Hablar por Hablar (23/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 0020 03:51 el que ha marcado cuando son las tres y nueve dos y nueve Se nos escucha desde Canarias Maricarmen desde Toledo buenas noches

Voz 10 03:59 hola buenas noches vuelve a todos vida mito según ese lema soy Adriana a esa bueno me escuchas como ayer decíamos

Voz 11 04:12 perfectamente estoy mira mi excusa

Voz 10 04:17 sabes yo tengo una hija que tiene un bebé

Voz 11 04:22 sí bueno si ha de tres añitos

Voz 10 04:25 tango que dicen que la justicia en España está bien y toda la historia está pues yo no quería decir que en ese escuchando algún tramo algún abogado

Voz 12 04:38 claro

Voz 10 04:40 de que la justicia no esa bien quedó atrás como los cangrejos en piso con la historia de Mijas es una historia real la verdad o sea mi hija tiene

Voz 13 04:55 estos entonces he ese individuo

Voz 10 05:00 yo a mi niña no pasa nada por el niño vale

Voz 11 05:05 pues el padre del niño el padre de la niña

Voz 10 05:07 por decirlo de alguna manera el padre el niño resulta de que bueno pues hemos eso

Voz 12 05:13 pero de abogados de de todo

Voz 10 05:17 pero por desgracia en esa vida pues tienes que verlo dinero para todo esto es un momento muy bueno pues mi niña cogió un abogado de oficio bueno pues tuvieron un juicio porque esa personaje se presentó en cierta ocasión a buscar al niño venía puesto de todas las maneras vale entonces me dejas se negó a que ese llevada al niño hizo denuncias habidas y por haber quiero que todos los oyentes escuchen cómo está la Justicia en España saben ustedes lo que le dijeron a mi hija en un juez en toda su cara que tenía un padre sea como sea se puede ver a su hijo hija se levantó al juez cómo es posible que estoy me diga a mí que un padre puede ver a su padre poniéndose de todo mi niño tenga que estar viendo eso vosotros vendéis os pregunto

Voz 14 06:27 que eso es normal

Voz 0020 06:32 Maricarmen y qué fue lo que se determinó el juzgado que que defienden y la justicia

Voz 10 06:37 juzgado se término eso eso que si diciendo que el juez le digo a mi hija yo un padre debe de ver a su hijo sea como sea

Voz 11 06:47 si se lo puso en la sentencia

Voz 10 06:49 sí lo más gordo lo más gordo es que si mi hija se niega a dejarle a este individuo a mi nieto eh mi hija tú tendría que tiene pagar cárcel por negarse a ver a ver a su hijo eso es normal en el siglo XXI que estamos tanto que anuncia la televisión los maltratos en la violencia de género y todo esto vamos a mi esto me lo cuentan y Diego es mentira lo estoy viviendo es Carmen

Voz 0020 07:26 entiendo Maricarmen ni siquiera que le dieron como como instrucciones como como que lo vean un punto de encuentro algo así le llegaron a hacer pruebas a él para ver si

Voz 10 07:36 sí efectivamente no no a él le miraron Le

Voz 11 07:41 estamos hablando de drogas entiendo no efectiva

Voz 10 07:44 mente sí sí yo soy más Clarita que el agua de drogas de camellos de yo de todo entonces mi hija les dijo que ella no estaba dispuesta a eso El señor juez au si se puede llamar señora esta persona eh le contestó eso

Voz 11 08:01 palabras pero él le llegaron a hacer pruebas

Voz 10 08:04 le han hecho pruebas positivas claro que habla positiva

Voz 0020 08:10 entonces puede puede llevarse al niño donde quiera o lo tiene que ver en un punto de encuentro

Voz 11 08:14 no él viene a recogerlo cada quince

Voz 10 08:16 días que se me parte el alma cada vez que lo tengo que entregar yo porque él ya tienen un alejamiento del hace a quinientos metros entonces vino a recogerlo con sus padres

Voz 11 08:31 ese ese es el convenio que vayan los abuelos efectivamente mal claro

Voz 0020 08:37 lo que decía se lo preguntaba porque entiendo que que aunque la justicia no sea del todo justa en muchas ocasiones se como hemos escuchado en este programa cierto es que al menor normalmente se trata de protegerlo no entren entendía que con un padre con unas pruebas positivas de drogas el niño no no se pueda haber de cualquier manera ni en cualquier situación

Voz 10 08:58 yo tenga que haber un punto de encuentro que tenemos que verlo

Voz 0020 09:00 terceras personas que estén presentes

Voz 10 09:03 si hay un punto de encuentro estamos de acuerdo pero El Niño está con su padre que si el niño cada vez que se tiene que ir a mí me arranca Dharma porque por suerte o por desgracia más bien por suerte mi hija está trabajando y la chiquilla pues se va a las nueve de la mañana está siendo más hora que que que que que criticó los chinos como se suele decir para sacar a su hijo adelante entonces yo tengo que llevar a mi nieto

Voz 14 09:34 a a los abuelos

Voz 10 09:37 sí lo recoge los abuelos pero mi niña iba siempre que es muy triste tener que decir esto niños se va que parece que se arranca se arranca de mí porque el va

Voz 0020 09:50 hablando

Voz 10 09:51 claro un niño con tres años que te diga abuelita yo no me quiere con Mi papá eso es muy duro eso es muy duro yo me vengo llorando a mi casa eh entonces yo solamente pido encarecidamente quise alguna jueza algún juez escuchando por lo que sea por favor que llame al programa o me llamen a mí para ver qué se puede hacer porque los abogados de oficio yo no digo que no sean competentes yo no digo pero en el caso de mi hija son unos incompetentes

Voz 0020 10:35 también es cierto Maricarmen que de nuevo hablando del menor y de la protección al menor claro prima que el menor ve a su padre por ser su padre y han puesto unas medidas que son que estén siempre presentes sus abuelos

Voz 10 10:48 efectivamente pero mi niño cada vez que viene que ese día niño viene con historias cosa que que que que que que es inadmisible porque Pons es decir viene hablando mal hablando palabrotas que en mi casa cuidado que yo que yo hablo Mali pero yo estando Nieto yo Ramiro se me clavó más y más que eh porque yo estoy educando a mi nieto claro yo me condeno me condeno cada vez que escucho decir porque yo jamás ni Mi marido mi mi otra hija que tengo hablamos mal de aquí de su padre al contrario de decimos cariño te vas a ir completaban mañana te toca con papá a qué les diría que no vuelva de animarlo que evidente suerte mi niño que sin embargo me niño viene este fin de semana que vino hay alguna persona que me dirá que bruta no no es que es así se puede medirse abuelita me ha dicho ni tomaba tiene limpias viene el culo que no sabes hacerlo Gorosabel pero eso puede salir de un niño pequeño abuelita hacen el signo este que cuando hay un lo en mayo décimo a tomar por saco el heredero ya no ha pero que dicho eso me amor mi papá me enseña misión Mi papá hay Papa como es hay que ver a papá que eso no se dice que eso son palabras de cariño vale abuelita ahora tan tranquilo

Voz 11 12:34 claro

Voz 10 12:34 yo a mi niño no le hablamos mal de su padre y Jaime I tengo libros para escribir EE para escribir un libro idioma y aquí no se habla más de su padre para nada

Voz 0020 12:46 otro tema otro tema aparte aunque incluido en este Maricarmen es el que hacía referencia a la pensión que decía al principio

Voz 10 12:54 la pensión la pensión no tiene pero no le paga nada y tiene estipulado ciento veinte euros tú me dice a mí que consciente veinte euros se puede tener a un niño comido vestido pagado colegio de todo

Voz 11 13:14 tiene estipulados ciento veinte euros al mes

Voz 10 13:17 los cuales no ha pagado nada Nieto tiene tres añitos encima cuánto tiempo llevan separados pues hija dados seis meses de estar embarazado a mi hija ya vio cosas que hice me vino una noche a mi casa llorando la pobrecita mía con una tripa que tenía que te pasa hija o que no aguanto ir a criaturas atraerá a cabo pues porque le daba a todo lo que tenía que darle el tío los tenía engañados pero bien engañados yo me llevé a mi hija mi casa resulta de que luego fueron amenazas por teléfono te quiero ver en una caja de pino ojalá se muera lo que trae es mi hija de un embarazo vivió un infierno cuántas veces me ha dicho Mamma Mia embarazo no ha sido bonito con lo con lo que ella ha he querido siempre que tener un hijo es que ha sido fue un infierno El mismo día que nació mi nieto en el hospital

Voz 14 14:32 fue él

Voz 10 14:34 le dije porque mira yo soy una persona que no me todo callada nada llamé ese vigor Paca hombre tú eres un sinvergüenza porque mi nieto tuvo que estar luego nueve días en neonatos porque nació muy malito y no me extraña con todos los disgustos que le daba él

Voz 11 14:55 claro

Voz 10 14:56 eh Ile di ese mira eres un sinvergüenza Siminiani mis hijas tan como están es por tu culpa sabes lo que me hizo llamó a la policía de abajo del hospital para que me echaran a mide el hospital sí claro Mi marido eso no lo consintió

Voz 11 15:19 claro en ese momento

Voz 10 15:22 desde ese momento la cruz pero para toda mi vida eh yo como madre como madre comprendo que su madre de su hijo pero su madre y su padre animan llegaba a decir medio mide acá Maricarmen es un vago es un sinvergüenza dijo que lástima que esto no se grave hice escuche no bordado propio padres

Voz 0020 15:49 claro que me imagino que sus propios padres también tendrán muchísima impotencia porque claro yo es que van a hacer no podrán hacer más de lo que hacen seguramente no entiendo no lo sé

Voz 13 16:01 no no la verdad es que he él

Voz 10 16:04 niño cuando se va se va con sus abuelos pero ni hace va mal porque él no quiere verle a él como he dicho antes pero mi niña o cada vez que va siendo más mayor pues peor lo bailando ya miel que le importa es mi hijo y por supuesto mi hija que la he parido Chivas hija mía que quieres que te diga más

Voz 0020 16:26 no le preguntabas lo de la pensión de alimentos Maricarmen porque es verdad que también lo están diciendo a quien en Twitter que es verdad que esos su hija no no sé si lo denunciado ya pero debe hacerlo

Voz 10 16:35 sí sí sí esa esa denuncia dice Moya está muy denunciado pero mi hija ya llevábamos tres años y aquí no se consigue nada nada de nada entonces yo no

Voz 0020 16:49 él trabaja

Voz 10 16:51 pues me parece que que no trabaja me parece que eso trabaja él trabaja bajándose a Marruecos y metiéndose por uno todo lo que le entra Maricarmen

Voz 0020 17:01 a poco de un poquito de cuidado con lo que decimos

Voz 11 17:04 es así de claro ya bueno pero

Voz 0020 17:07 bueno así que vamos a establecer siempre unos límites que son los del respeto hacia las personas de las que hablamos Maricarmen también hacia los oyentes que están en su casa escuchando el programa de radio a lo mejor hay cosas a los que no les gusta escuchar

Voz 10 17:21 seguramente quiso los oyentes me están escuchando han entendido perfectamente

Voz 0020 17:25 sí pero esto también me entienda mi verdad Maricarmen

Voz 10 17:28 hombre claro porque esto está inmerso en su trabajo que tengo que moderar y tener un poco de Queen

Voz 0020 17:33 dado con las cosas que se dicen pura sensibilidad no por nada más él ha entendido perfectamente

Voz 10 17:38 ya impida y pido mil disculpas la verdad quizás pero es que es habitual

Voz 11 17:44 indignada ya si la entiendo claro

Voz 10 17:46 que que que que que más más y más no se puede hacer más no se puede hacer pido disculpas tanto a los oyentes coma vosotras

Voz 0020 17:57 no se preocupe Maricarmen gracia

Voz 10 17:59 que soy ahí digo hemos el parapeto de todos los que queremos hablar y que debemos decir nuestras indicaciones no hay nada más hermosa por eso soy la Carmen de España

Voz 0020 18:14 Maricarmen Le quiero preguntar por su hija como ésta han pasado tres años está trabajando como lo lleva ella como como la encuentra usted

Voz 10 18:22 mi hija y vamos a ver ella no demuestra por qué es tan buena que ya di quiere poner sus caras su buena cara pero yo como madre que le parido claro por eso le pregunto se cómo está mi hija

Voz 14 18:39 mi hija está mal pero muy

Voz 10 18:42 mal mi hija cada vez que toca llevarse al niño me llama mamá qué tal como se en mi niño hizo mucho a veces de verdad no les digo la verdad

Voz 11 18:54 claro

Voz 10 18:55 sí digo se ha ido muy bien cariñoso ha ido muy bien no me no me engaña digo no no no no mejor el niño se ha ido pues pues ese día fatal pero es que yo subo ruta se me rompe el corazón metido todo en fin de semana llorando y acordándome porque el niño practicamente vive conmigo

Voz 11 19:14 claro porque viven todos juntos no

Voz 10 19:17 facebook mi hija ahora lleva o veinte días así que sea alquilado ella una casita aquí en Ocaña para porque comprendo que ella quiere ser intimidad con su hijo cosa que lo que lo valoro muchísimo porque es una chica muy trabajadora es muy buena irte bueno pues ha tenido mala suerte Ada con una persona pues pues que la tenerla añade igual que a nosotros se porque yo siempre decía porque decir coman bajo qué atento que eso que lo otro como a mi hija Yllera toda la fachada

Voz 11 19:54 sí

Voz 10 19:55 más cosas que yo NYSE porque mi hija mi nombras ha contado hija decidió venirse para casa dígame embarazada de seis meses

Voz 11 20:06 es de seis meses cuanto no

Voz 10 20:08 sí a mi hija una niña que odia las drogas o el tabaco o día todo lo que sea vicio entonces yo sé que mi hija lo pasó muy mal muy mal y hoy en día yo sé que ella está mal sencillamente porque ella se va a trabajar a las nueve de la mañana era mañana higiene a las nueve de la noche no disfruta de su hijo de su hijo innovadoras alquila una casita esta con su hijo les ha puesto al lado del colegio donde tenemos al niño bueno yo la veo más contenta al niño está muy feliz y porque la verdad es que

Voz 0020 20:56 claro quizás es la casa nueva sea también una pequeña ilusión

Voz 10 20:59 exactamente exactamente ahí ha dicho la palabra clave ella quería estar con su hijo yo la veo como más contenta yo soy una persona que yo con mis hijas siempre estoy pero muchísima confianza a mí me han contado todo mis hijas siempre se queda algo porque todos los de cuentas son la madre no

Voz 0020 21:22 y debe ser no aunque

Voz 10 21:24 claro que haya muchísima confianza claro exacto efectivamente porque yo digo que ante madre todas esta persona que decir es que yo soy la mirada en Texas eso es mentira tú tienes que ser siempre madre amiga en momentos que que bueno pues puede compartir conversaciones

Voz 0020 21:42 estoy mucha confianza sobre todo claro exequias

Voz 10 21:45 pero no somos amigas eso la gente está muy equivocada está muy equivocada tanto que dicen no es que Mijas como me negado no dude su madre hija estudie fundamos pienso yo de esa forma sí ella pues si yo la veo mucha veces queda veo te dice y eso me duele mucho mucho pero no quiero un muchas veces porque mi niña muy sensible se ponen a ayudar entonces claro ahí hay que estar con un te encontré en qué bueno qué bueno es mucho bueno pues por lo menos me Desau o un poquito con vosotras

Voz 0020 22:32 alegro mucho Maricarmen ojalá que que haya oyentes que hayan pasado quizás por situaciones parecidas sí que puedan decirle algo también para que se quede un poquito más a gusto hablando entre todos

Voz 10 22:42 pues sí bueno y ante todo quiero deciros que el saque G que tenéis ahí a esa niña tan preciosa que no quiero dar el nombre para que darlo ya sabéis de quién habló y me va bien que se merece todo lo bueno que tengan la vida

Voz 11 23:00 está hablando de Inés a que sí

Voz 10 23:03 hombre no quería decir tanto pero yo sí que lo quiero

Voz 0020 23:05 es decir porque es que yo pienso exactamente lo mismo que usted que me nuevo fichaje

Voz 10 23:09 es que es eso es una maravilla de niña es que la conozco desde que tenía Bono de la tripa de su madre entonces sólo quiero decir desde aquí Inés tu compañero hacía ha sacado el nombre sigue como eres no cambies nunca y que vas a ser una tía de puta madre Inés

Voz 11 23:35 bueno es que ya lo es ahora Maricarmen dioses ahora lo que quiere

Voz 0020 23:39 todas eran poco más de experiencia en la vida pero menuda base tiene ya

Voz 10 23:43 sí a mí me lo vas a decir y ahora que va a ser día pues fíjate va a ser una tía que dice babor loca y la abril

Voz 0020 23:56 Maricarmen muchísimas gracias por haber llamado

Voz 10 23:59 a vosotros por escucharme

Voz 0020 24:01 la tengo que vaya todo bien ojalá vaya todo un poquito

Voz 11 24:04 Jorge

Voz 10 24:04 sí yo de guerra disculparme si alguna cosa hemos podido ofender

Voz 0020 24:08 no pasa nada Maricarmen lo hemos entendido

Voz 10 24:11 venga un beso para todas si fuera gracias a todos los oyentes buenas noches adiós

Voz 0020 26:25 desde Ourense Jose buenas noches

Voz 15 26:28 hola qué tal muy buenas noches Ana que bueno la comentarte que la situación en la que estamos aquí en la sede de élite estamos realizando un curso que viene por parte de parte de la Xunta de Galicia bueno pues nada yo para comentar su situación yo el paro en julio del año pasado si como venir a una empresa de llevaba muchos años trabaja muy tanto entre sí bueno pues bueno a cobrar el subsidio el subsidio la prestación por desempleo unos cursos para tarde voluntariamente me anoto con tan buena suerte un curso de Adrià de ventas no todo ello llama aspiraban al curso así como amigos y otros el doce personas más pero prácticamente son de estas que llaman obligatoriamente porque está cobrando un subsidio puede estar cobrando el paro desde hace mucho tiempo otro parados de larga duración cuando no se ha sorpresas siempre manda en pase el curso limítrofe explican los docentes del curso dos una siete euros concedida a día adiós Fer cuando él nuestra sorpresa de que muy bien el inspector de la Xunta de Galicia a visitarnos inusitado muy amablemente nos dicen que bueno que las ayudas que se extravió para cuatro o cinco meses esa dentro de cuatro cinco donde se nos empezaremos a cobrar hasta ahí o al pues vale bueno pues a día de hoy empezamos recursos diez de octubre a día de hoy cobrado absolutamente nada cuando hay gente que está viniendo incluso de ayuntamientos como Carballiño que era a treinta kilómetros se en su propio coche ha gastado una media de nueve euros diarios de gasoil bueno estamos en una situación que somos parados los nuevos parados que ya nosotros ya no

Voz 11 28:58 en el curso no sí sí sí

Voz 15 29:01 a nosotros para ellos para ellos somos no se ha trabajado formación como quieras llamar os

Voz 11 29:14 de la estadística

Voz 15 29:18 sí para él

Voz 11 29:21 activan muralista

Voz 15 29:23 para nosotros vamos estamos hay gente que está en una situación pues un poquito a los yo quiero llegar a decir de exclusión social pero bueno yo creo que si tú a tú te tienes que desplazar a Felipe II Orense aunque hay que pararlo

Voz 0020 29:48 y les han dado la razón de por qué el curso se hace un lugar tan alejado

Voz 15 29:53 en una razón pero sabe es lo más eh no después lo decir a de la situación la bonitos que yo me apunté a voluntad y un día fui una cuestiones y a tal este curso se hacen estación muy cuesta arriba

Voz 11 30:12 sí

Voz 15 30:12 y la verdad es que estoy y voy a dejar que me dice que no le ocurra porque la prestación por desempleo hemos juntado voluntario es igual no se puede usted la rebaja de tipos recursos salvo que sea una razón muy familiar que piensa usted que usted haya conseguir trabajo me dijo que ya está bastante bien después no sea exigen tenemos que tuvimos que dar de alta a hilar para hallar hay a la entrada si faltaba unos nada más que bien tenemos que justificar eso sí sean súper controlado cosa que lo ideológico pues ha pasado que a veces haya habido algún problema o lo que sea pero no sé si a nosotros que cumplamos yo creo que ellos revenderlos vamos es es es lo que quería comentar lo denunciaron o lo que está pasando porque esto es increíble no nos han dado razón ninguna nos han mandado yo cuando recibí la carta INEM enviaron al a los metería que es donde está la Academia en el Ayuntamiento de todas el eh Si y allí nos fuimos y así estamos sí claro ya llegamos encuentre la situación un poquito hacer un poquito que tal riendo de él

Voz 0020 31:48 sí claro sobre todo José porque ya han pasado unos cuantos meses esas ayudas por transporte no llegan

Voz 15 31:55 voz no les dan plazos tampoco de cuándo

Voz 11 31:57 llegar no no no partidista

Voz 15 32:00 dijo muerto puede que tarden cuatro cinco meses puede que tarde a ver qué avisarnos Alisal pero es que yo ya trampolín espetó dijo eso es el algunas de ellas antes de mal que este este año hemos pedido porque has comentado compañía cursos

Voz 10 32:19 sí porque la como

Voz 15 32:22 en la academia donde estamos nuestro curso que revisó yo de páginas webs esa basado en la misma situación Si es que El inspector este año en cambio el primer curso

Voz 26 32:40 la hijas

Voz 15 32:41 el inspector había en otros cursos que eso no es que no se podía negar es decir que ya pero jamás se tampoco no puede hacer más santo incluso se manifestaba delante de lo que es al que corresponde

Voz 0020 33:07 y sobre todo que es que no tiene ningún sentido que una persona en situación de desempleo tenga que adelantar dinero que no tiene

Voz 15 33:15 para hacer un curso es que yo cogen los como cobrando la gente que no está su si es impresionante que después y es que que bueno cada uno que haga lo que quiera es decir en dos dos el presidente de la cinta que se suba el sueldo un seis son siete por ciento que eran alardeando aún es para después convienen alardeando de que si hacen proyectos para el desempleo las puse social si yo os voy a ir el índice acaba el curso cuatro de abril

Voz 11 34:01 el cuatro de risa acaba el curso sí

Voz 15 34:04 sacaba cursos sí bueno sí parece rever aquí no se menos mal que las practicar las hemos todo el propio desplazado no suena empresas que está en el propio Ayuntamiento de haberse la propia la práctica del vuelo con posibilidades de empleo un seis años que tenía creo que pocas posibilidades tengo de conseguir un empleo ojalá

Voz 11 34:39 sí

Voz 15 34:40 ojalá hizo con los hijos haya Barthe dijo haya para para Bush

Voz 11 34:48 eso sería genial Jose que eso sería genial

Voz 15 34:53 no no si de todas maneras yo tal como vaya esa situación sino molesto por los comentarios como cómo estamos cómo va imagínate unas chicas vivían de Carballiño está treinta kilómetros veinte todos los días en su propio Bochi poca parte de la combinación de de autobuses

Voz 11 35:16 soy bastante revuelo político

Voz 15 35:17 está muy mal mal porque no tiene la culminación la coincidencia narra cinco años digamos eso adiós que los desempleados tenemos el autobús gratuito nos deja muy cerquita de donde tenemos el damos damos esas gracias a lo mejor incluso eso Ellos lo miran irían bueno de operar de tipo no lo vamos a dar la ayuda porque aparte es que no nos falte militado Si la testigos concediera o no esa es otra cosa

Voz 0020 35:56 no saben ni siquiera si está concedida

Voz 15 35:58 no no lo hagan habernos han notificado absolutamente nada lo sabemos y lo van a notificar la academia si lo va a enviar al domicilio no a absolutamente nada es Camus pero que quería comentar

Voz 11 36:16 Jose pues efectivamente mantengan

Voz 0020 36:18 Nos al tanto

Voz 15 36:21 hola es lo que se ha el día que la cobremos supo los lo apagará bueno y hubo algún compañero que dijo es pagaba la mitad al final de curso cosas venía ya a diciendo así que eran

Voz 0020 36:43 José pues muchísimas gracias por haber llamado

Voz 15 36:46 nada dudaban gracias a vosotros y enhorabuena porque es una maravilla

Voz 11 36:51 bálsamo para no

Voz 0020 36:55 gracias José Gómez saludado buenas tardes

Voz 27 37:14 niña ahora la altura fue puede la tranquila nunca ya que la tierra cuando tu boca me encanta cuando te dando a poco certero nunca para cuando van de casa ya no siente en la Europa

Voz 27 39:00 hola María desde Madrid

Voz 11 39:01 buenas noches buenas noches que nos cuenta María

Voz 14 39:07 soy oyente de su programa y bueno pues me estoy enterando de muchas cosas que a mí me sirven de sorpresa como a mí me está pasando bueno pues yo tengo ha muerto mi marido bueno pues yo no había hecho nada antes de morir no había reglas dinero ni había nada sí que tenía un testamento hechos el uno para el otro bueno yo esperaba esperaba que cuando Papa muriera pues muy si mejor dijera no mamá para todo el dinero lo cual me lleva una sorpresa muy grande que no sido ha venido inicia en llevado todo lo que por ley les ha correspondido sus hijos mis hijos entonces pues bueno estoy muy dolida Ellos lo saben pero no no da su brazo a torcer porque yo me entero por segundas personas que bueno que van a tapar cosas que tienen en su casa muy bien lo cual se han llevado media vida de sus padres y ahorro de trabajo de sacrificio entonces yo esto lo pongo por si hay alguna persona que bueno estén en mi situación o vaya a estar pues que espabila pre porque tienen una madre buena porque su madre hubiese seguido una mujer ambiciosa manipuladora bueno no digo más pues no hubiese encontrado nada de dinero lo cual ha sido todo lo contrario me lleva una gestión

Voz 11 41:27 creía usted María que qué iba a pasar

Voz 14 41:31 pues yo pensaba yo no hice nada pensando en que mis hijos una vez que mi marido falleciera porque ya estaba muy malito

Voz 10 41:39 sí sí

Voz 14 41:40 pues que dijeran mamá no queremos nada de dinero todo lo que tengo es patatín pero no ha sido así me ha salido todo más bueno pues con la ley en la mano pues nos van a dar a cada uno lo que nos corresponde yo voy a ser la más favorecida porque claro tengo la mitad

Voz 15 42:05 eh eh

Voz 14 42:07 igual no me corresponde una cuarta parte pero en eso que nos corresponde de una cuarta parte a cada uno se van a llevar bastante dinero porque su papá y su mamá habían trabajado mucho y tenían fondos

Voz 0020 42:27 sí por qué no querría usted María que sus hijos disfrutas en de ese dinero

Voz 14 42:31 pues muy sencillo porque tienen unas mujeres detrás de ellos sinceramente se lo digo a ustedes para lo mismo que le he dicho antes si hay alguien que pueda ir aprendiendo porque tienen unos mujeres detrás de ellos que son unas manipuladora y unos egoístas

Voz 11 42:55 así de claro cuántos hijos tiene tres los tres tiene unas mujeres así

Voz 14 43:00 bueno dos el primero y el último si la del medio es una hembra son que a mí por lo menos no me ha demostrado y eso se que esa persona que a mí me habla si me habla con confianza tizas tengo más confianza con él que conmigo bueno pues

Voz 11 43:32 eso es lo que quería exponerles pero María sí

Voz 0020 43:39 para usted las las nuevas no las mujeres de sus hijos sí son son manipuladoras y son egoístas

Voz 14 43:46 sí

Voz 0020 43:49 pero usted entiende a sus hijos como como unas nuevas familias creadas o creen que ese dinero lo va a disfrutar solas Ellas

Voz 14 43:57 no no ese ese dinero

Voz 11 44:00 bueno pues mire

Voz 14 44:02 por lo que yo me he podido enterar pues el primero lo va a dedicar ese dinero a bueno pues como si dijéramos invertirlo en su casa para cosas que tienen pues gastos se cosas de en fin lo a disfrutar los dos

Voz 11 44:26 si eso no les parece bien a usted por qué

Voz 14 44:29 bueno pues porque yo pienso que ha sido un dinero que ha sido trabajado por su Papa ha sido ha ahorrado por su papa bueno pues lo que le he dicho antes lo normal pienso yo a lo mejor pienso equivocadamente que hubiesen dicho mamá aparatito si ellos sí vamos pienso que si hubiesen tenido cariño amor y respeto a sus padres lo debían de haber hecho yo asilo pienso que hubiera empleado en enero

Voz 11 45:08 María pues yo no lo hubiesen

Voz 14 45:11 no haga nada más que tener lo guardado por si algún día me hubiese hecho falta parar porque ahora me los seiscientos cuarenta y tres euros de pensión esa es mi vamos mi forma de pensar pues no sé porque si hay alguien que pueda ir abriendo los ojos o preparándose para cuando le llegue una cosa de éstas pues no sé qué que se vayan preparando para que no los manipule

Voz 11 45:51 día sí entonces usted no está de acuerdo con la ley no

Voz 14 45:56 no estoy de acuerdo con la ley porque la ley lo tenían que haber puesto ellos lo que le he dicho antes mama todo para títere de vosotros donde siempre que ha venido a buscar a sus padres han tenido apoyo en todo en dinero

Voz 11 46:16 es psicología llevan todo tiene buena relación con sus hijos María

Voz 14 46:21 bueno pues ahora mismo a raíz de todo lo que estoy diciendo pues yo veo que esta relación se está enfriando entonces no sé esto en qué podemos terminar no lo sé porque yo ya no soy capaz de de muchas cosas me encuentro pues confusa me encuentro indecisa y bueno pues me da hasta vergüenza mirarlos a la cara

Voz 11 47:00 tiene nietos si tres

Voz 0020 47:05 esto no le consuela hacen pensar María que que se dinero también va a ser empleado para para todos las familias porque para los nietos

Voz 14 47:12 pues sí me consuela pero tengo por qué mi marido nació

Voz 10 47:26 niño

Voz 14 47:27 el mismo día que cumplía los años bueno pues luego mi marido se fue a morir El día que yo los cumplía

Voz 11 47:39 entonces claro para no

Voz 14 47:41 mi son dos fechas que no soy capaz quizás a lo mejor alguien tuviera que ayudarme que no soy capaz de quitarme de la cabeza no sé ya digo quizás yo esté pensando mal o necesite ayuda de alguien yo ahora mismo pues me encuentro en una situación pues estoy bloqueada totalmente bueno pues hay días que no tengo salida bueno pues eso es lo que lo que quería contar pues para que si hay alguien que vaya aprendiendo

Voz 25 48:25 a ver cómo

Voz 14 48:28 si es que esto tiene alguna solución

Voz 0020 48:32 entiendo entonces María que que ese dinero que hay que había ahorrado con su marido

Voz 14 48:37 sí

Voz 0020 48:38 su pretensión era dárselo a sus hijos en ningún momento

Voz 14 48:42 sí yo cuando yo tenía pensado digo bueno cuando él fallezca al tenerlo yo el dinero yo tenía idea llaveros les repartido un poco no todo entre los tres esa era mi idea en la que yo tenía bueno pues pues eso no nos deja bueno pues ahora mismo estamos terminando todo bueno pues

Voz 11 49:14 con todo hace que falleció su marido María

Voz 14 49:16 mi marido ha fallecido hace siete meses bueno pues ahora mismo estamos con liquidación de de herencias bueno pues el pequeño se ha puesto de portavoz de los hermanos me están dando guerra toda la que pues porque claro quieren hacerlo de una manera bueno pues también me ha dicho que ello tengo derecho y obligación a ser yo la que dispone y claro yo al abogado le da unas órdenes bueno pues me están dando guerra todas

Voz 15 49:57 pues

Voz 14 49:59 eso es lo que les puedo contar

Voz 11 50:04 María me gustaría preguntarle algo

Voz 14 50:07 pregunte me

Voz 11 50:09 si sus hijos estuviesen solteros no tuviesen pareja ninguno de los tres si yo hubiese ocurrido esto mismo cómo se lo tomaría usted

Voz 14 50:22 en conformidad porque sabía que por lo menos por lo menos en esos momentos hubiese seguido para ellos

Voz 0020 50:40 pero entonces María usted no no cree que la persona que comparta vida con alguien deba compartirlo todo porque sin embargo usted está hablando de los ahorros de de familia con su marido

Voz 11 50:53 como suyos también si yo lo compré

Voz 14 50:55 partido todo con él porque entonces la mujer

Voz 11 50:57 los hijos no debería hacerlo pues porque

Voz 28 51:00 eh

Voz 14 51:02 he oído cosas que no se pueden decir en antena

Voz 11 51:07 hay más historia detrás haría si hay más

Voz 14 51:12 entonces claro eso no se puede decir en antena bueno pues yo vamos por lo menos la creencia que tengo

Voz 25 51:22 eh

Voz 14 51:24 ya le digo a lo mejor estoy equivocada pero es que me están desprestigiando yo el puesto de madre yo no lo voy a olvidar nunca que esto ya depende de ellos pero no es el más sean callado no me han dicho

Voz 10 51:47 tengo dos niños y una niña de Juninho

Voz 14 51:50 que son los criados yo dos nietos si bueno pues esos niños están siempre en mi pensamiento bueno pues qué le voy a decir no puedo decirle nada más

Voz 0020 52:19 María le agradecemos muchísimo la llamada

Voz 14 52:22 bueno pues por la noche no puedo dormir

Voz 11 52:26 no duerme bien por todo esto no no no no duermo bien

Voz 14 52:30 bueno pues los escucho y me sirve de gran Consuelo bueno pues hoy hubo cosas que digo mira pero bueno pienso que esto tiene que ser así pero que yo no me doy por conforme de que mis hijos estén portando bien conmigo

Voz 0020 52:57 lo haría si más adelante hay alguna novedad sacando un poquito la situación si le apetece volver a hablar con nosotros ya menos

Voz 10 53:06 vale vale vale muchas gracias eh

Voz 0020 53:09 gracias a usted por llamar por la confianza que pase buena noche igualmente para ver si puede dormir pues con María Nos dan las cuatro en el reloj las tres en Canarias así que de no damos paso a una corbata en el resto de compañeros de informativos y tenemos media hora por delante para hablar por hablar