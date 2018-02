Hablar por Hablar (23/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 un programa que sale a Gonzalo claro como Colomo como la gente que va a ser un programa desde Chernóbil ir aún a una sola aquí hemos detectado contraje nivel de comedia cero vamos a ir allí que que en nuestra carrera dos pollo eso acaben con nuestra carrera es que es hermana muchísimo con Juan Muñoz fíjate fíjate

qué tal muy buenas noches son las dos y cinco minutos es la una y cinco signos escucha desde Canarias

Voz 13 04:58 una pantalla conforme están hijas súper expuesta y montones de situaciones que yo me quedé asombrado porque habíamos había hablado con mi ex y me había dicho que no le va a hacer nunca más que yo no sé qué pasó a una persona dentro de ellas para empujar a exponer toda su vida personal Regino Él nunca lo entenderé yo creo que hay que diferencia entre lo personal lo íntimo y lo público yo tengo cosas públicas yo voy con mis amigos a la playa de fotografía música y como yo no tengo facebook ellos se encargan de sacar fotos y eso me parece normal pero a domicilio para dentro o cuando se trata en este caso de menores yo no entenderé jamás

Voz 0020 05:35 una reflexión absolutamente actual la de Hugo hoy tenía una cita con el abogado porque no quiere que las fotos de su hija de siete años estén publicadas en las redes sociales

Voz 13 05:45 Assumpta que mañana tengo una cita muy importante de esas que hombre a no nunca hubiera gustado tenerlo que hay sitios en la vida de lo que durar la vida de una persona que mejor si puede servir picar estos sitio mejor no que en este caso pues sí está un poquito relajado

Voz 14 06:00 poco mañana la cita es como abogado

Voz 13 06:02 a las nueve de la mañana que es con respecto a a este en las exposiciones que hay en los tiempos que vivimos me creo una persona bastante abierta estoy no sé si la palabra correcta sería en contra de las redes sociales pero no soy no soy no soy favor a favor ella que tiene que haber un filtro impresionante a la hora de manejar esos sitios yo creo que se está perdiendo el oremus con con ese mundillo en cuanto al tema mío es en cuanto a la exposición de menores en la Red y como yo soy papá de una de una niña maravillosa que es muy siete añitos acude este año y la mano no entiende que no se puede poner una criatura en las redes sociales pues este fin de año pues me encontré con la sorpresa de que estaba mi hija por todo lo alto el facebook por esos todo ello cancha de una camisa porque si no la plancha hoy cuando me levante para ir a trabajar no a Bernard una camisa a esas horas

Voz 15 06:59 en este tema de del abogado pues aunque sea

Voz 13 07:02 a simple abogado pues se crea un poco de desazón un poco de malestar un poco de desasosiego no es plato que con gusto pero bueno yo tengo que reconocer que soy muy protectoras a otro aspecto de mi vida tendré montones de defectos pero con respeto a mi hija soy muy muy protector bueno cuando empiezas a parte de estos temas de las redes sociales que llevarse las manos a la cabeza ante la cantidad de si no se termina llegan a no está muy desmantelado el tema

Voz 0020 07:34 Alejandro llamó desde su taller de artesanía estaba trabajando contrarreloj para entregar unos trofeos de esparto que le había encargado en la Televisión Autonómica de Murcia

Voz 14 07:44 la convención proyecto de artesanía decoración con esparto Ponce realizó cabezas de animales para colgar en tu esposo y hace poco me ha encargado a la televisión autonómica debe Murcia la realización de un trofeo para una entrega de premio un vale el caso es que la entrega de premios mañana la entrega de los trofeos armaría diestro y terminando lo todavía qué es pues faltan por terminar cuadro pero bueno que digo una amiga mano a mano esta noche el la otra el profe es un carro estos antiguo tradicionales sí son unos veinte centímetros de ancho bueno quince al son bastante la voz laborioso y de medir el tiempo pero unas cuantas ahora pues cada vez son unos premios de un programa que se llama había habido de campo entregan premios pues supongo que la categoría serán como exportadores de fruta la cosa relacionada con el campo y la agricultura da mucho gusto en lo que ha hecho con tu mano aún perfilando una pasarela o en televisión la verdad es que fueron Fontán

Voz 0020 08:52 y cuando anoche terminábamos el programa casi casi Alejandro había terminado su cometido Jandro buenas noches

Voz 14 09:00 yo como vas muy bien la verdad ya terminado nueve porque eran doce

Voz 16 09:07 Rocío entre cosa te quedan tres

Voz 14 09:10 yo creo que lo conseguí

Voz 0020 09:12 sí lo vas a conseguir porque empezamos hablando las dos son casi las cuatro de sobra de sobra Alejandro si este jueves no ha dejado un daño irreparable para el que la única cura es seguir leyendo parar a Forges sus propias palabras y es que en el año dos mil dieciséis Forges comparte palabras con Macarena Berlín en la madrugada de hablarporhablar entonces y ahora quiere hemos escucharla

Voz 0216 09:47 tras las escuelas no entiendo porque y una asignatura de verlos puestas que las salidas de sobre qué bonito España que Eto'o en el Mediterráneo el contra España que recaen en la Península Ibérica es espectacular vitalidad no te digo también los Balcanes lo mismo sólo sitios maravillosos igual en Marruecos hay cada puesta de sol con el desierto que sabe lo que eso es Siroco remedio tal una maravilla no sé porque eso no será porque es así que son asignaturas importantes porque se aprende mucho de la vida no sabemos colocar las cosas en su sitio y le damos Olimpo CGT tremendo a tonterías dejamos pasar las grandes oportunidades en nuestra vida por no fijar a simplemente claro sabes lo que pasa que hicieron

Voz 17 10:30 con el humor gráfico es totalmente compartida osea no hay otra manera porque sino no existe el resiste si está la gente viéndonos

sigamos compartiendo miradas con Forges a través de sus viñetas cada madrugada

Voz 10 15:40 Adriana Mourelos Hablar por hablar

Voz 0020 15:46 y a esta hora de la madrugada lo que intentamos como decían Coque Malla y Ángela Molina es conversar de lo que usted quiera porque es usted el que cada madrugada decide sobre lo que hablamos la conversación que tenemos pero Nos gusta también hacer alguna sugerencia Elena Sánchez buenas noches

Voz 25 16:05 buenas noches este jueves ha fallecido el dueño del famoso bar palentino de Madrid conocido por ser uno de los escenarios de la película El bar de Alex de la Iglesia por ser también un establecimiento que dio de comer te pitos de ternera a varias generaciones las muestras de cariño no han tardado en aparecer tanto en el local como en las redes sociales con frases como gracias por el calor el amor entubar los cruasanes con ello queremos preguntarle si el acudir frecuentemente a un bar una peluquería un restaurante o una línea de transporte concreta Le género una relación especial le gusta el trato cercano con los comerciantes los profesionales que trabajan de cara al público

Voz 0020 16:48 que el trato con el que está al otro lado bien sea camarero de noche camarero de día camarero de terraza el maitre del restaurante el peluquero la peluquería

Voz 25 17:01 ya

Voz 0020 17:05 el kiosquero la quiosqueros que era una gran figura para estar el ganadero la panadera es verdad que hay lugares a los que acudimos casi a diario o a diario lugares donde uno siempre desayuna donde siempre se toma el café antes de ir a trabajar claro es una relación que al final se va forjando y acumulando y que puede convertirse en algo más en algo más en una amistad en algo más según una relación o en algo más

Voz 25 17:35 en no me caben esta persona cambio de lugar exacto te abren ocurren ocurre que también ocurre yo que soy hijo

Voz 0020 17:41 el del sector servicios y soy muy fan de este tipo

Voz 25 17:44 de relaciones yo soy hija de comerciantes también así que lo corroboró al doscientos por cien y sobre todo podemos decirlo aquí antes de venir a trabajar todos los días tomamos café

Voz 0020 17:58 en un bar cerquita de la radio

Voz 25 18:01 Paco que su camarero es casi casi casi de la familia

Voz 0020 18:05 claro por cierto Paco espero que esté escuchando hablemos de relaciones es verdad que la la relación que que tenían con este camarero del famoso bar del palentino de Madrid que es verdad que que son bar de referencia en Madrid múltiples razones en Malasaña pues claro las relaciones con el que llevaba toda la vida detrás de la barra el palentino han dado para mucho y de hecho las redes sociales se puede ver yo ya he visto antes de empezar el programa varios mensajes de de homenaje para él pues hablemos de relaciones de las que usted quiera pero hablemos en en a gracias gracias novecientos cien ochocientos es el número de teléfono de hablarporhablar seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco nuestro número de whatsapp por si le apetece contarnos alguna relación de este tipo a través de un audio de una nota de voz también lo puede hacer

Voz 26 19:03 gordo es el primero que responde ellos sí en mi trabajo de vez en cuando hacía reparto dice cogí mucha amistad en el restaurante donde comía

Voz 0020 19:11 todos los días

Voz 26 19:15 y Pokemon siempre que voy a la playa de Piles no faltó homicida con el Racó es parte de mi vida

Voz 0020 19:22 esto con quince años con veinticinco con treinta y cinco con cuarenta y cinco es mucho más que un sitio de copas y cenas es parte de mi casa les recuerdo que puede contactar con nosotros amén a través de Skype o a través de las llamadas internacionales simplemente añadiendo el prefijo cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos como suponemos que ha hecho desde Rumanía

Voz 30 20:18 mili a buenas noches hola buenas noches Emilia

Voz 0020 20:32 Emilia buenas noches bueno parece que tenemos algún fallo en la en la comunicación miles desde Rumanía Nos mermaba muchos oyentes a esta hora de la madrugada también en Twitter le recuerdo arroba hablarporhablar es nuestra cuenta ya están por aquí alijo Dos almas píxeles desde Méjico Pet unía urdu pues Julián González Pokemon Lucifer Bailey son muchos es que somos muchos ya en Twitter murciélagos somos alrededor de lo estaba buscando treinta y cinco mil setecientos no está mal como murciélagos todos juntos no está mal

Voz 16 21:21 hola buenas noches si no hizo era perfecto

Voz 31 21:26 hola buenas noches Adriana

Voz 16 21:30 que es muy emocionada o yo escucho desde hace mucho tiempo vamos a escuchar a Macarena desde la otra cadena y en fin desde hace mucho tiempo no sé si me entendí muy bien pero

Voz 32 21:47 bueno pues nada yo me llevo muy bien con un hombre con un verdadero que tiene una heladería

Voz 16 21:57 aunque sólo con nosotros igual

Voz 32 21:59 diversos humano como yo pero somos muy aficionada a Barcelona yo digo en un primer visto en una primera planta y cada vez que hay un partido algo me hago gomero en edad vemos el Partiso ponéis os escucho se por el mercado del Deportivo y todo eso qué

Voz 16 22:19 me gusta mucho el fútbol español osea que usted Biblia aficionada el Barça sí sí seguido uno del Barça

Voz 0020 22:27 como consecuencia es seguidora de la radio española como consecuencia seguidora de la Cadena Ser del Carrusel Deportivo y por tanto de Hablar por hablar

Voz 16 22:36 es así que sí sí

Voz 32 22:39 otro día mande un mensaje de voz pero es que no me atrevía llama

Voz 16 22:42 no sé como comprenderéis es que impone mucho esto sabes inferiores mil

Voz 32 22:50 final de allí a por cierto

Voz 16 22:52 sí sí puedo mira eh

Voz 32 22:55 m como mucho hace dos semana o algo no hiciera estuvo Macarena que verá un hombre que lo había dejado un nombre mayor de sesenta y pico años que lloraba que me rompió

Voz 31 23:06 el corazón por que lo había

Voz 32 23:09 abandonados mujer quién no es que seguimos ahí eso en ese día quise llamar

Voz 16 23:15 para apoyar pero

Voz 33 23:17 por eso me dio

Voz 16 23:19 ellos vergüenza eh

Voz 0020 23:21 Emilia porque lleva mucho mucho tiempo escuchando Hablar por hablar escuchando la radio España

Voz 30 23:26 hola pero nunca había llamado

Voz 32 23:30 nunca había un como no tengo yo Twitter aquí tenemos Facebook Whats App todo esto pero Twitter no usamos mucho por aquí

Voz 33 23:40 sí

Voz 16 23:42 no

Voz 32 23:43 porque cuando fue el día de las puertas abiertas del jazz de la radio

Voz 16 23:47 a diez Le por ahí puso el vivo o algo así

Voz 32 23:49 vi un poquito por el facebook pero no es una triste

Voz 16 23:53 Ellos sí tenemos página si a sus hijos a hablar de muy que nos Milián

Voz 0020 24:01 qué tal la vida por Rumanía

Voz 16 24:03 donde nada bien yo vivo en Bucarest bares

Voz 31 24:09 embocar en vivo he vivido en España como en Murcia se duda pueblo

Voz 16 24:16 vivido como cinco años se pero puede ser también

Voz 3 24:21 sí sí sí sí

Voz 32 24:25 nada pero es muy volví porque me quedé embarazada y en España no el paro sólo son cuatro meses y pico aquí nada son dos años que te da el Estado de estar con el niño y casas cuidando oí

Voz 16 24:39 disfrutar de él puede estar dos años conciliando dos años en casa

Voz 30 24:44 para para tener al bebé

Voz 32 24:47 claro hierro está dote está pagando un paro que vamos el sueldo que cobraba hacen tiempo que Trump que estaba trabajando ladrones

Voz 16 24:56 un control rutinario de su niño

Voz 32 24:59 pues ahora a dijo el hijo pequeño de cuatro años y cuatro meses que me venir el de me vine de España en dos mil trece

Voz 16 25:11 tengo una hija de diez años vaya yo se va a ir a Londres a estudiar ahora en Cambridge y les dirá no me diga que une no en poco

Voz 0020 25:23 poco síndrome del nido vacío me imagino no Miller tampoco no es cosa vaya de casa

Voz 32 25:30 sí me alegro mucho por ella yo a hacíamos vamos no no me había quedado nunca más embarazadas después de mi de mi hija hay alguien España hice tratamientos éxito pero perdono pero es un día asusté os digo poco porque me quería un hijo no no sé yo pienso que él tendrá un hermano en esta vida cuenta mucho yo

Voz 33 25:54 nosotros somos tres hermanos y nos llevamos muy bien

Voz 16 25:59 usted quería que su hija tuviera un hermano sí le costó no podía quedarse embarazada

Voz 32 26:06 yo me costó bastante no los primeros años sí que están me pero me he ido al médico hice tratamientos pero no llega hacia la ilustración in vitro y cosas de ésas no pero vamos después lo abandoné digo porque sino no es de cuando Dios quiera y cuando menos se espera uno derbis

Voz 16 26:34 se quedó embarazada de manera natural

Voz 33 26:38 sí sí sí de manera natural

Voz 32 26:40 no que no soy tarde van tengo treinta y treinta y siete años no

Voz 0020 26:45 treinta y siete años un eje de diecinueve

Voz 16 26:48 sí sí eso sí que ser madre joven

Voz 32 26:52 es que soy joven todavía pendiente en treinta ahí con treinta y tres años con el crío de este pequeños embarazadas es todavía tengo años para sacar balón

Voz 0020 27:04 desde luego y cuánto hace que la vuelta fue por atender a al al niño pequeño su hija mayor vivía con usted en España o no

Voz 32 27:12 mi hija si mi hijo se crió ahí Mijas vino a España cuando tenía estaba en segundo de la primaria dice macho aquí salgo María cuando estaba en el tercero de la ESO y le da mucha da mucha cosa a mi hija porque bueno pero ahora le le le viene bien porque ella se había olvidado de del rumano no no tampoco nos hablaba bien el rumano le fue bastante difícil al principio pero ahora es Domanes está dando clases de español

Voz 33 27:45 no

Voz 32 27:47 está ganando porque aquí los niños ahí varios yo como se llaman colegios de bachillerato que están haciendo dando bilingüe en español y casi que buscan todos que alguien que le dé como que le hice hablar español una de las cosas el la alegría bien has hablar en español porque a muchos españoles por ahí viene a España cada año porque tiene muchos amigos

Voz 3 28:21 así

Voz 16 28:23 yo no he vuelto no vuelto pues venían no tengo aquí no

Voz 32 28:27 pero volveré donde cuando ahora tengo ahí ahí también tenía un trabajo bastante bueno aquí también lo tengo con la misma Companyia de digamos no se conoce la mismas comparemos máxime si el permiso de este ahora trabajando

Voz 16 28:46 está trabajando ahora sí sí rebaja de noche entonces solo

Voz 32 28:53 de noche trabajo decir porque

Voz 33 28:55 no es que me da más tranquilidad la gente no va tan atraer a así a prisa no hacer las cosas más despacito

Voz 0020 29:04 cuáles son sus competencias que es lo que hace media

Voz 32 29:09 pues nada mira paseando darle el que has de uno que ha sido otro pide está sin necesita nada

Voz 16 29:15 cosas caminando noche trabajar toda la noche

Voz 32 29:21 no de jueves a domingo

Voz 16 29:23 de jueves a domingo

Voz 0020 29:27 le permite conciliar bien con la vida como madre con ese niño de cuatro años

Voz 32 29:31 que que que como te explico aquí hay una una cosa que a mí me parece alguien por los crío porque te dan dos años de estar con él casa después cuando cumpla dos años había como usted llevan Espanya también pero aquí hay de eso cómo se va para pero la marihuana lo de coges a las seis de la tarde me entiende el Estado también te ayuda pues nada admitió ahora en guardería algo algo de desayunado ido Airbus hasta las dos tres

Voz 16 30:03 y pasamos mucho tiempo juntos claro

Voz 32 30:12 me hago echo en falta España Sun gente hay en Murcia había alguna como Mercadona pero no sobre Campillo donde

Voz 16 30:24 hablando de de este tema de esta noche Betsy de las amistad comerciante mi cliente

Voz 33 30:31 estaba mal vamos

Voz 32 30:33 es que a las chicas que atendían ahí comercio era una cosa familiares David de una familia que lleva varias tiendas con este nombre vieron bastante cercanas no digo que las otras del Mercadona de San bien pero no tan cercanas como esta a mí me llevó bastante bien con algunas sí sí sí diría que más que

Voz 16 31:00 tengáis grabaran Milián muchas gracias a ver si

Voz 32 31:04 algún día llamar héroe ya mismo

Voz 16 31:06 cuando quiera le damos las gracias que tenga usted también una buena noche de trabajo que lo que quede por delante y muchas gracias por escucharnos desde Rumanía

Voz 32 31:15 se instaló dos a todos tus oyentes y a todo el mundo

Voz 0020 31:19 no muchas gradas bueno abrazó María buenas noches

Voz 32 31:23 hasta luego adiós duros

Voz 34 32:26 minutos

Voz 0020 32:31 desde Guipúzcoa Alex ex buenas noches

Voz 16 32:34 hola buenas noches qué tal muy bien muy bien saliendo de Ferrer

Voz 15 32:39 es escucharos a vosotros como cada noche

Voz 30 32:42 saliendo de cerrar el bar

Voz 15 32:47 estáis hablando de lo primero y más sentido pésame a la familia de el en el bar está comentando sobre todo si si referente al programa poco algo sobre lo que es el sector servicios de la fidelidad que tenemos muchas veces yo lo veo como como trabajado no creo ahora mismo cliente hacia lo que es poderes entrar en un local el referente a la amabilidad que que no suele tratar y que lo somos encontrar y que muchas veces no entramos en un bar como es el caso mi progresión a tomar bueno sino porque estar en contacto con con gente porque me gusta la sonrisa algo que no recibe sentimos muy a gusto no que en los tiempos que corren es algo que muchas veces nos olvidamos lo mucho

Voz 16 33:35 eso ha perdido el sitio

Voz 15 33:37 encontrar a alguien que te sonría es bueno que soy como más más en caso más ha cogido más arropado no

Voz 0020 33:45 claro es que es verdad Alex no no siempre que entramos en un bar en una cafetería es porque tengamos necesidad de tomar algo porque sintamos sed es algo más allá cuando lo dice me voy a tomar un café hay muchas razones detrás de ese café

Voz 15 34:01 si el cafés a la palabra lo que el a la palabra que ponemos al acto de poder estar con más gente

Voz 16 34:06 esa música pero pero

Voz 15 34:09 otros once codo con codo con alguien de Navarra este paso a los no no son es estar con gente no podemos ser mil amigos familiares de vez en cuando nos apetece pues estará arropado es estar en un sitio que estamos agusto no y el Cafés La excusa bueno ser un café puede ser un poco la puede ser cualquier producto o no y al final no vamos a pagar por el producto que vamos a ver si no pagamos por un momento no creo que por tiempo no poder estar con gente

Voz 0020 34:34 qué bonito eso que ha dicho

Voz 15 34:36 sí o sea yo no lo es pero es como se ve no un café hoy en cualquier máquina echamos un euros sesenta céntimos de una bomba pero tenemos el café ya lo tenemos no es eso lo que estamos buscando como yo creo que entramos en un bar donde establecimiento es algo más no y luego ya miento que ofrecía algo que te sientes a gusto esa sensación de decir no no voy al bar tal sino voy a verle a Paco voy a verle lo voy a Manolo porque hasta ese momento no india no ha sido parece que falta algún no oído ya haber echado echar la bronca no que estarán

Voz 32 35:11 no lo sé

Voz 15 35:12 es una manera de que a la familia que a los niños al que juega el tuyo los estudios de las vacaciones que he hecho no voy a enseñar fotos acabas intimidando mucho más no hay no se parece que está muy valorada últimamente el sector servicios no no solamente es vender un producto a sabiendas más cómodo amabilidad de cariño muchísimas cosas

Voz 0020 35:34 claro es que en esto da la sensación Alex que que hemos también involución nada que sea llenado el país de con todos mis respetos se pero de de franquicias de lugares muy asépticos ha perdido como la esencia

Voz 15 35:51 si el alma sería la palabra no hay bares que por sí solo vale locales comercios que tienen alma propia no IES lo transmite la gente que está dentro en un sitio de una franquicias te da lo mismo estar en Nueva York en Tokio en Albacete o en Santiago Compostela esto todo igual es lo mismo que es el encuentro lo sé dónde está la Mostra frases donde Saramago Unesa al baño porque en todos está igual no pero le falta un poquito de falta carácter algo que si vas a los sitios de vacaciones básico es conocer algo más no no las franquicias no para eso están los bares los espectáculos de toda la vida

Voz 0020 36:27 qué es lo que lo que tiene usted Alex es cafeterías bares

Voz 15 36:31 yo no soy camarero asalariado trabajo de camarero en un hotel

Voz 16 36:35 muy nórdico

Voz 15 36:37 nueve años detrás de la barra al mismo

Voz 30 36:40 veintinueve años detrás de la misma barra

Voz 15 36:45 sí mucho tiempo muchas pero bueno al final lo analizan si dices ocho horas en el trabajo ocho horas sin casa ocho horas durmiendo estas el mismo tiempo en el trabajo que con la familia Casio

Voz 16 37:00 porque he subido el que Sparta de uno el trabajo de ahí la importancia de cómo nos lo tomamos

Voz 15 37:07 muy importante es muy importante yo creo que siempre entramos todos a trabajar motivado luego pueden pasar cosas que te desmotive no tiene al trabajo con una energía que todos lo yo estoy tiene como todos con ganas porque es lo tuyo

Voz 0020 37:23 y eso que claro pero es verdad Alex que que su profesión aunque me parece preciosa también me parece muy dura son muchas horas de pie es mucho trato con el cliente por lo tanto hay mucha psicología detrás de la barra de cualquier bar de cualquier hotel es un trabajo agotador

Voz 15 37:41 hay mucho más que desgaste físico si es al final

Voz 0020 37:44 qué físico también no Alex porque es verdad que son muchísimas horas de pie a diario

Voz 15 37:49 sí más obras del ya con la palabra muchísimas horas sería suficiente

Voz 16 37:53 exacto sí

Voz 15 37:55 a partir de ahí ya parte pues son unos tipos de horarios digamos no estándares no los normales no la gente de una sala de fiestas no se da cuenta que detrás de la barra son las dos tres cuatro a la hora de trabajar con la misma alegría no al día siguiente comienza un nuevo día lo mejor explica también tiene familia a mí que me dijo es que llevara el vídeo también tiene cosas que hacer bien un ritmo normal quién es difícil

Voz 0020 38:19 además que es verdad que que claro que ustedes están trabajando cuando los demás nos estamos divirtiendo

Voz 15 38:26 sí sí nos divertimos trabajando también no pero bueno no es lo mismo

Voz 0020 38:29 no es lo mismo claro conmigo y que iba a decir Álex de la psicología sí

Voz 15 38:36 a mí no me ha cuestionado psicología pues si sí siendo muy siglo Giba porque el mismo cliente que te viene todos los días a tomar algo ya tiene como lo ya sea entrar a Dios a ver si lo que quieres cariños y lo que quiero es que es un rato tranquilo si lo que quiere solamente el periódico presentarlo alguien porque hablar vamos conociendo a la gente según igual no y al final no es lo que estábamos hablando sino darle ese ese mismo con todos los como quién me hace caso Taula en Pakistán al cargo la gente y darle lo que quiere

Voz 0020 39:12 en veintinueve años Alex creo que abundan anécdotas

Voz 3 39:17 muchísimos sí sí sí

Voz 15 39:20 yo soy una persona que decía que iba a un sitio que lo habían con los comodines años con veinte con veinticinco y que lo sientes parte de destino el otro lado de la gente que no se habían ánimo que el de vacaciones descastado hace tres años y nueve y cuando ilusión volver a verles los tratados como si fueran parte de una familia dejarla aquí les ves muy de gol

Voz 16 39:45 no muchísimo muchísimo

Voz 15 39:48 la gente no solamente porque están de vacaciones vamos a tiro sino que les ayudas a a visitar latino conmigo a tomar unos pinchos a converger al presentador limpiar alturas colmillos los centros familia en tus hijos yo no solamente dejó atrás como tal

Voz 16 40:08 sí

Voz 0020 40:09 claro es que al final uno también de ahí el paso del tiempo hoy la evolución me imagino que en veintinueve años habrá conocido a familias que han ido con sus hijos y luego esos mismos hijos que han ido de vacaciones con su familia

Voz 15 40:23 correcto así lo desfasado del sábado al caso de familias que verían los niños pequeños que jugamos con ellos y los unas pinturas tuvieron y agradecerles que viene con sus mujeres y sus hijos a su vez no sí es bonito desde el punto de vista del personal que estamos de servicio como yo es lo que también como el que el toro vuelve a una ciudad de vacaciones a diario cada ciudad y quiere estar contigo porque te conoce la apetece el contacto cara a cara no bonito no nos olvidemos que que al final esto es mirarte a los ojos muy hijos y es es algo de sentimiento que tiene que haber pierde algo de acción esas gracias

Voz 0020 41:13 Alexis sale sale a esta hora de trabajar y a qué hora entrar mañana

Voz 15 41:18 salgo a esta hora de trabajar mañana a las cinco de la tarde por gracias al criollos mayor doce años ya él solito ya se prepara el desayuno llevó al colegio dos puedo dormir a la maniobró ha llegado

Voz 16 41:30 sí sí

Voz 30 41:32 doce años tiene su hijo

Voz 15 41:33 sí sí sí dice que de mayor quiere ser como yo trabajar también de camarero es peor decirle comparezco

Voz 16 41:41 lo hay otro

Voz 15 41:43 pero la vida fuera de esto

Voz 30 41:45 es verdad aclarado

Voz 0020 41:47 no le importaría que se dedicase a eso pero a la vez sabe lo duro que es no siempre queremos algo mejor que nos parezca mejor para nuestros hijos

Voz 15 41:56 al final para eso queríamos a los hijos para verlos luego que pueda despegar solos y sentirnos orgullosos vamos volvemos a las ídolo posterior ha salido bien puede llevar su viña tienes el abismo contra mejor vida tenga mejor para nosotros como padres a lo conseguido

Voz 0020 42:12 pero es verdad que no ocurre siempre Alex pero es verdad que los camareros las personas de que se dedican a la hostelería tienen normalmente un halo de de amor por su trabajo que se transmite a las familias entonces a lo mejor el niño de alguna manera está viendo eso que en realidad es precioso es el amor de su padre por su trabajo y al final pues hasta ese punto no que que pueda querer ser dedicarse a lo mismo

Voz 15 42:41 no voy a decir bajo altruista pero tiene que gustar muchísimo lo que hace

Voz 16 42:46 sí se puede llegar a tener un deseo

Voz 15 42:49 hasta inventada decisivo muy muy grande no tiene que gustar tenías que tener pasión por estar con la gente para hacer con la gente te tiene que gustar la gente ahí sino mejor dedicarse a otra cosa la gente que sabe sacarse un dinero un verano una temporada ir que bueno estoy en esto pero no me gusta no lo hagas Buscató algo que te gusta porque eso te gusta o lo que transmite ya no es positivo

Voz 16 43:12 para nada muy parado

Voz 30 43:15 sí

Voz 16 43:17 Alex pues suele dígame

Voz 15 43:20 no te iba a decir que en estos años sí que me ha dado para conocer a muchísima gente joven que ha venido hoy no no al que él no ha podido trasmitir ese esa conexión no como con el cliente piensa animales deprimo no es lo tuyo no pasa nada lo que sí te puedo te ayudo en lo tuyo si

Voz 16 43:37 esto psicólogo algo allí lo hago

Voz 15 43:39 me da lo mismo pero si uno lo tuyo no estás disfrutando tú mi escasa haciendo ahora nadie

Voz 16 43:45 consuela

Voz 15 43:47 tiene que tiene que salir todo muy desde dentro tiene que gustar como dentro

Voz 0020 43:52 Alex pues encantadísima de de recibirlo esta madrugada Le dejamos que descanse muchísimas gracias por haber llamado antes

Voz 15 43:59 un saludo

Voz 16 44:01 ahí al otro lado de la barra se recibe un abrazo o una condena dudas

Voz 0020 45:08 hola Ana María desde Zaragoza buenas noches hola buenas huy desde Málaga Letta vamos la eres ubicado los

Voz 3 45:15 es igual no pásalo al entonces payo

Voz 16 45:19 no

Voz 3 45:20 pues mira yo te llamaba porque yo también he trabajado Comercio pues que mis aluma permitido porque por desgracia tengo cincuenta y cinco años dice hayan ido muchísimas de enfermedad o veinte años en comercios es una cosa que es una pena que si bien no porque yo he conocido gente pues siempre he trabajado del estanco con ha sido muy buena que me encariñara muchísimo llega un momento en que es como una pequeña familia y es una pena que esos super perdiendo

Voz 16 45:51 sí sí

Voz 3 45:53 a ver si en realidad un hombre yo llamaba pues por el tema de de de mi mi forma de ser toque anoche era el tema de las paradas Él no

Voz 16 46:05 sí eso la frase que más de cien

Voz 3 46:07 a mí es un error porque como te comentaba pues bueno pues me ha tocado estar siempre mal de salud de tengo cinco años incisivo o males salud

Voz 0020 46:22 malo sale pensionistas

Voz 30 46:25 se encuentra ahora como esta

Voz 3 46:28 pues a la espera de otra operación hubo pues eso de veinticinco años por una enfermedad renal si estuviera veintitrés años dos veces detrás de de Madrid he conocido gente buenísima en los hospitales sobre todo cuando entre en diálisis entre con cuarenta y ocho años en diálisis si ahí he conocido gente maravillosa y tuvimos una familia en Madrid que vivía en Madrid luego comentarle a llama la problemas de salud precisamente porque no me iba bien a diálisis pues me ponía bastante mal pero pienso que todo hay que tomarlo con optimismo

Voz 30 47:09 sí

Voz 3 47:10 sí hoy por hoy aunque para eso pues hay difícil decirlo me gustaría dar ánimos a las personas que estén en esas pasiones no que se lo tomen como otra familia porque realmente los pactaron también enfermera los aunque Armero los médicos Ollero mucha suerte pero bueno tampoco es lo puede llama suerte porque yo he tenido diálisis en Madrid aquí en ha llevado con con unos equipos maravillosos dijeron que éramos una familia de hecho hoy aunque esté suena raro no lo he hecho incluso de mero porque me han trasplantado bueno pues el quería dar eso pues un poquito de optimismo a personas que por desgracia como yo poderosa tocaba está toda la vida más o menos dentro de los hospitales no yo un riñón de cinco kilos la él más Soto osado como tumor que salió tengo pues si perdía el médico tremendo y me cogieron y me trasplantaron aquí en Málaga

Voz 30 48:19 sí

Voz 3 48:20 sí bueno pues me rompieron esos pues se deshizo por dentro el culo me tienen que hacer una reconstrucción de las salió todo para afuera pero bueno gracias a Dios lo que te digo oye ve la cara buena no el riñón seguía funcionando entonces pues es para lo que yo realmente llamaba no para raro poquito teníamos Si bueno pues dentro de lo que pueda ayudar a los que espero en la situación en que yo me he visto y me estoy viendo todavía no porque claro un billón tampoco al estudio para él bueno yo he tenido una familia en Madrid han sido los de la el Hospital Gregorio Marañón

Voz 30 49:06 sí

Voz 3 49:07 que es enfermera los médicos todo es que lo lo difícil fácil

Voz 0020 49:13 es que es verdad que también son personas especiales eh

Voz 3 49:16 esta es totalmente los sanitarios que

Voz 0020 49:18 Nos atienden también hay hay mucha vocación mucho trato humano mucho saber estar

Voz 3 49:25 en general impresionante y luego ya aquí a Málaga lo mismo toro los que es donde vivo exactamente pero daba lo mismos a un equipo de gente de reírnos de que yo muchas veces digo me va a castigar Dios vivo estoy emisoras ahí

Voz 16 49:44 bueno vigente y no porque claro porque hay mucha unión no

Voz 3 49:48 es una familia real siempre ahí compañero que hay gente que está muy apagada es muy tal no pero bueno un si llega gente que tienes un poquito de humor yo puede tomar cero yo me he reído muchísimo en diálisis contándonos cosas haciendo cobró más uno con otros Si bueno pues la bien hay que tomarla con optimismo

Voz 0020 50:11 qué importante es la la actitud y el optimismo en los temas de salud Ana María

Voz 3 50:16 pues sí yo por eso siempre me dicen es que tú eres muy dura mi hijo mismamente lo me dice no te poco que provoca el riñón tuve rechazo de los la nada más ponerle la cinco días me veo un vistazo decía cierto no te preocupes mamá que como todo es tan dura el el muñeco esa que tan verdad como eh saldar guardó tuve hijos tampoco cuerpo que luego que que existe efectivamente eso salieron bien dentro de que ahora bueno tengo el riesgo de operaciones está que es muy grande no pero bueno pues yo espero tener suerte también se ha ido teniendo pues eso Cebit que que la gente que se vea en esta situación es que es muy importante el en una fuerza moral el tomárselo como como un castigo sino como bueno pues me ha tocado me ha tocado entonces pues era un poco lo que yo quería comentaros entiendes y los años que se han convertido pues ha sido maravilloso porque yo la gente que jamás ha demostrado un problema vamos yo quería operarme vive el cáncer de matriz como de que faltar pues parece News me llegó el volvía a trabajar perra Diego si Maidana para así yo digo pero la paga

Voz 1194 51:44 ahí

Voz 3 51:47 la taller de podría contar que no

Voz 16 51:49 claro Sylvain está claro

Voz 3 51:52 los gestado que cada uno estado en unos diez años y el otro once barrios y te creas una familia hizo una pena de pedirnos porque yo yo yo he llorado cuando estaba llorando por por mi gente tienen

Voz 0020 52:11 ahí también se crea claro una unión entre el cliente el comerciante también es una cosa muy muy rutinaria no el estanco normalmente van las mismas personas cada x días no

Voz 3 52:23 lo conocía todo el mundo ya pues hablaba de fútbol porque sabía que le gusta hablar de fútbol porque bueno tengo bastante por mi forma de ser pero no se caló bastante la gente no y entonces ya enseguida les había dar a cada uno sus los suyos su charla el preguntarle pues está tu padre malos sino hospital yo lo he vivido muy a gusto me hago con ella lo tuve que dejar señal no podía Amaya tiene que entrar en diálisis estoy a los pericos no estaban no no era la misma tampoco ya no podía estar me llevaba mucho hablando entraban como gana de Unitat ya está el cuerpo no me respondía lo he sentido tienen pena de verdad que que cierra eso estamos permitiendo que se pierdan tantas cosas sabe que que bueno hoy discutía con una persona por Facebook bueno discutir ya que bueno que claro que es que pagan a la gente a no yo soy una persona que tengo mi pensión ha subido en cinco años no ha subido en una más hay seis euros pero que han subido en total sí claro este señor decía que es que claro que lo no contributivo os digo pero no contributivo tampoco te das cuenta que normalmente son por enfermedad porque yo gracias a Dios con cuarenta años cotizados pero mi hijo por ejemplo tiene treinta y cinco kilos tiene está en paro eso hay que verlo enseñó lo digo pues tengo una muy buena pensión no no lo puedo llegar a entender tiene

Voz 15 54:02 de Maqueda una pensión pequeña de dependienta pues que hoy

Voz 3 54:05 hace pues intentar luchar por los derechos de los que vienen ya no

Voz 0020 54:09 desde luego

Voz 3 54:11 no por nosotros sino por las criaturas que están pues como mi hijo ya te digo esta pues ha sido un amigo lo llama para echar una mano aquí un amigo lo llama para esto es muy triste que no se está haciendo un poco el temblor todo lo que se ha conseguido ahora cuando ves a esas personas mayores y lucha que tengan que ser lo mismo

Voz 30 54:33 que ya lucharon antes es verdad

Voz 3 54:36 es una democracia ahora que tengan que volver a luchar por esto

Voz 0020 54:39 claro además volver a luchar por algo que se supone que ya habíamos conseguido

Voz 3 54:43 claro es que hace unos derechos sociales unos

Voz 0020 54:45 a mínimos no de de recompensa social no de algo en lo que se supone que que todos llevamos el carro para que luego también se unos senos reparta algo no es una cuestión de

Voz 3 54:56 yo he tenido un problema yo por ejemplo yo tengo mi pensión contributiva ya te digo pero bueno yo estaba separada y no estaba divorciada inició herido pues lo llevamos bien iba muy bien la verdad el pueblo por por un accidente tuvo la no contributiva no tenían los años cotizados no te podrás creer que le quitaron la pensión no dejaron sin un duro que me lo no eso lo puedo vamos los papeles le quitaron la no contributiva porque decía que lo tenía que mantener yo dice pero oiga si yo les pedía los papeles de que yo no vivo con mi mujer hace cuatro años dicen en la igualmente los pero ha quedado y me han hecho con todo el sacrificio del mundo para el divorcio no para que a él le del trescientos sesenta y ocho euros que es la no contributiva

Voz 30 55:48 así lo han tenido que resolver

Voz 3 55:53 me he tenido que han tenido que poner le ha restado porque yo no lo tenía evidentemente la pensión muy normalita de una dependienta pues figúrate si señero pedir dinero prestado para que porque es que lo han dejado quince meses habíamos que estaba ayudando en lo que hemos podido no entre unos familiares que tengo yo aquí tal se sus hermanos porque es que lo dejaron te dejan Tino duro de hoy para mañana

Voz 30 56:20 qué barbaridad

Voz 3 56:22 pero es real entonces cuando sale de la tradición dinero desde las cosas pero en aras de televisión iraquí

Voz 15 56:29 sí ya es cualquier locura

Voz 3 56:32 porque es que lo han dejado quince meses sin un euro es decir pero bueno yo ya claro ya habló conmigo y me dijo es que teníamos arreglar esto para que me den a mí me daba igual yo estaba separada pues estábamos preparados pero como somos amigos pues qué más da y lo son cosas que no tiene dinero no lo hace me entiendes lo vas dejando y al final tuvimos el estoy corriendo

Voz 0020 56:56 no hacerlo total por una cuestión absolutamente aleatoria hay burocrática

Voz 14 57:05 porque es ciento sesenta y ocho euros antes las no contributivas

Voz 0020 57:09 pues muchísimas gracias por por haber llamado gracias por su vitalidad y por su optimismo Ana María

Voz 14 57:15 Sarney pues eso muchos ánimos a todo el mundo pesos al estabilidad