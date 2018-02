Hablar por Hablar (21/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:00 Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 11 03:10 manía pues se sí que he tenido dos años sabáticos que aquí CT permite como madre cuidar tus hijos dos años bueno he pedido cuatro años sabáticos me de fijado a aprender español no sé si los hablo muy bien

Voz 11 03:33 estoy muy enganchada con nosotros cada noche os escucho todo que trabajo Turno de noche aquí son las tres cuarenta y siete ahora bueno pues escucho Ignacio a un placer acompañarme toda la noche besos gótico

Voz 10 03:07 buenas noches Esther

Voz 14 04:06 gracias mili liada este Rumanía que habla muy bien inglés escucha esta radio española la Cadena Ser este programa Hablar por hablar mientras trabaja de turno de noche Emilia si te animas una madrugada los llamas cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos gracias a José Luis que el amor le impide viajar a Cuba de los que haría usted con su año sabático va por nosotros en la cuenta en Twitter arroba hablarporhablar ayudaría a mejorar la vida de muchas personas en otros lugares como Nepal libélula mi año sabático sería recorrer Sudamérica empezaría en la Patagonia súper maño yo lo emplearía para reformar mi casa de arriba a abajo la amó hablaría con todo lujo de detalles yp por fin me mataría a mí pisito de soltero favorito red tuit

Voz 15 05:29 novecientos cien ochocientos el número de teléfono para hablar en directo o la Javier buenas noches desde Madrid les llama muchísimas gracias

Voz 16 05:39 a la mañana se a todos personalmente entonces pues ya yo la diosa bético no tendría muy débil año tengas

Voz 15 05:52 ah sí

Voz 16 05:53 se versa mi compañero y yo estoy en el con el la verdad es que se ahora ya tienes mayor de Parkinson Alzheimer de humor para mí volvería a repetir la verdad me echan a repetir todo todo bien otras antes Marta se de maneras si es una persona muy conocida pero bueno hablamos de él hablamos de la vida Hay la verdad es que sí dónde en la Patagonia en diversos Pepe te viene con el mental

Voz 17 06:44 le ponen sesenta años treinta años llevan en pareja Javier

Voz 15 06:49 cómo se conocieron Javier se acuerda de ese primer día que lo vio

Voz 16 06:53 sí sí sí la verdad lo vimos además el amigo lo vimos recibimos convivir juntos convivir juntos fue espectacular bueno la vida ha sido espectacular y un año para mí es poco un año es muy poco repetiría totalmente treinta Macarena que además una persona tras ser lamentablemente pues ahora iría llamas dolor porque quieren par de hijos sino días miran él siempre la música además ya te comento sus recuerdos a a otras antes lo conoce Alejandro Sanz de colarse a mucha gente a razón de la me conoce y actualmente pues esta bueno repetiría repetiría mil años junto con él

Voz 15 08:00 Xavier puede recordar un momento bonito

Voz 17 08:06 de estos treinta años la primera vez

Voz 16 08:10 la primera vez fue peculiar porque fue conocido por el amigo bueno pues que nos dejó hoy fue como una tempestad que al final ha terminado en estás y esa meta yo de treinta años esa hace es duradera habrás esto es realmente Macarena no se puede describir con palabras la verdad no sé qué arte como una amistad hace más de lo más maravilloso que te puede ocurrir revivirlo un año sabático no no me llega

Voz 15 08:57 pues con eso nos quedamos Javier gracias y un abrazo cariñoso para los dos

Voz 16 09:01 gracias a vosotros

Voz 21 09:21 daría lo que fuera por un beso aunque sólo fuera un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso uno vuelo que es sólo uno fuera

Voz 22 09:44 hola soy más año sabático lo emplearía disfrutar de las pequeñas cosas en la vida en levantar con poquito más tarde de lo normal

Voz 23 09:52 eh quedarte veinte

Voz 22 09:54 dos más en la cama en pasarte la mañana yendo a comprar tranquilamente desayunando tranquilamente en torno en la vida con calma a disfrutar de las pequeñas cosas de los cafés las comidas con amigos de la familia el de viajar un poquito pequeño pero que cotidianamente por los trabajo como se puede un saludo y enhorabuena por el programa

Voz 12 10:15 hola buenas noches estoy Rafael desde Palma del Río pues nada yo mi año sabático lo haría con mi hijo de todo añito que nada tengo un trabajo que he hecho muchísima ahora hay practicamente no lo estoy viendo nada hilo pasaría todo con conectado todo con él desde el minuto uno a último minuto disfrutaría de todo lo que me estoy perdiendo

Voz 7 10:36 yo saludo

Voz 14 10:42 Rafael gracias Marta muchísimas gracias ambos en la misma línea se tomarían su tiempo para disfrutar de las pequeñas de las grandes cosas

Voz 15 10:54 hola José Luis buenas noches desde Alicante gracias por llamar

Voz 15 11:35 sí

Voz 25 11:37 de qué era eso si hay algo que me con el pudiera al cogerme

Voz 25 12:01 fue no tenía seguro que tenemos todos claro y de asociados vital pero seguros no tenía Naipaul dicen que se llama

Voz 15 12:19 cuántos años tiene José Luis

Voz 25 12:24 me discriminan ir a buscar lo que hay faena pero la que tiene ya o no por otro jabalí ganarme

Voz 25 12:43 lo que pasa esgrimida a Ciudadanos no les miras

Voz 15 12:51 José Luis entiendo que no tiene usted familia no aparte de bueno

Voz 25 12:58 bueno Gemma no atiende a lo que puede pero Nos del me estoy con él todo que lo que me lo pongo

Voz 25 13:20 sin o por el palo largo a salir poco a poco me qué es eso información no les llega aquí yo toco ahora mismo a yo

Voz 15 13:41 José Luis muchísimas gracias por llamar suerte buenas noches

Voz 14 14:03 a ver perdonen un segundo que tengo que ayudar AP Túnez

Voz 28 14:12 a terminar los deberes saber

Voz 14 14:15 Letonía nuestra cuenta en Twitter arroba hablarporhablar bueno me voy a dormir señoras y señores buen descanso sólido desde la junta sus tareas para mañana tareas de murciélago uno investigar la canción que ha sonado las tres te ayudo P Túnez es verdad que no hay que hacer los ejercicios tiene que hacerlos por uno mismo pero como son tareas que te pones tú has hecho una mala Habana interpretada por arte la canción que ha sonado a las tres a las dos mejorar la tortilla de Pokemon Aino te puedo ayudar practicar las notas de audio susurra dudas Nos basa enviar un amplio a ver si es verdad y comprar pilas chicas para mayor

Voz 28 14:58 Ana se porque la radio

Voz 14 15:02 Letonia va a pilas

Voz 29 15:05 las toda la vida

Voz 14 15:11 y felices sueños p tú buenas noches

Voz 32 15:41 hola bona nit se Raúl desde Valencia yo si tuviera un año sabático

Voz 33 15:47 lo dedicaría a hacer radio que decidir

Voz 32 15:51 eh a hacer un programa de música radiofórmula veinticuatro horas ahí me dedicaré también al mundo de la moda que es una de mis pasiones las pasarelas las bambalinas He estado de certámenes de belleza de Miss España

Voz 7 16:09 eh aquí Mis valentía

Voz 32 16:14 le gustaría sobre todo eso también ya puestos viajar a la ciudad de perdona a Brasil

Voz 7 16:22 va a Sao Paulo Villar

Voz 32 16:26 sentina viaje serían maravillosos pero sobre todo dirigir una radio musical cráteres

Voz 14 16:38 gracias Raúl gracias por habernos enviado una nota de voz

Voz 32 16:44 el whatsapp del programa Hablar por hablar seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco hola Ana Rosa buenas noches

Voz 15 16:58 hola buenas noches desde Sevilla Ana Rosa tiene que bajar el volumen de la radio por completo ahora mismo

Voz 17 17:06 buenas noches Macarena buenas noches

Voz 34 17:11 con tal que la pregunta que que era que es que hacen en la contexto Finnan contarte sobre lo lo que está escucharlo de han llamado ante me dirá tampoco ha sido fácil han sido muy complicada primero tuve problemas con el alcohol bastante grande pero aparecieron un alcohólico anónimo como un ángel de la abuela y me sacaron de ahí sube diecisiete años sin ver reaccionar yo me mantengo así ir de puede aunque no estuviera bebiendo té delito veinticuatro años un matrimonio terriblemente terrible sí y de lo que podría ser porque la verdad es que sale en la tele pinceladas ya lo digo más Si el año pasado me divorcié

Voz 24 17:57 el diciembre me separé deja vio pude liberarme de todo después de tantos años en Rosa de treinta y dos con la misma persona veinticuatro casas

Voz 34 18:10 ahí el sobrero que por eso por lo que es la llamada ya ahora te contestó a la pregunta de la noche cuando cuando nuevas en las que como caído del cielo encontré un hombre maravilloso fantástico al que adoro y al que amo con locura y ese fue el segundo agente de la guardaré mi sacó entonces mi año sabático se lo dedicaría a él en cualquier rinconcito de Cádiz donde tuvieron la playa quién lo dijera que está tranquilo a los un año entero sin saber nada de nadie solamente dejan de vivir tranquilo ahora la semana que viene ya llevamos un año montó pero ese año sabático de un nos lo hemos ganado los dos Si de verdad sería en un pueblecito de Cádiz donde esa playa

Voz 15 19:03 cómo es su ángel de la guarda Ana Rosa porque es un ángel de la guarda

Voz 34 19:08 tengo un ángel de la guarda porque me cuida porque me quiere porque está pendiente ni todo el día porque me está ayudando a salir de un fango muy duro el experto que tengo Villa no veo me ayuda a solucionarlo escucha escucha doy cada día parece guapísimo entonces qué más quiero

Voz 15 19:35 pues a disfrutar ganar Rosa aunque no tenga ese año sabático a disfrutarlo

Voz 34 19:39 bueno era el año lo hacemos aquí en casa la importa

Voz 17 19:44 gracias por llamar Ana Rosa venga buenas buenas noches

Voz 35 20:01 a va

Voz 10 20:05 si la ley sea que dar ese

Voz 12 20:10 para el pueblo novecientos cien ochocientos el número de teléfono

Voz 36 20:15 a Hablar por hablar que sufrió yo que solo

Voz 10 20:35 a mí Cesc sus inicios es única

Voz 10 20:42 que el Tesla resultó un BMR ingenia el de ver que todo

Voz 10 20:59 todo pues tanto olvida quién le canto las eh no sé es es eh eres todo lo que sé es que pues tras eh vascos a la que le

Voz 10 21:31 Juncker explicó que lindes ICIO que ya

Voz 32 21:40 buenas noches Josefa jura

Voz 17 21:43 desde Ciudad Real muchísimo que hablar porque muchas gracias igualmente

Voz 26 21:49 enhorabuena el programa que eso una cosa muy hermosa todas las noches gracias on

Voz 15 21:56 se falacias en área se no se olvide

Voz 26 21:59 para la pero no nos entonces yo es que tengo una vida muy muy muy leve era yo me casé con un hombre

Voz 37 22:11 muy bueno el primer hijo

Voz 26 22:16 me pesaba cinco kilos lo sacaron con Abel Tossa

Voz 37 22:22 lo estropearon

Voz 26 22:25 y esta cuarenta y nueve años estamos luchando con él que tiene cuarenta cosa que al al poco vamos yo tenía cuarenta y cuatro años Min ha ido cuarenta y siete se le un un cáncer es lo llevo yo me quedé con uno de diez años hiel en Bali lo he trabajado mucho en vida magia además si no que se cayó esta roto la cadera Milan operado hoy resulta que yo creo que lo van a tener que abrir que va a rechazar la cadera está con unos dolores de rabia

Voz 17 23:21 está ingresado Josefa o en casa

Voz 26 23:25 en un colegio hay el Leganés está bien está estar en un colegio o un bien pero que hace otros años otros años se quedó de aceptado completó estuvieron cada Le que se le quedó la médula mal llevado una operación de yerros toda la espalda salió de aquello hice viene verano aquí a mi casa unos días y lo llevo ya otro día de llevarlos no llaman que rápidamente nos vayamos hay que llevar a chico a la paz que tiene un cáncer el el uno

Voz 37 24:11 tuvieron que sacarle no está vida es muy está

Voz 26 24:19 muy triste porque si estuviéramos los dos el matrimonio pero lo llevo ya es hora a quién tengo un hijo a mí no me pierdo ninguna noche les te porque

Voz 37 24:35 mi sueño no es muy grande

Voz 26 24:39 no son muchas preocupaciones no Jose

Voz 15 24:41 aunque aunque su hijo esté bien cuidado esté muy atendido

Voz 26 24:44 parte Jo pieles porque al chico le dan una paga pero se del colegio entonces para calzada lo quitó pues tengo que comprarlo todo yo tengo una extensión de seiscientos treinta euros que viuda hace que lo estamos en que como dice la tele estamos poco porque ya tengo el otro hijo o está trabajando

Voz 15 25:19 sí pero

Voz 26 25:23 a una vez deja y casi con yo lo tengo yo que ayudarle a él

Voz 17 25:31 tiene usted nietas Josefa

Voz 26 25:33 tengo dos nietas preciosa nadie las que me están dando vida qué alegría y otras cosas tener un par de años que los cumple el día San José mil tengo otra de tres que ella lo cumplió la semana pasada el otro hijo muy bueno pero claro está haciendo por su hermano porque hay que echar muchos viajes porque está haciendo por su hermano todo lo que puede pero claro

Voz 37 26:06 la madre soy yo

Voz 26 26:09 porque mi marido se llevó al otro mundo un nudo muy grande que lleva treinta años enterrado

Voz 37 26:16 pero la que me quedé para su fui yo el pobre esta vez me encanta la vida se pone

Voz 15 26:35 se pone fea hay otras veces compensa verdad

Voz 26 26:38 claro saber qué pero pone hay momento coge dice señor salvo que lo quiera esto va a hacer esto a lo mejor pero que lo peor de la cadera halladas sentado en esa concepción el día los últimos vamos que no sabemos que tendrán que hacer estuvieron siete horas si querían que se moría porque no podía resistir la operación ya que salió bien niña que todo ahora se la una infección a la rodilla tienen que está pinchando eh

Voz 37 27:15 lo dijo que sí

Voz 26 27:18 a los dos hermanas no quitaba lo le bajaba que iban a tener que intervenir porque no saben lo que hay ahí está retrasando la cadera es que

Voz 17 27:32 Josefa y él es consciente entiendo que

Voz 26 27:36 lo que el hambre listo por lo que es lo que te tiene porque la persona hombre tiene mal pero no se da mucha cuenta pero el otro día al médico porque es que saca yo han tenido los médicos tres él es que es un problema que me voy a entretener mucho se cayó hace tres años dijo una doctora nada que hacía de Severo Ochoa la que hacía de que como le había cálida de vida para alzarse nunca no de rodaje en la cama calmantes podía vivir Ia cuestan Nahles estaba que lo tuvieron que pone la bomba del dolor

Voz 39 28:28 sí ha estado dos años y pico con morfina han dejado el ahora los tres años pues detrás otro médico Iza decidió operarlo pero era ya pues ha sido muy peligroso

Voz 14 28:49 es un luchador Josefa

Voz 37 28:51 es un luchador a veces te lo viera de dice no te lo digo al médico casos mano salió llorando de allí

Voz 26 29:02 dice en su lengua porque no habla muy claro pero otros se lo entiende ilegal ha estado tres años para operarme ahora que has operado que ahí sí me muero Ibiza es que Eto'o también que todo tan bien que él ahora lo que tengo una rodilla que

Voz 37 29:25 qué es lo que has hecho

Voz 26 29:28 al cabo de tres años que has hecho el otro día porque allí en el colegio ahí sí jope si a veces son querrán tanto este site desde Marte la psicóloga sí así de todo has estado hablando con ella yo que no para ir a una consulta ello sí estaba la mujer llorando y él también iguana pues vaya plan que me voy a encontrar esta mañana dice es que me está dando pena porque no quiere por teléfono pero ahora celebridades del ICS dice que ella no quiere vivir que ya está harto de la vida ya no equilibrio te vienes porque nosotros estamos Socuéllamos a él cogió lo Metro de Madrid

Voz 15 30:27 es un viaje abundaban los goles y no pero sí

Voz 26 30:29 voy a todas horas acierto con me dijo Esperemos que menos mal que mi hijo

Voz 15 30:38 el costo les lleva

Voz 26 30:40 yo tengo setenta años ya con muchos dolores si ya no puedo tirar cómo tiraba a ese gesto es un milagro un valle de lágrimas Macarena y tenía muchas ganas de hablar

Voz 15 30:55 ha sido un placer hablar con usted Josefa llámennos otra otra madrugada Nos va contando cómo va

Voz 17 31:00 cómo estás cómo van las dietas

Voz 26 31:03 a ver si el no tuvieran que abril hoy esos el quitar ella María y le diría mire usted soy la mancha la mancha que aclaró a saludar redivivo llamó por marché ya

Voz 15 31:20 la manchega luchadora

Voz 26 31:23 es verdad eso dice mi no era va a decir una nuera a una suegra eso tiene cuántos momentos hay pare puesto me lo que te mereces tú en que las suegras hablan a las meras hablar

Voz 15 31:39 eso dicen pero no de usted Josefa su nuera admira su fortaleza

Voz 26 31:45 a Cabrera Infante

Voz 15 31:49 Josefa nada nosotras también nosotras también la admiramos gracias por llamar

Voz 26 31:54 eso lo tuvieran que es eso otra noche por ella

Voz 15 32:00 cuando quiera aquí está

Voz 26 32:03 me quedan más tranquilo perdón

Voz 15 32:08 no hay nada que perdonar Josefa es un placer hablar con usted espero una nueva llamada

Voz 17 32:14 fue un abrazo muy cariñoso

Voz 26 32:18 eran

Voz 14 32:30 Miguel Ángel en Twitter que ha Josefa mostrar su cara más amarga llevo una vida muy negra es verdad si ha empezado la narración entendemos que la califique de esta manera tras escuchar su relato añade Miguel Ángel una vida que le alegran sus nietos y si hay un cielo desde luego que tiene un lugar de honor reservas y ya el más Pixel escuchando Josefa sin duda eso que dicen de la vida no da más cosas que no puedas aguantar a veces me da la sensación de que se pasa con algunas personas Bandolera Josefa sólo con mucha fuerza con mucha paciencia de llevar todo esto que le tocó qué Pokemon que de tal palo tal astilla

Voz 7 33:34 y un número de tele

Voz 14 33:35 bueno que puede utilizar como Josefa para hablar un poco para descargar para aligerar peso pero lo ha oído dice Josefa que por lo menos esta esta madrugada va a dormir un poco mejor cuéntenos en que emplearía su año sabático un año sabático siguiendo a Rafael Nadal por todos los domingos del fuera jugando añadiría yo

Voz 41 34:28 sí sí me necesitaba para cuidarlo allí estaría yo pues que yo a Rafa Nadal lo quiero me fascina o Maeso para todos

Voz 22 34:41 yo no eso lo maravilloso

Voz 42 35:09 no

Voz 15 35:11 cómo

Voz 43 35:14 seguiría Rafa Nadal por el mundo se subirían parco con la persona que ama se dedicaría a navegar gracias a los dos gracias a Geli gracias a esta admiradora de Rafa que no ha dejado su nombre Francisca buenas noches

Voz 24 35:37 no noche desde Gandía

Voz 15 35:39 gracias por su llamada yo adelante les escuchamos

Voz 24 35:42 oye que no me lo creo que estoy hablando contigo porque nadie me lo dijo si dormía con la radio puesta hay que escuchar ella hace treinta y pico eh

Voz 15 35:51 caramba gracias Francisca

Voz 24 35:54 entonces claro como murió mi hermana de accidente pues yo no me apoya y me quedé con la no me en números no pero me gusta mucho escuchar pero me da mucha pena porque hay mucha justicia entonces yo quería decir que mi sobrino sí que tiene es que he dicho catorce pero creo que tiene doce claro es que la edad de las sobrinas que no hace porque mi madre tiene ocho nietos ahí en niños son nietos hilar sí sí sí yo entré ocho nietos y treinta y seis mi nieto

Voz 15 36:37 a qué familia más grande

Voz 24 36:40 entonces pues yo no me acuerdo ya de la edades pero es normal al que me he que están en la hallara pese a una niña que a mi sobrina ya desde preconizan nacido algún problema Elgar operaron del corazón sino que nació sin poder moverse porque no podía andar ni hablar ni decir lo que tiene tiene una pena porque claro entonces en la se va haciendo más grande que tiene ella cuerpo que de acuerdo con su vida hecha la escalera entre piso y encima con ella en brazos arriba para abajo haciéndole la gimnasia que tenga que hacer porque también le dijeron que iba a a operarle a lo mejor con el tiempo se de corazón menos mal que no que no lo ha peleado pero es que tiene tantas cosas a la chiquilla viene ahora tiene que a ver si están bien azúcar puedo decir si tiene muchas cosas que yo tenga que está viviendo en el piso que él no le vienen aquí con los pisos que hay bajo y todo lo que han hecho parada para la para la gente que necesita si al al hecho hace un año y todavía no han dado a nadie y porque sólo podían a ella primero para que la chiquilla pero a salir entra hombre darle pues lo que ha hecho de quitarle la paliza que tenían anhela sólo ciento cincuenta retire cualquier siento que lo que quiero daba entonces una plenos así de esa manera pues no tenía que estar muy atento a la nena cuando va trabaja pues no gana nada Palladio o debe coger un piso más bajito Antón retome crecería hablar con mi hermano si yo te enseño sobre lo que se venía de hasta doce años no sé cuánto ha optado diecinueve meses sí diecinueve meses un poquito más que un año de hace veinte años entonces que vamos a salir de la mili pobrecito

Voz 34 38:48 me metieron en un lío

Voz 24 38:51 la el propio hombre que que es que les llevaron una paliza Rhodes la cabeza al hombre todo pero yo digo que dónde está la justicia por qué a los que fueron lo que lo hicieron y no lo han cogido porque iba cumplido todavía le faltaba para la mayoría de DAI cogieron a mi hermano que estaba allí en el mismo sitio donde estaban ellos un bingo sabe que tardaron cogiendo tabaco les salió y entonces es uno de los que quedó para con ese hombre porque yo lo que no estaba allí claro tiene que coger una mayor edad cogeré mi hermano dice sí dijeron que lo ha hecho diecisiete diecisiete quince veinte y todavía no ha salido yo creo que va a volverse loco haya cuando venga suavizaron eran sonido una cuántos años lleva ha dicho Francisco Veinte años va se ven como no tenemos dinero que es lo que dice yo lo he hecho lo que no voy a hacer es robar y más bien de droga como hacen otros para salir de la cárcel porque vendía droga ese hombre envíe yo lo a su hija con doce años rodé donde estaba la justicia entonces la City ha salido llorando de Sharon nueve años no lo metieron ninguna porque porque lo sacaron del dinero de la droga entonces segó su mujer que me que yo la conocí por ETA que el marido de la droga ahí no quiso va a los a los que lo harían vendió a mí mi tuvieron pero entonces lo entregaron pero mi hermano no estaba allí porque estaba con mi madre mi madre y mi mano no esa a mí porque claro en su juventud cuando era menor de edad a qué es lo que amenazaba lo llevaba arroba cosa no lo dejaran entrar al colegio le quitó la bicicleta de mi hermano que lo habían comprado a mi hermana era gente muy muy mal a la gente de Chiva y esa gente a tiene aquí mucho lío con la policía toda la familia te voy a mano siempre ha estado asustado y no que hizo ahí pero ya metió en al lío en vez de dar nombre de yo mismo la mujer lo dijo hoy el hombre cuando estaba allí dice como es yo no puedo yo trabajaré casi nada resulta que cuando lo dejaron cómo lo dejaron un ajuste de cuentas no sabía nada de lo que había dado esa gente tiene que ni siquiera con ellos sabes

Voz 15 41:25 entiendo Francisca que no esta persona no perdió la vida

Voz 24 41:29 no no no luego luego ya es que él ha muerto de infarto que yo creo que se tenía que haber muerto cuando estaba violando la hija menor de edad la justicia entonces que se saliera con la que mi amiga

Voz 15 41:43 porque era perdone a Francisca lo cierto es que en

Voz 24 41:47 llorando no entró su hermano en PRISA

Voz 15 41:49 son por un por un asesinato

Voz 24 41:52 no porque esto personas han dicho casi ha sido fuera

Voz 15 41:57 pero por un ajuste de cuentas porque le dieron una paliza entiendo

Voz 24 42:01 no porque me cuenta que tenían aquello era que que la droga se ve que compró

Voz 15 42:08 pero Francisca perdóneme que nos entendamos mejor por qué acusación está su hermano preso porque lleva veinte años en prisión por tráfico de drogas por

Voz 24 42:17 no intento de asesinato por no no no porque te gana un una paliza a otros a ese hombre taxista que hoy en día de un ajuste de cuentas con ese hombre no llamaron desde desde donde estaba entonces hombre por intento de asesinato entonces es un ajuste de cuentas y lo tenía con ese nombre porque va cuando lo llaman ellos sabiendo que que es mala porque yo he sido hombre a a a Vigo donde fue quédate de donde lo llamaron lo que los que lo conocía por la llamada cuando le hablaba la conocía voy a ellas quiero hablar una cosa contigo entonces quería resolver una justo cuenta que no quiso pagarle hice lo llevaron lejos de aquí llegaron a la paliza que es casi lo matan

Voz 15 43:03 por intento de asesinato entonces inquieto

Voz 24 43:06 entonces mi hermano que no estaba pero lleva mucho

Voz 15 43:08 años en prisión

Voz 24 43:10 le echaron diecisiete iba a hacer ver si todavía no salió Samuel también sobrino con cuatro añitos no lo ha podido venir conocerlo y esa muerte no quiere ver en qué robos porque el dinero es lo que hace cien no tenemos dinero aunque sea culpable sale pero mi hermana como no tiene dinero porque nosotros no vendemos drogas ni vendemos a saludarlo para poder sacar a una persona de la cárcel porque somos la gente gente buena pues eso es lo que ha sacado de la cárcel atracaron al a esa gente que estaba con la droga sino que lo llevo con el coche que dice que no lo que tampoco había sido elegido Kiril es medio millón de pesetas yo padre y salió con el que iba con el coche que lo llevó allí mi hermano como no tiene dinero para abogado pues en el abogado de oficio no lo permitía pero en la agenda porque porque a ver porque no lo somos gente que que tiene el dinero invierten coge aire en algún abogado o algo por dinero que no soy una persona que hace años y asesino no deberían de salir nunca de la Cancillería lo violadores la sesión y nuestra Theodore

Voz 15 44:19 tras Ciscar los hice más gracias por haber llamado al programa lo tenemos que dejar aquí porque en las vamos de tiempo en nada aquí son las cuatro las tres se dieron inductor quedan

Voz 24 44:30 mira Macarena Francisca brevemente

Voz 15 44:32 a favor que nos tenemos semántica la célula chicas destaquen

Voz 24 44:35 Saler por hombre que están desde alejamiento lleguen a su pareja avión mucha muerta mucho multe porque los jueces han dejado salir a los que son eso gente que que que de salir porque me dicen unos luego la matan sin eso no hay derecho

Voz 15 44:52 Francisca muchísimas gracias por su opinión

Voz 24 44:54 aquí me buenas noches no me gusta programar gracias

Voz 45 45:07 ah sí

Voz 44 45:13 está inquieto claro que se de la pierna ya le no iba bien a su fin

Voz 15 45:42 a Juani buenas noches

Voz 46 45:44 es es de Albacete gracias por llamaría de

Voz 15 45:47 ante

Voz 46 45:48 gracias a poner programa por el que lo hace de maravilla haría a contar en historia pero también me gustaría conocer T porque es una voz deje notar que es buena igual que Adriana llevo bastantes años y a mi hijo varón quién dijo voy a llamar a soltar un poco mixto

Voz 15 46:28 pues ya nos estamos conociendo Juan muchísimas gracias por sus palabras somos todo oídos que nos cuenta

Voz 46 46:34 pues y no iba también la vida dura niña ahí lo pasando insiste sin abuela Sabas eh de trabajando muchísimo en el campo somos ocho Luis yo la segunda de de las chicas otro hermano mayor en dos años mayor que yo y después a dos años ambos hiló la sublimar es chicas y claro siendo la segunda pues me tocaba por cuidada esa lío vendimia de Arafat podría a los alrededores en mi casa y trabajando pero quedó en entresuelo suelo la aceituna el almendra o era tan viniendo hasta que ella estaba harta porque yo no recibía dinero ninguno in bajete a salir conocí al hombre que eso vacío así que no está

Voz 15 48:16 ya

Voz 46 48:18 dicen que aquí en esta vida amor dinero salud dinero y amor a Dios pero amo leer tenía con él todo todo todo todo todo amor para sus hijos tengo tres hijos maravillosos tengo dos nietos preciosos

Voz 15 48:44 sin ellos

Voz 46 48:49 ese es lo son pequeños todavía pero yo he intentado suicidarme ir a mi madre murió o sea de color una vida Mi madre parisina muchas yo cuando me casé Le dije Jesé viniera aquí colmillo porque a lo son meses nació mi hijo mayor claro los tiempos de antes no lo que dice la gente esto que la gente no un maltratador vive tiene noventa años

Voz 17 49:43 está en un asilo y nunca ha vuelto a hablar usted con él

Voz 46 49:47 sí sí sí sí sí

Voz 47 49:49 qué

Voz 46 49:53 pero desdoblado pero no olvido lo olvido porque sus hermanas ha visto menor que yo porque son más jóvenes que yo porque la dije yo años ahí no está en la vida de que la última vez que se rompió el menisco para él encabezó que tienen es lo que él dice animar la has tratado siempre fatal fatal fatal fatal batalló a punto en decirle a mi madre mamá bueno yo voy a la cárcel iraquí vosotros venís ideas de delatar se hizo muy duro pues no es duro Gray lo he perdonado

Voz 14 50:58 a mí lo ha perdonado usted tanto que entiendo que lo ha ido a ver al lugar donde

Voz 24 51:04 sí

Voz 46 51:05 que esto no es de esas que no he ido porque cada vez que voy llorando está aquí Albacete lo atiende muy bien ahora a Chavo allí una amiga que la trata mejor que a mi madre porque mi madre era la cosa y siempre estamos yendo a alguien un reseñas de Sampedro porque mi ex y me ella Juanita saber cómo era animase bueno aquí para después de tantos años sí mi madre tose no hincar enfrente Colo que nunca adiós tomarla ID trabajadora si de vendimia todo según él pegándole

Voz 43 52:14 vamos a seguir atendiendo a Juani ya fuera de antena hacemos una pausa una pausa informativa

Voz 14 52:20 boletín el de las cuatro el de las tres en Canarias aquí en las

Voz 43 52:22 a ver con Ana corbata