Boletín informativo 04:00 (16/02/2018)

veinticuatro horas la vigilancia por riesgo de suicidio la investigación sigue abierta para esclarecer las motivaciones del joven de diecinueve años para cometer esta masacre el FBI ha confirmado que el año pasado interceptó un comentario en un vídeo de Youtube en el que decía que iba a convertirse en un tirador profesional de escuelas pero en ese momento no pudieron identificarlo investigan también una posible conexión con un grupo supremacía hasta blanco cuyo líder ha sido interrogado ya asegura que Cruz forma parte de ellos desde la Casa Blanca

cuya que Meré tuvo aquí pues el drama aseguran que su prioridad es garantizar la seguridad en las escuelas de abordan el difícil asunto de la salud mental en su discurso a la nación no ha mencionado siquiera la palabra arma las víctimas y sus familias

piden al presidente que actúe para evitar armas en en los colegios como esta madre que perdió a su hija de catorce años en la masacre los demócratas exigen el endurecimiento de la regulación para comprar armas los republicanos aseguran que esta medida no evitaría que una persona que tiene la determinación de matar lo haga

no era éste el escenario con el que pensaba que iba a trabajar el ministro De Guindos tampoco su partido que se ha quedado solo a nivel del euro parlamentos sin apoyos de otros partidos españoles a la son por la que acusa a todos por igual de deslealtad nacional

Voz 5

02:29

de deslealtad no me sorprende muchísimo que los españoles son otro grupo como como hable ciudadanos que están en la comisión no solo