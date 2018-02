Hablar por Hablar (17/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 3 00:00 hablar por hablar

Voz 2 00:16 Macarena Berlín

Voz 4 00:23 eh

Voz 5 00:38 no

Voz 7 01:34 o

Voz 8 01:36 no

Voz 9 01:42 no ver

Voz 10 02:11 a ellos que tengo dos hijos también me vuelven loca porque Tejo

Voz 11 02:17 bueno tengo mi hijo mayor que tiene cuarenta y lo cierto contra el que dormía ella tiene cuarenta y seis

Voz 10 02:26 el osito la cocina Anita a todos los juguetes de todo todo todos los años el primer billete del primer autobús que coge para bajarla enseguida que reflejó primeros billetes de sus viajes de estudios de todos los de Erasmus todo de su carrera todo todo o la nada nuca en la ropa todo lo tengo mi hijo me dijo que llevan once años hizo lo tiró todo todo a ella tiene todos sus textiles

Voz 11 02:56 nunca cajitas desplaza piel cuando empezaba a ver lo de La Romana yo los voy a vosotros os todavía hora de él tiene treinta hay todo el te de cinco el otorgue todavía

Voz 10 03:09 les diré yo dos dientes entonces te quiero decir que que no sé hasta qué punto está o equivocada hecha o equivocado del que ella bueno ya de ella con su pareja soy hijo pero tienen mucho en y tercero ambos de Case sacamos veía humo de cajas de extras pero para hacer eso la ID sacamos una cajita pequeña con una cajita pequeña tiene todo que locos son son diferentes para todos son los absurdo

Voz 1363 03:41 qué tal muy buenas noches muchas gracias por esperarnos gracias por prestarnos su atención este que acaban de escuchar es uno de los testimonios que nos acercó ayer la madrugada de radio a partir de este momento el equipo de hablarporhablar les saluda Adriana Mourelos Elena Sánchez e Inés Morán en la producción empezamos a caminar juntos el sábado diecisiete de febrero con los protagonistas de las últimas noches

Voz 2 04:43 sí sí luz eh eh

Voz 1363 09:59 este pasado martes celebrábamos el Día Mundial de la Radio la radio que ejercita la escucha de la vida mientras acompaña mientras recoge cuando plantea preguntas cuando te sitúa en tu tiempo entre las llamadas más destacadas escuchamos la de Carmen cuyo padre compró una radio antes incluso de tener luz en su casa la de estrella que cuando era una niña disfrutaba perdiéndose por las calles acababa siempre en un estudio de radio Illa de Teresa que recordó aquellos meses del año sesenta y ocho en los que trabajó en un estudio de radio o la Teresa buenas noches

Voz 12 10:34 la Macarena bueno pensé Valencia hay emocionada pues hoy El día de la radio el Día Universal de la radio somos un equipo que somos el equipo senior dependientes de la Universidad de Valencia amigo auguran ir estamos un formando equipo hace ocho años empezamos de autodidactas en un despacho de la Universidad iré allí poco a poco pues lo que es el nuestro ficción de Amics los foros introduciendo dándolos el poder grabar con condiciones mejores entonces en este momento pues nos reunimos todos los martes Events hundía hacemos páramos temario programa y otro grabamos que tenemos

Voz 1363 11:26 perdona hoy Teresa grababan ustedes un programa de radio si este equipo senior de la universidad lo que sí

Voz 13 11:33 de es radio

Voz 12 11:34 sí sí bueno tenemos muchos talleres pero los otros personalmente hacemos radio desde hace ocho años empezamos así y ahora Amics la gran unos ha proporcionado pues poder desgravar hundía el equipo técnico de la facultad de Filología de aquí de Valencia eh pues emitimos desde allí ir otro día porque como te digo cada mes

Voz 1363 12:01 si paramos

Voz 12 12:04 el temario y al siguiente grabamos tenemos dos sitios porque nos gusta tanto que hemos aprovechado todo ir como hemos recibido un poquito impar meternos dentro de de el locutor tenemos que ser cinco pues en este caso que estamos enlazó la facultad de Filología in el equipo lo lleva Juan Carlos y otro en estamos en el Tau que aquí en Valencia es la la Facultad de de Cádiz se entonces nosotros somos tres chicos y cuatro chicas y bueno Manuela lleva un poquito advirtió el programa es un programa apolítico hablamos de todo y los de tener unos compañeros muy documentados con mucha experiencia vida como seniors que somos sabemos mucho entonces pues nada son emisiones muy amenas Por otra parte Nosotros disfrutamos mucho que es lo importante sí son pues estos temas muy variados o bien de paseos por la ciudad viajes e noticias actuales proyectos si la convivencia adivina entonces para que pueda dar gente participar voy importó numeral posea escuchando en en el Tau tenemos también en el equipo de grabación tenemos a Miguel gente que nos trata como como un chico joven que es como

Voz 14 13:38 insistimos esos tíos esos padres pero sí muy importante

Voz 1363 13:42 Teresa no se había hecho usted Radio antes

Voz 12 13:46 es que venimos ocho años empezamos siendo

Voz 1363 13:49 pero antes antes a parte de estos ocho años antes esos ocho no usted nunca había hecho radio su relación con la radio era de oyente

Voz 12 13:58 sí sí sí como como todos los que están diciendo cuando yo era pequeña pues eh las canciones de soy el negrito en casa de mis abuelos hubo muy pronto gracias a el radio sea habido un nivel económico en el que se podían lucir detener radio y como todos los de mi edad yo tengo sesenta y seis años si he vivido desde esa tarjeta pero después al entrar en los itinerarios Quezada universidad

Voz 14 14:23 bien los talleres que hace de los amigos

Voz 12 14:25 ah pues yo elegí la radio además me hubiese gustado formarme más equipo de doblaje y cosas de esas pero bueno también de los que tenemos nietos y eso hemos de colaborar y hay veces que queriendo pues no

Voz 14 14:41 lo que era una no puede hacer todo lo que quisiera verdad podemos llegar pronto si hay que hoy hoy mismo han ellos son

Voz 12 14:47 ha estado grabando en la facultad de Filología ir yo lo he sentido mucho pero ir

Voz 14 14:54 pero bueno compañeros seré a perdóneme hay que

Voz 1363 14:58 es lo que le aporta la radio que es lo que le ha aportado a usted

Voz 12 15:02 la radio a mí me ha aportado pues primero una relación personal me ha ido mucho sigo aprendiendo porque como digo son un osea temas muy variados actuales nuestra historia tanto de nuestra nuestra comunidad como de tenemos un compañero que es muy pese a que el sólo Se con equipos se montan unos viajes muy interesantes entonces es que es es un programón muy variado IMI aportado eso me portaba una relación amistad irá aún más allá osea después yo también durante la noche estoy muy con vosotros pero me siento bastante bastante identificado con la radio precisamente por eso porque la vivo pues todos los malteses en él si puedo

Voz 14 15:55 Teresa pues muchísimas gracias gracias me dio a mi a mi equipo muy bien están Miguel Ángel si Juan Carlos que solo

Voz 12 16:04 llevan los equipos de grabación después nosotros somos EMI que sí que ha trabajado en Radio ella es la que lleva la música para los cortes y después está Manuela Ki moon poquito la sección de de de los problemas de los temas ir después estamos somos las chicas grande eh mi Manuela como he dicho en mi Neos eh chicos que son Jesús Josep Henri yo qué sé

Voz 14 16:36 entonces un abrazo te tienes que en este día o los saludado de acuerdo igualmente un abrazo muy grande para todo el hecho muchas gracias buenas noches

Voz 15 17:18 un muy

Voz 16 17:25 o la estrella muy buen

Voz 1363 17:27 las noches buenas noches gracias

Voz 16 17:30 María adelante desde Jaén

Voz 17 17:33 yo eso lo llamaba porque echaba mucho de menos cuando debido a la día de la radio iraquí entonces me acuerdo de una de algo que me pasaban mide pequeñita he dicho bueno voy a llamar Hay lo cuento porque no si es un arco muy gracioso porque yo tendría bañito otro año y medio aproximadamente pero ahí vivía cerca de una emisora cerca de la catedral de Jaén y cerca de una emisora de radio la única que habían ta y cuando salí a la calle bueno no me salía me Mi madre me sentaba en el bordillo de la acera

Voz 1363 18:13 sí pero sé que héroes

Voz 17 18:15 niña que si pasaba alguien pues me iba detrás perdía a cualquier persona que pasara pues yo me iba detrás oí ya está ya está donde llegaron hasta que de donde yo me cansaba entonces me sería perder normalmente me llevaban a la radio la radio ya me conocía me tenía mucha prisa porque llegaba y como era tan pequeñita me sentaban cada día entonces claro me y me daban

Voz 18 18:47 a mí me preguntaban cómo se llama

Voz 17 18:50 tu papá Mi para mi padre y mi madre se llama Ana entonces cuando me preguntaban yo siempre decía

Voz 13 19:03 me me decían cómo cómo se dice de que a mi papá y mi mamá cuando lo hizo fue acudían cinco diez no sé cuántas personas

Voz 19 19:16 Bush sí a por mí porque es alguien que mira porque se acaba

Voz 1363 19:22 entonces tenía que siempre Lafuente

Voz 17 19:24 en casa

Voz 1363 19:27 lo hacía usted ha apostado el irse porque sabía que la iban a llevar a Larra de Tito

Voz 17 19:32 lo que no que Vermeer recogieron Le la de la mi de la cátedra dato dejan yo no sé cuánta gente meterá escuchando pero aseguró me conoce me cogiera en la misa de las doce en plena misa hizo el pasillo que va al alta en verano pues perdido había salido otra vez que está muy cerquita cátedra hay iban braguitas ya de la misa meta Escalona y ya entonces mi tía cuando me dio me cogió pues Nixon me cogió pues dirigía la casa o sea que es que me perdía me perdía noche porque no sé por qué pero Obama en la en la radio y la radio es que ese tengo ese recuerdo estarán en lo alto del mostrador

Voz 18 20:22 jugar conmigo pues compañero que

Voz 17 20:25 hubiera a nadie trabajando ese día

Voz 1363 20:29 Estrella entiendo que sus padres contentos no contentísimos pero los de la radio encantados seguro de que apareciese la niña

Voz 19 20:37 eso sí me da que pensar que va a dar un poco de espectáculo

Voz 17 20:41 mi madre lo pasaba mal porque mi madre Clara éramos cinco hermanos hoy era va tan pequeñita del darse mi la pobre nada

Voz 1363 20:49 por eso digo que su madre la pobre pues no lo sé

Voz 17 20:52 banda parecía una vecina advertencia de que decía mira mira te triunfita mira mira mira si yo o lo encontré equidad pero pero vino Teresa o en la puerta oye que me perdía pero pero con muchas

Voz 1363 21:09 le gustaba le gustaba Buster mucho ver mundo

Voz 17 21:12 pues sí sí de hecho me sigue costando Sismi Mario es del cincuenta pida la ocasión pilla la maleta en hijos

Voz 19 21:22 pero estrellas pero que con más ropa ahora no hombre claro

Voz 17 21:27 esto pero que que eras si lo recuerdo bonito recuerda el más bonito que tengo de la de la radio porque además es que lo cuenta hilos sigue contando ahí ha quedado ya como a la familia de de de pero de pequeña siempre la radio siempre estaban ahí siempre que era nombró a mi padre y claro enseguida sabían quién era la misma de siempre la que se perdía

Voz 1363 21:56 Estrella pues qué bonito recuerdo entorno a la radio muchísimas gracias por compartirlo en este día tan especial la radio igualmente estrella Macarena buenas noches

Voz 0020 22:29 vamos a mujer a Carmen de Cádiz la Carmen

Voz 13 22:33 hola buenas noches gracias por su llamada bueno

Voz 1363 22:35 noches nada dijo

Voz 13 22:38 sí yo quería contar que yo ahora tengo satelitales Donadio pero yo yo conozco desde que tenía cinco años porque resulta que mi padre tenía esa edad si cual yo tenía compró una radio pero no teníamos luz eléctrica en la casa Isabel porque compró obligarse a poner la luz eléctrica estable es decir no tendría bueno si viene me ha dicho lo hacen pero bueno donde lo dice no

Voz 1363 23:18 sí bien

Voz 13 23:18 sí sí sí sí ya se sabe lo que hace pero la merienda de yo vivía en un patio de vecinos éramos Faith yo soy familia diré voló por mi madre ponía una mesita en el patio acusadas no en la más rosa me acuerdo perfectamente periquito en batirse peligros aquí todo todo todas las no todo lo escuchábamos patio Mi madre saca una mesita allí merendó daban y todas las veía a preparaban su base delito en las

Voz 1363 23:55 qué generosa Carmen su su madre si compartían

Voz 13 23:58 la radio con todo el mundo con todo el mundo sacaba las mesitas al patio poco como ninguna tenían Rami era más que nosotros porque claro he dado compartía la pobre claro sí sí sí sí hay todavía con la edad que tengo y sigue siendo mi compañero es decir hasta la muerte es si el porque vamos todo había mira no me acuesto muy temprano Mis hijos me dice mamá por qué te acuestas no digo porque es ven la tele digo porque a mí me gusta más la radios yo prefiero a Dios que me voy a la cama usada Cármenes la radio no pida mucho

Voz 1363 24:37 yo verdad una puede estar haciendo sus cosas incluso manteniendo una conversación y la radio está ahí pero no exige es un medio que no exige

Voz 13 24:48 es verdad es verdad se verá tú y está dilas porque te da sabiduría larga dijo la sabiduría porque tú escucha tantas cosas tantos programas tanta tantas López como hacen los médico tantas cosas eslavos estoy programa tiro vamos lo llevo escuchando sus dudas sobre la verdad que todo tenía darle yo desde que empezó

Voz 1363 25:19 Carmen pues muchísimas gracias por

Voz 13 25:22 de nada es decir dejando que la radio sea eso

Voz 1363 25:24 su compañera fiel

Voz 13 25:27 sí sí sí así será hasta que me muera claro está que ya te digo que yo lo prefiero a mí ante que en la tele

Voz 1363 25:37 gracias Carmen por participar un abrazo muy cariñoso igualmente buenas noches y entonces adiós

Voz 24 25:55 hola buenas noches hoy Virginia mire aunque parezca mentira ya lo los pruebas pata es como una panacea pero bueno yo voy a decir para mí la rayos como una ayuda tras radio conmigo a todos lados Si voy de vías que si voy cada dónde en familia donde vaya va conmigo

Voz 1363 26:15 sí es lo primero que preparó templo la radio según aún noche se me ha olvidado

Voz 24 26:21 chico hasta por la noche de Mi Noche de enfermedad que hay muchas noches que no puede bien pero bien mirado si tuviera que elegir la radio con la televisión y que guía la raya la televisión en que se me pasa las semanas enteras sin ponerlo pero la radio cuando Toral noches mi más para parece un poco fuerte pero como esto es cosa de la historia por el golpe de Estado en mi casa nos enteramos por la radio porque mi padre tenía puesta mi padre también era un tío todo la noche estén dispuestas buenas noches hice gris a Díaz para todos los hay para todos los locutores kipá Todolí para hablar por hablar que es un programa precioso

Voz 25 27:17 buenas noches

Voz 2 27:22 sí

Voz 26 27:25 hola buenas noches me llamo Isabel quería dar las redacciones de radio porque a mí me he acompañado muchas noches en mi larga enfermedad Paradis y de mis compañeros siempre aunque no quisiera hablar con nadie ni a nadie yo siempre escuchaba la radio porque era la única forma que yo me tranquilizaba muchas gracias a todos un saludo desde Jaén

Voz 27 27:57 para mí es una maravilla me gusta escucharlo de guía pero sobre todo no puedo dormir Gene Kelly siendo mil no se puede vivir osea que vivo gracias a la radio feliz día de la radio para todos para todos los oyentes y sobre todo feliz tía de bien para todos los que la hace posible soy tímida

Voz 28 28:33 Bardem felicidades por el programa soy poco habitual en ruta y la verdad es que sino fuera por vosotros esta noche salía muy muy pesadas que llamó desde Madrid Raúl saludo para todos especialmente un oyente que me está escuchando

Voz 29 29:01 buenas noches soy Francisco Barrios desde Madrid todo felicidad la radio año pasado pudo estar con vosotros con todos vosotros allí pero este año trabajo aún así seguir estando porque os escucharé desde el trabajo de Madrid desde la noche madrileña feliz aparato

Voz 21 29:31 no era todo

Voz 30 29:34 un abrazo muy grande que os quiero

Voz 29 29:37 no

Voz 30 29:43 Carolina se Paola de Ancares nadie tenía llamada para conocer la felicidad de enhorabuena que te todos estos años Kieran la radio felicitarte te irán bien en a las porque extra no era ciento una labor en minuciosamente linda porque hay muchísima gente que no pueden dormir el y conecta con este programa y facilita pues es la has uno y a la vez puede recurrir a pie desde encarna área muchas ciudades el próximo año volveremos a darte la felicidad a través de especies

Voz 1363 30:42 ochenta años tiene y ahora como siempre se deja acompañar por la radio que de un tiempo a esta parte escucha desde su Tablet desde que era una niña a son escucha también la radio una escucha que heredó de su madre a Sun buenas noches hola buenas noches muchísimas gracias por llamar a un

Voz 31 31:01 ay no clusters hablar con vosotros pues nada yo quería contaros que la radio siempre ha ido unida a mi vida desde bien pequeñita en casa se cosía Sarkozy a labor para para afuera pantalones o au capuchas sí siempre estaba la radio con nosotros siempre se veía la radio yo me acuerdo de haber oído la inédita España para los españoles luego la señorita Francis luego ya Iñaki Gabilondo en la en habla en Hoy por hoy y luego ya bueno pues todos me habéis estos me he vivido componiendo a lo largo de toda mi vida y me hacéis muchísima compañía porque es ahora que ahora nada más levantarme bueno cuando cuando tengo una noche duermo bien pues nada más levantarme ya estáis vosotros nada más con en poner los pies en el suelo allí estáis vosotros ya ahora que me he quedado viuda hace muy poquito tiempo

Voz 1363 31:57 vaya pues ahora me hacéis

Voz 31 32:00 muchísimo muchísimo compañía es un es un estar con vosotros y estar con gente en Gaza porque habla de un tema yo contesto o digo hablo hablo yo sola hay pues mira esto mi me interesa o esto entonces es un mucha compañía industria obsceno desde muy pequeño desde muy lejana me recuerda pero es que ahora me hacéis muchísima compañía o porque no estoy sola en casa estoy con vosotros yo contesto yo os digo yo reniego

Voz 1363 32:32 yo azul presentada una con la radio a veces verdad madre mía nos pillamos unos calentón es aparte de eso

Voz 31 32:42 yo lo que digo muchas cosas de las que se verás que dicen ha dado pues hablas esto pues sí

Voz 18 32:48 mira lo he visto en la radio en la seré decían esta mañana o en la SER esta tarde en La Ventana o en la sede enhorabuena

Voz 31 32:55 cinco que es que oigo todos los programas es toda la todo el día os oigo iría al final vosotros a la uno y medio así cuando en dos salas dos cuándo empezáis ya es cuando se va acabando ya noches como como hoy que estás despierta bueno pues te pilla mala noche estás contando los recuerdos de la radio que son muchísimos y que menor

Voz 1363 33:21 en Tarrasa y que bueno es los descubrimientos de la radio cuando te recomiendan un libro una canción una obra hubo una autor mira

Voz 31 33:31 eh hace en en a las dos cuando termina no de los a las tres cuando habla canario caras no me salen nombre que le dan los títulos así de de libros hoy sale y uno que recomendó el bonito lo suyo Los rojos de ultramar

Voz 1363 33:52 pues ese libro les recomendó Juan Cruz este de Juan Cruz

Voz 31 33:56 es Juan Cruz Los rojos de ultramar que bonito pues son cosas que sino los oyes en la ratio pues no Las Ollerías porque en la televisión te cuentan esas cosas iraquí en Internet pues hay otras cosas pero no son como la ratio que cuentan internas dicen es diferente la ratios compañía es lo que te digo hablas con ella riñas arte ríes cantas sí sí si te ponen una canción que te gusta pues cantas con la canción

Voz 1363 34:24 hasta esa esa es otra cosa bueno usted una una mujer increíble muy alegre pero es otra cosa que auto referencial es la radio de repente te sorprende con una canción que hacía muchísimo que no escuchabas que te trae muy buenos recuerdos

Voz 31 34:39 pues fíjate Macarena eh hace ya unos años con Iñaki Gabilondo también entre porque hablaba con con Alberto Cortez yo tengo una hermana ya cantaba una canción de Alberto Cortez que a nosotros nos hacía mucha gracia porque se ponía la escoba entre las piernas ya empezaba él diferentes

Voz 19 35:03 entonces esos recuerdos los tenemos de las radios a ellos

Voz 31 35:07 lo contaba Iñaki Gabilondo porque hablaba uno Betis Alberto Cortez llame también a las ratio porque siempre ha sido mi compañera hice lo contaba entonces la radio para mí es eso la compañía de estar en casa había hay alguien en casa antes entraba allí estaba mi marido al ella no es sin embargo cuando expongo pues si se despide alguien de algún programa hasta mañana hasta mañana digo yo si se si esto buenos días buenos días porque o La Ventana buenas tardes así es por eso la radio es compañera vino también vuestro compañero de La Ventana

Voz 1363 35:49 Carles Francino

Voz 31 35:51 aquí estuve veros el programa en la radio en directo SAP siempre siempre la radio es referente

Voz 1363 36:00 gracias a son muchísimas gracias un abrazo muy cariñoso y hasta pronto

Voz 2 36:18 bueno

Voz 21 36:21 os ve anda

Voz 25 36:45 ancho

Voz 0020 36:48 Nos Suiza

Voz 1363 36:49 nos está esperando Isaac buenas noches

Voz 18 36:52 hola buenas noches pero estoy pues estoy en un punto a veces desconcertante y a veces super feliz sea la mayoría pues suplir feliz ha cambiado y fue como nunca lo pensé yo hay en Madrid hay un aeropuerto nada hasta la Aeropuerto T4 en a la terminal Jos hoy uno de los indigentes se puede dormir indigentes hay bueno yo pongo mi soy una persona que ha salido de su casa los de cierto años trabaje mi sueño es la música siempre canté siempre que la opción de sobrevivir y bueno las cosas se torcieron mi dejaba en la entonces he estado dos años y medio durmiendo en el aeropuerto de Barcelona en cajeros lo he pasado realmente muy mal estado empezando cincuenta kilos y un día pues en junio del año pasado el once pues yo me paré a un hombre a Figar

Voz 31 38:09 eh

Voz 18 38:11 vivimos segundo justo probar que yo conocía al camarero y le dije cerrado pero yo iba a tomarme algo para a ver si conseguía hablar con alguien me sentía muy solo le dije que si venía conmigo así sólo por hablar empezamos a hablar el tenía pareja en ese momento de hecho estaba de vacaciones con el Barcelona que hacer medida soy aunque yo he vivido mucho en Madrid la música tal y pico de llegar a Madrid tuvo Far pero bueno se quedó en ilusión y bueno empezamos a hablar tal di fue una noche maravillosa fue una super mágicas fue una noche que contándolo por Horace era muy corto Fueron cuatro horas pero pareció parecieron veinticuatro a la semana estaba con el aquí su hija corriera riesgo de montar en los trenes colando me gratuitamente sea llegue a a Suiza gratis cantando las estaciones pidiendo limpiando coches todo pero bueno la vida la vida te puedes aprender cuando menos pero espera si te aseguro que después de dos años en la calle estuve dos años y cuatro meses te puede cambiar y ahora tengo un proyecto musical me he conseguido agravar mi maqueta de estoy aprendiendo el idioma hay muchas dificultades evidentemente esencia era al final en el día a día acaba anotando pero cuando llegamos el lema las cosas si se cuida a mí hay que hay que no sé yo he aprendido también no quiero pensar que el mundo es cruel pero el mundo está loco ahora todo invoca a la violencia hay mucho terrorismo hay muchas cosas a las yo a mí me han hecho de todo está en la calle me han llegado a

Voz 31 40:08 eh

Voz 18 40:08 a ofrecer sexo por comida yo de mi desesperación aceptarlo después esa misma persona adicto espérate a que ahora vuelvo aquí en vez de Benidorm él ha llamado a la policía porque decía que alguien estaba acosando once a decir si esto me paso en Sitges en verano de hace dos años estaba ayer a ganador Guada había mucho ambiente no juvenil gente con la vida normal pues sale de fiesta sábado me acuerdo nunca se me olvidará la verdad ahí fue como que pierdes la fe no en la humanidad cuando te hacen aguas y bueno pues el hombre yo acepte un intercambio sexual comida ay me dijo mira no te él esperaba junio su íbamos a Burger King el que vaya un menos diez euros sabes completo para poder comer sólo quería comer llevaba dos días sin comer Ibex animado en la calle pues al final la autoestima hace que anula la pues es el hombre llegó a las excepción y lo primero que hizo fue decir que había un chico siguiéndolo y vinieron los Mossos d'Esquadra la policía con sangre en la camiseta que el hombre me hubiera hecho una herida en mi país pero nobles sea realmente había sufrido una aviación para mí cosas así muchas cosas más que hace la gente entonces sólo quiero enviar un mensaje de de porque yo estoy escuchando las llamadas digo es me dolía me iba a dormir y me dolía La Muela y me he tenido que venir alto Fava ponerme hablar por hablar porque ellos entonces hay que tengo uso de razón y te digo una cosa esta noche me he dado cuenta que igual que cuando al a mi novio me da de que las casualidades no existen

Voz 1363 41:55 sabes que es que es el día a día por lo que estamos escuchando dices sí

Voz 18 42:01 conoció mi novio así en la vida médium Coming yo he tenido muy mala suerte me hace hombre esto es una oportunidad que la vida nos da a cada uno de nosotros en el punto en el que no necesitamos realmente y esta noche pienso ahora ya no me duele la muela a ver voy a poder dormir pero creo que la hasta ahora para que escuchen las llamadas al que porque

Voz 31 42:26 sí

Voz 18 42:27 te lo juro porque de verdad la vida la vida es mágica sabes te puede volver lo malo yo antes he sido muy rebelde como es adicta al sigo siéndolo hoy en día un poco después de vivir la experiencia en la calle unos que un poco

Voz 32 42:43 yo más frío el término no sabes

Voz 18 42:46 sea a lo mejor una persona que está en la calle es como un policía sea va a saber el delincuente vas a ver al al que hace esto hay que hacerlo otro así lo ves todo pero porque es tu espacio muy

Voz 1363 43:01 no pero con mucha claridad entonces claro la calle léase uno ver lo peor de lo peor

Voz 18 43:09 orden la humanidad hice a la gente es sea nos gusta mucho criticar Nos gusta mucho meternos en la vida de los demás juzgara al que es diferente al que lo pasa mal en el aeropuerto de Madrid en la T4 pues se no por si alguien lo escucha yo he sufrido qué te despiertan penalmente patadas en la cabeza que yo he tenido un juicio hace poco es también el aeropuerto de Barcelona con un seguridad que me maltrataba cada mañana para despertarme cinco de la mañana que yo tuve que pagar una multa de ciento ochenta euros por defenderme de unos es de uno de esos ataques que yo hace tres años cuatro años trabajó en ropa vivía dos mal encargado de la tienda de ropa vendía chaquetas de mil doscientos euros de cuatrocientos de camisetas p trescientos cincuenta tenía exterminar responsabilidad va vida normal sabes apartando mis sueños de la música ahí todo porque hay que comer no que trabajar pero la vida te puede devolver a situaciones que nunca puedes imaginar que puedes vivirla pues pues estar mañana en la calle y hace dos días estaba con ocho mil euros en el banco y la hasta hoy acechaba azerí a tomar por saco o la situación no te acompaña o justo en ese momento no tienes familia

Voz 1363 44:40 quieres que te cuente una cosa Isaac la primera pregunta que te echo es desde qué punto me refería el punto geográfico ya has sido Isaac y ha sido precioso porque tú has empezado con la valentía desde el punto vital desde que llamas esta noche al programa

Voz 19 45:05 considera que bonito fue su estoy que Debra

Voz 1363 45:13 poco nos importa ya verdad después de todo lo que nos has contado Isaac un placer conocerte si es un abrazo muy claro hasta pronto hasta pronto

Voz 33 45:31 en un año

Voz 34 45:37 Hollywood

Voz 35 45:39 yo quise tía

Voz 30 45:45 eh

Voz 21 45:51 tuvo unos

Voz 35 46:00 no

Voz 30 46:03 tú Lolo

Voz 36 46:12 por el nuestro

Voz 21 46:21 como ha hecho T que imprimir tú que leer

Voz 37 46:34 hola buenas noches gente habla en su Isabel desde Vitoria llamo porque yo no he conocido la el amor de mi vida en una estación en un autobús o un avión he conocido un camping que era treinta años mayor que yo y la verdad que lo poquito que que duró porque luego fallecido un hombre entro a un cáncer de garganta Ai Se fue pues me aportó mucho mi vida me enseñó mucho ahí tuve un un padre un amigo y un marido maravilloso que me consentía todo la pena es que se fue muy pronto no compartimos más que tres añitos juntos nació nuestra hija imita ahí se quedó todo pero la verdad es que lo vivido con él vale por por toda una vida de matrimonio hay personas que están cincuenta años pues esos dos años que vivido con él uno de ellos muy enfermo pues nada me aportó mucho mucho mucho siempre le llevó a mi corazón con muchísimo cariño y mucho amor hacía en cada día de mi vida me acuerdo de cada día cada minuto porque de verdad que para mí fue algo que igual nunca tuve eh mi padre mi amigo y mi marido una gran persona buenas noches feliz noche a todos un abrazo

Voz 38 48:16 ah de la historia con Adriana Mourelos

Voz 0020 48:39 la razón por la cual rescate a los niños tiene su origen en mi hogar en mi infancia fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón sin mirar ni su religión ni su nacionalidad me padre era médico y murió cuando yo todavía era pequeña porque se contagió de tifus de varios pacientes a los que sus colegas médicos habían rechazado a entender también a él lo rechazaron cuando contrajo la enfermedad y falleció fue el mejor y el peor aprendizaje la comunidad judía me pago los estudios en agradecimiento a la labor de mi padre ya que muchos de aquellos pacientes eran judíos les habló de esta infancia ideal en general desde Varsovia desde Polonia pero en la Universidad de estudiando Enfermería que sentía de manera vocacional para ayudar me expulsaron porque me opuse al sistema de discriminación existente fui enfermera del departamento de Bienestar Social de Varsovia que llevaba los comedores comunitarios de la ciudad el trabajo allí fue arduo pero nunca pensé entonces lo que iba a hacer luego simplemente surgió fue cuando en mil novecientos cuarenta y dos los nazis crearon un gueto en Varsovia un gueto con unas condiciones de vida imposibles y fue entonces cuando conseguí para una compañera para mí identificaciones de la Oficina Sanitaria una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas más tarde conseguí pases también para otras colaboradoras como los alemanes invasores tenía miedo de que se desatara una epidemia de tifus toleraba aunque los polacos fuéramos los que controlaran el recinto así fue como a lo largo de un año y medio tras ver las condiciones que existían en ese gueto que sólo podía terminar en la muerte de todos los que allí estaban a mí me puse rescatar a niños empezamos a sacarlos en ambulancias pero pronto todos los caminos eran válidos con tal de que salieran de allí pudieran sobrevivir en sacos entre estos de basura en bolsas de patatas escondidos en ataúdes cualquier cosa para garantizar la vida de unos niños condenados a una muerte segura le organicé para elaborar un archivo con sus nombres judíos con sus orígenes con sus familias al lado de sus nuevos nombres católicos sus nombres para la supervivencia iban a ser acogidos y dados en adopción pero yo no quería que no supieran su verdadero origen este archivo lo guardé en dos botes de cristal hiló plantee debajo del Manzano de mi vecina contando con mi propia muerte los nazis supieron de mis actividades y finalmente fui detenida por la Gestapo en la prisión fue éxito torturada con el fin de que desvelarse los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los niños liberados niños judíos nunca a los traicione puede sobrevivir gracias a un soldado alemán que me dejó huir al grito de corra cuando ya había sido condenado a muerte al día siguiente allí en mi propio nombre en la lista de los ejecutados así que seguí trabajando pero con una identidad falsa cuando la guerra terminó entre los dos botes con las listas al primer presidente del comité de salvamento de los judíos supervivientes cierto es que la mayoría de las familias de los niños habían muerto en los campos de concentración nazis cuando mi nombre se dio a conocer me empezaron a hacer muchas entrevistas mi fotógrafo entonces publicada en distintos medios así que empezaron a reconocer me niños que ya eran más que adultos claro fue algo cansado porque empecé a recibir muchas visitas y me dieron unos reconocimientos que no espere jamás fue nombrada Dama de la Orden del Aguila Blanca la mayor condecoración de Polonia fue condecorada también como justa entre las naciones y fue incluso propuesta por el Gobierno de Polonia a Premio Nobel de la Paz a pesar de que no puedo estar agradecida por todo no puedo no estar agradecida por todo siempre dije que mis actos fueron la justificación de mi existencia en la tierra incoó nunca un título para recibirla Gloria fue en el año mil novecientos noventa y nueve cuando un grupo de estudiantes que trabajaban sobre el Holocausto judío descubrieron una figura más que relevante Irene Jasen leer el Ángel del gueto de Varsovia a partir de entonces como ya nos contaba reconocimientos biografía película la historia de una mujer que había permanecido oculta como tantas otras historias de mujeres vale

Voz 21 53:36 eh

Voz 38 54:46 ya sí

Voz 21 55:21 eh

Voz 38 56:01 eh