Hablar por Hablar (15/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 15 03:37 esta madrugada de hablarporhablar Elena Sánchez se ha fijado en el turismo capilar concretamente en el trabajo que realizan las clínicas turcas más de sesenta y cinco mil extranjeros viajan allí cada año para realizarse injertos de pelo

Voz 16 04:06 hoy viajamos hasta Turquía un destino conocido internacionalmente por ser la meca de los injertos capilares un negocio que mueve más de cinco mil millones de dólares anuales en el país y que cuenta con más de doscientas cincuenta clínicas tan sólo en la capital allí no recibe José Antonio Mello un tinerfeño de cuarenta y siete años que llegó el pasado viernes a Estambul para someterse al tratamiento

Voz 2 04:28 la verdad es que siempre te tenido debilidad en la parte superior del muy fino conté lo que me cayera sobretodo en estado de estrés nervioso cuando o tema laboral bueno pues siempre lo yo bien siempre van más Cameron lo habían pasa es que este año a partir de septiembre que de que tuve revés un episodio fuerte estrés fue con se desembocó en el proceso ya tuve que tomar una decisión pero la estética samuráis o tomar medida

Voz 16 04:57 una vez tomada la decisión comenzó a buscar opciones y presupuestos en las clínicas españolas pero pronto llegó hasta un conocido que le contó su experiencia en un centro turco Il animó a contactar con ellos por mensajería instantánea

Voz 2 05:10 enviarle una fotos esa cartel enviarle el viene como que la comprado reservando ya he reservada en el quirófano el presión mil ochocientos euros incluyendo los de El lago el traductor las comida civiles recomendado por alimentos aquí que bajan cien euros pero bueno anecdótico

Voz 16 05:32 el precio ronda los mil novecientos euros mientras que en España oscila entre los ocho mil y los quince mil un motivo más que suficiente para los más de sesenta y cinco mil extranjeros que viajan hasta allí cada año para hacerse con injerto de pelo escuchamos a mami Turk consultor internacional de pacientes en la clínica anatómica de Estambul que nos atiende por teléfono para explicarnos los detalles de su empresa

Voz 17 05:55 hacemos la estética general para las estas dos hombres bueno aumento de pecho también de pecho liposucción rinoplastia Mystic hacemos todos las cirugías estéticas vienen de Francia Alemania Italia España Holanda en Inglaterra o los países árabes

Voz 11 06:18 el éxito que tienen entre los clientes occidentales es indudable tanto que en nos aclara que atienden a más de ciento sesenta españoles al mes

Voz 17 06:26 ni las que lenguas oficiales de verdad lo sé por el resultado de implante capilar Si lo hacen bien tienen buenos médicos imagínate que ahora mismo cada mes sólo tengo cien ciento sesenta personas el precio de vosotros Lino tienes cincuenta euros todo incluido sólo el vuelo y la depresión

Voz 16 06:51 este precio incluye el tratamiento dos noches de hotel las comidas los traslados y los productos necesarios para el posoperatorio pero más allá del precio las empresas les ofrecen todas las facilidades posibles

Voz 2 07:03 la clínica tiene el propio muy bueno un servicio enfocado a a la a la clínica que la aquí que tiene siete plantas sólo llegará el primer día a día como seis personas con la cabeza trataba porque ya te encuentras un ambiente de llevar puesto esto formal después los los lomos con los conductores que están INI viviendo que llevan y te traen quitarse el que está cerca de la clínica

Voz 18 07:24 no no

Voz 11 07:29 el proceso comienza a distancia mandando unas fotografías de la cabeza por Whats App para que los médicos empiezan en analizar cada caso particular de ellos

Voz 17 07:40 de de la cabeza digamos para implante capilar Inés pues de las fotos la doctora se analiza cuántos públicos necesitan paciente abramos directamente por el móvil a porta estamos

Voz 11 07:55 José llegó el viernes y el sábado a las siete y media de la mañana debía estar preparado para ser trasladado a la clínica a las ocho comenzaba la operación que según nos cuenta consiste en extraer el pelo de la parte inferior de la cabeza para colocarlo posteriormente en las zonas despobladas primero analítica de sangre dibujo del diseño

Voz 19 08:14 con la gente que yo he visto lo visto como fiel fenómeno dos tiene un diseño distintos entre la persona momento con achique Mi sus dibujos tuvo el otro de tocarnos retomando vino otra verlo nuestras B para comprobar todavía simetría con unos esconde cuando varias personas se pusieron de acuerdo ya decidieron que es el correcto yo me se era un poco alto

Voz 17 08:33 eh

Voz 19 08:33 pero según ellos Kikes tiene que ser por encima del músculo en el último UCL que que hay en la frente no pueden tocar Moschino ciento se ahí un dibujo en base a lo que yo quería que yo quería sitio quería mantener mientras

Voz 2 08:47 porque forma parte de mi personalidad vía siempre ser

Voz 11 08:51 después anestesia local y paciencia

Voz 17 08:55 la primera fase de ponerles

Voz 19 08:57 pese a la parte agresiva porque pincha eso no lo notas hay poco doloroso en una de las zonas la zona donante está ya está necesidad puede estar en el pelo y la siguiente fase al extender la zona receptora e ir en sus números ha trabajado como muy

Voz 2 09:17 ya dos personas impulsado una persona proponen una uno

Voz 11 09:22 en su caso fueron cinco horas de intervención aunque todo depende del número de folículos que requiera cada caso particular

Voz 19 09:29 en mi caso fue uno fueron muchas porque no necesitaba no tenía mucha necesidad pero aquí sólo dos días que he estado he visto caso increíble para operaciones de adelante atrás sí me han puesto cuatro mil seiscientos pelo en una sola sesión a Yemen puesto dos mil por proceso fue de ocho y media pero la gente que entró a las ocho de la mañana que olas

Voz 2 09:47 a la tarde en la clínica anatómica

Voz 11 09:50 cien trescientos injertos capilares al mes Dynamic Nos asegura que ya tienen todo ocupado hasta mayo

Voz 17 09:56 más doscientos cincuenta trescientos porque si queremos podemos hacer más porque ahora mismo tener da estamos dando la fecha para el mes de mayo ir nosotros hacemos desvía el nuevo son las máximo podemos hacer veinte personas también pero mejor calidad tiene que ser por calidad conocemos el día nueve pienso más queremos un equipo de cuarenta

Voz 11 10:26 y cada uno de los profesionales tiene una función concreta

Voz 17 10:30 tenemos dos médicos ellos hacen una cosa muy importante para mí es muy importante aún claros en la cabeza ahí dibujo los dos médicos hacen esto a la les decía poner los folículos son enfermeras

Voz 2 10:46 que esto esto tipo trabajo

Voz 16 10:54 el posoperatorio no requiere demasiados cuidados tan sólo seguir las recomendaciones

Voz 4 10:58 que quedan los especialistas al mando

Voz 2 11:01 es que no no me he tomado porque no dijo nada sobre los los trabajos correspondientes lo peor de todo mis de que dormir boca arriba es la parte peor acostumbro de resto nada yo desde que terminó la operación de Estado de Turismo tampoco hinchada como un sentimientos más de cabeza como si fuera en Kano pero bueno eso es parte de de las consecuencias de

Voz 16 11:23 sólo necesitan dos días para poder operarse aunque Jose ha decidido aprovechar el viaje y tomarse unos días de vacaciones para hacer turismo una decisión que le ha permitido darse cuenta de la naturalidad que ofrece a Estambul a los extranjeros con problemas de alopecia

Voz 2 11:37 que curioso la normalidad con la que se trata a las personas que han sido superadas con el de tu Edipo de te lo que el barco ayer paseando estábamos bario ya había un chico de Barcelona hermano que uno uno sacaba operar estaba con toda la bendito el chico también de Madrid y la gente ni te mira aquí hay una cultura de la escultura del pelo muy curiosa

Voz 16 12:04 tras finalizar el proceso el pelo se cae y luego vuelve a salir y para ver el resultado final hay que esperar una

Voz 2 12:10 durante el primer mes va creciendo después se cae ya al cabo de en segundo mes bajo menos que un piso Revenga van a rebotar desde desde raíz es cuando realmente el lo definitivo empieza a aparecer aquí pues eso termina el año y medio cuando ya está el pero tal y como ha sido el resultado final

Voz 16 12:29 una vez vivida la experiencia Jose está satisfecho con la decisión que tomó así que ahora formara parte del Boca Boca que alimenta este negocio en auge porque asegura no tiene nada negativo que añadir

Voz 2 12:41 la es un negocio muy lucrativo íbamos a saben que Boca Boca será muy bien o esto es lo que llama un hoy a otro a mí me convencieron pero sí a todo esto yo cuando vuelvo ya el yo que voy a contarle mirando quince ha sido esto

Voz 21 12:54 aquí se pudo decir nada en el eres una persona

Voz 23 13:16 sinceramente yo tenía seis años hace ya cinco años encima tengo veintiuno que hubiera cumpliría doce vencido en todas echar mi mi frase de manera que yo tengo una dependencia de este señor y no trabajan no no estoy enamorada

Voz 24 13:33 entonces dependencia emocional y económica

Voz 23 13:37 a primeros de estricto porque resulta que yo me tuve que ir de porque me abre entonces claro me echaron yo me vi de gratuitos vi luego en varios centros de menores porque mi madre me porque yo tengo una hermana ella tiene una niña con su actual pareja en aquel momento pues evidentemente ella le interesaba por tema más bien judiciales denuncia a la policía y ella estar ante las pistas hacia abrir pues brindada en aquel momento me suena buena primera con mi madre una naturalidad y una ibamos que yo me quedaba asombrado no como la que cabe yo tengo aquella época tiene seis años

Voz 25 14:23 si llegaban entenderlo entonces fue

Voz 23 14:27 en centros y claro inmersos centro yo no tenía control era muy joven indios siempre estaba acostumbrado a tener la presencia aterra materna pida con mi abuela

Voz 25 14:38 me fue estos centros no estoy conocía esta persona a mi ex pareja

Voz 23 14:43 en qué pero yo me dedicaba en este mundo de restricción porque yo no me he dedicado nunca a robar a lo a parte al contrario no ir a la única opción que veía era la prostitución entonces decidí prostituirme con otra persona me sacó de la calle entonces que tenía hay que tener en unos centro que tenía que cumplir mi mi labor con dieciocho de porque yo me veía la dificultando Mi la era que yo ya estoy cuando salga del centro donde me voy a ir porque claro ya que también es todo un grito en contra de la de la institución no que no conciernen al de que estos centros de menores doy nada no pero yo creo que ese es otro tema aparte el tema es lo que hay que no he visto entonces era la única persona que me daba un dinero que me daba una casa que me sitios donde estar no entonces yo empecé a vivir con él claro ahí empieza todo muy bonita al principio no pero ya terminó el momento en el que me aburre no porque me sigo dedicando la foto es el único hay igual a ahora mismo todo pero llega un momento en el que ya muchas anoche tienes que bebés de tres Copas yo me considerando m doce alcohólico no pero me considero con una gran dependencia del alcohol a nivel emocional para poder porque él trabaja doce y media hasta las diez de la noche claro era un momento en el que yo estoy entre podrá hacer y deshacer en mitad buena la casa de él mientras que ahora llegar anoche ya llega porque también creía no entonces empezar a beber empezara deberían claro que decreta por la mañana a ver la realidad no te da un cuento con la ya viste

Voz 25 16:40 qué hago pero es que la respuesta de la regata

Voz 23 16:44 es decir que haría él me entiendes

Voz 24 16:51 en Cabriel él sabe que usted ejerce la prostitución

Voz 23 16:55 sí lo está claro que de porque de todas maneras incluso estoy hay muchas veces discutimos tomate comida por comer mucho en el hotel donde trabaja ella ese Dios que vamos a ver tengo que trabajar y el regalo actores o regalos más bien Empar que yo mismo me entiende diestro la verdad que me ha costado mucho decirlo en parte pensando yo diciendo bueno yo tengo aquí la casa amigo con evitar algún cliente hoy por ejemplo puede ser un día voy a comprarse botellita de vodka o paquetes de tabaco o comida para mí porque yo bien lo que invierta siempre comida para mí porque ha creado aquí como el como en el hotel creado yo muy veces aquí en casa pasaba hambre pero él lo sabe perfectamente porque como eh pero el piensa Gelabert ahí también otro punto a destacar es que yo no mantengo el de hace tres años

Voz 24 17:50 si él no le importa nunca reivindica nada

Voz 23 17:54 implica reivindicar acto cada día cada día meto K es tomarme una copa con él ya las cinco minuto a tener que levantarme viendo poder ver la televisión no poder escuchar la radio no podía ver nada porque me toca y en ese momento enteramente lo digo con mucha pena también ciento Rafa ciento asco porque no estoy pero en el fondo también tengo una mezcla de asco en plena por lo que el burka ir era por mí

Voz 26 18:24 también cuánto lleva siga cariz tres sabemos o entendido pero yo así bueno empiece con el cinco años pero ya que me afecta que me afecta

Voz 23 18:36 en tres años y medio o tres años aproximadamente ya que es un momento que haberse este cuatro de la tarde las cinco de la tarde y dar pero esto ya le digo que me pasa habitualmente trazaba una vez al mes peras que ya me de paz trabajamos una vez al día de hoy día una década do Día que ya es muy habitual y claro me rompo me pongo Jackie a pensar al decir bueno aguanta vive un vodka haremos lo que hacer porque la verdad que el cada vez que viene del trabajo pues debes Copa yo también cierta manera lo entiendo no yo pienso ahora pero que yo también Toy Story piense en el futuro en dentro de cinco años más ya que yo le digo mucha gente yo creo que ayer actuando la gente que tiene a nivel de parados son grande hacia esa gente no puede pensar pero podría pensar a corto y a largo plazo

Voz 25 19:42 entonces yo le digo que yo no yo ahora mismo me veo que es tímido ningún un año para adelante lo oscuro lo veo negro o lo veo igual que para mí el curso también

Voz 24 19:56 en Cagliari Eagle entiende en qué punto se encuentra

Voz 26 20:02 yo creo que se lo puede imaginar quiero esto pero

Voz 24 20:05 tal y como lo estamos hablando usted y yo no han hablado

Voz 25 20:09 no me atrevo porque yo ahora mismo tengo es que yo me veo Macarena yo me veo te digo

Voz 23 20:17 si eres no deriva que que no sintió nada qué tal posiblemente una muy buena persona esas fíjate temo que estoy a favor era muy buena persona que va ayudado que yo nunca voy a olvidar que en un estanco de la calle pero yo tengo miedo de que estiró a lo de que cualquier cosa que ya pues aquello era mi que yo me siento Illa esto es sin meterme con vamos a ver fin tampoco monopolizada lo vamos a ver me siento la misma vamos a ver como una mujer maltratada me entiende que tampoco ese te malinterprete sino que es que estoy vivir dependido me entiendes dependido porque tenido hasta abstraerse familia que aquí yo creo que en esta parte de la familia porque me tiene maltrataba pero dejando aparte yo ahora mismo me siento que no tengo refuerza no tengo nada decidido pedir ayuda a la casa de protección asistía pero a todos mostraba programática y todo y ahora mismo estoy un punto en el que estoy no sé qué hasta

Voz 24 21:23 lo sorprendente Gabriel es que él no se haya plantado un día y le haya dicho bueno qué es lo que pasa no aquí está pasando algo yo no te veo bien en lo quieres que me acerqué a tiro no se estas cosas de pareja no de la intimidad

Voz 23 21:36 yo creo también para hacer qué

Voz 26 21:40 muy bien pero yo creo que tengo una especie de escaparate

Voz 23 21:44 te sigue por qué el va conmigo ay es reconversión canaria de Maspalomas porque llevamos Paloma famoso jumbo que muchos oyentes seguramente conocerán que como constar que entonces yo vivo a estas dos kilómetro entonces yo creo que el tiene allí muchos amigos alemanes porque además entonces yo creo que escaparate noche el pero yo dependo del económicamente no emocionalmente también porque en parte por que me escucha que por ejemplo de esa persona que yo pero bueno todo pero claro no todo al cien por cien me entiendes a lo mejor que que hoy esta es que mira la revista está dieta que mirar al exterior típica chorrada

Voz 24 22:35 que se le cuentan a un compañero de vida no claro

Voz 23 22:38 esto entonces lleva bien camilla correcto es decir que estemos compañeros una bien pero luego tiene que tienes tú que chaperos Cort es decir trimestre prostituto para hubo esa gente viene a sabiendas viene posible porque ninguno que colombiana lo que claro pues en el lugar no yo por ejemplo con muchas veces cuando lleva casi estoy por fuera y me vengo a lo mejor popular yo estoy un me sienta mal lo porque tengo que aumentar nuestra presencia pero en el fondo tengo que decir aviones hay hotel porque es tu casa sabe que está en este momento el sexto este momento de de Glazer con esta persona aunque te caiga mal a la otra persona era un BAFTA perderlo porque yo entiendo es que lo entiende él por su necedad textuales pero yo la verdad que llegamos un cúmulo de cosas en un cúmulo entiende

Voz 24 23:39 con Gabriel ojalá de verdad de corazón que consigue llevar esa vida que quiere llevar gracias por la confianza

Voz 26 23:45 gracias a ustedes la verdad por escuchar ha sido un placer muchísima suerte muchas gracias un abrazo bueno por nuestra parte poco más que descansen

Voz 11 23:58 dan un bonito día recuerden que cuando los demás duermen volvemos a encontrarnos para Hablar por hablar será con Adriana Mourelos hasta entonces

