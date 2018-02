Hablar por Hablar (17/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 Hablar por hablar Macarena Berlín sí es ver mismas cuando uno y dos

Voz 8 04:15 hablarporhablar el programa de radio que lleva veintisiete años acompañándole ahora tiene su versión teatral ni un milagro historias de madrugada dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo e inspirada en testimonios compartidos

Voz 9 04:32 la generosidad de todos ustedes o la Fernando buenas noches hola buenas noches que moción tener detrás de aquí pues si estábamos con todos vosotros emocionados también

Voz 10 04:42 volviendo volviendo al estudio viendo es trabajar aquí

Voz 9 04:46 las con público puesto parece ir es muy emocionante

Voz 10 04:52 escucharos otra vez sentir el ambiente el calor de la radio

Voz 9 04:56 y la verdad es que estamos muy contentos extra esta madrugada

Voz 1363 04:59 más de Fernando nos acompañan en el estudio central de la Cadena SER Samuel Villa

Voz 9 05:03 yo en la buenas noches buenas noches Carolina Yuste buenas noches y Pepa Zaragoza

Voz 11 05:09 buenas noches

Voz 9 05:13 tanto en Pepa como Carolina además de interpretar algunos

Voz 1363 05:17 de los protagonistas de los testimonios interpreta

Voz 9 05:20 la presentadora de Hablar por hablar así

Voz 12 05:23 no

Voz 9 05:24 pero aquí aquí da más respeto eh pero como que la más respeto perdona que me su visteis a la cabina al escenario casi me da algo de eso sí que da respeto penal Ésa es nuestra casita pero ahí

Voz 1363 05:37 sí que estáis solos solas

Voz 13 05:40 sí sí pero es una sensación como de estar en un en una pecera en una burbuja protegido

Voz 1363 05:47 deje que les cuente qué hacen como unos cuatro años ya no se porque a mí la vida me pasa muy rápido usted pero me cuesta a veces acordarme vino un productor teatral se puso en contacto conmigo Fernando Cornejo para hablarme de este proyecto yo pensé que estaba loco si cuatro años después pienso

Voz 9 06:06 lo mismo pero me está loco al cuadrado bueno ha sido todo un ejemplo no tras cuatro años de lucha ver la

Voz 1363 06:15 apuesta tan firme que ha hecho por esta obra he quedado convencida agradecida por su ejemplo Fernando como te llega esta propuesta después de ser premiado además con un con un Max que tenemos suerte también de que los interprete un Premio Max de que os dirija un premio más

Voz 9 06:33 los premios más importantes de teatro que se dan en este país

Voz 10 06:36 bueno pues vino tino Fernando Cornejo con esta propuesta

Voz 9 06:41 el proyecto

Voz 10 06:42 lo hace sólo cuatro años y a mí en septiembre del año pasado me propone encauzar todo lo que se estaba se ha estado haciendo estuvo haciendo hasta ese momento efectivamente yo salía de hacer historias de Usera que hablaba también de historias anónimas de un barrio de del barrio donde eh lleve una sala durante seis años fue un proyecto de gestión cultural allí y bueno nos pusimos de acuerdo reestructura vamos la dramaturgia

Voz 13 07:12 sí

Voz 10 07:13 me rodee de un equipo estupendo que eso ha sido crucial para para poder hacer lo que hacemos cada noche en el Teatro Bellas Artes

Voz 12 07:23 verdad es que es muy bonito porque lo que hemos creado con el equipo es un poco lo que creáis vosotros aquí vuestro propio

Voz 9 07:28 es verdad y eso ha sido el sexo realizó

Voz 10 07:31 de de Hablar por hablar en el teatro reproducir y ese amor por el teatro pues por la radio y a cuidar mimar las historias cuidar ahora en vuestro caso la gente que llama a nosotros a los personajes que que defienden ellos cada noche

Voz 1363 07:48 la compañía que nos hace a todos y a todas las radio la importancia social que tiene es incuestionable ya a estas alturas de la vida pero es cierto que hasta ahora la radio es diferente a esta hora la escucha es otra ya está hora compartir se convierte en una experiencia muy personal cuando alguien te cuenta algo te estás viendo tú ahí de estas esperando se parece un poco el trabajo que hacéis los actores las las actrices Pepa al escuchar la vida está siempre cogiendo cosas que luego te van a servir a ti para tu trabajo para para tu día a día

Voz 13 08:21 sí sí absolutamente y además en este caso las historias que contamos son historias reales entonces es no su nos daba mucha responsabilidad de estar lo dijimos en la rueda de prensa y lo repito ahora estará a la altura de esos seres humanos que generosamente nos han contado su historia y su vida y fue fundamental venir al programa vinimos varias noches y fue necesario porque es la intimidad de la radio que es increíble que te estén escuchando tantísimas personas y a la vez se genera ese efecto de de intimidad como si sólo estuvieras tú

Voz 1363 08:59 con esa persona y nadie más Pepa era oyente

Voz 13 09:01 de radio antes de si interpretación muy oyente de la Cadena SER

Voz 9 09:06 en la nada hemos tenido suerte también

Voz 1363 09:11 lo más interesante de las diferentes interpretaciones que te has encontrado que algo con lo que no contabas la locutora

Voz 13 09:21 sí porque en encontrar esa manera de comunicarse que fue se cercana pero a la vez que llegar a todo el mundo que que tuviera musicalidad que eso para mí fue un reto tremendo y venía IT copiaba inhiben copiaba tus frases y leía lo que escribía Ice porque me parecía complicado me parecía que no era actuar que era estar ahí de verdad escuchando iré diciendo lo que uno sienta en ese momento que es verdad que es actuar también pero desde un lugar muy expuesto eso ha sido un reto aparte que luego estemos todos muchísimos personajes y eso era como espera que en tres segundos tengo que cambiar de registro de los impresionante porque además interpretas

Voz 1363 10:08 Enriqueta sigue tiene ochenta años

Voz 13 10:10 ochenta y dos ochenta industrias

Voz 9 10:13 hacia aquí hay un poco de confusión no lo que tiene un poco todo

Voz 1363 10:20 la idea es que es un personaje que lo Bordas Bandolera no te preocupes que no te vamos a estropear nada Bandolera va mañana a ver la obra

Voz 9 10:26 de ahí que cada noche en el hombre sí es verdad claro porque

Voz 1363 10:33 los los amigos que están en en Twitter los murciélagos también son nombrados en esta obra de teatro Samuel el primer día que Carolina y tú pensábamos en el equipo a estos van a venir hoy van a estar media hora se va a dormir porque esta gente tiene que ensayar tiene que aprender sirvió en fin son actores actrices tienen vida

Voz 9 10:55 no había manera de echar con dos mil seis cuando dejas de venir ya os echábamos de menos decíamos Nos falta parte del equipo bueno no queríamos venir más más tiempo porque ahí estábamos encantados porque estaremos ensaya no si no hubiéramos venido fue precioso precioso tener

Voz 1363 11:15 aquí a oscuras viendo con atención y viviendo las historias y hirviendo que que vosotros con otra profesión sentía isla misma emoción al escuchar las cosas que que escuchábamos aquí eso fue muy bonito es que es muy fuerte

Voz 13 11:33 en realidad estamos nos estamos todos trabaja

Voz 0020 11:37 no con el con la emoción de de de nosotros mismos

Voz 13 11:40 los que somos nosotros de lo que es lo más profundo de nosotros la lo que decía Pepa no le intimida esta cosa de contarle a alguien tu secreto o no tu secreto sino tu tu presencia y al final es lo que hacemos no sea que se asemeja mucho y entonces venir aquí y escucharlo según eh verte a ti Iker es Tomás ya todo el que ha sido ha sido muy bonito sabes yo creo que para todos ha sido un viaje este proceso ha sido un viaje muy especial para todos yo creo que hemos abierto una parte de nosotros mismos muy guay

Voz 1363 12:12 y hay que seguir eh presionante tú además y más interpretadas a personajes muy diferentes de repente a una chica muy joven a una que ha perdido a su madre y que su madre murió pensando que fue que tuvo un bebé robado es muy bonitos a personaje tiene unos matices preciosos muy muy intensos nos reímos mucho contigo esta chica

Voz 9 12:40 canta como canta como bailarín

Voz 13 12:44 es una es una saca los colores

Voz 9 12:47 una delicia tiene una vis cómica tremenda y luego una capacidad de meterse en el drama también hemos

Voz 1363 12:53 tenía mucha suerte también con los actores y las actrices Fernando muy buen rollo

Voz 9 12:57 lo decíamos aquí y todo el equipo Angeles Martín si el que no nombramos como están a favor Un besito muy primo de gran

Voz 1363 13:06 acuérdense de nosotros cuando Ángeles se ponga el camisón por favor porque esa interpretación también es memorable ya acuérdense de nosotros cuando interpreta a no me acuerdo el de los oros cómo se llamaba

Voz 9 13:19 Juanfran Juan para es que os conocéis ya los oyentes más que claro claro claro claro es más que el equipo reviven cada noche cada noche yo no veo al actor rodeó al personaje me voy y en este caso también nos dice cuando habla el público por ejemplo con la Historia

Voz 10 13:35 camisón quién escrito esa es sexto

Voz 9 13:38 no es una transcripción finalmente no no hay ningún dramaturgo detrás es tal cual

Voz 1363 13:44 además esa historia en concreto representa la esencia de hablarporhablar es una mujer que llama diciendo que ha perdido un camisón que lo había dejado encima de la cama y que no está

Voz 9 13:54 está asustada es su casa o

Voz 1363 13:57 esto lo cuentas a las once de la mañana con un café en una cafetería altere primero no te hacen ni caso tus amigos dice ya están la pesada esta otra vez en las historias de Hablar por hablar pero de noche lo que genera es una serie de llamadas solidarios con unas explicaciones a cada cual más complicada pero que todas podrían tener razón en un momento dado

Voz 9 14:19 total son creíbles toda se sienten de hecho es la esencia del programa justo hay una llamada después que es Sacristán que además cede su voz para

Voz 1363 14:28 José Sacristán el actor premiado

Voz 9 14:30 hicimos conocidísima es una maravilla tener ley Ramón Barea bueno mucha gente que ha participado poniendo su voz también en el espectáculo y la verdad es que es el momento de réplica de desde Sacristán Square

Voz 1363 14:42 yo sólo habéis conseguido llevarla la esencia de el programa y la esencia de la radio a las Tablas con una maestría que que no nos esperábamos

Voz 9 14:51 sabíamos que es verdad que dan las gracias profesionales pero es que el el reto era bastante común

Voz 1363 14:57 licuado era muy ambicioso de verdad que no no

Voz 9 14:59 los impuestos lo que que al contrario

Voz 10 15:02 gran ayuda venir aquí de verdad os a los detalles que al final un cúmulo de detalles es lo que hace es precisamente lo que vayamos a lo concreto a lo real ha sido fundamental para que ellos se sintieran en la radio cada noche

Voz 1363 15:18 Samuel Viyuela yo quiero contar cómo cómo te conocí porque me parece súper bonito también y muy de hablarporhablar tu padre es un reconocido actor al que tenemos mucho cariño Pepe Viyuela en este programa porque es una persona excelente y además cada vez que habla te quedas lo hace muy bien y la verdad es que tiene un actor un filósofo un político tienen todos esos

Voz 9 15:43 vaya personajes dentro tiene un payaso Un

Voz 1363 15:46 la un precioso con el que bueno crecí en fin entonces bueno lo bueno lo conocía de de haber coincidido de haberlo entrevistado de haberle acompañado en los diferentes proyectos es una persona que quiero y admiro muchísimo y un día en Hablar lee un tuit de un tal Samuel

Voz 9 16:03 yo en la yo digo muy Living mi apellido a de apellido me hace sospechar que estábamos enredando ya estamos enredando ya entonces yo sabía

Voz 1363 16:13 ya que los actores y las actrices de Hablar por hablar se estaban poniendo en marcha pero tampoco sabía muy bien el reparto conocía algún nombre pero no sabía todos y abre su su perfil y digo este chico digo efectivamente es hijo de Pepe y además es actor digo yo creo que está

Voz 9 16:31 parando sepa entonces favorito retribuir hilo nombre en antena y así es como

Voz 14 16:42 tienes que piensas tu nombre de estas allí en casa a esas horas para meterte en la cama tranquilamente y de repente oyes que de repente no como como como sale tu nombre ahí sin sin esperar te lo puso muy nervioso

Voz 1363 16:56 este foco lo que lo que sienten lo que sentimos no cuando estamos en casa interactúa a través de de twittero mandando un audio una nota de voz al programa efectivamente estás ahí en la radio en las ondas Samuel hemos descubierto un actor brillante

Voz 14 17:12 muchísimas gracias mira me alegro mucho

Voz 1363 17:15 padres muy grande también tiene una vis cómica y una capacidad dramática interpreta a un personaje que fue una de las llamas que me más me impactó un bancario que decía que no era lo mismo ser banquero que ser bancario era uno de esos hombres que adjudicó esas hipotecas que luego dejaron a mucha gente en la calle yo fue una llamada que a mí me revolvió muchísimo la recibía hace ya pues igual siete años así una maestría

Voz 14 17:45 para mí es uno de los personajes más complicados la verdad con Fernando hemos tenido de esta conversación muchas veces porque claro de dónde viene este señor que es toda la preocupación que que porta consigo el querer contar pero sin querer hacerlo sin ponerse en riesgo y al final pues Le Le le puede esa necesidad de de hablar de explicar lo que lo que está haciendo

Voz 1363 18:14 además cómo va el personaje minutos cambiando cómo se va poniendo nervioso como parece que está hablando del mismo como no estaba hablando del mismo

Voz 14 18:22 va la verdad creo que no llega a media página y a toda pastilla porque claro llegamos a la conclusión de que necesitaba vomitar entonces este hombre llama desde una cabina porque no puede estar en su casa porque tiene que salir de ahí porque tiene que escapar y finalmente pues se refugia donde mejor puede en el en el programa de Hablar por hablar llamó para contar lo que lo que no lo puedo contar a nadie más pone

Voz 1363 18:49 es un montón de años encima en ese momento

Voz 9 18:53 Juan Carlos Rubio que toma esa historia para para hacer una drama

Voz 10 18:59 Murcia con ella sabe captar en muy poquito todo todo eso no es así

Voz 1363 19:05 es brillante es brillante y Orellana y luego estas genial con el hombre lobo un caballero que llamó una noche diciendo que las noches de luna llena Lex citaba mucho que se ponía muy nervioso que se ponía recoger la casa son momento también momentazo

Voz 14 19:22 pues si realmente no sabría decirte con qué personaje quedarme porque bueno con qué personaje con qué llamada con qué persona quedarme porque cada uno sea todas las historias como dice Pepa en la función un paño todas sacan luz y es que todas ellas son un regalo la verdad hay ya ya sean más hacia algo más cómico algo más dramático todas tienen una carga muy personal muy universal

Voz 1363 19:52 todos son una maravilla la verdad cuando vean la obra también acuérdense de de de nosotros del equipo de esta noche cuando vean a a Samuel saltar a la comba

Voz 9 20:00 no digo mal porque no quiero no quiero reventar ninguna de las historias

Voz 1363 20:05 pero bueno hacen un trabajo magnífico un trabajo que empiezan los oyentes en el momento en el que dicen voy a llamar a un programa de radio donde se que tengo mi espacio donde sé que me van a respetar donde sé que me van a escuchar que hoy en día en nuestra contemporaneidad eso es harto difícil a no juzgar

Voz 13 20:23 juzgar no a las personas que llaman

Voz 14 20:27 simplemente escuchar no es decir a escuchar es que ya no nos escuchamos y aquí en este programa se genera esa intimidad que puede venir es que puede venir desde desde eso desde la soledad de tu casa y al mismo tiempo estás acompañado de todas de que está en su casa acompañado solo pero escuchando ir a mí me ocurre escuchando este programa que siento que me habláis a mí de verdad cuando escucho otras cosas es de otros programas de radio escucho la radio pero cuando escucho a vosotras y parece que estéis hablándome que me siento muy acompañado es verdad

Voz 1363 21:09 es bonito porque los actores las actrices estáis muy acostumbrados a manejar emociones a la escucha pero claro entender sentir que que vosotros también habéis sido impregnados por la emoción de de la esencia del programa pues no deja de ser muy interesantes y gente sí

Voz 13 21:28 ah perdón Fernando hoy decir que mucha gente sale de la función Ny es muy bonitas esa sensación que nos transmiten como de Hesse que me habéis hecho pertenecer

Voz 15 21:38 como como al al la tribu de nuevo no como

Voz 13 21:42 es sentirse que somos somos los que estamos aquí no que también lo dice Ángeles en un momento con el personaje de la hermana de de Chema de los mundo gallego ese personaje también ese es es muy poderosa muy poder

Voz 10 21:57 los que se son texto escrito además por por Juan Juan cabeza

Voz 1363 22:01 también Juan Cavestany también muchísima admiración

Voz 0020 22:03 sí gran cariño sí sí la verdad

Voz 10 22:06 que refleja verdad que nosotros lo pusimos en Galicia pero no estaba reflejado en el texto pero de repente Nos llevó los llegó un poco a esa esa atmósfera pero es verdad que que que más que quedarte con una historia yo creo que es la sensación

Voz 9 22:19 el público ellos mismos es el viaje

Voz 10 22:21 el viaje como tenéis vosotras cada noche o los oyentes tienen cada noche en el espectáculo también es es la sensación de haber viajado por montón de de historias de de de momentos no y eso es lo lo emocionante lo emocionante la la idea que decía Pepa degenerar comunidades que precisamente

Voz 9 22:40 algo de de trabajo de teatro Comunitario además

Voz 10 22:42 es que esto también es un es un trabajo de teatro comunitario porque hacemos en este en la escena comunidad como hacéis vosotros

Voz 14 22:50 eh

Voz 1363 22:51 yo creo que todo esto nos nos enseña o nos recuerda que que tenemos que unirnos no que ahí es donde está nuestra salvación como como especie cuando estamos todos unidos cuando compartimos cuando hablamos cuando les cogemos de la mano cuando nos damos abrazos cuando nos miramos de frente incluso cuando no estamos bien que parece que es como poco popular no lo sé es que no estoy bien hay pues no me lo cuentes contárselo a otro no no es que no estoy bien estoy bien y también tengo derecho a levantar la voz el vulnerable tiene derecho a a levantar la voz porque todos formamos parte de lo mismo Samuel

Voz 14 23:29 lo que este programa genera empatía cuando escuchas a alguien contar las cosas que le preocupan que que lo ocupan y y de una manera o de otra te lo llevas a al lo tuyo a lo que te pasa aquí y eso te hace conectar con esa persona hizo algo que no hacemos ya que no pues eso cómo estás bien no dices cómo estás realmente es la respuesta automática aquí hay generales eso aunque que es otra cosa que desde luego cada vez falta más el preocuparse por el otro

Voz 1363 24:08 hoy que amigos y amigas nos acompañan y que normalmente escuchan este programa pues desde la cama trabajando ahora ahora en los conoceremos eh no sé si queréis trasladar alguna pregunta a estos profesionales que están interpretando lo que hacéis cada noche porque claro al fin y al cabo no sé si alguien quiere y de alguna pregunta aquí en el en el equipo desde luego tenemos muchas preguntas Alicia has visto la obra si llevas ya unos meses fuera de hablarporhablar Alicia que estás en casa te puedes poner delante del micro

Voz 12 24:41 bueno nadie vaya desde aquí van lo primero enhorabuena porque lo vive desde dentro Info de sentarme en la butaca del teatro empezar la obra fue

Voz 13 24:53 esa situarla otra vez aquí en este estudio esa me estáis muchísimas cosas

Voz 12 24:57 es que volviera a ciertas llamadas que que bueno me marcaron mucho en mi época que estuve aquí hay Nadal las historias como bueno el tío que está bailando con con el cuero y tal sacó tratar temas

Voz 1363 25:12 como muy cómicos pero luego por ejemplo a mí

Voz 12 25:15 me hay que me llamó mucho la atención la historia de los hermanos gallegos sea me impresionó muchísimo y bueno la historia de de la mujer con el médico y tienes

Voz 9 25:26 sí lo siento por el que viviendo es haber ya pero hay que tener cuidado hinchado

Voz 12 25:31 una sensibilidad brutal si no es fácil sea desarrollar la empatía con el oyente lo habéis transmitido toda la perfección los detalles todo así que enhorabuena

Voz 9 25:45 va a haber gira Fernando si va a haber ahí algún algún sitio que vean comentó este lunes

Voz 10 25:51 Córdoba Murcia bueno ya

Voz 9 25:54 creo que va a viajar que lleven a tener oportunidad a los oyentes contra

Voz 1363 25:58 votaciones abiertas Hablar por hablar

Voz 9 26:02 vuestra ciudad desde

Voz 1363 26:05 con los que compartimos este espacio creo que no sabemos poco a poco mejores personas yo me atrevería a decir eso yo he aprendido a escuchar todavía más aquí en este en este programa y ha aprendido a mirar la vida así que

Voz 9 26:18 ayudamos a las comunidades autónomas especialmente las que esté más revueltas hablamos de conciliación de encuentro con el otro bueno es una obra en la que te ríes lloras

Voz 1363 26:32 yo le he visto dos veces y he llorado este fin de semana quiero ir porque en principio se despide de Madrid

Voz 9 26:37 en principio en principio vamos a BD de aquí al domingo llenábamos amparada pues no pero está viendo muy buena acogida de hoy y bueno

Voz 10 26:47 pues el boca boca está funcionando la verdad es que estamos en ello ahora mismo no con con con ese flujo de gente quizá estamos recomendando lo estaba vendiendo más gente en fin que tenemos ganas de de seguir porque porque es un proyecto más que con discurso en el que creemos si bien el que nos sentimos muy agusto y no queremos seguir en gira volviendo a Madrid

Voz 9 27:11 o alguna anécdota ha ocurrido algo estás funciona con Ángeles toda contando salvo en la cuenta los algún bueno lemas hemos regalado en camisa sí claro porque el otro día fue su cumpleaños muchas felicidades Angeles habéis celebrado un cumpleaños siguen veinte minutos delincuencial retirarme años Ángeles porque el fin de semana tienen doble funcione a mí eso me fascina verdad Samuel el otro día ahí con un café en la mano digo pero si tienes que volver a entrar ahora otra vez

Voz 14 27:42 no es tan rápido no no paramos ni un segundo durante la función sea podríamos vender butacas también para la parte de atrás

Voz 9 27:52 no

Voz 14 27:52 hemos montado para mover el muro para delante para atrás Carolina tiene dos cambios de vestuario completos en diez segundos y en fin no

Voz 9 28:02 menos quince menos de diez segundos es impresionante buenos voy a grabar el este fin de semana lo ha dejado atrás las preparaciones de Ángel Luis Varela éste no sé si son anécdotas

Voz 14 28:18 bueno sí que son cosas que que

Voz 9 28:20 todos los días Angeles Martín antes de entrar a su escena se coloca con el compañero otra tú no comienza la escena realmente en la previa

Voz 14 28:32 cuando cuando Pepa estaba como pero improviso o que exactamente que bueno si iba preguntando va va buscando toda la información que necesita cuando cuando

Voz 1363 28:42 por eso no lo del público es el personaje

Voz 9 28:45 sí preparando entre bambalinas preparando

Voz 1363 28:48 sí ya no está Angeles está el personaje que le toca

Voz 14 28:50 está interrogando al compañero de turno pues eso su camisón no es bueno o con el sentidos que vela como una lata corriendo de arriba abajo hizo dónde está dónde está pues ya mira Oporto

Voz 9 29:03 el día que se hay días que se prepara tanto te queremos Ángeles no pero a me parece maravilloso cómo cómo veían besos una actriz maravillosa tiene una preparación Llull cariño una implicación tan grande que por eso está negro tras graciosa pues se mete tanto en el personaje que claro empezar la escena ahí ya sí extrema maravillas bueno en Murcia

Voz 1363 29:26 la Guardia están preguntando cuándo podrán ver la la obra de teatro Óscar dice pinta muy bien la obra ver si suerte y hay gira la podemos ver cerca de casa Ponferradina María si vienen a Palencia o a Ponferrada que cuenten conmigo

Voz 9 29:42 equipo muchísimas gracias por venir gracias a vosotros gracias de verdad muchísimas gracias a vosotros

Voz 1363 29:47 en que están el te en el teatro Bellas Artes en principio hasta el domingo el domingos dieciocho ya ves cómo pasa el tiempo sea una ando eh bueno pero Bellas Artes hay doble función el fin de semana historias de madrugada dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo e interpretada por Antonio Gil por Ángeles Martín por Samuel Viyuela gracias muchísimas gracias por tantos momentos tan bonitos

Voz 10 30:11 hacemos lo que toca

Voz 9 30:14 el álbum Gracias Carolina Yuste

Voz 13 30:16 a vosotras gracias gracias Pepa Zaragoza gracias gracias a vosotros

Voz 15 30:22 Mena Adriana en esa Elena de verdad ha sido mágico muchísimas gracias y cómo decírselo la obra

Voz 16 30:33 yo esto lo quería hablar

Voz 9 30:48 y esta semana Elena Sánchez se ha fijado en el turismo capilar concretamente en el trabajo que realizar en las clínicas turcas sabía usted que hasta allí viajan más de sesenta y cinco mil extranjeros al año para someterse a un implante capilar reflejos con él en los Sánchez

Voz 17 31:16 hoy viajamos hasta Turquía un destino conocido internacionalmente por ser la meca de los injertos capilares un negocio que mueve más de cinco mil millones de dólares anuales en el país y que cuenta con más de doscientas cincuenta clínicas tan sólo en la capital allí no recibe José Antonio Mello un tinerfeño de cuarenta y siete años que llegó el pasado viernes a Estambul para someterse al tratamiento

Voz 18 31:39 la verdad es que siempre he recibido debilidad en la parte superior pero muy fino que me cayera todo en Estados estrés como nervioso cuando por tema laboral pero bueno siempre lo o bien siempre van bajando lo lo habían probado pasa que este año a partir de septiembre que de que tuve un episodio fuerte de estrés fue cuando se desembocó en el proceso ya tuve que tomar una decisión la estética samuráis o dormir media

Voz 17 32:08 una vez tomada la decisión comenzó a buscar opciones y presupuestos en las clínicas españolas pero pronto llegó hasta un conocido que le contó su experiencia en un centro turco le animó a contactar con ellos por mensajería instantánea

Voz 18 32:21 enviar una fotos sacarte el billete y enviarle el viernes como que las comprado reservando ya de reserva en el quirófano el precio es mil ochocientos dos euros incluyendo los en hotel lago el traductor las comida civiles recomendado por estos aquí que bajan cien euros pero bueno anecdótico

Voz 17 32:43 el precio ronda los mil novecientos euros mientras que en España oscila entre los ocho mil y los quince mil un motivo más que suficiente para los más de sesenta y cinco mil extranjeros que viajan hasta allí cada año para hacerse un injerto de pelo escuchamos han Amy Turk consultor internacional de pacientes en la clínica en atómica de Estambul que nos atiende por teléfono para explicarnos los detalles de su empresa

Voz 19 33:06 hacemos la estética genera para las ves estas dos hombres

Voz 20 33:11 bueno a un techo le pecho liposucción

Voz 19 33:15 eh rinoplastia Mystic hacemos todos las cirugías estéticas vienen de Francia Alemania Italia España Holanda en Inglaterra los

Voz 18 33:27 el árabe el éxito que tienen entre ellos

Voz 17 33:30 clientes occidentales es indudable tanto que en caminos aclara que atienden a más de ciento sesenta españoles al mes

Voz 19 33:37 ni las críticas oficiales de verdad lo sé por el resultado de instante y así lo hacen bien tienen bueno médicos imagínate ahora mismo cada mes

Voz 20 33:50 son los hispalenses tengo cien vueltas

Voz 19 33:53 los sesenta personas el precio de euros

Voz 21 33:55 otros Línea novecientos cincuenta euros todo incluido esto no el vuelo y la precioso

Voz 17 34:02 este precio incluye el tratamiento dos noches de hotel las comidas los traslados y los productos necesarios para el posoperatorio pero más allá del precio las empresas les ofrecen todas las facilidades posibles

Voz 18 34:14 las que el propio muy bueno un servicio enfocado a a la a la que indica que la esquí que tiene siete plantas sólo llegar primer día a día como seis personas con la cabeza trataba pero ya te encuentran un ambiente dicho bueno todo esto es normal te puede los los lomos con los conductores que están interviniendo hipnotiza que llevan y le traen porque tras el que te acerca de la clínica

Voz 22 34:37 eh

Voz 17 34:37 en el proceso comienza a distancia mandando unas fotografías de la cabeza por Whatsapp para que los médicos empiecen a analizar cada caso particular

Voz 19 34:49 dos de ellos de de la cabeza digamos para después de las fotos la doctora se analiza cuantos folículos necesitan paciente aprobamos directamente por el módico poner basados por sí

Voz 17 35:06 Jose llegó el viernes y el sábado a las siete y media de la mañana debía estar preparado para ser trasladado a la clínica a las ocho comenzaba el operación que según nos cuenta consiste en extraer el pelo de la parte inferior de la cabeza para colocarlo posteriormente en las zonas despobladas primero analítica de sangre dibujo del diseño

Voz 18 35:25 toda la gente que yo he visto y he visto fiel como número dos tiene un diseño distinto entre la persona Caminito con una chica Mis un dibujo tuvo el control tocando retomando vino otra persona verlo nuestra para comprobar hay asimetría ni con Conde cuando voy persona se pusieron de acuerdo decidieron que es el correcto yo pensaba que era un poco alto pero según ellos Kikes tiene que ser por encima del músculo en el último UCL que que hay en la frente no pueden tocar ninguno entonces ahí un dibujo en base a lo que yo quería que yo quería sitio quería mantener mientras porque forma parte de mi personalidad día siempre el ser humano

Voz 17 36:02 después anestesia local

Voz 1363 36:04 y paciencia

Voz 18 36:06 el poner la anestesia en la parte agresiva porque pincha son remotas hay poco doloroso en de las sonadas la zona donante ya está ya está necesidad pues estar en el pelo y la siguiente fase atraer al este sellar la zona receptora e irán surgiendo los trabajo como muy detallaba no tiene que haber dos personas implica una persona proponen uno a uno

Voz 17 36:33 en su caso fueron cinco horas de intervención aunque todo depende del número de folículos que requiera cada caso particular

Voz 18 36:40 en mi caso fue uno fueron muchas porque no no necesitaba no tenía mucha necesidad pero aquí sólo dos días que he estado he visto caso increíble precio operaciones de delante atrás sí me han puesto cuatro mil seiscientos pelos en una sola sesión a Yemen puesto dos mil por proceso fue de ocho y media pero la gente que entró a las ocho de la mañana Sergio las ay de la tarde en la clínica anatómica

Voz 17 37:01 hacen trescientos injertos capilares al mes en Amy Nos asegura que ya tienen todo ocupado hasta mayo

Voz 19 37:07 hacemos doscientos cincuenta trescientos porque no queremos podemos hacer más porque ahora mismo te da estamos dando la fecha para el mes de mayo hay nosotros hacemos del día es nueve personas máximo podemos hacer pero mejor calidad tiene que ser por calidad hacemos el día nueve son más queremos un equipo de cuarenta

Voz 17 37:36 a cada uno de los profesionales tiene una función concreta

Voz 19 37:40 eh tenemos dos médicos ellos hacen una cosa muy importante para mí es muy importante agujeros en la cabeza ahí cinco dos dos médicos hacen esto a la les decía poner los folículos son enfermeras que es el estereotipo trabajo no

Voz 17 38:05 el posoperatorio no requiere demasiados cuidados tan sólo seguir las recomendaciones que te dan los especialistas

Voz 18 38:11 es que no no me he tomado porque no dijo nada que pueda sobre los los lavados correspondiente y lo peor de todo formal de que dormir boca arriba es la parte peor acostumbro de resto nada yo desde que terminó la operación de Estado de Turismo tampoco hinchada como un centímetro más de cabeza como si fuera en Kano pero bueno eso es parte de de las consecuencias de pero

Voz 17 38:34 sólo necesitan dos días para poder operarse aunque Jose ha decidido aprovechar el viaje y tomarse unos días de vacaciones para hacer turismo una decisión que le ha permitido darse cuenta de la naturalidad que ofrece a Estambul a los extranjeros con problemas de alopecia

Voz 18 38:48 que curioso la normalidad con la que se trata a las personas que han sido operadas con el de tu ser y puede de lo que el barco ayer paseando oye estamos bario ya había un chico de Barcelona dos hermanos que uno uno sacaba operar estaba con toda la ve indicó el otro chico también de Madrid y la gente de ni te mira aquí hay una cultura de la cultura del pelo muy curiosa

Voz 17 39:15 tras finalizar el proceso el pelo se cae y luego vuelve a salir y para ver el resultado final hay que esperar

Voz 18 39:21 durante el primer mes va creciendo después se cae que al cabo de en segundo mes bajo menos que empiezo a rebotar desde desde raíz es cuando realmente el lo definitivo empieza a aparecer aquí ese eso termina el año y medio cuando ya está el pero tal y como ha sido el resultado final

Voz 17 39:40 una vez vivida la experiencia Jose está satisfecho con la decisión que tomó así que ahora formara parte del Boca Boca que alimenta este negocio en auge porque asegura no tiene nada negativo que añadir

Voz 18 39:52 es un negocio muy lucrativo y ellos saben y saben que Boca Boca fusión muy bien todo o esto es lo que llama a uno y a otro a mí convencieron gracias a todo esto yo cuando vuelvo a ya sé yo que voy a contarles mirando Mokrice ha sido esta es Kiev

Voz 23 40:07 no puedo decir nada en contra

Voz 9 40:09 y cuando hablamos de radio y esta semana

Voz 8 40:11 lo hemos hecho celebrando el Día Mundial de la Radio solemos hacerlo desde la nostalgia hacia dónde va la radio todavía es un misterio una incógnita les hemos preguntado por el futuro de la radio hay relevo generacional sepan qué opinan los pequeños de la radio con Adriana Mourelos buenas noches hoy erróneos Hablar por hablar

Voz 24 40:34 uu

Voz 0020 40:36 en este lado del mundo los niños nacen abriendo grifos de los que sale agua de la misma manera que en la tele salen imágenes en la radio voces las voces de la radio son para ellos

Voz 1363 40:47 de qué habla

Voz 0020 40:57 el día en que la curiosidad se apodera de sus vidas de la de sus progenitores y entonces empiezan las preguntas

Voz 11 41:05 día

Voz 0020 41:09 una vez aprendidas las nociones básicas lejos de las sonda ser así del señor Marconi las generaciones pequeñas las que son ya el futuro empiezan a sentir porque si algo en lo que la radio no es igual a todos

Voz 11 41:21 es la emoción a mí bailar iba a sin

Voz 25 41:29 treinta para mí hablamos

Voz 0020 41:45 a las radios baile pero la radio es también un a Papa Le gusta la

Voz 11 41:53 pues sí es lista

Voz 26 41:57 millón

Voz 11 42:03 la radio es mi hermana

Voz 0020 42:11 la radio para los adultos es voz es aprendizajes compañía para los oyentes que están aún escolarizados la radio es lo que ellos quieren que sea

Voz 11 42:20 a mí es la música de piano para mí iba a bailar cantar y bailar ya

Voz 0020 42:34 si es que la radio es una costumbre más un haz lo que yo hago un encender la por la mañana un saber que en la habitación de los mayores suena algo de fondo a la hora de dormir

Voz 11 42:44 me gusta muy poco

Voz 0020 42:52 lo único que cambia es el formato pero no el concepto la radio sigue siendo un lugar de encuentro ya sea escuchada en el transistor en el ordenador en el móvil o Numan para tu precioso con toques antiguos que se conecta

Voz 11 43:05 sí esto dobla al clásico Lola el trabajo

Voz 27 43:11 han una

Voz 11 43:14 tú

Voz 27 43:16 sí

Voz 0020 43:18 en los colegios en las notas se incluye un apartado que es respeta el turno de palabra en el que ya se determina la importancia de la escucha una manera de mostrar a las nuevas generaciones que es escuchar es hacer un gesto sencillo

Voz 8 43:31 a encender la radio es muy guay

Voz 11 43:36 a mí me gustan

Voz 0020 43:48 estas generaciones tienen a su alcance todo tipo de estímulo y de vías de comunicación pero siguen y seguirán siendo humanos esa especie que necesita escuchar Isère escucha

Voz 11 43:59 dado cosas que posan deberá pero te lo dice por la calle

Voz 1 44:18 ah sí

Voz 0020 44:22 y es que aunque a veces no nos entendamos bien entre nosotros

Voz 11 44:26 la al alza venga

Voz 1363 44:42 claro que algunos contamos con nuestros propios trucos para que los niños amenaza Radio

Voz 11 44:47 para mí es precioso porque admite que me gusta la escucha

Voz 0020 45:02 sabemos que es la radio y que significará para ellos en él

Voz 9 45:06 futuro gracias a gala a Lola Dani enmarcó tu Chile a Zoe marcó

Voz 0020 45:10 Candela Emily Gabriela Candela Maya Nora Luis y a los técnicos que por cierto al parecer nunca van a poder dejar de poner buena música

Voz 1 45:24 Jude Law heridos el lío

Voz 7 45:48 eh

Voz 30 45:49 eh

Voz 28 45:57 eh

Voz 9 46:01 ah

Voz 31 46:03 no

Voz 34 46:33 hola Rosa Mari buenas noches

Voz 35 46:35 hola buenas noches adelante desde Donostia

Voz 34 46:37 gracias por llamar

Voz 35 46:39 de vosotros no hay más comido digamos de tres en tres me es porque como opción diferentes pero con historias muy diferentes va mucho soy sea Tess El trabajo no he trabajó la pues sería de Alda planes en todos eso sí entonces

Voz 36 46:59 eh

Voz 35 47:00 cogerá amor mataba muy cerdo en Andhra congelada vamos y lo llevábamos para los voluntarios de Vicente Ferrer también en otra en otra parte

Voz 34 47:11 sí Cierco ves así como tu salón

Voz 35 47:13 en la playa libre entonces lo llevábamos en el autocar en la parte de arriba no son como los de aquí sino que son sin ventanas y tiene como para las maletas el pero vamos vamos como fumar el Sinn Fein con todo fue descongelar donde durante el viaje nos sangre

Voz 34 47:40 sus

Voz 35 47:42 horrible hilo eso una vez otra vez iba en un tren de estos Begum vaya al que nada hay ahí los billetes son el esperado tres indios una europea Plasil en dos sabía lo mujer con un montón de niños y el niño pequeñito lo dejó en la parte de arriba que tienen como una red de los antiguos trenes

Voz 34 48:12 como en el porta maletas ahí estuvo el bebí Vito

Voz 35 48:16 es como yo empañar pañales porque ellos no usan lo dejó encima de me en parte descansa ahí yo era un niño en niños hizo me vi yo debajo

Voz 34 48:29 recibiendo el líquido no

Voz 35 48:32 es como si yo me

Voz 34 48:39 Rosa Mari las anécdotas que puedan ocurrir en cualquier medio de transporte europeo nada tienen que ver con lo que ha visto usted en los trenes los autobuses en sus hijos algún día transportes por la India le han secuestrado en un avión cómo fue aquello

Voz 35 48:56 sí bueno iba al primer avión vira a Kuwait Airlines nos sumieron todos los hindús en Dubai incuba ahí estaban todos americanos esperando con esos campo asquerosa me he visto en películas entonces a los indio les mandaron a al aeropuerto que estaba destrozado puedan unos secuestradores catorce extraídas ir pasa repasamos la verdad es que me gustan como a las e Ibeas pues estuve muchos españoles ir por dicen tienen dos minutos para avisar su casa porque lo peor son ustedes no era el cambio no fue mi entorno fue muy gallegos catalanes vascos que estábamos si llamamos a la embajada de Bombay Lily porque no hay en Bombay diciendo que como estábamos y que el confusa pues su cara pero sí llegaron los americanos a nuestra por separado no en fin todo vía

Voz 34 50:09 Rosa María entiendo que está usted trabajando no como voluntaria cuando la secuestraron en el en el hall del hotel mismo cuántas horas ha dicho que estuvieron allí dos ciclistas

Voz 35 50:23 a ver si nos iban a

Voz 34 50:26 si los iban a matar au si se los iban a llevar a otro sitio peor todavía si Rosamar y como es un secuestro es decir se pueden mover con con facilidad pueden hablar les dan comida les dan de vida

Voz 35 50:41 íbamos a al aeropuerto que estaba destruido en todo un chip americanos cuya English español Juan americano sabían las fuerzas aéreas Nos dijo europeos aguda o induce al aeropuerto como muy así nos metieron en mediación con lo terrible nos metieron en el hotel duros dejaron allí porque hicieron una matanza cuando llegaron los iraquís libre pero nosotros nos decía antes los yernos dejado Husein iban a a aparecer otra Vega estábamos ahí metidos hasta entonces todavía no pero bueno pues una experiencia

Voz 34 51:39 cuando salen bien se quedan en experiencias verdad

Voz 35 51:43 ella con voz aspira así dices bueno esto puede esto ha ocurrido pero bueno

Voz 34 51:51 ha vuelto a viajar usted a la India viaja con regularidad

Voz 35 51:55 ahora ya me Julio pero sí Mido siete años en la Feria de nada en bastan encarna peca no hubo hasta el que era la allí ahora pero bueno y cincuenta cuando ocho continentes

Voz 34 52:23 se especializó usted lepra

Voz 35 52:25 S

Voz 34 52:28 porqué en un día como les surgió se lo ofrecieron o lo busco usted ese destino

Voz 35 52:34 un gustó que allí la gente ahí pudo incumplimiento los ancianos del mundo adivináis yo cómo se vive me gusta madre vida de siga hecha con muchísimo y eso que aquí no me falta de nada me sobra todo Rosa María muchísimas

Voz 34 53:02 es por llamar gracias por compartir parte de su historia que descansen buenas noches