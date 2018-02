Hablar por Hablar (20/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 cuando entras en ese círculo se puede ser complicado pero si entras en ese círculo ya tienes amigos para siempre eh ya en Madrid

Voz 1 00:09 mucho ji ji ja ja pero luego la furgoneta no la ves en la mudanza ya en Barcelona cuesta entrar porque hay más dificultades de raciones socialmente pero Love puedes contar con esos amigos para siempre Anfac que furgoneta venía una mudanza

Voz 1194 00:31 explicando esto se quería decir que me han callado la boca con muchos prejuicios y he visto un estilo nuevo al que quería explicar hoy noto que todo el mundo se está bajando del barco mientras yo siga explicando esta

Voz 1194 00:52 quiero decir que está escuchando no nos quiero incriminar es sólo quería explicar digamos una especie de cliché utilizar el Cristo de cómo se relaciona la gente en Cataluña Icomos en relación a la gente en Madrid para explicar un triunfo o un trasfondo utilizando la figura de terroristas a lo mejor no ha sido la elección correcta hace una analogía vale a lo mejor si yo digo mira cómo se comportan pues los futbolistas del Barcelona comparados con los futbolistas del Madrid en vez de futbolistas elegido terroristas Miquel Palacio la lección es pecado es soy culpable de haber elegido mal la figura cómica eres culpable sobre la que iba a basar mi mi speech por qué por qué crees tú que hombre por el vacío que es me está haciendo todo

Voz 0470 02:02 ahora ha sido una plantilla Panahi ha hecho una naranja la vida moderna es que tu madre

Voz 1194 02:07 que te obligue a visitar la tumba de tu abuelo titulo a gas desde Google Maps

Voz 4 02:13 hemos tenido muy buena y muy cruda definición de arroba maldito Argel muchos mirándola y muchas gracias un día más para haber venido a la vida moderna

Voz 0470 02:21 sea por bajarse de a tiempo en el barco de títeres y una vez que mal haber sido listos y sepan las de Ignatius cuando hacía falta es que por primera etapa a pequeños discípulos eso que sí que nos discípulos sabios que salen cuando el maestro eso también te lo no jardín sin que un aplauso para para el Aristóteles del siglo XXI a lo hace

Voz 10 04:30 porque con el inmenso Carlitos hijos no salimos así llorando y esas cosas y los primeros días después disipa se ha llevado una buena vida si Losada una buena vida a todos porque lo vamos a estar llorando

Voz 11 04:44 los fans acordar de lo bueno siempre cuando nos juntamos a comer lo que se recordamos lo bueno es con nosotros kilometraje y vamos con él con sus Charlton esos cosas

Voz 1 05:03 qué tal muy buenas noches son las dos de la madrugada y ocho minutos es la una y ocho en Canarias la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar María le contó a Adriana Mourelos que la clave de la felicidad está en saber adaptarse a las circunstancias

Voz 10 05:18 me dice no voy a vivir mi marido con diecinueve años y él tenía veintiuno hoy en día eso pues no es un con unos corriente los dos fuimos de maestros aun con lo muy pequeño en que gracias a ellos hicimos novios no es más que hace seis años no había fíjate que son ya más de cincuenta años como una enfermedad que eso nunca hablo de él en pasado en presente porque está conmigo siempre yo lo recuerdo muchísimo y entonces yo leía leía mucho entonces era normal era abrir y Galán que decía en el ama uno de sus poesías más bonitas yo aprendí en el lugar en que se funda dicha más perfecta para hacer una mía que hice es es como mi padre y busque una mujer como mi madre entre las vestida educativa

Voz 11 06:08 en la dura entonces yo vi ahí o la felicidad nos casamos tuvimos cuatro hijos

Voz 10 06:14 felices nunca yo me acosté enfadada con él siempre ha habido una sonrisa habla mucho siempre estábamos pendientes de Soto eso teníamos nuestro espacio no se divide Nissan poco él no vamos es dominar al otro sí porque aunque estés en pares de heces cada uno su personalidad porque yo era distinta Él yo despistada bueno y mi marido perfección yo no guardo nada yo lo que no me sirve lo tiro tienes marido hago todo fíjate que encontré después de haber fallecido o un montón de exacto obvia que ahora es Leo muchas veces Vigo más y cría lo que hay

Voz 1 07:06 gracias por asomarse a la vida que esconde la madrugada quiere que el escuchemos novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito del programa novecientos cien ochocientos para compartir sus reflexiones en nuestra cuenta en Twitter arroba

Voz 0470 07:22 hablar por hablar con Adriana Mourelos

Voz 12 07:24 los con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción Icon Yeray Martínez en la dirección técnica es martes veinte de febrero empezamos

Voz 14 07:51 así el humo por extravío de alcohol uno uno Bones conjuntos hijos anda Oporto mía señor ahí

novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito ya lo estamos atendiendo ya lo puede marcar por si quiere hablar Hablar por hablar de lo que sea el tema de conversación no es lo importante lo importante es que sepa usted que en la Cadena Ser a par desde ahora el escuchamos cómo desde hace veintisiete años que creamos un espacio de confianza para que usted se exprese para que se haga preguntas para que nos haga preguntas a los que escuchamos

Voz 12 12:15 para que entre todos nos ayudemos a situarnos lo hacemos como siempre una propuesta de conversación Adriana Mourelos buenas noches buenas noches

Voz 0020 12:23 Macarena pues el AVE Madrid Barcelona de Renfe celebró celebra este martes su décimo aniversario con un balance creciente de pasajeros y también con una cuota de mercado que en realidad duplicará del avión pero que también es cierto que sigue teniendo unos precios que aún limitan bastante su uso se calcula que este AVE ha transportado en estos diez años a treinta y cinco millones de personas así que lo que le queremos preguntar en esta madrugada es que hacía usted hace diez años se propuso algo que se ha cumplido o al igual que estos treinta y cinco millones de personas que Abe ha transportado Madrid Barcelona en estos diez años era una cifra clave que pueda destacar de sus últimos diez años

Voz 12 13:10 XXXV millones de personas son muchas historias más de tres

Voz 1 13:16 hay cinco millones de historias

novecientos cien ochocientos

seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp del programa José quiere enviarnos su historia en forma de nota de voz en forma de audio seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 12 13:49 el Amélie el bardo bienvenida gala

Voz 1 13:56 otra noche más Hablar por hablar qué tal baldón Bandolera

Voz 12 14:06 Cuca Loli Isaac Marisol García son algunos de los nombres de los amigos de las amigas de los murciélagos que se disponen a comentar una nueva madrugada de hablarporhablar hasta las cuatro y media hasta las tres y media

Voz 12 14:33 Víctor Bravo arroba Hablar por hablar yo con diecinueve años me comía el mundo ahora no porque engorda favorito red tuit

Voz 0020 14:45 ya hace diez años Adriana dónde estabas pues estaba pensando que hace poco más de diez hace diez años y medio estaba pensando una cifra estaba pensando tengo solamente tres meses por delante para aprovechar esta beca la Cadena Ser

Voz 12 15:02 alguien me podrá garantizar un poquito más

Voz 0020 15:06 eso es lo que están

Voz 2 15:10 y hasta ahora ya está claro si es no hay nada nada nada más

Voz 12 15:16 Tito Macarena diez años es mucho tiempo mucho tiempo sí pues en la línea de lo que estás comentando yo estaba en una radio musical de esta casa en Cadena Dial in ni por asomo me imaginaba que algún día iba a estar aquí sentada hablándoles a ustedes escuchando a la madrugada no nos ha ido mal ex compañero

Voz 0020 15:37 desde luego muy bonitos deja añora más más de la mitad pese a que prácticamente los diez años espera aclaran Lola a la que no se ha ido

Voz 2 15:47 claro que no tengo Yeray nosotras hemos más de haber sacado eso poco más de verdad a ver qué tenis verme tres fui a ver sin gafas hoy venga un tercer intento gracia

Voz 0020 16:11 Delort hasta ahora Adriana

Voz 12 16:18 arroba Hablar por Cuca Loli pues hace diez años que tengo el mismo trabajo yo estoy en el mismo is a que yo hace diez años ya estaba empezando a preocuparme porque ya sabía de la crisis que se nos venía encima si así ha sido vaya vaya

Voz 12 16:39 que sí vino urdu es pues yo me propuso buscar trabajo hace diez años se lo encontré ahora mismo estoy en un lugar muy parecido la diferencia es que ahora no lo encuentren eh Mirian Miri lo quilla hace diez años yo tenía diecisiete recuerdo que fue un año de muchos cambios todos muy positivos el inicio

Voz 0020 17:05 de la universidad el romper con mi primer novio ese es un cambio grande porque cambian tus amigos verdad cambia tu entorno

novecientos cien ochocientos el número de teléfono de la madrugada en la Cadena Ser el escucha

Voz 2 17:36 los Gaspar buenas noches desde Alicante gracias

Voz 30 17:41 por llamar

Voz 31 17:43 sí Salgado noches pues mire usted quería comentar que sea

Voz 32 17:50 es un tiempo para escucho sino todas las casi todas las noches me acuerdo mucho

Voz 33 17:57 sí de un tiempo que va ya por los

Voz 32 17:59 hay por el año noventa y cinco para acá

Voz 31 18:04 ya

Voz 32 18:05 que yo fui ahora estoy jubilado fui pescador una carrera a la hija de la pesca y carrera evaporado en aquellos tiempos yo lo recuerdo con mucha nostalgia que estaba llevar un barco SCA que trabajábamos por la zona de la costa de Marruecos y me acuerdo que cuando sabía del puerto de Málaga de Algeciras poder Puerto de Santa María

Voz 31 18:38 ya

Voz 32 18:39 Como llora el patrón pues las horas de guardia de navegación yo hiciera algo de noches normalmente salíamos a las once de la noche a las doce todas las noches todas las travesías les quedarían mucha compañía y ahí pues muchas Tassos circunstancia que nada decirles que me acuerdo mucho de ese programa ahí es que me satisface seguir oyendo no desmantela

Voz 30 19:12 Gaspar que bonito que bonito recuerdo sí que bien que siga usted con esa costumbre entonces entiendo que ya perdía de vista la tierra escuchaba mientras tanto las historias del programa

Voz 33 19:23 sí sí una navegaba años pero los mucho el Villa con el silencio de la madrugada y el sonido del mar sí sí

Voz 32 19:33 a ver si estaban poco mar agitada de acuerdo en aquellos tiempos estaba haciendo doce placa la violación de un gaseoducto

Voz 31 19:45 no

Voz 32 19:46 de Marruecos aquí es una

Voz 33 19:49 sí ahí donde desemboca

Voz 32 19:51 el estrecho de una movida grandísima de una plataforma petrolífera remolcadores todo un entramado de boyas de señalización y yo pues me tenían que meter por ahí en medio ir sorteando todos los obstáculos y mientras tanto pues lo he estado escuchando Fedex ya a toda la gente que que llamaba al programa claro yo la verdad que va compañía para mí para el que estaba conmigo de guardia

Voz 31 20:27 el puente

Voz 33 20:29 pues era muy grato de verdad si estaban los dos escuchando en silencio Gaspar

Voz 32 20:36 ambos

Voz 33 20:37 cómo es que pasan esas horas hasta aquí

Voz 32 20:40 que la sintonía no la perdía voló

Voz 30 20:44 cómo se pasan esas horas me pregunto si uno habla con el compañero si se cuentan cosas si se preparan canté pues sí

Voz 1 20:52 comen a lo largo de la de la madrugada

Voz 30 20:54 eh

Voz 32 20:55 a lo largo de la madrugada normalmente pues se va como El amor gordo guardia yo queda al patrón

Voz 31 21:02 dado otro pues muy marinero hacíamos la Guardia Urbana

Voz 32 21:09 dos

Voz 31 21:11 de madrugada cocida el café con el café y fumar guión como mucho también pasábamos horas siguiera

Voz 32 21:25 calma

Voz 31 21:26 sea como usted bien

Voz 33 21:29 pero como crispado pues hacer

Voz 31 21:32 la noche

Voz 32 21:34 pero a veces te mundo dio travesía regulares con mala mar no quiero hablarles de lo de lo que él va cero ser eso sí muy solitario bares muy solitario sí ahí en el Estrecho pues te cruzar marcó de todas clases

Voz 31 21:58 anoche en el Camp Nou

Voz 32 22:01 todas las paces la plataforma petrolífera ha reabierto con trasatlánticos un petrolero superpetrolero incluso hasta con portaaviones aduce nosotros hemos tenido que ir buscando a deriva unos a otros para Montor tercer y para no tener ningún mal encuentro claro

Voz 30 22:25 Carla deriva

Voz 32 22:27 Javad deriva quiere decir apartarse

Voz 31 22:30 unos de otros porque allí me he hecho un estrecho

Voz 32 22:39 todos los días a recabar al mismo sitio a la boca del Estrecho urgente para el Mediterráneo otra vez Serrano láctico nosotros lo del barco era un barco de gran porte que barco sólo tenía veinticinco metros

Voz 33 22:55 es que pescaban ustedes Gaspar

Voz 32 23:00 de verdad general

Voz 31 23:04 anilla

Voz 32 23:07 la sala

Voz 31 23:10 eso mayoritariamente Escamilla merluza

Voz 32 23:16 va va va a ser lo que era aquello entonces pues por las fechas de llegando a la vida

Voz 31 23:31 humo como mucho

Voz 32 23:34 rojo pero eran eran de cuatro cinco kilos tras daba algunas piezas

Voz 33 23:40 qué bárbaro recuerdo yo quiero eso ya eso luego pescado

Voz 32 23:43 fuera de las tres con otros por deporte como digamos pero muchos muchos de azules a mano como bueno

Voz 33 23:57 dado bancaria hubo

Voz 32 23:59 aunque esa no eso no era nuestra actividad como hacíamos en el pasado muchas cosas puede más que irregular irregulares

Voz 30 24:08 la mejor Gaspar una bonita una poderosa que recuerde que le venga ahora mismo a la cabeza

Voz 32 24:17 bueno no toros mucho mucha

Voz 31 24:19 sí a una travesía que hice trabajar mucho

Voz 32 24:23 las

Voz 31 24:24 entre Ibiza que al puerto de Alicante

Voz 32 24:28 ska

Voz 31 24:29 me fuera de Ibiza fabricante de acuerdo que dirige toda la travesía como un cristal llegue Alicante puedes tardarían

Voz 32 24:41 yo

Voz 31 24:43 once horas tomaba Roche Falcón ocho todavía es justo que vais eh muchas veces

Voz 32 24:53 pasas por barcos de de sardinas boquerón y al paso de cosas para ver cómo van saliendo

Voz 30 25:05 qué bonito así que más que un acontecimiento Gaspar lo que se recuerda una sensación una imagen

Voz 32 25:19 el barco de noche sea You'll

Voz 31 25:21 la luna llena de gente de resplandece de cuando pasas por un balcón de plantón reduce hacer las obras como jugadores gentes

Voz 30 25:37 y la peor imagen Gaspar el momento más complicado que ha vivido en la mar

Voz 32 25:41 en más complicado que recuerdo pues verde atlántico con el viento

Voz 31 25:48 eh

Voz 32 25:50 fueron unos momentos de desaceleración de ahí el que quehacer austero

Voz 31 25:57 forfaits

Voz 32 25:57 ese pudimos dominar el juego

Voz 31 26:03 y un barco de aquí no Alicante venía navegando íbamos navegando a

Voz 32 26:14 a punto de estábamos

Voz 31 26:16 ahora

Voz 32 26:17 de la población marroquí yo iba poco más arriba de Larache de cuadros eléctricos se prendió fuego prendió fuego corrió el fuego que el marco por dentro pero a todos los compartiendo importa él mismo se ahogó fuego lo refresca Bosco la manga de agua y un barco que venía hallada alegando que igual que el esfuerzo a vender a las a que también vería estaba al fútbol lo fue acompañando porque los otros

Voz 31 26:53 Pablo como no la perdimos volverá por los torcidas

Voz 32 26:59 sí aquel barco pueblos vino acompañando hasta que he llegado borrosos Algeciras fueron los momentos seríamos ya sería noria a una una balsa de salvamento acabar agua por lo tanto ya para para el barco para hacer cumplir porque ya sí pues voy unido

Voz 31 27:21 no salió adelante

Voz 32 27:24 así pidió al cabo Quer fuertes no pasa nada

Voz 31 27:27 los otros ninguno copas claro yo recuerdo recuerdo

Voz 32 27:35 los demás

Voz 31 27:36 que que casi lo saca de a bordo

Voz 32 27:41 pero bueno tampoco pasó el susto pero se recupere pronto son oficio cero o cosas bonitas

Voz 33 27:50 yo le dije cualidad muchas cuántos años navegando

Voz 31 27:54 pues treinta y siete treinta izquierda yo no he hecho otra cosa

Voz 32 28:01 hasta los dieciséis veces me tocaban a hacer librarme de Bami por ser hijo de Airbus hijo único

Voz 31 28:09 también lo visa normal

Voz 32 28:13 que yo he pasado cosas un momento muy difícil ha tenido como patrón que ha sido mucho he tenido que tomar muchas determinaciones

Voz 31 28:26 te hicieron a rápidamente

Voz 32 28:31 pero tengo muy gratos recuerdos de mi vida profesional lo más leído con muy buenos compañeros quedó que muchos ya no es pero mucho lo recuerdo en seis

Voz 31 28:48 esa ha sido vivir en una casa que a todos los pescadores antecedentes sí

Voz 33 28:56 Ari y ahora está usted jubilado entiendo no yo estoy jubilado rayos X años un jubilado del mar suele salir al mar

Voz 32 29:10 yo en mi caso pues no oí que yo conozca aquí en este acuerdo que es donde estoy enamorado les resulta horas que está justo al lado para todos los Alicante aquí en este puerto ahí ha habido mucha tradición pesquera barcos de pesca no no que yo sepa poco todo el cuerpo ahora porque me desvinculado desde un tiempo para acá FECE algo la visita de os gusta antiguos compañeros por la furia y tal pero no lo colocó en casos de del injuriado o de la foto

Voz 33 29:48 no tiene ganas no se lo pido cuerpo

Voz 32 29:51 lo que sí que ayer

Voz 31 29:53 por que alguno porque

Voz 32 29:55 el hijo que siguen con la tradición de la pesca ayudarle a arreglarse sus aparejos esas cosas y yo mismo lo he hecho si no estoy haciendo común el Chacho joven es que ha empezado que poco raro yo pues como conozco el tema aparejo

Voz 30 30:18 con vuelve asesora Gaspar y no le pide el cuerpo el salir a navegar el volver a ver esa luna

Voz 31 30:25 el descaro clave regladas que hago

Voz 32 30:31 me montando un barco y eso lo voy a voces

Voz 31 30:38 lo que sí que me causa

Voz 32 30:42 no sé cómo decirlo infracciones hacer algún reportaje en televisión con el tiempo cuando por ejemplo el anuncio aquel que hacían barcos de Pescanova

Voz 33 30:54 sí como algo

Voz 32 30:57 pero no sale cuando lo deja caer si romper lo es lo más bonito vamos a cero

Voz 33 31:04 ya hacerlo cuando

Voz 32 31:06 esta es la prueba yo pienso y digo señor eso era un barco de unos cuarenta metros o de cincuenta

Voz 33 31:16 sí

Voz 32 31:17 ironizó otros veinticinco votos uno más si treinta alguno

Voz 31 31:24 era

Voz 32 31:25 que trabajábamos juntos con ellos con todos los y si yo jamás esa corta no eso sí que yo estoy hacer Fillon viendo esas cosas relata un reportaje anejos

Voz 31 31:41 que mamá te digo eh

Voz 32 31:43 cuando levanta la cabeza Marco porque digo Ana Valiente

Voz 34 31:49 sí

Voz 30 31:53 porque Gaspar que bien que nos haya llamado muchísimas gracias por este ratito de conversación todo lo bueno

Voz 31 31:58 ya digo que lo escuchaba

Voz 32 32:04 la gravedad a la verdad que lo lo hacían muchas compañías y hasta que hasta que ella va más allá pues sí sí si eso eso era muchas millas vamos abajo todavía escuchado

Voz 30 32:23 pues seguiremos acompañándole

Voz 33 32:25 ahora tierra tierra

Voz 32 32:28 ahora encierra yo creo que que ella Galán

Voz 30 32:31 se lo ha ganado después de treinta y siete años se lo ha ganado

Voz 32 32:35 sí treinta y siete años podía vamos

Voz 33 32:39 Gaspar muchísimas gracias por este interrumpido

Voz 31 32:42 el tiempo que estuve

Voz 32 32:43 es la escuela de formación profesional para sacarse el título de patrón

Voz 30 32:50 cuesta mucho y lo dicho gracias por ya

Voz 1194 32:52 muchas gracias y gracias por hacer de un placer hasta pronto

Voz 17 33:02 para mí volví en el voto en mí creo que una luz al otro lado del río me di Leira pude poco a poco el frío creo que hay al otro lado

Voz 1 33:38 arroba Hablar por hablar escribe Bandolera que la mar es muy dura para el que la trabaja pero qué bonito es el mar bravo o tranquilo no todo está Miguel Ángel Martín el oficio de pescador está idealizado es duro y arriesgado eso sí cuando lo tienes tu edad ya puedes contar historias muy bonitas a tus nietos seguro que

Voz 17 34:03 FARC lo hace pero

Voz 1 34:12 y en esta madrugada de martes en Hablar por hablar le estamos pidiendo que nos cuente que hacía hace diez años como era usted hace diez años se parece

Voz 17 34:26 que no expresa España

Voz 1 34:29 Beatriz diez yo hace diez años estaba viviendo en Amsterdam trabajaba en una radio holandesa a la que llegue pensando que sería para unos meses fueron años ni me imaginaba que terminaría dejándome tanto tanto de casa

Voz 1 34:49 boca Loli menuda diferencia en salir al mar por capricho que por obligación

Voz 17 34:55 al otro lado del río

Voz 1 35:03 le pedimos que mire por el retrovisor de su historia el bardo escribe hace ya diez años que emprendía el día más especial de mi vida a cambiar de país y conocer a mi amaga mujer

Voz 17 35:15 yo soy así

Voz 1 35:18 Bosch al más Pixel hace ya diez años que conoció a la que sería su mejor amiga del otro lado del charco

Voz 17 35:47 no lo al otro lado Mino empresa Gemma

Voz 37 35:58 historia que hace diez años me propuse aprender por primera vez inglés pues no conseguí terminarlo en las con Oficial de idiomas estudie también italiano también lo termine a simultanear tres idiomas francés inglés italiano también es estudié estos es que Alemania bueno pues para mí era un reto estoy muy contenta de haber locos cenizo

Voz 17 36:31 sobre esto el inglés

Voz 33 36:33 bueno pues que

Voz 17 36:41 gracias

Voz 1 36:45 es una buena opción eh como han podido comprobar lo del whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para enviarlos una nota de voz un audio cuatro idiomas qué bárbaro en hora la buena Gemma de muchísimas gracias por llamar

Voz 17 37:05 sí

Voz 1 37:06 de las tres menos veinte las dos menos veinte en Canarias desde Burgos suena el número de teléfono de hablarporhablar

Voz 33 37:14 hola Maricarmen buenas noches hola buenas noches adelante gracias por llamar

Voz 38 37:20 mira iba a contar una cosa pero ya que estáis hablando de los diez años pues yo tenía una vida así como ya muy echamos una plata nada me caso la hija mayor he tenido cuatro nietos otros tan camino para abrir viene ya que fijaros que cambio eh

Voz 30 37:36 sí de esto que da nombre

Voz 38 37:38 veías a tus hijos ya sea plata a la vida y luego vuelves otra veta al tobogán mamá bien que los niños te hacen falta mamá oye que que niños ha puesto malito esta noche mañana fútbol me lo cuidar estamos en cuando al señor ha dicho cuando seis me para y me dice soy Malika

Voz 30 37:58 no se preocupe muchas gracias bosque avisa blogger

Voz 38 38:01 tren resulta que viene Aranda hasta la gente que trina porque resulta que los que vienen de Bilbao

Voz 33 38:07 si pasan paran en Burgos sí vienen

Voz 38 38:10 Aranda El tren pasa por Holanda en el autobús que bonito verdad estoy delante elegante

Voz 33 38:19 ya

Voz 38 38:21 bueno eso ya pero yo quería llamar porque estoy un poco triste pues se llevado a mi hijo a Burgos a ingresarle a hay fíjate lo que sí todo

Voz 33 38:36 a psiquiatría pues sí cientos un hospital psiquiátrico un hospital psiquiátrico en el Hospital de Burgos va de todo puedes dar a luz te pueden operar pero es la unidad de psiquiatría entiendo no la mirada tenga que decía entonces pues eso de poner como triste

Voz 38 38:58 aunque lo vas llevando día a día pero que ves que una persona está mal y que se vaya hundiendo porque él quiere de verdad es porque quiere operar

Voz 39 39:07 es que encima de de todo a porros

Voz 38 39:11 es lo que quiere es que se va cayendo sujetarlo es que no hay manera sujetarlo tú imagínate un chico de XXXVIII años si yo de vida que les ves que cada día son de más que vengan a sacarle claro que decía el señor del barco va a la deriva también en la deriva vamos los dos a la deriva eso es horroroso

Voz 33 39:41 es lógico que se triste pero bueno cuál es el diagnóstico que tiene su hijo

Voz 39 39:49 eso es cierto

Voz 38 39:52 cómo se llama bipolar

Voz 33 39:58 es muy fuerte a qué edad se lo de Caron

Voz 38 40:01 bueno tenía veintiuno algún año veintidós así pero vamos es que ahora va va va a todo tren antes estaba pues caía adolecen cuando pero ahora con lo que si tú te inyectan Vedder es como que nota está un nada peor si encima fue Tomás foros pues ya me contarás o sea que es la que te he dicho que es que va bonito Juan que que que es que no se puede sujetar que se está se está destruyendo el mismo solo y no puedes hacer nada fíjate he pedido que me Lérida en la voz

Voz 39 40:42 quitarle la vida

Voz 38 40:45 tendencia en vez de estar yo sé So depender de mi pues que dependa de un centro o algo así pues esto decimos en en el dieciséis en junio me dijeron que lo iban a hacer en por León una asociación que el torreón pero debe estar saturado que me dijeron que no lógico me lo han pasado a la Junta Castilla y León antes de Navidades me mandaron es jugado que ya estaba

Voz 39 41:14 concebido y que tenía que firmar veinte días

Voz 38 41:19 dicen veinte días esto que estas firmado yo he ido a mitad de enero estoy antes de Navidades y me han dicho que no que no sabían nada vuelvo llamas Mendo número teléfono para que llame a la Junta y me dicen que tampoco que que no sabe nada hoy como el ingresado el chico pues se llama la asociación y les he dicho que pues como estaba el asunto digo oye mira a ver un poquito esto porque lo que te vende la la dependencia pues es muy importante para el que ya ya atienden a él saben cómo llevar el caso que yo lo que quiero que me ayuden como yo no sé hacer bueno pues llama al juzgado que sí que está el papel jugado de Aranda

Voz 34 42:05 cómo te quedarías

Voz 38 42:07 ha dejado hecha polvo encima de lo mal que estaba ya que tenido cada vez de médicos para que ingresara

Voz 39 42:13 me dicen eso qué es

Voz 38 42:16 eso yo lo veo una atrocidad como como la la la burocracia está tan tan mal es que hoy se queda en un cajón

Voz 39 42:29 y a nadie le importa

Voz 30 42:31 Iker en potencia no Maricarmen cuando suecos flotan gente como el de su hijo

Voz 38 42:35 que a mi hijo hace alguna como estos casos de violaciones de mis cosas de que matan a su padre su madre que iban con el coche

Voz 39 42:43 luego hay

Voz 38 42:46 es que hay mucha maleza que que que este niño está pidiendo todas las cosas que hace es que pide ayuda pero en l a dársela sin hijos sólo sería escritor técnico le ayudaban hizo una sería drogadicto también pero de las dos cosas no hay nada para ellos osea que estas personas habría que tiene razón todos porque si no hay nada para estos dos casos

Voz 39 43:08 digo yo no otra vez la burocracia hombre estoy triste porque es que es para estarlo pero no soy una persona muy positiva enseguida se me pasa normales que te quiero decir que también soy una persona que qué hago yo y me hace mucha ilusión

Voz 30 43:30 sí

Voz 38 43:31 además de que vemos con la radio todas las noches cuando me duermo al día siguiente cuando me despierto pues yo en el oído dicen que es malo pero por lo menos cuerpo el día que fue el día de la radio me hubiera gusta mucho llamaros

Voz 30 43:47 no lo hay

Voz 38 43:48 pero tenía a cuatro nietos tres de ellos en habitaciones

Voz 30 43:53 tenía usted en la radio ahí ya a tope

Voz 38 43:57 entonces él no no me quiere levantar para llamaros pero me hizo mucha ilusión lo todo es uno de los días que los eso si te digo que hago a Radio yo una vez al mes

Voz 33 44:07 donde hace cuéntenos Maricarmen pues mire

Voz 38 44:10 hoy en día en Aranda es hay dos emisoras pero tenemos una que es la digo yo particulares no es de

Voz 30 44:18 es una comunitaria entiendo una radio comunitaria

Voz 38 44:20 sí es radio y eso no se ha sabido no igual no soy llorar

Voz 33 44:24 con qué te voy a decir que no soy en El Bulli tela bueno claro ahora eso se puede ahora viendo nunca sabe quién está escuchando

Voz 38 44:35 pero escucha que en Aranda mínimo hay mucha gente que no la hoy iba a mí

Voz 33 44:40 esto sí que es gracioso y que hace usted en la radio Maricarmen

Voz 38 44:43 pues mira yo como tenemos la Asociación de Armijo que es enfermos mentales Duero pues nos dan una hora al mes íbamos una ahora todos los mes al mismo damos un suelo hemos ir el sábado vamos a las once y media pero tardamos el programa cada uno lleva no vamos siempre los mismos cada uno llevo un tema y lo lo van poniendo ya sabes tú cómo es eso que te voy a decir yo más bien

Voz 33 45:14 en referencia a las diferentes enfermedades mentales no no nos a todos a arrimar

Voz 38 45:20 de eso yo por ejemplo el recetas que me gusta mucho la cocina por eso te digo que soy muy positiva dentro de todo lo que me pasa cuando voy con mis mis cosillas que me gustan una mujer muy vital yo di yo de recetas muy sencillas a lo mejor la que ayer mismo es una cabeza de congregó patatas fechadas saque yo no te voy a recetas los libros no cositas pequeñita

Voz 39 45:51 pero si no sagrada otra de habló de sus reflexiones

Voz 38 45:57 yo siempre que hacen reflexiones yo voy doy la vuelta

Voz 33 46:01 qué buena idea como es muy gracioso dardos

Voz 38 46:04 pero de una manera yo voy las vías

Voz 39 46:07 esta medida cuando vamos a a la asociación a cosa de fondo

Voz 38 46:13 Millás pues nos dice cosas que vemos de nuestros hijos cuando gustaría cambiar cual no entonces había una que me decía cuál te gustaría cambiar digo yo dije pues que que se levantara por la mañana que es lo que más le cuesta sólo levanta igual le llamó a las diez de la mañana

Voz 39 46:30 eh

Voz 38 46:31 entonces podíamos que se levantara dio tiempo a a ese día hablar de hecho a la semana siguiente cuando fuimos pues estaba ese tema Mi sin haber Maricarmen tú que has puesto pues mira yo lo he cambiado el tema digo ya no me importa que mi hijo no se levante hasta que no le da la gana yo porque claro se levanta se pone a fumar digo y mira ahora lo que hace es que se debate al mediodía a esa hora ya le levantó a ver si yo luego no me permitía para entrega a mediodía no fuma en todo no sea tomas desayuno o sea que hemos abordado el tabaco yo desayuno tan pocos al botar una al verdad

Voz 33 47:15 es una manera de darle la vuelta de picar la parte más positiva

Voz 39 47:21 yo sí

Voz 30 47:26 Mari Carmen me pregunto si esta asociación de ayuda si le ayuda al estar en contacto con otros padres el intercambiar el hacerse preguntas el responderlas desde otro ángulo como es el caso

Voz 38 47:38 es de lo más importante que hay que la gente iría es lo más importante porque ya tienes el enfermo como la ayudan pero sabes qué pasa que cuando te pasa una cosa de estas cifras y te da la vida la vuelta a mí me dio la vuelta doscientos grados soy imagínate yo Le pasó un hecho a mi hijo que es por lo que nos enteramos que qué era eso

Voz 39 48:04 entonces si me Le que dejaron

Voz 38 48:07 yo por la noche lo pase tan al cementerio de todo muchos podían les que es pues tampoco lo quiero explicar así

Voz 33 48:14 no se para

Voz 38 48:16 además me pongo nerviosa cuando me acuerdo de todo esto yo me topaba en la cama igual a las dos de la mañana no así yo me estaba veía la habitación llena digo yo cuando este señor ha dicho que vi que su barco se incendió animan a una punzada el corazón

Voz 39 48:39 que me ha dejado

Voz 38 48:42 pues imagínate cómo me dejaba a mi cuando yo estaba sin mover ni nada yo veía veía la habitación llena de humo entonces yo creía que había fuego Mikel Arana bueno

Voz 39 48:54 si quedaba paralizada de repente

Voz 38 49:00 que si va pasando la Angelina pero a oscuras eh que yo estaba oscuras que como yo vería la niebla el humo que quedan y cabeza entonces ha sido un día y otro tres cero cuarto día me decía a ver a ver cuánto va a durar hoy entonces eso es terrible de verdad los dos primeros días sobre todo el primero entrasen en un caos

Voz 33 49:25 no sé yo es que creo que me estaba volviendo más loca

Voz 38 49:28 dijo no os podéis imaginar cómo te cambian la vida fijaros para para ver la habitación llena de humo como estaría yo yo si hay alguna madre que lo está oyendo creo que me entenderán que poca ayuda tenemos de porque yo iba por papeles al hospital por ejemplo índice oye que me tenéis que dados los el papel hijos no no tiene que venir del ves que escucharon él estaba en la cárcel como iba como les ocurre a nadie pedirme que tenía que ir a mira yo miraba a cada Morrazo bien todas las montañas que se ponía es decir no es la burocracia todo todo todo la burocracia

Voz 39 50:14 como las estamos pagando no sale más cara por todos lados

Voz 38 50:21 como alguien que me sepa de mi caso lo entenderá

Voz 33 50:25 sobre todo a la familia

Voz 38 50:28 los familiares habla reunirnos pues parece una tontería pero los solemos juntarnos dos veces al año hacemos una paella Drago una comida en un sitio de invierno con toda la familia que kirguís entonces cuando me vicio señor Maricarmen columnas ayudado lo que me dijiste que te dicho sin no tiene además como hablo tanto como lo sabemos

Voz 30 50:53 en

Voz 38 50:54 me dice me dijiste NIDA cuándo empezáis con un enfermo yo sé que que es muy duro y que no sabe por dónde salir pero tranquilizarnos día a día esto

Voz 32 51:06 el ambiente masivo carece

Voz 38 51:08 Carles Canut sino que te vas a moldeando la situación pues lo ves de otra manera como yo ahora que no Silván también fue digo mira yo rotó guapo el desayuno una tontería muy grande no pero vuelo el hombre dijo que eso ayudó mucho que luego fue pensando que es verdad que como los primeros días luego ha sido acatando la cosa seguía el problema porque así que no lo ves de esta manera

Voz 30 51:37 el naturalismo

Voz 38 51:39 eso es importantísimo pero claro pues tampoco llegar a verlo de esta manera si esas palabras que se le que le dijo al hombre pues pues le le hicieron mucho bien yo me iba con eso solo a veces que palabras decimos que no nos damos cuenta de verdad y el bien que hace de verdad

Voz 33 52:02 es tan importante hablar verdad

Voz 38 52:04 sí claro yo te yo miro eso a mí me tienen que mandar callar pero yo creo que ha ido él y quizá la radio encima

Voz 33 52:11 lo que había salido cuando le viene muy bien

Voz 30 52:13 hembras ayuda a otras personas Maricarmen ha sido un placer de verdad a hablar con ustedes

Voz 38 52:17 me gustaría hablar con vosotros yo creo que todos los días tendría tema para hablar con vosotros

Voz 30 52:21 todos los días no pero cuando quiera nos puede volver a llamar

Voz 38 52:25 vale pues yo después me he reído estábamos mal pero me he reído cuando yo tenga yo es que me he reído me río siempre están en y sombra

Voz 32 52:32 bueno que te sientes no Maricarmen

Voz 38 52:35 sigan así que queréis que tiene pues puente no esto hay que seguir adelante si la vida es así todo vale este sube que sube pues cuando estás abajo lo bueno que tiene que te ayuda a con cuando estás arriba te ayuda cuando estás abajo galerías que es muy duro e que que digo y no mío yo me va a levantar hoy ayer por ejemplo la llaman hija mi hija porque si no me lo Sami aquí en siglo basadas

Voz 39 53:04 pues sí poca ayuda tiene unos muy poca ayuda

Voz 38 53:11 eso es lo peor que veas que se va el dinero con estos ladrones que que cosas tan simples como como cuando me fichan a una persona de su casa y su propia casa te cuentan los tenía que dar a todos y que hayan llevado al Dinarama Saldra yo esto por ejemplo de de de hablar en español hoy o en o en catalán pero bueno si la Constitución dice que lo primero hablar el idioma del país que vivimos y luego todos los que quieran que se que he podido una cápsula que se que qué coño de cuadritos oye le gustaría al Estado que veíamos no pagamos impuestos porque aunque está en la

Voz 10 53:52 en lo de las leyes

Voz 38 53:55 vamos a nosotros da la no lo aceptaría exige cada vez que oigo eso los catalanes tío pero vamos a ver si te nulas la ley aquí parece Armero hace que hablo

Voz 30 54:08 no es que lo tenemos que dejar aquí por una cuestión de de horario

Voz 38 54:11 pero creo que sólo habla lo que habla

Voz 30 54:14 aquí bueno para eso estamos Maricarmen muchísimas gracias esa mucho mucho

Voz 33 54:18 la fuerza hola tengo la tengo buenas noches y hasta pronto

Voz 38 54:22 para entonces

Voz 1 54:37 arroba hablarporhablar la cuenta en Twitter del programa va por nosotras escribe diga que sí señora optimismo confianza de Augusto escuchar bien con la dificultad tan grande que diga el encanta reírse que siempre tiene una buena actitud

Voz 17 55:05 hacemos una pausa

Voz 1 55:08 escuchamos las últimas noticias aquí en la Ser y les recuerdo que mientras tanto seguimos atendiendo el número de teléfono del directo novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito recuerde también el whatsapp Porxinos quiere enviar un Audi una nota de voz seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco