Hablar por Hablar (16/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

por lo pronto hoy han terminado la semana llamasen muy buenas hay bien a nivel físico no habrá que habéis acabado con energía diarrea pero en primer jueves esto ha sido la vida moderna de la semana programa número noventa la cuarta temporada

en la Cadena Ser Hablar por hablar con la guiarme Mourelos

qué tal muy buenas noches son las dos y cinco minutos es la una y cinco Si nos escucha desde Canarias

Voz 13 04:46 son cuando menos pero bueno no se parece mucho al más igualdad sí pues aunque sea así me trajo hasta aquí y ha pedido año y recibimos eso no es que la verdad es que nos invade todo para la familia porque la manada las redes ya mucho lo que envíe eh

Voz 0020 05:17 la hija de Iker me cumplió sin saberlo las últimas voluntades desconocida

Voz 13 05:24 de aquí van en metro al trabajo se encontró pues con un chico que le pregunto dónde se podía hacer sur este país Walk habrán así le pues donde digo yo de donde soy yo y ya se comentando y el chico le dijo que no tenía sí mi hija como es así muy poco altruistas Acciari yo no sé si dijo bueno pues casa llevó a su casa a dormir era un chico de Nueva Zelanda como el fin de semana ella subía para Vizcaya me dijo si quieres que te llego yo en el coche te dejo en un camping donde se puede hacer sólo llamados Iguana pues el chico encantado trajo aquí me dejó en Mundaka Ivor se intercambiarán los correos electrónicos hasta ahí Sigma siguieron escribiendo a ser mi hija siguió con su trabajo como su vida al de un tiempo pues se alejó de adscribirme a un año recibió una una ley de la hermana este chico que le decía que que había muerto que el viaje que había hecho a a España a hacer sus era su último viaje porque tenía un tumor cerebral no había solución había querido pasar su último año haciendo esta es un poco la historia triste alegre no pero sí con un poco de fondo de que muchas veces pues lo poquito que puede sacas por una persona igual mucho para eso

Voz 13 06:59 no me a bajado

Voz 0020 08:31 a a a Isaac anoche desde Suiza habló digamos de la vida

Voz 15 08:37 ha cambiado y ha pues como nunca lo pensé yo trabaje Mi sueño es la música siempre cante siempre que la opción de sobrevivir y bueno las cosas se torcieron mi podría caber la cae entonces en estado dos años y medio durmiendo en el aeropuerto de Madrid a Barcelona en cajeros para o realmente muy mal estado empezando cincuenta y un kilos y un día pues pues iba a forzar la noche pare a un hombre a prohibir de un cigarro me pregunto justo probar que yo conocía al camarero y le dije cerrado pero yo iba a tomarme algo para a ver si conseguía hablar con alguien me sentía muy solo Feriz Le dije que si me conmigo así sólo por hablar empezamos a hablar él tenía pareja en ese momento estaba de vacaciones con él y bueno empezamos a hablar tal di fue una noche maravillosa fue una supere mágicas fue una noche contándolo por ahora a muy corto Fueron cuatro horas pero pareció parecieron veinticuatro a la semana estaba con el aquí su hija corriera riesgo de montar en los trenes colando me gratuitamente sea llegue a a a Suiza de Latif cantando las estaciones viviendo limpiando coches todo pero bueno la vida la vida te puede sorprender cuando menos pero espera Si te aseguro que después de dos años en la calle te puede cambiar ahora tengo un proyecto musical me he conseguido agravar mi maqueta ya aprendiendo el idioma hay muchas dificultades evidentemente esencia era final anotando pero cuando llegamos a las cosas que se cuidan

novecientos cien ochocientos es nuestro número de teléfono

Voz 16 11:38 a hablar por hablar

Inés Morán buenas noches

Voz 18 16:18 las noches oye llamado nuestra atención una noticia de lo más curiosa y es que el personal de seguridad de una estación de trenes de China presencia un episodio bastante extraño una mujer no quiso separarse de su bolso ni ni un segundo decidió meterse en el escáner de control de equipaje para no separarse de él en el vídeo se puede observar cómo la pasajera colocar su equipaje la cinta transportadora para poco después pasar ella a través de la máquina de rayos X y con ello queremos preguntarle eso este materialista tiene apego por algún objeto especial

Voz 0470 16:51 que ha sido capaz de hacer para no perder un objeto preciado para usted

Voz 0020 16:57 osea que esta madrugada de lo que tratamos de saber es si usted que está escuchando la radio en este momento tiene guardado ese primer peluche con el que sus padres le decían que dormía en la cuna aussie por el contrario se ha deshecho de él en cuanto ha podido esto es así hay personas que guardan hasta las noticias que se pasaban en clase en el instituto que hay otras personas que apenas acumulan recuerdos en una caja de cartón

Voz 3 17:24 yo estoy más de te tirar eres más de tirar de diría que eres de guardas no

Voz 18 17:29 no no no no de hechos y muy alejada de los voy dejando ahí hasta que éste pierde

Voz 3 17:34 bueno o los tiros sin querer

Voz 0020 17:38 y usted que nos escucha tiene algún objeto especial algo que sí que tenga que estar siempre con usted que guarde especialmente que no se vaya a deshacer de él por más mudanzas que vayan pasando por su vida o por el contrario como Inés se va deshaciendo sin problema de las cosas materiales novecientos cien ochocientos y también seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco por si le apetece responder a estas preguntas o tal vez quiera plantearnos las suyas propias dice Pokemon que tiene un llavero que cree que nunca lo perderá de vista lo ha reparado tres veces y lo sigue queriendo como el primer día que se lo regalaron nueve nueva muchas gracias hasta ahora

novecientos cien ochocientos es nuestro número de teléfono son las dos y veinte es la una y veinte se nos escucha desde Canarias

Voz 1 19:11 Pedro desde Valencia buenas noches

Voz 22 19:14 buenas noches Adriana

Voz 0020 19:16 qué nos cuenta Pedro pues

Voz 22 19:19 primero quiero pedirles perdón pues si no solamente no han podido porque estoy un poquito nervioso y hemos visto una noche muy triste para mí comedia de verdad os oigo hace mucho tiempo pero nunca me quedé aquí vaya mal yo para una cosa como ésta me siento un poquito no se necesitaba que me guste hacer alguien

Voz 0020 19:42 pues adelante Pedro

Voz 22 19:45 pues es un terrible a ver como un suceso que ha pasado hoy en Albacete resulta de que una chica con quince años decide casarse con otro chico junto según sigo de de veintiún años y la madre no aprobaba la no aprobaba el casamiento este Popo que se veía que era un niño conflictivo niño comente un año tu poner y largo y nada hay denuncia de la madre contra el chico porque claro la niña Harama no menor la niña tenía catorce primero quiere ser sea quince de dieciséis y así hasta un tiempo denunciando la madre para que ese niño no estuviese con la niña porque es verdad era un niño conflictivo de ama Tomás Fuertes entonces la madre esa sería de Albacete pues puso una denuncia contra chico pues se mira que la maltrataba psicológicamente que que no dejaba salir de casa

Voz 5 20:48 si la pareja Millán juntos

Voz 22 20:52 si vivía junto a la chica la siga quieres vivir era menor de edad pero lo que pasa que como no había no era obligado el asistente social fue le dijo pasa algo no yo estoy bien con mi novio pues no podían hacer nada pero la madre con quince año fuera de dice estas palabras textualmente mide esta niña está secuestrada no la dejan salida

Voz 0020 21:22 sí

Voz 22 21:23 la madre a la policía madre de Nápoles ir a ver si dice algo mi hija me ha dicho que va a matar a dar a mí a su madre y a ella la policía no hizo caso de la pregunta que le hizo la que le dijo a la policía a mi cuñada que como no como nosotros éramos gitanos que lo arreglarán

Voz 5 21:49 sí bueno

Voz 22 21:52 pues pasó un año la niña una chica con tuvo una niña que ahora mismo tiene dieciséis meses ya se va empatado la tarde a la sede de la tarde la pego un tiro de han matado

Voz 5 22:16 es su sobrina Pedro sí pero la rabia la impotencia lo siento mucho

Voz 22 22:24 todavía no sabemos

Voz 5 22:26 el se bueno ya estaba muerta

Voz 22 22:29 eso ha ocurrido en ese rico en lo vas a hacer rico de Albacete en la niña con diecisiete años a las cuatro de la tarde había árabe a había hablado con su madre de que quería venir a verla porque su madre vive en Valencia si el chico lo que está bueno de la Guardia Civil y la Policía que se estaba duchando cuando ha salido ha oído un disparo ha encontrado a su mujer muerta eso es una combinación muy grande porque veía que mi cuñada dijo que esa niña estaba secuestrada tiene que haber hecho más cosas que mi misoginia también tiene derecho como cualquier ciudadano pues no hay ningún informe ningún seguimiento absolutamente nada tan esperado que muera una niña con diecisiete años yendo otra niña con dieciséis Amaro de un degenera con veintiún año que era

Voz 24 23:34 no se fija

Voz 0020 23:38 perdone Pedro porque como ha dicho que que él ha declarado que que escuchó un disparo salir de la

Voz 22 23:44 además de los que ha pasado el caso entonces ha declarado ha declarado de está ahora mismo está en en común sería detenido pues que la identifica si tienen que hacer pruebas pero ha declarado que la calle estaba ducha ando si ha habido un disparo que cuando ha al contrario a mí esa hubieran vuelta con la pistola Amaro que eso no sólo que nadie porque

Voz 0020 24:16 yo no tienen confirmado en realidad Pedro de momento que el sea el culpable

Voz 22 24:20 no no pero hasta mañana que vayan haciendo más pruebas así pero bueno es que nosotros ya no no se necesita más

Voz 5 24:30 mira a ver bueno sobre todo que tanto claro

Voz 24 24:38 ya lo oiga qué niveles Quintana Miley

Voz 22 24:44 en una clase la ley que tenemos todos los españoles una niña con quince años su madre le ha puesto te denucia para que esa niña huevas a su casa esa niña la solamente salí a la calle con con la madre de él volvía a casa salía con cada mercado donde fuese corso madre de examinadas tabaco balada cuando entraba a su casa la amenazaba con con armamento con la pistola Itziar vieron a su madre os a ella ya

Voz 0020 25:17 no os porque eso lo saben por ella por la por la chica se lo contaba su madre

Voz 22 25:23 ellas luego toda su madre mamá lo venga porque te ir a mi cuñada lo dijo a la policía pero la policía fue allí qué pasa cómo estás pues yo estoy bien pero sabe cuándo se iba a querer enseñaba pues la misma pistola que me matado enseñaba la pistola diciéndole como digas algo a tu madre igual la niña lo temía por ella pero tenía por su madre sabe ya si no no entiendo una muerte que podía haber se podía haber evitado con otra forma de trabajar au de investigación que que no es simplemente sólo los casos que se hace famoso como Marta del Castillo Diana que que no que hay más hay que hay que exprimir al máximo y me imagen una menor por favor más que una mera por lo que yo creo que los gitanos en España está como muy discriminados de verdad y no es yo creo que no tenemos que ser así yo soy español y quiero el mismo derecho que cualquier persona humana en este universo no estoy contando ninguna milongas se pueden informar el lo que está pasado hace seis horas

Voz 5 26:34 chorros Pedro ha podido hablar con su hermana

Voz 22 26:38 mi hermano padre el a mi padre mi hermano

Voz 5 26:43 está vale

Voz 22 26:44 claro que un ataque que transfiera no podemos ver a la niña a la niña al ánimo están en lo piden en el PP todos socorro está a expensas de que mañana las autoridades se vienen

Voz 24 26:57 por ahora la malos

Voz 22 27:01 de verdad que yo lo entiendo igual tiene toda la suerte del mundo oí loba de va a salir prefecto a lo mejor

Voz 5 27:08 seguro

Voz 22 27:11 tanto con el cero dieciséis son el maltrato a la mujer cuando vas a denunciar una cosa Ángela AVE que de esa manera por favor no no hemos llegado no hay ninguna mentira no es ninguna rebeldía contra que tengo contra la policía no literalmente dijeron a la madre miren ustedes tiene sus leyes si la niña no quiere irse con tu madre abuela lo hizo con la ley gitana o que yo no tengo ninguna ley gitana

Voz 5 27:42 sí que hubo suya español y que además esté acudiendo a la ley

Voz 0020 27:49 algo porque quiero me niña porque quiero denunciarlo porque quiero proteger a mi hija

Voz 22 27:55 pero ese momento Iceta social que Lagos seguimiento a veces a niños Aldo siete líneas deben cuidad esa niña tiene tenía depresión no no está bien no le pegan está bien sino de falta pegar a una mujer para tenerla secuestrada

Voz 0020 28:11 y sobre todo que que no le pega tampoco lo sabe una persona que va un momento determinado a una casa

Voz 22 28:19 creo que hubiese sido la hija de seguramente que hubieran tomado otro medios pero bueno pero daremos todo pero siempre a metas Anita pobre de esa regada de de la vida esta que tenemos aquí pues bueno da igual una más una menos da igual yo creo que es cierto

Voz 0020 28:48 en que que las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez va avanzando más están aprendiendo más en en el tema de de la violencia machista y parece que estamos todos realmente más concienciados pero claro hay personas y personas todavía

Voz 22 29:04 ya sí pero a ver quiero decir con esto

Voz 0020 29:06 que lo que decimos siempre programa pero que no es bonito generalizar pero claro

Voz 22 29:11 no lo por favor pero bueno es una evidencia que ustedes

Voz 0020 29:13 la contando su caso y su historia como ha sido claro

Voz 22 29:16 pero simplemente un seguimiento de no sé si sostendrá un método de decide oye se pone en marcha este seguimiento o eso

Voz 0020 29:26 además era menor de edad

Voz 22 29:29 es que tenía quince años cuando su madre le puso la primera denuncia luego a los dieciséis años la niña tuvo un bebé que dieron la custodia a la abuela así que ella era menor entonces ahí será la nueva señala tiene su cuñado sí pero no si no puede en la niña porque como él lo toma que los hubiera matado a quería matar a la a la que ha matado ya a mi a mi cuñada la tenía amenazada si tu madre se lleva la niña estoy esto pasa

Voz 5 30:01 entonces la niña eludía como ellos salvo

Voz 22 30:03 vivía con la suegra con el suegro con el cuñado y con el marido o con el novio como se quiera llamar lo bueno que ha sido una desgracia ideas todo pues si no le ponemos cartas en el asunto todos va a continuar

Voz 5 30:20 totalmente

Voz 22 30:22 pero creo que es toda la mínima tiene que tener todos diciendo no mira que quería que le pegó la mujer aroma tratos psicológicos pero bueno hoy cuando en realidad les pasa de verdad

Voz 24 30:33 qué hacemos

Voz 22 30:36 ya hace mejor no pasa de verdad

Voz 0020 30:39 lo que está claro Pedro es que estamos haciendo poco

Voz 5 30:41 lo estamos haciendo mal sí sí sí debe porque demasiados casos

Voz 22 30:47 ya sabes yo comprendo que un madrileño que lleva ya veinte años juegas alguna mujer ante la discusión no se debe de hacer pero la policía tiene que estar ahí el cero dieciséis tiene que funcionar pero por favor tiene una madre vaya a denunciar que una hija atrás secuestrada que no aleja a salir de sales o las horas que dice que la va a matar a la denuncia puesta luego ella denunció a su madre de esa usted cuenta él hizo que la niña denunciase a su madre pues porque decía que quería quitarle la niña y que no quería saber nada de su madre hizo y un menor Man que ahora mismo pues tiene guasa tiene conversaciones de la hablaba la jugadora de su madre diciendo avenida verla le dice a Mama ese ahora bien el no a no te puedo mandar una foto de la niña de la nieta porque ese viene ahora debatirá le llamaban siempre con número oculto y todo eso está grabado y eso lo vamos a presentar mañana a la policía de ETA porque igual demonio hace que este señor esté cabrón como lo que lo de no quiero decir nada se sale con la suya pero sigue una cosa para que lo sepa toda España si este chico se sale con la suya no paga por lo que ha hecho entonces no L gitana pero intentaré que haya una deber Adrià nada muy muchas gracias por poder excusa

Voz 24 32:32 Carme ir no sé qué decirles

Voz 22 32:36 pero gracias a un agradecimiento muy grande pues por la tele no puedo dormir estoy solo en casa mi misoginia está en otro sitio que yo me no se lo ha sentido más que yo hoy estoy aquí tranquilo y como escucho escala habla de de de de además será desde hace humano no te lo puedes imaginar cuando en Barcelona y nunca había llamado y mira pues nada se pero no haber hablado malo haber dicho algo más

Voz 5 33:06 Pedro solamente quiero pedirle a la gente

Voz 22 33:08 de qué me Kutcher aparte de que hay que acabar con esta lacra da igual la raza que sea la persona que sea aparte de eso que ven no no que lo lo que hiciera falta si todas las personas de este mundo todos tenemos derecho hasta que se demuestre lo contrario

Voz 0020 33:32 exacto y de momento sólo podemos hablar de presunto y de momento no podemos no podemos tampoco pretenda tomarnos la justicia por nuestra mano

Voz 22 33:41 no hay que entendemos pero por el momento en el que está

Voz 0020 33:44 pasando como familia sabes

Voz 22 33:46 sí ya se sabía que iba a pasar si es es había atado temprano que este chico tenía una televisión de estas antiguas sí la tenía en un corral porque bueno se sabe todo identificaba disparos inspira así voy a matar a tu madre inmutó y mi cuñada iba lo denunciaba la policía no pasaba por alto totalmente ir un día a la casa a ver si era verdad que en el corral tendría televisor representativa a ver pero bueno si este chico con una pistola a su casa pero es que a la vez se dedica a la boca achatarrar hacer

Voz 24 34:28 increíble de verdad lo que mira

Voz 22 34:33 otra vía para ya mañana no sé como a ver si mañana a la noticia podemos saber algo ustedes si saberlo en Albacete Ausiàs el suceso de una niña Yanira Fenández se llamaba

Voz 24 34:48 con diecisiete años

Voz 0020 34:52 Pedro sólo sorbe podemos decir que lo sentimos sí que mandamos un abrazo para la familia

Voz 22 34:57 muchas gracias Adriana

Voz 0020 34:59 hemos cuando lo necesite Pedro tenga mucho

Voz 22 35:02 hola buenas noches

debemos recordar a esta hora el cero dieciséis sabe usted que es el teléfono de ayuda a la mujer que cree o que sabe que está siendo maltratada es un teléfono gratuito y además no dejar rastro en la factura telefónica

Voz 0020 37:21 Roberto desde Teruel buenas noches

Voz 23 37:24 hola buenas noches

Voz 5 37:27 hola

Voz 23 37:29 los pues nada no sé qué decir porque después de esta llamada pues establece alguno que que cualquier cosa que pueda decir pues presunta resulta frívolo no no no he podido escucharla completamente me perdió algún favor

Voz 5 37:45 sí justo ahora cuando estaba escuchando

Voz 23 37:48 me ha llamado y más con lo cual pues mientras hablaba con tu compañera perdió un poco pero pero bueno creo que que la situación es de estas que que quitan a uno las ganas que todo

Voz 0020 38:03 ha sido terrible escucharlo Roberto que ha sido terrible escucharlo

Voz 23 38:10 sí porque bueno además justo después de que la vajilla no sé si sería capaz de llamar a la red

Voz 0020 38:20 Roberto pero por otra parte sabe usted que esto es hablar por hablar y que tratamos de tener cierta facilidad para para pasar de una emoción a otra aunque hay casos en los que es un poco más complicada

Voz 23 38:34 luego a mí desde luego con su escuchando cosas como éstas Bach pero también por otro lado creo que es importante decir algo que yo creo que nadie dice y es que bueno que muchos hombres son son unos bárbaros y son unos criminales pero que gracias a Dios la mayoría no somos no somos así que lo que bueno que que es algo que hay que tener en cuenta que

Voz 28 39:01 eh

Voz 23 39:02 que muchos somos lo intentamos soy buenas personas bueno quería quería

Voz 29 39:10 hablar de

Voz 23 39:11 de unas reflexiones que tenido un estaba está escuchando el informativo de esas dárselo

Voz 5 39:21 XXV

Voz 23 39:23 pues acabando ya el el informativo dentro la parte de me cultura que para mí siempre la más interesante Si dice como en poca cosa que también ha hecho un poco porque lo que de lo que se habló de una de las cosas que se comentaron era con respecto a qué el ar te ha sido siempre pistón que siempre ha sido creado para que el espectador se al hombre Inma IT por esto se une a la a la mujer como objeto no es algo de lo que se viene hablando últimamente bastante bueno con los con poco el campo porque soy que soy artista estuviera viajar sé que tenía tenido interés en historia del arte

Voz 29 40:11 sí un bono

Voz 23 40:13 no sé si se ha hablado en el programa o si sus ha comentado algo la semana la semana pasada lo pasé dos semanas en una galería de ahí fuera un museo de de Manchester y un cuadro precisamente por este motivo porque decían que es un sujeto baliza el cuerpo de la mujer

Voz 22 40:35 qué es

Voz 5 40:36 si las y las ninfas

Voz 23 40:38 estoy Waterhouse sí

Voz 5 40:41 Leo en todos los medios de comunicación no

Voz 23 40:44 bueno Waterhouse precisamente es que sólo disfrutó de favoritos en este es uno de los más bonitos que me dio o no ir y bueno me parece que no está bien enfocado el asunto porque bueno se habla siempre además pues el que la mujer tomó un papel pasivo y en este caso precisamente lo que vemos es un grupo de mujeres que están reduciendo a un hombre con lo cual tenemos lo contrario de lo que se suele consultar normalmente no que es de pues precisamente en casos en los que los hombres acusan a las mujeres Si bueno pues las españolas las ratas puede hacer ese tipo que me barbaridades en este caso gustarme que puede servir el caso contrario indicó por otro lado pues tres de esos humildes con lo primero pues veo que precisamente el machismo ni en la historia del arte

Voz 29 41:47 se ha planteado

Voz 23 41:50 os he manifestado de otra manera distinta a precisamente estos el el hecho de que el hombre al se el ser superior al que leerlo aquí no se va al centro que tienen el mismo porcentaje encima de su propio cuerpo en el cuarto más vino que que bueno pues es que ha recibido más atención incluso pues desde el punto de vista de la belleza a lo largo de la historia a veces los desde los griegos a puede hasta el siglo XIX prácticamente que bueno pues es algo que a veces se comenta pero a veces pasa por alto mí

Voz 5 42:28 eh

Voz 23 42:29 es el hecho de que la sociedad griega era tan machista que precisamente por eso que pues preferían tener amoríos entre entre ellos entre los hombres hay fusilada la pederastia sin si vemos cualquier escultura griega de Dios eso de atletas pues siempre que el cuerpo masculinos está hecho son nulos Scaloni actuales pero el cuerpo femenino no parece que reciba la misma atención en cuanto a la representación de la belleza en aparte de ser así de los riesgos pues luego en el Renacimiento a sufrir un poco lo mismo no son más que pensar en el David

Voz 5 43:18 David de Miguel Ángel

Voz 23 43:21 el con algunos otros anteriores creo recordar que era de Donatello uno que precisó que tiene una belleza incluso siendo una figura masculina pues parece que tiene un aspecto más femenino mi hija es como Caravaggio ejemplo que estaba jovencicos nombres más maduros pero siempre con esa misma intención Caravaggio yo creo que lo pintó una mujer una mujer papá es su vida no Inés realmente

Voz 29 43:50 qué

Voz 23 43:51 si se decide estudiar a lo largo de la historia de la del arte aunque se haya quitado el desnudo contra

Voz 28 44:00 me existencia hemos él pensó

Voz 5 44:03 donde las porque había un Goya Goya bueno solo tengo una no

Voz 23 44:11 bueno es que las masas voy a mi me parece que no son precisamente un ejemplo

Voz 5 44:15 de de Goya que no son un ejemplo de la pintura de Goya

Voz 23 44:20 no lo que no son un ejemplo de belleza femenina

Voz 5 44:22 ah de belleza pensé que hablábamos de desnudo

Voz 23 44:25 sí pero el desnudo de la de la maja de Goya precisamente a mi me parece que es un cuadro muy mal muy mal dibujado en lo cual sea lo que es la belleza de la de la mujer de una mujer que no tiene cuello de que en fin Bono tiene tres rasgos que pues en bien poco en lo que realmente son a partir de la segunda mitad del XIX en la época de de la que ahora mismo francés vive en valor que suena como decía eh podría pues donde se empieza a pintar muchas ninfas muy muy bonitas las el impresionismo lo que pasa es que el impresionismo hoy en día parece que que ha desbordado todas lo que es esa época un no se piensa tanto en el arte académico Coke era el que en aquel momento médicos realmente se vendía no había aceptado muchísimas muchísimas ninfas para las casas de los burgueses y demás y luego está el caso también con Inglaterra bien Waterhouse que precisamente yo creo que es toda la historia de del arte el que mejor ha sabido representar la belleza femenina pero lo que bueno quería poner de manifiesto resumiendo lo que he comentado no que en definitiva que sea prestado más atención al cuerpo masculino desde una perspectiva digamos como tropical e incluso bueno pues hace poco también leí una

Voz 22 45:55 sí

Voz 23 45:56 un artículo que había escrito en El País una licenciada en Bellas Artes también como se llamaba que se quejaba pues se como de la historia del arte presentaba continuamente mover los que perpetúa Val a todo lo que encontrar la mujer este tipo de cosas lo ponía como si fuera como si fuera lo habitual ponía como ejemplo que un caso típico no vio ningún episodio ritual que es el de la Susana y los viejos en el cual bueno pues cuenta un episodio bíblico según el cual una

Voz 22 46:36 no

Voz 23 46:37 mujer que era pues la esposa de un señor se estaba bañando en en el jardín de su casa y dos viejos que la vieron desnuda pues quisieron hicieron obligarla a tener relaciones sexuales con ellos y entonces la amenazaron dijeron sino las tienes vamos a ver que que te hemos sorprendido con con otro muchacho pues el adulterio y bueno pues ella prefirió ser honesta prefirió no ceder al chantaje bueno pues al final se descubrió el engaño los hombres fueron condenados a muerte además con lo cual pues no es que sea precisamente un ejemplo de de abuso contra la mujer sino de todo lo contrario de la mujer que sale vencedora de Salem

Voz 5 47:29 la hora de una cosa que sale vencedora pero de un acoso

Voz 23 47:35 de una cosa así pero quiero decir a la cosa invita catalán de de abusar de ella pero precisamente que no se pone como ejemplos de algo muy positivo sino como ejemplo de Malta ellas pues consigue los culos precisa entre los acosadores los quince violarla son quiénes eran al final recibe justicia vamos quiénes son ajusticiados pienso también en casos como en en el cine viendo cualquier película pues creo que pisa salvo el caso de Gilda no recuerdo haber visto ninguna película donde una mujer que es agredida pues se es lo que lo que merece sino todo lo contrario no es normal que el hombre que tenga una mujer se une la literatura o cualquier sitio pues precisamente como un sinvergüenza como un

Voz 0020 48:36 sí claro pero esas como la segunda mirada no quiero decir la primera la primera mirada es igual que en este cuadro de de Susana en los viejos que acabo de de buscar en Internet y tengo aquí delante quiero decir la segunda mirada es que en este caso

Voz 5 48:53 Dana salió bien parada entre comillas y ellos fueron

Voz 0020 48:58 los diseñados como decía usted no habla de unos de la época pero la primera mirada es que hay una mujer bañándose a la que dos hombres acusan por estar desnuda bañándose

Voz 23 49:10 sí pero ellos no quedan precisamente viene ellos te van como bueno hay muchos muchos pinturas con ese tema

Voz 0020 49:17 claro pero quiero decir que eso es lo que es es la segunda reflexión no la primera es porque una mujer que está desnudan tiene que recibir acoso por parte de dos hombres

Voz 5 49:25 o no pregunto

Voz 23 49:27 por Alicante siempre precisamente para para enseñar para la historia la completa bajando no se queda solo en la escena que se muestra

Voz 0020 49:37 en que estamos hablando de un cuadro de de un tiempo determinado no que no que no es que no se hoy no

Voz 23 49:43 dado durante el entrenamiento años pues desde el siglo XIV a lo mejor muchas decenas de sus dos viejos pero siempre con un fin didáctico siempre con un fin moralizante esos cuadros pues estaban en las iglesias y demás bueno pues lo que contaba a la historia completa igual que cualquier otra cuál lo hicieron de de los Reyes Magos ni de masas entonces me parece a mí que intentar buscar la otra lectura para justificar un discurso es tergiversar mucho las cosas

Voz 0020 50:16 bueno yo no entiendo mucho de arte Roberto pero claro es cierto que lo que entiendo es que estamos tratando de darle esa mirada a todos los ámbitos

Voz 5 50:25 Nos

Voz 0020 50:26 quiero decir esto es un cuadro del año de del siglo XV no o de si quince pero estamos tratando de de mirar de hacer ver a través de de una determinada mirada y es que llevamos

Voz 5 50:39 toda la vida a lo largo de la historia sufriendo machismo

Voz 29 50:45 sí quiero decir acogido con las pinzas

Voz 0020 50:48 hay que cogerlos de saber que estamos ante un cuadro de mil seiscientos diez que efectivamente como dice usted tenía en aquel momento en fin didáctico en fin moralizante pero quiero decir que tal vez sea la mirada para situarnos no para para mirar con perspectiva tras y sabemos Isabel porque estamos así ahora no porque llevamos toda la vida viviendo no

Voz 5 51:07 no lo sé

Voz 0020 51:11 sí me oye Roberto

Voz 23 51:13 ya bien que el móvil Si bueno decía que si a ver el machismo siempre ha estado ahí pero creo que lo que hay que buscar siempre es el enfoque correcto que no hay que tratar de tergiversar las cosas de la misma manera que este cuadro bosque este episodio de este cuadro hay muchísimos ejemplos igual que sabrán pintado con los han pintado muchísimos que cuentan este episodio como quieren como puede haber otros episodios pero en la en este en este caso pues muy siendo o haciendo una sociedad más machista precisamente lo que se está buscando es como su como un una denuncia quizá de eso podría decirse que la denuncia el machismo pues está estrado muy frecuentemente

Voz 29 51:57 hay hoy en día

Voz 23 51:59 hoy se habla mucho encontrar el amor romántico como si fuera algo que que va contra la mujer sin embargo pues cuando se habla de amor romántico de los orígenes del amor romántico se habla de las novelas de amor cortés caballeresco que puso de la Edad Media lo que no se tiene en cuenta es que periódicamente eran que mujeres de las Cortés como María de champaña tienes encargado este tipo de novelas porque les interesaba en esas novelas que eran sobre todo para mujeres se estaba fomentando juntitos qué comportamiento hacia la mujer que le a tratarla con respeto en lugar de tratarla como un objeto que es lo que se ha hecho en otros en otras culturas

Voz 0020 52:42 claro ese es el origen Roberto pero es verdad que el amor romántico ha trascendido ya ha derivado en otra cosa

Voz 5 52:50 se ha derivado pero no en otra cosa

Voz 23 52:53 no sé yo creo que el amor romántico precisamente es la reivindicación y una revalorización del mundo femenino es un mundo de los que los sentimientos silenciosas a tratar de darle la vuelta y convertirlo en un instrumento de presionado a la mujer puso es algo absolutamente disparatado que quién dice eso realmente lo tiene mucho peor de lo que es el amor romántico y lo digo porque a mí además siempre me ha gustado leer historias de la novela del siglo XIX lo digo vivo o novela romántica Basora que hablo de Corín Tellado más que de Walter Scott por ejemplo no si no se trata de de eso lo visto prácticamente siempre que hay en la novela romántica pues muy a la mujer Bening respeto exquisito qué ha aprendido a tratar a la mujer con el respeto precisamente a través de todos estos valores que que presentan en en esas novelas y con otras historias sin embargo hace poco estaba reflexionando cherón en televisión que el programa de historia nuestro cine la película dedicada a los siguió un en Tacones lejanos salen pasó de Miguel Bosé que que se disfrazado de mujer así como de transformistas en la sala de fiestas estoy citada por su amigo Victoria Abril mientras ella le ayuda a cambiarse que de repente él la la pieza desnudar a ella y ella le dice que no y que no existen con pues dicho cómo hay que vestir las cosas la viola y cuando acaba violarla me dice la verdad es que lo estaba necesitando dice era pues es que eso es la que sí que sean los los que tejen presentando un caso de violación que parece que es justificada sino que lo lo agradece haber sido violada Victoria Abril lo agradece doctor se habla mucho de estas cosas pero en la que que Nabil

Voz 29 55:03 mencionar porque es Pedro Almodóvar él

Voz 23 55:05 esto

Voz 29 55:08 digo yo es el único caso que recuerdo haber visto lo mejor ha habido otros ídolos

Voz 23 55:13 el recuerdo pero es el único caso en el cuerpo

Voz 29 55:15 habéis visto alguna violación en una película que que el violador queda bien y que la viola da lo agradece

Voz 22 55:24 yo no recuerdo otro caso

Voz 0020 55:27 claro eso es verdad que precisamente por ahí iba a mi conversación Roberto que sí sí hemos aprendido algo en el último tiempo es a tener otra perspectiva no a tener otra mirada quizás esta película vista hace unos años no no haríamos ninguna reflexión

Voz 5 55:44 sí sí

Voz 29 55:46 mira esto es lo importante cuando listas que miles de películas de obras artísticas que supuestamente crucifican a Lara el cuerpo femenino no he visto nunca aquella película aparezcan en nada semejante en ninguna lista que de esa película supuestamente machistas hablan de un pez que no sé como lo llaman que dice que que una película es macho y sea en menos de dos personajes femeninos y esos personajes femeninos que son mis hijos o novias

Voz 0020 56:22 sí sólo hablan entre sí de problemas con con el género masculino no ha si tiene varios tiene varios puntos eh

Voz 29 56:29 sí pero en el caso de de esta película por ejemplo pues nunca se va a hablar aquí son las películas machista porque pues porque la dirigido Pedro Almodóvar porque

Voz 0020 56:37 no estar segura Roberto se está poniendo en tela de juicio a grandes nombres aquí en otros países no le parece

Voz 29 56:45 en este caso a mí me parece de parque que todavía analice lo ocurrido y además como precisamente el la viola está en ese momento me dio travestido

Voz 23 56:57 bueno pues parece como que la cosa se poder pronostica lo los

Voz 29 57:03 sí yo también habría que ahora que se está hablando precisamente Milla que entramos en el mundo imagino se está hablando tanto de acoso o de abusos por parte de productores por eso de directores y demás un bueno es curioso que nadie lo haya denunciado antes no digo me doy cuando se desde fuera porque estando

Voz 0020 57:28 Nos queda muy poco tiempo Roberto una frase lo para concluir

Voz 29 57:33 en definitiva lo que lo que decía es que el mundo del cine parece que siempre ha sido siempre se ha presentado así como un mundo donde hay muchísima depravación por parte de la gente de todos los participantes

Voz 0020 57:46 esto que quería Roberto entiendo darle una mirada también a través del arte a Button y las noticias

Voz 7 57:55 Pinto