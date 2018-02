Hablar por Hablar (14/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 SER hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 1363 03:15 escuchábamos antes un tratamiento de Días de radio con Woody Allen estes Historias de la radio podían reconocerla la voz de de Paco Rabal también una peli muy pero que muy recomendable bueno la mano sagrada de Bandolera ha sacado el nombre de Alberto la Hauer CES que el año pasado estuvo aquí en este mismo sitio celebrando el Día Mundial de la Radio

Voz 7 03:37 buenas noches compañero buenas noches compañero de las Madrid

Voz 1363 03:41 dadas

Voz 7 03:44 amigo de Bettini de todos los oyentes como es que repite es por eso mismo por esa amistad tuve la oportunidad de que bueno dije porque no poder disfrutar una noche más de la radio en directo

Voz 1363 04:01 que cómo te ha ido este año

Voz 7 04:03 bueno no nos podemos quejar tratar

Voz 1363 04:05 bien

Voz 7 04:06 sí podríamos decirlo así alguna buena noticia por allí algunos amigos que se van a casar si si bien así que dentro de lo que es bastante bien lo que aprovecha siempre lo es

Voz 1363 04:22 bueno momentos

Voz 7 04:23 sí porque pueden ser pocos entonces para que cualquier difundirse en los malos si tienes a sus pocos son los que con lo que verdaderamente tienes que que estar viviendo la vida yo tengo un amigo que dice

Voz 1363 04:40 hay que celebrarlo todo hasta las cosas más sencillas sin más cercanas

Voz 7 04:46 estamos de paso como se suele decir él no entonces por qué no disfrutar de esos momentos que que es que se blindan y que se ponen delante de ti

Voz 1363 04:57 Alberto ahora que dices eso de que estamos de paso tú piensas muchas veces en en que estamos de paso en nuestra finitu

Voz 7 05:06 no la verdad es que no he intentado vivir el día al momento disfrutar de de de los amigos disfrutar de de mi trabajo disfrutar de la gente que hay que tengo la oportunidad de conocer aunque no sean mis amigos pero no intento no no puedo pararme en ese momento

Voz 1363 05:24 hay una frase que me da mucha rabia y aparte que es poco grosera vale yo aviso pero bueno como hasta ahora estamos cuatro y uno ya se nos ha dormido que dice hoy hace un día precioso seguro que viene alguien y lo jode se puede disfrutar de las pequeñas cosas se puede disfrutar del trabajo sin que llegue ese alguien te lo estropee

Voz 7 05:53 hombre de poderse se puede pero es verdad que suele llegar ahí el hilo joroba pero bueno se intenta siempre hay que tener la sonrisa y hay que es incluso ya no solamente sino trasmitir al resto de personas que tiene también sus problemas pues por qué no una sonrisa tuyo a lo mejor un problema que que esa Passola pueda tener calma le le tranquiliza

Voz 1363 06:20 Alberto qué bueno volver a verte

Voz 7 06:22 igualmente a vosotros muchísimas gracias por escuchar

Voz 1363 06:25 Nos todas las noches ya ves que el estudio está igual que el año pasado bueno cambiaron la mesa no sé si te has fijado mira la mesa que bonita mes han puesto

Voz 7 06:37 sirva ya veremos lo que dura el año que viene

Voz 1363 06:39 llega tienes con agujeros ya te lo digo yo bueno recuerde que hoy es un día especial en Hablar por hablar con este programa especial damos por finalizadas las celebraciones del Día Mundial de la Radio de su radio usted nos abre las puertas de su casa y hoy en la Cadena SER Le abrimos las puertas de su radio Bandolera vamos a sacar otra tarjeta esto esto también tienen no no me dos tres y aparte con esas uñas tan reales que llevas Patricio

Voz 8 07:14 bueno yo veo persigue tienes un okupa

Voz 1363 07:18 os estamos repetidos venga saca sacaba otro Bandolera a ver quién te García Pilar

Voz 9 07:27 Pilar que bien Pilar a siete saludo buenas noches gracias bueno buenas madrugadas ya que son las cuatro y cuarto buenos días casi lo tiene sueños no tiene sueño no no la verdad es que no nada no no de momento a lo mejor nombre al bajón el ascensor puede ser bueno alguno te queda te encontrarás dormido no te preocupes puedes hacer un adicto se cuéntanos qué haces aquí porque has venido a la radio pues se escucho desde hace muchos años Nos ha el programa hay tenía ganas de verlo de por la noche y porque tenía ganas de conocer otra vez era de volver a Ser estuve que hace muchos años como como empleada bueno tardes Arias si así el se secundaria bueno tampoco unos cuantos no muchos volverá de fiesta ven obras y quería saber qué tal había quedado preciosa te gusta la reforma sí sí pero sí un poco sí sí renombradas e itinerarios de conoceros al equipo y además que los buenos conocía por la por la radio de tal por las redes no mucho porque no no sigo las redes de momento pero sí tenía ganas de veros en directo a los actores la obra me ha hecho mucha ilusión verles has visto ya la obra no la que ver este fin de semana ahí quien oye Nos vamos a encontrar todo eso semana eh va a ser muy divertido poco para el final pero saldrá Iván agradeceros que hayáis hecho esta jornada de Puerto

Voz 1363 08:55 estas micrófonos abiertos para para todos

Voz 9 08:59 que ha sido muy bien muy bonito seguir con esos los programas si hay gente que lo ha pasado muy bien también

Voz 1363 09:05 sí ha sido un día muy especial oye qué maravilla conocerte que ilusión

Voz 9 09:09 para mí conocernos a vosotras y como nos escucha

Voz 1363 09:12 normalmente trabajando duro no

Voz 8 09:15 tratando de dormir perdón digo tratando de dormir pues no trató de dormir no

Voz 9 09:22 intento mantenerme despierta escucha hoy con con con interés con dándome a veces por lo que escucho me da mucha rabia muchas cosas que pasan otras me dan alegría pero más bien rabia y pena pero oye no puedo hacer nada a veces otra así hay sobre todo yo con la radio muchas veces me enfado me alegro y lo comentaba con algún amigo esta noche por así que escucha la radio en la forma como se habla se detuvo a tú le cree que la hablan a él que es cierto y le responde LIC buenos días buenas noches por las tardes hoy parece que hablan a él que que le están se dirigen a él hay bueno y cuando alumnos no está conforme con algo se enfada o se alegra de cosas buenas que pasan

Voz 1363 10:09 eso es verdad decía Samuel Samuel Viyuela que él siente que la radio él está hablando él es verdad que la radio unidireccional himnos llega el mensaje irá se clava Berta hay mensajes que se clavan y se quedan ahí

Voz 9 10:26 escolares hace muchos años cuando hace hace años Iñaki Gabilondo que decía aquel hablaba para ser una persona una señora de Cuenca por ejemplo hablaba para esa señora ya a partir de ahí lo extendía a toda la población que el estuviera escuchando pero se quejaban una sola persona si esa persona era su su objetivo me entendiese que le acompañase que el informe que la informaba en fin era como como a una persona e intentar satisfacer lo en todos los sentidos informativamente de entretenimiento en fin todo el me me pareció muy interesante esa forma de

Voz 10 10:59 no de no abarcar pero abarcando todo a la vez

Voz 1363 11:02 me gustó lo que dijo que bonito exhibirlos explicado hay otra cosa que dice Iñaki Gabilondo yo es que lo ha repetido tantas veces que me da hasta un poco de pudor volver hacerlo pero siempre que que que miro a nuestros amigos ya nuestras amigas de frente pues me acuerdo y es que Iñaki dice que Nos falta una palabra que exprese lo que somos los oyentes y los que estamos trabajando en la radio No somos familia pero nos conocemos mucho mejor que incluso familiares tampoco somos amigos necesitamos una palabra que defina esta relación tan bonita no tan especial que que tenemos todos

Voz 9 11:45 pues seguro que Luis Piedrahita te la fábrica número tienes toda la razón no entienden que tienes que tengo excavar esa palabra en un minuto pues mira se lo vamos a hacer lo vamos a pedir de tu parte de parte de todos os va a hacer un favor a todos que nos recuerda que no es fabrique una una palabra que defina esta relación tan bonita tan eso

Voz 1363 12:04 especial tan profunda bando

Voz 9 12:07 era bueno coge tu libro por favor hacerlo que y ahora se vaya a quedar sin el a ver cuántos nos quedan a ver qué pie

Voz 1363 12:13 bueno no es que bien nos queda nos quedan dos venga Bandolera ver a veces que se está dando anda que venir desde Málaga que te hagan trabajar también esta gente de la radio desde luego Ana Negra se han Aurora de Aurora

Voz 8 12:30 hay Ana mamá claro

Voz 1363 12:34 pues os lleváis uno cada una como tú te subes a Galicia Mourelos sabes que son gallegas donde esta Mourelos digo ya está ya está haciendo algo por ahí a mí es visto que son gallegas no de Ourense buena tierra Lugo también en Pontevedra mí que si mi familia bueno pues os os lleváis porque si Rice un libro con con las historias de Hablar por hablar muchísimas gracias por venir a la radio a vosotros atómica no les digo nada porque claro se ha venido Ana con la amiga a ver a su hija que está estudiando medicina en Madrid se han venido a pasar unos días lo estás pasando bien en Madrid si bien viene muy bien siempre en Madrid hay muchas cosas que hacer mucho cuando llega sólo unos días ya te quise volver a casa si hay cosas mucho de volver volver otra vez digo que no les digo nada porque me me hacía con la mano todo el rato que no quería hablar lo quiero yo que pase que pase un mal rato bueno venga hola qué pues encantada y muy agradecida de verdad de que hayáis venido sí bueno son las cuatro y veinte yo no quiero echar a nadie pero como dicen siempre en las penas esta gente tendrá que

Voz 11 13:47 dormir no ni en Jerez que bien Bandolera ustedes queridos limpian porque no me gusta

Voz 1363 13:57 oye si me gustaría de verdad eh porque claro yo siento la necesidad de dar un abrazo pero lo que quiero es de verdad un aplauso es muy grande

Voz 9 14:06 eh

Voz 12 14:07 los poder olas sensibilidad pero cada mostrar este cada noche

Voz 1363 14:12 gracias por por hacer una vez más que sintamos que nos falta esa palabra para para definir la la relación tan bonita que que Nos hacéis tener por eso este es un un trabajo especial Elena Sánchez que estas muy ajetreada toda la madrugada muy callada algo que es bastante raro Antich bastante raro

Voz 9 14:34 me tienes compungida más pero es que no siempre lo mismo jóvenes los hacen siempre y comiendo como

Voz 13 14:40 la que más esos eh ya ya si es que

Voz 1363 14:42 se ha traído el que conozco común

Voz 9 14:46 lo he comido yo claro que comiendo lo que pasa es que como a marchas forzadas restringiendo porque no ha comido la palmera que también nos han traído bombones eh

Voz 1363 14:58 qué tiene Cuéntame que tiene la la la radio que a esta hora que están diferentes la redacción está vacía yo me da un poco de apuro digo que les vamos a enseñar una redacción vacío ahora no de ahora venido ya Pepa Bueno ya están los los compañeros de matinal ya se van uniendo bueno hay un poco más de movimiento pero decía John somos enseñar una redacción vacía decirles aquí internacional aquí local y no hay nadie sin embargo la han llenado ellos

Voz 13 15:27 esta es la calma que nos permite llenan cada noche es verdad que muchos oyentes unos dicen detrás en producción que no son escuchados que no escuchamos actualmente que nos detenemos a preocuparnos realmente por lo que le pasa al otro sí es verdad que creo que en la calma de la noche nosotros recibimos esa necesidad de tener un espacio para escucharnos realmente tener esa empatía real esos silencios para poder reflexionar tranquilamente y creo que eso es lo que nos permite hablarporhablar dignificar todas las historias porque como decía nuestros compañeros el teatro pero mi nueva al en camisón que lo mismo vale un bebé robado con todo el respeto que merece esta reflexión y eso es lo que no permite hablar por hablar dignificar nos a todos y que todo se valore por igual

Voz 14 16:19 o es esta

Voz 18 17:47 no esto no es una prueba de micro esto es rock and roll a rocanrolero Hart el mejor ponga TAD tratarán sollozos una película de Elvis Presley

Voz 19 17:56 que yo le va ganarme López Jaime

Voz 18 18:02 que es demasiado pronto para cachondeo demasiado tarde son las seis en punto y para qué quiere el punto final

Voz 3 18:09 son padres de los otra

Voz 1363 18:16 película que se asoma al mundo de la radio Good Morning Vietnam arroba hablarporhablar vamos a tener que ir recogiendo las emociones despidiéndonos de los amigos y de las amigas que hoy se han acercado hasta el estudio central de la Cadena SER desde donde cada madrugada con todo a oscuras con la iluminación de un flexible escuchamos la vida desde un lugar privilegiado Nos escuchamos les escuchamos gracias a dice que vamos apagando Flex olla buen descanso señoras señores hasta mañana

Voz 20 18:57 favorito tuit más Pixel ha sido una noche muy especial entrañable y familiar es verdad al más hemos vuelto a estar en familia mil gracias por este programa que ese día que les encontré

Voz 3 19:16 por casualidad

Voz 20 19:20 gracias Cuca Loli gracias Pokemon gracias Amelie

Voz 3 19:26 en la madre

Voz 20 19:33 era que atajó Henderson la radio nos conectan los hacía imaginar las noticias Camí

Voz 1363 19:38 Zika las voces

Voz 20 19:40 el ex confidente ni es una excelente

Voz 3 19:45 compañía coger

Voz 20 19:47 Persson Camacho que nos escucha desde Colombia gracias Ahmed Ahmed que el año pasado estuvo acompañado en los en este Día Mundial de la Radio al final me habéis robado el sueño e Iyad casi es hora de despertar pero ha sido un placer Familia de oyentes y murciélagos Inés hola hola tu primer día mundial de la radio como ha sido que te

Voz 1363 20:13 la cabeza a sido muy especial y muy

Voz 1481 20:16 muy emotivas genial porque porque al final los oyentes son los que hacen la radio ya hace nada estaba ahí escuchando Hablar por Hablar desde que era muy pequeña y estar aquí pensar que hace desde los seis años pensaba irse algún día estoy ahí siempre me quedaba con las ganas de llamar de un de contar cualquier cosa y el estar aquí conociendo los sabiendo que son ellos los que hacer la radio Ivonne y finalizar este día y pensar que he tenido la oportunidad de estar aquí es genial bueno que a pesar de que acabe este día quedan doce meses llenos de emociones de de lágrimas de risas y al final pues trescientos sesenta y cinco días de de Hablar por hablar

Voz 9 21:07 pues esta emoción que tiene esta joven periodista es gracias a a vosotros muchísimas gracias gracias por venir verdad y como hoy les contamos todo me pasa un papel que pone importante terminar a las cuatro veintiocho con cuarenta

Voz 20 21:27 así que gracias por escuchar con nosotros la vida gracias por hacer de esta radio su radio hasta mañana