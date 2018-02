Hablar por Hablar (22/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 2 00:00 los

Voz 12 05:13 y cuando pasan unos minutos de las cuatro de las tres en Canarias Elena Sánchez en reflejos se ha fijado en el día internacional de la lengua materna en el valor de la pluralidad lingüística

Voz 14 05:30 reflejos Hablar por hablar este miércoles que ya descansas el celebrado el Día internacional de la lengua materna una fecha instaurada por la Unesco para promover el valor de la pluralidad lingüística os recibimos con nosotras Albert Costa profesor de investigación del Centro de cognición y cerebro de la Universidad Pompeu Fabra y autor del libro El cerebro bilingüe para hablar sobre el aprendizaje de los idiomas y lo primero que le preguntamos es por el concepto de bilingüismo

Voz 0587 06:12 bilingües aquel chico que ha nacido y ha crecido con dos lenguas que domina a las dos de igual manera que lo la gente que conocen que es capaz de hablar en dos lenguas aunque tiene una preferencia una más que por la otra y en cambio utiliza segunda lengua muy habitualmente entonces utilizó la definición de bilingüismo es compleja no queremos dejar fuera tanta gente que es capaz de comunicarse una segunda lengua

Voz 15 06:36 aunque la teoría apunta al dominio de la lectoescritura en la comunicación oral al vernos aclara que lo más importante es la utilidad social

Voz 16 06:43 Bach y finalmente lo fundamental es el uso a

Voz 0587 06:46 a oral de de la Lemus lo que les importa si finalmente mucho más es utilizar la lengua en un contexto social no es ser capaz de comunicar es verdad que la lectura es importante es que ciertos trabajos es ciertamente importante para poder leer poesía en inglés yo creo que lo más fundamental esa capacidad que podamos tener para comunicarse unos con otra gente y en ese sentido la capacidad total que es de las cosas que cuesta más que una segunda lengua en este sentido

Voz 14 07:14 ciencia se ha encargado de entender cómo son los procesos de aprendizaje en los seres humanos y los estudios revelan que existen tres áreas diferenciadas los fonemas el vocabulario y la gramática

Voz 0587 07:24 esos tres dominios diferentes sabemos que dependen de partes Fred Gales diferentes también partes rurales pueden ser más o menos plásticas dependiendo de momento por ejemplo a la los sonidos hay sabemos que para aprender los líderes de una segunda lengua bien cuanto antes mejor realmente en cambio para aprender la las palabras es la segunda lengua eso es usabilidad que nos queda abierto a toda la vida continuamente estamos apretando palabras nuevas tanto de la primera lengua como de la segunda estabilidad para Kiril palabras nuevas queda abierta las partes del cerebro que se encargan de estabilidad son más plástica si queremos durante el tiempo siempre quedan abiertas y la gramática pues es una cosa que sobre él empieza a el mal de la quiniela una Gramática nueva

Voz 17 08:09 Aaron que deis el estáis Craig nuevo stay y que ha dado nuestro Spanair amén

Voz 14 08:21 según los datos aportados por el Ministerio de Educación en España novecientas setenta mil alumnos estudian en centros bilingües y hay casi cinco mil trescientos colegios que ofrecen este tipo de enseñanza por otro lado sólo uno de cada cinco españoles asegura hablar inglés con soltura la clave está en la utilidad que le da mucho Mussolini

Voz 1802 08:39 el quid de la cuestión va a estar en el uso de esta lengua sea imparable chico SIP que eclesial para ver una película para interactuar con otra gente que se puede comunicar en esta segunda lengua digamos el que está siendo más a quien para el aprendizaje del inglés de nuestros adolescentes que esos juegos de la Playstation porque lo podemos a Play Station la gente Cogeces de otros países pylori Cabrera que tienen para comunicarse en inglés

Voz 14 09:14 decían que una buena motivación nunca falla hay personas que tienen un talento natural para este tipo de aprendizaje

Voz 1802 09:21 hemos que haya muchos estudios que hemos realizado nosotros que muestran que si para los sonidos por ejemplo me ha gustado esquí y creencias en la habilidad en la primera lengua ya en la primera lenguas la capacidad de discriminar sonidos ayudan ah aquí esto nidos en la lengua por decirlo de alguna manera se que tiene bueno ha huido en su primera lengua tiene bueno

Voz 14 09:45 las ventajas que tiene aprender dos idiomas a la vez son numerosas Ivan desde ampliar el mundo social y cultural hasta incrementar la memoria o el entrenamiento mental

Voz 1802 09:54 daría la impresión que la necesidad de hacer malabares cognitivos cuanto uno tiene dos lenguas eso para eso me refiero deshidrate focalizarse en una lengua mientras estás hablando ignorar la otra lengua es que la otra lengua el Notting interfiere juntos nuevamente en el discurso tenía que tienen que ver con el control de la atención exagerada como los bilingües estuvieran estuvimos Pinto gimnasia mental a la hora de estar el lenguaje yeso saludara después ayer los sistemas de general de buena manera más sentencia

Voz 14 10:29 tienen un sistema atencional más eficiente pero también un vocabulario más

Voz 1802 10:33 sabemos Klopp Lissavetzky hunden a tener un vocabulario más reducido que los monolingüe siempre y cuando consideren

Voz 0587 10:39 los cada uno por separado si las juntamos más vocabulario pero si miramos por decir algo el vocablo ha vivido una persona de Madrid comparado con el mío aquí en Barcelona de igual nivel social de estatus de igual nivel educativo es posible que su vocabulario y sea mayor que el mío aunque recuerda que el vocabulario depende de muchas otras cosas que no más de lo mismo sino que depende de tu digamos socioculturales

Voz 18 11:06 en su periplo a cabo

Voz 19 11:15 eh agua

Voz 14 11:17 se calcula que en el mundo se hablan en la actualidad entre tres mil cinco mil lenguas de las cuales tan sólo seis cientas cuentan con más de cien mil hablantes entre los idiomas más extendidos se encuentra el chino mandarín el inglés el español y el ruso en Asia se concentra el treinta y dos por ciento de las lenguas existentes a priori parece complejo aprendo todas ellas pero ya sabes por intentarlo que no quede

Voz 20 11:39 no no la eh qué voy más ah somos muy mercado

Voz 12 15:12 charlamos con José desde Cantabria o La Jose

Voz 23 15:16 hola buenas noches buenas noches y adelante

Voz 16 15:20 cómo estáis hablando del tema de las redes sociales y todo esto era una cuenta un caso ocurrido hace unos quince días el resultado de un amigo diciendo que en una red social bueno la especie de aplicación para móviles de estas para conocer gente y todo esto la mi nombre mis fotos Si mi dirección exacta entonces no era alguien había utilizado mis fotos y las había colgado en esa en esa aplicación dos tres que pues Tijuana y además la aplicación en donde no me interesaba estar vamos entrando que allí estábamos no era una habilitación de estas de conocer gente al uso si tuviera Guardia Civil a denunciarlo pero poco más que que me mandaron para casa el trato fue un poco un poco pues no agradable

Voz 1363 16:21 pero entonces no pudo hacer nada como como no entiendo Jose

Voz 16 16:24 pues me dijeron que tenía que imprimir la página destino que venían tenía que mostrar el caso es que para cuando al día siguiente quiso hacer eso perfil Éste había desaparecido poder no se pudo hacer nada gusta utilizando tu imagen tus fotos tu tu tu dirección tu tu nombre eh sabes lo que pueden comentar el rector la gente se piensa tienes tú sabes que Losada de aparte de la a la que es que tampoco era una página que me interesaba estar son no sé yo en estos casos que es lo que se podría hacer porque claro es una cosa que le puede pasar a cualquiera

Voz 1363 17:05 como cuánto tiempo llevaría su fotografía con sus datos ahí colgada

Voz 16 17:09 pues pues aproximadamente calculo que unas doce horas para cuando al día siguiente quiere tener ya había desaparecido el perfil Vidal no se pudo hacer nada lo que yo no puedo decir si es normal los a eh que te digan eso sí se podrá hacer algo pasa supongo que tendría que estar preparado otros dos casos no porque un día ya esto es una cosa que que es bastante habitual sea el tener que sociales perfiles fotos que era alguien que utilice tus fotos tu nombre tu dirección dos son le poco o no de la edad diría yo

Voz 1363 17:47 José era una página de contactos para conocer gente para

Voz 16 17:53 la vagina de con los gente dado mis fotos que las sacaron de un perfil de Osado para otras cosas me imagino vamos porque esas fotos no las tiene nadie son fotón Laleh esperamos que no que esas fotos no ya se utiliza en otra cosa

Voz 1363 18:17 nadie contestó a su foto no me da la impresión como contestó alguien supo está llamada de amistad dado de

Voz 16 18:27 a la persona que sea claro cultivado una imagen pero yo no lo sé yo sé que esa persona zombis bajen pero con la haría sería aragonesa pesos con la persona que me entiendes la gente que soy yo porque es una imagen

Voz 23 18:44 estaba hablando con otra persona ya acuerdo

Voz 16 18:47 hace es una idea más o menos sí sí Charles tienes de reutilizan tus fotos de la masa utilizó ella tus fotos para hacerle un perfil y la gente se cree que estoy hablando contigo pero antes que está hablando contigo que está hablando conmigo que yo estoy diciendo tu imagen para para mi perfil no se claro es lo que me preocupa también lo que ha podido decir esa Besora y el resto de la gente se piensa que soy yo que vengo de constructoras igual sea puesta insultar

Voz 1363 19:15 claro y luego me imagino que es una incertidumbre que le queda a uno no que es lo que habrá pasado

Voz 16 19:19 sí porque porque la persona que me avisó la personal que me avisó sorprendida de que yo utilizase esa página inmersos también dos fotos pues pues una yo creo que he visto que raro que tuvo unas fotos en eso yo como que fotos en eso sí que sale él tus fotos digo no no eso yo no tengo ninguna foto seguirle en esa en esta aplicación de móvil que es una aplicación para móviles y claro estrellado lo comprobamos si si efectivamente estaba ahí que la online se momento claro ya al día siguiente el seísmo

Voz 1363 19:53 sabes

Voz 16 19:54 entonces pues con nada no sé

Voz 1363 19:58 si ha tomado alguna precaución después de esto se puede hacer algo

Voz 16 20:02 pues que yo no no no porque es que no sé qué hacer es que de verdad que me volví loco amigo pero que hago para para que firmen estas fotos de aquí ya no el o no porque esto es un trámite que supo ver a tiempo pero lo que me interesaba es que las quitaran cuanto antes cuanto antes las quitas es mejor sí que utilicé por los todos dentro de la aplicación con unas que usada en un menú que hay para advertir a los no ser los responsables de la página ésta sea ese excepto por eso o porque la persona que lo puso pues lo digo porque eso ya no

Voz 1363 20:38 probablemente lo quitaron por eso no por la advertencia que hizo usted de que ese perfil no se correspondía con con la realidad

Voz 16 20:43 mientras las sí que hay varias opciones para es que no lo sé pero lo que más todavía me ha dado la impotencia porque va a la justicia te vas a a a acudir a los trámites que se recurrida en un habitual con que ONG tal porque es que llamé a inicios magos de las vías que están pero poner denuncias el trato fue bastante desagradable la Guardia Civil de Torrelavega

Voz 1363 21:11 pero se puede usted a la Unidad de Delitos Telemáticos hizo lo derivan a uno o exactamente cómo funciona eso

Voz 16 21:18 llamé para yo llamé a al ciento doce Vico oye me ocurrir esto están acostumbrados a la Guardia Civil me dijeron al cual me correspondía según creación es que yo no sé si estarán preparados con comida de Delitos Telemáticos aquí o no simplemente es yo creo que no están preparados porque me estaba tendido una persona después llegó otro así como que eran quedan poco superior ya empezó a poner pegas que decir que es que no sé qué que exhiben informática que imprima en esto y ojo eh entonces me gustaría saber positiva ocurrido está saber qué tengo que hacer

Voz 1363 21:56 pues muchísimas gracias a ver si alguien no lo puede decir

Voz 23 22:00 pues a ver si rueda muchísimas gracias a ustedes buenas noches

Voz 10 22:29 no nada bata de sus más bello pues mi

Voz 12 23:07 por nuestra parte nada más gracias por prestarnos atención que tengo bonito jueves y recuerde que cuando los demás duermen estará Adriana Mourelos por si tiene ganas de hablar por hablar es tanto Dávila

Voz 20 23:20 por hablar y Macarena