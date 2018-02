Hablar por Hablar (21/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 a persona que metió el papel el diez techos era José Miguel Contreras disfrazado lo había hecho una bomba para que yo me de arriba es de Tura habló amante había hecho con Chiquetete me me vaciló todo esto es una nueva puesta en escena para que yo me creía que por fin va llegan de momento te voy a decir una cosa no voy en broma ha llegado mi momento porque el lobby de los padres separados tiene mio está aquí para quedarse y tengo Josep estadounidense mandarme VIP pie cerveza la cerveza de los padres separados

Voz 2 00:38 bueno no os le llevará esta fotografía de En carne viva dejas cerveza artesanal de tierras de perros ordena ahí donde están vacías

Voz 1 01:10 y si fuera poco también empezamos a tener nuestros ritos como lobby de padres separados tinerfeños me López vale diese el rito de el juego de la botella en hockey

Voz 2 01:18 inventado ella ya está inventado se dieron la colaboración

Voz 5 01:24 con mucha gente se ha iniciado en el sexo con ojo la botella

Voz 4 01:27 es verdad que no se trata de eso es simplemente visita apunta la botella que yo al jovencito fue la punta de la boca de la botella le voy a hacer lo tenemos que tenemos comprándose en la en la boca si tiene que ser jovencito de jovencito confuso o cualquiera que que usted considere dentro de ese rango o personas las personas también este sábado chaval de Chacón vale ir haciendo un círculo de suelo donde en que se halla en suelo antes vale algo en ella hay poner paños ahí Adriano besito confuso

Voz 2 01:59 señoras y señores no sólo no sólo a nuestra pretenda ya están sentados ahí

Voz 1 02:07 nosotros tenemos la bebida de los padres separados mi Opel sino también nuestros ritos Pardilla esto se va a convertir en un lobby poderoso al cava capaz de salir en el club de la comedia pero quién no nos dice que esto me va a llevar a la presidencia de este país se lobby de los padres paños miopes empieza hoy aquí del este tocando fondo hacia arriba un círculo por favor que forme James circo

Voz 4 02:32 hay hay cinco chavales de cuánto voy a pescado estáis nerviosos pues un poco lo normal que es lo que esperáis de todo esto saxo

Voz 1 02:46 CD para hoteles Bello

Voz 2 02:54 si haces algo no habrá comió pan que giran yo les hizo la boca es el elegido

Voz 6 03:06 vamos todo todo

Voz 2 03:22 ha sido la vida de la mañana

Voz 7 04:09 hablar por hablar

Voz 11 04:13 Macarena Berlín

Voz 14 05:10 era una él en la esquina mire que una enfermera que dijo tú eres una persona que tengo una enfermedad yo experto muy complicado para el enfermo mental porque porque supone que quién está mi mente Nico Terol cada pero quien desde entonces

Voz 15 05:31 estamos mirando a los demás

Voz 14 05:34 cómo nos trata como eso como a las personas bueno ojalá Cobo deprimida

Voz 15 05:44 a las personas no

hola qué tal buenas noches son las dos de la madrugada y siete minutos es la una y siete en Canarias Mireia está diagnosticada de trastorno bipolar

Voz 16 06:05 dice que la vida para ella es agradecimiento quiere acceder a génica Gelco Talavera

Voz 14 06:11 el tal expresamente a personas que están la parte que engrosar allí que creen creemos que esas cosas no porque mi vida no es exactamente así aunque ha sido dura y ha sido dura para los que me han rodeado yo estoy un grupo Elie polares los familiares de no ser muy protectores Sandra empezar apoyando apoyándome uno en cuanto al hospital para luego tener que estar en la recuperación igual escribirnos en casa tomando una medicación fuertemente pues estoy con un vino entonces pues nada es ir aprendiendo a manejar excavado

Voz 1363 06:43 ella me preguntó si ahora ya con su experiencia si una llega a conocerse a conocer su cuerpo por lo menos algo su mente no cuando va a tener una crisis

Voz 14 06:55 sí lo llaman podrá como es una Astano que tú tienes en Texas lo tenía debilidad ante entonces lo mejor es tener alguien de confianza que puede decirle mira estoy pensando ver con una buen amigo no tengo esta idea creo que me ha dicho esto por lo otro al igual que no es una suspicacia que pasa de un está como lo de llevar mantienen lo contigo mismo Cano de Regina a otro que permitan delirante propios cada persona ante el IRA en una manera hasta paranoico y muchos otros seis mesiánica no John y centro común delirio mesiánicos que yo soy Dios que no sé que entonces ya lo sabes un poco y luego está el estilo frenético que lo que tiene el pobre que algo

Voz 5 07:34 es que el hablan inglés

Voz 14 07:37 a morder al

Voz 1454 07:44 la de Gaspar es toda una vida dedicada al mar después de treinta y siete años navegando dice que el cuerpo ya no le pide a subirse a un barco

Voz 15 07:52 yo fui ahora estoy jubilado fui pescador toda mi carrera la pesca yo recuerdo con mucha nostalgia Iván un barco de pesca que trabajábamos por la zona de la costa de Marruecos y el pasado muchas cosas que puedas Navas que irregulares

Voz 1363 08:11 la mejor Gaspar una bonita

Voz 15 08:13 no es común ver toros y lo mucha el pues si ni de mujer dura una travesía que hice todos muchas entre Ibiza y al puerto de acuerdo que dice poco a la travesía con

Voz 14 08:25 el obispo de Alicante

Voz 15 08:27 once horas y le faltó noche todavía de los gustos que vais viendo muchas veces pasas por palcos de de sardinas da boquerón ya barcos espantan y ver cómo va saliendo bien como huyendo cortinas corridas

Voz 1363 08:46 así que más que un acontecimiento Gaspar lo que ese recuerdas una sensación una imagen

Voz 15 08:51 bado llegó a jemer barco noche y ayudar ruda llena que totalmente la cuando pasas por un tendrán de obras como

Voz 1363 09:03 la peor imagen Gaspar el momento más complicado que ha vivido en la mar

Voz 15 09:06 esto más complicado que recuerdo muy verde en el Atlántico con el balcón de su fueron unos el desesperación de agobio hoy del cero cero por suerte pudimos tu juego IU con que venía ya navegando lo puede acompañando porque los otros locomoción no va Termibus o Ímola de por los pies bien sabido yo acabo Kuerten copan

esta nueva madrugada nos traerá otras vidas quiere acercarnos la suya quiere que les escuchemos novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito del programa que puede marcar también desde el extranjero cero cero treinta y cuatro

Voz 1363 09:57 pero novecientos cien ochocientos

Adriana Mourelos Elena cines Morán en la producción Borja González en la dirección técnica es miércoles es Veintiuno de febrero empezamos

Voz 20 10:43 y así

Voz 21 10:47 y cinco uno el suelo el cante inténtalo

Voz 11 11:01 sirve te lo vi mira te creciente ah sí que lo malo

Voz 11 11:47 atiende a creerlo

Voz 21 12:11 Salva T exige de KAS Fallon prueba

Voz 11 12:28 prueba lo cambiarlo

Voz 23 12:45 porque es así pues éste pues Caca el importe

Voz 11 13:08 el voy esta obra puede volver a coleccionar según doce plazas sería tromba hacemos la palabra de golfa madrugar en dar Apple cambien verte miran al suelo escasa caminar y puede Palomino por ello romano grácil que pueda salir del armario cogerlo por el mango estatal de ovario peor suerte

Voz 23 13:50 pues bien porque si eh que le pueda Hablar por hablar ya te diga Cano Macarena Berlín

Voz 27 14:14 Nos queda como lema como mantra a repetir

Nos en este miércoles que todavía duerme sí que puedes que nos propone el Canga que por cierto el viernes saca su cuarto disco El arte de saltar

Voz 28 14:27 tu Éstos son el un aperitivo es un adelanto

Voz 29 14:32 tu uno

poco a partir de este momento van a ser muchas las voces que se acerquen hasta la sintonía de la Cadena SER una madrugada para compartir recuerda que tiene diferentes vías de comunicación que el número de teléfono ya lo estamos atendiendo es el novecientos cien ochocientos gratuito novecientos cien ochocientos también nos puede enviar en audio al Whatsapp del programa al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco otra de las herramientas que ponemos a su disposición para ponerse en contacto con el equipo para ponerse en contacto con los otros que no duermen es nuestra cuenta en Twitter

Voz 28 15:24 buenos días o buenas noches para almas es buenos días

Voz 30 15:32 qué tal Cuca Loli o la Beijing

Voz 1454 15:36 buenas noches tengáis os dejéis para compartir una noche de Curro en una noche de experiencia y empatía

Voz 28 15:43 a Pinto Guijarro tuit

Voz 1454 15:48 con la Pokémon buenas noches o la Pete unía a adelante

Voz 28 15:56 pasa cómoda Beatriz Díez

Voz 1454 16:03 hola Avelino gracias Isaac entre lo gracias Bandolera

Voz 1363 16:08 una madrugada más por elegirnos por dejar que te acompañe hemos hola Marisol García

Voz 28 16:13 a Héctor Santana nombres que escuchará una madrugada más como tú es

Voz 1363 16:27 comentando haciendo aportaciones a las llamadas hablándonos de su propia experiencia

Voz 28 16:34 una experiencia que les pedimos comparta

Voz 27 16:39 que ocupa que le preocupa Eligio usted el tema de conversación en que ocupa estos minutos que que la Cadena SER pone a su disposición pero como siempre esta ahora al comienzo el programa le hacemos una propuesta que orines Morán buenos

Voz 31 16:50 noches buenas noches La de hoy es pues las la actriz Jennifer Lawrence ha tomado la decisión de dejar el cine durante un año para dedicarse al activismo la ganadora del Oscar por el lado bueno de las cosas anunciado en una revista que quiere trabajar en causas sociales para luchar contra la corrupción muchos de los famosos que han decidido tomarse un año sabático a lo largo de su carrera como por ejemplo Javier Barón en que decidió dedicarlo a disfrutar de su familia Emma Watson que quiso dedicarse al activismo feminista ya sus estudios universitarios o el cocinero Ferran Adrià que decidió dedicarse a la investigación refinar su arte y con ello queremos preguntarle si se tomarse un año sabático en que lo emplearía se ha tomado usted un año sabático que es lo que hizo

Voz 16 17:42 en qué

Voz 1454 17:42 en plenaria Ur en que emplearía un año sabático

Voz 28 17:48 qué bonito soñar

Voz 31 17:50 Inés tú querías un año sabático con un año parate dio perfeccionar el inglés

Voz 30 17:55 es que no daría eso me iría fuera a estudiar que ya que lugar de ideas Norteamérica

Voz 28 18:04 yo creo que ir

Voz 1454 18:07 a Holanda Irlanda viaje a Irlanda y me encanto mi no se me gustó el tiempo cada día lo verde que estaba todo Inés Morán emplearía su año sabático en irse a Irlanda aprender inglés y usted qué haría si tuviera esa posibilidad un año entero a su disposición sin prisas sin obligaciones

Voz 28 18:31 Solo por placer por curiosidad

Voz 1454 18:36 y yo viajaría a un sitio con Mar y estaría todo el día haciendo sur escribiendo

Voz 31 18:44 por ejemplo sería mi año sabático por ejemplo en Estados Unidos muchos jóvenes antes de empezar la universidad ya se toman un año sabático claro para encontrar

Voz 1454 18:52 sí claro no es parte del mundo para encontrarse si para encontrarse es que es muy importante encontrarse hay tantos problemas que que hay muchas vueltas que den no bueno encontrar

Voz 27 19:04 ese es un trabajo diario verdad

Voz 1454 19:07 visite a Islas de todo pues todavía es mucho más complicado bueno queremos conocer su año sabático en que lo emplearía novecientos cien ochocientos para contarnos lo en directo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco pues sino Se anima a llamar y quiere Viar nos lo en forma de audio de nota de voz también nos lo puede comunicar en Twitter arroba hablarporhablar haber betún y a un año sabático mediría a un monasterio a escribir que planchazo favorito red tuit Pokemon dice pues yo si pudiese también viajaría para aprender inglés arroba hablarporhablar

Voz 33 19:50 Bandolera también se marcharía

Voz 1454 19:52 ya a Inglaterra también para aprender inglés Cuca lo lo emplearían viajar sin prisas por todo el mundo

Voz 1363 20:02 Isaac pues yo con un año sabático lo que haría es comer mucho el primer día y luego Bernard como un osito Glory ciento un año sabático viajando y conociendo el mundo

Voz 1363 20:19 María la mochila y zapatos

Voz 1363 20:32 burdo es conocerían mundo

Voz 1454 20:35 Pablo desde el otro lado del planeta qué tal buenas noches desde la tierra del tequila del mariachi en Guadalajara México estoy lejos pero a la vez cerca gracias

Voz 1363 20:45 a vosotros Pablo habrás favoritos retuvo ponte cómodo gracias por estar aquí Cristina te León no te preocupes Leo tu tuit que has escrito hace cuarenta y uno segundos exactamente a nuestra cuenta en Twitter arroba hablarporhablar que dice así como se puede escribir por aquí para que lo puedas ver tu Macarena pues escribiendo tal y como los hechos perfecto que daba favorito para que sepas que estoy ahí qué puedes comentar la madrugada que es cucharas tu comentario en directo tal y como estoy haciendo en este momento cuando son las dos y veintidós minutos la una hay veintidós perdón Héctor Santana estoy a favor de los años sabáticos siempre que sean productivos yo me iría a algún país de África por alguna buena causa GRE doma a mi me gustaría hacer tantas cosas aprender idiomas tocar la guitarra escribir escuchar siempre este bello programa

Voz 34 21:46 ofertas Negredo más lo yo me he llegado al corazón favorito el tuit

Voz 1363 21:55 Miguel Ángel Martín pues mi año sabático seis meses disfrutó Ernes seis meses proyecto social este está muy bien mitad y mitad responsable Víctor Bravo se llevaría a su madre a conocer mundo gracias Inés Morán hasta ahora mismo

Voz 5 22:25 ni sepamos quién nos esperan en Alicante buenas noches José María

Voz 35 22:29 hola buenas noches gracias por llamar coge te puedo entenderme me oyes si lo que nos cuenta

Voz 36 22:39 bueno pues lo mio es un poquito complicado claro yo empecé a trabajar en el año dos mil quince en una empresa bueno que soy muy aficionado pues a la realidad social de esas tiene anuncios laboralmente hablando a Linked In sociales no entonces yo siempre he encontrado trabajo a través de las redes sociales muchas de las veces no

Voz 5 22:59 no entienda encontré un trabajo

Voz 36 23:01 donde se me llama en junio era junio me entregaron la furgoneta que yo me dedico a comprar productos de alimentación para después venderlos dependiendo de la demanda de clientes de lo que el cliente no debería bueno pues así estamos trabajando hasta octubre septiembre perdón septiembre finales aproximadamente a mitad de septiembre que bueno debido al bajo nivel de ventas pues me dio de baja en la empresa bueno pues yo empecé a cobrar los poquito no me quedaban y a partir de ahí enganche lo que se llama La para el mayor de cincuenta y cuatro años

Voz 16 23:35 sí porque se me acabó el paro

Voz 36 23:37 vale hasta ahí todo bien posteriormente encuentro otro trabajo no cubriría ahí acción puso unas horas a la semana no entonces yo ocupar éticamente mantenía de los cuatrocientos veintiséis euros descontando la parte proporcional el trabajo que yo hacía bueno pues entre una cosa enorme nueva quería no que al año siguiente de dos mil dieciséis Robredo recibo una carta de la Inspección de Trabajo que tenía que presentarme que esto que voy previstos entidad bueno a puerto todas las pruebas oportunas luego me entero que es una empresa que estaba creada para que en mi caso no hipotéticamente hablando pues bueno yo que necesitaba cuatro mil hubiera necesitado pues entraban en esa empresa yo cumplía los cuatro meses y luego pues a partir de ahí yo entraba ya cobra del paro y entraba cobrar el subsidio

Voz 5 24:30 era un fraude a la Seguridad Social

Voz 36 24:33 no entré porque desconoce el tema ellos tenía una finca donde supuestamente pintaba el muñeco plantaban patatas que yo luego dicen que la diga yo yo no dejar las cuentas de las que ellos plantaban en fin todo se complicará que yo empiezo a recibir cartas de pues de Ministerio de Trabajo de la Seguridad Social de tesorería entonces esas notificaciones pero cada tres semanas asuma entonces llegó un momento que el agobio ya pues bueno alcanzó cotas días ilimitadas de lo que ocurre que a partir de ahí me quita los cuatrocientos veintiséis euros a mí me obligan a devolver cinco mil y pico de euros que resulta Belice que supuestamente y para mi ha sido un cobro indebido e me llaman Un día comisaría me dicen que estoy detenido Isabel nada yo del tema no me dicen que estoy detenido en fin me toman las huellas y todo esto todavía está eso está en manos de un hago evidentemente que bueno pues pendiente de un contencioso administrativo que a ver si se celebrará pronto porque si no lo de aquí a un año para las cinco mil cuatrocientos euros bueno pues las hizo la situación a mí me han acosado me han digamos que me han acusado aparte de acostarme me han acusado de algo que yo no he hecho porque yo desconocía completamente que esa empresa pues uno de los fundamentos que tenía era coger gente pues eso que te faltan cuatro meses después estás ahí cuatro meses aunque no ganan nada luego qué es lo que pasa que este señor del empresario poco no puedo ahora Seguridad Social mi ni pago supuestamente la del resto de la gente que viene no atienda inspectores cuando iban a buscarlo

Voz 35 26:13 eh

Voz 36 26:14 no se presenta cuando lo citan en el Ministerio de Trabajo

Voz 5 26:18 lo que hacía era pues se delegaba

Voz 36 26:20 alguien once presentaba una prueba médica como gastado malo sido toreando los inspectores de trabajo claro lógicamente los inspectores de trabajo han ido a por nosotros porque la ley y bueno pues así están la situación pues es el tema que yo quería hacer comentario alguno de Justicia como

Voz 5 26:36 José María dice usted que en este fraude de este fraude han sido víctimas varias personas no podrían unirse

Voz 36 26:44 víctima de acercar una comuna Si bueno buena causa común chamuscado un algo a los pero lógicamente llenó no entro ahí en ese abogado porque yo tengo me dijo que se barcos hundido que hay todos los recursos no los han tirado para las todos los recursos los aparte me he el resto de compañeros yo no sé lo que habrán recibido pero yo la los escritos que me preparaba este abogado de ellos el de ellos que yo no llega a hacer uso de él era yo con la furgoneta vendía las patatas que se plantaban allí en la finca que me iba a Paul mercados aumentarlas

Voz 35 27:20 yo jamás he dicho eso

Voz 36 27:22 o sea yo me limité a contactar con un así de proveedores que ya los conocía yo anteriormente cuando Figa ya me limité a eso revender los productos que yo compraba que los proveedores claro todo eso como gerente todas las alguna empresa unos con lo fio todo eso una

Voz 5 27:36 está claro

Voz 35 27:38 sí ese era el tema

Voz 5 27:41 José María a ver si alguien ha vivido algo parecido a ver si nos puede contar de qué manera lo gestionó y ojalá que lo solucionó José María gracias por llamar y suerte

Voz 36 27:51 gracias buenas noches buenas noches

Voz 37 28:04 mí me va

Voz 1454 28:27 volvemos a la pregunta que hoy le formulamos en que emplearía un año sabático

Voz 34 28:32 sí sí o qué Nuria yo en recomponer Mi vida que ahora sólo me dejo llevar

Voz 1363 28:54 Amparo Morte lo pasaría viajando

Voz 13 29:00 has juega ya tiene claro también

Voz 1363 29:03 estamos preguntando si ya lo ha hecho que nos lo cuente Se tomó casi dos para disfrutar de su hijo cuando era pequeño tras medio perderme sus perderme sus primeros años trabajaba hasta los sábados incluidos lo mejor que he hecho en toda mi vida sin ninguna duda sí se puede hacer los recomiendo a su te lo emplearía en visitar a tanta gente que tiene que visitar familia amigos que están lejos simplemente soy agradecerles el que estén a mi lado aunque yo también este lejos

Voz 38 29:37 cierto nace el toldo comicidad del temporal de momentos que intentó recordar como lo soy pide quiero cruzar la línea en las

Voz 1363 29:45 Ainhoa vivo lo emplearía en cuidar y criar a la niña que está esperando a favorito retuvo en muchas felicidades

Voz 39 29:57 de diques intentando según Cela mejor Banega que les

Voz 1363 30:09 Madres expresadas en un año nos cuenta que no acabaría todas las manualidades que ha comenzado

Voz 34 30:19 Cristina cuidando su niña cuando nazca

Voz 24 30:24 sí

Voz 34 30:29 Armuña novecientos cien

Voz 1363 30:32 a ochocientos el número de teléfono del directo entre el programa o la Francisco buenas noches

Voz 5 30:39 bueno no

Voz 35 30:40 desde Jaén gracias fría más pues si hago se sabe que nos cuenta Francisco

Voz 40 30:50 en mi leyó El día dieciocho de este mes me Jaén con dos amigos así uno de ellos policía y otro industrial acerca una un hombre muy conocido he dado un abrazo a una sociedad que este hombre se fue a Barcelona cuando personas no íbamos a Barcelona Pamplona podrían buscar la vida bueno pues yo era jefe es digno de aquí deje estable

Voz 5 31:22 allí muchísimo

Voz 40 31:23 de no jugar como es natural los bingo eran cuando estaban tolerado no estaba autorizado yo conocí mucha gente uno mejor y otros creadores pero bueno yo estuve allí mucho tiempo si me hundía estoy en vale deja ahí llega la policía no la acompañar digo hombre sería de Ciudad Real en Ciudad Real en la carta desde la cárcel otra carta

Voz 5 31:52 como bien sabe que que

Voz 40 31:54 este hombre de Barcelona se llama Antonio Ruz Gutiérrez que el día dieciocho me saludó en la plaza de la Constitución dándome abrazo pues resulta de una residencia de ancianos y así hijo de Heim pero vamos ya se jubiló y lo aquí sí resulta de que por una fotografía fotografías enseñar a toda esa gente que que que habían hecho o no lo pusieron los periódico que habían detenido a una banda que les llamaban los trece hombres sin piedad entre ellos me me de que el juicio no salía ya llevaba yo diecinueve mes y cuatro días en la cárcel de Carabanchel a juicio se presenta este hombre quedaría secuestrado hoy en Barcelona resulta de que se llamaba Francisco para todos

Voz 5 32:47 hombre Francisco uno de usted los apellidos

Voz 35 32:53 vale vale

Voz 5 32:55 no procede Yves Le compromete a usted también más si ha habido juicio Si hay algo pendiente en fin no hace falta porque vamos importa es Francisco

Voz 40 33:05 no no me parece de

Voz 5 33:08 de judicial de acuerdo para que usted no se comprometa para que hagamos las cosas bien le parece

Voz 35 33:14 me parece muy bien no sé

Voz 40 33:17 no pues yo tuve diez y igual otro día en el en Carabanchel Madrid allí tabaco un Rafael un amigo Nazario que darlo del crimen de los marqueses de Urquijo allí conocí al hombre eso de la colza allí conocí a muchísima gente

Voz 36 33:37 hace Resources

Voz 40 33:39 de que se celebre el juicio celebra porque uno de los sesenta el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid ideas si cada uno hace su declaración va entonces lo que ha dado a seis de los que había los reconoció perfectamente pero camino entonces ya no porque yo gracias dio me cambió

Voz 37 34:03 porque vamos a ellos

Voz 40 34:05 soy un hombre que alguien Javier a la boda de la Diputación y resulta de que estalló en juicio hizo uso de la nación no no yo no bueno total que como no me conocía yo estaba tranquilo venga ten en cuenta que deja a Barcelona casi mil kilómetros de aquí no estaban en el aeropuerto de Granada bajo mi jefes seguirá otra vez que vio Vicioso carpa al Ministerio de Justicia son el pueblo diciendo que son bueno se solucionó el juicio cuando este hombre acusó a Said al así administraba no hundido con toda la tranquilidad del mundo lo que tuve suerte de que el hombre viviera

Voz 36 34:54 irme reconociera que yo no he venido no

Voz 40 34:57 de los diecinueve veinticuatro día pues bueno traza una idea cuando vine aquí a esos diecinueve así como otro día puer trabajos ya bueno perdido

Voz 5 35:08 claro claro mis cuatro hijos

Voz 40 35:10 cuatro tenía resulta de que lo pasaron bastante más bueno pues hombre que por cierto bajar el domingo haberlo porque yo no guardo rencor fue una equivocación de la de la publicidad de Jaén y de la justicia porque sino saliendo pero yo no voy a factor trabajo no voy sabiendo que el delito se había cometido en Barcelona pues no había tiempo Quito

Voz 5 35:38 Francisco de lo que lo acusaron usted es de secuestro

Voz 40 35:42 no se puede trocear a esta persona los secuestraron

Voz 35 35:46 dos

Voz 40 35:47 los dos veces en Barcelona que en el mismo sitio en un local que tenía que hombre chequeo de salud Giorgio dieciocho eh pero resulta de que allí no tuvieron cundió hasta que lo Gerard que su familia denunciara como fuera entre la persona que le enseñaron todo lo que ha ardido uno yo estaba pues resulta que como Kilian Bingley como jugadores resulta de que en uno eso dice que era yo era precisamente este hombre que no es saludó el día dieciocho de este mes Antonio Gutiérrez Tarna residente adelante el domingo a visitarlo es guardo rencor ni nada porque alumbran también lo fino mujer ahí y resulta de que la crisis se cuatro obviamente mucho daño porque a salí el trabajo ya había perdido

Voz 5 36:39 no

Voz 40 36:40 sí claro tengo veintidós años de cotización con lo cual nadie porque porque yo

Voz 5 36:48 cuánto salió usted de de prisión

Voz 40 36:51 pues yo salido sesenta y uno cinta

Voz 5 36:53 si uno y desde entonces

Voz 40 36:56 sí sin duda perdí el trabajo y se queda estupendo y no lo veo muy a menudo

Voz 5 37:08 con el Hijo del hombre

Voz 40 37:11 de nuevo el traer

Voz 5 37:13 Doña pelotón de trabajaba usted Francisco dice que va ir a ver a la residencia a la persona que lo acusó por error

Voz 40 37:20 esas también lo ha visto desde que salió

Voz 5 37:23 Ted en el ochenta y uno no lo vi no lo ha visto no porque aún no ha ido a verlo ante sí dice que va a ir ahora

Voz 40 37:31 porque esa

Voz 5 37:33 ah no lo sabía usted

Voz 40 37:35 si no es queda ahí iban a verás tanto

Voz 5 37:41 si hasta ahora usted nunca ha sabido dónde estaba

Voz 40 37:45 no ya se jubiló como bombero aquí dejáis que lo hace bombero nunca sí bueno ahí otra vida distinta yo lo cuando me dio dos besos abrazos me dijo dónde estaba la residencia rezaba iba domingo haberlo decirle que que que desearle suerte de tiene ya son no yo tengo ochenta vecinos sentido e ir ha pasado pues la de Caín se pueda hacer Medea en una

Voz 5 38:14 por Cisco ha estado en prisión más de diecinueve meses por error

Voz 40 38:19 sí Cibeles cuatro días no en el ochenta y uno

Voz 5 38:22 no es decir hace ya unos cuantos años y todavía no lo ha podido olvidar no ha podido

Voz 40 38:26 periódico caso me hizo una entrevista precisamente en el local donde yo trabajaba quizás sacó el título de la primera forzada lo hemos tenido en la cárcel cuatro día fue uno erró judicial rojo fue la publicidad mi trabajo dijo ido a Barcelona porque barcelonés que estamos lejos de Jaén alguna apuntaba otra resulta de que mi jefe es mi jefe del yo lote bueno es que Dios Rafael Soler del fuego hizo la gracia eso el grueso de juicio el juicio hubiese presento en el que según y allí eh señaló así

Voz 5 39:09 ya pero a mí no porque yo tengo otro

Voz 40 39:12 no a en el hombre que el que me saludó dio dieciocho de Ferré

Voz 35 39:19 pues se ha equivocado sí

Voz 5 39:24 dada y estaba estaba escuchando su su narración son muchos años Francisco uno llega a olvidar el error tan grande que cometieron entre todos uno lo olvida

Voz 35 39:37 eso se lo dirá la clase muy dura

Voz 40 39:46 sí limitan ahí pero yo tenía una trenca o Jamal da vida ha ido mi mujer verme ha habido Perucho Jabal lo había salido muy a mi mujer a mi amigo novio Navy yo no salido de la cárcel a nadie resulta hecho un delito Ferrer visto con un delito bueno la visita de mi mujer me dijo de quién sea pero yo no yo fui yo tuve lo cuatro a apta el abogado que yo tenía aquí que no es muy bueno no fútbol el hombre visto resulta que no no donde nunca defendió hoy me buscaron uno allí en Madrid ahí es juicioso presentó el hombre sorprenda me he tenido contactos ha fallecido

Voz 37 40:42 si ya es eso

Voz 16 40:44 Francisco muchísimas gracias por haber llamado al programa

Voz 35 40:48 un abrazo muchas gracias muy buenas noches

Voz 1363 41:01 diecinueve meses y cuatro días en prisión por un error judicial que se produjo en los años ochenta ya lo ha escuchado el paso por la cárcel nunca se olvida

Voz 24 41:55 eh eh eh eh eh

Voz 1363 42:28 la pregunta que hoy lo estamos formulando en que emplearía un año sabático quizá ya lo ha hecho nos quiere contar cómo le fue

Voz 1363 42:46 metamos las buenas noches a Belinda que se retira a sus aposentos escuchamos a Alejandro Reyes que escribe en Twitter si pudiera visitaría los grandes museos del mundo iría Londres Amsterdam París Roma Florencia Berlín

Voz 1363 43:28 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 9 43:32 del programa yo si tuviese la oportunidad de decir que narra un año sabático el dinero suficiente para poder estar libre iniciaría a conocer todos los pueblos de España lo intentaría intentarían a dejarme uno yo pero gente trescientos cinco días me de tiempo a ver las cosas

Voz 47 44:08 buenas fachas sueño me iría Suiza un año tan tranquila que iría yo estaría allí una año encantada eso es lo que yo haría porque desde la primera vez que pise aquello a mí me encantó y entonces yo cuando me vine de allí en el año setenta y cinco por qué a mi marido le dieron la carta blanca por la crisis del trabajo yo me quería venir y entonces pues dijo que ese venía no venimos pero yo me hubiese quedado allí porque es que yo me encanta yo tuve la asados de fondos también estuve en Lausanne pero vamos de visita nos shuttle en Ginebra me encanta Suiza me encanta la gente es maravilloso

Voz 48 44:55 se Agustín y Wigan rota un año sabático sería pues culpa dándome ver mucho muchísimo mucho todo

Voz 1363 45:07 gracias Joselu que se recorría los pueblos de España gracias a María que volvería Suiza ya Agustín que se dedicaría a adquirir más cultura y en Twitter los cuenta crisis en viajar en estudiar astronomía o fotografía encanto me votaría a una ciudad bonita me buscaría un grupo para cantar y creo que ya crisis sería un año muy pero que muy bien aprovechado arroba hablarporhablar la cuenta en Twitter si enviarnos un audio whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco en que emplearía un año sabático y al teléfono tenemos a Félix de Vigo o la Félix buenas noches

Voz 16 46:10 muchas gracias por llamaría adelante

Voz 37 46:15 el programa oiga yo tengo lo ha sido

Voz 40 46:23 sí sí sí

Voz 37 46:27 a ver hace siete años en Madrid así tres años separado y dejar el brava

Voz 40 46:39 a la cabeza me mil

Voz 37 46:41 a una aldea que somos trece habitantes está un poquito dejando una hija Maggie Si bueno

Voz 36 46:52 sí más que nada porque mi madre vivía aquí

Voz 37 46:57 llevaba pues disfrutando ella veinte días al año pasa poderes cruzada

Voz 5 47:09 hace cuanto de este cambio vital Félix

Voz 37 47:12 fue se hace más de cuatro años

Voz 5 47:17 qué balance hace de estos cuatro años de este cambio de vida

Voz 16 47:24 qué balance hace es positivo ha encontrado de lo que esperaba lo mejor

Voz 37 47:30 corrió hacer aquí mal ya te digo somos trece habitantes todo es todo gente mayor ellos encontraron un grupo de amigos que es mejor califal lo mejor es negro sea no lo cambiaría por parte de mi familia

Voz 5 47:56 ya que se dedica Félix en qué emplea sus días

Voz 37 48:00 Abel de trabajar no de tengo un programa de radio nocturno en con una amiga hacemos un problema mitad por las noches amigos sí por lo demás pues hacemos tenemos un plus de juventud chavalillos de la que es el pueblo el que ha es bastante juventud los tenemos entretenidos hacemos actividades con ellos

Voz 5 48:27 sí vamos

Voz 37 48:30 es que vamos en contra de carnavales y eso si hacemos cositas para el pueblo que se esté la gente porque hay mucha gente mayor que estén mucha gente entretenida ya ha sido mejor que he podido hacer volvería a Madrid

Voz 5 48:45 no volvería

Voz 37 48:47 no volvería y eso que tengo una hija de mi hija bien e hizo lo pasa de maravilla dinamizan Miró que como dice ella hijo de bases es que Estopa

Voz 16 48:59 son todos alto

Voz 5 49:05 echa algo de menos Félix

Voz 37 49:07 sí echarlo de menos aún en invierno si el invierno echó de menos centros comerciales Madrid sí lo ha hecho de menos el invierno verano los cambiaría ahora mismo no lo cambiaría por nada lo sea todo todo es muy diferente a la caridad

Voz 5 49:35 y con más años Félix seguía viviendo aquí

Voz 37 49:39 los ganarme atraer osea es padre y madre todos los días todos los días mi madre muy mayor y ella osea es la verdad dejado Madrid para disfrutar de ella los años que me quedé

Voz 5 49:58 Félix muchísimas gracias por llamarnos

Voz 16 50:02 un abrazo muy cariñoso

Voz 25 50:32 buenas noches quién pillara ese año sabático yo pediría España la encontraría vacía porque todos vosotros estáis viajando cogiendo olas haciendo cursos así que no íbamos a coincidir pero no área serios si me gustaría ir para para allí a Madrid y estar cerca de los míos y como primicia os adelanto aunque todavía no es seguro pero mi plan para dos mil dieciocho es no cogerme un año entero porque eso no no puedo pero si tomarme hace un par de meses de vacaciones sin sueldo o algo así no sé cómo se llama para para estar en casa si lo consigo pues os escucha que

Voz 18 51:16 a vuestra ahora me madrugada otra vez un beso yo me volvería a la casita en la provincia de Granada en el sitio del DS escuchan los pájaros cuando te despierta es ir donde por la noche Vandellós crece se ve en la lejanía las luces de Granada de muchos pueblos de la Vega Pérez se respira la paz hice escucha el silencia allí me dedicaría a leer escribir y a pasar con lo imprescindible no hace falta lujos di mucho dinero sólo aprender a vivir lo poco que necesita

Voz 1363 52:01 eso sería un año sabático para mí y que paradójico Paula que vivir sin lujos es todo un lujo

Voz 1363 52:13 por cierto sin bienes a España esos dos meses tienes que venir a vernos al programa e hizo que volvería a Granada a leer a escribir qué haría usted con su año sabático en kilo emplearía quiere contar bien es un audio seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco al teléfono tenemos apilar buenas noches Pilar desde

Voz 35 52:39 buenas noches gracias por llamaría adelante

Voz 40 52:43 bueno

Voz 49 52:45 a vosotros os ha ido todas las noches

Voz 5 52:47 gracias

Voz 49 52:48 pero darnos quería como este hecho hablando el año sabático impidió seguir datos son aquellos años haciendo o lo que me apetece pero no creo que yo no lo considero pero quería que haceros ante sus comentarios resto señor de la justicia que creo creo que hoy hoy por hoy los injusto que tocáis para las personas es la es la justicia sólo choque que viene a que ahora pero que va porque lo he pasado tan eso pero vamos voy a comentar otro porque esto es todo lo que quería decir es eso que yo llevo dos años que ha básico que no hago sólo amén nada nada más que viaja manualidades me todas las cosas que me viene la mano con leche siempre que la vía se me hace más duro estar sin hacer nada medio sabático no es estar sin hacer hacerla creo que todas las personas

Voz 36 53:51 entonces en la mente pensando en lo mismo

Voz 49 53:54 que bueno que que sea luego Diari claro pilas pero usted es efectivo

Voz 5 53:58 la mente vive en año sabático porque hace lo que quiere elige en cada momento lo que quiera hacer no y hace cosas que no

Voz 49 54:03 el año no da muy activa está hasta los setenta años haciendo siempre lo que yo he trabajado y he viajado he hecho manualidades hecho de todo he querido seguir después me da igual pero o no

Voz 37 54:21 hago de todo viajo

Voz 36 54:24 esto oí no está bien

Voz 49 54:26 casa osea que muchas darle sabe que optar a mí no me satisface estará así sino una obligación yo pienso que no tenemos obligaciones lo para mí no me encuentro a gusto que yo antes hecho las cosas duda pero tenía otras obligaciones

Voz 5 54:45 pero tiene obligaciones lo que pasa es que son elegidas no por ejemplo si tienes que lo tiene claro

Voz 49 54:50 son siempre elegida son más bien por vuelta que lleva pues que

Voz 5 54:55 me refiero a las manualidades por ejemplo

Voz 52 54:58 a la mano la sigo haciendo eso no

Voz 5 55:00 canciones que se impone usted persona elegida así se disfrutan

Voz 49 55:04 sí sí violan disfruto y hago a Abbas que tocó otro hace el Roque Texas que plato que que baremos que tengo muchas amistades estoy aquí en y Nador soy de Cuenca pero al mismo estoy Marina d'Or a mí me voy un día un hotel notoria otro y a lobos a los animadores les hago o les hago cosas siempre están conmigo sin embargo no me llena no me viene a como antes que yo no sé tenía otras obligaciones ignotos me podría predican

Voz 5 55:37 pero el día que echo de menos exactamente Pilar cuando la obligación que echo de menos

Voz 52 55:43 me me echo de menos aún hija que me falta es mi marido claro eso eso tiempo que que tenga con tal como nos abrimos

Voz 16 55:51 ya sabe ahora lo entiendo ahora

Voz 49 55:54 de que ese Mato deja con veintinueve años accidentes de tráfico

Voz 1363 55:58 no

Voz 49 55:58 a supera a la muerte de mi hija me va a hacer a dos años a comer todos los años que se mueve también entonces yo seguiré mi vida igual que ellos lo primero que decían que que el otro se y que había que vivir que te gustaba mucho viajar y que viajara pero por más que quiera hacer todas las cosas que hacía antes no me llenan al no tener ese este decir es que tengo voy a hacer es una hacer ese trabajo porque tengo que hacer yo trabajado gases me ha venido el trabajo me he ido a tomar lo que me paren

Voz 52 56:33 tío me he hecho de todo y sin embargo ahora que no toca ofendan que me da tiempo a hacer las cosas esta me dan nombre Dome

Voz 5 56:46 no sé cómo explicarlo bosque no las disfruta como antes claro

Voz 52 56:49 estoy nerviosa porque yo me leo todas las semanas tras libros os de agua todo toco a todo pero claro aquí estoy yo para dormir los otros horas para la noche al día lo estoy los lo tengo ocupado mi cabeza cualquier cosa tener no me llena no me creo que sí yo he tenido rehabilitación de hacer una comida ahora salir y mató a bajar hubiera soy una persona muy activa mucho y sin embargo ahora cuando oigo la gente así de eso digo yo amé ese así la puedes horario puedo voy a ella para ver

Voz 47 57:30 que Pilar pues muchas gracias

Voz 5 57:34 encantada de conocer a una mujer tan activa tan fuerte disfrute usted de estos días en Marina D'Or

Voz 49 57:41 no no si yo ya me tengo me tengo un hijo

Voz 52 57:45 instala la vino el día yo vivo en Arroyomolinos Móstoles hay que llevó a juicio a que tengo una casa yo he ido a Murcia

Voz 5 57:55 sí está claro que dado para Pilar muchísimas gracias nos despedimos aquí lo dejamos en este punto Ana Atón nos cuenta las últimas noticias es el boletín de las tres