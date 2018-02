Hablar por Hablar (14/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 13 06:19 torneo tuvimos el problema para ofrecerles un informativo el presidente de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia conectamos para transmitirle ese buen son donde el aterrizaje de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la tierra por los Barcia no puedo creer lo que remiso fuerza en cuanto puedo con todos reciben

Voz 14 06:54 a pesar de machismo que había demostrado durante la noche el señor Manoli presa del pánico huyó del coche les gustó el reportaje de la invasión interplanetaria que escapó despavorido dejando emitía vea sola para luchar contra los once los desfiles cosos que pensaba que iban a caer del cielo de un momento a otro

Voz 15 07:10 se fue andando a casa seis mil de la cuando el señor va

Voz 14 07:13 Lisboa llamó a la semana siguiente tía vea le dijo mi madre que no quería volverle a ver qué le dijera que se había casado con un marciano

Voz 16 07:25 pues son muchas las películas que sean inspira

Voz 8 07:28 dado que han mostrado el mundo

Voz 16 07:31 desde la radio está en concreto

Voz 8 07:34 Días de radio iremos repasando de los largo de las próximas horas algunas de las más destacadas Bandolera buenas noches en los auriculares de claro mujer mira te ha tocado el pie de micro que más rabia me da el que más alto está que es que te suban ya te va bien todo bienvenida a qué horas cogido el tren a las diez las seis y diez desde Málaga tenido un buen viaje incluso con esa palmera gigante de chocolate que ponen Día Mundial de la radio Hablar por hablar en serio nativa comer nadie para abrir la mejor están levantando la mano por supuesto las del equipo que nunca me fallan las actrices y los actores que también digo parecemos bastante el Bandolera que rica se va a ver cuando estas hípico malagueño si Navas que nadie solamente ahí está palmera de chocolate de este tamaño no la loca que detrás de también otra vez está viviendo Highgrove de avanzarles le gusta mucho venir a Madrid se ve algún teatro algún día cien porque es una mujer muy activa es fácil verdad es muy alegre y hoy es diez años murió mi hermana fíjate pero más diez años si como digo coherente no era otro que tú la querías muchísimo además encima ideado cuatro hijos cuatro hijos tienes no yo todo Radio cuatro pero bueno hay que seguir para ante ella está quieres abuela Si tengo cuatro ya lo sé ya Bandolera es una de nuestras oyentes más activa está siempre en Twitter es una de nuestras murciélagos hembra y es muy revolucionaria siempre está revolucionando el canal picando a unos animando a otros CEO apoyando a la gente que llama cuando te afición hasta la radio de noche y yo desde que

Voz 18 10:00 que arrancan Encarna de noche fíjate que ni años hay siempre yo la radio los lleva a cuestas siempre siempre yo sí voy debía tengo a la radio ya una cosa que ya en yo empecé a trabajar esto y empecé a hablar cuando estaba en Cataluña era para las que cómo lo catalán evidentemente no lo lo espero ya después a a nadie noches Illa después cuando empezó Gemma Nierga pues ya sé que con mi mi tarea de de escuchar la radio pero por qué

Voz 8 10:39 cuesta dormir del tirón no porque

Voz 18 10:41 que es un momento bueno para ti y para mí fue un aunque me levanto poco tardes Kelme digo me recae pero la verdad es que es que me relaja mucho la noche eh en mi casa los dos días pueda estar viendo quién vea no

Voz 8 10:56 no veces que Zapata era la televisión propuesta

Voz 18 11:00 ese día si no me pongo yo lo haré pero no no meramente dos ya empieza además me da una tranquilidad el silencio de la noche no sé qué me mira me da vida de noche

Voz 8 11:15 la vida de noche es que es verdad que bueno los que trabajamos porque trabajamos no y es lo que nos toca pero la casa tiene un aspecto especial de noche parece como que nos pertenece yo he estado trabajando de noche por lo que tenía que estaba mala estuve trabajando

Voz 18 11:33 ah pues me tenía que levantar a las cinco de la mañana durante diez años muy inocente y no le incluso la vía cuando me iba a la cama no veía fíjate tú después ya no ya bueno ahora que ya me prejubilar pues ya me vine yo ya la radio lo tengo como ir

Voz 8 11:55 a radio cuando quieres vienes IVAs cuando que

Voz 18 11:58 mire hay obra de hacer las cosas de la casa que quemo cómoda la ratio porque me enteré tender antes de de lo que pasa te enteras antes yo tengo la cadenaser cuando hay algo de momento me lo mandan a los móvil ya lo eso de pueblo dice la televisión aunque una cosa además que tú sabes que por la raya lo primero que hago me había tez a IVA

Voz 8 12:21 la radio y además

Voz 18 12:24 la la libertad de andar por la casta la será cosa de si cantas cantas que te anima sino también a mí me me gusta de toda la vida de todas las vías de cómo va

Voz 8 12:39 vamos a partir esa Palmira gigante Bandolera como lo hacemos en Málaga con un cuchillo y ya tenemos cuchillos aquí la Cadena SER yo creo que no que están guardados por si acaso es utilizamos porque así tu secreto aquí no saludar salud cero Bandolera te recuerdo que tenemos tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho micrófono cuál era mi aseo

Voz 18 13:03 María Rincón que me visita esta tarde

Voz 8 13:06 es saludar también a una persona que quiere mucho porque decía lo enamorada que que te quiero vamos a decir el nombre no no en nombre ya lo sabe de la persona hay un quiénes a hice eso es decir modistos como no vi que me viaje a esta noche de pie aquello bueno ya si nuestros

Voz 18 13:33 inquirido Christian P tuvo muy peto y su también paisano mio o sea que yo Fran yo tú sabes

Voz 8 13:43 sí están nombrando a los murciélagos los amigos que Pokemon yu yu hoy saluda saluda por cierto Jorge Anderson desde Colombia te saluda siempre se dice que un abrazo muy grande Paola desde Colombia muy bonita deliciosa torta pues si no la vamos a poder abrir pues no sé si entendemos cuchillo no tenemos la Mourelos seguro que encuentra uno en los que conocen la Cadena SER cualquier cosa que es busquemos y por cierto lo mismo un corte que cualquier otra cosa

Voz 19 14:18 más robar Moby Pokemon Letonia hoy pueden pelota pero que España

Voz 8 14:23 pues estaba muy ocurren muchas cosas en en el canal en Twitter y una de ellas es la preocupación ayer por el móvil Bandolera vamos a darle las buenas noches a Christiane Valverde buenas noches nos conocimos el año pasado personalmente al Día Mundial de la Radio y hablamos de vida de lo que eres Ollas tenía un año fantástico no sé si este año

Voz 17 14:47 pero este año ha sido fantástico sea éste se puede decir que estoy feliz

Voz 8 14:53 fíjate tocaba que el año pasado nos dimos un abrazo y estoy llorando los dos vamos a llorar pero poco más tarde

Voz 19 15:04 venga vamos sonando hoy no

Voz 8 15:06 que este ha sido un año está siendo un año estupendo

Voz 17 15:09 ya se me estupendo la vida compensa siempre

Voz 18 15:12 te da lo malo pero también

Voz 17 15:15 así que has cambiado de trabajo si me fui de aquí abajo es vantado bar ahora empecé me fui a la altura del zapato empezó con contrato de fin de semana ha acabado con veinticuatro y ahora lo hace

Voz 8 15:33 mi enhorabuena agua ha estado muy bien enhorabuena estás contento te justa

Voz 17 15:38 entonces se siente realizado

Voz 8 15:41 los compañeros y las compañeras muy bien

Voz 17 15:44 la verdad que es estupendo pero puedo decir que estoy agrandado

Voz 8 15:48 bueno sepan que de todo esto yo me entero por nuestra cuenta en Twitter es muy claro me voy enterando de de de las de los avances de los Floro Si bueno me alegra muchísimo Cristiano y quiero presentarles también a un amigo muy buenas noches

Voz 1 16:05 qué tal como estamos se gustaría Patricia que nos contarás quién

Voz 8 16:08 pues porque hoy estoy hablando yo mucho y no me gusta eh pero

Voz 1 16:11 bien yo hay muchos instrumentos que tocar bien yo soy Patricio Rocco e me conocen por paz porque soy Biniez dista así que tengo un par de cositas eh es radio con lo cual la imagen poco pero he traído algo que espero que te guste

Voz 18 16:29 no me va a algún dibujo o

Voz 20 16:31 qué bonito porque tienes experiencia tiene nada larguísima dedicatoria atrás que ya no nada

Voz 8 16:37 sí sí más gracias Patricio que amable que bonito bueno yo les les cuento es una viñeta es una chica haciendo surf y ahí un esta subida una ola

Voz 1 16:49 eso sí hay un pez

Voz 8 16:52 y arriba pone Háblame bajito que es el nombre de la novela publique la pasada primavera también hizo que nos conociésemos en

Voz 20 17:02 soy una quema de libros que tú me diste

Voz 8 17:06 tu libro exactamente así

Voz 1 17:08 que lo guardo con muchísimo cariño que bueno que bueno

Voz 8 17:11 Patricio muchísimas ratificado dista argentino en España

Voz 1 17:16 es un vitalista argentino de España viene después de haber abandonado el mundo de las viñetas e por irse de Argentina a vivir a Italia cuando vine a vivir a Espanya

Voz 20 17:27 los retome lo retome gracias

Voz 1 17:30 la Cadena SER ha puesto cuando empezó a la comunidad de Cadena Ser que se podían colgar los blogs se me ocurrió este hacer opinión tras volver a hacer la viñeta siempre es hacer una viñeta diaria iban a partir de ahí me conocieron de un periódico el plural empecé a publicar para explorar que por otro lado también quería decir que en este último verano en la radio Macarena tenía una sección con Martín Caparrós que era maravillosa hablaba sobre el hambre

Voz 20 18:02 escritor y periodista magnífico ejemplar argentino también gente

Voz 1 18:07 el ir de recuerdo que bueno entre otras cosas hablaba de de Lampre de género esté en la India que hay cosas que pasan misteriosamente al poco tiempo me llaman de el Instituto Quevedo del humor que depende de la Universidad de Alcalá de Henares que junto con la Fundación Vicente Ferrer iban a organizar entre viñetitas de distintos medios del país y y un bueno un acción entre todos para el día once de octubre que fue el Día Internacional de la niña es no lo sabía eso eh todos ese día publicamos una viñeta que yo leí en ese momento el libro de Martín Caparrós gracias a los consejos de Macarena aquí tengo la viñeta que se público ese día que esto va a terminar el día ocho de marzo empieza una exposición en Alcalá de Henares con las las viñetas de todos nosotros

Voz 8 19:08 pues es difícil contarle la viñeta que tengo ahora mismo en la mano pero es una niña que entiendo que va a ser casada no porque

Voz 20 19:16 el partido es con el traje tradicional hay un nombre

Voz 8 19:19 un adulto un viejo detrás de ella e ir a alguien le pregunta qué te gustaría ser de mayor y ella contesta niña dice venga

Voz 20 19:30 sí es lo duro pero muchas veces tan duro como lo manejamos con el humor y otras veces con la reflexión no en este caso un poco Oprah lo más interesante no de decir

Voz 8 19:40 trabajo poder juntar

Voz 20 19:43 sí es magnífica es es brillante mucha grasa triste gracia

Voz 1 19:47 así que bueno quería compartirlo porque tiene que ver con con lo que habías hecho en la radio por todos nosotros

Voz 20 19:55 pues las cosas Los Planetas se alinearon

Voz 1 19:57 me ha llamado para la saques Ángeles está encima

Voz 8 20:00 porque para mi sueño trabajar con Martín Caparrós lo había intentado varias veces lo reconozco ya conseguí tenerlo en el Hoy por Hoy de el del pasado verano

Voz 20 20:10 extraña muchos se lo extraño mucho la verdad este tema

Voz 8 20:15 la ocasional en el país pero sí es verdad yo es algo que me pregunto todo el rato cómo es posible que nadie lo tenga en una en una mesa para compartir todo lo que sabe qué bien que haya impactado de esa manera también en otro profesional

Voz 20 20:28 Patricia querían que estás esta noche aquí así que España te te hizo recuperar tu profesión sin duda sin duda no trabajaba

Voz 1 20:35 en esto en Argentina cuando fue Italia trabajé en otra cosa completamente distinta hay llevo aquí ya once años este índice dedicado de lleno a a esto

Voz 8 20:47 y el resto de las cosas que no son trabajo es decir uno puede volver a echar raíces puede recuperar vida

Voz 1 20:53 bueno pues la llegada a España tiene que haber un poco con eso porque digamos que una diáspora familiar y mi hermana fue a Portugal yo fui a Italia Mi madre queda en Argentina después hermana vino a vivir a Madrid Si bueno en ese momento Ésta es una de las tantas crisis que si estarían en Argentina cada tanto eh Illa hemos traído a mi madre a Madrid Si en Italia qué hago aquí me viene a Madrid con lo cual más allá de de la integración que ha sido muy fácil con este en España tenía también un entorno familiar que no todos los inmigrantes pueden llegar a tener digamos en eso soy un privilegiado

Voz 8 21:32 bueno y es verdad que hicisteis un gran esfuerzo para poder juntarnos en una ciudad

Voz 1 21:37 sin duda sin duda después de diez años de estar cada uno por su lado este pudimos estar juntos de nuevo ya que estamos

Voz 20 21:44 sí yo no sé si bueno mi madre

Voz 1 21:47 tiene dificultades de vista yo no sé si me habías asociado con con ella el otro día publique en Twitter esté una foto de la leyenda

Voz 20 21:56 claro claro que sí que es mi gusto muchísimo además

Voz 1 22:02 es maravilloso ya realmente tiene muchísimas dificultades hemos conseguido unas gafas para o una óptica que se especialista en baja visión pero no había forma de que es muy difícil porque con una gran lupa entonces empleaba ir con lo que logró volver a leer fue con tu libro Háblame bajito

Voz 8 22:22 me emociona tanto Patricia me emocionó tanto la foto de hecho la tengo guardada con muchísimo cariño cómo se llama tu

Voz 20 22:27 André muy bien a Del más allá del precioso nombre estará durmiendo seguramente espero duerme vía intermedia Patricio bienvenido muchísimas gracias al contrario gracias a ti

Voz 8 22:41 por por haber venido a a vuestras radios son las tres y media en este momento son las dos y media en Canarias estamos haciendo un programa especial estamos cerrando este Día Mundial de la radio en el que el la Cadena SER pues lo hemos Avui abierto las puertas de su casa porque es usted quién nos abre las de la suya todos los días hablando de gente que duerme mal y es que justo antes del informativo nombre vamos a a Juan Cruz periodista escritor es un grandísimo oyente de Hablar por hablar Nos nombra en diferentes editoriales

Voz 21 23:18 siempre que me lo encuentro comenta momentos el programa comparte una y mil veces su amor por este foro

Voz 8 23:25 Mato

Voz 21 23:27 es un gran amante de la radio

Voz 8 23:29 pero especialmente hablarporhablar es verdad que que le toca el corazón y bueno yo desde aquí quiero enviarle un abrazo muy cariñoso no sé si estará despierto espero que no porel pero ya ya le haremos llegar este reconocimiento de todo el equipo esta mujer como sirve para todo desde luego está periodistas completísima Adriana Mourelos lo mismo te presenta un hablarporhablar que corta la palmera gigante que ha venido desde Málaga vía AVE en las piernas de Bandolera que por cierto a Ben ha venido en perfecto estado si no sabemos cómo anglófonos bien estaban buenísimas las comimos igualmente Bandolera nos vas a hacer un favor muy grande hoy va a ser nuestra mano inocente bueno tenemos unos libros de por hablar el último que escribió el que escribí hace como cuatro años cinco años con algunos de los testimonios que están reflejados en la obra de teatro Historias de madrugada bueno quiero que exhiben un detallito los amigos y las amigos que han venido hasta aquí tenemos una urna bueno tenemos un festín en realidad que le hemos cogido a un compañero o una compañera está prestado de son unos minutos luego lo devolveremos a su sitio con los papelitos donde cada uno ha escrito su nombre acaso uno le parece bueno leo yo si quiere ser como tú quieras lo ponerte a trabajar que ya bastante Alejandra Gómez Alejandra Gómez hay Alejandro era que dieran pues acércate lo que pasa es que tienes que te tienes que decir de dónde vienes porque has elegido este programa cómo es posible que a las tres y media de la madrugada estés en Gran Vía treinta y dos en la Cadena Ser buenas noches Alejandra fuera buenas noches cuéntanos cuántos años tienes veintitrés veintitrés por qué te has venido a hablar por hablar pues cubría hablarporhablar el año pasado estaba en julio bueno estaba estudiando para unos exámenes cuando el sueño lo descubrí por casualidad si no se sensibilidad Illa el formato del programa me gusto mucho que guay que estás estudiando medicina medicina ostrás no sentirse pasas unas cuantas horas con los codos estudias con la radio no era cuando dejó de estudiar cómo no tenía sueño todavía pues ponía la radio para relajarme y descubrir el programa Medicina hay desde cuando quieres estudiar Medicina pues desde muy pequeña sitas en un pequeño lo imaginaba porque esa es la típica carrera muy vocacional sí sí pudo ocasionar te tiene que gustar mucho y como te ves dentro de unos años Nos

Voz 18 27:17 acabando la carrera hay trabajando oí

Voz 8 27:21 pues ayudan a la gente pero donde te ves te ves en un quirófano te ves en Atención primaria más en consulta con con contrato con el paciente que bueno Alejandra pues es muy emocionante muchas gracias venido y escucha en la radio el otro día que habríamos las puertas si dijiste sí pues voy a punta de la mañana no tendrás clase si tengo Alejandra de arrastrar a mi madre que está aquí unos días es está tu madre y a una amiga así pero pero quién es la madre a la que está grabando pero como vas a ser tú la madre si pierdes la hermana tu madre cómo se llama tu madre y Ana Ana ellos habéis venido las dos madre e hija amiga de Amy mantener la amiga de tu madre os habéis venido las tres pues a lo mejor la madre tendría también que sentarse al lado de su hija Alejandra no y dar las buenas noches dejar el móvil de que no con el dedo me hace que no con el dedo desde pequeña quiere ser

Voz 17 28:24 médico médica

Voz 8 28:29 desde siempre

Voz 5 28:34 y como es Alejandra como el así como es pues fenomenal que voy a decir yo pero sí buena buena gente buena gente

Voz 8 28:50 a ser una gran médica no yo creo que sí es es personas sensibles es es bueno ante todo no sé yo creo que sí que lo vive y IVAs vamos que va a estar ahí una buena médica y feliz que también es muy importante o por lo menos acercarnos no quiere entrar en el SIDA y ojalá que este Gobierno también empiece a responsabilizarse ella cuidar a a los médicos ya las médicas como cómo tienen que que cuidarlo que nos vaya mejor a todos con esta sanidad pública tan buena que tenemos y que no podemos perder Alejandra pues nada que te llevas un libro con relatos de hablarporhablar coge lo muestra agradezco gente lo ver a ver si te gusta la historias que si leído tuberías pero no de la novela sirio este verano una decirte me ha gustado mucho y que me encuentra compita muchas gracias de verdad te has encontrado en pita una mujer de veintitrés años encontrarlo en una mujer de cuarenta qué bonito me emociona mucho colina otro año más que me hacéis si acaso muchísimas gracias Alejandro Martí etcétera que nos vamos a dar un abrazo

Voz 6 30:18 muchas gracias muchas gracias que bien

Voz 8 30:23 cuando vaya a urgencias miraremos a los ojos Nerea elegir insistas aquí dividirá qué te pasa

Voz 23 30:31 estoy muy malita

Voz 24 30:35 la sonrisa que sepa la piel

Voz 8 30:42 sepan ustedes que en estos momentos Mourelos seis

Voz 19 30:45 pone a repartir la gran palmera de chocolate que cierra las celebraciones del Día Mundial de la Radio que ha venido vía AVE desde Málaga que las piernas de Bandolera pero como a días tenga Samuel que estás muy delgado que el boxeo te está dejando hijo el boxeo y la obra de teatro te está dejando el director Fernando está comiendo sino

Voz 8 31:17 era por favor saca otro otro esto porque mi se me está olvidando otro papelito venga vamos a a dar otro libro

Voz 5 31:23 a ver

Voz 8 31:25 Marcos o que viene marco injustamente teníamos preparado obra pues coge el libro cojo muchas gracias muchas gracias a ti Marcos qué haces aquí qué hace un chico como tú en un sitio como este

Voz 10 31:36 bueno pues eh realmente estoy donde más me gusta estar porque la radio es es lo mío totalmente tanto delante como detrás como cerca como la joven micro pero es mi gran pasión

Voz 8 31:50 cuántos años tienes Marcos XXIII XXIII me encanta escuchar a gente de veintitrés años que diga de la radio su gran pasión

Voz 10 31:58 da de es que es así desde que tengo tengo uso de razón además siempre siempre querido estoy no no me recuerdo de otra forma

Voz 8 32:07 porque en casa ya sonaba en la radio y a la escuchabas al Levante

Voz 10 32:10 arte sí sí tiene mucha influencia la familia mi padre Mis abuelos e inevitablemente eso eso me ha marcado podría no haber sido así podría haber un rechazo pero o no a todo lo contrario me gusto como oyente y luego a la hora de ponerme delante del micro también me encantó claro

Voz 8 32:30 Marcos tienes fue tenía hablas muy bien facilidad de palabra

Voz 10 32:35 en estos momentos estás trabajando no ahora mismo no ahora mismo supongo que como muchos jóvenes y como muchos jóvenes periodistas más aún pues estoy buscando trabajo complicada está la profesión verdad se está muy muy complicada de todas lo están yo creo Un sí pero la nuestra es verdad que está especialmente fastidiada iguala pero ahí estamos peleando Louis con muchas ganas

Voz 8 32:58 pues qué bien que hayas venido ahora

Voz 10 33:01 gracias a vosotros y mirarnos porque porque desde luego para para los que no gusta esto verlo tan cerca hay iban para ir por delante de un micro de la Cadena Ser que que no puede hacer la pelota pero es que esa radio que es una en mi casa pues era la Cadena Ser

Voz 1 33:15 a ver si yo alguna vez me pondré delante del micrófono amarillo de de la Cadena SER

Voz 10 33:21 pero esta es la primera vez eso a mí me me me encanta y me emociona siempre estas nada nervioso porque

Voz 8 33:28 aquí hemos vivido cada drama los primeros minutos

Voz 10 33:31 son complicados si no hacen que el amarillo impone

Voz 8 33:34 siempre dicen eso

Voz 10 33:36 bueno pero al fin y al cabo tengo muy poquita experiencia pero al menos es quererlo

Voz 8 33:40 para lo que me he formado si me puedes Pacojo otra cosa te aseguro que lo voy a hacer mucho peor pero esto al menos sí que me transmite buenas sensaciones cuál es tu apellido Marcos Marcos García Marcos García bueno pues quédense con ese nombre ojalá que volvamos a coincidir ojalá en los micrófonos trabajando

Voz 5 33:58 no me gustaría vamos a recogerla

Voz 8 34:01 Marcos lo dicho muchísimas gracias tenemos otro compañero también de las sondas que será Mañero acercado demasiado eso eh con quién tenemos el placer de hablar

Voz 15 34:12 con Nacho Molina Nacho Molina verse soy yo

Voz 8 34:15 si haces radio

Voz 15 34:17 sí sí te completamente distinto a esto nada que ver

Voz 8 34:22 adiós siempre radio bueno sí

Voz 15 34:25 quiere decir mucha música gente muy joven por la tarde hablar menos eh no se distinto el ritmo es completamente distinto

Voz 8 34:35 qué te ha traído Hablar por hablar

Voz 15 34:38 porque uno de mis sueños uno como decía que mi compañero esté micro amarillos que es como algún día luego pues bueno hablar delante de él y la radio de noche que a mí me encanta que siempre es como me gustaría hacer algún día Un programa por la noche

Voz 8 34:59 qué tiene de especial la la radio de noche parón profesional como tú que está acostumbrado dirigirse a gente joven a poner música alegre entiendo no música comercial exacto

Voz 15 35:11 Nos llevamos Happy pues fue una alegre efectivamente pues eh pues es que es el el el oyendo por la noche está muy pendiente de te escucha no te oye te está pendiente de ti todo el rato entonces es distinto además sabes que Le haces compañía que que a mí es lo que me hacéis por ejemplo no me puedo dormir pues me acompañáis me me acompañas me acompaña tubos o sea que

Voz 8 35:37 la radio siempre no

Voz 15 35:39 sí pero yo creo que por la noche más no se ahí no te puedo no sé por qué pero por la noche más

Voz 5 35:46 Marcos un placer conocerte

Voz 8 35:49 igualmente esto es muy típico mío es muy típico mío una vez en el Supremo en el Hoy por hoy hicimos un programa especial tenía a todos los presidentes de Sala y me puse todo post it para no perderme ninguno tiene un momento como usted me arreglos nombres como momento tremendo hoy sólo he cambiado dos muchísimas gracias compañeros gracias y muchísima suerte Bandolera necesito otra vez que tu mano a Berbatov lidera Inocente inocente tenemos ahí José Delgado José Delgado quiénes José dijo sí

Voz 5 36:41 José

Voz 8 36:42 es la persona que ha venido en coche desde Palencia estaba contando José que bueno nos ha contado a todos una anécdota dice que le paró la policía le dice ha bebido usted dice el no dice porque habla así dice el es de nacimiento aquí dice tiene usted carné de conducir dice si mi ese coche dice ese coche robado todo porque yo no podías más Jose no

Voz 25 37:12 este uno una otra hidrocarburos culpa

Voz 8 37:18 he tenido la culpa yo menos mal vivo a la policía vamos a dejarlo porque quiero ser yo la culpable

Voz 25 37:26 yo no me hace años que yo quiero es el uso de la gente con capacidad de terror

Voz 8 37:38 sí lo hemos comentaba antes me acuerdo

Voz 25 37:40 en el carbunco extras la a los Ruiz

Voz 20 37:48 incluso de periodismo a que bueno que suerte

Voz 25 37:55 va un poco también

Voz 8 38:03 no hay buena profesional tienes que negó siempre buena profesional caso es importante

Voz 25 38:07 más importante todavía el caso lo que es el robo oye lo siento

Voz 8 38:17 no digas el título del libro

Voz 25 38:19 a él por ella para que os años y luego está el cero a Lopo saga es bueno no era hasta que a alto a uno le dio calabazas damos no escasos Gluck estas periodistas este este debe dar en el conocido Trinca por muy no es como parece que reserva a bazas a ella bueno yo me me sabía con resto que algo así como veía bien que para una persona muy cómodo en ella pues que defendía que costarnos la vacío y al cabo en los sesenta

Voz 8 39:28 es importante el amor para ti José

Voz 25 39:31 el amor es importante no lo que pasa es que si saber disco Chrome Bulnes ojo SAS dijo colgar los hombres a a tiro lo estoy entonces bueno ocurrido no es aburrirse nada gracias al fútbol Jaume bolsa vale debemos de fútbol de mujeres hablan de ojo a las dos mujeres

Voz 8 40:03 ya pero hablar de porque es todo el rato igualados

Voz 25 40:06 el Ràfols Banco de ella y no ves yo no estoy luego pero vamos no no me gusta ser igual no seas no no me gusta como algo muchos hombre os olvidaré

Voz 8 40:29 es musa que estas más cómoda entonces en compañía femenina conectar más con los temas así

Voz 25 40:36 dos días digo te vas muy yo que me voy a los que si a soltero joven eso quién lo sabe no

Voz 6 40:48 no

Voz 25 40:50 pero es que sea porque quieras

Voz 6 40:55 claro

Voz 25 41:01 no no me gusta

Voz 8 41:12 menos mal que se han ido ya los del Larguero José muchísimas gracias por venir pero tú ya tenías el libro verdad

Voz 25 41:21 sí sí dentro

Voz 8 41:24 por eso te digo que podemos hacer porque justo sí

Voz 25 41:27 me ha tocado un grupo motero

Voz 8 41:32 te parece te parece que ha pues sí muy bien Adriana es verdad la novela la tienes también la tiene si es que este chico ha venido está DC bueno pues si te parece solo si te parece viejos es lo podemos dar a Bandolera que está aquí abriendo los papelitos nos está haciendo de de secretaria de dirección te parece bueno pero bueno Bandolera te voy a pedir que que saques otro otro papelito recuerde el número de teléfono e Camilo también lo estamos atendiendo y estamos estamos pendientes Alberto Garrido terminando Alberto sé quiénes Alberto así

Voz 23 42:17 ahí Alberto Garre

Voz 8 42:21 Alberto por favor necesito que escuchen tubos mi horrible voz no te horrible nada de horrible nada tienes una una voz preciosa yo dejen que cuente Alberto es una de esas personas que están en el alguna noche no todas alguna noche que está en la cuenta en Twitter a nuestra cuenta Twitter nuestro chat nuestro canal nosotros estamos en Instagram correcto llevamos mucho tiempo viéndonos dando paso claro dándonos habláis es decir tenemos una relación muy contemporánea y un día nos encontramos por la calle momento como si se encontraran dos amigos de toda la vida que hacía totalmente hoy nos dimos un abrazo y que bonito fue esto no sentir sentir que te conoce sin conocerte de nada si es así es fue un momento muy especial pues fíjate siempre que paso por esa calle digo verse me lo encuentro poco por eso sí sí sí cambiase de trabajo bueno

Voz 15 43:24 ahora estoy en un periodo un poco hay viendo qué hacer con mi vida

Voz 8 43:27 pero bueno bien tranquilo estás en un momento de revolución de revolución demasiada revolución pero bien contento hay momentos así en la vida no necesarios muy necesarios lo que pasa es que mientras uno los pasa es dure esta encuesta pero bueno hemos saldrá reforzado oí contento seguro aparte hemos venido a la vida a disfrutarla no y a jugar

Voz 20 43:54 qué alegría ver mi libro también si alguien no lo tiene pues os lo doy porque yo lo que tú no tienes tienes la novela hay un voluntario por allí así que se lo cedo tienes la novela tengo también la novela la afirmaba se hace verdad cállate Nos vemos también la feria el líbor eso ya sabes qué

Voz 8 44:16 bueno es que tenemos una muy buena amistad claro que sí muchísimas gracias a ir Bandolera no tenemos mucha suerte bueno decía yo que a diez minutos de de las cuatro de de las tres en Canarias y como parte de esta celebración del Día Mundial de la radio cuando hablamos de la radio solemos hacerlo desde la nostalgia no hacía donde va la radio es un misterio es una incógnita los preguntarnos por el futuro de la radio preguntarnos si hay relevo generacional Adriana Mourelos noches para sentarlo en poco en realidad es una excusa de la era porque visto

Voz 0020 45:02 qué Adriana es en su casa igual que aquí siempre está moviéndose y haciendo miles de cosas Adriana que opinan

Voz 8 45:07 los pequeños de la radio los pequeños

Voz 0020 45:09 creen que en la radio fundamentalmente es escucha música pero no su Malpaso no es verdad que estamos mal no está mal estamos en una época en la que no

Voz 8 45:18 los niños están absolutamente Conde

Voz 0020 45:21 sonados por todo lo que les rodea ahí todos todo a su alcance esta cualquier cosa así que que de repente sepan con muy corta edad que es la radio que a través de la radio y voces y que a través de las radios música tampoco me parece un mal paso yo quiero ser optimista voy a ser optimista yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que las nuevas generaciones aprendan a amar la radio al menos un poco como los que estamos aquí esta madrugada porque es verdad que si la radio consigue esto o sea que me parece labor fundamental como educadores seamos padres seamos profesores seamos tíos tenemos que enseñarle a nuestros niños el amor por la radio porque de verdad que forma parte de la vida porque forma parte del ser humano lo hemos escuchado antes con la obra de teatro esto de escuchar de ser escuchado y qué mejor que a través de la radio

Voz 8 46:08 con cuántos niños y con cuántas niñas

Voz 0020 46:11 hoy unos veinte

Voz 8 46:13 es un poco saturada no estoy fenomenal a lo mejor tengo hay otra vocación fíjate

Voz 26 46:19 tú tienes muchas boca que Mourelos buenas noches bienvenidos a hablar por hablar

Voz 0020 46:29 en este lado del mundo los niños nacen abriendo grifos de los que sale agua de la misma manera que en la tele salen imágenes

Voz 8 46:35 y en la radio voces las voz

Voz 0020 46:38 desde la radio son para ellos gente que ha

Voz 8 46:40 bla

Voz 27 46:43 vez

Voz 0020 46:50 el día en que la curiosidad se apodera de sus vidas de la de sus progenitores y entonces empiezan las preguntas

Voz 27 46:57 el día

Voz 0020 47:02 una vez aprendidas las nociones básicas lejos de las ondas ejercían así del señor Marconi las generaciones pequeñas las que son ya el futuro empiezan a sentir porque si algo en lo que la radio no es igual a todos

Voz 27 47:14 es la emoción

Voz 5 47:18 ahora bailar sin

Voz 27 47:34 dime

Voz 23 47:35 para mí la ambos

Voz 0020 47:38 a las radios baile pero la radio es también un a Papa le gusta

Voz 28 47:43 la radio fue si es estar en él es para mí la radio es cuando hay pasito mi hermana a las

Voz 0020 48:04 digo para los adultos es voz es aprendizajes compañía para los oyentes que están aún escolarizados la radio es lo que ellos quieren que sea

Voz 27 48:13 la música de piano para mí iba a bailar cantar y bailar ya

Voz 0020 48:27 si es que la radio es una costumbre más un haz lo que yo hago un encender la por la mañana un saber que en la habitación de los mayores suena algo de fondo a la hora de dormir

Voz 23 48:38 a él le gusta muy poco

Voz 0020 48:46 Nico que cambia es el formato pero no el concepto la radio sigue siendo un lugar de encuentro ya sea escuchada en el transistor en el ordenador en el móvil o en un para tú precioso con toques antiguos que se conecta

Voz 27 48:58 sí

Voz 29 49:05 ante todo el rato sí

Voz 0020 49:11 en los colegios en las notas se incluye un apartado que es respeta el turno de palabra en el que ya se determina la importancia de la escucha una manera de mostrar a las nuevas generaciones que es escuchar es hacer un gesto sencillo

Voz 27 49:24 a encender la radio muy guay Airbus

Voz 23 49:37 sí me gustan Kiki sí

Voz 0020 49:42 estas generaciones tienen a su alcance todo tipo de estímulos y de vías de comunicación pero siguen y seguirán siendo humanos esa especie que necesita escuchar Isère escucha

Voz 27 49:52 dado cosas que de verdad pero te lo dice por la calle

Voz 6 50:11 ah no

Voz 0020 50:15 y es que aunque a veces no nos entendamos bien entre nosotros

Voz 27 50:19 la la venga

Voz 23 50:24 mío

Voz 0020 50:35 claro que algunos contamos con nuestros propios trucos para que los niños

Voz 27 50:39 en la radio es muy bonita que es precioso porque a mí lo que me gusta escucha

Voz 18 50:50 a las seis

Voz 30 50:55 sabemos que es la radio y que significará para ellos en el futuro gracias a Gala a Lola Dani Marco tu Chile a Zoe marcó Candela Emily Gabriela Candela Maya Nora y Luis y a los técnicos que por cierto al parecer nunca van a poder dejar de poner buena música

Voz 6 51:19 como nuestro Yeray

Voz 19 51:22 que lo está pasando francamente mal porque ayer le gusto una fiesta ahí está al otro lado del cristal completamente solo Il estoy viendo el gesto verdad llevo tres trocitos de pan bueno y lo que quiere es estar aquí con la guitarra

Voz 8 51:35 yo creo que lo de la comida ya hoy es lo de menos

Voz 19 51:38 Adriana Mourelos qué bonito gracias qué bonito son ellos que bien Jimena

Voz 24 51:42 qué valores barra el lo que les da de comer

Voz 8 51:45 sí sí que lo siga valorando el viernes

Voz 24 51:47 sí

Voz 19 51:51 Bandolera necesito que sacas otro papelito porque mira el treinta segundos Ana corbatín estar aquí dándonos las últimas noticias tenemos salidas los libro

Voz 8 52:00 Nos

Voz 19 52:02 a ver al vez

Voz 8 52:07 las bonito sí pero Alberto Taha Wert CES Alberto Kebir el año pasado por cierto ahora hablamos contigo después de una pausa informativa