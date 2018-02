Hablar por Hablar (17/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 FLA M y estoy bien

Voz 9 02:26 hola Juan Manuel buenas noches no buenas noches le escuchamos que yo era monótona autobuses

Voz 10 02:34 sí estaba realizando una línea por Hamás correctamente anoche a Las Rozas no tiene subió una una chica diciéndome que tenía que ir a una este trabajo igual porque como la la parada que no respondía esa peluquería era la segunda después de llegar al final unas hiciéramos el día de vuelta otra vez a la segunda parada el digo es la segunda de la última yo siéntate aquí para que nos hemos vivido allí para recordar pero ya fuimos hablando camine tan qué puedo ofrecer complicando y que llevamos ya dieciocho años juntos y los que pasamos tenemos otro niño muy bueno que se así la cosa

Voz 9 03:31 que esta persona iba a ser algo importante en su vida pues no verdad es que el hecho de que yo quería

Voz 10 03:39 bueno no habrá no gustamos eso yo digo bueno quedamos otro dieta ligera decía que no hay tanto daba al día siguiente yo me examinado todo unas oposiciones de de lentamente de Madrid Si bueno pues pues la cosa in la gente pero exámenes pone tuve la mala suerte que sorprendí penetró y luego casualmente me la encontraba asiduamente por la por la línea caro como lo hizo la misma línea prosigue la fulanito pues te tiene que bajando entonces ella se cambiaba al otro lado laven esperaba pero yo no lo sabía yo no la haya quedado cosa que luego luego ya cuando el tiempo ella cuando lo ya pues pues me dice si yo estuve rezando para que suspendiera no aprobadas por poder seguir viviendo

Voz 10 04:37 que en el mes de noviembre y luego en el cómodo entre mayo pues se aprobó ella ya entre ella ya estoy trabajando en la otra un peso igual

Voz 11 04:48 cómo cómo quedaron es decir que le pidió el teléfono a quién en qué contexto

Voz 10 04:54 bueno pues esto que vas diciendo bueno pues vamos un día tomado muy poco pues bueno pues está por determinar tres Bone quedamos unos matarle en vivo sola largos pues hombre lo que que nunca Simon de tiene la muchas fíjate qué es lo dejaron eh

Voz 11 05:23 José Manuel preciosa historia gracias muchísimas gracias un abrazo

Voz 11 08:23 y en Madrid los espera Silvia buenas noches

Voz 14 08:27 hola buenas noches Macarena gracias por la llamada bueno pues lo mío me monitorizamos nieve en el Pirineo según es tradición inclemente todo caso ahora dieciocho años tengo un hijo de dieciséis bueno pues es mi ex marido conoció una señora sudamericana a través de Internet empezaron una relación bueno pues en el excederá no se puede y se casó con ella veamos se casó con ella yo tenía unas precisiones hechas pues voy en coche algunas cosas que había sacado que está ganando hombre bueno pues yo me vino a vivir con mi hijo en una casa de alquiler y cuál es mi eso preso cuando me he dado cuenta de que bueno pues debe ser para pagarse todo los viajes de ellos porque ellos han venido aquí a y demás pues ha dejado de pagar estime pertinentes que me están reclamando a mí yo pues tampoco tengo trabajos estables voy planteando por meses para pagar esas infecciones que necesitan porque es uno en intereses altísimos pues poniendo Pure pagar mi casa durante dos meses ahora cuál es mi sorpresa buenos que me desalojan me ha mandado una carta para que ves en mi casa y me veo en la calle con la historia

Voz 11 10:05 con él ha podido hablar Silvia

Voz 14 10:07 es imposible me tiene como se niega a hablar conmigo yo firme una custodia compartida otra y es que no se está cumpliendo lógicamente porque mi hijo tampoco quiere yo el recibo atención por parte del es es una extensión total a una persona con la compartir tu vida yo me siento traicionada ni me siento traicionada me siento sola porque cierra un año me ayuda Sotheby's por sociales nadie en una situación de desamparo total me da miedo verme en la calle con dijo

Voz 11 11:00 de que trabaja usted Silvia si es que tiene trabajo ahora cuál es su

Voz 14 11:04 ahora mismo no tengo trabajo yo trabajé muchos años como agente de viajes

Voz 11 11:09 sí lo que pasa que las empresas españolas

Voz 14 11:11 trabajaba bueno puesto por la crisis tipo interna e pues quebraron de te diré ahí bueno pues buscarte la vida en pues desde el operador operadora de ir haciendo millones de cosas pero estos trabajos por desgracia bueno son trabajos temporales estas dos meses tres meses ahí tienes muchas horas luego yo tengo cuarenta y siete años también aunque principalmente que no los aparenta pero bueno cuando vas cumpliendo años Esteban encerrando muchas puesto también rara por ejemplo pues no no tengo trabajo no tengo trabajo no puedo pedir un subsidio a estar en porque por lo visto cuando algo te has el paro para que dieran subsidio tiene que pasaron ves sin cobrar nada has visto sociales pues como te digo tampoco me ayuda entonces bueno pues es una situación esperan sí me encuentro muy sola siempre momentos para encontrarme sola

Voz 11 12:27 sé que se encuentran en la entiendo que el tema económico no son lo pueden solucionar pero el tema emocional porque una no necesita ha dicho que se siente muy traicionada parte de sola una necesita también que la compañía en ese sentido no a responder a todas estas preguntas que seguramente se plantea

Voz 16 12:46 hemos conseguido muy muy raro

Voz 14 12:48 que lo fue todo y bueno coso aparte emocional yo creo que ha superado un poco el hijo bueno pues me hace a totalmente por otro rumbo bueno pues el amor se acabó ahí se pueda acabar yo sólo entiendo perfectamente pero todo lo que ha venido detrás hermanos un tengo dos hermanos bueno cosas ellos que no sus historias de cómo que si quiero tomar un café y hablar con ellos sí pero por ejemplo ayudarme en esta situación de que yo pueda pedir un préstamo por ejemplo no sólo con apagando poco a poco ir a mi casa así que no me echen

Voz 11 13:39 pero sobre ellos en la situación en la que se encuentra

Voz 14 13:42 sí sí ya amigos de toda la vida amigos que yo cuando yo tenía trabajo estable y tenía buena posición amigos que yo los he pagado la luz que me han pedido dinero para comprar ese hecho compras a lo mejor de cien euros dineros camino nunca me han devuelto a mí sí me devolvieran todo lo que Giordano pero yo lo hacía de corazón está no no esperando que me dieran sino bueno pues el corazón de un amigo con otro amigo o mejor no pero tampoco tampoco malvivían y ellos saben la situación que Petén

Voz 17 14:24 jala que buenos programas

Voz 11 14:26 ahí encontrado alivio de momento y ojalá que nos vuelva Jean Marie nos que crea que todos los consistorios ojalá ojalá ojalá Silvio muchísima fuerza un abrazo muy cariñoso

Voz 14 14:38 Iban en que para todos gracias

Voz 11 18:59 hola Sebastián a buenas noches

Voz 16 19:01 ese Macarena hasta adelante desde Madrid gracias

Voz 11 19:04 Mar

Voz 16 19:04 que hubo más dulce tiene gracias pues yo te cuento yo vine a Madrid y tres en el sesenta y los sesenta y tres el día trece de enero conocí a mi marido en el metro estaba lloviendo muchísimo yo llevaban padre me puede salir cada uno se ve cayó en el agua lo cogió es religión mucha gracia me dice lograse lo que él no tiene seguimos hablando me dice adónde va no digo pues me he quedado con mi amiga podía baila pues yo también he contestado como bueno pues vamos los dos todo seguimos fuimos a bailar yo me reuní con mis amigas que habría quedado ella incidió bailando comido todo tarde me acompañó luego a casa fin seguimos pues a los cinco meses no pasamos unos días aún me olvido de la de San Valentín me presentado a su familia el día veintisiete de Jorge hombre de julio no cansamos que nadie va a dar nada por mucho matrimonio estuvimos cuarenta ellos fijó un hijo vive una vieja tuvimos cuarenta años cuarenta años casado cuarenta años en el año dos mil dos mil tres nos divorciamos se acabó el amor si se tercia ve que nos ven como no salgamos

Voz 11 20:53 sí

Voz 16 20:54 no sabemos correctamente se que hablar por teléfono alguna cosa también ya los niños eran bueno al niño y lo lamento eran muy grande como una nieta hay dos nietos y una bisnieta maravillosa con dos años todo está muy bien a mí gracias había o no del pasó lo que a esa pobre criatura que encima que es ha divorciado cuando tanto a ello llevaban también le ha dejado fatal económicamente eso yo creo que no no debió de de tesis tan mal creo yo porque a Saviola está pasando última yo gracias a Dios no ha sido mi

Voz 36 21:41 así lo mi casa me sigue sacando bien solo verso viva yo vimos la mía

Voz 19 21:50 se acabó el amor pero no el respeto

Voz 37 21:52 no

Voz 36 21:53 no respetó los acabo nunca mi mi con sus hijos un esos hijos con él ni conmigo dijo conmigo dijo le di No Hay y el cariñoso irían programen aunque otra aparejados pero desde luego querer como he querido a mi marido no no sería un petardo

Voz 37 22:18 pero si miramos un ante vimos eh

Voz 19 22:25 con eso nos quedamos Sebastian a gracias por su generosidad que descanse

por nuestra parte nada más gracias por su bonita compañía con las voces que han tejido nuestras últimas madrugadas nos despedimos deseando que haga algo bonito con su fin de semana el lunes cuando los demás duerman estamos aquí esperándole por si tiene ganas de hablar por hablar buen fin de semana hasta entonces

