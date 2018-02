Hablar por Hablar (15/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 0460 00:00 de algo que a mí me estaba gustando el mueble yo la miré ella ellos me miró estaba claro que yo era el perdedor que ella había ganado que yo había cedido que no había hecho por orgullo mientras estaba a mi lado pero cuando ya se fue porque estaba sola me tomé esa licencia y claramente ahí había una humillación había un ganador que ella había un perdedor creyó yo lo juro que fue el presente humillado hicimos el viaje de vuelta Malí sólo me faltó ponerme en posición fetal donde el puré y ella recuerda amistad pero eso ya sonaba humillantes ella yo era Harvey Weinstein g6 Uma Thurman y forman a propósito las cosas el sexuales y ya lo he dicho me alegro de que esto esté pasando lentamente te mereces Miura avala escenas indica Uma Thurman Harvey Weinstein en Ikea como concepto entonces yo creo que Ikea es la señal que los envía a Dios

Voz 11 05:20 siempre yo la radio que yo sí voy debía llegar a la verdad es que me relaja mucho la noche estuviese pues ella se suele ya que tocaba chocar tocaba está sino un año esto pesa sobre la vida compensa siempre

Voz 12 05:38 lo malo pero también un vitalista argentino en España viene después de haber abandonado el mundo de las viñetas por irse de Argentina a vivir a Italia cuando vine a vivir a Espanya lo retome gracias a Cadena SER fue eso cuando empezó la comunidad de Cadena Ser que se pueden colgar los blogs se me ocurrió hacer viñetas iban a partir de ahí empecé a publicar para

Voz 13 06:01 tras pues es cubría los profunda del año pasado pasaba estudiando para unos exámenes ir sueño descubrí por casualidad no se la sensibilidad y el formato el programa me gustó mucho que guay que estás estudiando medicina más en consulta con con contrato con el paciente

Voz 11 06:20 mucha está en la radio el otro día que abríamos las puertas y dijiste sí pues voy apuntala arrastrada a mi madre que está aquí unos días de que esta tu madre y a una amiga así estoy donde me gusta estar que la radio es es lo mío totalmente tanto delante como detrás como cerca como la joven micro pero es mi campaña porque uno de mis sueños uno

Voz 14 06:40 en este micro amarilla que es como algún día hablar delante de él y la radio de noche que a mí me encanta pues es que es el el el oyente de por la noche está muy pendiente de te escucha no te oye más sabes que le haces compañía amigo de

Voz 11 06:55 de todos los oyentes tuve la oportunidad y y bueno unirse porque no podrá disfrutar una noche más de la radio después Farjas escudo

Voz 15 07:04 eso te hace muchos años el programa Hay tenían ganas de verlo eh deberá de por la noche y intento mantenerme despierta para escuche con interés con hablándome a veces por lo que escucho me da mucha rabia muchas cosas que pasan otras me dan alegría y sobre todo yo con la radio muchas veces me enfado me alegro amigo esta noche por así que escucha la radio

qué tal muy buenas noches las dos de la madrugada y nueve minutos es la una y nueve en Canarias anoche volvimos a sentarnos a la mesa de la SER para escuchar la vida que esconde la madrugada hoy serán otras las voces que nos quiten el sueño a través de un número de teléfono gratuito el novecientos cien ochocientos que pueden marcar a partir de este momento ya lo estamos atendiendo y lo puede hacer desde cualquier parte del mundo poniendo delante el prefijo internacional el cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos Adriana Mourelos Elena Sánchez inexorable la producción Borja González en la dirección técnica

es jueves es quince de febrero empezamos

Voz 17 08:24 como que te mil quinientos mil hueso Can caído logren quema de mi vida ahora que todo sea perfecto y algo más que eso me sorbe eso en el pienso que este cuerpo recito mío que está convertido en Río de este cuerpo necesitó mio y que se ha convertido en Río

Voz 18 08:56 un día

Voz 19 08:58 pues muy bien

Voz 20 09:00 lo guardó como el menor se creen un trozo de vida para preguntarme

Voz 21 09:15 la estén foto de entente el altar Emma el tiempo todo la te está en la total

Voz 1 09:32 siempre

Voz 6 09:52 nadie ahora que ya no pues solamente me decían Esther cuál mío río el día la luz

Voz 22 11:44 sí es hablar por hablar

Voz 23 12:11 Macarena del como no todo

Voz 24 12:22 no

Voz 19 12:24 qué tal buenas noches equipazo ayer me emocioné con el programa

Voz 25 12:30 gracias Pili Pastor Bailey celebrando el tema con el que abrimos la madrugada este tema de Bebe

Voz 26 12:40 no buenas noches soy Jorge a disfrutar de la paz nocturna del programa

Voz 25 12:46 jo Dani Santos va a ver a ver qué tal sale capítulo de hoy buenas noches murciélagos firma Miguel Ríos hola buenas noches gracias también la bandolera gracias más Pixel

Voz 19 13:17 gracias a Christian Valverde qué tal me paso un ratito eh pero no creo que me quede mucho ya que ayer me fui a dormir a trabajar perdón

Voz 25 13:26 sin dormir estoy rendido Cristian fue uno de los amigos que estuvo anoche en el pueblo

Voz 1 13:35 más especial que hicimos con motivo del Día Mundial de la Radio esta jornada de puertas abiertas

Voz 19 13:41 estas veinticuatro horas tan especiales que pasamos aquí en la Cadena Ser con ustedes

Voz 25 13:48 hola Carlos bienvenido ponte cómodo recuerda que puedes hacer dos aportaciones

Voz 19 13:56 en esta cuenta nuestra cuenta Twitter arroba hablarporhablar y que las escuchas en directo bienvenido también a Isaac Ia Beatriz Díez con la cielo preciosa canción nota tarde la que acudo a vosotras en buena en busca de compañía de consuelo otro tiroteo en una escuela en Estados Unidos y por más frecuentes que sean no dejan de ser

Voz 25 14:18 dolorosos Beatriz Díez qué recuerdos una buena amiga de este programa corresponsal de la BBC

Voz 19 14:28 esa todas sus tardes sus madrugadas para nosotros

Voz 28 14:33 desde nortea

Voz 19 14:34 ah bueno la cuenta en Twitter que pueden utilizar recuerden que es una de nuestras vías de comunicación aparte del número de teléfono gratuito del novecientos cien ochocientos Adriana Mourelos buenas noches buenas noches

Voz 0020 14:47 Gerena pues esta madrugada bueno hace un ratito hemos leído que el Gobierno alemán estudia ofrecer transporte público gratuito para hacer frente a la comunicación a la contaminación del aire por un lado en las principales ciudades del país y también para frenar la multa a la que se enfrenta por parte de la Unión Europea pero no queremos ni debatir sobre esta medida ni tampoco valorar la queremos

Voz 25 15:10 algo más sencillo o queremos hablar de historias en el transporte público cuéntenos qué paso en aquel autobús

Voz 19 15:21 toda aquella persona que conoció en el metro la historia que sucedió por ejemplo en un tren

Voz 0020 15:27 lo que le apetezca pero cuéntenos Si usted tiene una historia que contar cuyo escenario sea cualquier medio de transporte público

Voz 25 15:38 historias anécdotas recuerdos en el tren el metro el autobús

Voz 29 15:49 en alguna que como

Voz 19 15:50 partir Adriana tengo una tan bueno

Voz 0020 15:53 de Macarena que tú te sabes también si es una historia muy bonita porque es

Voz 1 16:00 la historia de una mujer a la que quiero a la que admiro a la que valoro todos los días

Voz 0020 16:03 las buena es la historia de mi madre y mi esta mujer estaba sentada en un autobús

Voz 1 16:09 camino de Madrid desde Galicia para ver a

Voz 0020 16:12 a su hija pródiga que estaba estudiando aquí claro buena no ya estaba trabajando allí estamos trabajando así nombres Nos conocíamos estaba trabajando ya bajando Iker y entonces bueno pues ella sentada sola en el autobús camino

Voz 17 16:26 Madrid Hydra deshacer como hombre que dijo que él le había correspondido el asiento de al lado

Voz 0020 16:32 esto es un tema que ocho años después seguimos debatiendo vale yo estoy convencida lo siento Jesús estoy convencida de que no le tocaba sentarse

Voz 25 16:40 hay lo que pasa que bueno entrado un ratito

Voz 0020 16:45 seis horas después pues ahora de lo van a hacer ocho años y seis horas de redacción seis horas de autobús y de conversación y unos cuantos encuentros después a través de de diferentes medios pues hicieron que tengan una relación precios hay que gracias a ese autobús ese sentarse en ese lugar que le correspondía o que no pues que ahora Jesus forme parte de nuestras vidas llega mucho más feliz a esa mujer a la que admiro tanto

Voz 30 17:15 con la probable que le hubieran

Voz 19 17:19 asignado

Voz 0020 17:21 otro sillón pero que le correspondía sentarse ahí está clarísimo

Voz 26 17:29 encontró usted el amor de su vida en el autobús en el tren

Voz 31 17:34 en el avión tu

Voz 25 17:38 es curioso a conozco a otra persona que a día de hoy lleva quince años en pareja

Voz 19 17:44 que conoció a su actual pareja en el avión en el avión era el compañero de asiento claro yo cuando cuando

Voz 0020 17:51 escucha estas historias está que están propia no que es que están mía también pienso que la de viajes que me dice yo Macarena en el autobús hablar con nadie luego Madrid Madrid Lugo para que no pasara nunca absolutamente no oye nada uno vez que me criticó mucho porque yo estudiaba mucho en el autobús para aprovechar los viajes son muchas horas entonces cuando estaba haciendo la carrera estudiaba mucho del autobús ir un chicos hemos al y me dijo que dejase de fingir que estaba estudiando porque en el autobús no se puede estudiar pero yo le dije pues van cuatro años de periodismo así voy a poder aquí

Voz 1 18:26 con unos cuantos aprobados notas

Voz 16 18:30 antes

Voz 25 18:32 historias anécdotas

Voz 19 18:35 los medios de transporte en el medio de transporte que habitualmente utiliza usted puede ser propia eso a lo mejor ha sido testigo de excepción Adriana Mourelos muchísimas gracias buenas noches recuerdo que mañana será Adriana Mourelos la que dirija la la madrugada de hablarporhablar como todas las madrugadas de viernes allí para compartir su anécdota su historia

Voz 33 18:59 bueno para hablar

Voz 25 19:02 usted usted tiene el número de teléfono gratuito para entrar en directo novecientos cien ochocientos

Voz 19 19:11 enviándonos una nota un audio de voz al Whatsapp del programa seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro

Voz 28 19:19 el ochenta y cinco

Voz 33 19:33 no

Voz 19 19:44 los cuenta Víctor Bravo en la cuenta en Twitter que conoció a un chico nutren yendo a Extremadura ahora es un buen amigo ciego queman que al amor de su vida la conoció en una estación de tren

Voz 16 20:21 hola Rosa Mari buenas noches

Voz 35 20:23 hola buenas noches adelante desde todos los tigres

Voz 16 20:25 es por llamarlo

Voz 35 20:27 a vosotros no hay más comido digamos de tres en tres medios porque como opción diferentes pero con historias muy diferentes la muchos son sea tres El trabajo que trabajó en la de procedía de Andhra Prades compiten barrer todos

Voz 36 20:45 sí sí entonces

Voz 35 20:48 cogerá amor mataban cerdo Henin Brad congelada vamos y lo llevábamos para los voluntarios de Vicente Ferrer también en Andhra pero no entra en otra parte

Voz 16 20:59 si hacía mucho calor

Voz 35 21:01 en la playa en calor terrible entonces lo llevábamos en el autocar en la parte de arriba pues no son como los de aquí sino que son sin ventanas y tiene como para hablar maletas el pero sí vamos vamos como fumar el Sinn Fein con todo fue descongelar durante el viaje bueno nos me lleno de sangre

Voz 16 21:28 no

Voz 35 21:29 horrible hilo eso una vez otra vez iba en un tren de estos de vaya al que nada allí los billetes son el espero tres indios una europea el dos sabía lo mujeres un montón de niños y el niño pequeñito lo dejó en la parte de arriba que tienen como una red de los antiguos trenes entonces como él me importa Mali

Voz 16 22:01 las ahí estaba él ve Vito

Voz 35 22:04 es como yo empañar es porque ellos no usan lo dejó en el SIMA en el en la red parte descansa ahí yo era un niño niños y Sophie yo debajo

Voz 16 22:17 recibiendo el líquido Tito no

Voz 35 22:20 claro como es yo sí yo me hago

Voz 16 22:26 Rosa Mari las anécdotas que puedan ocurrir en cualquier medio de transporte europeo nada tienen que ver con lo que ha visto usted los trenes los autobuses en sus nos enviar más en transportes por la India la han secuestrado en un avión cómo fue aquello

Voz 35 22:43 sí bueno iba al primer avión era y Airlines nos sumieron todos los hindús en Dubai incuba ahí estaban todos americanos esperando con esos campo asquerosa me he visto en películas entonces a indio les mandaron a al aeropuerto que estaba destrozado y a nosotros nos secuestraron no pierde catorce estrellas hito pasamos la verdad es que me gustaría conocer a las islas pues estuve muchos españoles hay porque hicieron tienen dos minutos para avisar en tu casa porque lo peor son ustedes mover al cambio no funcionaba Vince entorno gallegos catalanes vascos que estábamos Si llamamos a dan baja no de Bombay no de como de Lily porque no hay en Bombay diciendo que como estaba música que es el confusa su clara pero sí llegaron los americanos a avión por separado no en fin todo nuestro día

Voz 16 23:56 Rosamar y entiendo que está usted trabajando no como voluntaria cuando la secuestraron en el en el hall del hotel cuántas horas ha dicho que estuvieron allí por dos cifras

Voz 35 24:10 a ver si nos iban a

Voz 16 24:13 son los iban a matar au si se los iban a llevar a otro sitio peor

Voz 35 24:16 eso es sí

Voz 16 24:18 Rosa María como es un secuestro es decir se pueden mover con con facilidad pueden hablar les dan comida les dan de vida

Voz 35 24:27 vamos a ver al aeropuerto que estaba destruido en todos americanos un monje ahora español americano americanos estarían las fuerzas aéreas Nos dijo europeos aguda o Duff al aeropuerto como muy así nos metieron bueno yo lo terrible y nos metieron en el hotel duros dejaron allí porque fin hicieron una matanza como llevaron luciera aquí estar libre pero nosotros no se recientes y oreja

Voz 37 25:07 la e Iván

Voz 35 25:08 va a hablar otra vez estábamos metidos hasta hace muy bueno él será a partido pero bueno pues una experiencias

Voz 16 25:26 cuando salen bien se quedan en experiencias verdad

Voz 35 25:28 eso sería con voz aspiran así ser bueno esto ha ocurrido pero bueno días

Voz 16 25:37 ha vuelto a viajar usted a la India viaja con regularidad

Voz 35 25:41 ahora ya me Julia o pero el cien mil siete años en la de sería o planes bastante encarna peca ha bajado hasta el que era la allí ahora pero entonces es buena o cuando ocho Fontilles

Voz 16 26:08 se especializó usted en lepra

Voz 35 26:11 el se

Voz 16 26:13 y porqué en un día como les surgió se lo ofrecieron o lo busco usted ese destino

Voz 35 26:19 es un crecieron muy nuevo curso porque allí la gente ahí pudo incumplimiento de mi mundo adivináis yo cómo se vive me gusta siga hecha con muchísimo y eso que aquí no me falta de nada que cómo me sobra todo

Voz 16 26:50 sí se puede llevar una vida personal por ejemplo tener familia

Voz 35 27:00 recibe es mucho más ver las discutido con Teresa de Calcuta

Voz 16 27:12 discutido usted con con la Madre Teresa

Voz 35 27:16 el motivo de la discusión pues que me llamaron la víspera sin saberlo yo el director era lo poseían mejor horror médico Monda ustedes Bores modelos que usted me deja porque ese dinero te puedes ir a Highgrove a que lo haga alternando el caramelo en europea que eran tiendas europeas para miro los niños igual me levanté a las cuatro de la mañana me hacía ir Omar cuando estaba Teresa esa oculta en un estrado con un y cosas pecho ni divierto yo me dijo que iría a sus hijos serán es así hice los vi vi luego debiera Madrid Teresa ella va dando a los niños teníamos doscientos niños lo propios encaramada para la televisión estoy yo me enfadé IG para eso madrugada que ustedes para que los niños estén son un tornado Teresa de Calcuta se dio cuenta que a ver qué me pasado mi fe es española guste humor Genio y afín a los Pacojo dijo dice me parece que usted está haciendo aquí en este momento o que ha hecho peras comentó de dólares Mis ni siquiera menús que como yo lo hubiese dado niños sin tener tercer grado

Voz 16 29:00 como decía Rosa María otra experiencia no tener un desencuentro con la Madre Teresa de Calcuta pues es algo que se recuerda

Voz 35 29:08 debes cumplir una santa

Voz 16 29:10 eh discutir con una Santa cierto Rosa Mario muchísimas gracias por llamar gracias por compartir parte de su historia

Voz 38 29:19 luego tienes cancela buenas noches

Voz 19 29:24 estamos pidiendo que comparta historias de su vida

Voz 1 29:28 anécdotas

Voz 7 29:32 un da

Voz 39 29:34 sí que me veo y me que tiene

Voz 19 29:38 anécdotas de tren de autobús de avión según muchas cosas verdad cuando una toma un medio de transporte a mi me gusta mucho ir en el autobús mirando la vida por la ventanilla

Voz 40 29:56 es que

Voz 19 29:59 Miguel Ríos bueno se acuerda de una pequeña anécdota sentado en el asiento del bus pensaba que al lado había otro otro asiento me quise cambiar y resulta que no había nada la acumulada fue épica eso sí me levanté muy dignamente como si no me hubiera pasado nada

Voz 7 30:19 serio

Voz 19 30:21 le ha gustado mucho la historia familiar que ha compartido Adriana Mourelos dice qué bonito Adriana que historia más romántica eso más que un sillón de autobús fue el destino de una historia de amor

Voz 7 30:31 aún si diez sube y hay que ser Spacey día por una técnico de exámenes que Vejer a hay aquí

Voz 19 30:55 es increíble la vida que hay en el mundo y el mundo que cabe en una vida firma con Gemma arroba Hablar por hablar la cuenta en Twitter

Voz 7 31:02 agravado es muy cara me alimenta pues bien

Voz 19 31:17 hola José Manuel buenas noches

Voz 41 31:19 hola buenas noches escuchamos ella que yo era con nuestros autobuses si estaba realizando una línea por como madre correctamente

Voz 42 31:29 la lucha es acusado

Voz 41 31:32 sí me subió una chica diciéndome que tenía que ir a una esta trabajo igual me como la la parada que no podía esa peluquería que era la segunda después de llegar al final una ciencia éramos el día que debe de vuelta otra vez a la la segunda parada el segundo después de la última siéntate aquí para nos hemos vivido allí para recordar pero ya pues fuimos hablando todo camine tan poderosos ciento ese complicando y que llevamos ya dieciocho años juntos

Voz 37 32:03 sí pero lo pasábamos tenemos que con ellos

Voz 41 32:05 bueno pues se expresado si la cosa no

Voz 16 32:09 de tanto hablar José Manuel al final casi la compañía usted a la peluquería qué bonito José Manuel y cuando estaban hablando usted sabía ya que

Voz 38 32:22 que esta persona iba a ser algo importante en su vida pues no lo que yo quería

Voz 41 32:29 bueno no luego no habrá no gustamos eso yo digo bueno quedamos otro dieta ligera ya que no hay talento y me ha dado la crecer ya que al día siguiente yo me examinado para unas oposiciones de de lentamente de Madrid Si bueno pues pues llegado acoso muy claro lo pone tuve la mala suerte que sorprendí impenetrable luego casualmente me la encontraba asiduamente claro como lo hizo en la misma línea prosiguió fulanito y entonces pues mis aposté bajando entonces ella se cambiaba lo probaba en esperaba pero yo no lo sabía yo

Voz 38 33:14 luego

Voz 41 33:15 siempre hay cuando cuando antes esto ya pues pues me dice si yo estuve rezando para que suspendiera no va a poder seguir diciendo

Voz 38 33:22 se venden a mi teléfono entonces el van estupendo y a saber

Voz 41 33:27 que en el mes de noviembre sí luego en el siguiente cómodo ante el máis yugoslavo pero ella ya entre ella ya estoy trabajando la otra empresa en cuanto

Voz 16 33:38 sí cómo cómo quedaron es decir que le pidió el teléfono a quién en qué contexto

Voz 41 33:45 bueno pues esto que vas diciendo coinciden

Voz 42 33:48 bueno pues vamos que era un día para tomar algo y tal pues bueno pues te aprietas minas uno talud

Voz 41 33:52 una quedamos en vivo en asientos hola pues hombre lo que que nunca Simon de tiene la muchas fíjate tomar es lo dejaron a olvidar no tuvo éxito

Voz 16 34:14 José Manuel preciosa historia gracias

Voz 41 34:16 veo muchísimas gracias un abrazo

Voz 16 34:18 yo

Voz 2 34:32 cuesta de todo el otro

Voz 44 34:34 o sea que la veas lamenta

Voz 19 34:37 este en Valverde que con lo que se ligan los transportes públicos él no pille ni un colín tener que cambiar de ruta

Voz 44 34:43 en el beber me llama obligación social aún tiene en Viña del Mar en mi entiendo me

Voz 2 34:53 de dónde está

Voz 44 34:58 me gustaría ser loca aparentó dejar atrás la esclavitud de lo perfecto mucho más Tinder pero seamos sinceros ni tú eres el anillo aquel mujeres postura para aquel mundo lo vea que la vida con un filtro está proteste antes es porque todo autoestima hasta viden la voz para que el mundo obedece a que la vida en Madrid

Voz 16 35:25 era Silvia

Voz 38 35:26 buenas noches

Voz 37 35:29 muchas gracias por la llamada bueno pues lo mío nos encargamos amor en este según se me tradición

Voz 35 35:40 M

Voz 37 35:42 ya es todo caso ahora dieciocho años tengo un hijo dieciséis Si bueno pues es mi ex marido conoció una señora sudamericana a través de Internet empezaron una relación bueno pues este verano se fue hice caso con ella se casó con ella yo tenía unas financiaciones hechas pues voy en coche algunas cosas que había machacado que estaban mandando hombre bueno pues yo me vine a vivir con mi hijo una casa de alquiler cuál es mi eso preso cuando me he dado cuenta de que cuando pues reveses para pagarse todo los viajes se dice ellos porque ellos han venido aquí además pues ha dejado de pagar esas pensiones que me están reclamando a mí yo pues tampoco tengo trabajos estables VoIP andando Hornet se tipos para pagar esas infecciones que necesitan porque sino intereses altísimos pues lo puedes pagar mi casa durante dos meses con nosotros que me desalojan me ha mandado una carta para que y me veo en la calle con con un menor

Voz 16 37:06 con él ha podido hablar Silvia

Voz 37 37:09 es imposible me tiene como se niega a hablar conmigo yo firmé una custodia compartida soy idiota y es que no se está cumpliendo lógicamente porque mi hijo tampoco quiere llenó el recibo atención por parte ver es es una extensión total a una persona con la compartir tu vida yo me siento traicionada y me siento traicionada y me siento solo porque en el nadie me ayuda Sotheby's por sociales en una situación de desamparo total me da miedo verme a la calle con dijo

Voz 16 38:02 de que trabaja usted Silvia si es que tiene trabajo ahora cuál es su trabajo

Voz 37 38:08 muchos sueños como agente de viajes

Voz 16 38:11 sí lo que pasa que las empresas años

Voz 37 38:13 trabajaba bueno puesto la por la crisis tipo interna es pues quebraron aparte de ahí bueno pues buscarte la vida en pues desde la operadora de Hacienda haciendo cuesta millones de cosas pero estos trabajos por desgracia mono con trabajos temporales estas dos meses tres meses ahí tienes muchas suerte luego yo tengo cuarenta y siete años también aunque principalmente que no los aparenta

Voz 35 38:43 pero bueno

Voz 37 38:45 cuando vas cumpliendo años se tengo otra muchas mucho

Voz 35 38:47 bien

Voz 37 38:49 por ejemplo pues no no tengo trabajo no tengo trabajo no puedo pedir un subsidio hasta dentro de un mes porque por lo visto cuando algo te has el paro para la te dirán si tiene que pasar un ves sin cobrar nada es visto sociales dos como tampoco me ayuda entonces bueno pues es una situación desesperante sí me encuentro muy sola siempre me enteré me sola

Voz 16 39:28 sé que se encuentran bueno entiendo que el tema económico no se lo pueden solucionar pero el tema emocional porque una no necesita ha dicho que se siente muy traicionada parte de sola una necesita también que la acompañe en ese sentido no ha respeto a a todas estas preguntas que seguramente se se plantea

Voz 37 39:48 esto ha sido muy muy rápido fue todo muy bueno aparte yo creo que la es operado en el tiro bueno pues me hace a totalmente por otro rumbo bueno pues el amor sacaba se acabar yo sólo entiendo perfectamente pero todo lo que ha venido detrás

Voz 35 40:11 en él

Voz 37 40:13 en eso hermanos un tengo dos hermanos muy bueno cosas ellos tienen sus historias

Voz 35 40:20 no

Voz 37 40:20 como que si quiero tomar un café y hablar con ellos sí pero por ejemplo ayudarme en esta situación de que yo pueda pedir un préstamo por ejemplo no aunque yo se lo puedo apagando poco a poco poder pagar mi casa diques no me echen pues eso no pero

Voz 16 40:41 Darling ellos en la situación en la que se encuentra

Voz 37 40:44 sí sí ya amigos de toda la vida amigos que yo cuando yo tenía trabajo estable y tiene buena posición amigos que yo los he pagado la luz que me han pedido dinero para comprar así desechó compras a lo mejor de cien euros dinero el camino Inca me han devuelto a mí sí me devolvieran todo lo que Giordano pero yo lo hacía de corazón está no no esperando que me dieran una sino bueno pues el corazón lo que hacen un amigo con otro amigo mejor no pero tampoco tampoco malvivían y ellos saben la situación que Petén se me veo en la calle con un menor eso si la promotora que tiene vivienda yo me he puesto en contacto con ellos a través de cartas a través de email que no es que yo no quiera pagar un plan de pagos porque yo eso ha sido hace tiempo yo llevo ocho meses sin dejar de paños por lo recibo de alquiler vivido con menos de cien euros bueno pero he vivido lo que yo no yo no me niego a pagar a yo no soy una persona te diga bueno por no pago y a porque no les da la gana pero tampoco me contestan a ellos me dicen que tengo que desalojar la vivienda son puertas que se cierran se cierra por tierra no no es eso un pueblecito donde días aquí me meto

Voz 16 42:16 no hay ese hueco no no existe de momento

Voz 37 42:20 yo no lo veo a lo mejor es es Pepe Reina a lo mejor también es la desesperación no que puede que no notar a ver con la cabeza fría es decir por no puedo tirar por aquí o con una ahora solamente veo pues eso no duermo por las noches no tengo hambre está desnortada Mi vida en cuestión de y medio

Voz 27 42:54 con

Voz 37 43:00 me hubiera encantado contaros tres diosa de amor me o desde un vago mire acerado todos pero bueno os escucho con muchos años para pues contaros no poco otra las que son muy Larra

Voz 16 43:22 ojalá que forman encontró alivio de momento y ojalá que nos vuelva a llamar y que nos cuente que todos los consistorios ojalá ojalá ojalá Silvia muchísima fuerza un abrazo muy cariñoso

Voz 37 43:37 que para todos gracias

Voz 45 43:45 no

Voz 27 44:01 no

Voz 19 44:12 también en Madrid está Marisa hola Marisa

Voz 38 44:15 hola Macarena qué tal buenas noches buenas noches encantada de conocerla

Voz 46 44:21 hablé contigo la semana pasada a través del para hablar de la alegría de la villa que yo es que quería comentar de mi viaje de Brasil a España

Voz 36 44:33 ah sí

Voz 46 44:34 que yo tenía doce años mi hermana diez y mis dos hermanos diecisiete y quince y fue toda una aventura vinimos cogimos salimos de Santos que está en Sao Paulo en un trasatlántico

Voz 35 44:50 no

Voz 46 44:51 hay después en Río en Bahía ideologías cruzamos hacia hacia España aquí pasamos por el ecuador a hicimos una fiesta bueno teníamos de todo teníamos donde bailes y todo iconos billón chiquito que medio Mendoza Moris que de él de vez en vez sacaba él a bailar lo que pasa que me pizarra siempre no y entonces bueno hay hicimos amigos tuvimos por las salas de máquinas no un un marinero Nos la enseñó y tal depués ya para en en Tenerife y fuimos a Barcelona desembarcó vamos ahí mis padres también habían traído trajimos muchas cosas de inmuebles encaje en unos unos trabajos que hizo mi padre porque era carpintero ahí bueno era total que llegamos a Barcelona y mi padre llamó a un amigo porque nosotros íbamos a un pueblo de Ávila que era de donde eran mis padres hay cogimos un autobús muy veloz fue un cambio espectacular porque la travesía duró quince días en el barco fue cambiar de un modo de vida allí algo totalmente diferente aquí muy visto desde los ojos de los niños claro todo todo me llamaba la atención bueno ir sobre todo cuando llegamos al pues claro la familia de mi padre eran nueve hermanos y las de anoche estaba todo el pueblo esperando el autobús fue llegar allí iba a dejar de lado todo es me empezaron a besar mis tías mis primeros de que yo veo que no me han besado nunca jamás en la vida al tanto después de allí ya fuimos andando a casa de mi abuelita que ya era mayor hay ahí me acuerdo que decía ya me puedo morir porque he vuelto a ver a mi nieto

Voz 16 46:59 Marisa porque deje que vaya un poco más atrás entiendo que sus su padre emigró a Brasil con hastío a subir a su madre

Voz 46 47:10 no no no eran de Arenas de San Pedro de Ávila hice llevaron a mis dos hermanos que el mayor tenía cuatro años y el pequeño hizo el año cuando llegó a Brasil después vino la reina de la casa que fui yo después nación ha puesto volvieron a España pues porque mis padres que aparte que era muy trabajador es lo pasaron mal al principio porque ellos fueron a Brasil porque dos hermanos ya habían ido antes o la misma casa ahí mi muy mis padres con mis dos hermanos se tuvieron que meter en la misma casa hice se tenían cortinas para poder tener algo de intimidad eran tres familias viviendo las casas y mi padre hasta que consiguió un poco de trabajo y esos después con los años es llegó llego a hacer como capataz de se colocó en una empresa muy buena alemana hacía paredes de estas como metálicas para separar habitaciones de unas a otras inicia hermano los pobres el mayor empezarán a trabajar con doce años fueron muy jóvenes yo tuve la suerte porque yo en mi hermana estudiamos nada es toda una aventura porque allí además se vivía bastante mal porque mi padre tenía una pistola porque allí era como Estados Unidos porque ahora ya no se llevan ahora ya las han retirado está prohibido pero mi padre comprar una pistola la tenemos siempre en casa y mi padre me enseñó a mí sí

Voz 37 49:00 a manos de a disparar peleamos son corra

Voz 46 49:03 de la parte de atrás mi hermana y yo mi madre nos metíamos dentro ir enseña a disparar porque es que allí no estaba vacía

Voz 37 49:11 puro

Voz 46 49:12 mi madre cada vez que íbamos al colegio porque teníamos una casa un chalé que ella veía al colegio y cuando salía mi hermana y mi madre siempre estaba en la terraza Babe cuando salíamos para que llegáramos sacas

Voz 16 49:30 Marisa había mucha inseguridad entiendo

Voz 46 49:32 muchísima en aquel entonces muchísimo

Voz 16 49:35 porque bilingüe

Voz 46 49:37 a ellos se dieron en catorce años antes

Voz 16 49:42 Marisa consiguió consiguió su padre en ganar dinero ahorrar dinero consiguió venir a España con algo

Voz 46 49:51 el nosotros se compró un perro donde vivimos en una casa alquilada al principio injundia ahí porque vi en mi pueblo de ahí que son pueblo ahora ya es una ciudad Besson Paulo le puede ser se compró un terreno con su trabajo allí los fines de semana inmediatamente hizo en la casa porque mi padre era muy manitas y muy muy hicimos es y nos fuimos allí sin agua inmediato sin luz nos cambiamos de casa después poco a poco ya fue entonces él fue progresando se colocó en esta empresa alemana fue subiendo porque era muy trabajador y entonces fue subieron a y mi padre también fundó Brasilia

Voz 36 50:38 Brasil

Voz 46 50:39 sí porque él estuvo tres meses trabajando allí la misma empresa le llevó allí y esto era como tú una especie como de Selva la taladro y ahí fue donde hicieron Brasilia Mi padre bien tengo el orgullo de decir que fue unos de los constructores de Brasilia

Voz 16 51:02 Marisa el guía para para para terminar ha vuelto usted a Brasil después de

Voz 46 51:08 pues sí mira he vuelto el año pasado porque no sé si te acordarás que tuvo un accidente con mi madre y murió el año pasado pero contener la semana pasada entonces mi hermano estaba en Brasil cuando me pasó el accidente cuando vino me yo siempre tenía muchas ganas porque llevaba cuarenta años que no había vuelto ciento lo haría ha dicho hoy a vestir me invitas ahí no sé qué hilo un y lo primero que me dijo dice

Voz 36 51:36 no

Voz 37 51:39 lo que hoy he vuelto a mi raíces otra vez ven imposible en esta vida y si te portas bien la vida te devuelve lo bueno que has hecho

Voz 38 52:04 si hasta el importante Marisa gracias por llamar muchas gracias un abrazo muy cariñoso

Voz 46 52:13 igualmente guapa

Voz 33 52:18 no

Voz 16 52:20 dice Marisa en nada es imposible en esta vida

Voz 33 52:24 qué tal

Voz 7 52:32 sí desde luego yo al tanto

Voz 33 52:43 mí

Voz 7 52:47 lo que sí yo junto a otro

Voz 33 52:54 que va

Voz 7 53:03 a mí si ustedes

Voz 33 53:07 eh

Voz 7 53:10 las claves de mil genes me cuesta seguida de cosas todo pues eh

Voz 19 53:30 añade porque que lo que proyecta que este vuelto con tanta generosidad como la que tu pusiste

Voz 47 53:43 Nos eh es eh

Voz 19 53:48 Christian Valverde ya os digo yo que no que nada es imposible en esta vida si te lo propones aunque a veces los caminos duros dijo

Voz 44 53:58 que fuera fácil nadie

Voz 33 54:03 eh

Voz 7 54:06 a mí me se de jura que no Alfredo después

Voz 38 54:19 hola Sebastian buenas noches buenas noches Macarena adelante desde Madrid gracias por llamar más dulce tiene gracias

Voz 36 54:27 bueno pues yo te cuento yo vine a Madrid en el año sesenta y tres no en el sesenta y dos dos mil tres El día trece de enero conocí a mi marido en el metro estaba lloviendo muchísimo yo llevaban va me puede hacer sentarnos Paraguay lo cogió es yo lo dice mucha gracia me dice lograse lo que él no tiene seguimos hablando me dice adónde va ni me he quedado con mis amiga podía verla pues yo también he contestado pues bueno pues vamos los dos entonces seguimos fuimos a bailar yo me reúno

Voz 46 55:12 dijo Mis Amigas

Voz 36 55:14 que había que era ella incidió el mando comido todo tarde me acompañó luego a casa fin seguimos

Voz 35 55:23 pues a los cinco meses no

Voz 36 55:26 vamos unos días aún me falta eso no se olvida de la The Sun Valente me he presentado a su familia el día veintisiete de Jorge dejó de julio no casamos que nadie daba nada por mucho matrimonio estuvimos cuarenta años mimo vamos fijó un hijo y una deja tuvimos cuarenta años cuarenta años casado cuarenta años en el año dos mil dos mil tres no divorciamos se acabó el amor si se tercia ve que no mismo no salgamos

Voz 16 56:13 sí

Voz 36 56:14 no os hablamos correctamente se que hablar por teléfono alguna cosa ella los niños eran bueno un niño y lo lamento ya eran muy grande como una nieta hay dos nietos y una bisnieta maravillosa con dos años todo está muy bien a migrar es que ha sabido no me pasó lo que a esa pobre criatura que encima que esa ha divorciado cuando tanto a ello llevaban también le ha dejado fatal económicamente eso yo creo que no no debía de de tesis de esas cosas tan al mal creo yo porque señora está pasando un última yo gracias a Dios no ha sido mi

Voz 48 57:01 así lo Mijas me sigue tratando bien solo que termina su vida yo vivo la mía

Voz 0460 57:10 acabó el amor pero no el respeto

Voz 48 57:12 no todos los acabamos nunca mi muy con sus hijos un esos hijos con él conmigo dijo conmigo y con él no hay y el cariñoso Bibiana Fernández

Voz 49 57:28 aunque desde otras parejas pero desde luego querer como he querido y donde no el Estado pero aún imaginamos

Voz 35 57:41 durante dijimos bueno

Voz 0020 57:45 con eso nos quedamos

Voz 19 57:46 Sebastián ha gracias por su generosidad que descanse