrilla de niños hace un año en Suiza que de de personas autoridades Mary tirar la FIA de mis hijos y que es muy difícil porque yo tengo vivir con esta cosa ahora yo debo crear otra cosa porque yo perdí todo en en este momento

Voz 7 40:28 perdone dice usted que ha perdido la custodia de sus hijos sí las tiene el Gobierno la tiene el Gobierno suizo

Voz 24 40:38 sí

Voz 12 40:40 de de falsos denuncia que la gente hace contra mí

Voz 7 40:50 familiares vecinos

Voz 12 40:53 millares familiares hay alguna gente que yo pienso que fueron mis amigos

Voz 11 41:04 no

Voz 12 41:05 no se pasará eh de maltratos porque esto estoy lo hiciera pero en este caso yo no puedo hacer nada por qué las autoridades se puede decidir y hacer las cosas como como lo que era pero son dificultades claro muy difíciles a vivir atravesar también pero en mi vida siempre ha hecho las selecciones de adelantar construir algo más que una fuerza creo porque ahora yo tengo proyectos para para ir a Colombia trabajar y desarrollar una empresa mi empresa además agita profesional porque estoy más profesional y me gusta mucho este trabajo fue realmente un un recurso que yo

Voz 14 42:32 no

Voz 12 42:33 cuando las cosas van bien

Voz 7 42:38 la ayude a usted a sobreponerse

Voz 12 42:47 porque los pacientes me respetan realmente bien con ellos ahora yo tengo este proyecto de ir a Colombia

Voz 7 43:00 sí

Voz 12 43:03 sí empezar mis estudios en una escuela para sí para practicar de manera diferente pero yo yo yo quiero practicar más

Voz 7 43:20 de manera diferente dice usted para personas invidentes

Voz 12 43:24 sí para ver otra cosa también porque fue realmente cinco años cinco años muy difíciles sí yo quiero quedarme optimista porque yo no puedo perder

Voz 24 43:47 y con coraje Diego animo

Voz 12 43:50 yo debo pierde realmente en este caso daños que estoy aprendiendo español

Voz 7 44:02 lo hablo muy bien Lauri por cierto

Voz 12 44:07 algunas veces yo tengo palabras

Voz 7 44:10 claro claro pero lo habla muy bien desde luego gracias por qué Colombia la Puri porque es ese el pan

Voz 12 44:19 para viste está muy difícil porque yo tengo mi amigo en Colombia me me ha prometido futuro

Voz 7 44:33 su pareja su novio

Voz 12 44:39 claro como a hace veinte años que nos conocemos Crecemos juntos ahora

Voz 7 44:53 voy a voy a vivir con él la Laurie muchísima suerte con los preparativos con el viaje ya menos desde Colombia y nos pone al día de acuerdo muchísima suerte gracias buenas

Voz 27 46:11 en efectivo o con tarjeta esta pregunta que lleva haciéndose desde los años setenta en España podría verse modifica con el paso de los años

Voz 28 46:20 de acuerdo con el último Barómetro de Mastercard más del ochenta y dos por ciento de los españoles tiene tarjeta bancaria y tan sólo el veintiuno por ciento de ellos sigue optando por los pagos en metálico además nos situamos en la cuarta posición en el ranking de ventas on line en Europa desde el dos mil nueve ha entrado en juego una nueva modalidad de pago e intercambio económico minoritaria hasta el momento denominada Crichton monedas escuchamos a Miguel Pavón CEO del Grupo B y T para entender en qué consiste este nuevo mercado

Voz 29 46:48 nosotros conocemos porque son monedas físicas que son las que emiten los gobiernos y los vecinos los diferente las diferentes bancos centrales pero desde el dos mil nueve pues han empezado a aparecer monedas que son en realidad son monedas privada incluso en la diferencia con la moneda física pues eso es eso simplemente no hay no hay monedas que os y yo se utiliza normalmente el móvil o el ordenador con pequeñas aplicaciones que son como monedero

Voz 28 47:21 la Script comunidad más utilizada conocida como bitcoins fue la primera en nacer y lo hizo con el objetivo de descentralizar el mercado de pagos on line actualmente hay decenas de ellas en circulación in mueven en su conjunto cerca de cien mil millones de dólares en todo el mundo en España son ya más de trescientos cincuenta establecimientos los que admiten el pago mediante esta moneda digital entre los que se encuentran Microsoft del Expedia os Save the Children

Voz 1040 47:47 ahí tiendas cosas por ejemplo suelto o páginas web yo por ejemplo uso bastante una una Bobet que se destine a viajar yo cuando cuando pago lote el dieta bien lo pago con dicho coincido puso la páginas que destina de Pernet que te permite pagar con Beacon pero la gente ahora en estos momentos se está acostumbrando bastante por ejemplo nosotros comercial echamos tarjetas de de recarga de máster y la gente va a las tienen

Voz 31 48:13 las nueve extras acoge una tarjeta de recarga

Voz 1040 48:16 hay unos unos entrega bitcoins lleva Easyjet

Voz 31 48:20 va la la tarjeta recargable luego con una más intentarlo

Voz 1040 48:23 la verdad es que luego ya puede pasar cualquier cosa

Voz 28 48:27 aún así la mayoría de los usuarios la utilizan para realizar inversiones

Voz 1040 48:30 que la gente que usa bitcoins en estos momentos un noventa por ciento más o menos noventa noventa y cinco justo debía es por un tema de de inversión

Voz 10 48:41 esto el cinco por ciento

Voz 1040 48:43 es para gastarlo en y tienen un motivo tiene

Voz 29 48:46 motivo importante y es que el bitcoins se está convirtiendo en una moneda muy exclusiva muy muy difícil de conseguir

Voz 1040 48:54 sí al ser algo como como muy escaso

Voz 29 48:57 eso pues está subiendo mucho el precio hay esto hace que el que tiene picó y lo atesora lo guarda

Voz 32 49:04 porque sabe que tiene una proyección de

Voz 1040 49:06 de aumento yo bastante importante

Voz 32 49:09 quien

Voz 28 49:11 el objetivo del Grupo BC ha sido instalar cajeros en España Francia Grecia Ecuador y Paraguay para hacer más accesible el intercambio de moneda solamente en España tienen más de veinte

Voz 1040 49:22 nosotros somos fabricantes fabricamos estos cajeros en estos momentos permite hacer el cambio de de pico Ina euro o de urdir en estos momentos funciona sólo con con bitcoins pero en los tres meses añade hemos otras monedas porque ahora todo el mundo éste de las que tú monedas aquí ha crecido mucho color ha dado mucho sí y luego pues hay tres o cuatro maneras que deban que van detrás en orden de importancia al circo en que también las hay de veremos a a los cajeros

Voz 28 49:53 aunque no todo son facilidades hay que tener en cuenta que es un mercado volátil y que hay grandes oscilaciones en el valor de la escrito monedas

Voz 1040 50:01 el el bitcoins es está está muy volátil empezó cuando nació su último ha ido subiendo subiendo subiendo hasta llegar casi los veinte mil euros por Cohen hace cosa de presos y ahora llevamos un tiempo que se está está bajando el precio y en estos momentos está a unos seis mil euros seis mil seis mil doscientos euros cada rincón

Voz 28 50:26 este sistema parte de ser puramente especulativo también tiene los inconvenientes de que no está regulado y que puede ser un espacio atractivo para los fraudes

Voz 1040 50:34 el biquini es algo que se considera valioso y en todo el mundo todo todo todo todo el mundo hasta los delincuentes quieren los bitcoins lo pues pues claro que esto ha pasado antes cuando había un secuestro pues las gente pedía billetes que no estuvieran numerados que fuera que fueran billetes pequeños y en una maleta Haitar ahora no ahora la gente pide bizco y por qué se puede hacer un seguimiento de el de los autos que va haciendo el visto en Monedero otro pero hay cierta dificultad en seguir

Voz 28 51:08 aunque no hay trampa para el que no se deja engañar

Voz 1040 51:11 aunque haya delincuencia aunque la delincuencia use bizco es la policía siquiera se puede saber dónde puede hacer el seguimiento esto la trazabilidad y saber dónde han ido a parar los bitcoins que por un lado y hay cierto anonimato pero por otro lado si la policía quiere realmente se puede saber dónde dónde se va en cambio los los billetes no numerados también se puede hacer un seguimiento pero es mucho más es mucho más difícil con en que la la ha tenido ha tenido que aprender a cómo funciona que que eso es otro tema

Voz 28 51:45 estas monedas digitales descentralizadas y auto reguladas permiten el intercambio de usuario a usuarios en la supervisión de una institución financiera a pesar de lo que ello supone varias grandes empresas las han integrado como método de pago muchos usuarios se plantean utilizarlas como forma de inversión además Hacienda en el marco del Plan Anual de control tributario de dos mil dieciocho han manifestado su intención de controlar estas operaciones

Voz 20 52:08 a día de hoy tienen tantos detractores como defensores

