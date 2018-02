Hablar por Hablar (20/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 ser Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 9 04:00 ah y

Voz 10 04:05 hola Ignacio muy buenas noches

Voz 11 04:08 hola buenas

Voz 10 04:09 bueno gracias por llamar

Voz 11 04:12 a vosotros os en el caso vuelvo vengo vengo en carretera muy Alcácer el que mi ciudad aterrizado fulanito sino Sevilla lo habría Alegre Barcelona bueno pues me costó a escuchar hoteles cuando cuando lo hago me ha llamado la atención bueno lo de los diez años que que hay que paso paso hace diez años se lo bueno pues tal vez no tanto como como otra cualquiera de ser recordado que hace diez años México con mínima era el amor de ida pero curiosamente que se hace diez años cuando yo lo dejé con ella en ampliar el quiero tengo allí pues para olvidar olvidaron poco relajarme un poco de todo el entorno de de de mis amigos todo el entorno de mi pareja sí casualmente cosas de dietarios que estáis macarra a mi ciudad de espuela de dado unos días en Barcelona como hecho ahora por aquel entonces por ponerme madre de de las es bueno pues puede haber una rotura de de la relación y ahora bueno lo que pasó mantienen ahí con ellos porque porque me mira la verdad que curiosamente también hacía diez años que no que no había regresado a Barcelona para cualquiera lo tengo ahí los he visto pocos amigo pero bueno por Extremadura no es malo pues hay varias casualidad la verdad pues me ha llamado poderosamente la atención

Voz 12 05:46 hay números de repente verdad que cobran un significado especial o incluso que son muy auto referenciales como ha sido el caso me pregunto si si esta casualidad de poner la radio y escuchar que desde el programa Le Le pedíamos que recordase donde estaba hace diez años si realmente le ha removido si le ha hecho recordar muchas cosas que tenía olvidadas

Voz 11 06:12 vos sí sí la verdad es que me ha llamado eso desvió Passio bastante sorprendente porque cuando yo empezaba a recordar Ivo o sea violan eso venía por estáis esta misma carretera que debe ser Sevilla sí iría pues mira judío no porque pero no la expresión pero bueno pues regresaba de nuevo alcance después de una temporada que había pasado en Barcelona

Voz 10 06:35 claro

Voz 11 06:38 sí recordado pues pues todas esas todo ese malestar puede ese dolor de corazón que te produce la la primera ruta rótula ruptura afinar ruptura amorosa no hay pues coger recuerdo depositar la verdad

Voz 12 06:53 y cómo es su vida diez años después porque eso a veces también da mucha satisfacción no conectar con un momento donde uno Se revuelve pero luego vuelves al momento actual dices que bien que estoy aquí que lo supere que tengo una vida nueva que tengo una vida que me satisface

Voz 11 07:14 claro pues fíjate yo tengo ahora treinta años cuando lo deje con letra chica pues yo tenía veinte años yo creo que de de de los veinte a los treinta es una década una década en la que la persona se forma madura se tiene que enfrentar a la vida laboral en enfrentar en general a la vida pues sí misma y la verdad es que bueno pues yo me comparo mi miró hacer hija de fallos atrás igual con un cambio absolutamente brutal no cuestiones de madurez y profesionalidad de de todo en absoluto no a nivel de relaciones bueno pues supere esa pospuesto por desgracia he tenido que superar otras muchas no porque me he a día de hoy además que eso también bueno el primer amor este amor pero él lo bélico que nos cuando oímos incluso antes de que vimos es historia antes de que vaya sucediendo no eso mentira que yo en esto de año experimentó otro tipo de relaciones y la verdad es que no tiene nada que ver hubiéramos también te hacen madurar no otro equipo curas la la lleva mejor lo que sí que es cierto que bueno que aquella ruptura tal vez de todas las cajas dio fue la más dolorosa pero por eso cuando por haber sido la primera el el el haber dejado al primera porque queremos lo queramos siempre va a ser dueño de una parte aunque sea chiquitito una pequeña porción de nuestro corazón no porque éramos es ese amor Leele esa hemos sin picardía y pensemos libre verdad entonces bueno pues esto tienes yo puedo imaginar muy contento muy contento primero de de de de de seguir viviendo la vida día seguir estando aquí con muchas alumbra ciudad adiós ir de al pues mucha madurez y ojalá que otro año y que siga madurando porque los hombre evidentemente nunca terminaremos de madurar y El último atraco los llegue el último día no siempre es de inmaduro en todos los aspectos entonces por eso yo quiero seguir madurando y que dentro de otros años pues hemos ido mejor

Voz 12 09:20 cada vez un poco más sabios Ignacio muchísimas gracias por esta llamada ir feliz vuelta a casa

Voz 10 09:26 muchas gracias buenas noches buenas noches

Voz 13 09:35 eh

Voz 14 09:39 no

Voz 3 09:47 ya

Voz 7 09:56 qué hacía hace diez años donde estaba incluyen punto vital punto geográfico

Voz 12 10:06 el novecientos cien ochocientos número de teléfono para entrar en directo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp

Voz 7 10:18 enviarnos una nota de voz

Voz 10 11:03 poco tu hola Marian buenas noches desde Bilbao gracias por llamar

Voz 15 11:10 yo fui a decirle a cosechar pues se Cómo conocí a mi marido era marinero como ese señor llamado Santa Pola si yo le conocí en el año mil novecientos sesenta y siete en Duque de la Visa

Voz 10 11:27 no se preocupe

Voz 15 11:31 en Kirkuk andaba que trabajaba en la mar con catorce años así pues se estábamos tratando de una fotógrafos amigo resulta que salió un viento muy llorando me rompo las estábamos me me me lo el viento de chaqueta y entonces se lo cogió los conocía Ia profesor esos catorce años pues hasta ahora que tenemos que siempre existe pues subir hombre de como le he dicho iba dos meses a la está la mar sí soy nervioso si resulta que hacía dos meses a la mar cuando la sido los hijos se puede se quedó dos meses si eso pues para subir como señor ha dicho que es muy duro los hombres de la mar que es lo bueno

Voz 10 12:26 lo malo es un trabajo fácil no son mejores

Voz 15 12:28 por eso luego se júbilo con cincuenta y cinco años porque día como no hace mucho tiempo en casa y quieren miga acciones ni nada en curso curso las rápido en la mar pues tanto llamaba todas las semanas voy de Irlanda para saber cómo estábamos mandaban en el pescado buscaba saben esas cosas a actuar aquí vive el pueblo entonces pues se era para receso

Voz 16 12:59 María entonces entiendo algo más que tenemos nuestro si la misionera cumpla cincuenta y cinco vamos a recordar llegaba vamos es por casa se van de viaje en otro equipo

Voz 15 13:13 ocho y nueve de que seamos casa se llevan mal que si los movimientos si están Santander Valencia por todos los sitios fueron resulta que llamamos sólo fue que yo me qué

Voz 16 13:28 es más con él

Voz 15 13:31 hemos hecho se vuelve Piojo

Voz 16 13:34 dos quitando excita

Voz 15 13:39 ese es un poco un poco triste porque ahora ya es grasos diez años con con el parque es bastante se aceptada pues era ya me la voz y Togo pues se no provincias bien ya sé que estoy acostumbrada a hablar en vasco si fuera requerido pues eso pues se pues explicar mi mi historia

Voz 16 14:06 lo que creo que es muy triste muy triste

Voz 15 14:10 que estoy sola pues los míos están enfermos y a los Izar por defecto tuvimos que tuve que estar tres meses en el hospital hizo la hierba

Voz 10 14:22 sus la claro su marido estaba en el mar y usted se encargaba de estudio

Voz 15 14:25 trata tengo para dos meses solía ir y entonces pues se con la mía bien entonces yo el pueblo porque vivimos en sesenta kilómetros por setenta pues todos los días por ya la media de diez esta noche me dejaran otro niño veré si bueno pues es bastante triste también para los hombres sobre todo los que trabajan todos los trabajos son duros pero los de la mar con los cien aves y eso como ha dicho ese señor de Santa Pola es muy feliz en cambio pues se lo digo a mi marido le gustaría a la mar

Voz 16 15:02 a él sí sí que le gusta salir con una chica que tiene chipirones

Voz 15 15:08 verme charros si cosas así para casa vi en a la mar cuando no tiene que ir a buscar a los nietos al escuela ser severa coge su moto era pequeñita iba tizas quizá a un ahora o sea que el pueblo a pescar a él le encanta siguen no es lo mismo leer allí cuando Soria saliera a las tres de la mañana de casa para dos meses

Voz 12 15:37 claro esto es otra cosa Mariani a usted le ha gustado salir a la mar

Voz 15 15:41 a mí no me yo fui un día con la motora hace pues años pues se ahora no porque estoy enfermo pero no fui bueno me madre ya digo yo no quiero más pero tengo un nieto de nueve años que se deben coger Chicharro si eso es un artista

Voz 12 16:00 así que él ha heredado el arte de la abuelo

Voz 15 16:04 sí sí sí sí me encanta ir fuera motora que lleva su nombre Joseba está la mía ahora con celos porque no tienen nombre de ella

Voz 16 16:12 claro bueno cuando compró una moto ahora pero él le encantaría nada más

Voz 10 16:19 Joseba el nieto y la nieta cómo se llama pues es un nombre precioso también abarca

Voz 15 16:25 el de la niña como yo soy María hombre en vaso lío pues yo será es jueces José

Voz 16 16:39 los sistemas Béziers siembra

Voz 12 16:40 que se cuide usted muchísimo gracias

Voz 10 16:43 por regalarnos una parte de su vida

Voz 16 16:45 sí estoy muy nerviosa pero él no lo no lo

Voz 10 16:48 yo usted fenomenal y también hicimos dice

Voz 16 16:50 al hablar cuando no se nota nada

Voz 10 16:53 no se ha dado varios pero

Voz 15 16:55 ya sabes que siempre queda es una enfermedad degenerativa

Voz 12 16:58 sí

Voz 15 16:59 bueno como lo duermo por las noches se les escucho pues soy de la más pero luego me he puesto nerviosa

Voz 10 17:05 no se ha notado nada al contrario

Voz 17 17:08 ha sido un placer verdad tenerla hay bueno escuchar esa parte de su vida

Voz 10 17:13 la vida de su marido llevan muchos años juntos pues es también

Voz 15 17:16 dos años que me conocía

Voz 10 17:19 la bonita historia de amor sí sí varían un abrazo muy cariñoso gracias muchas gracias buenas noches

Voz 7 17:38 qué hace usted hace diez años lo quiere contar Bombers Sánchez hace diez años empecé a trabajar en una empresa donde conocí lo mejor y lo peor de las personas me fui hace unos meses y me llevo la experiencia muy buenos amigos favorito Imre retuvo cedido

Voz 3 18:13 mezcla sin nada más que donde tantos años impares de la cartera qué ella vivir que se conmigo eh

Voz 7 19:42 buenas noches mire ya de Madrid

Voz 10 19:45 hola buenas noches me oyes bien muy bien como has estuviera usted aquí sentada a

Voz 18 19:53 me he que poner el manos libres sino a buena Milá llamo sólo está genial en la vida de los marineros la verdad que muy operadora si duda ir me recuerda un poco a la vida de loca que ello detenidos en cierto modo de la competencia como como El viaje a la vimos

Voz 19 20:16 bueno quería son los que como he escuchado a la mujer que ha sido madre de un enfermo que lo está siendo en estos momentos el ánimo a la gente que está enferma o encerrar mental lo llaman ahora corregido mucho que decir loco porque estás loco a todos o todos los males aquí bueno es difícil que veas todo eso espero eso es justamente no queríamos también a mí que no estuviera a la gente a la que el enfermo mental expresamente a persona tan de que drogadicto que esas cosas no porque mi vida no es ésa ha sido dura ahí han sido apagados que me han rodeado Mireya perdone que hacen

Voz 12 21:02 tú un un diagnóstico

Voz 19 21:04 sí yo tengo otro tono Nicolás entonces también el diagnóstico tardan mucho en arte lo porque tardar yo de un fíjate no pudieron hacer y no en el dos mil siete de los diez pero tengo crisis desde que yo tenía diecisiete

Voz 20 21:26 sí

Voz 18 21:27 o sea que hasta mucho más hasta otros diez años más

Voz 19 21:33 porque se quiero decir que es difícil ser bipolar es que uno claudicó ya has visto es difícil ser alcohólico bipolar todo eso junto que que yo estoy en un grupo Elie polares

Voz 18 21:51 ahí es que somos cada uno muy distinto y la gente manso un un no entro garita ni jamás

Voz 19 22:00 ni Kamen entorno enfermedades cada uno no es que no creo que se puede hacer todos a la vez pero bueno lo es porque igual es que no está viendo Abel de importantes aunque no estoy con este acuerdo con la hora en que la burocracia van fatal muchos suele ser va en contra nuestra no estoy también en ella

Voz 18 22:25 como madre tienen que ayudarle a que se independiza

Voz 19 22:27 te diga cosas por sí mismos eso no porque a veces los familiares tienden a ser muy protectores no

Voz 12 22:34 ha sido su caso Mirella han sido muy protectores con usted dos siguen siendo protectores olas

Voz 19 22:40 qué sentido que he tenido siempre tengo pesar apoyándome no en cuanto al hospital para luego tener que estará en la recuperación Wall Street no es en casa tomando una medicación muy fuertes ya no puedo estoy comenzó un vino

Voz 18 22:51 eh

Voz 19 22:52 entonces pero también hay mucha gente no también para mí Arvydas un agradecimiento a toda la generosidad tanto el médico de familia de amigos que decir que tiene una visión positiva austeras tenían programado antes con una princesa inca

Voz 10 23:11 que me gustaba no porque era una tertulia en La Ventana cuando estaba Gemma si el periodo en espacios chiquitito por la tarde exacto una vez en semana si darles voz no me gusta

Voz 12 23:27 mucho a mí también esa esa parte del programa ESSA tertulia

Voz 19 23:30 y ahora mismo esquizofrénico famoso que hace ya no hay pintora y que son bipolar es quiero decir que para nosotros que no aprende a controlar las enfermedad sí de los familiares que se hagan eso que has de la señora el conocernos les va más a menudo ahí para mimar a ser muy difícil pero para mi padre ha mucho más entendido de una manera mucho más natural conoce tienes mala el hígado tienes más otra cosa no

Voz 12 24:04 cuál ha sido la diferencia Mirella que es lo que le decía su padre

Voz 18 24:08 pues ni su madre y tú me trataba igual

Voz 21 24:15 eh

Voz 18 24:17 me y como no no no no no no hacer de ello un problema que se ha eh algo muy graves Charles igual al hospital haberme cuando estoy interesada y entonces jugamos ha dado estamos bien me me me da positivo a alegría muy amable en vez de eso pues va está cómo no sé a mí se afecta tanto que no puede transmitir nada positivo a mí porque igual ya lo está pasando tan mal au se hace más idea de lo más es que que yo lo estoy pasando no sé no a todo esto es muy importante para un enfermo no sé si es para el bipolar copero por lo que yo he leído todos estos son conflictos también que en la infancia los padres si es violó sino violó cinco porque nada ni siquiera los psiquiatra lo sabe entonces también es muy importante tener muy bien clara la relación con los padres hay arreglar todos esos vínculos que igual esto suena muy soy liarme todo eso pero me lo da el tiempo y la como el hablar no mucha mucha caer una piedra mucho pues el vamos que eso es importante también para la para o que el enfermo también la verdad es que una familia

Voz 12 25:43 mire ya cuando tuvo el primer ingreso o el primer brote o la primera crisis cuando supe que algo no iba bien

Voz 18 25:52 yo estoy más la represión en la adolescencia pero no era consciente y tampoco era tan famoso decirte presión entonces ya lo sabían aquí yo estaba ahí como yo sentía que es lo que yo iba a ir a clase y estaban todos hablan con todos todos estaban como con una energía que él no había perdido entonces yo estaba ahí como intentando salir a flote no estaba ahí como porque todos los días de intentaba salir de esto va como ahogada se ha quedado mar cosas no que me ha dado a dónde va la universidad indica aportó al no si Simeone

Voz 22 26:31 eh

Voz 18 26:33 tres El y entonces tuve un brote allí no es como no se alegría me fui al otro extremo ya

Voz 23 26:45 la norias

Voz 18 26:49 entonces pues nada es ir aprendiendo a manejar estaba caballo

Voz 12 26:55 me pregunto si ahora ya con su experiencia así una llega a conocerse a conocer su cuerpo o por lo menos algo su mente no cuando va a tener una crisis

Voz 18 27:07 sí lo llaman podrá como es un Estado que tú tienes empiezas a tener ideas delirantes en referencia a lo mejor es tener alguien de confianza que pueda llamarse decirle mira estoy pensando esto una pueda amigo no y lo hizo es tengo esta idea todos los que me he dicho esto por lo otro igual que no es una suspicacia o igual tienes una idea durante más fuerte no

Voz 12 27:28 Madrid y como sabe usted que está teniendo una idea delirante porque cuesta reconocerlo no porque son ideas tan real y tan naturales para una misma no

Voz 18 27:37 sí pero tú pasas de un Estado como yo que yo ahora estoy manteniendo contigo

Voz 19 27:42 yo mismo planos de realidad

Voz 18 27:44 a otro que es el mismo delirantes propio cara persona del IRA de una manera hasta paranoico y ocho seis sean Annika no entonces haya otros yo me entró común ya sea Nico que yo soy Dios que no que entonces ya lo sabes un poco

Voz 12 27:59 mesiánico

Voz 18 28:00 sí luego está el paranoico que dice porque todos los americanos los tiene controlados yo qué sé de imagínate de no sé qué tiene todas las la paranoia luego está que cada uno tiene hay hay dos o tres o cuatro creo que son no que son pues eso los canónicos y luego está el esquizofrénico que lo que tiene el voces tiene voces que habla y las de como sea

Voz 19 28:28 les

Voz 18 28:30 no sé cómo se da cuenta pero también a cuenta por lo que ellos amigo mio ir ahí lo que tienes que hacer esto más rápido una más una hora antes a cortarlo para si tú no sabes si estás realmente pues bien Hotel Parma habla con alguien de confianza entonces se está te dice mira a la par

Voz 12 28:53 tiene usted Mireya alguien de confianza a quién llamar cuando

Voz 18 28:57 para mi ha sido un amigo de toda la vida que siempre me ha ayudado mucho no es pues no sé decirlo

Voz 10 29:07 ella yo quiero que solamente que nos cuente gente como la pero es que

Voz 12 29:12 es muy interesante otra cosa que quiere aprovechar para darle las gracias sólo entonces ningún problema pero

Voz 10 29:16 si no cuente nada que no le haga sentir cómoda bueno Fame es un buen nombre para ser un buen amigo

Voz 18 29:32 entonces bueno que si ya él no está una también tiene que aprender al suelo locos por sí mismo no está bien eso es como un puente hasta que uno tiene y luego para la depresión pues ya lo vas al carajo pues toma plátano frito ahora Db6 y todos esos eh porque el antidepresivo está demostrado pues el mil estudios hay estudios de dependen no sirve para nada lo único que sirve es para no tener ideas políticas que donde me metía este por la ventana directamente no pero lo que es quitarte el mal está Ariel no podrá hacer nada cortemos para comer y entonces ahí es ponen este pequeña metas diarias plan hoy voy a comer algo sí lo mejor es el para mí en la depresión que he aprendido es no agobiarles a querer estar bien yo estoy deprimida estoy deprimida y como ya hacer que esto va cambiando y lo único que es esperar con aquí no nos el todo no querer ir a más pero si te quieres poner bien creas como una atención que que este damas que transfiera y hay gente que indemnice grupo de hard bipolares no que era pues vale todo ya suma hermanos malestar a lo que no hace falta no sobre lo que yo veo una represión que es

Voz 23 31:10 pues ha merecido graves mira no pero ahí está pero que se había pasado a las otras profunda

Voz 18 31:20 no se quemado estoy pasando dando esto más a compartir porque puede ayudar a los que estoy pasando yo ya a los familiares de darle una visión positiva las personas que estaban enfermas agradecen que han hecho ella

Voz 12 31:43 mire lleva diez años sabiendo su diagnóstico diría que su vida ha mejorado

Voz 22 31:49 sí

Voz 18 31:51 sí

Voz 23 31:52 el sentido de poder controlar mejor en

Voz 18 31:58 por lo menos lo que llevó dos años mejor

Voz 22 32:02 en mi nada

Voz 18 32:04 a nivel ya una hermana mayor y también en la madurez que todo esto no la juventud que es más loca quiero decir que lo mismo que Granada cualquier persona ahí ahora mayor pues me imagino que eso manos la experiencia con hacerme no

Voz 22 32:23 eh

Voz 19 32:26 como el señor antes que estaba en la carretera no ya de los veinte a los treinta o de los cuarenta a favor fue

Voz 23 32:35 ya no no no no no lo aceptan de otra manera

Voz 18 32:45 se llama madurez no iba muy poco casposo

Voz 10 32:51 no suena fuerte verdad suena fuerte suena pesarle

Voz 18 33:04 ni nada pues eso eso que que lo que digo es que como me dijo un enfermera una vez que me dijo mira Mireya tú no es una enfermedad me dijo tú eres una persona que tengo una enfermedad yo coherente muy muy complicado para el enfermo mental porque porque supone que tienen los técnicos tienen ya dictó en dotarlo y entonces pues esas damos miedo a los demás no cómo nos tratan como a un loco que nos dio el otro día deliberando hace un mes eso como a la persona entre au a la tuvo deprimida y por eso quiere decir que luego uno también no sólo es es que esto es alcohólico a la persona no tienen esa dificultad que ya puede ser biológica

Voz 23 34:01 o como la como venga la tara o por han tomado drogas del joven no lo que sea pero que la persona mucho prosiguió

Voz 18 34:15 yo estoy el problema en el currado bastante gracias a los tres han Curra conmigo también no tanto mi familia como amigos

Voz 23 34:25 médicos entonces creo que mi trabajo

Voz 12 34:30 es un trabajo en equipo pero sin duda el liderado por usted misma Mireya porque si usted no llega a trabajar lo duro no lo hubiera conseguido enhorabuena Mireya muchísimas gracias por llamar de verdad ha sido muy generosa

Voz 18 34:45 gracias a ustedes un abrazo muy

Voz 10 34:47 cariñoso y hasta pronto

Voz 24 34:52 así Grace esa gran inquisidor

Voz 25 34:57 sí sí para niños a santo

Voz 24 35:05 todo ha dado chepa Se para el raza tu hermana está hoy

Voz 26 35:17 eh

Voz 27 35:19 está claro que estos casos

Voz 24 35:28 ustedes de aquí dice Si a L aquí en mi niña que niña para así e imponente de la paz a tu casa por casa

Voz 26 36:00 cuánta gente que anda claras sí eh ya qué tal se pueden sí pero

Voz 10 37:37 hola buenas noches qué tal desde Tenerife

Voz 28 37:40 sí eso sí muchísimas

Voz 10 37:42 sí nunca he estado esta noche

Voz 28 37:45 no no he escuchado de mí al hablar que dijo adiós

Voz 12 37:50 si la situación no lo sé

Voz 28 37:52 ah pues si acaso fue digamos que un sentido el renacer otra vez que después de ocho meses justamente en febrero de la dio en dos mil ocho el pulso de vez en pie a consecuencia cosas de la vida una pequeña dormir siete parte de él y la contradicción de que un medicamento que destrozado durante seis de ellos tuvieron que caso Almería también ahí la otra contradicción con respecto a a la ginecóloga tiene uno uno uno m a una bendición

Voz 29 38:38 no no me mandaron media cada día se nos levantó la la la bajó la hormona de arte y otras de las mujeres como los hombres sí hizo

Voz 28 38:53 en regla pero me dijo no efectos secundarios como poco hasta ahora pero si todos estos años después

Voz 10 39:03 diga todavía tiene esos espasmos diez años después

Voz 28 39:06 de cuando en cuando se producen

Voz 10 39:09 ni de qué manera

Voz 28 39:11 pues mira la cosa conseguir que los mismos médico no le han dado la explicación médico la verdad que era un bendito que tenía doce sea como fuera a un poco al al estrés a día a día pero yo para mí era que se han acumulado a todo no entonces un cambio en la casa eh bueno pues acoplarse a India vía diferente convivir con con con vecinos y esas cosas me costaba un poco mi relacionarme y otra manera diferente no hay somos diferente y a la son iguales de que no

Voz 10 40:05 pero sí

Voz 28 40:07 eran más Jimena eso no no pudieron estoy aunque no dos sino más que nada les digo que no porque aún no lo fue el que hizo la plata de maestros de la radiografía de la cabeza si decía que si no lo que tanto allí como aquí con tamaño guisante que era como la hormona que estabas diciendo que no era creo Avelino bueno pues me producían esos está gracias al bajaran la arreglas placa el nombre de cuando en cuando lo tengo los paso a veces pueden casas muy si tengo que se puede relajar un poco antes pero lo más importante y lo más hermoso es que de la noche a la mañana se fueron pasando en un eh

Voz 10 41:01 sí hija de la constancia

Voz 28 41:03 hay tres millones

Voz 12 41:05 no no no sentía sentía porque la escuchaba dice usted hablaba de lo más hermoso que es que de repente pasa

Voz 10 41:10 claro claro si después de padecer padecerlo tanto tiempo

Voz 28 41:14 sí él té mi marido hay constantemente las veinticuatro hora para mi fue algo muy importante junto en una aventura que sin una aventura y así que un ático como Gemma eh que Aparicio su interés nuestra vida mi El Aaiún mucho mejor para seguir adelante y estoy muy eternamente agradecido eternamente a Comín son veintidós años juntos y la verdad que me hizo recordar eso que pude salí a su lote Lee o hijo totalmente solo la historia del mal me dijo más

Voz 10 41:57 es difícil para voy a la radio lo suyo fue también fue una travesía

Voz 28 42:04 sí se lo Force

Voz 10 42:10 muchísimas gracias por llamar el programa

Voz 28 42:13 muchísimas gracias un abrazo muy Karim

Voz 10 42:15 yo soy gracias por su generosidad y que tenga buenas noches

Voz 25 42:28 claro a robar el

Voz 7 42:44 para hablar la cuenta en Twitter del programa Bandolera escribe que hace diez años nació el último de sus nietos un regalo Miguel Ángel Martín hace exactamente diez años me mudarse a otra casa cambiaba de vida en turno evidencias

Voz 30 43:04 no

Voz 25 43:06 Lula da

Voz 12 43:12 ver Sánchez por cierto hace diez años ya llevaba diez escuchando Hablar por hablar

Voz 14 43:18 eh

Voz 25 43:21 nada me ha servido tanta cosa que he aprendido con los años a través sobre el recuerdo me vuelvo hola amiguito irán hacia el Papa israelí

Voz 31 43:43 muy bien

Voz 25 43:50 bueno dos mil recuerdos que queda de año y dolor

Voz 31 44:02 la verlos flipa del crédito de la calva

Voz 7 44:15 hombre o la fina buenas noches

Voz 32 44:21 muy buenas noches fina me escucha fina no sé si está usted ahí

Voz 7 44:33 tenemos algún problema con con la llamada de estamos intentando recuperarla Adriana está hablando con ella por cierto que son las cuatro menos diez minutos se que las tres menos diez en Canarias no creo que tenga mucha prisa está ahora pero bueno nunca está mal también lo ubica en la madrugada

Voz 10 44:57 Fina buenas noches oigo muy lejos y ahora qué tal me escucha usted no escuchan poco

Voz 12 45:02 mejor

Voz 29 45:04 un poco mejor fina un poquito más cerca quedó todavía muy lejos de oigo no te acuerdas

Voz 12 45:10 no se preocupe fina porque nosotros lo escuchamos bien alto y claro así que cuando quiera

Voz 29 45:17 lo he algunas noches buenas noches el primer lugar de la enhorabuena por el programa gracias a lo bien pasamos sin una muerte por lo menos yo termina no se se si hace un año

Voz 12 45:39 sí fina usted no se preocupe que la escuchamos muy bien

Voz 29 45:42 muy bien ya que yo te varios gramos de oro a una preciosa

Voz 12 45:52 así

Voz 29 45:53 con todo nuestros ceremonia editó de él pero el sólo no que requiere Serrano tengo cuatro hijos y entonces ellos no lo regalaron ningún viaje a París pero con la con la suerte de que con nosotros no cuatro

Voz 12 46:17 toda la familia

Voz 29 46:19 si los cuatro hijos nosotros entonces como a lo largo de la vemos hecho viaje contó con ellos muchos pues no quisieron regalar eso y claro nosotros es pues no hubiera Alonso los unos mínimos lo hicimos sobre todo este último su viaje ni una maravilla en París lo pasábamos bueno de lo más de lo más

Voz 18 46:42 una Aisa eh

Voz 29 46:44 es hablada un poquito el francés

Voz 18 46:47 no pudimos entender bien

Voz 29 46:50 dos yo pienso que todo lo que se puede ver en cuatro días que estuvimos allí estuvimos todo el Gran Vía el tranvía a llegar al sitio donde más menos queríamos ver con los de las catedrales el barrio de los pintores y bueno todo lo que se pero desde luego en El Corte este entrar ambiente que tiene dentro había no en el autobús a las el Honduras puso entonces no no no más interesaba un paseo por el Sena barca al precioso excelente hervido de Perry Fair también subimos arriba

Voz 10 47:39 son muy valiente viaje

Voz 29 47:41 de lo más de lo más era salir precioso unos delitos pequeña pero muy bonito muy pintoresco sea que andando porque sabíamos que cogíamos

Voz 10 47:56 un gran regalo unos que eh un gran regalo decía yo un regalo precioso

Voz 29 48:03 tuvimos en el plazca

Voz 28 48:06 bueno todo el color donde donde

Voz 29 48:10 Diana estaba en el hotel conoce de joyas que ella quitabas en el teatro entramos una maravilla es bueno si quieres te te digan todos los hubiese podido ir

Voz 19 48:24 que tiene mucho

Voz 29 48:27 el te lo hicimos un viaje crecido eso un viaje extenuante Umberto Bossi impresionante esas es que estábamos desde la mañana para que los padres decía estuvimos comiendo arriba en el sitio de los editores en Terrassa es bueno no sé siempre sentado en París

Voz 12 48:50 así así fina pero sí pero no es si estado en París pero no estado con un hombre con el que me casé hace cincuenta años sí filas me pregunto si en ese viaje hicieron balance sí hablaron de cuando se conocieron de no sé si de repente no se sienten muy especiales en París cincuenta años después de conocerse

Voz 28 49:14 pues en Hungría

Voz 29 49:16 es muy romántico lleno de vida de una vida hecha de todo toda la vida con lo que color

Voz 10 49:24 cualquier traen consigo el criado cuatro hijos claro las cuatro hijas que que no

Voz 12 49:30 no es fácil no es fácil celosa

Voz 29 49:32 por lo que te trae pero que llevamos que propugnan una persona a mi lado compre viviendo medio comprendiéndolo a él pues hemos con todo lo que se tiene que superar la vida allí atan los hijos la educación de los hijos sí yo me he sentido muy feliz siendo dueña de pasar estando en casa para retiran del colegio su meriendas sus comidas asesoras osea que he tenido una vida plena de verdad y arte diez años pues en noviembre cuando uno a los diez años diez años después después de los villacañeros yo soy una persona que me ha gustado mucho leer luego pues después de los diez años pues claro piensa la edad que tengo no el ochenta y cuatro años

Voz 12 50:22 sí sí

Voz 29 50:24 entonces pues aquí aquí pues hemos estado pues funcionando ya

Voz 28 50:27 eh

Voz 29 50:28 pues enfermedades operaciones el batido falló los vamos superando a yo tengo el problema de la vista que sí que sí vivió dos Nikon y ayuda económica de todo ya no puedo leer no puedo hacer nada

Voz 10 50:46 me enciendo porque lo ha dicho

Voz 29 50:48 es una degeneración macular todo es todo saludos para acá pero vamos yo consagrado es que no se planos superas entonces X a la última vez que fui al médico aunque fue en noviembre de Vigo al médico vídeo hace sesenta años de matrimonio de disco inédito servía de esos unas unas veinte

Voz 12 51:12 Bush era posible pero usted no lo vea así a que no no lo sé

Voz 10 51:17 dicen una preciosa del por qué

Voz 29 51:21 todos los nietos en los siete nietos por lo que hacemos es mamá

Voz 33 51:27 veinte que me tengo que ir con mi marido debería ser el otro fama que tengo no sé que estoy dispuesta a todo había pero bueno

Voz 29 51:36 el cinco seis años que me estoy perdiendo Galiza ya no me llaman porque ya no puedo hacer la mínima Cortina ya no puedo porque soy el peligro de la cocina pero vamos

Voz 10 51:47 consta que pudo superar gracias a ellos con alegría él el que tiene que cuidar si tengo

Voz 29 51:51 todos los hijos gracias Janos también todo salvo no entendemos como la señora esta que me creo que ha quedado amigable a él con el problema que ganas de vivir

Voz 12 52:06 sí ha sido todo lo ejemplo fina tenemos sí