Hablar por Hablar (16/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 0020 03:33 ocho minutos son las que pasan de las tres de la madrugada de las dos en los escucha desde Canarias Olga en el novecientos cien ochocientos nos escucha desde Gijón buenas noches sorda

Voz 3 03:47 qué tal

Voz 5 03:48 bien pues escuche todos los días lo que comentamos siempre aquí estamos encantados siete atadas con ese programa yo es que comenta el principio de guardarlo gesto

Voz 0020 04:02 sí

Voz 5 04:04 es que Adriana tengo dos hijos que a mí me vuelven loca porque Tejo se llevan once años pero mi hija mayor que tiene cuarenta años tiene en los contra el que dormía ella tiene cuarenta y seis años se también escuchó muy bien el osito la emita todos los juguetes de todo todo todos los años el primer billete del primer autobús que cogió para bajaran fijó primeros billetes de su viajes de estudios

Voz 6 04:35 sí

Voz 5 04:36 no es todo lo de las muy todo de su cara

Voz 7 04:38 mira

Voz 5 04:40 todo todo la Nancy nunca todo todo es tremendo tremendo todos los billetes todo todo en la ropa todo lo que me dijo que te dijo que se llevan once años y se lo tiró todo no tienes nada que ella tiene todo su siente entonces celeste en una cajita de plata cien cuando empezaba a ver lo de La Romana dice yo también voy a los otros pues todavía ahora él tiene me teniente hay todo d4 d5 pues el otro día todavía les diré yo dos dientes

Voz 7 05:19 ya vamos por ahí tirados

Voz 5 05:23 entonces te quiero decir que que no sé hasta qué punto un estado equivocado se ha equivocado

Voz 0020 05:31 claro y usted como madre tiene el corazón dividido

Voz 5 05:35 total Betty es que ella bueno yo era de ella con su pareja soy hijo pero tienen mucho en y tercero que habíamos de casa tramos leía uno de cada caso del trastero para hacer el cambio ID sacamos una cajita pequeña es una cajita pequeña tiene todo muy fiel que luego son son diferentes para todo son los todo los opuestos totalmente el dinero para viajar ella mira mucho por el dinero yo creo que tiene el prende el viene de lo que le dieron de subway Call me parece que no lo empezó si no llega con dinero de vuelta a casa yo creo que lo prefiere tirar porque Adriana estarme y ahora de mayores Ciències luego al mira a ver aparecer de Navidad es profesora de secundaria que Daimiel de estar ordenada y tan pienso yo no lo sé

Voz 6 06:42 porque en casa no novio tanto

Voz 5 06:45 a mi hijo o los que te dejan comentar le dieron una fiesta

Voz 7 06:50 bueno Adriana que te parece que tuve que ir a comprar

Voz 5 06:53 a una tableta de turrón yo la madre de los dos

Voz 0020 06:56 qué me dice verdad

Voz 7 06:58 lo que está que no abrió

Voz 5 07:00 mi hija no la abrió y tardarán en abrigos las

Voz 7 07:03 que se les ha quedado claro la dejó eh

Voz 0020 07:05 que se les va a caducar

Voz 7 07:08 pues seguro sería llevaba una temporada y luego a ver qué pero lo peor fue lo de mi hijo que fue a buscar la dejó por el camino un algún amigos Pelayo con su vómito yo di tuvo que ir a comprar una tableta de turrón

Voz 5 07:28 teniendo dos te estás que te parece Adriana

Voz 0020 07:31 pues mire hijos solos lo que es muy de los hijos no que por una razón por otra al final es la madre la que tienen que

Voz 5 07:39 sí una porque no la quiere empezar ir porque se quejó amigo de que la fundó tendría es muy generoso la dejó por el camino tuve que ir a comprar yo turrón días eso unen en todo Adriana en todo

Voz 0020 07:57 son diferentes en todo

Voz 5 07:59 en todo con el dinero

Voz 0020 08:01 la ola esto verdad qué qué ocurre tanto con los hermanos

Voz 7 08:05 pero a veces uno dice parece mentira que

Voz 0020 08:07 eran hijos de los mismos

Voz 5 08:10 totalmente mira que cuando quiero has be corta así Adriana

Voz 0020 08:15 Nuestra preocupación Olga

Voz 5 08:17 pero por ejemplo mi hija cuando bueno cuando empezó ya a ella estudiar eso mi padre les daba una paga nosotros otro y luego me veo diciendo que comprar es una libre tengo un digo yo tú tienes tu pagas la que pidió golito la nuestra dice ella pero yo hasta que no me hay gente que eso esta sí pero que el qué me estás contando yo es que dice el padre dos la también entidad

Voz 7 08:50 no no no no

Voz 5 08:52 ahora viene a mi hijo que le tocó darle la pagan

Voz 6 08:56 verlo

Voz 5 08:57 nosotros cuadros tres días decía que sí le podríamos adelantar que entra

Voz 0020 09:03 la vía que se dedica su hijo Olga

Voz 5 09:08 mi hijo está de montajes con una duro porque era andar por el mundo el no estudio o sea a ver por ejemplo mi hija es profesora de secundaria

Voz 7 09:18 eh

Voz 5 09:19 sí estudiando todavía tiene Letters carreras pero las tildes porque unas haya ya el de convalece hincó otra

Voz 7 09:26 a ella

Voz 5 09:27 las saco mi hijo terminó la EGB ir dijo que hay paraba no estudiaba más se lo tuvimos que callar a ella en una temporada porque lleva un disgusto tremendo pero bueno el arreglo sube está trabajando duro en duros porque era de montajes de que si Argentina Inglaterra Francia ella habla prácticamente tú no sirvió más sólo que le tocó las debe

Voz 7 09:56 pero no tiene miedo ni dar Alemania Francia

Voz 5 09:59 arregla estupendamente bien

Voz 7 10:03 o sea que el Die la Norris

Voz 5 10:07 tremendo tremendo ella cuando fui a Alemania le regaló un diccionario envuelto en papel de regalo mira tú vacía dejar muy bien yo digo un problema no y cuando lo hago está veo que viene nadie como se lo dio Adriana envuelto en redes

Voz 7 10:24 a lo voló advirtió

Voz 5 10:26 idiomas pero como lo hiciste dice yo los no entendí igual digo ocurrió no le dije a tu hermana que gastó dinero en un diccionario es que no habría Daily por favor que llevar un disgusto que para qué queremos más

Voz 0020 10:42 yo me fijo Olga irse tan contenta no

Voz 5 10:47 sí para mí y estoy muy orgulloso de todos

Voz 0020 10:50 de los dos

Voz 5 10:51 te si de los dos muy orgullosa aunque tiene son totalmente diferentes pero yo estoy encantadísima como todos

Voz 7 11:01 entre ellos se llevó a mí

Voz 5 11:04 y en bueno este ella el problema de mi hija mayor esté roza la perfección existe pero ella

Voz 7 11:15 quieres

Voz 5 11:16 tan perfecta que si es que a los demás lo que ella eh

Voz 7 11:21 claro ellos no puede ser

Voz 5 11:22 mira su hermano y luego ya es muy curiosa para todo para la ropa para los Paco Tous cedro palo no es un hermano ya que es ahí lo tira desde la puerta donde K el arroz nada es un desastre entonces claro ella exige a los demás lo que se exige a ella misma y eso es difícil no pero sí se lleva bien entre ellos se ríe porque lo ha la provoca mucho y todo eso pero pero claro es difícil la convivencia con ella por por motivos a veces

Voz 0020 11:59 ella es madre

Voz 5 12:01 sí sí sí te cuento ya lo del hijo bueno ya espa

Voz 0020 12:04 claro porque yo estaba pensando yo Olga que ha de ser madre a unas le pasa muchas tonterías

Voz 5 12:12 no puedes Adriana yo también pensaba que iba a ser así

Voz 0020 12:17 pero no

Voz 5 12:18 sólo resulta que mi nieto que en ocho años se llama Malika padres italiano Ciro suta que me está contando y el otro día que está recogiendo toda la ropa del niño a los todo lo que bajó al trastero y está poniendo cada regalo de cava tía de cada década el cajas diferentes con un papelito dentro de que éste lo regalo para que el día de mañana Pepa claro todo lo que les regala no

Voz 7 12:48 a mí me lo que lo que está sucediendo pero qué barbaridad qué trabajo

Voz 8 12:55 así están todas

Voz 5 12:58 sí si cambio de hermano no lo tira todo

Voz 6 13:02 y así viaja es

Voz 5 13:05 Adriana

Voz 0020 13:08 si no no la oigo Olga

Voz 5 13:10 en ella corrigen todo va a viajar

Voz 7 13:13 si la madre no gusta mucho viajar una maleta hace una arista un Estado

Voz 5 13:19 de es

Voz 7 13:20 sacando sacando me conformaba aguardando va apuntando tachando lo que babor dando uno o hijos sabes lo que hace la maleta reta a marchó parches

Voz 5 13:32 tira hacer bajar

Voz 7 13:34 para una yo me llevó cinco minutos acérrimo madridismo porque la noche anterior se fabes pedirle con los amigos pasó toda la noche eso era críticas hasta que no se aguanta como hizo las maletas en cinco minutos

Voz 0020 13:50 se fue tan tranquilo

Voz 7 13:52 más contento por co más contento poco se fue lo llevaría todo con Adriana sino lo llevaría si llegó ropa de invierno se llevó deberá no no estoy enterada de nada porque no dejaba que me meta en la habitación

Voz 5 14:08 mire nada pero él en cinco minutos

Voz 7 14:10 toda maleta

Voz 0020 14:13 Olga porque su hijo pequeño sigue viviendo con ustedes cuando está en Asturias

Voz 5 14:18 sí porque comando de Ángel Ziganda siempre puede el mundo cuando viene bueno y más ahora que es que yo me quede duda

Voz 7 14:26 entonces tiene cobijo

Voz 5 14:31 cero lo en una haga lo hace

Voz 7 14:33 en cinco minutos no ni apuntes ni nada

Voz 5 14:37 sí mi hija yo te dijo que le cuesta un mes de apuntes del taxi

Voz 7 14:40 cuando de de todo eso es tremenda Adriana me oyes

Voz 0020 14:47 Olga perfectamente la escucho me gustaría terminar Olga con una frase que escrito Pokemon dice bueno y al fin de cuentas ambos son felices siendo como son

Voz 7 14:59 sí bueno porque es que yo lo admiro muchísimo eh no se da nada bueno totalmente son felices

Voz 0020 15:08 a uno con lo suyo cuadros los suyos

Voz 7 15:11 que son extremos se desde luego algo totalmente pero son felices

Voz 5 15:16 quizá él un poco más feliz que ya eh

Voz 0020 15:18 si no

Voz 7 15:19 sí estaba en un poquitín más porque está más relajado ella no podría vi no podría vivir de otra manera que como está viviendo es clara con S

Voz 5 15:28 tres fondos uno pues ha sido

Voz 0020 15:31 un placer escucharla muchísimas gracias

Voz 7 15:33 yo aquí gracias buenas noches

Voz 11 15:49 te vamos a matar

Voz 12 16:05 co

Voz 11 16:30 echas

Voz 0020 16:37 Olga nos ha contado la historia de sus otros hijos bien diferentes y es que el comienzo del programa con Inés Morán nos preguntábamos si es usted de esas personas que guardan en lo material si tiene apego a determinados objetos os es como el hijo pequeño de Olga más bien desprendido a nuestro número de whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco ha enviado este audio Elisa

Voz 12 17:02 yo mantengo mi cosita Eguna al mundo seguidita desde que tenía cinco años yo les llamo mi hija recalcó y desde entonces el tienen XXXIII año no puedo dormir sin ella me quedan muchos saludos de sitios muy muy grande y que siempre escucho Orama en el gancho Mi padre del quince hay aquella dicen que es mucho

Voz 0020 17:31 desde cesa de Elisa la verdad que otra madrugada a raíz de esta conversación sobre la pegó a lo material podríamos hablar de la apego que tienen determinadas personas a determinadas cosas con las que dormir sea esto parte de la infancia no de un osito de peluche estoy mirando Elena Sánchez Elena Sánchez tiene apego por ejemplo a determinadas almohadas y ha determinado número de almohadas una noche podríamos tratar que viene muy bien

Voz 11 17:55 ahora de la madrugada como dormimos

Voz 0020 18:03 el generacionales lo de Elena dice que ella tenía un pingüino pequeño de peluche que ahora tiene su sobrino a mí me ha castigado el karma porque nunca me gustaron los peluches de pequeña tenía uno así con el que dormían un poco pero que tampoco le debe prestar mucha atención

Voz 13 18:22 y sin embargo

Voz 0020 18:24 tengo la casa

Voz 2 18:25 me llena de peluches rellena

Voz 0020 18:36 al novecientos cien ochocientos María desde Madrid buenas noches

Voz 7 18:39 es buenas noches Adriana qué tal María mira yo me dejó impactado Pedro pues bueno

Voz 6 18:45 en la vida si yo siempre hay que darle un poco de esperanza la vida yo estoy yo quería haber llamado ayer por la noche de San Valentín

Voz 7 18:57 para contar la historia de mi vida

Voz 6 19:00 que yo cuando esas cosas me dice no voy a vivienda argüido pues con diecinueve años él tenía me entiendes de hoy en día eso es lo es uno corriente por dos fuimos de maestros son con lo muy pequeño en siga ahí lo hicimos no me respetó recuerdo todavía son ya más de cincuenta años

Voz 0020 19:25 Juan cuelga

Voz 6 19:27 y aquello pues es más yo hace seis años como una enfermedad muy malo es marzo nunca hablo de él en pasado habló en presente porque está conmigo siempre lo recuerdo muchísimo y entonces no sé como arte yo leía leía mucho entonces era

Voz 9 19:49 la norma Aller Cabril Galán

Voz 6 19:53 qué decía en el ama pero uno de sus poesías más bonitas y vendí en el lugar en que se funda la dicha más perfecta para hacer la mía quise ser como mi padre y busque una mujer como mi madre entre las y ser despedida educativa llega el Extremadura entonces yo vi ahí una felicidad la felicidad nos casamos tuvimos cuatro hijos fuimos felices nunca nunca me acosté enfadada con él más improvisa una sonrisa habla mucho siempre estábamos pendientes desde el uno de roto pero teníamos nuestro espacio no se divide ni tampoco es decir no no tratábamos de dominar al otro porque aunque estés en pareja debe suele ser caro uno su personalidad porque yo era distinta él yo la anterior que hablado contigo yo me identifico con el chico despistada bueno y muy válido a la perfección y veinticinco muchísimo yo no guardo nada yo lo que no me sirve lo tiro marido guardaba todo todo todo todo fíjate encontré después de haber fallecido un montón de que yo les odia

Voz 0020 21:25 para ella

Voz 6 21:27 qué hora es Leo muchas vez de Vigo más mía lo que hay voy no es que yo te puedo contar lo que hizo todos han eso estar él porque cuando él marchó a hincarle y los hijos y salimos así llorando yeso las cosas y los primeros días después dijo se ha llevado una buena vida sino una buena vida a todos porque lo vamos a estar llorando vamos a acordar de lo bueno siempre cuando nos juntamos a comer lo que se recordamos lo bueno con nosotros veíamos esos cosas así que no no puedo decir de él porque era muy bueno enfermera fue larga

Voz 7 22:13 sí existe enfermedad cuidadora llevando

Voz 6 22:15 el alcance se yendo enfermedad mala pero él algunas veces fíjate lo que me decía como te voy a agradecer lo que estás haciendo por mí si no tengo vida allá que él no tenía cosas muy buenas pero cosas muy buenas y que estas rencillas con el muchísimo porque era a pesar de ser tan perfeccionista pero tenía es que tienen estos van mucho era muy observador que siempre tenía una palabra muy que dado en el clavo yo soy muy despistada pero muy despistada

Voz 7 22:54 así que fíjate buenos equilibrados

Voz 6 22:57 sí lo soy tranquilas liberaba pero despistadas así pero yo lo que no no me sirve digo es Tormes pues yo que voy amontonando si luego otro que ya están las nada nada es sólo se amontona

Voz 9 23:11 pues se amontona la vida

Voz 6 23:14 por eso me identificaba con el chico Ekiza el chico ha sido muy feliz en la vida porque eso es lo que ha querido leyes ha hecho lo que está herido pero la perfectos la perfección algunas veces se coincide

Voz 0020 23:32 que en ocasiones no no nos permite estar relajados no Maria estarlo

Voz 7 23:38 claro entonces claro vivir continuamente en una

Voz 0020 23:40 queda de la perfección en la lucha por hacerlo bien

Voz 6 23:44 sí en cuanto a un chico que habla donde son señor que hablaba de la belleza de la mujer

Voz 7 23:52 ah sí

Voz 6 23:54 eso lo decía mi marido mujeres él se va estoy yo de la creación dice porque mira en todos los animales el más bellos el macho sin embargo en las siempre ser humano

Voz 5 24:09 no

Voz 6 24:10 la belleza está en la mujer

Voz 7 24:14 fíjate que curioso María que os lo había oído eso no

Voz 6 24:18 pues tuvieron un gallo y una gallina ahí es mucho más bonito cualquier animal el macho es mucho más bonito

Voz 7 24:25 mucho más lucido

Voz 6 24:27 mucho han lucido sin embargo le hembra es menos lucida excepto en el ser humano que la mujer tiene un canon de belleza en su juventud de donde hablo de la vejez en su juventud belleza preciosa el hombre no tiene Vori tópico tan bonita eso del lo que nosotros valemos L mujer también digo otra cosa muy importante para vivir que eso lo dice yo siempre yo cuando veía disgustado venía acalorado cualquier cosa va pacífico ha o que sea acalorada conmigo apaciguar un poco no mucho un poco y luego para en la que yo seré olvidado pues decía que no recordaba así de mal burdas como te deja lograr este Kheyl día de la de la primera

Voz 7 25:24 Nos echamos al Rey y los otros seis

Voz 0020 25:27 sí bueno es una manera de gestionar los conflictos no

Voz 6 25:31 es el efectivamente no llegamos nunca mal vosotros normal bien bien así que muy bien muy a gusto en haberte conocido

Voz 0020 25:43 María igualmente es un placer charlar con usted

Voz 6 25:47 si ya son las cuatro y media y media tres edificios de las cuales dormido

Voz 7 25:55 sí

Voz 6 25:56 pero el chico el primero madre mía esa niña

Voz 7 26:01 no me dejas la manita si no es a descubierto que así yo de mi felicidad de mis cosas bueno es que la vida es así María

Voz 6 26:11 pero es que también un halo de ir con algo de de no todo es malo mis todo lo bueno todo hay que dar un algo también de esperar todavía así que refiriera vida y me alegro mucho de haber hablado es la primera vez que hablo con vosotros

Voz 7 26:29 la primera B

Voz 6 26:32 es la primera vez que agradecer para hablar el día de la radio

Voz 0020 26:36 si yo no lo teníamos claro

Voz 6 26:38 hasta donde vivía que vivía con un sitio muy apartado que había Luther ética y mi padre compró una radio de Galina que eso ahora es impensable mil habréis oído

Voz 0020 26:49 sí bueno lo hemos oido lo hemos estudiado y todo pero claro bueno no no lo hemos tenido

Voz 7 26:55 no

Voz 6 26:56 pero una raya de galerna que tenía esos sus peculiares cuando otra un transistor aquello nos pareció un mundo a mi padre a mí

Voz 7 27:09 yo llevo sea Pedro Pablo

Voz 6 27:10 eso me Matilde Conesa Matilde Vilariño Vilariño Juana Xinzo yo y una vez un se ya estoy en mi madre no sé qué después del que supuso lo que era con Pedro

Voz 7 27:25 no me acuerdo cómo se cómo se llamaba

Voz 6 27:28 si iba yo vivía Ana Rosa yo que ya con ella indicios Viena Rosa cuando otra rehén el transistor que ya lo podíamos escuchar topos yo soy una fan de la radio sí claro que fíjate no teníamos yo estudié mi carrera no con luz eléctrica con un candil de aceite que fíjate lo que es la vida y ahora lo tengo toda mi disposición vivo bien me ha quedado una jubilación ya ha habido yo cuando recuerda aquellos tiempos tampoco lo recuerdo con con peinan ir con porque claro dormí nada porque yo me formé entonces tenía que bajar estudiar a durante cuatro kilómetros con diez años que pendía yo iba yo en carretera parir estudiar en la capital en una bicicleta y me voy a mi casa te quieren realidades pero pero yo lo recuerdo mal yo fui feliz

Voz 7 28:36 creo que no me tomo las cosas muy a pecho porque tiene sabe adaptarse no en las circunstancias

Voz 6 28:44 para hacer pues me dicen que me ha cómodo todo

Voz 0020 28:47 claro hay ahí hay mucha clave para la felicidad en el saber adaptarse a lo que viene

Voz 6 28:53 exactamente sí es bueno con eso malo lo todo es bueno en la vida hay somos también pero hay que tumbarse cables recuerdo que existía una conferencia que visto lo de Santiago García o que era un psicólogo quizá costes de inteligencia es sobre diría yo preguntaba una madre que ha perdido un hijo yo que he pedido a mi hijo cómo voy a tener alegría dijo de él hay un sucedáneo de la alegría es el consuelo que consolarse con lo que fíjate qué cosa si debe de muertos reseñar pero yo lo vi

Voz 0020 29:37 haría lo que es increíbles lo joven que usted parece para estar hablando de una radio de Gales una

Voz 6 29:43 yo ya tengo setenta y tantos años ya muy tantos muy tan

Voz 0020 29:48 fue es quién lo diría María

Voz 6 29:51 sí una radio de Galina utilizado mucho porque yo he estado lema maestra jugó cuarenta y dos años

Voz 0020 30:00 ya

Voz 6 30:01 me jubile a los tenía cuarenta y dos

Voz 0020 30:05 pues es hora de efectivamente vivir un poquito bien descansar y

Voz 7 30:09 pues no marchó mi país eso yo cumplí

Voz 6 30:12 mi objetivo era que sufriera mucho que estuviera a gusto que sus hijos estuvieran con el acompañándole hice la vida fuera feliz para él yo creo que lo conseguí yo le di gracias a Dios porque pude cuidarlo con salud yo tenía solo tengo ahora sí precisan y ellos por haber tenido salud para cuidarlo que es muy importante que me ha pasado a mí que no me cuando te pasa nada es la vida la vida es así por sus altibajos por ejemplo ella es que te digo setenta pero muchos tantos

Voz 0020 30:56 Lima darían placer haberla conocido gracias por esta cosa

Voz 7 30:59 a Dios por haberme atendido muchas gracias un abrazo

Voz 0020 31:03 día que pasa una noche adiós adiós

Voz 11 31:06 Nos Yunis le exime a la multitud voy a medida eh

Voz 0020 31:56 hola Isabel desde Asturias buenas noches

Voz 7 32:00 qué nos cuenta Isabel

Voz 14 32:04 estoy dolorida por la llamada que preferente a la muerte de diecisiete años

Voz 9 32:16 la verdad no sé dónde vamos a llegar cuantas más tenemos que claves para que esto cambie yo soy mujer

Voz 14 32:32 les se esté abonado ayer entiendo perfectamente perfecta meter tan casual como ir óperas pero ha pasado pero muy pero que yo estoy harta de todos los medios que hay que ver pues a mí detener de denuncias con una persona te tienes pánico porque te va a matar cuando todos a una comisario de denunciar hay un juicio nada entonces sale a la calle a tu vida normal como un narices falsas de cubrían los mineros cuando tienes a un hombre que es lo mismo que echar gasolina al fuego fuera uno de denuncias escucha resumió el fuego se enfadan y mucho no hacen cabrón hablando mal es cuando realmente tumbada porqué yo he tenido a mi intentado ya dos veces

Voz 0020 33:39 Isabella intentó matar dos veces

Voz 14 33:41 se

Voz 9 33:42 ella iría a

Voz 14 33:44 el peroné por suerte porque todas las mujeres de violencia de género no no lo tiene por desgracia está muy bien y robar millones y millones en idiomas como el Gobierno pero es ve que a los ataron los desamparada desde el sistema está muy mal hecho estoy muy cabreada pero muy cabreada porque estoy harta de estar callaba evidencia una vez se dio vergüenza que yo la gente cayó que sientes vergüenza no tenemos fuertes entera

Voz 7 34:24 pues porque se detecta desde luego con mucho yo por suerte

Voz 14 34:29 yo conmigo tengo veinticuatro horas vigilancia yo cuando salgo a la calle voy con unos escolta para todos los sectores con una sí yo esto habla un montón de veces con la policía porque yo tengo que estar vigilado porque no les vigilaban a ellos porque a los otras cuando denunciamos y ahí está falto riesgos

Voz 7 34:56 degenerados sabía el mucho

Voz 14 34:58 tener a dos porque a nosotros y a los cogen con nuestros hijos en los escondido los pisos porque nos tenemos que esconder porque nosotros nos tenemos que vive de otras oigo nada pudieron porque me tengo que marchar a Málaga a esconderme y hacer mi vida porque ello porque nosotras porque no es ponerlo

Voz 7 35:18 mira si los malos son ellos

Voz 9 35:21 está muy mal hecho el yo no es

Voz 14 35:28 estoy muy mal yo creo que que quieren hacer dice tanto que hacer que no sabían por dónde cogerlo

Voz 0020 35:36 sí es verdad lo sabe él que que es un tema tan complicado

Voz 14 35:41 muy complicado muy complicado P2 que a mí me da rabia porque los pasa a mujeres y a mirar por la calle como digo yo de mujeres normal dos como una una

Voz 7 35:55 sí claro

Voz 14 35:57 esto sí pasaría a con una hija con una sobrina con una prima de dos dos que hay en el Gobierno y la hoy altos cargos hoy ha puesto lo cambiaron enseguida a nosotros nos dan una palmadita hice la la Maja tira para la calle eso era que las ves puso la condesa

Voz 7 36:23 la verdad en la calle por la calle

Voz 14 36:26 mi amigo por todos los pero es que pesar sólo de mujeres que tenemos sino que he escuchado unos pues lo único que sufrirían los al lo puedes ir llevamos trastornada por la calles de tras por gramo

Voz 7 36:41 claro entonces que vemos por todos los sitios

Voz 14 36:44 vosotros de nuevos temblor mirando

Voz 0020 36:47 yo yo yo

Voz 14 36:49 eres culpable yo me tiré a más de uno mirando paso a ver si agresor estaba jodas eso no se puede hacer

Voz 0020 36:59 no eso no se puede consentir

Voz 14 37:02 no se puede consentir porque los funden no

Voz 7 37:06 daño cero uno Cuenca libro y una democracia como sacos

Voz 14 37:12 estos señoritos con lo de los otra cosa señorito de impresión de los mantenemos todos damos de comer también cerrado pero es que ellos cobran ellos podrán por estar en prisión Andrés es decir hay cien euros a la semana por lo que hasta la semana que están ellos cobran cien euros se bien es que a mí también me llegue al año luego cuando salen tienen paro luego estamos todos buscando trabajo no hay dinero en un empresarial no tiene dinero para contratar a dividir a mí por ejemplo que su mujer de violencia de género pero tenemos muy complicado

Voz 9 37:57 yo voy a un sitio diez trabajo

Voz 14 37:59 oye homologan no porque nadie se arriesga que es muy triste

Voz 9 38:05 nadie se riesgo

Voz 14 38:08 porque éste puede aparecer en cualquier momento le de algunos pero te la lía parda se intentó ayuda teniéndolo todo no sobre la policía después de las

Voz 9 38:19 sí

Voz 14 38:19 importes ella lo puso muchos denuncias por tengo agredía consulta donó amenazaba el entrenador que que te dice la gente no te ayudo a la gente mira para otro lado por otro lado la última paliza que me veo que fue tal la gente pasaba corriendo

Voz 0020 38:45 porque fue en la calle

Voz 9 38:46 con la calle daba

Voz 14 38:50 día negro son La Caixa empujó yo autor torsos la gente se queda mirando nadie le acorde a la policía que si habláramos de verdad te lo digo si hablo ahora muchos todos los que estamos pasando es que está muy callado por este tema está muy callado muy callado la gente no que los Alves la gente se piensa que esto es que lo denunciamos porque no nos da la gana es que no sabe lo que el punto que llevamos nosotros lo que estamos es que no nos atrevemos tan él no sólo no tan hermoso tan

Voz 5 39:36 las si somos somos

Voz 14 39:39 estoy triste como son los mujer hecho ha defendido somos un número policía de enero luego no Donoso la cabeza cuando mi caballeros Saleh que han muerto un angosto dos ochenta de los que somos cuenten este número qué importa lo que lo que estamos pasando en Avilés que animan que denuncia hemos demostrado muchas veces que hay que pasar por ello ello cuando de repente me tengo entendido que era reverenciado prefería haber aguantado que lo vivir como he vivido como sigo viviendo es muy pues ellos ella algún señor veinticuatro horas día a la humilló para tres P veo me vuelva a agredir

Voz 7 40:30 y me dijo un susto pocas de las pocas muy pocas

Voz 14 40:35 que te escolta

Voz 15 40:38 cofrade

Voz 14 40:42 yo la verdad que los ganarla que una niña de siete años se jolines que es que yo no sé esa niña claro y de Asuntos Sociales que fuera a casa de esa niña formado que el añadiría no no estoy bien claro como para decir que no es que yo la verdad es que es muy amable

Voz 0020 41:07 cine

Voz 14 41:08 a ver yo también los dos yo los trazando muchos años las fácil al punto en que Cerler aguantaba el anuncio pero ya en que los niños necesitan lo único ya como adulto

Voz 9 41:23 la mayoría tengo los y desde el aire

Voz 14 41:29 de acuerdo claro esos estos señoritos en esos momentos pues también muy bien que te cameral que enamoran otra vez pero luego sacando progreso con las caminar Sabina hizo ahí cuando cuando decimos que hemos hecho que te he hecho que son malísimas tenemos otra decimos que hecho mal largo pues muy largo de hablado sorprende con algo o cabida el sistema el sistema judicial sobre todo el sistema judicial muy vergonzoso yo he sido agredida agredida con las cual las tierras amoratado pero amoratado leeré acabarme ver un médico forense que la jueza veces tengo que ese señor no tiene peligro vivo no

Voz 0020 42:32 muchas de estas moratones

Voz 14 42:36 están tres de Haití a los vamos a las manos a la cabeza que yo la aún tiene una paliza así se les salió gratis de todo que pagaron universalización de cuatrocientos cincuenta los pues

Voz 0020 42:55 cuatrocientos cincuenta euros por intentar acabar con los olvida

Voz 9 43:00 de hecho de las manos a la cabeza

Voz 14 43:05 es el señor porque roban y supermercado para darle de comer a sus hijos les meten en prisión por ahí suelto en la jueza dice que no tiene peligro en la demanda pagar cuatrocientos cincuenta

Voz 9 43:21 los

Voz 14 43:23 y que tenía las paredes toda zona el brazo después lastrado por las fieras del brazo

Voz 9 43:28 estados como yo con esto

Voz 14 43:36 a ver yo estoy hablando ahora Gemma yo no sé cómo voy a estás muerta

Voz 9 43:43 yo ahora estoy ahora mismo

Voz 14 43:46 pero igual dentro de unas semanas alguno que le dio también diez porque esto no se acaba nunca está uno sacado nunca ellos no se lo voy a ser tan ellos mismos alrededor de ellos eran siendo igual que se donó no lo que vuelve siete mí igual a mí me dejan claro pero hay otra mujer iba a ir a por otra mujer

Voz 9 44:13 porque ellos son así

Voz 14 44:17 y que señorito si el habrán detenido a los niños de diecisiete años bueno ahora pueden meter a torcer podía tiro dos años atrás pero luego sabe lo vuelven a día tampoco para correcta mejora ellos tenían sus piezas para enamorar te prepara cómo lo tenía que hacer y no lo sé pero por los ruidos a los que otras es eso yo lo tengo claro él yo tengo yo supongo tendrá que también pero que los mantengan viva porque yo lo único que les es estará bien

Voz 9 44:57 la

Voz 14 44:58 estrés tres con el que es lo que más este mundo

Voz 9 45:03 es

Voz 14 45:08 y me imagino que se todas estén pasando por estoy a lo mío

Voz 9 45:16 sólo pido que me dejen vivir bien una tengo una medida buena o mala pero cobra deje vivir quién lo haya alguien que metiera matar

Voz 0020 45:41 claro entiendo que él Isabel está haciendo swing hasta la calle

Voz 14 45:50 o se este tratado curiosamente Debré pase por esto dice que el marido que matado a la mujer

Voz 9 46:06 lo oyes

Voz 14 46:08 inquirido sobre la denuncia denunciado la gente lo ve de otra manera la gente que las mujeres por esto a ello cuando lo lo digo mi editora la risa roto lo dio un río aunque por desgracia no puedo decir por desgracia estamos metidos en este momento empiezas a ver cómo funciona el juzgado cómo funciona la policía devenir eres lo veo de otra manera

Voz 15 46:42 sí

Voz 14 46:43 lo del totalmente diferente totalmente diferente

Voz 9 46:47 sí

Voz 14 46:49 muy diferente no es todo tan bonito de todo no todo cual no tienen los recursos suficientes para para decir denunciaría a cabo al cabo con esto no no no acabadas dejas porque sigue pero peor todavía es cuando te persiguen una cuando otra cosa misma el canje y te gustan ellos gente que en más de la vida pero vi al terminan

Voz 9 47:22 la cosa es cuando acaba nunca

Voz 14 47:30 evitar que yo entiendo yo Nos todo tan bonito tampoco se la pues nosotros nos defendemos porque conozco alguna que es ha defendido el juez que encima la cara de decir se de una bronca entre los dos chadiano los podemos venir defender realmente la policía poniendo toda la sociedad te dicen bueno hipotético caso que sepas que te ellos saben que van a venir la policía lo sabe de sobra que la a venir pero te dejan sola de decenas que te tapas la cabeza como lo era una mujer estaba enfadada destrozo ahora el filete agresor tú te tapas la cabeza o de miles Frailes que como se nos ocurra darles un golpe a nosotras unos nuevos

Voz 9 48:41 como soy

Voz 14 48:44 imputan también los hemos denuncian también

Voz 9 48:53 esto me perro con lo cogerlo

Voz 14 49:00 desde luego no quisiera ser un número más cuando veo de la víctima pues el lo que nos pongan un número es como cuando te llevan había un sello esta es la pieza tanto pues te sientes igual ND tuvieron mucho y todos los sectores

Voz 0020 49:36 estoy recordando a a un periodista a Jesús Calleja que que dice en su libro que cuando tomemos conciencia de esto sea cuando nos demos cuenta de que al hablar de cincuenta y cinco mujeres asesinadas por ejemplo en el año dos mil diecisiete que le pongamos a esas cincuenta y cinco por ejemplo cualquier otro apellido es decir en vez de cincuenta y cinco mujeres que fueran cincuenta y cinco futbolistas cincuenta y cinco abogados entonces sí sería un colectivo al que habría que defender

Voz 14 50:08 eso sí entonces haríamos importado

Voz 0020 50:11 en ciudad

Voz 7 50:12 pero es importante cincuenta y cinco mujeres sólo hubo un euro

Voz 14 50:17 tú cuando sólo con eso había avenencia UGT este lunes su dinero

Voz 9 50:24 y es que este somos un bueno pero para ello

Voz 14 50:33 y para cuando nos asesinan por lo mismo

Voz 9 50:36 luego la víctima número tanto

Voz 0020 50:41 Isabel en todo este proceso que lleva diría que he encontrado a a más personas que que saben hacer su trabajo

Voz 6 50:49 o que no

Voz 0020 50:49 a usted que tiene escolta que que ha pasado por diferentes procesos judiciales lo digo pero el testimonio de Pedro que nos dejó a todos muy muy espeluznantes con lo que contaba de la atención policial

Voz 14 51:01 desde luego cuando ha hablado pero lo he dicho a tu compañera han sido cuando he dicho informe arte chulo es rebrotar pero yo mi caso no voy a ser muy sincera en mi caso de un de todas hasta qué historia que hay en donde más me siento protege de mi mejor llegador

Voz 7 51:34 los cuenta

Voz 14 51:42 para para mi caso si Ángel de la gorra haber hecho no hay dinero para pagar de lo que haces te gustaría que toda mujer lo digo que la al altura mejor que surge la ves enero se daría cuenta con unas cuenta yo creo que pienso igual

Voz 9 52:13 yo

Voz 14 52:15 nos sentimos protegidos sentiremos querido y sobre todo qué es lo que falta nos hace sentir lo soy ellos nos escuchen nuestra cuando se quejan nos protege

Voz 9 52:29 bueno para mí

Voz 14 52:34 ante

Voz 9 52:35 es muy cómodo

Voz 14 52:37 no es con una persona pegar a todo el día pegado porque ha quedado del todo el día

Voz 9 52:47 pero

Voz 14 52:50 eh yo me caso de ello lo Diego se lo he dicho a ellos son ángeles de la guarda ido ahí ya ya ha propagado quede en un segundo lugar de la policía con lo que avisarles

Voz 9 53:12 esta noche

Voz 14 53:14 pero el juzgado ello consejo tengo un un pero yo no creo que haya ocurrido lo creo yo de la gente de conozco conozco muchas mujeres que ninguno le olvidó decir que había salido contenta del juego

Voz 0020 53:33 pero el juego

Voz 14 53:35 a ninguna ninguna al revés salimos llorando y salimos e incomprendido también hombres a a más con nuestro agresora esperándonos Cuba

Voz 7 53:49 para volver la Liga es el segundo criticarlo

Voz 0020 53:56 Isabel de verdad que muy muy agradecidos por su testimonio ha sido increíblemente generosa gracias por contarlo y ojalá que su testimonio sirva de mucho

Voz 14 54:06 nada nada

Voz 16 54:08 el NPD muchas gracias gracias Isabel un abrazo

Voz 2 54:14 buenas

Voz 16 54:17 escuchamos resto de compañeros de informativos y volvemos con más hablarporhablar