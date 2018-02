Hablar por Hablar (16/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 dos

Voz 9 03:33 hemos a Rafa Sánchez que convierte su historia en canción esta semana musical izado la historia de Begoña que reflexionó sobre la deshumanización que están suponiendo las redes sociales y el mundo virtual escuchamos sus testimonio

Voz 10 03:47 yo admiro preocupada con el tema

Voz 7 03:50 jugamos sigan tirándose

Voz 11 03:52 yo le dije que nos resulta mantener la tensión pues porque se han vuelto a alumnos inquietos e ningún deslumbrados con la pantalla no pero luego no solamente los adolescentes de los adultos también por supuesto que hay buena gente lo que hace que un hombre felizmente casado con una mujer del pasado y ha dejado no que busque en las redes más se subiera sea pues sin tiene a la persona lado proponen un viaje eh

Voz 12 04:31 no sé me parece que estamos viendo el la capacidad de luchar por por enamorar a la persona que tienen al lado por compartir con cualquier persona y los que piensas el la calidez y la voz humana ahora mismo tenemos prácticamente todo el mundo tarifa plana en los teléfonos yo no tengo sapos y la gente no sabe lo que te pierdes pero si es gratis digo sí ya sé ya sé lo que me pierdo me pierda veces el silencio conmigo mismo así me si me apuntara el placer de esa con el libro y que increíble hito con con la persona colma cuestas basó un restaurante Yves todo el mundo con el teléfono móvil encima los a ver deja el teléfono esas dos horas que vamos a estar con esas personas luego ya me llagas en las redes los seres humanos hemos vivido siniestro han ido a tecnología que a mi me parece que a nivel profesional hay profesiones en las que la necesitan y desde luego en la parte humana si a mí me llamó una amiga por el tono de voz y si está juvenil está que y emoticonos a bailar flamenco sí perdedor lo mismo

Voz 13 05:46 que Rafa Sánchez ha compuesto esta canción para IVA

Voz 6 05:52 el sueño puede volver loca que es que ya no porque la nata a Cali El motivo eh eh

Voz 6 07:15 pero resistente pero el tiempo nos damos cuenta cedida los hacemos viejos el poder abrir a la cual no pasó

Voz 14 08:00 ah

Voz 6 08:05 eh L Entesa existe

si le apetece que Rafa Sánchez componga una canción para ustedes si quiere regalar una canción o si lo que quieres musical izar su propia historia tres W punto la vida en canciones punto es para ponerse en contacto con el autor al que por cierto puede escuchar en directo esta misma noche

Voz 0020 09:07 desde las nueve y media en Madrid en libertad ocho Abel desde Tenerife buenas noches

Voz 8 09:13 hola buenas noches Adriana

Voz 0020 09:15 qué tal yo te quería contar porque

Voz 8 09:18 y bueno me está pasando porque todavía no he llegado a la prensa que vengan y hoy Cavia porque resulta que yo debo sea tuvo treinta y ocho años no y cincuenta no resulta que yo me vine para acá no oí claro incluso trabajo quitan que quien tiene unos claves

Voz 11 09:44 y en Vigo

Voz 8 09:46 pues ahora voy yo me trabajando una feria IV va bien sabes muy bien con ellos que tengo trabajo y ella también estaba contenta no es bueno está contento dijo que nada impide nada ir resulta que un día consigue trabajo no me veo una chica que se parecía un montón pero un montón un montados no ir algunos con lo hago dijo que me dice as gracias a guapa no el dice ella cuando veo que era italiano no digo tras incluido mire y me dice sí no porque qué te parece que es como muy bien Pita a mí el role y al día pero ahora sí lo sabes que eres muy no yo digo con tanto pues pues pues ese mismo día por la noche me tuve que ir me dijo que de acompañaba que el chico había de ha sido tal nuestro es que yo lo acompañé no un poquito para arriba tan sábado día a ellas preocupa IBM dijo una gracia está de tutor que tú y yo os lo diga porque allí estuvo un tiempo que unirá la calle son poco o no y hundía veíamos

Voz 11 11:08 y me dice y me dice

Voz 8 11:11 no yo pero que no nos vean eh ni nada y dormía disimulo no estaba yo digo una cosa vivo que parece un montón muy que haya habido un montón pues ellos me dijo de estar Italia tal italianos no lo tiene ningún niño yo yo también sabes igual que la Italia y y y nada pues aquí eso y tal no hice algo emotivo se algo esto posó pasó basó sagas si tal tal vio a mi chica porque yo realmente quiero hábil siempre que se llama Anna es y me está oyendo el rencor no estaba viviendo allí ahora ir ahí lo que estábamos no oí entonces bueno vemos rutinaria no siempre con Bogotá y la feria así que trabajaré con la bañera hasta Puebla no llegan a desmontar yerros y todo porque ya que se le concedió que trabaja basada en la feria no seguimos bien bien ella sabe pero una vez una vez mimo por teléfono ni diciendo no lo hago a a un kilómetro y medio a las suyas Sade el visibilidad ahí de qué estoy hablando porque porque yo no es que es lo que pasa que no estamos conociendo nos da no estuvo y tal sale bueno pues dada está muy bien yo tengo cara en lo que llevó a ver pero cada vez que alguien que no vea bueno real eso no impide que pasa esto no que cuál es tu pensamiento creo que sí sí se porque yo tengo infundir Aitana no te lo digo yo yo no sé a nadie dijo ella no veía Xavi yo es que más años decidí poner guasa me estoy ahora mira esto no funciona duradera función la chica sal

Voz 0020 13:17 a ustedes les junto a su novia para decirle que las cosas no estaban funcionando que no funciona

Voz 8 13:21 claro claro claro claro porque ella fue absorbido gran mentira pero eso eso yo no estoy diciendo ya yo se lo decía antes de conocer esta chica voy yo

Voz 0020 13:32 cuánto tiempo lleva con con Ana Abel

Voz 8 13:35 año y medio ha sido años me dice que ya es mayor

Voz 0020 13:37 por qué usted

Voz 8 13:38 sí sí sí yo tengo donde yo yo ahora mismo estoy veintinueve y eso Ana yo estoy que no me trabado complicado también impresionante

Voz 0020 13:55 por qué se volvió porque óleo de Italia

Voz 8 13:58 porque hubiera tenido muchos problemas a discutir me gusta beber sangre blanca ahí hicimos lo que lo hizo asegura es del voy a ir oiga y ideado un milagro que un perro que también sabe y bueno también tenía buenos amigos sabe que me degollaron allí Tyrius dígame en qué haces han notado que le dice que está ahí el Vito la playa tal tu familia Dalli en mina allí pasando frío volvía Lozada

Voz 0020 14:42 ya ven entonces con esta chica con la con la italiana de Tenerife que está ocurriendo se siguen viendo

Voz 8 14:51 si lo hubieran seguimos bien saxo porque yo no lo llevo a los indios y es buena gente sabe hay

Voz 0020 15:06 yo diría que Le Duc de que ella sigue te avión tiene problemas con su novia

Voz 8 15:11 ella me quiere mucho me lo dijo ella sabe dicen ella ella cosas de pasa también es uno no sabe lo que pasa es que me cae muy bien yo digo ahora a Haití después de un pueblo funciona como tiene que funcionar yo tiene una cosa seria hacer sabes

Voz 0020 15:28 siente algo por esta mujer

Voz 8 15:30 entonces sí hubo una división estoy pensando en ella sabe cómodo cómodo decir no

Voz 13 16:28 la hora desde Galicia buenas noches

Voz 16 16:30 hola buenas noches Adriana mira a mí me pasó una cosa parecida en carnavales este año con unas amigas a una discoteca disfrazada Ivy I amigo mio de mi infancia me vio me vino estuve hablando casi toda la noche me contó toda su vida en lo que había pasado en veinticinco treinta su ir nada que yo tengo mi familia tiene la suya pero me ha hablado porque yo igual no lo reconocía él me reconoció me queden cuanta edita hizo dar una alegría para mi idea de hecho me dio el teléfono para un día como delito sí vino a es mi hija y el tema no es que tengas otra relación con él ni nada pero no sabía es amistad que sigue no así que me tienen

Voz 0020 17:21 sí es una persona a la que en su momento Laura imagino Le tuvo gran cariño

Voz 16 17:25 sí se perdió la regla

Voz 0020 17:28 estancias no

Voz 16 17:29 sí sí sí sí de hecho fue de en el amor fase si él igual no hay nada que ella es una pena que no los ha hablado a aquellas señoras que no sé a mí yo yo quedé encantada encantada Inma Luengo ya le dice el mareo muchísimo se puso muy contento haberme quedado con otra persona ese mismo día pero al Merma mi pues vino a junto a mí y eso era el referente a ese señor que fue una pena la vuelva a ver quién quién le hable

Voz 0020 18:04 y ustedes también Laura cada uno rehizo su vida tiene su familia sus ciervos

Voz 16 18:10 yo tengo hijos él tiene hijos bien hombre somos mucho más jóvenes pero quiero decir que no se sabe bien diésemos un amigo me contó toda su vida de hecho quiere llamarlo o lo llamó y lo voy a llamar para tomar cada vez más con él

Voz 0020 18:30 porque vivían cerca

Voz 16 18:32 sí cincuenta kilómetros y cómo se pero bueno lo puedo ver si cuántos años habían pasado sin ver

Voz 0020 18:40 el aura

Voz 16 18:42 yo creo que no las veintiséis veintisiete años que cuando señor llamado a mí me reclutaron ni una normal el muchísimo y él se puso súper contento claro cuando fue un bonito encuentro plácido no tiene nada que ver con lo que hay algo claro

Voz 0020 19:04 no porque ni siquiera supongo que ni siquiera y nada que se planteen no simplemente queda el recuerdo de lo que fue Non la amistad y ya está

Voz 16 19:13 sí justo justo y ahora me contó su vida personal lo que lo había pasado hice muchísimo yo no lo reconocía pero me reconoció

Voz 0020 19:26 cómo lo encontró físicamente la hora porque claro verá a una persona veintisiete años después

Voz 16 19:33 pues bien encontró igual un poquito más unas gorda hecha no digo ya si usted ahí a yo es que si luego Oltra igual sí un poquito más mayor claro

Voz 0020 19:49 por un poquito mayo

Voz 16 19:53 no porque con quince o dieciséis años y no sé

Voz 0020 19:56 claro es que de repente no pasa de ser un niño una persona adulta al cambio extreme

Voz 16 19:59 no que pero sí sí claro es quitarme hacen veintiocho años cambiar mucho la hora

Voz 0020 20:11 en este tiempo desde el encuentro hasta hoy el tampoco se ha puesto de momento en contacto con usted

Voz 16 20:15 sí sí sí me llama si por lo que era todo nunca fallan pero yo en ese momento no ha podido pero espero llamarlo para quedar con él

Voz 0020 20:26 eh

Voz 16 20:26 pero tampoco vamos sin compromiso de nada

Voz 0020 20:30 sí pero le apetece y apetece seguir charlando con un claro digo la la apetece seguir charlando con él como que ya no existe

Voz 16 20:38 Iker como amigo yo tengo mi marido y dejo mi familia pero no te nace ha sido una amistad que hemos tenido ellos ser algo ir yo pienso que igual lo que pasa es que tampoco no quiere problemas sí

Voz 8 20:55 pero yo la veo bien no

Voz 16 20:57 no opinan por eso lo decía esto aunque por una pena no haberla saludado ida saludando

Voz 0020 21:03 sí es verdad porque además tuvo tuvo tiempo para hacerlo porque se encontraron no sólo momentos sino durante todo todo el peso de la fiesta de la comunión

Voz 16 21:13 sí que yo me encontré una noche de carnavales este año en una disputa

Voz 0020 21:18 fíjese qué casualidad la hora

Voz 16 21:20 si llega vor v sin de fui con unas amigas algo lo encuentran

Voz 0020 21:28 y usted iba disfrazada si Illa reconoció disfrazado a la hora sí

Voz 16 21:33 me reconoció

Voz 0020 21:35 todavía más complicado no aumentamos el nivel de la complicación de conocer a alguien después de treinta años yendo con un disfraz

Voz 16 21:43 si una chica esa noche el divino y no serlo lo pedía disculpas vino vino hablarme

Voz 0020 21:54 sí porque él está separado o está en pareja sí sí

Voz 16 22:00 pero bueno él de yo pienso que he tenido la relación con edades pero nos saca de que nosotros tuvimos solo

Voz 0020 22:09 claro es terminó bien terminó mal ahora

Voz 16 22:13 pues terminó porque fue a la mili no notaron saber por circunstancias de la vida

Voz 0020 22:19 sí pero que no ocurrió nada grave

Voz 16 22:21 no no lo yo otra persona al tener su voz su vida por eso es un caso muy parecido al del es verdad el Tour hecho quién lo que me estaba recordando que esté a siguiese en casa me pareció vuelva lejos