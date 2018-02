Hablar por Hablar (10/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 activos

Voz 13 05:53 la durante dos mil diecisiete nacieron en España unos cuatrocientos mil bebés uno de cada diez vino al mundo gracias a la reproducción asistida en torno a mí según datos del Gobierno entraron en nuestro país mediante gestación subrogada y es que cada vez son más las familias que recurren a este método para poder ser padres una práctica que genera gran controversia a nivel mundial y cuenta con defensores y detractores el debate está abierto la sociedad no exento de polémica

Voz 1280 06:37 Nuestros hijos es una asociación constituida por familias que tienen o están en proceso de tener a sus hijos por gestación subrogada Pedro Fuentes es su presidente y padre de un niño nacido mediante esta práctica él nos explica en qué consiste

Voz 15 06:51 la donación transitoria de la capacidad de gestar caso esta mujer una mujer decide llevar adelante un embarazo no para ellas no pretendiendo ser Madrid sino a ayudar a quién no puede estar a sus propios hijos a ser madre voy a ser padre eso es la gestación por sustitución hay casos hay países donde lo que se está esto es una explotación de la mujer la mujer no decide voluntariamente sólo les por el por presiones externas o por cualquier otro tipo de presión es algo contra lo que nosotros luchamos en lo que componemos lo que reivindicamos el derecho de las familias que necesiten la ayuda a pedir esa ayuda y el derecho de la mujer que quiera libre y voluntariamente ayudado otra persona bodegas serlo

Voz 1280 07:28 aquí los perfiles de las personas que recurren a ella son por motivos biológicos o de pareja como

Voz 15 07:33 en un ochenta por ciento de los casos se debe como una infertilidad de causas femenina son mujeres solas o en pareja pareja homosexual lo pareja heterosexual que no pueden llevar adelante su embarazo no pueden estar bien porque no tienen útero bien porque tienen una enfermedad sistémica como puede ser una hipertensión pulmonar o algún tipo de cardiopatías al no a gestar necesitan que alguien haga esa parte de de la crianza por ellas muchas podrían aportar sus propios óvulos dijo lógicamente serio suyo pero no pueden llevar adelante el embarazo no queda un veinte por ciento de los casos en que los factores masculino cerrar donde hombres hombres son los hombres en pareja homosexual que evidentemente lo mismo que una mujer se pueden ingerir dar de los dos grandes bloques se incluyen también evidentemente de las personas transexuales

Voz 1280 08:16 una de las principales críticas que hay en torno a esta práctica es la transacción económica que lleva de promedio el precio del proceso depende del país en el que se lleve a cabo pero se estima que se encuentra en torno a los treinta mil cien mil euros Pedro Fuentes tiene su propia argumento

Voz 15 08:32 sí una retribución económica que los sitios donde hay una correlación de tipo comercial como puedas a Rusia en lugares como Portugal como Grecia como Reino Unido o como Canadá lo que tienes una compensación por los gastos que supone todo el proceso con la pérdida el lucro cesante ante cosa que parece lógica porque se entiende que no debe el hecho de donar algo no debe suponer ningún tipo de coste para la persona que dona aparte pero no entonces no existe ningún tipo de comercio de ningún tipo de explotación la explotación sería al menos de mi punto de vista pretender que una mujer lleva adelante el embarazo y además tenga ella que abonar de su propio dinero los gastos que conlleva no es explotación ni es clasificar a la mujer Mi es una compraventa de nada que ahí lugares donde es este es por lo tanto a la mujer eso donde te comercializando con ella no lo voy a discutir pero el problema de que existan esos lugares es que los países que tenían que haberse puesto ya regular pues no lo están haciendo la sociedad civil lo estamos peleando los jueces están dando la razón en las encías y empezar a todos nos obligan a ir a países y hay quién empezar a países tuviesen una regulación aceptable alguien puede acabar en países en manos de magia explotadora declara dar de mujeres que estafadores de familias que eso de vital

Voz 1280 09:41 en estos momentos con el marco legal actual las personas que opten por la gestación subrogada deben viajar al extranjero los países a los que pueden acudir son por ejemplo Estados Unidos Canadá Rusia Ucrania Grecia o Reino Unido los cuales además se rigen por su propia legislación o también a países con vacíos legales que en ocasiones pueden causar problemas es por ello que asociaciones como son nuestros hijos abogan por llevar a cabo una regulación legalizada y apoyada por los diferentes partidos políticos

Voz 16 10:11 mientras sigue obligando a la gente a irse fuera para juzgar a sus

Voz 15 10:14 ella es la gente puede acabar en cualquier lugar es como si planteáramos en España no es lo mismo pero sin hubiéramos hecho una ley de trasplantes tan buena como algo hecho que funcione también como funciona los españoles consideran un trasplante estaríamos dos zonas fuera podríamos acabar en manos de mafias yo estaríamos fomentando el tráfico de órganos para parar el tráfico de órganos no se prohiben los trasplantes sean sus de trasplante si quiere parar la explotación de mujeres que pueda haber o el posible tráfico de menores que podía haber en algunos países en algunos destinos no sé eso no separa prohibiendo la gestación por sustitución ese separa cual leyes dignas éticas que oferten a la gente una realidad social seguridad jurídica a la hora de hacer un un proceso de medicina reproductiva o no

Voz 1280 10:58 en el otro extremo se encuentran No somos vasijas una red estatal que aglutina diferentes asociaciones en contra de la regulación de la maternidad subrogada de la cual consideran que es una renuncia de los derechos de las mujeres Alicia Millares es portavoz de esta plataforma nos explica los argumentos jurídicos inmorales en contra de esta práctica

Voz 17 11:17 mirarle mientan pista lleva a una cantidad a descomponer el deseo de ser padres no puede estar por encima de los derechos logrados conseguidos para las mujeres y como argumento Morán ningún deseo de Bin y puede poner en riesgo a otras personas para hacer su propio Resines aquí estamos hablando de ir deseos no les importa utilizar a una mujer como recipiente para francés el deseo de ser padres por lo tanto ponen en riesgo esa mujer porque el embarazo no deja de tener complicaciones otra cuestión no menor es que las personas no pueden ser objeto de contrato y en este caso una mujer es objeto de contrato que el recién nacido es objeto de comprar

Voz 1280 12:04 para los detractores de este método el altruismo no existe ya que desde el momento que hay dinero de por medio la mujer se convierte en un objeto el niño en una mercancía en conclusión en una forma de traficar con la vida

Voz 11 12:17 desde que tú necesites

Voz 17 12:20 a una regulación contra actual aún contrato pues estamos hablando de altruismo por otro lado dificilmente se puede decir que esta práctica es altruista cuando por el medio hay compensaciones económicas es una manipulación estamos hablando de una mujer tiene en ante un embargo para acceder ese y cuatro personales y el resto se acompañan Serna Amin dar con un lenguaje eh que pretende hacer bueno lo que en términos morales y jurídicos es absolutamente reprobable

Voz 18 12:50 bien deseo o derecho

Voz 1280 12:54 ético o inmoral negocio altruismo en España se ha intentado llevar a cabo una regulación que satisfacer a ambos puntos de vista detractores y defensores la gestación subrogada está en un limbo entre lo legal y lo ilegal pero cada vez genera más debate lo que está claro es que sigue siendo un tema candente al que todavía cuesta aceptar y entender como forma de reproducción alternativa

