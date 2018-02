Hablar por Hablar (21/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 echarnos

Voz 14 06:48 el Barça en apenas unos minutos en las cuatro de las tres

Voz 15 06:52 Canarias vamos a abrir la agenda de Adriana Mourelos para leer las notas que apuntado en los márgenes

Voz 16 07:02 los sí

Voz 18 07:23 mala

Voz 0020 07:29 esta madrugada tenemos cuatro recomendaciones divididas en dos dos editoriales Nocturna Ediciones ha publicado cazadores de las Nieves de Paul Llum autor principalmente de libros de relatos que se estrena con esta novela que narra la vida de Johan que deja atrás la guerra de Corea para trasladarse a Brasil acompañado de la siguiente pregunta hasta qué punto es posible un futuro reconfortante como un pasado traumático a las espaldas

Voz 6 08:04 la herida

Voz 0020 08:05 de las sombras es la segunda recomendación de Nocturna Ediciones es también la historia de un viaje el de una joven que abandona Londres por la India para investigar la desaparición de unos arqueólogos es un recorrido por la India de los años veinte que ha escrito Victoria Álvarez una joven historiadora de arte con cinco títulos publicados ya que se inician una trilogía con esta la ciudad de las sombras unas ediciones las de nocturna que siempre destacan por su cuidado ir de la mano de la editorial Capitán Swing dos recomendaciones la primera es una preciosidad mujeres radicales del mundo contextos de que los fracciones de Miriam Klein un libro que cuenta historias de todos los continentes del mundo desde la antigua Mesopotamia hasta los Estados Unidos de menos de Serena un libro que puedes leer en el orden que quieras que cuenta la conexión entre la mujer protagonista de cada página es su lugar de origen que nos hace aprender sobre mujeres radicales del mundo como dices sufrir

Voz 20 09:28 de la autora de mala feminista Roxanne gay llega hambre no

Voz 0020 09:32 memorias de Mi cuerpo hoy escribe con intimidad y sensibilidad sobre la comida y el cuerpo y esa relación que tiene de fondo mucha lucha emocional y psicológica todo en torno al placer el consumo la apariencia y la salud una frase de la contraportada de este hambre Memorias de mi cuerpo que nos hace entender que tenemos delante Roxanne gay explora lo que significa tener sobrepeso en un momento en que cuanto más grande eres menos

Voz 4 10:00 M

Voz 0020 10:04 los cuatro títulos que hemos planteado hoy cazadores de las Nieves la ciudad de las sombras mujeres radicales del mundo y hambre en Memorias de mi cuerpo

Voz 21 10:49 eh

Voz 22 11:40 Antonio Alicante buenas noches buenas noches

Voz 1169 11:45 Mar todo lo puedo hacer estoy puedo dar más por lo menos los que la escuchamos lo hace la noche más mal debe

Voz 22 11:55 gracias vamos allá Antonio que nos quiere contar

Voz 1169 11:57 bueno pues yo le quería contar porque el humor estoy escuchando color días supo más iba a dicho anteriormente que si teníamos alguna anécdota de de los aeropuertos si pues yo la tengo con unos amigos hace unos años hace casualmente del dos mil uno estamos en el dos mil tres se aproximan a doce años y quería decirle que este es un amigo que lo que me dice un día que ha vendido unas palmeras y y han a una empresa de Barcelona tenía aquí a planta las necesitamos is y le acompañaba para España para ver el trabajo puede a verismo para casa vamos pues lo pago yo creo que si me voy estamos todos los días se hace la plantación en vamos a como estaban terminando la empresa le va el atleta Gallo este hombre pues dice que que él se quiere traer el dinero que no aceptan pagarés mi transferencias

Voz 22 13:12 ya

Voz 1169 13:13 se claro dice estos señores porque después claro yo me lo contó pues que yo me quedé fuera de la oficina

Voz 23 13:23 aquí nada

Voz 1169 13:26 Imaz acuerdo quedan diez millones a otras islas pagan en en la mano o cómo lo he al bolsillo

Voz 22 13:37 echó los diez millones de pesetas al bolsillo en taquilla es de billetes

Voz 1169 13:41 sí sí de de cinco mil mil vale igual cogemos el principal puerto me dije Tomás lleva tuvo unos como unos cuanto unos cuantos que que eso para que no va a vueltas mi mucho

Voz 23 14:00 pues nada vamos los aeropuertos iraquí

Voz 1169 14:04 en el que estamos esperando al vuelos me dice tienes hambre digo Poyet pues si te tengo hambre inmigrante venga vamos vamos aquí lo arrimó allí nada dicen bueno como unos hay muy bueno está muy estamos con primos cuatro San with una refresco dice la chica tanto Yell tanto lo apetece otra vez porque la verdad que teníamos hambre otros cuantos porque aparte de de tal teníamos hacemos

Voz 22 14:40 como un poco de energía claro

Voz 1169 14:43 claro entonces están muy pues yo casualmente necesito veinte San quedarme medio guiri

Voz 22 14:50 sí sí sí amigo como otros veinte

Voz 1169 14:54 y nada pues la chica casualmente cada vez que veíamos cuatro antes de nada casi lo pidió dinero por anticipado se ve que no se fiaba mucho o algo irte amigo es un poco cachondo o que ya se cansa al hacerles vivir de pedir el dinero hice saca un fajo de de dinero que casualmente era pesetas dice lo ponen allí arriba del lo tendrás bastante para ponerme ya sabes lo que te pida y entonces qué era eso así Macarena lo pone

Voz 22 15:33 ya

Voz 1169 15:34 que se cobra de Aisa con billetes de bien mi ya a los tres minutos casualmente cuatro personas detrás de nosotros on en alto lo que pasa que pasa que no podemos comensal muy o es que debemos algo he dicho que pongan las manos en lo los cachearan lo ponen las esposas y los meten allí aún

Voz 23 16:02 a un no sé aún

Voz 1169 16:05 a un cuarto que tienen ellos se izaron dos son bajo yo qué pasa que nosotros lo hemos hecho nada estamos aquí normalmente tomando porque era la tarde tomando una tomando unos a mí para que nada bueno tanto los sacan casualmente claro sacan a pesar de hambre ha tenido como que donde nosotros no vamos como que no se todo lo lleva cualquiera hola Macarena yo digo donde ahora aquí dice oye podemos hacer una ya va menos mal que hablando con con la Guardia Civil los dejan hacer una llamada podemos contactar con la empresa que la había pagado

Voz 22 16:55 ajá

Voz 1169 16:57 claro casualmente casi estaban cerrando tuvieron que llamar a digamos alquiler Hesse a mí no me acuerdo ya muy bien pero bueno tú y lo aunque venir a la comisaría

Voz 22 17:14 tuvieron que presentarse ayer el aeropuerto

Voz 1169 17:17 sí sí sí sí sí es que la nosotros pueblos tras otra lo los trasladaron a comisaría a una comisaría de Barcelona y después tuvo que venir este señor como ir demostrar cómo la había pagado por por algún por un por una plantación que este señor lo había hecho

Voz 22 17:38 ya pero Antonio no tenía ni un recibo ni un papel que diera o CDS cobro

Voz 1169 17:45 pues no pues pues no porque la habían traerá la factura este este amigo mío la entrega la factura ya que el dinero

Voz 22 17:54 ya

Voz 1169 17:55 entonces hasta que este señor no vivieron con esa factura hijo que sin que él había ido ahí casualmente todo pues claro ese paso Un día después y claro ya perdimos el avión perdimos todo pues ya ves cómo lo tardaron nada bien el director señores novillero lo trataban como delincuentes sabe que es bueno después sabes lo que lo hicieron

Voz 22 18:28 qué dijeron

Voz 1169 18:30 que ir entonces al otro día cuando pudimos venir eh pues pusieron dos guardias en el avión había como una caja de fuerte en el avión hilos escoltaron a los habitantes

Voz 22 18:45 dos guardias civiles los escoltaron a usted

Voz 1169 18:48 sí

Voz 22 18:50 pero por qué Antonio

Voz 1169 18:52 fue porque digamos ese dinero irse demostró que ese dinero era de de de un trabajo izado sí sí sí por eso por eso no es así me hice hice presentaron facturas todos inicia este hombre que no se puede llevar el primero pues no no se pueden llevar eso se hace por transferencia o por si yo he dicho que quiero cobrar el dinero yo lo mío

Voz 22 19:18 Antonio estaba pensando yo qué ropa habían elegido ese día porque desde el momento en el que les confiaron ustedes con los han guanches ya eso fue

Voz 1169 19:29 y este señor este señor amigo mio es muy Garzón vamos a ser reía mucho de jóvenes jóvenes el tenía cuarenta años yo veinticinco vamos a ver pues eso pues que lo estábamos riendo otra cosa no que no se deben de hacer algún hot pero bueno estamos metiendo jornales te te el el error que hubo casa quedó ver sacó un millón de pesetas para pagar ese cuadro sabe muy que valía mil pesetas de entonces

Voz 22 20:06 Antonio la fanfarrón hería le salió cara no

Voz 1169 20:09 los salió bastante

Voz 22 20:12 no había hecho nada Antonio hace diez años no de esto hemos dicho trece años

Voz 1169 20:19 bueno ahora en era en el dos mil uno porque aún no había cambiado la moda pero faltaba muy poco dos mil dos mil uno yo calculo unos doce años

Voz 22 20:29 Antonio y esto lo recuerda ahora con cariño porque en el momento de no le hizo me imagino no lo recuerdo pero en aquel momento saldo y eso un momento muy duro que maltratan

Voz 1169 20:43 como un delincuente no

Voz 22 20:46 quieren y dejar que hable

Voz 1169 20:49 más bien te empujan inning todo eso un el que lo pueda pasa el que en esos momentos no es nada agradable ahora lo cuenta como una anécdota con te ríes pero en aquel momento y creo que mi amigo también en Fire más valiente Itziar que no pero yo me impactó aquellos bastante

Voz 22 21:14 Antonio muchísimas gracias a remitir una cosa así te escucho por ambas bandas un puerto pues saludo a lo que ha llamado una vez que estaba en la calle si ya ahora esta noche

Voz 1169 21:31 que ha llamado que pisó que había dejado ir que la presidenta

Voz 22 21:36 sí sí cerraba

Voz 1169 21:39 vamos que le cambió la llave de mando un fuerte abrazo ideó tiene que luchar por todos los españoles creo que no sea así como como esa señora que leyera complica la vida sin cambiar el no hacer nada es un pecho para no dormir en fuera haber eso que dura y aparte con mucho frío y con muchas viviendo nada del otro mundo que así a telemando siempre está escuchando en fuerte abrazo y que continúa así como eso porque creo que es una gran persona

Voz 22 22:16 Antonio pues son consuelo le ha dado ya sabes que Esteban lo pedía muchísimas gracias la escucho todas las noches y no sé que es un

Voz 1169 22:26 Ama muy bueno

Voz 24 22:28 no si yo le digo que no

Voz 1169 22:31 lo que no puedo dormir donde la hemos programado o se trabaja por la noche tú acompaña mucho

Voz 22 22:36 muchas gracias a usted Antonio buenas noches

