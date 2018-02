Hablar por Hablar (14/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 0470 00:00 el club de la comedia aseguran en el programa la presencia a todo esto me encaminó a que te llamen

Voz 1194 00:11 pienso que lo justo sería unas cuotas obligatorias en este programa que lo hicieron para que haya más padres separados tinerfeños miope haciendo comedia

Voz 1 00:21 a ver no te está desaprovechando de una causa noble y justa

Voz 1194 00:26 para medrar a medrar en el caso mucha gente que se mete en esta mierda no pretende lo mismo son gente mediocre como yo que lo que quieres quedar en casi todos

Voz 0470 00:37 el drama es cómo está derivando esto dijo

Voz 1194 00:42 bueno pues esa esa es mi reivindicación pero ahora vienen unos minutitos de funk los típicos por favor dónde se ha visto que yo termino en la sección de os hagáis un aplauso iba a salimos otra cosa así nunca más por Dios además es que estoy buscando el coma por detrás por detrás mal dicho para llevar detrás de los de antes dos modelos de sociedad

Voz 2 01:12 sin visibilidad visibilidad y eso ya lo han dicho pero cómo a acabar entonces crean

Voz 0470 01:19 esto ya pasó ayer donde ha salido de lo mismo dos días seguida de momento si yo el que a veces no te léenos acabar pero hoy ha sido tu ha dicho y ahora viene fango aposta casé de esta situación es en el fondo pero qué tal si vamos tuyo les dejamos que salga a solicitar destapó también Chico ya todo lo que sea irme no trabajar eso es para nosotros los vamos a llevarlas situando a este punto cuando él termine el que diga tal que ponga la canción ya acaba él no nos salimos ahí yo ya tengo mi vamos saliendo queda como mucho un minuto

Voz 1194 01:53 no es serio pero un asunto como sello que sea terminar el programa como me comunicó Contigo Álex tengo el programa vale vale vale nosotros tranquilo que tengo recurso eh ayer me peleo con Sergio porque me retó como luchador vamos a hacer una cosa yo para simbolizar esto este fango en el que me he metido yo sólo pido es saber lo que es pirámide cuando yo me tiró al suelo y todas en pirámides sobre mí podemos hacer una pirámide y que entre Sergio hice suba arriba la pirámide el programa han no puedo contar con Sergio de nuevo o que hay alguien bajito que quiera imitar a Sergio a ver un fuerte aplauso para este chico no yo me tumbara ahí todo el mundo que quiera que venga sobre mí en plan de todo el mundo diciendo Pyro BV

Voz 5 03:48 a hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 12 05:01 a día de un patio de vecinos por mi madre ponía las una mesita en el patio acusadas no es la la voz a batirse el peligro

Voz 13 05:10 sí sí todo todo todo las novelas todas las

Voz 12 05:12 estábamos en el patio libere mitad bajito las las María conozca las de desde que tenía cinco años todavía con la edad que tengo sigue siendo mi compañero

Voz 14 05:22 para mí la rayos con una deuda conmigo va todo Lahoz me parece un poco fuerte pero como esto es cosa de la historia con el golpe de Estado en casa nos enteramos años porque no está mi padre también era un buen optó la noche tenerlo dispuesta

Voz 12 05:39 ha hecho compañía en los Rato fue en los en los rato malo y la verdad es que sí

Voz 15 05:45 me sí siga ratas que se pasa muy mal y lo que aprendemos que mirar reímos lloramos pasamos con penas con todas las que ha pasamos los acompañamos eso tristeza alegría porque es como una familia somos como una familia vivía hacer

Voz 16 06:03 tengo una emisora era una niña que se pasa nada bien pues me iba detrás perdía normalmente me llevaban a la radio en la radio ya me conocía porque eh llegada y como era tan pequeñita y entonces claro me ha

Voz 12 06:20 si me pregunta cómo como mi papá ha sido mi mamá ITA uno cuando lo hizo fue a no sé cuántas personas cuyo empate a por mí porque saben que mira porque acaba

Voz 17 06:35 sí antes de escuchar este programa en el año noventa y Noemí M tenía que bajar el coche para poder disminuir yo si hoy en día lo escucho con en móvil la verdad es que no puedo dormir sino tengo Mir

Voz 18 06:49 la radio para mí es una maravilla me gusta escuchar de día pero sobre todo no puedo dormir sin ella es sin dormir No se puede vivir osea que vivo gracias a las Dios feliz día de la radio para todos

Voz 4 07:09 qué tal muy buenas noches en este momento las dos de la madrugada diez minutos la una y diez en Canarias

Voz 19 07:18 esto es que acaban de escuchar son algunos de los testimonios que ayer no

Voz 4 07:21 su regalo la madrugada terrario en las próximas horas

Voz 20 07:26 vamos a compartir algo más

Voz 4 07:30 qué palabras palabras que nos acerquen palabras que nos sitúen palabras que nos contengan definan porque hablamos para encontrarnos en la madrugada de la Cadena SER

Voz 19 07:42 le escuchamos la radio ya celebra

Voz 4 07:45 su día el Día Mundial de la Radio la radio que ejercita la escucha de la vida mientras acompaña mientras

Voz 21 07:54 recoge

Voz 4 07:55 mientras plantea preguntas te sitúa en tu tiempo novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito

Voz 21 08:05 ya no puede marcar

Voz 4 08:07 en unos minutos lo vamos a atender filo puede hacer también con el prefijo internacional cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos El equipo del programa se pone a su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción ICO en Yeray Martín

Voz 22 08:26 es en la dirección técnica

Voz 2 08:32 hola qué tal buenas noches eres si Marcos García bienvenido Marcos hola qué tal buenas me llamo Ana Ana Aurora bienvenida Ana agarrarse monseñor Evelyn Orense bienvenida Montse buenas noches sea Alejandra

Voz 23 08:50 hola buenas noches estoy Bandolera mantelerías dinamita

Voz 2 08:56 hola buenas noches se Cristián Valverde la Cristian hola buenas noches soy Alberto bienvenido de nuevo Alberto requiriendo hola la buena noches soy Patricio Rojo bienvenido Patricio hola buenas noches qué tal Pilar o la Pilar os no

Voz 4 09:19 hola José muchísimas gracias por venir desde Palencia se ha cogido el coche

Voz 2 09:23 es es eso los muy bien qué tal Alberto

Voz 23 09:27 hola Alberto muchísimas gracias

Voz 2 09:29 por volver hola soy Nacho muy buenas pues el equipo del progre

Voz 4 09:34 Ama les saluda se pone a su disposición es miércoles es catorce de febrero

Voz 22 09:40 hoy en Hablar por hablar hablamos de amor de amor a la radio a la vida cerramos las celebraciones del Día Mundial de la Radio empezamos

Voz 8 09:51 qué Fanny Rubio

Voz 4 09:55 sí

Voz 25 10:01 bien no

Voz 26 13:08 sí

Voz 11 13:45 a ver

Voz 2 14:01 bueno tenemos

Voz 27 14:04 pastelitos bollos una mala noticia o muy buena se ha estropeado la máquina del café

Voz 4 14:13 espero que vengáis con el café puesto venís con el café puesto bueno de todas maneras agua y esas cosas sí que tenemos es que ha sido un día intenso hoy en la Cadena Ser y la máquina estado

Voz 28 14:26 a rendimiento total

Voz 4 14:29 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco recuerda el Watson del programa Porxinos que enviar una nota de voz audio contándonos que hace como escucha va a hablar por hablar nuestra cuenta en Twitter o la bandolera buenas noches extraño tenerte en el ordenador y desprecio esto va a ser un lío tremendo tenemos aquí a los actores ya las actrices de la obra de teatro a los amigos que normalmente nos acompañan de manera virtual de manera presencial a ustedes al otro lado

Voz 28 15:04 de la radio es

Voz 4 15:07 o no es magia la radio o la Pokémon muy buenas noches nos acordamos mucho de si te echamos mucho de menos Dani Santos qué tal equipo me hubiera gustado mucho estar ahí con vosotros pero el turno de noche la distancia me lo han puesto difícil pero bueno me llega vuestra honda e como si estuviera Isaki Dani Santos favorito recto y o la crisis gracias por estar ahí también ha jo dos a Óscar Luis feliz día de San Valentín a todos y a todas el día de San Valentín lo hacen nuestros oyentes o la Ponferradina

Voz 11 15:47 hola María

Voz 4 15:51 Nacho Molina que hoy nos acompaña en la cuenta en Twitter es un murciélago es criatura humana también se me hace un poquito raro es tener una buena la noche espetó UNIA noche especial la de hoy un saludo a los murciélagos que revolotean por el estudio pues aquí los tienes aquí delante Cristian y Bandolera etnia que te mandan te mandan besos dice el hijo dos enamorado de la radio enamorado de la vida enamorado al fin y al cabo de los sueños contados INE las madrugadas hola Héctor Santana que siente el calor del estudio pasando bien esta noche os mando a todos ya todas mucho amor o la Antonio Oca barcos gracias a Miguel Ríos por estar ahí escuchando por la radio y vientos Purito

Voz 22 16:46 esta gran experiencia inmerso iba total tanto favorito Twitter hola al más Pixel o la Cuca Loli que revolotea muy emocionante

Voz 4 17:08 Jesús María Gómez feliz noche compartida en directo ahí en la distancia como siempre feliz día de la radio

Voz 29 17:17 aún no lo son

Voz 4 17:24 a efectos técnicos Llanos el Día Mundial de la Radio pero en Hablar por Hablar siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana verdad como los demás duermen pues aprovechamos para compartir nuestra vida esa que los otros se Pierce

Voz 30 17:40 uno

Voz 6 17:46 Fini

Voz 31 17:51 con uno solo

Voz 29 17:56 en un más niños

Voz 31 18:00 no son lo

Voz 1 18:02 yo no lo hizo

Voz 29 18:04 on más bríos

Voz 1 18:07 todo

Voz 32 18:10 bueno voy y me siento diez minutos en eso

Voz 33 18:14 aquí se empieza muy mítica me pongo ahora ha cazado cuando yo era una obra dando vueltas y diciendo cosas pues más difícil que esa noche al final pero recibe

Voz 34 18:39 ah sí

Voz 33 18:43 no he dicho que fui el sábado

Voz 34 18:51 eh Jon saldaron lo cabeza éramos copla ha de vuestro pueblo recordó que cuando nos separamos que hicimos cosas muy fuertes el esfuerzo que para no tener que pasar por él como a SAS esa

Voz 33 19:21 no porosa a ver

Voz 34 19:38 sí novia

Voz 33 19:43 pero la un mujeres

Voz 35 19:53 a hablar ahora por hablar

Voz 4 20:36 hablarporhablar el programa de radio que lleva veintisiete años acompañándole ahora tiene su versión teatral un milagro historias de madrugada dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo e inspirada en testimonios compartidos por la generosidad de todos ustedes hola Fernando buenas noches

Voz 1 20:58 hola buenas noches aquí pues si estamos funcionado es también volviendo volviendo al estudio viendo es trabajar aquí además con público puesto parece también es muy emocionante escucharos otra vez sentir el ambiente del calor de la radio la verdad es que estamos muy contentos extracción

Voz 4 21:20 esta madrugada además de Fernando nos acompañan en el estudio central de la Cadena SER Samuel Viyuela buenas noches Carolina Yuste buenas noches noche y Pepa Zaragoza

Voz 2 21:31 buenas noches

Voz 23 21:35 tanto en Pepa como Carolina además de interpretar algunos de los protagonistas de los testimonios interpretará a la presentadora de hablarporhablar así es así pero aquí aquí da más respeto eh pero como que la más respeto perdona que me su visteis a la cabina al escenario casi me da algo eso sí que da respeto a esas nuestra casita pero

Voz 4 21:58 ahí sí que estáis solos solas

Voz 2 22:01 sí sí pero es una sensación como de estar en un en una pecera en una burbuja protegido

Voz 4 22:08 deje que les cuente qué hace como unos cuatro años ya no se porque a mí la vida me pasa muy rápido usted pero me cuesta a veces acordarme vino un productor teatral se puso en contacto conmigo Fernando Cornejo para hablarme de este proyecto yo pensé que estaba loco y cuatro años después pienso lo mismo pero aumenta

Voz 2 22:29 todo está loco al cuadrado

Voz 4 22:32 bueno ha sido todo un ejemplo no tras cuatro años de lucha ver la apuesta tan firme que ha hecho por esta obra quedado convencida agradecida por su ejemplo Fernando cómo te llega esta propuesta después de ser premiado además con un con un Max que tenemos suerte también de que los interprete un Premio Max de que os dirija un premio más los premios más importantes de teatro que se dan en este país

Voz 1 22:58 bueno pues vino tino Fernando Cornejo con esta propuesta el proyecto hace eso cuatro años aquí a mí en septiembre del año pasado me propone encauzar todo lo que se estaba se ha estado haciéndonos estuvo haciendo hasta ese momento sí efectivamente yo salía de hacer historias de Usera que hablaba también de historias anónimas de un barrio de del barrio donde te lleve una sala durante seis años hizo un proyecto de gestión cultural allí y bueno nos pusimos de acuerdo reestructuró vamos la dramaturgia

Voz 36 23:35 me he rodeado de un equipo estupendo

Voz 1 23:37 eh que eso ha sido crucial para para poder hacer lo que hacemos cada noche en el Teatro Bellas Artes y la verdad es que es muy bonito porque lo que hemos creado con el equipo es un poco lo que creáis vosotros aquí vuestro propio equipo es verdad y eso ha sido el sexo Beto de de Hablar por hablar en el teatro reproducir y ese amor por el teatro pues por la radio y a cuidar mimar las historias cuidar ahora en vuestro caso la gente que llama nosotros a los personajes que que defienden ellos cada noche

Voz 4 24:09 la compañía que nos hace a todos y a todas las radio la importancia social que tiene es incuestionable y a estas alturas de la vida pero es cierto que hasta ahora la radio es diferente a esta hora la escucha es otra

Voz 2 24:22 a esta hora compartir

Voz 4 24:25 se convierte en una experiencia muy personal cuando alguien te cuenta algo te estás viendo Toy de estas despejando se parece un poco el trabajo que hacéis los actores las las actrices Pepa en al escuchar la vida está siempre cogiendo cosas que luego te van a servir a ti para tu trabajo para para tu día a día

Voz 37 24:43 sí sí absolutamente y además en este caso las historias que contamos son historias reales entonces eso unos su nos daba mucha responsabilidad de estar lo dijimos en la rueda de prensa y lo repito ahora estará a la altura de esos seres humanos que generosamente nos han contado su historia y su vida

Voz 4 25:03 fue fundamental venir al programa vinimos varias no

Voz 37 25:06 sí sí fue necesario porque es la intimidad de la radio que es increíble que te estén escuchando tantísimas personas a la vez se genera ese efecto de de intimidad como si sólo estuvieras tú con esa persona y nadie más

Voz 4 25:22 Pepa eras oyente de radio antes de sí

Voz 37 25:25 pero no muy oyente de la Cadena SER

Voz 23 25:28 no por nada hemos tenido suerte también que es lo

Voz 4 25:33 lo más interesante de las diferentes interpretaciones que te has encontrado que algo con lo que no contabas la locutor

Voz 2 25:41 ya

Voz 37 25:43 sí porque encontrar esa manera de comunicarse que fuese cercana pero a la vez que llegar a todo el mundo y que que tuviera musicalidad que eso para mí fue un reto tremendo y venía IT copiaba copiaba Tous frases y leía lo que escribía Ice porque me parecía complicado me parecía que no era actuar que era estar ahí de verdad escuchando iré diciendo lo que uno siente en ese momento que es verdad que es actuar también pero desde un lugar muy expuesto eso ha sido un reto aparte que luego hacemos todos muchísimos personajes y eso era como espera que en tres segundos tengo que cambiar de registro de los depresión

Voz 4 26:28 ante porque además interpretas Enriqueta sí que tiene ochenta años ochenta y dos

Voz 23 26:33 entre ellos gracias aquí hay un poco de confusión no es lo que piensa un poco todo

Voz 4 26:42 es que es un personaje que lo Bordas Bandolera no te preocupes que no te vamos a estropear nada Bandolera va mañana a ver la obra

Voz 1 26:48 ahí tienen puesto en limpio sino porque cada noche en la nombrara me en el Teatro

Voz 4 26:54 está claro porque los los amigos que están en en Twitter los murciélagos también son nombrados en esta obra de teatro Samuel el primer día que Carolina y tú pensábamos en el equipo a estos van a venir hoy van a estar media hora se va a dormir porque esta gente tiene que ensayar tiene que aprender su guión en fin son actores actrices tienen vida

Voz 2 27:17 no había manera de echar

Voz 23 27:20 entonces es cuando dejas de venir ya os echábamos de menos decíamos Nos falta parte del equipo

Voz 36 27:27 queríamos venir más

Voz 23 27:29 porque ahí estábamos encantados porque estaremos estábamos no si no hubiéramos venido fue precioso precioso tener

Voz 4 27:36 aquí a oscuras viendo con atención y viviendo las historias si vivir viendo que que vosotros con otra profesión sentí hay la misma emoción al escuchar las cosas que que escuchábamos aquí eso fue muy bonito es que es muy fuerte es en realidad estamos Nos estamos todos trabajando con el con la emoción de de de nosotros mil

Voz 38 28:02 nosotros que somos nosotros que es lo más profundo de nosotros la lo que decía Pepa no la intimidad esta cosa de contarle a alguien tu secreto o no tu secreto sino tu tu tu esencia al final es lo que hacemos no sea que se asemeja mucho y entonces venir aquí escucharlo se pone verte a ti que eres Tomás todo el Fabio Rojo ha sido ha sido muy bonitos ha yo creo que para todos ha sido un viaje este proceso ha sido un viaje muy especial para todos yo creo que hemos abierto una parte de nosotros mismos muy guay

Voz 2 28:33 y hay que seguir eh impresionante

Voz 4 28:36 de todo y además interpreta a personajes muy diferentes de repente a una chica muy joven a una que ha perdido a su madre que su madre murió pensando que fue que tuvo un bebé robado muy bonitos a personaje tiene unos matices preciosos muy muy intensos nos reímos mucho contigo esta chica baila y canta como canta como bailables

Voz 37 29:06 sin antes una es una vez sacarlo

Voz 4 29:08 por una delicia tiene una vis cómica tremenda y luego una capacidad de meterse en el drama también hemos tenido mucha suerte también en los actores y las actrices Fernando muy

Voz 1 29:19 padecía más Ptolomeo cogí todo el equipo Angeles Martín y el que no lo nombramos al están a favor Un besito muy claro si te están ha hecho un gran no nos

Voz 4 29:28 acuérdense de nosotros cuando Ángeles se ponga el camisón

Voz 23 29:31 sí

Voz 4 29:32 por favor porque esa interpretación también es memorable ya acuérdense de nosotros cuando interpreta a no me acuerdo el de los oros cómo se llamaba

Voz 1 29:41 Juanfran Juanpe si es que os conocéis ya los oyentes más que claro más no es eso

Voz 4 29:46 más que el equipo reviven cada noche cada noche

Voz 1 29:49 yo no veo al actor rodeó al al personaje no hay en este caso también nos dice cuando sale el público por ejemplo la historia el camisón quién ha escrito esa esa historia no es una transcripción finalmente no no hay ningún dramaturgo detrás es tal cual

Voz 4 30:06 y además esa historia en concreto representa la esencia de Hablar por hablar es una mujer que llama diciendo que ha perdido un camisón que lo había dejado encima de la Camille que no está

Voz 1 30:16 y que está asustada es alguien en su casa

Voz 4 30:18 claro esto lo cuentas a las once de la mañana con un café en una cafetería altere primero no te hacen ni caso tus amigos dice ya está en la pesada esta otra vez con las historias de Hablar por hablar pero de noche lo que genera es una serie de llamadas solidarios con unas explicaciones a cada cual más complicada pero que todas podrían tener razón en un momento dado todas son creíbles todas se sienten la esencia

Voz 1 30:44 programa justo hay una llamada después que es Sacristán que además cede su voz para

Voz 4 30:50 José Sacristán el actor premiado

Voz 1 30:52 aquí Morral conocidísima es una maravilla tener ley Ramón Barea bueno mucha gente que ha participado poniendo su voz también el espectáculo y la verdad es que es el momento de réplica de desde Sacristán es maravilloso

Voz 4 31:04 habéis conseguido llevarla la esencia del programa y la esencia de la radio a las Tablas con

Voz 2 31:09 una maestría que que no nos esperábamos

Voz 23 31:13 sabíamos que de verdad que he visto unos grandes profesionales pero es que el reto era bastante común

Voz 4 31:18 ligado era muy ambicioso de verdad que no no

Voz 23 31:21 insisto en que al contrario

Voz 1 31:23 con ayuda de que de verdad os a los detalles que al final un cúmulo de detalles es lo que hace es precisamente lo que vayamos a lo concreto a lo real ha sido fundamental para que ellos se sintieran la radio cada noche

Voz 4 31:39 Samuel Viyuela yo quiero contar cómo cómo te conocí porque me parece súper bonito también y muy de hablarporhablar tu padre es un reconocido pésimo actor al que tenemos mucho cariño Pepe Viyuela

Voz 2 31:52 en este programa porque es una persona excelente y además cada vez que habla te quedas lo hace muy bien y la verdad es que

Voz 4 32:02 que tiene un actor un filósofo un político tienen todos esos

Voz 23 32:05 vaya personajes dentro tiene un payaso Un

Voz 4 32:08 la un precioso con el que bueno crecí en fin entonces bueno lo lo lo conocía de de haber coincidido de haberlo entrevistado de haberle acompañado los diferentes proyectos es una persona que quiero y admiro muchísimo y un día en Hablar por hablar le un tuit de un tal Samuel Viyuela yo digo Samuel Villa

Voz 23 32:28 qué apellido había este apellido me hace sospechar que estábamos enredando ya estamos siempre dando ya entonces yo sabía

Voz 4 32:35 ya que los actores y las actrices de Hablar por hablar se estaban poniendo en marcha pero tampoco sabía muy bien el reparto conocía algún nombre pero no sabía todos y abre su su perfil y digo en este chico digo efectivamente es hijo de PP y además es actor digo yo creo que está preparando seis

Voz 23 32:54 hasta entonces favorito retribuir lo nombre en antena como

Voz 4 33:04 que nervios tu nombre evitas allí en casa

Voz 36 33:07 a esas horas a meterte en la cama tranquilamente y de repente oyes que de repente no como como como sale tu nombre ahí sin sin esperar te lo expuso muy nervioso

Voz 4 33:18 foco lo lo que sienten lo que sentimos no cuando estamos en casa interactúa actuamos pues a través de de twittero mandando un audio una nota de voz al programa

Voz 2 33:26 efectivamente estás ahí

Voz 4 33:29 adiós a las sondas Samuel hemos descubierto un actor brillante

Voz 2 33:33 sí

Voz 36 33:34 muchísimas gracias mira me alegro mucho

Voz 4 33:36 tres muy grande también tiene una vis cómica y una capacidad dramática interpreta a un personaje que fue una de las llamadas que más me impactó un bancario que decía que no era lo mismo ser banquero que ser bancario era uno de esos hombres que adjudicó esas hipotecas que luego dejaron a mucha gente en la calle yo fue una llamada que a mí me revolvió muchísimo la recibía hace ya pues igual siete años así y tú le das una más

Voz 2 34:05 estrías

Voz 36 34:07 para mí es uno de los personajes más complicados la verdad sea con Fernando hemos tenido esta conversación muchas veces porque claro de dónde viene este señor que es toda la preocupación que que porta consigo el querer contar pero sin querer hacerlo sin ponerse en riesgo y al final pues Le Le le puede esa necesidad de hablar de explicar lo que lo que está haciendo

Voz 4 34:35 además cómo va el personaje en minutos cambiando cómo se va poniendo nervioso como parece que está hablando del mismo como no estaba hablando

Voz 36 34:43 el mismo creo que no llega a media página es a toda pastilla porque claro llegamos a la conclusión de que necesitaba vomitar entonces este hombre llama desde una cabina porque no puede estar en su casa porque tiene que salir de ahí porque tiene que escapar y finalmente pues refugiada donde mejor puede en el en el programa de Hablar por hablar llamó para contar lo que lo que no lo puedo contar a nadie más joe te pones

Voz 4 35:10 a un montón de años encima en ese momento

Voz 1 35:15 Juan Carlos Rubio que es que que que toma no esa historia para para hacer una dramaturgia con ella sabe captar en muy poquito todo todo eso no es

Voz 4 35:27 es brillante y luego estas genial con el hombre lobo funda un caballero que llamó una noche diciendo que las noches de luna llena Lex citaba mucho que se ponía muy nervioso que se ponía a recoger la casa es es un momento también aumenta

Voz 36 35:44 eso de la tierra realmente no sabría decirte con qué personaje quedarme porque bueno con qué personaje con qué llamada con qué persona quedarme porque cada uno sea todas las historias como dice Pepa en la función en con un paño todas sacan luz y es que todas ellas son un regalo la verdad hay ya ya sean más hacia algo más cómico algo más dramático todas tienen una carga muy personal muy universal

Voz 4 36:13 eh todas sólo una maravilla la verdad cuando vean la obra también acuérdense de de de nosotros del equipo de esta noche cuando vean a a Samuel saltar a la comba

Voz 23 36:22 lo digo porque no quiero no quiero reventar ninguna de las historias

Voz 4 36:27 pero bueno hacen un trabajo magnífico un trabajo que empiezan los oyentes en el momento en el que dicen voy a llamar a un programa de radio donde se que tengo mi espacio donde sé que me van a respetar donde sé que me van a escuchar que hoy en día en nuestra contemporaneidad

Voz 2 36:42 eh

Voz 4 36:42 eso es harto difícil a no juzgar

Voz 2 36:45 juzgar no a las personas que llaman

Voz 36 36:48 simplemente escuchar no es decir a escuchar es que ya no nos escuchábamos y aquí en este programa se genera esa idea qué puede venir es que puede venir desde desde eso desde la soledad de tu casa y al mismo tiempo estás acompañado de toda la gente que está en su casa acompañado o solo pero escuchando a mí me ocurre escuchando este programa que siento que me habláis de verdad sea bonito cuando escucho otras cosas es de otros programas de radio escucho la radio pero cuando su escucho a vosotras y parece que estáis hablándome que me siento muy acompañado es verdad

Voz 4 37:31 es bonito porque los actores las actrices estáis muy acostumbrados a manejar emociones a la escucha pero claro entender sentir que que vosotros también habéis sido impregnados por la emoción de de la esencia del programa pues no deja de ser muy interesantes y ferozmente

Voz 37 37:50 ah perdón Fernando iba a decir que mucha gente sale de la función Ny es muy bonita esa sensación que nos transmiten como de juez que me habéis hecho pertenecer como como al al la tribu de nuevo no como sentirse que somos somos los que estamos aquí no quita me lo dice Ángeles en un momento con el personaje de la hermana de de de Chema de los mundo gallego ese personaje también

Voz 23 38:16 en muy poderosos

Voz 1 38:19 los que se son texto escrito además por por Juan Juan Cavestany

Voz 4 38:22 a mí Juan Cavestany también muchísima admiración y un gran cariño

Voz 1 38:26 sí sí la verdad es que refleja es verdad que nosotros lo pusimos en Galicia pero no estaba reflejado en el texto pero de repente Nos llevó no llegó un poco a esa esa atmósfera pero es verdad que que que más que quedarte con una historia yo creo que es la sensación del público y de ellos mismos es el viaje viaje como tenéis vosotras cada noche o los oyentes tienen cada noche en el espectáculo también es es la sensación de haber viajado por montón de de historias de de de momentos no y eso es lo lo emocionante lo emocionante la idea que decía Pepa degenerar comunidades yo precisamente vengo de de trabajo de teatro comunitario de pero es que esto también es un es un trabajo de teatro comunitario por qué hacemos en este en la escena comunidad conceptos aquí también

Voz 4 39:13 yo creo que todo esto nos nos enseña o no recuerda que que tenemos que unirnos no que ahí es donde está nuestra salvación como como especie cuando estamos todos unidos cuando compartimos cuando hablamos cuando les cogemos de la mano cuando nos damos abrazos cuando nos miramos de frente incluso cuando no estamos bien que parece que es como poco popular no lo sé es que no estoy bien hay pues no me lo cuentes contárselo a otros no no es que no estoy bien estoy bien y también tengo derecho a levantar la voz el vulnerable tiene derecho a a levantar la voz porque todos formamos parte de lo mismo Samuel yo creo

Voz 36 39:50 que este programa genera empatía cuando escuchas a alguien contar las cosas que le preocupan que lo que le ocupan y y de una manera o de otra te lo llevas a a lo tuyo algo que te pasa a ti y eso te hace conectar con esa persona hizo algo que no hacemos ya que no pues eso cómo estás bien no dices cómo estás realmente la respuesta automática aquí hay generales eso y que fue una cosa que desde luego cada vez falta más el preocuparse por el otro

Voz 4 40:29 hoy que amigos y amigas nos acompañan y que normalmente escuchan este programa pues desde la cama trabajando ahora ahora en los conoceremos eh no sé si queréis trasladar alguna pregunta a estos profesionales que están interpretando lo que hacéis cada noche porque claro al fin y al cabo no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta aquí en el en el equipo desde luego tenemos muchas preguntas Alicia has visto la obra si llevas ya unos meses fuera de hablarporhablar Alicia que estás en casa te puedes poner delante del micro

Voz 39 41:01 eh bueno me da igual yo estoy aquí Juan lo primero darnos la enhorabuena porque lo vive desde dentro Infoadex es sentarme en la butaca del teatro eh empezar la obra fue

Voz 2 41:14 esa situar otra vez aquí en este estudio esa

Voz 39 41:17 me estoy muchísimas cosas y me hicisteis que volviera a ciertas llamadas que que bueno me marcaron mucho en mi época que estuve aquí hay nada las historias como la del tío que está bailando con con el cuero y tal sacó a tratar temas como muy cómicos pero luego por ejemplo a mí me hay que me llamó mucho la atención la historia de los hermanos gallegos sea me impresionó muchísimo y bueno la historia de de la mujer con el médico y todo no

Voz 23 41:47 no no no no contemos lo siento por el extremo la haber ya pero hay que tener cuidado Chacón la sensibilidad brutal

Voz 39 41:55 si no es fácil o sea

Voz 40 41:57 el desarrollar la la empatía

Voz 39 42:00 con el oyente lo habéis transmitido toda la perfección los detalles todo todo así que enhorabuena

Voz 1 42:06 otras veces la gira Fernando si va a haber gira ya algún algún sitio que me han comentado Córdoba Murcia bueno ya creo que va a viajar que lleven a tener oportunidad los oyentes contrataciones abiertas

Voz 23 42:21 hablar por hablar

Voz 4 42:27 desde luego los que compartimos este espacio creo que no sabemos poco a poco mejores personas yo me atrevería decir eso yo he aprendido a escuchar todavía más aquí en este en este programa y ha aprendido a a mirar la vida así que ayudamos a las comunidades autónomas

Voz 23 42:43 especialmente los que estén más revueltas hablamos de conciliación del encuentro con el otro bueno es una obra en la que te ríes

Voz 4 42:52 lloras yo le he visto dos veces y he llorado este fin de semana quiero ir porque en principio se despide de Madrid en principio en principio vamos

Voz 23 43:00 a ver si de aquí al domingo llenábamos comparar pues no está viendo muy buena

Voz 1 43:06 cogida de Putin y y bueno pues el boca boca está funcionando la verdad es que estamos en ello ahora mismo no con con con ese flujo de gente quizá mire estamos recomendando los estaba vendiendo más gente en fin que tenemos ganas de seguir porque porque es un proyecto más que con discurso en el que creemos y en el que nos sentimos muy agusto y lo queremos seguir en gira volviendo a Madrid

Voz 23 43:32 alguna anécdota ha ocurrido algo estás

Voz 4 43:35 funciona con Ángeles todas

Voz 23 43:39 contando salvo la cuéntanos álbum bueno le hemos regalado en camisa pasas sí claro porque el otro día fue su cumpleaños muchas felicidades Angeles habéis celebrado un cumpleaños si en veinte minutos entre Fontaine infancia el le años M Ángeles porque el plan de semana aquí

Voz 4 43:54 en doble función a mí eso me fascina verdad en Samuel el otro día con un café en la mano digo pero si tienes que volver a entrar ahora o tamiz

Voz 36 44:02 sí pero está está el rápido no no paramos ni un segundo durante la función sea podríamos vender butacas también para la parte de atrás

Voz 23 44:13 el proyecto que tenemos motos

Voz 36 44:14 atado para mover el muro para delante para atrás Carolina tiene dos cambios de vestuario completos en diez segundos en fin sea menos y menos de diez segundos es impresionante

Voz 1 44:28 bueno voy a grabar el este fin de semana

Voz 23 44:31 por el letrado hablarían y las preparaciones de Ángeles carente de este yo no sé si son anécdotas pero bueno sí que son cosas que que todos los días Angeles Martín antes de entrar a su escena se coloca con el compañero otra tú no comienza la escena realmente tiene la previa cuando cuando Pepa está como pero improviso o exactamente qué

Voz 36 44:57 bueno sí iba preguntando va va buscando toda la información que necesita cuando sí

Voz 4 45:03 por eso no lo del público del personaje

Voz 1 45:07 preparando entre bambalinas preparando sí

Voz 4 45:09 ya no está Angeles está el personaje que le toca

Voz 36 45:12 está interrogando al compañero de turno pues eso es cuando su camisón no es bueno con el Camí sentidos que vela como el caso

Voz 23 45:20 la lata corriendo de arriba abajo y J

Voz 36 45:22 dónde está pues ya ha mirado por todas partes nada

Voz 1 45:25 esa crisis día que hay días que se prepara tanto te queremos Ángeles no promedio parece maravilloso cómo cómo se llama eso es una actriz maravillosa tiene una preparación Llull cariño una implicación tan grande que por eso es también tras graciosa pobres se mete tanto en el personaje que claro empezar la escena ella sí para ver maravillas

Voz 4 45:48 el gol ya están preguntando cuándo podrán ver la la obra de teatro Óscar dice pinta muy bien la obra ver si suerte y hay gira la podemos ver cerca de casa Ponferradina María si vienen a Palencia o a Ponferrada que cuenten conmigo equipo muchísimas gracias por venir gracias de verdad

Voz 1 46:08 sí me gracias hemos recuerden que están el té en el teatro Bellas

Voz 4 46:10 el martes en principio hasta el domingo el domingos dieciocho ya

Voz 1 46:13 sí cómo pasa el tiempo pone UNAM

Voz 4 46:15 eh bueno el teatro Bellas Artes hay doble función el fin de semana historias de madrugada dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo e interpretada por Antonio Gil Ángeles Martín por Samuel Viyuela gracias muchísimas gracias por tantos momentos tan bonitos

Voz 36 46:33 hacemos lo que toca

Voz 23 46:36 gracias Carolina Yuste

Voz 4 46:38 a vosotras gracias gracias Pepa Zaragoza gracias

Voz 37 46:43 gracias a vosotros también Adriana N

Voz 2 46:46 esa Elena de verdad ha sido mágico muchísimas gracias incómoda

Voz 4 46:53 en la obra

Voz 2 46:55 yo lo quería hablar

Voz 5 47:08 todos de todos Bitton sí eh dos tras

Voz 6 48:12 eh eh

Voz 5 48:34 entonces B eh

Voz 25 49:24 no

Voz 1 49:52 cuando tu novecientos cien ochocientos número de teléfono del programa esto es hablar por hablar

Voz 4 49:59 hoy es un día especial el teatro la radio la radio en directo lo estamos poniendo todo hoy sí que ampliamos la la hoguera virtual porque es un día especial cerramos este Día Mundial de la Radio como le tenemos tanto amor a la radio siempre nos parece poco no betún y a que te cuentas como se está escuchando desde ahí contadnos contando desde desde casa teníamos saludito de Colombia no si yo creo que si no

Voz 28 50:32 parecido me ha parecido verlo me ducho escucha cada madrugada entre España y Marruecos

Voz 4 50:44 Mickey Thais horas de sueño pero que sería de mi vida sin la radio sin hablarporhablar hombre Francisco o Francisco Barrios que vino el año pasado cierro los ojos me emociono recordando al escuchar la magia de la radio el Día mundial de la radio Julia bienvenida Julia que sacaba de de incorporar

Voz 28 51:17 a son buenas noches hola buenas noches muchísimas gracias por llamar a Sun

Voz 13 51:22 ah y no hablar con vosotros pues nada yo quería contaros que la ratio siempre ha ido unida a mi vida desde bien pequeñita en casa se cosía Sarkozy a labor para para afuera pantalones y ojo o capuchas sí siempre estaba la radio con nosotros siempre sido días la radio yo me acuerdo de haber oído la inédita España para los españoles si luego la edita Francis luego ya Iñaki Gabilondo en la en hablar en Hoy por hoy y luego ya bueno pues todos me habéis estos me he vivido acompañando a lo largo de toda mi vida y me hacéis muchísima compañía porque es ahora que ahora nada más levantarme bueno cuando cuando tengo una noche duermo bien pues nada más levantarme allí estáis vosotros nada más poner los pies en el suelo allí estáis vosotros ya ahora que me he quedado viuda hace muy poquito tiempo

Voz 28 52:19 vaya lo siento pues ahora me hacéis

Voz 13 52:21 muchísimo muchísimo compañía es un es un estar con vosotros y estar con gente en Gaza

Voz 4 52:29 que hablen

Voz 13 52:32 contexto digo hablo hablo yo sola hay pues mira esto mi me interesa o esto entonces es antes mucha compañía Industria abstengo desde muy pequeño desde muy lejana me recuerda pero es que ahora merecéis hacéis muchísima compañía o porque no estoy sola en casa estoy con vosotros contexto yo os digo yo reniego

Voz 28 52:54 azul presentada una con la radio a veces verdad mía nos pillamos

Voz 4 53:00 el entones sí sí sí aparte

Voz 13 53:03 eso yo lo que digo muchas cosas de las que se verás que dicen pagado pues hablas de esto pues sí mira lo he oído en la radio en la acera decían esta mañana o en la SER esta tarde en La Ventana o enlaces en Hora Veinticinco que es que oigo todos los programas sociales toda la todo el día os oigo ya al final vosotros a la uno y medio así cuando en dos salas dos cuándo empezáis ya es cuando se va acabando ya noches como como hoy que estás despierta bueno pues te pilla mala noche estás contando los recuerdos de la radio que son muchísimos y que menor

Voz 4 53:42 han tardado y que buenos los descubrimientos de la radio cuando te recomiendan un libro una canción una obra

Voz 28 53:50 el Tour mira

Voz 13 53:52 eh hace en en a las dos cuando termina lo de los a las tres cuando habla canario caras no me salen nombre que le dan los títulos así de de libros hoy esa leí uno que recomendó el bonito lo suyo Los rojos de ultramar

Voz 28 54:13 pues ese libro Mendes recomendó Juan Cruz Juan Cruz

Voz 13 54:17 eso es Juan Cruz Los rojos de ultramar que bonito pues son cosas que sino los suyos en la Mathieu pues no Las Ollerías porque en la televisión te cuentan esas cosas iraquí en Internet pues hay otras cosas pero no son como la ratio que te das cuenta mientras dicen es diferente las ratios compañía es lo que te digo hablas con ella riñas arte ríes cantas sí sí sí te ponen una canción que te gusta pues cantas con la canción

Voz 4 54:46 hasta esa esa es otra cosa bueno usted una una mujer increíble muy alegre pero eso es otra cosa que auto referencial es la radio de repente te sorprende con una canción que hacía muchísimo que no escuchabas que te trae muy buenos recuerdos

Voz 13 55:00 pues fíjate Macarena eh hace ya unos años con Iñaki Gabilondo también entre porque hablaba con con Alberto Cortez yo tengo una hermana y ella cantaba una canción de Alberto Cortez que a nosotros nos hacía mucha gracia porque se ponía a la escoba entre las piernas ya empezaba él by F entes

Voz 12 55:21 su curso cuyo curso te voy a dar entonces esos recuerdos les tenemos de la radio sabios

Voz 13 55:29 lo contaba Iñaki Gabilondo porque hablaba uno Betis Alberto Cortez llame también a las ratio porque siempre ha sido mi compañera hice lo contaba entonces la radio para mí es eso la compañía de estar en casa hay alguien en casa antes entraba allí estaba mi marido al rellano y sin embargo cuando expongo pues si se despide alguien de algún programa hasta mañana hasta mañana digo yo si se si esto buenos días buenos días porque o La Ventana buenas tardes así es por eso la radio compañera el vino también vuestro compañero de La Ventana y no ha aquí estuve veros el programa osadas la radio en directo sea siempre siempre la radio es referente