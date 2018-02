Hablar por Hablar (15/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:00 hablar por hablar

Voz 11 04:11 a Berlín Iker me buenas noches

Voz 12 04:14 hola buenas noches desde Vizcaya

Voz 11 04:17 la antiguo muchísimas gracias por llamar

Voz 12 04:20 Soria es como decís vosotros Historia de metro

Voz 11 04:24 sí o de hablábamos de avión fin veintitrés estábamos por en el metro

Voz 12 04:31 en el metro de Madrid mi hija trabajó en Madrid Si bueno pues un día que iban en el metro al trabajo se encontró pues con un chico que le preguntó dónde se podría hacer sur en este país igual hablando así le dijo a porque donde vivo yo sé donde estoy yo y sus hijas se comentando si el chico me dijo que no tenía donde dormir sí me dejar como es así un poco altruista yo no sé si Bono pues darles el mi casa no pasa nada y se lo llevó a su casa a dormir un chico de Nueva Zelanda como el fin de semana ella subía para Bizkaia me dijo que si quieres te llevo yo en el coche y te dejo en un camping donde se pueda o llamas iguana pues el chico encantado le trajo aquí me dejó en Mundaka Bono se dieron se intercambiaban unos correos electrónicos hasta ahí sin más siguieron escribiendo a mi hija siguió con su trabajo con su vida de algún tiempo pues se dejó describirme pero bueno cosas la vida de un año recibió una una la hermana de este chico se llamaba Caspar que me decía que que había muerto que el viaje que había hecho ha pasado año a hacer sus era su último viaje porque tenía un tumor cerebral no había solución había querido pasar su último año haciendo pues es un poco la historia tris te alegres no pero pero si con un poco de fondo de que muchas veces pues lo poquito que puede sacar por una persona igual es mucho para para esa persona la historia que quería contar

Voz 11 06:57 nada más y nada menos

Voz 12 07:01 pues sí sí porque al principio cuando tu hija que dice bueno es que me he encontrado con en este proceso a casa a dormir no tenía donde dormir Porta asustar títeres por fuera bueno qué haces

Voz 11 07:11 lo dijo usted de todo no inconscientes insensatas

Voz 12 07:17 pero pero bueno dice no sí parece un chaval era más joven que ella bastante más joven un chaval majo algodón de Nueva Zelanda pues es así y luego pues es aquí me trajo hasta aquí ya te digo cuando un año pues vivimos del se mezcla que nos impacto bastante a toda la familia porque pues eso hermana agradecía mucho él lo que había hecho por mi hija no tenía ni idea de que este muchacho

Voz 11 08:01 pero que en ningún momento en ningún momento el le dijo nada ni

Voz 13 08:06 les recibió que estaba en un momento vital

Voz 11 08:09 delicado nada

Voz 12 08:12 también que nada absolutamente nada entonces pues siempre tendremos muchas veces miedo de que Bono con las cosas pero alguien pues no no es fácil confiar pero y a veces pues surgen estas cosas te hacen pensar que un poquito pues pues muchos parámetros esa es la historia del de Madrid

Voz 11 08:50 muy impactante verme en muchos sentidos muchísimas gracias por compartirla

Voz 12 08:55 me nada con nosotros por por hacernos pasar estas horas así como a los que es padre me temo lo que hizo

Voz 11 09:06 menos mal que los tenemos verdad

Voz 12 09:09 normal ya te digo lo poquito que se puede hacer para algunos mucho

Voz 11 09:16 gracias Ikerne gracias a vosotros

Voz 12 09:18 los buenas

Voz 14 09:21 antes

Voz 15 09:31 entonces el funky sobra decir que yo Bin

Voz 18 09:55 no no

Voz 6 10:03 sí yo no fumo

Voz 19 10:15 euros

Voz 6 10:25 pum

Voz 20 10:31 Un

Voz 6 10:32 tú

Voz 22 10:51 otra esto se acaba aquí Noa Eamon eran así dio una sola esto se acaba aquí no hay manera de Ci U

Voz 6 11:28 hablar por hablar

Voz 23 11:30 en su Isabel desde Victoria sean no que yo no he conocido salgan de amor de mi vida en una estación en un autobús un avión he conocido un camping

Voz 24 11:44 era treinta años mayor que yo y la verdad es que lo poquito que que duró porque luego falleció un hombre lento cáncer de garganta ahí se fue

Voz 25 11:56 me aportó mucho mi vida me enseñó mucho

Voz 26 11:59 Aíto eh

Voz 25 12:01 a un amigo y un marido maravilloso consentía todo pena es que compartimos unas que está ahí está ahí se quedó todo ello la verdad es que lo vivido con el baile por por toda una vida de matrimonio personas que igual en esta incruenta años pues esos dos años que vivido con él uno de ellos muy enfermo pues nada me aportó mucho mucho mucho entre ellos Mi corazón con muchísimo cariño mucho Mortier ya han sino porque de verdad que para mí fue algo que nunca tuve a mi padre mi amigo una gran persona buenas noches

Voz 7 13:07 su padre su amigo su amor

Voz 27 13:11 gracias Isabel muchísimas gracias Isabel ha enviado una nota de voz un audio al Whatsapp del programa seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco atendemos el número de teléfono gratuito el novecientos cien ochocientos cuando son a las tres y veinte de la madrugada a las dos y veinte en Canarias o la dulce buenas noches

Voz 11 13:33 buenas noches desde Jaén gracias por llamar

Voz 28 13:37 pues que no hacen pasajero en la no esté muy agradable y pone muy una música tan bonita tanto que que era alegría

Voz 11 13:47 muchísimas gracias esta noche está a cargo de Borja Borja con muy buena el jefe técnico gracias dulce

Voz 28 13:58 bueno pues mire la historia mía de mi mamá ya no es el termino ya no existe resulta que me Santiago de Chile que me iba fuera a trabajar allá a Barral Paradiso y la tienda Becara porque allí estaba su hermano a mi tío no tenía en una tienda que se llamara la mineral era como yo todavía resiste cosas de aquella de aquí de atienda Gemma aquí en casa tenemos muchas cosas que cuando ya eh yo vinieron paraca placer trajeron infinita de Cruz tengo una una vi pero las hablo que una b3

Voz 11 14:48 pues ahora mismo no pero no puedo nombrar que es bonito hola

Voz 28 14:52 oye mi amable llamar Vitro habla ahora le diría un tocadiscos

Voz 11 14:58 perdón de acuerdo que esté muy joven en otro

Voz 28 15:05 no ha conocido disco sí si los

Voz 11 15:08 conocí pero bueno alguno he visto que había visto cuando el coge la mala pero la verdad no no sabía el nombre

Voz 28 15:14 sí ella siempre lo hemos dicho Archive Le hemos dicho Vitro la pésame

Voz 29 15:20 en las dicen en el gramófono

Voz 28 15:25 posiblemente lo lo conozca más voces gramófono por la cabeza bueno pues resulta que ve a su hijo con seres más no allí a así trabajando en la en la tienda Bezas le he dicho que se llama vale me era el de avisara entonces pues nada él era soltero me tíos y estaba casado pero él había ido con su mujer española y entonces tuvieron un pequeño incendio en la en la tienda él tuvo que tuvo que ir que no recuerda era una boca o un notario que tuvo que ir a para dársela con los papeles y una esposa

Voz 11 16:11 no

Voz 28 16:12 que en esa casa estaban celebrando el cumpleaños de la hija del señor sacarla tenías Cavalleria un patio garante con una cancela grande lo vieron cuando es acerco para llamar a la campanilla para que le abrieran ligero le abrió la chica que tuvieran al servicio he pasado dentro vigilar todas se quedaron muy mirada porque era guapo era que para en fin que era un español guapa no entonces pues nada pues que se lo presentaron a las cuatro chica amiga que estaban allá yo soy se miraron según desiste en aquel momento parece que se gustaron Illán nada ya se siguió haciéndolo negó que tuviera que hacer con aquel señor me llama pasaba por delante de donde está Sal donde tenía en la tienda un día se acercó para para comprar rellenas colega y a partir de entonces pues empezaron hablar ya se conocieron más se casaron se casara era y quiero allí hacía eran tres luego dos lastimó ya aquí yo ya soy española

Voz 11 17:39 sí y mi hermana

Voz 28 17:41 María también nació ver que pues nada muy cada matrimonio feliz pero ella cuando llegó a que se quedó un poco desencantada eh luego la metieron en una casa que tenía para vivir donde vivía mi abuelo no que tenía un torreón alto y me acuerdo que decía ella porque en ese torreón se saldrían una una cosa que se pone en vinagre no recuerdo ahora mismo como se llama el como hace Tuni pero tiene un carrito al Caparrós

Voz 11 18:24 al Caparrós entre ricos y chiflado

Voz 28 18:28 yo cuando aún paso por ahí que todavía en ese torreón que ya no no entro salen eso recuerdo que me llama decía que se subía algunas veces que se sentía ella muy triste yo un poco sola se subía a irse torreón mira hasta el final hasta el final donde se juntaba donde Sevilla en cielo que que le recordaba que estaban mirando el mar hicieron una lágrima según decía ella dispensa yo pienso muchas veces cuántas veces habrás regado me Dama esa esa planta que sale allí en lo que entre la piedrecitas del torreones es que todavía es creo y nada pues ya murió él murió ella y hay que damos no es otro que ella también falta una de mis hermanas quedan Moya nada más cuatro sabes lo único que tengo que decirle pero quieres ya se encontró muy feliz pero nunca volvió ya su tierra sin embargo mi sobrino y un hijo mi hija mía sí a nieta o en Valparaíso Jan conocido alguna una sobrina que todavía le quedaba mi llama una que se llamaba Corina y otra que se llamaba Carmela eh eh yo un hermano un hijo también en lo que se llamaba la que yo nunca había oído ese nombre aquí solamente me llama decía que era teníamos sobrino que se llamaba Lari y eso es lo único que tengo que decir pero que pueblo que ya contaba fueron muy feliz aunque algunas veces se sentía pues como un poco desubicado de su de su país como ella decía de su tierra una es cuando estuvieran allí me trajeron tierra de hoy el cementerio de La Palmilla donde estaban enzarzado su padre a mi abuelo ya que se llamaba cuando murió mi alma como yo tenia la tierra esa cuando murió mi amada no cuando murió mi hermana entonces le metí yo o la pieza de aquel cementerio que se trasero me quita para que la tuviera que ya no estaban los les padre me estaban desecho pero todavía quedaba batir de y era él a Tagore algo de de de ropa no como juntaron todo en el otro ataúd pues allí pusimos la tierra de de su país como ella suele a decir

Voz 11 21:16 si él lo único que tengo que contar se dulce bien podría ser el guión de una película verdad que si la historia de sus padres de Valparaíso muy dulce muchísimas gracias por compartirla a usted eh pues un abrazo muy cariño

Voz 28 21:31 es un abrazo muy fuerte

Voz 30 21:35 tiene el modo en que adoran ya John Con eh veo toda mi pie se va al ver las Ruth que estábamos por tanto que los dos Sara habla francés que escribo esto esta nos un signo prenda con te gusta ALCA yo creo que no es mi historia junto a T hay Piera función de haber sido y la quinta estar Costa Cruceros y darme algo que nunca existió quizá ir a Cannes con Clay inventar que es que tenía red lo que

Voz 6 23:20 en Suiza

Voz 11 23:21 Nos está esperando Isaac buenas noches

Voz 31 23:24 hola buenas noches en qué punto

Voz 32 23:28 lo estoy pues estoy en un punto a veces desconcertante y a veces super feliz sea la mayoría de alguien pues súper feliz ha cambiado y vida fue como nunca lo pensé yo hay en Madrid ahí un aeropuerto nada Paz el Aeropuerto T4 en a la terminal Dios hoy uno de los indigentes se indigentes ahí bueno yo voy a mí soy una persona que ha salido de su casa a los dieciocho años trabaje Mi sueño es la música siempre cante siempre que la opción de sobrevivir y bueno las cosas se torcieron mi podría entonces he estado dos años y medio durmiendo en el aeropuerto de Madrid a Barcelona en cajeros lo he pasado realmente muy mal estado pensando cincuenta kilos y un día pues en junio del año pasado el once por la noche me paré a un hombre a pedirles un cigarro segundo justo por un bar que yo conocía al camarero y le dije Zan cerrado pero yo iba a tomarme algo para a ver si consigue hablar con alguien me sentía muy solo feliz le dije que se vivía conmigo así sólo por hablar empezamos a hablar el tenía pareja en ese momento de hecho estaba de vacaciones con el Barcelona que medidas hoy que yo he vivido mucho en Madrid fue la música tal y pico de llegar a Madrid tengo Far pero bueno se quedó en ilusión y y bueno empezamos a hablar tal fue una noche maravillosa fue una supere mágicas fue una noche que contándolo por hacer era muy corto Fueron cuatro horas pero pareció parecieron veinticuatro a la semana estaba con él aquí en Suiza corriera riesgo de montar en los trenes colado me gratuitamente sea llegue a a Suiza gratis cantando las estaciones pidiendo limpiando coches hice de todo pero bueno la vida la vida te puedes aprender cuando menos pero espera si te aseguro que después tiene dos años en la calle estuve dos años y cuatro meses te puede cambiar ahora tengo un proyecto musical han conseguido agravar mi maqueta estoy aprendiendo el idioma hay muchas dificultades evidentemente al final en el día a día acaba notando pero cuando llegamos Lima las cosas si se cuida a mí sí hay que hay que no sé yo he aprendido también no quiero pensar que el mundo es cruel pero el mundo está loco ahora todo invoca a la violencia hay mucho terrorismo en muchas cosas a las yo a mí me han hecho de todo estando en la calle me han llegado a ofrecer sexo por comida yo de mi espera haciendo aceptarlo después esa misma persona adicto espérate a que ahora vuelvo en vez de venir él ha llamado a la policía porque decía que alguien estaba acosando once a sí si esto me paso en Sitges en verano hace dos años estaba por las ayer a ganador Guada había mucho ambiente no juvenil gente con la vida normal pues sale de fiesta sábado me acuerdo nunca se me olvidará la verdad ahí fue como que pierdes la fe no en la humanidad cuando te hacen aguas y bueno pues el hombre yo acepte intercambio sexual por comida aquí me dijo hoteles espera yo subo íbamos a Burger King que vale un menor diez euros cada vez completo para poder comer sólo quería comer llevaba dos días sin comer ir es animado en la calle pues al final la auto estimase que anula pues es el hombre llegó a las excepción y lo primero que hizo fue decir que había un chico siguiéndolo vinieron los Mossos d'Esquadra Policía yo con sangre en la camiseta que el hombre me había hecho una herida muy pasteles nobles sea realmente había sufrido una ración para mí hay cosas así muchas cosas más que hace la gente entonces sólo quiero enviar un mensaje de de porque yo estoy escuchando las llamadas sigo es me dolía la me iba a dormir y me dolía La Muela y me he tenido que venir al triunfaba ponerme hablarporhablar fue que yo

Voz 31 28:14 no incluso yo sé que tengo uso de razón

Voz 32 28:17 ti te digo una cosa esta noche me he dado cuenta que igual que cuando al a mi novio me di cuenta de que las casualidades no existen

Voz 31 28:27 sabes que lo es existe el qué

Voz 32 28:29 que es el día a día lo que estamos escuchando

Voz 31 28:32 sí porque yo conoció a mi novio sí

Voz 32 28:34 sí la vida médium cada mil yo he tenido muy mala suerte me hace hombre esto es una oportunidad que la vida nos da a cada uno de nosotros en el punto en el que dónde estamos realmente y esta noche pienso ahora ya no me duele la muela a veces voy a poder dormir pero creo que la mira también me ha puesto en el sofá a esta hora para que escuchen las llamadas si tenemos que llamar porque te lo juro porque debe a la vida la vida eh es mágica sabes te puede volver lo malo yo antes he sido muy rebelde sido un beso adicta al sigo siéndolo hoy en día un poco después de vivir la experiencia en la calle a unos que a un poco más frío en todo el mundo sabes a lo mejor una persona que está en la calle es como un policía sea vas a ver el encuentro al al que hace esto al que hace lo otro final lo ves todo pero porque es tu espacio estuvo

Voz 31 29:31 no sé si me me me estoy explicando pero con mucha claridad entonces claro sea uno verlo

Voz 11 29:39 peor de lo peor de la humanidad serios

Voz 32 29:41 a la gente espera sean los gusta mucho criticar Nos gusta mucho meternos en la vida de los demás juzgara al que es diferente al que lo pasa mal en el aeropuerto de Madrid en la T4 Por si esto alguien lo escucha yo he sufrido qué te despiertan Peral lote patadas en la cabeza yo he tenido un juicio hace poco en pues también el aeropuerto de Barcelona con un seguridad que me maltrataba o cada mañana para despertar mañana que yo tuve que pagar una multa de ciento ochenta euros por defenderme de unos es de uno de esos ataques que yo hace tres años para cuatro años trabajó en ropa vivía mal encargado de la tienda de ropa vendía chaquetas de mil doscientos euros de cuatrocientos de camisetas de trescientos cincuenta tenía la verdad es terminar responsabilidad vida normal sales apartando mis sueños de la música y todo porque hay que comer no que trabajar pero la vida te puede devolver a situaciones que nunca puedes imaginar que puedes vivirla pues pues estar mañana en la calle y hace dos días estabas con ocho mil euros en el banco y la hasta hoy acechaba azerí a tomar por saco o la situación no te acompaña o justo en ese momento no tienen familia no sé yo de pequeño sufrió bullying sofrito doy y soy muy consciente de cómo es el día a día de la gente hija es es me di cuenta de que todo el mundo esto es yo yo yo soy más yo nadie es muy poca gente solidaria es triste verlo eso digo mi pareja I es me me me es que se me quitan las ganas de de conocer a nadie sabe porque es que evidentemente creo que son rastros de la experiencia creo Él que vivió cada vez estoy bastante bien de cómo podía estar mi yo creo que también mi novio me salgo porque justo todo esto Pazo antes del atentado de Barcelona terrorista la Rambla hay yo estaba por ahí Sanz el que yo estaba ahí siempre esas horas yo ese era mi zona la habitual donde me comida el menú de Kim barato sabes en la plaza a la calle sentado en un banco donde justos abrió el coche DC entonces mi novio la vida me ha salvado la vida me he puesto en esta situación y me salvó la vida ya no sólo por eso porque estaba muy mal ha estado al borde del suicidio a mí me han hecho de todo portero Josa es alucinante cómo lo cruel que puede llegar a hacer el ser humano inmigración sabios nada quiero enviar un mensaje de paz a todo el mundo a decirle a esa persona que esté sufriendo ahora mismo en su casa el Levante que no esconda de sufrimiento que no hay que esconderlo pero pero no no hay que forzar nada no hay que buscarlo sale la vida si tú eres bueno al final la vida pero devuelve como decía Ana una de las llamadas anteriores que yo he escuchado decía la vida te devuelve las cosas buenas correcto señora esa si es que la vida es así porque yo antes era un poquito golfo y evidentemente no voy a decir que me merecía lo de la calle

Voz 11 33:26 no

Voz 32 33:27 pero nadie se merece es uno de esos nombres como sólo dos no es no es uno de Yoneo Mi padre que un maltratador y un borracho y un adicto pero evidentemente si haces cosas que no tienes que hacer en la vida el alma todas las energías que tú de Extreme es como tú si tú vas de decir es muy hipócrita la gente se da cuenta Zato al final de estar en esa energía que no sabe si es buena o mala entonces vas como desconcertaba a la gente la vida pues te da eso la vigilancia era eso de era como el que quedadas yo te aseguro que he estado en la calle caminando durante horas

Voz 31 34:10 gracias a ello se ha quedado muy bueno el eso

Voz 11 34:14 pues mirando siempre la parte positiva pues a ellos

Voz 32 34:19 a la playa a saber que actúe al principio estuve los dos meses durmiendo en la playa es una maravilla ver el amanecer en la en el mar el hay que buscarla cosas positivas que también me he visto en cosas mucho uvas pero oye

Voz 31 34:34 por la quinta doce eco

Voz 32 34:37 es

Voz 31 34:38 pues bien el aeropuerto así posibles

Voz 32 34:41 sí

Voz 31 34:41 a veces yo que se encontraba o gente que medio maravillosamente

Voz 32 34:47 que la familia no te ayuda y que lo digo por la gente que esté ahora mismo ya alguien me está escuchando que estás supere mal para adelante hay que luchar hay que sonreír lea la mala suerte para que se convierta en buena suerte hay que ser auténtico como decía la grado en Todo sobre mi madre es que hay que ser auténtico es que si eres falso aunque sea un poco falso ya te va a venir algún negativo a tu vida porque no eres auténtico porque no vasto las emite yo eso es uno de las cosas que he aprendido nunca me verán mentir hicieron a ver ayuda incluso en la calle sin fuerza cautivando tanto yo veía una mujer por la calle con bolsas yo me paraba ayudarla es que no sé yo ahora veo un mundo diferente me gusta no me gusta lo que pasa pasado pero si no hubiera pasado lo que pasado ahora sería un superficial más todo piensa en tener el último teléfono de tecnología sabes porque así estamos creados ahora ahora sociedades hace quien más tiene más vale hizo antes se decidió pero no era como es ahora ahora es real ahora quién más tiene que más vale dice no tienen nada es una pregunta que le pasa no unos tesis que pues que miedo de que me porque la semana que viene en el baño puede decepcionar tú ahí en donde baza es que la vida cometer Moto juzgado yo creo que ha llegado a la conclusión de que juegan tu juzga mucho algo

Voz 31 36:27 sí

Voz 32 36:27 la vida tiene puedo llegar a explicar mejor no preguntarse tanto algo fabes

Voz 31 36:33 porque la vid hace lo puedo llegar al explicar tuvo explico

Voz 11 36:39 hay que tener paciencia hay que saber gestionarlo que salir reforzado también te las dificultades y no es fácil

Voz 32 36:47 no es fácil claro sonreído con el a veces discuto porque en España nada eh somos muy Wise yo nunca habían salido al extranjero eh la primera vez que estoy fuera hay fue a lo loco oí aquí estoy pero no te das cuenta de lo que tienes no lo dejas atrás aquí en España somos muy aquí la gente aquí en Europa en esta parte de Europa es más seria sabes lo que te quiero decir con más que son más más profesionales o más correcto o más

Voz 31 37:27 estrictos no sé cómo decirlo son menos creativos

Voz 32 37:31 ahí está esa allí en Madrid en la tarde de Malasaña la pies que lo he hecho mucho de menos muero de ganas de volver a en esa plaza de Azaña tomándome mi vivirlas con con dos amigas es que aquí no he visto ningún vez todavía a que que la que ha grabado lo más lo que venía ahí en relación social porque llevo aquí ocho meses no conozcan para tomar un café con foco fuerte pero bueno te sientes un poco sólo aquí pero pero me siento muy afortunado porque hay gente que lo pasa mucho peor tiene que levantarse hay que hay hay que hay que hay que ser hay que confiar en uno es muy fácil decirlo pero yo lo he vivido todo te lo digo de verdad lo he vivido y terrible es terrible te destruye la moral el autoestima todo bueno también te quiero decir que te quiero felicitar por

Voz 31 38:32 sí

Voz 32 38:32 por tu programa porque yo llevo escuchando realmente desde que P

Voz 31 38:36 tengo uso de razón yo iba al instituto y me pegaban y tú eras mi sea tu programa era mi alivio

Voz 32 38:46 ahora creo que es la primera vez que a este país como UAW que me alegra poder contar algo positivo negativo como antes llamaba para contar cosas negativas intentaba hablarle o una vez intentado llamar pero nunca descolgaba porque había mucha gente que llamaba

Voz 31 39:04 dos Se satura las líneas

Voz 32 39:07 pero me alegra mucho que contarnos algo bueno

Voz 11 39:10 a lo mejor éste era el momento por eso

Voz 32 39:13 un mensaje de ánimo a la gente que que en este pasando mal que hay que luchar que mira al que no te importe nunca lo que diga la gente porque si eres bueno te vienen cosas buenas hoy en día lo que ve cuando vas en el motro que ves cómo va la gente alguien temida han todos mirando el móvil es triste muy patético uno a veces escucho una frase de que antes de que hubiera esta unión de Europa los países tenían más contacto es patético estamos estamos yendo atrás tras el tiempo no me digas que no sea estamos menos conectados aunque hay amarrar más más facilidad para conectados estamos más alejados cuesta mucho conoce regente cuesta mucho todo el mundo tiene una pose puesta para todo o hay siguiendo ese si yo antes no lo viví Aziz ahora lo veo todo mientras día me imagino que también influirá no mi experiencia negativa pero hice veta todo tan como no sé cómo de plástico todo no sé bueno que no te quiero molestar muchos lo Tirso de Estados muchos Gomis todavía

Voz 31 40:31 al contrario armado mucho que hable si es que se va a hacer una cosa

Voz 32 40:38 hoy estoy grabando esta conversación porque hoy mi mi mi futuro esposo que lo amo con locura Sergio puedo mañanas no

Voz 31 40:50 que que mucha gente habla

Voz 27 40:53 Nuestra historia de amor Itu historia vital quieres que te cuente una cosa

Voz 11 40:59 la primera pregunta que te echo es desde qué punto me refería el punto geográfico ya sido

Voz 27 41:09 Isaac y ha sido precioso porque tú has empezado con la valentía desde el punto vital desde que llamas esta noche al programa

Voz 31 41:20 hay usía que un mito fue eso estoy que Yebra

Voz 11 41:27 era poco nos importa ya verdad después de todo lo que nos has contado Isaac un placer conocerte

Voz 31 41:35 a ver si lo hace

Voz 11 41:38 un abrazo muy cariñoso

Voz 33 41:42 hasta pronto hasta pronto

Voz 34 41:50 desde el punto vital en el que se encuentra

Voz 35 41:56 fue desde el punto geográfico

Voz 27 41:59 de Ginebra

Voz 35 42:01 que hay que sonreír en la mala suerte

Voz 27 42:13 a mejorar la nuestra cuenta en Twitter escribe Pokemon vendió cazadoras a mil cuatrocientos euros pasó días comiendo hamburguesa ahora vive su sueño en Suiza esto esto es vivir esto es una vida luchar perder ganar

Voz 7 42:30 encantado

Voz 37 42:31 alma escuchar escuchar a Isaac Risco el dolor

Voz 27 42:50 Christian Valverde eres muy valiente amigo espero que encuentre es la paz hay personas malas cierto pero ojo que también hay muy buenas solamente hay que dar con ellas y Cuca Loli agradece la lección viene bien de vez en cuando que nos pongan los pies en el suelo

Voz 34 43:28 eh

Voz 11 43:45 hola buenas noches adelante desde Toledo El escuchamos

Voz 39 43:50 pues primero gracias por su testimonio porque estoy totalmente de acuerdo con él a mí Ali

Voz 28 43:58 un día me dijo por qué no yo pregunto

Voz 39 44:01 asesor esa persona que está pidiendo en la calle como se llama si es verdad él tiene razón cualquier tipo de Podemos somos nosotros los que los que podamos hay que bueno pues que muchas veces hacemos eso a pensar mal de ellos y luego resulta que son igual que nosotros solamente se darle las gracias por su testimonio ella está buena Victoria el de de compartir compartir transporte público pero muy pocas uno fue compartir transporte público fue comparte mi propio Crawford en la huelga de controladores esta fórmula tuvo estos años atrás

Voz 11 44:40 sí

Voz 39 44:41 pues yo tenía que ir a recoger a a mi madre a Madrid me preparé porque venía de que ella viajó angulas sí hacía hacía parada en Lisboa luego de Lisboa pasaba entonces me preparé para recoger el aeropuerto a Madrid sí estando ya en el coche iba con mi marido es también el coche pues por la radio puesta ahí oímos noticias como algo así que había huelga de controladores qué les ha debido estaba cerrado que no estaban permitiendo la entrada ni de salida ni tampoco pasar por el espacio común poco parecía como de película no

Voz 11 45:27 sí fue muy repentino

Voz 39 45:29 sí sí todos Charlton encuentros antes de salir mirábamos nueve ningún problema pero en el camino con la radio pues eso vehículo para la guerra porque claro no sabíamos lo que pasaba ni nada simplemente que se había cortado el espacio aéreo no había ni entrada ni salida de huellas cuando yo al al puerto efectivamente el caos era impresionante la gente estaba ya personas por todas partes la gente llorando gente gritando la gente se quejaba no sabía exactamente lo teníamos información utilizábamos los móviles para llamar a la gente de fuera vestir de fuera a mi familia daba noticias si efectivamente el tema era una huelga de controladores y el espacio aéreo estaba totalmente cerrado entonces ya después de bastante tiempo nos dirigimos a a a preguntar a la compañía la compañía nos dice que no que él no está atascado en en Lisboa y que que no va a llegar hasta aquí hasta Madrid que tendré que esperar a a ponerles uno otoño algo para para traerlas aquí en Madrid pero claro yo mi madre es una persona mayor ella venía decía héroe con lo cual pues en él él posibles yo no quería que niña traje Kelley en autobús ni nada con lo cual pues dijo bueno volvimos todos los hilos la misma que estaban en Suiza con la otra vez ya Angola pues si cojo el coche negó voy a ver quién me acompañará por la noche sí claro que me acompaña mi amigo por la noche pues mi marido trabajar por la noche con lo cual imposible cuando una amiga pues yo no puedo porque trabajo pues yo no sé cuánto tienen todo esto hay una una señora que estaba llorando a nuestro lado y estaba sola la gente yo tengo sentado y me decía ya contaba interés escuchamos así como que su hija adquiriría que que me pues eso que que ahí tenía que ir a recogerla que ya en Lisboa

Voz 11 47:32 también está en Lisboa

Voz 39 47:34 su hija también parado hay Lisboa y entonces creamos un poco nosotros nuestra conversación es hablar con ella entonces ya nos contó que que su hija venía de Brasil que efectivamente tenía escala también en Lisboa que ahora que bueno que era una menor que también venía tenía dieciséis años sí que necesitaba claro que que no se puede quedar sola allí

Voz 11 48:03 claro claro

Voz 39 48:04 que ni sabía vamos en Portugal claros Portugal se conocía el idioma pero pero para llegar a España pero no soy la señora teniendo música impresionante al que yo me he ido y voy a mí sí que vimos los yo sí le dije mira yo me acerqué a ella le dije digo mira me pareció estés sí señor acompaño en mi coche porque yo estoy dibujando definía con Fail si hacemos el trayecto juntas hasta hasta Lisboa

Voz 11 48:36 bueno se puso a llorar más todavía no pero bueno tras lágrimas lo miro la cara de bonito

Voz 12 48:45 sí sí sí yo sí yo no sé conducir porque yo te acompaño digo es que lo que quiero

Voz 39 48:52 yo lo necesito claro llevar a uno ahora muy determinado y un hotel salir ya que necesito por lo menos alguien que me dé conversación para no sé si tú no te preocupes que yo bueno pues metimos clásico se ve el coche sin conocernos absolutamente nada mi marido me dijo si tú ves algo raro

Voz 11 49:14 ya basada policía etc

Voz 39 49:16 no yo creo que esta señora no vas a tener ningún problema a ver si quedándonos embarcaban las dos por la noche no es siquiera sería a las once las doce no no sé viajamos todo lo que dejó el anoche sí sí súper bien porque la señora me estuvo contando durante las tres horas y Nerea que tuvimos de coches estuvo contando todo lo ha vivido para ver de las si local que iba a él

Voz 11 49:43 todo todo todo

Voz 13 49:45 pero era tema de conversación y luego el encuentro imagino que fue muy

Voz 27 49:48 muy emotivo no el encuentro de usted el consumo

Voz 39 49:51 vivía con su hija si yo a ella Ayala deje ella yo no yo ya ver eso ha porque llegaban en diferentes pueblos de la degenere en Gallo en el aeropuerto era si conocía animales es la conoció entonces yo Ayala degenerado Puerto ella ella pero a su hija ya recogía mi madre la pues la verdad es que fue

Voz 11 50:16 en Lisboa se volvieron lazos

Voz 39 50:18 nosotros hicimos un ocho a ella ya no sé lo que hizo John me dio su teléfono ella hacia ella se quedaba en vivo ahora que me acuerdo porque me dijo mañana vamos llevábamos Un paseo boa porque estoy muy agradecida yo leyese digo yo agradecida aquí porque además me ayudó me dio muchísima conversación no me hacen un momento que casi me dormí y tuvimos que parar media hora aproximadamente sí lo voy a todos un canje por cierto para hoy al cajero hijo y sé que yo te hago lo que haga falta yo no digo que yo le tenía que hacer pero ya está ahí y entonces me dijo déjame que te indique por lo menos y bueno pues la verdad es que fue bonito que fue muy bonita la experiencia al compartir con extraño como las dos teníamos ese mismo interés era eso ir a recoger a nuestros seres queridos y que no lo pasa que no estábamos nosotros adiós

Voz 11 51:14 es la vida no Begoña a veces pues se pone a compañeras y compañeros durante unas horas y luego no los vuelves a ver pero pero no se nunca de tu vida es muy probable que ella tampoco la ya olvidada usted Begoña muchísimas gracias por compartir su historia en Hablar por hablar

Voz 39 51:33 muchas verdad que a vosotros

Voz 27 51:56 Pokémon está acordando al escuchar a Begoña de esa huelga de controladores dice recuerdo una llamada fue un representante de de la huelga y el rapapolvo que se llevó en antena esa huelga la vivimos intensamente en Hablar por hablar porque estábamos en directo Adriano es está acordando y asiente con la cabeza para muy repentina como todos ustedes saben muy bueno una vez más la radio volvió a ser fue su lugar no sé si donde refugiarse o más bien donde desahogarse

Voz 41 52:28 Nos hizo mucha compañía todos de hecho recuerdo que estuvimos dos horas más en antena hicimos dos horas