Hablar por Hablar (22/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Antonio Hernández Rodicio director de la Ser

Voz 1 01:05 la parte de la chirigota ya ya habían llegado y miembro fundador de la chirigota

Voz 0470 01:15 te acuerdas cuando ha dicho que era como El tamborilero pues adelante con el Granada

Voz 1 01:20 este es tu Waterloo pero que va señal echó a alguien porque lo reporta mal reposa sobre ya no tiene vuelta atrás no haya bueno pero voy a intentar hacer de un cómico tiene que híbrida voy voy a ayudarle de la chirigota no voy a decir como si fuera una muleta porque todos sabemos que la chirigota es un género que está por encima de llevarse una muleta que no gustan debe chirigota ahora a la SER ese híbrido con el rap vale la cosa que demás balancear vale vale ok con base quieres animado el rato cuando cuando empieza a ser más ofensivo le meto la chirigota y ahí no hay quita peso a otro me quita peso sino que les da esa esa ese ese ese vuelo porque no sirvo te encanta la chirigota de hecho yo empecé de ser cómico con bigote Albee a mí me pasaron una casetes si yo te pongo una base si hace falta así envases político que están en el Gobierno espera hasta Higuaín hay políticos que están en el Gobierno se ha demostrado que son uno ladrón

Voz 1 02:45 pues claro el Rey Juan Carlos Lecompte le fue la olla yo les digo que me ha Anita Loos y señor chico

Voz 1 03:02 sí pero todo me ha dado

Voz 1 03:16 los o que momentos que hemos vivido es algo más si es que ahora voy a decir la versión que iba de sets

Voz 1 03:24 yo dije Cuban hito porque es un guiño a Cádiz a a las seis

Voz 0470 03:29 emitir en no pretendía que ibas a decir con un aplauso para indagar para la vida moderna llamaras globo para que recojan a la abuela de la residencia hemos tenido muy buena definición de arroba premiando por lo pronto quiero pedir un aplauso para nada

Voz 1 03:59 igual sí es delito obligaron ellos señor juez

Voz 11 04:40 hablar

Voz 1 04:41 por hablar

Voz 8 04:45 Macarena Berlín

Voz 15 05:42 no volvería echa algo de menos Félix aquí hay yo soy yo tengo una hija Dios te si lo menos

Voz 16 05:50 cómo del invierno se echó de menos a comerciales Mali Si lo echó de menos en invierno

Voz 17 05:56 al Doral Golf

Voz 16 05:59 yo ahora mismo no lo cambiaría goma no vamos a ir a la cal viva todo es todos los días todos los días los dos años que me quedé

qué tal muy buenas noches son las dos de la madrugada y siete minutos la una y siete en Canarias

Voz 18 06:35 entre las catorce personas de su pueblo gallego que camuflado entre los casi cuatro millones de personas del Madrid donde vivía

Voz 19 06:44 no me hace siete años en Madrid hay

Voz 16 06:50 cuando llevaba tres años separado de dejar el trabajo de la cabeza y me voy al día somos trece habitantes para desconectar de fondo un poquito bajando una hija Maggie Si bueno así más que nada porque mi madre vivía aquí llevaba pues disfrutando ella

Voz 15 07:10 pues mira pasa por ella hace de este cambio vital Félix

Voz 16 07:19 pues hace cuatro años

Voz 20 07:23 qué balance hace de estos cuatro años de este cambio de vida

Voz 16 07:26 así ha sido porque no me he encontrado un grupo de amigos es mejor mejor Jane mejores cambiaría

Voz 1363 07:38 ya que se dedica Félix en qué emplea sus días

Voz 19 07:41 haber trabajado de tengo un programa de radio nocturno en Vigo

Voz 16 07:48 amiga hacemos un problema mitad Radio por las noches en Vigo y por lo demás pues más hemos tenemos un Juventus para el pueblo acabado ya es bastante juventud los tenemos entretenidos hacemos asimilar con ello nos vamos a la señora carnavalero se vamos a sentarnos a avales eso sí hacemos cositas para pueblo que la gente porque hay mucho la gente mayor que estén mucha gente ya hacer

Voz 21 08:24 ya anoche los contó Francisco que un error

Voz 1363 08:27 inicial le llevó donde nunca creyó estar en prisión

Voz 16 08:31 daba el precio Hey amigo

Voz 19 08:35 así uno de ellos policías eso cerca uno un hombre muy conocido

Voz 23 09:12 de que es que te hombre

Voz 16 09:43 seis de los que los reconoció perfectamente camino bueno el juicio este hombre acusó a ser ideologizada vamos así no yo con toda la tranquilidad del mundo griego que tuve suerte de que el hombre viviera INE reconociera que yo no tenía nada los diecinueve cuatro días negué aguando vine aquí a Hyde es el otro día Power trabajo ya yo me cuatro hijo que tengo cuatro resulta de que lo pasaron bastante más bueno pues que por ciento bajar el domingo haberlo porque yo no guardo rencor su fue una equivocación no viene la policía y de la justicia

Voz 20 10:26 el delito Francisco de lo que lo acusaron usted es de secuestro

Voz 24 10:30 un secuestro se a esta persona los secuestraron dos

Voz 1363 10:44 Ana Rosa ha encontrado la que lo que ya no esperaba encontrar ser escuchada

Voz 25 10:49 tampoco ha sido fácil ha sido muy complicada primeros

Voz 26 10:52 tú me problemas con el alcohol bastante grande

Voz 25 10:55 eh pero aparecieron Alcohólicos Anónimos como un ángel y me sacaron de ahí sube diecisiete años sin beber reaccionario y me mantengo así ir pues aunque no estuviera bebiendo té explícito veinticuatro años un matrimonio creíblemente terrible de los que podrías el porque es la verdad es que sale en la tele pise largas sea lo digo más el año pasado me divorcié pero fíjate yo pude

Voz 19 11:19 le todos no

Voz 25 11:22 Zapatero consiga el segundo hace y que como caídos del cielo el con un hombre maravilloso fantástico al que adoro y al que amo con locura y ese fue el segundo agente de la Guardia que mi sacó entonces mi año sabático dedicaría a él en cualquier rinconcito de Cádiz donde hubiera una playa que está tranquilo a los un año entero sin saber nada de nadie

Voz 24 11:48 solamente dejan a vivir tranquilo como es su ángel de la guarda Ana Rosa

Voz 27 11:52 es una de las guarda porque me cuida porque me quiere porque está todo el día porque

Voz 25 12:00 me está ayudando a salir de un fango muy duro ver los defectos que tengo que ya no veo me ayuda solucionar lo escucha nadie y aparte guapísimo mientras se qué más quiero

hoy serán otras las historias de vida que nos quitan el sueño novecientos cien ochocientos quiere que les escuchemos ya estamos atendiendo el número de teléfono gratuito del programa porque el equipo a partir de este momento se pone a su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción y con Borja González en la dirección técnica es jueves veintidós de febrero empezamos

Voz 39 17:23 tu yo no

Voz 40 17:27 yo

Voz 41 17:29 ah no

Voz 42 17:34 novecientos cien ochocientos estamos atendiendo ya este número de teléfono que facilita la conversación que le acercan hasta el equipo del programa qué les recuerdo es el más numeroso de toda la radio española porque si los que estamos aquí lo componemos hilos que están allí también usted que nos acompaña con sus

Voz 4 17:55 creencias también escucha

Voz 42 17:58 Pablo cómo va en la operación ordenador

Voz 4 18:02 algo difícil que Manu Carreño le ha metido mano y le ha hecho alguna maldad

Voz 42 18:07 no porque Manu es muy cuidadoso ya está cuál es que este es otro ordenador ya verás cuando venga informativos solución les va a hacer una gracia gracias Pablo eres todo amor además de profesionalidad a ver qué me llamó giro para saludar a los amigos y los amigos que están intuir

Voz 43 18:30 que lo bueno es que no conectaban el ordenador y entonces ha venido Pablo que todavía no han que acaba de terminar El Larguero todavía no ha terminado

Voz 4 18:43 jornada laboral Adriana en veces gestos ya ya sé que esto no es nuestra cuenta estar en La Ventana

Voz 42 18:49 tras la estamos tratando de

Voz 40 18:53 hubo de Conil

Voz 42 18:55 darnos

Voz 4 18:57 la cuenta en Twitter si lo estamos contando en directo es que aquí les contamos todo Adriana Mourelos Kevin Welles cáscara la tengo muy pegadiza como tenía Pablo Pablo tú también les viene pero sí sí pero es que bueno fin a ti ya te he dicho varias cosas que era su amor

Voz 42 19:16 es un gran profesional suma es verdades

Voz 4 19:20 pero la Mourelos eso se lo digo todos los días y que huele bien no se lo digo todos los días

Voz 42 19:25 como si decir obviedades dice bueno cómo está usted cómo afronta este jueves como le ha tratado el miércoles que ya lo quiere contar novecientos

Voz 1363 19:40 estos cien ochocientos Mourelos gracias gracias Adriana

Voz 42 19:47 qué es esto afloró rico

Voz 40 19:51 un café

Voz 4 19:53 corto de café en vaso de cristal como nos gusta a la Mourelos llamé yo noto un poco más largo y aquí en la SER lo llamamos el Macarena la cafetería en la Cadena SER si pides un así te dan un Macarena ven favorito IR tuit compartimos Café Virtual a esta hora de la madrugada cuando son las dos y veinte hay veinte en Canarias Adriana buenas noches buenas noches venga vamos con esa primera propuesta de conversación pues hemos reparado en un artículo de Verne del país que habla de las actitudes de los clientes que sacan de quicio a los trabajadores de las librerías a los libreros crearon para la ocasión un grupo de Whats App con trece libreros y libre eras de diferentes edades y de diferentes

Voz 1454 20:36 establecimientos y claro ellos sedes ahogaron compartiendo que frases les molestan más por ejemplo

Voz 42 20:44 puedes avisar algún compañero que sepa hay que veo es eso

Voz 4 20:49 lo tenemos en cuenta cuando te preguntan trabajas aquí dicen los libreros mientras tú estás atendiendo a gente o colocando libros con más frases como éstas se desarrolla este artículo de Verne y con esto como premisa lo que queremos es preguntarle a usted cuál es la frase que escucha en su trabajo que más le molesta hay alguna pregunta repetida que recibe en su puesto

Voz 42 21:13 en el que le incomoda preguntas incómodas en Hablar por hablar

Voz 4 21:22 yo voy a compartir la nuestra digo la nuestra Adrian porque creo que coincidimos coincidimos todos yo luego comparto otra de ahí vale vale a una de la vale vale vale eh

Voz 1363 21:33 no se ofendan por favor exactos son no nos saca de quicio pero unos hace mucha gracia a mí me hace mucha gracia dice

Voz 4 21:42 Macarena estás ahí Gears yo estoy sentada escuchándole usted no estoy haciendo otra cosa pues claro que podría estar haciendo en la terraza

Voz 42 21:52 pasillo en la cafetería entonces me sorprende mucho o me escuchas pues claro pero no me saca de quicio eh les entiendo muchas veces incluso es porque piensas que se ha cortado la llamada no como estoy tan tan atenta

Voz 4 22:09 en silencio no lo que sí hablo entonces les quitó ustedes su su espacio

Voz 1363 22:13 de silencio pero da a veces yo creo que también

Voz 4 22:15 es Macarena una mole muletilla de confirmación no sabes cómo estás ahí es una pregunta retórica exacta que no espera respuesta cuál es la pregunta que más os molesta al otro lado de la pecera es decir en parte producción dónde está

Voz 42 22:30 el técnico de sonido y donde

Voz 4 22:34 yo iba a decir no le consultado mis compañeras pero creo que esta es una de las que lo mismo que nos moleste y nos incomode pero que bueno que nos hace gracia cuando decimos me dice su número de teléfono para que podamos llamar dicen es que mi nombre no me lo sé como nunca me llamo

Voz 42 22:54 Elena decía no l aparece en la pantalla claro es que tenemos unos teléfonos del

Voz 4 23:01 el siglo pasado sí bueno el siglo pasado seguro que son claras y les preguntamos su número de teléfono es porque no nos aparece en la pantalla

Voz 42 23:12 bueno que Costas verdad cuál es la frase que

Voz 4 23:20 cuál es la frase que más le molesta que le irrita o que le chirría o que le hace gracia como nosotras que nos hace gracia por la cantidad de veces que se repite madres expresadas Nos cuenta en Twitter que trabaja en el pequeño comercio Ike a diario el dicen está tu marido

Voz 42 23:37 esto irrita un poco no favorito irredento y madre esa estresados

Voz 4 23:46 la Pokémon lo que le molesta es que le pregunte usted está aquí para informar o para qué

Voz 42 23:51 claro les vigilante a ver si tenemos alguna pregunta más que irrita que cansa

Voz 1363 24:01 o que le provoca una sonrisa eh bueno novecientos cien ochocientos para hablarnos de este tema lo que quiera en directo visiones quiere enviar una nota de voz un audio seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco gracias Adriana estas ahí donde podría estar mejor que aquí en ningún sitio

Voz 40 24:40 Miguel Ángel Martín buenas noches

Voz 4 24:43 la Pokémon qué tal hola Julián Julián González Mariluz buenas no

Voz 1363 24:48 esto es que se ha pedido un cafecito virtual de este que estamos repartiendo que la madrugada del jueves Pili Pastor buenas noches gracias por estar ahí hola almas almas Pixel Florida sienta a encargada de los cafés esta noche Cuca los Liz hola bienvenido también a Isaac a Héctor Santana

Voz 40 25:13 Amelie

Voz 4 25:15 cuando el era aspecto UNIA Belinda noche qué tal

Voz 40 25:19 a eximir buenas noches

Voz 1363 25:22 los con modos sin buenos que hemos compartido me estoy riendo porque dice que hoy no se atrevía a entrar hemos compartido un vídeo en el que se me ve clavando a la pared en la redacción nuestra pizarra donde apuntamos nuestras secciones Si bueno frases también que nos acompañan que los despertar una sonrisa ahí si me dan el dedo es que era muy pequeñito el clavo bueno es verdad he venido con el martillo en el bolso pero es que aquí a esta hora el material escolar escasea y claro cualquiera se pone a buscar un martillo no la redacción dice Cuca Loli en referencia a esto de estás ahí es que el ratón te delata ACP

Voz 1454 26:19 lo que estás haciendo las cosas a la vez no es que estoy haciendo dos cosas a la vez no dos estoy haciendo tres cosas a la vez tomo apuntes esté pendiente de del equipo de las de las indicaciones que que me hagan y estoy pendiente de ustedes

Voz 1363 26:32 también del ordenador e en esto consiste el trabajo no es ni más ni menos que en estar en varios sitios a la vez novecientos cien ochocientos nuestro número de teléfono el de Hablar por hablar para entrar en directo

Voz 20 26:49 hola Alejandro buenas noches desde Murcia muchísimas gracias por llamar adelante sólo quería

Voz 45 26:57 las con vosotros para compartir porque hace unos años comenzó un proyecto de la artesanía de decoración con esparto entonces realizo cabezas de animales para colgar en sus bolso bonito que bonito hace poco me ha encargado a la Televisión Autonómica de Murcia en la realización de una trofeo para una entrega de premios y el caso es que el mañana relativo Begar mañana estoy terminando lo todavía era que era eso

Voz 1454 27:34 a las dos y veintiocho una veintiocho en Canarias todavía no tenemos listos los trofeos cuanto

Voz 45 27:38 el alto pues faltan por terminar cuatro pero bueno que llegó en una amiga mano a mano si yo creo

Voz 20 27:48 vale le está ayudando una amiga Alejandro bueno a qué hora tienen que estar entregados

Voz 45 27:54 pues a las nueve de la mañana

Voz 20 27:56 mi me parece que mucho café

Voz 45 28:00 noche achacarse a otra

Voz 20 28:03 más o menos cuánto tiempo porque qué tamaño tiene el el trofeo estamos hablando de una mano de dos manos juntas

Voz 45 28:10 pues el trofeo es un carro estos antiguo tradicionales hizo en unos veinte centímetros de de ancho ponen unos quince al

Voz 20 28:20 no es muy grande pero entiendo que requiere mucho trabajo porque existe un carro artesanal tendrá incluso hasta algún detalle claro

Voz 45 28:30 osea que son bastante labor laboriosa

Voz 20 28:33 cómo cuánto tarda en hacer cada uno no sé si esto lo ha contado

Voz 45 28:39 pues en medido el tiempo pero unas cuantas ahora por cada Pierre

Voz 24 28:46 pues no sé qué hacemos aquí hablando Alejandro hola

Voz 45 28:51 digo que sí

Voz 26 28:54 no en este momento si porque para

Voz 20 28:57 te del carro vamos

Voz 45 28:58 pues ahora mismo estoy dándole los la lo las barras que llevan en laterales para aguantar la mercancía de son los premios pues son unos premios de un programa que se llama diario de campo entre entregarán premios pues supongo que la categoría serán como exportadores de fruta cosas relacionadas con el campo

Voz 20 29:25 la agricultura Alejandro es la primera vez que le hacen un encargo así

Voz 45 29:30 bueno para una entrega de premios así pero por ejemplo nave hace un año así el diseñador Leandro Cano me me encargó para la fase muy de Madrid uno uno bosón esparto con mucho detalle y la verdad es que fue un proyecto muy interesante

Voz 20 29:49 qué bonito y hace ilusión luego verlo no

Voz 45 29:54 sí la verdad es que da mucha da mucho gusto ver lo que ha hecho con tu mano desfilando en la pasarela o en televisión la verdad es que votando reconforta

Voz 20 30:09 pues nada Alejandro muchísimo ánimo Estoy por por llamarle a las cuatro a las cuatro y pico de la madrugada para ver cómo va muy bien

Voz 1 30:17 pero lo malo es que como

Voz 20 30:18 me diga que sólo ha hecho uno me va a entrar un agobio que luego no a Peter no voy a poder pegar ojo

Voz 45 30:23 el grupo bueno

Voz 22 30:26 eso dice que pero cómo van a quedar terminado claro uno en nuestra página de Instagram que sea más

Voz 45 30:34 o en nuestra página web

Voz 20 30:36 parte a me puedes ahora mismo nos metemos

Voz 24 30:39 muchas gracias aquí yo voy como qué día Alejandro

Voz 4 30:43 ciento el nombre de la persona que que le está ayudando

Voz 20 30:46 no pelea muy bien pues nada animal los comicios era una infracción alguna pero bueno ha sido la periodista que es un poco impertinente gracias a Alejandro un abrazo muy buenas noches

Voz 1363 31:05 lector Gerónimo buenas noches desde San Antonio Texas amarillo de la madrugada buenas noches sector cómo estás

Voz 46 31:14 dime qué tal va la gira que lo

Voz 1363 31:21 venga Cuca Loli nos pidió una foto

Voz 46 31:23 de los trofeos

Voz 1363 31:57 buenas noches Ajero a Chris sólo a Infanta Alía gana allí

Voz 46 32:10 el día

Voz 1363 32:14 a su JM Adela piruleta le hace mucha gracia porque trabaja en un súper una frase que que levanta la sonrisa es cuando le preguntan y lo hacen varias veces al día dónde están los huevos

Voz 48 32:56 no

Voz 1363 33:09 a Carlos Blanco dice que le que le molesta mucho cuando porque el trabaja de noche cuando te dicen eso de a qué bien ahora tienes todo el día para aquí ya bueno en algún momento hay que dormir verdad lo diciéndole molesta cuando sus clientes le dicen tú no me entiendes el novecientos cien ochocientos el número de teléfono del programa o la Santiago buenas noches desde Ciudad Real

Voz 26 34:12 buenas noches Macarena somos tan guapa pues

Voz 20 34:14 encantada de hablar con usted así que cuando quiera

Voz 26 34:17 no porque yo también fui joven que me encanta y que todas las noches los mucho no podemos dormí sí bueno yo os escucho quiero decirte que me encanta entonces que bueno que me gusta ya a ver si puedo se porque yo viajo mucho el dentro de muy poquito vistos por por Madrid y no sé si podría visitaron para tomar un café con vosotros y con más Pedro y darnos las gracias personalmente de de la compañía que nos hacen todas las noches

Voz 20 34:54 Santiago el principio tuvimos ya una jornada de puertas abiertas es verdad que no lo están permitidas así las visitas como así de todas maneras Santiago su placer saludarle darle las gracias de verdad que en los que nos escuche siempre

Voz 26 35:09 bueno pues le voy a contar Macarena si bien cómo cómo ha visto usted ante nuestra donde hay tan callada que nadie nadie

Voz 20 35:24 parece que me

Voz 26 35:25 que que ETA ha sido mal polen mira yo es que estuve trabajando en un pueblo Villanueva de los Infantes nacido una chica bueno pues me enamoré locamente locamente sí bueno pues yo me tuve que venir por cosas de la vida al que Ciudad Real igual no pues yo lo venimos puntal fuimos hablan digital pero yo me cierre a ella también hilado ya quedó con ella y ella me decía que no sabía nada sabía lo que sentía por mi que ir luego bueno me enteré por otras personas que que estaba saliendo con otra persona que que arreglar me ha aconsejado que no quieren hablar conmigo que me que se aparta de mí no sé si es que no sé si muchos que soy mala persona o algo o alguien la consejo sea consejo que sea dejar a mi mujer era mala persona buena incluyen una buena estoy un poco nervioso Macarena

Voz 20 36:39 sí normal no se preocupe Santiago

Voz 26 36:41 al hablar contigo me impone normal

Voz 20 36:44 porque está hablando usted delante de mucha gente pero no se preocupe que que yo soy de confianza a Santiago dijo que le haga una pregunta Santiago porque entiendo que cuando se enamoró ustedes porque bueno porque quedaban porque tenían una amistad porque hablaban

Voz 26 36:59 sí sí sí sí sí sí bueno pues nada cuando la veo por la calle no lo bien que que tienen ahora que no me han hablado muy bien de él bueno yo la que no tampoco ese ritmo hablar conmigo ya paras o a dar una explicación una explicación una vez que el hecho yo para que estén que si yo no hubiese que lo ves si todo algo más oye pues mira perdóname y tal yo es que yo no de verdad que yo no he dicho nada yo solamente quedaba con ellas lo que debía que hay que hacía real pues ella universo hay irá a nadie dijo que hace ya veo yanqui así la cara ni nada pero entonces ella no por mensaje me decía que no sabía lo que sentía por mi que que no que no que si quieres pue vamos viendo y tal y cual inhalan ahora desgraciadamente alguien lastrado supongo que él no vio se enteró de que abierto al conmigo intentará algo conmigo hito la la la tentación de ese ley con conmigo otra gente que también se son amigo suyo es

Voz 23 38:34 eso es ser amigos suyos vuela como Sinjar

Voz 26 38:36 lo que nos ha hablado conmigo cambia el número de teléfono ya la vio porque ellos algo años lo hizo entre comillas un poco fangos y lo que crea Real Sitio saber Macarena aquí en Ciudad Real todo el mundo en dos sacos nos conocemos sabemos que alguno que nos porque todos Ciudad Real ellos no se sabrá si alguna vez Macarena muy bonito y muy bueno pues heridos allí nos conocemos nos vamos todo lo que pasa es que claro el problema es que yo no sé yo quisiera que alguien me me aconsejara a ver qué puedo hacer que puedo puedo tomar porque hablar con ella así desafecto de eso ah pues no pero Santiago ella no quiere estar

Voz 20 39:32 con usted no

Voz 26 39:34 ellas Aquino el novio el novio pero quien más lo que más me sienta mal es que lo han estado diciendo la verdad déjalo que más hable conmigo y ahora me no saludado

Voz 20 39:50 pero Santiago les tiene en Le quiere preguntar Pokemon ha dicho usted que es famoso si yo le pregunto Pokemon que somos si yo por qué exactamente porque por una habilidad que tiene por

Voz 26 40:04 no hay no no no hombre y Macarena yo soy soy aquí bueno sí removió de publicidad aquí tu diarrea y aquí los repartidores curiosidad somos somos autoconsumo ajillo entre comillas no sabemos cómo como alguien mosso pero aquí todo el mundo en los bingos igual no alimente contarle de que bueno estoy un poco por lo que no entiendo porque no deja de hablarme diariamente a ella o no si es que yo dije dar una explicación de sí si yo le he dicho revisó algo o como cuando si no sino también a quiero que alguien me aconseje

Voz 20 40:57 bueno que para ver qué le dicen a ver si encuentran a usted consuelo en ese en ese consejo o en esa aportación gracias por llamar Santiago

Voz 26 41:07 a ustedes buenas buenas noches

Voz 50 41:24 pues eh

Voz 1363 41:26 arroba Hablar por hablar nuestra cuenta en Twitter escribe galeón que elabore es cosa de dos amigo que se queda en uno el resultado es otra cosa no se agobia en la vida la vida está llena de oportunidades

Voz 50 41:38 eh no no nada vez Soda sí

Voz 1363 43:15 en esta madrugada de jueves Le estamos pidiendo

Voz 4 43:17 esa frase repetitiva esa frase reiterativa esa pregunta molesta inquietante graciosa que escucha a menudo en su trabajo bueno Mocus

Voz 51 43:30 esta doble feudo salía muy adicta haga cambios en el cuerpo gritarle a un hombre señor señorito soltero o casado quemada que me llamen señora Gracia buenas noches

Voz 52 43:51 hola Macarena soy Mónica que a mí lo que me molestaba mucho cuando estaba embarazada de cinco meses

Voz 1363 43:58 la gente que me veía nacía la pregunta cabe

Voz 52 44:01 estás embarazada hay no lo sabía que son más rigor que no te ven en dos piezas Saludos y buenas noches

Voz 53 44:08 muy buena noche jurídico a mí me irrita a un compañero que tengo de trabajo que cada vez que habla contigo o cada vez que tú le estás hablando a él no sé pero tienen un deje que ya he pasado de él intentó hablar lo mínimo en que acaba la frase o te terminas tu la frase que suelta la coletilla que ya no sabes si es coletilla o tienes que repetirle cada dos por tres

Voz 1363 44:41 buenas noches muy buenas noches Diego y muchas gracias de verdad también muletillas que los desesperan de gente con la que convivimos esperanza señora o señorita pensábamos que eso estaba ya en desuso verdad Mónica bueno las embarazadas las que lo han estado seguro que tienen un montón de cosas que contar al respecto frases que nos irritan frases repetitivas reiterativa que nos divierten que nos inquietan o incluso que los molestan venga se van incorporando más amigos a la madrugada Quique Ugarte escuchando Hablar por hablar por primera vez gracias Quique llevamos veintisiete años en antena cada vez que un amigo o una amiga se suma a la familia lo celebramos por todo lo alto que lo sepas un saludo a los de delante a los de detrás de la radio a los que no pueden dormir y a los que como yo tenemos que hacer una excepción favorito hay estrés muy buenos y Javier Alfaro dice venga una de periodistas y viandantes después de hacerle la pregunta siempre dicen pero esto cuando sale o esto dónde sale pues yo ese canal no lo veo dice a veces dan ganas de decir usted recinto Nice que así se entretiene pero bueno sólo sonríes Alejandro Fernández pues yo trabajo de noche en la limpieza y antes de abrir a las once de la mañana tengo las puertas cerradas

Voz 4 46:28 quién llega primero me pregunta siempre si está cerrado con la puerta cerrada y eso a mí me molesta bastante Juan favorito libre tuit también para Alejandro

Voz 54 46:51 sí

Voz 4 46:56 P túnica comparte una frase que le irrita del PP Unió que entendemos que su pareja claro el petróleo pero por qué no te acuestas ya una vez que estas chinitas

Voz 24 47:14 hola buenas noches no

Voz 20 47:16 ello desde A Coruña

Voz 24 47:19 tampoco alzando el papel pensando ya lo tenía esperándolo tenía esperando hubo duro no no se me pasaría si toda la noche porque si escuchas gracias a hacer cositas que las minutas que le a la gente la verdad es que es muy simpático no si simpático pensar que estamos todos despiertos además

Voz 23 47:35 además aparte si te acabo de descubrir una paradita que yo a ver en el ámbito muy personal de pareja no esto no trasciende al exterior porque sino parece que te toman por un flan pero en el ámbito de pareja todos tenemos nuestro y la verdad es que tengo que reconocerlo porque como montones de cosas de fetos pero en parejas hizo y seis es muy cariñoso y acabo de descubrir una palabra de de unos radioyentes que le dijo a su compañera a ver qué te estás cayendo o no

Voz 24 48:06 sí eso es un cariñoso que que asusta

Voz 23 48:08 esa es cariñosa le vale a tu pareja chinitas

Voz 1 48:12 yo nunca había escuchado claro hace referencia al lado

Voz 1454 48:14 ahora que es a los ojos ya que están en Tornado sí sí

Voz 24 48:17 sí pero pero suena cariñoso y sí es verdad es muy bonito sí sí sí sí bueno no sé si te contó algo turco

Voz 20 48:23 el enorme nombre cuentan nada bien lo cuentan ustedes director nada sólo el nombre y el lugar al que llaman el lugar donde nos dicen que llama pero

Voz 23 48:35 no no no no por favor solo faltaría no Coruña ciudades Coruña Comellas además creo que la gente no lo puedo disimular creo no sé pues no se pregunta mía o gótico

Voz 20 48:47 se cuéntenos hubo de que nos quiere hablar que es lo que le gustaría contar esta noche

Voz 23 48:52 pues mira contaba tu compañera que es una de estas noches en extraordinarias que estoy desvelado porque yo por norma general las once de la noche y me voy para camita porque me levanto muy temprano para trabajar a seis y media mañana estoy ya Inma sí bueno bueno el hábito hace el amor cuando ya estás acostumbrado son muchos años ya resulta que mañana tengan tienen una cita muy importante de estas que hombre a unos nunca lo hubiera gustado tener no creo que yo compañía de Dios en la vida te lo que puede llevar a la vida de una persona que mejor si puede pisar estos sitios mejor no por ejemplo bueno sería en caso un hospital yo no pisar ningún hospital de hecho es que el olor yo serios

Voz 24 49:39 Kalex dijimos eh

Voz 23 49:41 no es ambientes no son te da una sensación un poco extraña ahí después por ejemplo un tanatorio barniz broma tampoco otro sitio que no me gustaría atizar nunca aunque a veces pues no lo sé puede que las circunstancias que te hagan vivir es un juzgado no en este caso pues sí está un poquito relacionó con los juzgados no vayan a la cita es como un abogado a las nueve de la mañana yo le contaba tu compañera en el que bueno me preguntó de dónde está de contarles este tema no es con respeto a a estas exposiciones que hay en los tiempos que vivimos porque yo trabajo con la con al mundo de la tecnología me creo una persona bastante abierta que estoy no sé si la palabra correcta sería en contra de las nuevas de las redes sociales integrarse grado pero no soy no soy no soy favor a favor de ella no quiere decir tiene que haber un filtro impresionante a la hora de manejar esos sitios yo creo que se está perdiendo el oremus no con con ese mundillo si estoy en cuanto al tema mío es en cuanto a la exposición de menores en la Red y como yo soy papá de una de una niña maravillosa que es mi día de siete añitos a Cumbre este año

Voz 26 51:02 la mamá no no entiende lo entiende me entiende que

Voz 23 51:05 no se puede exponer a una criatura en las redes sociales pues este fin de año pues me encontré con la desagradable sorpresa de que estaba mi hija por todo lo alto en Facebook que yo no tengo fe Nava tengo Whatsapp porque tienen mis compañeros de trabajo y mi familia pero de hecho no tengo ningún perfil de Facebook sí tengo si tengo algún perfil profesional

Voz 20 51:30 sí pero no

Voz 23 51:32 las redes sociales es decir bueno el SCT no no entre mal por eso estoy yo planteando una camisa teledirigida de compañera porque porque si no la plancha hoy cuando me levante para ir a trabajar no a plantea una camisa a esas horas entonces Cotillo de decían por la noche bueno escuchándolos me gustan y me relaja que de hecho yo estoy escuchando desde hace muchos años que los y yo creo que hay muchísima gente como yo que el mero hecho de no llamar no que que no estemos ahí desde hace mucho tiempo

Voz 20 52:06 sí es otra

Voz 23 52:08 porque somos multitud entonces no creo que todo el mundo le de tiempo a llamar pero bueno eso que me desconecte escondite un poquito de era me baby digan no me evadir de los problemillas escuchándoos no hay el tema de del abogado pues aunque sea un simple abogado pues se crea un poco de desazón no poco de malestar un poco de desasosiego no es plato de buen gusto no pero bueno yo tengo que reconocer debe ser soy muy protector a otro aspecto de mi vida tendré montones de defectos pero con respecto a mi hija soy muy muy protector bueno cuando empiezas a parte de estos temas de las redes sociales que llevarse las manos a la cabeza ante la cantidad de no sé no sé que utiliza no está muy desmadrado el tema usa yo sé que si tú te creas tu propio círculo pues hombre puede mantener la normalidad pero hay auténticas salvajadas en las redes sociales yo yo tampoco entiendo muy bien bueno todavía no sé no sé en cuánto normativa cómo está eso pero a las propias directivas de las redes sociales deberían tomar nota en ese sentido no

Voz 20 53:23 Hugo es en relación a esto por lo que pisa usted un juzgado mañana

Voz 23 53:29 no lo piso exactamente me imagino que deseen encaminar al juzgado sea yo mañana tengo la cita con mi abogado porque me tibio de hecho tengo un abogado no desde hace muchos años por circunstancias que me pueda pasar algo entre siempre por el mismo motivo no Hornija lo puse al tanto del tema y me dijo mira también de mañana la documentación es muy complicado es muy complicado porque no basta con una persona en una red social es decir eso detrás de esa de esa noticia por de la mano de una manera hay una retahíla de de información que cines que recabar es decir esa esas imágenes tienen que ser capturadas tienen que ser capturadas por una persona que esté oficialmente competente para llevarlo al Juzgado puede ser un notario puede ser de organismos que se dedican a capturar pantalla si después la certifican o puede ser la propia Policía Nacional o la Guardia Civil osea es un es un camino bastante largo y tienes que hacerlo muy calladito porque si tú a visas es decir yo sé que es muy muy complicado de no a tu ex o le dices bueno a veces es que hay es muy complicado muy complicado a veces las parejas se pierde mi ese es encarnizada en estos temas y no debería ser así pero bueno yo trato de mantener la racionalidad lo que no hay que hacer porque además por comentarios de profesionales es avisar poner previo aviso porque si tuvo horas yo me lo me dirijo a mí evidentemente lo que va a hacer es quitarlo pero lo quitado y dentro de equis tiempo volver a ponerlo entonces es de alguna manera de que acorta de estos temas es decir entre comillas no darle un disgusto

Voz 20 55:12 sí que entiendo que lo que ha hecho usted ha sido de mandarla a ella por

Voz 23 55:16 no todavía no todavía no a mi abogado lo pues sin antecedentes entonces mañana mi abogado me dice bueno pues veinte tenemos la mañana trae la documentación que de hecho ya se la pase por correo electrónico Jean Yves Le dije todos los datos que había todavía pero les lleva una captura de pantalla conforme están hijas súper expuesta hay montones de situaciones que yo me quedé asombrado porque habíamos había hablado con mi ex y me había dicho que no le va a hacer nunca más que Mancini no sé no sé si bueno es ese disgustillo no

Voz 20 55:49 había hablado ya con ella le prometió no volver a hacerlo y lo hizo de nuevo vuelve a publicar fotos de su hija

Voz 23 55:55 ah si yo te contara Macarena de estos temas son complicadísimo yo sé que cada mundo cada persona es un mundo y que habrán millones de casos el mundo sí sí sí sí lo volvió a hacer lo vuelve a hacer de influencia por su entorno es así diosa no no no es otra cosa es decir de no sé qué pasa una persona dentro de ella para empujar a exponer toda su vida personal Regina nunca lo entenderé valiosa yo creo que hay que diferencia entre lo personal lo íntimo y lo público yo tengo cosas públicas yo voy con mis amigos a la playa jugamos un partido súbito daba la mole de fotografía música bueno es como yo lo tengo facebook ellos encargando de sacar fotos y colgarlas eso me parece normal pero de homicidio para dentro o cuando se trata en este caso de menores yo no lo entenderé jamás que lo que es lo que empuja a aparte sin guitarra el contexto la cantidad de de de de de gente no se entre comillas enferma o de Comillas peras tras es gente que se dedica a la trata de blancas yo yo le leí muchísima literatura recientemente por ejemplo hay mafias que se dedican a capturar que pantalla si fotografías intentonas exponen es que es duro es ese mundo es muy duro las exponen como comercio para para vender y comprar niñas sea la verdad no está pasando en este país bien de hablando de de de la Europa del Este fundamentalmente después países asiáticos Siria Arabia Saudí pero lo hace hay esto es lo hacen es decir hacer capturas de pantalla venden ese ese es el reclamo a la gente que después pica evidentemente basándose

Voz 55 57:43 pero bueno a lo que me refiero a nuestro entorno de yo ya había llegado a un acuerdo con es Inés y ha dicho que

Voz 16 57:49 sí

Voz 1363 57:51 hubo lo tenemos que dejar aquí

Voz 1454 57:54 nos echa el tiempo encima hubo muchísimas gracias gracias por llamar al programa gracias por la confianza nada en un minuto serán las tres las dos en Canarias han acorde a Atón nos cuenta las últimas noticias aquí en la SER