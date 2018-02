Hablar por Hablar (22/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 3 00:00 a Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 10 05:05 ella no se Macarena es el nombre de Francisco Ortega respeto el tema de la frase mítica eh yo trabajo de vigilante de seguridad ya no sé si es que me hace ácido realmente ella que me enfada porque cuando nos mandan a verificar una armar aquí llegar a casa o al chalé y te encuentras con el propio te dice Polán Binoche ya por lo de la alarma que digo caballero lloviendo Abidal el butano a las cinco de la mañana

Voz 11 05:39 hola buenas noches un hombre Xavier

Voz 12 05:46 la palabra que más me regatea remataría

Voz 13 05:49 pues esto hay que hacerlo así

Voz 12 05:53 no puedo con eso me supera gracias buenas noches un abrazo

Voz 14 06:03 tengo las las desde es buenísimo Francisco aparecer en las cinco de la mañana y se vino usted la alarma no ven hacerle una visita

Voz 15 06:14 sí sí sí hacerlo si os si eso también da mucha rabia un bueno quiere contarnos cuál es esa frase repetitiva esa pregunta reiterativa a esa muletilla

Voz 16 06:31 esa pregunta molesta inquietante con la que convive por su profesión también podemos hacerlo en el entorno más personal eh

Voz 14 06:40 el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta

Voz 17 06:43 cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Si nos lo quiere enviar en forma de de nota de voz

Voz 14 06:53 de audio a nuestro número de whatsapp novecientos cien ochocientos sin quiere hablar en directo con el equipo de Hablar por hablar o la Sagrario

Voz 18 07:02 las rachas FLA buenas noches desde Valencia clanes cosas pues encantada de hablar con usted

Voz 19 07:09 pues yo no estoy muy por lo que es lo que te voy a contar no tengo muchas ganas pero lo voy a contar que el día el día uno con mi hijo los años el segundo el día dos de ese matón mi hija de botica pagan cara Alarcón

Voz 18 07:27 hace cuanto Sagrario hoy el mes en vez de

Voz 19 07:30 pero el día dos de enero

Voz 18 07:32 pues te mato abro la mayor lo sí sí sí

Voz 19 07:35 la de los siete que era uno sigo aquí es que venía bien porque el marido es no no le gusta sentí ruidos ni nada y yo no quería en el día yo ha estado cuatro años sin hablar con ella cogía el taxis de Valverde a para aquí Valencia venía Bermejo ya había empieza esta le pagaba yo el taxi para que viniera a verme estaba aquí dormir conmigo si va tan contenta MS Mato el día doce de enero no saber combinar Said si tengo cinco hijas y dos hijos China que que el otro día también lo dijo la mujer que se había matado a su hija

Voz 18 08:19 sí yo sabía muerto

Voz 19 08:22 estuve sintiendo lo siento toda la noche a los hospitales cuando estaba en el hospital me llevó a la radio los sentidos también al alcohol no cuando voy a que estado cuando esto de mi estado no lo sentí porque como muy yerno no puede sentir una amiga derruido nada la televisión va a sentir la misa a conocer estos sólo de la tele y lo oía un hombre que no quiere ruidos que vamos a ser hija mía que vamos a hacer y hoy Atenea ve cuando nieto que lo operaron de la rodilla tú maldito que se le cortaban la piel cortada de cáncer hace quince años y ahora tiene veinticinco si lo hubiera a lo bonzo que está madre veía me ataba todo si si tanta cosa te quería contar que no sé por dónde empezar

Voz 18 09:20 no se preocupe Sagrario lo voy preguntando lo primero que quiero es de verdad darle mi más sentido pésame además tan reciente que imagino que no que no será fácil ni

Voz 19 09:31 tu sabes que estás no puedes salir a la calle que no puede salir tumbos tú sabes a mí la gente que me conoce porque yo recogió cartones y allí ropa a ti que te hacen falta chispa a la que se murió siempre está sagrario tiene tan traído ropa pequeña me aguarda agrario si tienes esto me lo altas si soy así

Voz 18 09:59 dice usted que no sale a la calle porque toda la gente demuestra su cariño no la arropan la tienen muy

Voz 19 10:04 todo todo el mundo todo mundo se alguna lo batiera la la basura la ropa advertencia a esa bien que siempre te falta

Voz 20 10:12 es suya si es que soy así

Voz 19 10:16 no lo contrario media Mis hijos me regañan pero no puedo remediar

Voz 20 10:21 hice tengo que hacer si soy así

Voz 19 10:23 no yo ahora no tengo acomodaticia el otro día la mujer yo soy muy ayudándole a toda la gente esto es que no tengo Animos vena Dena Adena me hago la cama no de Sabonis OMS cambia la cama ya la tengo tengo da Randall ha secado pero lo cierto como Sasec a quien lo tengo tengo guardo pero mañana viene una hija me ducha porque no puedo luchar porque ya tengo muchos años tengo este yo no de ocho en doce que convirtió seis que cumplió este mes también once de enero cumplirá ochenta y seis si investiga tiene veinte años menos que yo menos yo sólo en ello la tuve ya

Voz 18 11:09 exacto entonces mire usted sola

Voz 19 11:13 no tengo un hijo conmigo que saben con la mujer y lo tengo aquí adentro pero todavía me caí y me vine pierde levantar ya tienen estamos la vida es así narró Ron los otros cada uno está en su casa ayudados yo muchísimo a mis hijos les ayudó muchísimo trabaja mucho mucho mucho mucho mucho mucho Iceta que no queremos por el trabajo también siempre estoy ayudando a la gente bueno cariño que hay otras cosas más adelante

Voz 18 11:45 Sagrario

Voz 19 11:47 Ivins Nieto que está muy bien gente de ciencia año con lo operaron estuvo lo que se le cortan la pierna de de las rodillas

Voz 18 11:57 ya está estupendo ahora dice

Voz 19 11:59 esa que altísimo yo cuando era joven cuando me case mira tengo que entera a mi marido los voz digo ya Sina donde los hijos que tengan las chicas la digo gordos de oye ahí que me han salido unos unos chicas más guapas

Voz 18 12:17 con buena como vuelos labios como quería usted

Voz 19 12:23 fueron gordos para poder pintar fíjate

Voz 14 12:26 yo diría que la UE me mujer

Voz 19 12:29 pero si yo estuve amiga estés trabajando toda la vida era usted comemos en Francia también que te lo conté

Voz 18 12:36 sí vivieron en Francia

Voz 19 12:39 Dios tengo tengo me de Messi con tres este con tres a dar mi empeño mis agredido tenía tres añitos recién cumplidos estuvimos nueve años que codo también de ahí mire voy tirando p'alante bueno corazones cuanto Lugo darle en este gran digo yo todo ahora no tienes todas noches esto hay revuelta paga de mi pueblo que también te escucha

Voz 18 13:03 el que seguro que estará oyendo el brazo

Voz 19 13:06 a Petra que es uno de esos ya quedó murió en estará en la tiene la hija de allí en el bar de Alarcón

Voz 18 13:18 me gustaría usted que la visitarán Valencia que le gustaría que la visitara en Valencia

Voz 19 13:23 claro y día en Valencia pero como la mala polariza la tienda allí de un bar él hace la comida Hay fumar está aquí con ella porque tienes dos hijos tiene dos hijos un chico y una chica está casado también en ella con un nieto está estudiando aquí también chavalillos con el torneo Sagrario mujeres que usted mujer esa de que le compre

Voz 20 13:51 de los libros de poesías a la cita

Voz 18 13:57 qué tal dímelo a si lo compró usted

Voz 19 14:01 he comprado dos dos libros el que no lo vendía a la muchacha a los camioneros que se animen de de llamarte di pitar que me gusta mucho cuando pita bueno Pando norte del dos se le rompió los dedos por toda la carretera

Voz 18 14:16 sí sí sí hace unos años ya que memoria tiene usted

Voz 19 14:19 desde eso memoria tengo mucha memoria oye no se les eh

Voz 18 14:24 no sabe usted leer ni escribir

Voz 19 14:28 hice uno los triunfos de apuntado me costó veinte euros apuntaron chico hijos tengo se teléfono de lo tengo qué no te llamo como veis

Voz 18 14:36 te euros veinte euros

Voz 19 14:40 no me costó de soy el otro reabría el dijo que se fueron donde hay que decir que me ciclos padre veinte euros que exige al tal mi padre ya muerto dice os daré para no

Voz 18 14:52 momento el sagrario chico le cobró usted veinte euros por memorizar un número de teléfono

Voz 19 14:59 no yo tengo los números tengo muchos décadas de mis destina el de mi hija el de tengo muchos teléfonos llevó la memoria en lo de mi hija la del pueblo lo tengo en mi cabeza

Voz 18 15:12 Sagrario Romeo me llamó usted una madrugada verdad contando que no sabía leer ni escribir que alquilaba pisos que se hacía usted sus propias cuentas se había buscado su propio su propia manera de entenderse con los números con las Peset

Voz 19 15:27 es que yo hacía rayitas están dando reales eso ha dado paso tenía yo Morales apuntaba lo que me verías tú luego después de la cuenta que me iba yo

Voz 18 15:47 seguro seguro Sagrario

Voz 19 15:49 te acuerdas de Milla no sí claro que sí

Voz 18 15:52 todo con claridad

Voz 19 15:54 es un más

Voz 18 15:58 una chiquillo guapísima tú

Voz 19 16:01 unas compañeros estupendas

Voz 18 16:02 sí no no no tengo o no tengo una niña es Adriana la que tiene una niña sí muy bien muchísimas gracias Sagrario

Voz 19 16:15 pero a ver si me animo décima ánimos pero sabe lo que hago

Voz 18 16:18 qué hace usted para además

Voz 19 16:21 pues puesto más hasta muy tarde y luego no tengo duermo de día ya como Brassaï era hace Mihai I extremadamente tengo mi habitación el pasillo retorcido que no tengo cuatro tasas y la cocina si la cocina es un pasillo muy pequeño eso es lo que tengo el cuarto de baño sí bueno pues nadie

Voz 18 16:43 descanso

Voz 19 16:45 siente para que vea que sí que te siento de tú gracias ya hay una mujer que el otro día tenía siete hijos también que también que no sé si que me dijo que se había muerto una hija también buen juego hagan tanta gente

Voz 18 17:02 adiós un abrazo muy cariñoso Sagrera buenas noches

Voz 19 17:05 ya dos de enero se mató mi hija mira a las diez de comiendo con ella desayunando con ella a las doce Se Mato

Voz 18 17:17 hay Sagrario muchísima fuerza que no le falte para usted la fuerza te descanse buenas noches

Voz 14 17:55 pues en Twitter escribe floreciente aquí injusto hay que dura es la vida como Te como te pone la zancadilla

Voz 22 18:02 eh que nadie es esa exquisita dinero o qué

Voz 23 18:43 bueno así parece volvemos a

Voz 14 18:47 al tema de la madrugada alquile proponemos se porque el tema lo marca usted lo elige usted esa frase repetitiva esa pregunta molesta

Voz 23 18:56 sí ése

Voz 14 18:59 Dick inquietan

Voz 23 19:03 o ese comentario reiterativo que le molesta

Voz 14 19:07 Miguel Ángel en Twitter nos pregunta ha salido ya el famoso esto son lentejas si quieres las comes y si no

Voz 23 19:16 las dejas PGP lo decía con frecuencia cuando

Voz 14 19:21 fui delegado sindical quitamos esa bonita costumbre

Voz 24 19:25 qué es lo que más puede estar ahí

Voz 14 19:37 recuerde el número de teléfono para enviarnos una nota de voz un audio es el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 25 19:44 hola soy Gemma de Zaragoza juventud que me hacía bastante gracia inversión bastante a menudo en el trabajo hace muchos años cuando trabajó en la escuela con niños pequeños el recóndito Tour este si así ahora solemos colocar emparejarse ellos que preguntaban si pues eso en algo que Romney gracias por escuchar

Voz 3 20:24 noches de Valencia

Voz 13 20:30 lo que me la verdad y mi tu galán narices son los dijeramos los intelecto si estos galos externos que degolló quede vilero Éstos son la gente y a mí me remata lo que los este yo ahora hacia buenas noches

Voz 16 21:13 está muy bien es lejos de Luis es que es cierto que hay cosas que no sacan de quicio que en realidad son nimiedad es no pero es muy divertido

Voz 14 21:23 gracias José Luis gracias Gemma muy tierna esa anécdota señorita en parejas dedos que miedo e preguntarle al niño lo que entiende por pareja seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el Watson del programa para que nos envía una nota de voz un audio preguntábamos le estamos preguntando por esa frase repetitiva por esa qué le toca las narices como decía que le inquieta que le molesta e incluso que le hace mucha gracia y el número de directo es el novecientos cien ochocientos es el que ha marcado Irma desde Badajoz

Voz 18 22:08 buenas noches Irma hola gracias por esta llamada

Voz 27 22:13 a vosotros os escucho todas las noches y lo que me molesta mucho que yo trabajo para el público que pasan por encima tuya no te miran y te dan los buenos días buenas tardes

Voz 18 22:27 cuando entran o al lugar donde se trabaja por ejemplo

Voz 27 22:31 yo trabajo una estación de servicio y las élites que pasan por encima tuya era haciendo obra estamos ampliando los servicios entonces tienen que ir al restaurante vienen no te miran y te dan la cara el servicio de Vigo señora tiene que usted al restaurante dice Si no consumo me deja entra usted me está dando a mí las buenas tardes me está consumiendo no yo lo que digo es trabajar al público lo que hay que aguanta lo que hay quebrará que no te miran hacia por encima de Tuilla como si fueran más que tú no vine uno con rastas

Voz 18 23:13 claro y ese de repente sí que les saludar no lo del estereotipo pues si no siempre funciona Irma no sé si lleva muchos años trabajando cara al público doce años son unos cuantos años ya para tener una experiencia y una opinión al respecto esto antes ocurría o viene siendo de un tiempo a esta parte este tipo de

Voz 28 23:35 quiero decir estoy trabajando pasan por encima de que tú

Voz 18 23:42 ha sido así

Voz 27 23:44 esto viene y te da las buenas tardes entrar en el servicio señorita vino un letrado Alvin bien de estío con un buen coche y es que no tenían piensa usted

Voz 18 23:57 firma que es una cuestión de superioridad de que hay personas que se creen por encima de otros sí

Voz 27 24:05 y la educación

Voz 18 24:07 León

Voz 27 24:08 y la gente la como digo la crítica a Mona más que verla por el aspecto que tengan muy equivocado al modo tiene más educación lo que vienen peor vestido Pedro Urraca I con un Mercedes con mucha adecuado tanto hombre como viveros y eso hace que te miren por el finas

Voz 18 24:33 duele Irma entiendo que no está trabajando en este momento no

Voz 27 24:38 sí sí que no

Voz 18 24:40 normalmente trabaja usted de noche y mañana tarde noche y a los los turnos Irma muchísimas gracias por dejar que la compañía hemos Si gracias por llamar a Medina buenas noches buenas notarlo

Voz 14 25:45 comunicación no haber mal pero no verbal pero dice Pokemon que nos ha pasado que hablas con alguien que mientras tú lo estás haciendo él mueve los labios como si reprodujera lo que estás diciendo la Cristian Valverde le molesta mucho que cuando está en la tienda atendiendo existen

Voz 34 26:08 no eh

Voz 14 26:12 el novecientos cien ochocientos el número de teléfono del directo de hablarporhablar o la Diego buenas noches

Voz 35 26:19 hola buenas noches qué tal pues encantada de hablar con usted gracias por la llamada venga no les tutea vamos a mí lo que me molesta muchísimo que que cuando yo soy camionero alivio

Voz 36 26:35 trabajando con el también Freire molesta muchísimo que le tomen por tonto si te explico hace poquito tuve una avería en el camión que eran una tontería echaba aceite fíjate lo que era echar aceite si le pregunto un mecánico que trabajan bien empresa ahí me dice dice pero tú sabes por dónde se echaba aceite yo me quedé pensando digo yo he visto un agujero con una aceitera dio yo creo que para la ensalada no es pícaro me me eso me me me enerva no que me hagan que nada esas cosas aparte de de de de que te digan esas tonterías vamos con a mí lo que dice la gente osara la forma de hablar no voy algo que me que me sangran los oídos es cuando dejen la televisión escuchas en la radio algo y ves que te dice es que esta pareja no es mi prototipo les por Dios pero como que prototipos el aspecto tipo se ha mostrado

Voz 18 27:27 a la roja

Voz 36 27:29 sí hay mil cosas que que te que me puede molestar no voy yo digo sobre todo pues yo que viajo por toda Europa Si veo cosas os preguntan cosas que que que que vamos que llega un momento en que uno ya tengo un negó de tener un momento en que tener sobre todo cuando estás harto de trabajar te sueltan alguna paranoia vallada como decimos en Asturias

Voz 18 27:52 pero son con mala idea Diego piensa usted que son intencionados

Voz 36 27:56 pues mira no bueno si no si no te explico yo ando mucho por por Europa entonces yo hago hago Francia

Voz 37 28:05 vale bien Bélgica Alemania

Voz 36 28:08 a Holanda Dinamarca Si sobre todos los alemanes cuando te dicen algo te lo dicen a mala leche abundaba aleccionó entonces ya te digo llega un momento en que en que en que unas cosas son nada nosotros lo detienen como como me puedo explicar a nosotros decimos sin que no porque es una forma darla como decía al compañero que decía pero que trabaja un camionero no sé es una forma como ve que lo dice sin querer no entonces hay otros sitios que ya hemos ves que te lo dicen a la U no como como si ya te digo que hay momentos en que en que es que les llegan Hervás no y sobre todo ya digo comentarles que escuchas a la televisión lo que es del prototipo no que

Voz 35 28:48 el error Roures no

Voz 36 28:50 sí sí sí sí mira hoy personalmente escuchen otras pueden decir adiós

Voz 18 28:56 no hace falta Diego quiero decir nos lleva a ningún sitio vamos tampoco pasa nada pero como no nos lleva a ningún sitio pues

Voz 36 29:02 no pero bueno bueno escucha es hacen preguntas a la gente de la calle sobre todo de cultura general ahí yo me llamó la atención de que a chicos de estudiantes sabes quedes fulanito me acuerdo del nombre perdóname entonces ya sabes quiénes fulanito el empalador entonces a mí eso me preguntan en la calle yo lo sé no podrá bueno empalador debe ser un asesino estoy chico decía sí sí sí un actor porno que decía antirrobo por Dios es el conde Drácula no hizo esto dijo no que punto de la vida más de mí

Voz 27 29:33 ahora vamos a parar

Voz 36 29:35 entonces me gustaría extenderme Macarena te lo juro pero llegaba mi destino que estoy en Puerto Lumbreras

Voz 18 29:41 pues venga os escucho todas las noches

Voz 36 29:43 sobre todo cuando estoy en Alemania cuando escucho por internet me alegro mucho de anoche ahí enhorabuena por el programa el equipo que tenéis que es una maravilla

Voz 18 29:51 no se hable más Diego muchísimas gracias

Voz 36 29:54 muy puedo darme las noches amenaza más amenas iba a decir amén

Voz 35 29:59 pero amena hasta pronto muchísimas gracias muchas gracias por esto

Voz 14 30:51 vamos a conocer a Manuel de Madrid buenas noches

Voz 18 30:56 gracias por llamar ya adelante

Voz 40 30:59 la imprimir Dudek los porque la verdad es que ese giro en yo he que hoy curiosamente a las dos en puntos sin motivo aparente pero es que ya tengo el horario que ojito como quiero de Ximo de gentes que no hubieran Rory al menú sea ves que sabéis que el día ocho de marzo celebrar el Día de la mujer Trabajadora

Voz 18 31:29 si el día de la mujer de unos años a esta parte

Voz 40 31:32 es me me estoy acordando en las mujeres costar bastante tiempo cortes poetisa Gloria Fuertes

Voz 18 31:43 sí

Voz 40 31:45 el ciento de un año de nacimiento que murió en mil novecientos ochenta y ocho ella siendo yo presidente del Colegio Virgen de San Martín de Valdeiglesias el ex que junto con otros a nuevos empresarios porque yo tenía allí funde la imprenta entonces yo era el presidente de las diez entonces de todos los entes Course que en la fiesta de curso del año ochenta mil novecientos ochenta y uno que seguían colabora para comprar un ramo de jugadores compra de regalo para niños para poder el payaso muy y bueno la verdad es que yo me relacionaba con bendito el Ayuntamiento de la zona y con mucha adiós recogimos bastante dinero vino Josefina por ella vino ojos de hecho Josefina Gloria que venía cool curiosamente como ella era que Rachel ético

Voz 40 32:56 venía con un pantalón un acuerdo chaqueta y la corbata bueno se presentó allí y y que una vez que el acto de entra de la calle gloria para el sin chimenea pues Gloria al final resolverlo niñas tiene se volvieron locos que me encuentra quedan y dos unidades de la nueva entonces Samuel y pico y allí bueno pues el Financial Times éramos un ramo de flores Gloria mira lo he venido yo he venido se les iba tomando Gekko para ellos como nosotros me siento lo yo me siento más tranquilidad ha seguido los dos pues dejó de tener eco me para contar que no año tengo de trabajar

Voz 18 34:01 no

Voz 40 34:02 eso creo que fue un Ag2 haciendo su parte que del dinero a Rosa Díez como él se lo creyeron y bueno pues yo fundador de revistas bueno que alguna en la conducción Vila mi color natal que Heim entre y digo esto porque yo propuse que enseñó a las autoridades locales que algún centro alguna avenidas se lleva el nombre de Gloria Fuertes sí bueno yo pasé la idea sería muy dicho Josefina un motor como tú sabes la mujer de Marcelino al seco con días que ejemplo de mujer trabajadora luchadora sobre todo a nivel va muchas veces mencionado Manolo dos pasa como dice mi marido y a Josefina de ver lo mucho mucho entrábamos ves recién cuando empiezas a merendar como Marcelino ella la ley una manera de ver con otras personas que me han gracias a Dios me lo hice acuerda de ciudades no

Voz 18 35:37 oye

Voz 40 35:38 que los mimbres hay ingeniosa pero no quiero decir personas excepcionales timbre de métodos para coso ovillo Burton Manuel entonces

Voz 18 35:57 tuvo la desgracia de

Voz 40 35:59 en del síndrome tóxico fracasó yo no llevó a muchos afiliados la Abogacía ella trabajaba en la calle esas facturas y conoces apenas a Cristina Almeida en solamente se anima a la huelga a todas las mujeres trabajadoras el conocido el trastorno bipolar juego gracias a ese consorcio me das excepcionales médicos y psiquiatras les pero complicadísimo gente acá no eran mujeres en tu nombre buenas maderos la gente revuelve las lucha como que no si no se concibe nada de nada

Voz 18 37:05 gracias a usted

Voz 40 37:07 junto a ella era relajado

Voz 18 37:10 no se preocupen mucho

Voz 40 37:12 desde hace años

Voz 18 37:15 es un beso Manuel gracias

Voz 14 37:18 hice nada más pues nada más y nada menos como reconocimiento a mujeres ejemplares que sean

Voz 41 37:23 han cruzado en el camino

Voz 41 37:38 novecientos cien ochocientos para el teléfono gratuito el de directo

Voz 14 37:44 recuerde que si quiere enviarnos un whatsapp una nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 42 37:59 buenas noches saludo para todos los compañero de la carretera de apoyo a mí lo que me revienta mucho de esos que emiten en cada frase la coletilla de vale cualquier cosita que dicen la terminan con Bale eso me revienta muchísimo buenas noches y un saludo

Voz 44 38:21 o la ante todo perdón por la bosque ya veis que esto y la tengo un poco tocar

Voz 45 38:26 cada eh bueno me llamo Ana

Voz 44 38:29 quería decir dos cositas que Mr patean soberanamente que son dos coletilla es que ese dicen dicho lo cual o dicho esto eso en todas las tertulias lo veréis dicho lo cual no sé qué dicho esto no sé cuánto es que no lo soporto si hay cuatro contertulios lo dicen los cuatro

Voz 16 38:52 es tremendo buena hasta los mismos presentadores son moderadores refiera televisión

Voz 46 39:01 pues buenas noches a mi lo que más me molesta que era cuando yo trabajaba de vigilante de seguridad en un gran centro comercial puedo decir el nombre El Corte Inglés y me llegaba algún cliente a preguntarme dónde está el servicio y yo le decía digo arriba en la primera planta lo tienes tiene entonces tengo que subir no alguna BCP callada pero otras tu Begues al Teri decirle lógicamente siete ira tiene que subirse ahora señor ahora estoy el transportista Yeste mi claxon

Voz 47 39:36 estuvo sí

Voz 14 39:38 eso es para Sagrario ahí que lo había pedido antes

Voz 48 39:42 buenas noches Macarena Fredrik Jaime de Sevilla cubre Kabila muletilla embalse muchas gracias de la gente de pueblo de Villamartín que te están contando algo eso es que sabe lo que te digo sabes lo que te digo sabe lo que tiene cada Lete cuenta con constante preguntarte es algo que te digo sabe lo debo

Voz 47 39:59 con lo sabe lo que te digo agradecérselo lo que te digo

Voz 14 40:04 la desatada bastante rabia gracias Jaime y el vale del principio sí eso uf cuesta mucho eh aguantar una conversación con vale vale seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco o la Michel buenas noches

Voz 18 40:26 buenas noches adelante la escuchamos que nos cuenta

Voz 49 40:30 eso lo primero que salió esa toda la gente que estamos diría que somos grandes lo todo mejor Site Lehman se presten sus alegrías su psiquiatra pero en especial me gustaría mandarle un suerte ahora comienza que salen de echado al propio Ésta es el de Mollet

Voz 18 40:57 seguro que sí vamos

Voz 49 41:00 tanto el llevo muchos años atrás por todos los y a todo color cuando arrancó el timón una persona así te llevas hoy donde han

Voz 35 41:17 son así

Voz 49 41:20 creo

Voz 35 41:23 por ello

Voz 49 41:24 pero yo hermano buenas e ocho ten cuidado con lo que no que va

Voz 18 41:40 Le previenen de la Guardia Civil lo de la carretera

Voz 49 41:43 sí porque ganar por el tema

Voz 18 41:46 ya ya

Voz 49 41:47 logro me enamoré

Voz 35 41:50 sí que tiene que yo soy yo con mi vida

Voz 49 41:56 estoy feliz que no lean en ante tiró p'alante campeón

Voz 35 42:02 tengo una amigo está hace un año enhorabuena sí pequeñito que últimamente comida de yo nada porque nada y ahora yo por la alegría no que viendo qué buen cambio de lágrimas

Voz 49 42:20 fantasma y además ningún compañero que envió Muro de las Lamentaciones te va con su chavala aunque el tío va hecho un lomo que es ya espejo y mira que llevo años aquí cada día hace más porque que sepa que nosotros aunque no sabemos el mundo que hace su casa ya está a un buen puñado de profesionales que hay en la carretera que son muchos coches de fuerza Guardia Civil constatado tejer no sancionando cuando lo si para echarle una buena reprimenda o no el que no considera es yo lo considero que nada hay yeso así que no tiene interés para todos los españoles

Voz 18 43:19 es lo mejor para Manolo y también para usted Michel muchísimas gracias

Voz 49 43:25 un abrazo

Voz 18 43:28 le iba a decir tenga cuidad

Voz 14 43:29 pero si es que al final caemos todos lo mismo eh

Voz 16 43:44 hola buenas noches Yagüe le llamó María a mí la palabra más son las personas que hablan a cada momento dicen que ya no Tía tío Kio es más patea adiós buenas noches un saludo para Castro

Voz 45 44:11 los rostros que yo no aguanto que me digan Miras entendió

Voz 2 44:19 un beso

Voz 13 44:22 ha molestado mucho Damián

Voz 45 44:25 hola buenas noches a mi una expresión que me hace mucha gracia en lugar de él si será así como también que las actas para raquetas

Voz 13 44:42 muy buenas noches en muchísimas gracias a todas ya a todos

Voz 14 44:46 ha recordado una de las oyentes una frase que me molesta mi mucho también de la de la gente más joven especialmente es una muletilla cuando están hablando tratan de explicarte algo y dicen esto es en plan que en plan que hay nipón y me pone negra digo en plan no ningún plan

Voz 13 45:04 yo siempre lo digo esto esto es el plan que venían me a mí eran plan que

Voz 14 45:17 comparte porque mal que en Valencia es muy típico la coletilla de enano

Voz 51 45:21 no no me

Voz 14 45:28 pregunta de Pete unía a las cuatro menos diez las tres menos diez encarar es que pasa ese puesto

Voz 52 45:32 hoy de acuerdo toda la buena gente siempre están pero hay madrugada

Voz 14 45:43 es que no llaman

Voz 18 45:49 hola buenas noches desde Madrid gracias por su llamada

Voz 27 45:54 mira al corren muy bien

Voz 18 45:57 pues adelante Camil usted dirá no

Voz 27 45:59 no lo hace ocho años trabajaba en el parque de atracciones y me preguntaba qué redonda trabaja para captación de hoy que Miengo no sé no sé qué pensaba se yo la hora que estaba era montando me la tengo cacharritos

Voz 18 46:20 se margina

Voz 27 46:22 sí yo lo que hacía era en un quiosco con una olla haciendo palomitas entonces no hubieras no ha prescrito y que viene trabajando él relaciona relaciona Diego P

Voz 18 46:36 es que eso era tenían que explicar que no era tan divertido como parece desde fuera no

Voz 27 46:43 en pleno verano con una hoz ya calentita pierdo palomita pues hace un poquito de calor

Voz 18 46:53 alguna vez fue al parque de atracciones a a disfrutar no a trabajar es decir se subió en los cacharritos en las atracciones todas estas cosas cuando mi hija no

Voz 27 47:05 vamos de Kenia pero vamos desde entonces no me comí una palomita

Voz 18 47:09 mal cogió manía les cogió manía las palomitas

Voz 27 47:16 no es que los BOJA querer todos los días está haciendo bolsa de palomitas pues el menor alumna que no sabría donde de palomitas al gordo

Voz 18 47:30 cuántos años sin probar las palomitas

Voz 27 47:33 pues esto tengo sesenta y hace como XXX o tres desde entoces

Voz 18 47:39 pues se esa sí que es una manía duradera lo en la pues muchísimas gracias por llamar

Voz 27 47:48 a vosotros muy divertida también esa anécdota

Voz 18 47:51 buenas noches

Voz 14 48:46 venga más frases que nos sacan de nuestras casillas en el entorno laboral frases con las que convivimos Miguel Ángel Martín yo tengo un compañero que siempre cuando nos enfrentamos a un problema dice esto es la pescadilla que se muerde la cola y lo peor no es eso lo pero es que el remata com voy a dejarlo todo para poner un puesto pero nos ponen negros y negras a todos ya todas

Voz 14 50:26 tres minutos para que el reloj de la madrugada marque las cuatro las tres en Canarias yo no sé usted pero yo estoy preguntando por Alejandro como estar Alejandro

Voz 13 50:37 Alejandro tiene

Voz 14 50:39 la empresa de artesanía artesanía en esparto y a las nueve de la mañana de este jueves tiene que entregar siete estatuillas siete trofeos confeccionados con esparto son los carros clásicos y les faltaban cuatro hemos comenzado la madrugada con él estaba cosiendo uno de ellos mientras nos atendía cómo estará cómo era la cosa

Voz 2 51:13 en la

Voz 14 51:31 y en cuanto a la pregunta de la semana le pedíamos preguntas molestas inquietantes reitera

Voz 52 51:36 vivas que le hacen sonreír y hemos ido cambiando hemos llegado hasta las coletilla no hasta las dice Ever Grimm a mí me mata cuando empiezan una frase respondiendo con un sí bueno o no la verdad es que nos están muy naturalizaba no Alejandro buenas noches

Voz 27 52:04 cómo vas

Voz 54 52:06 muy bien la verdad ya terminado nueve

Voz 35 52:08 en ambos los suyos cosa te quedan tres requieran torero

Voz 14 52:15 sí lo vas a conseguir porque empezamos hablando en las dos son casi las cuatro de sobra de sobra

Voz 35 52:22 Alejandro le cogió ritmo

Voz 14 52:26 oye qué bien qué bien que hayas llamado un abrazo muy cariñoso y venga dale al aguja

Voz 18 52:30 a Diango

Voz 55 52:33 han querido sí

Voz 18 52:35 David nos ha seguido es parte me muy bien yo soy seguidora también eh venga un abrazo y ánimo