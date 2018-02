Hablar por Hablar (23/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 la Cadena Ser Hablar por hablar con Adriana Mourelos

Adriana Mourelos Hablar por hablar

Voz 0020 04:11 es buena en esta semana pone sobre la mesa de la madrugada se fija en la Asociación de Mujeres Juristas Themis la importancia de aplicar la perspectiva de género a la justicia española

Voz 7 04:37 Un con perspectiva e Inés Morán

Voz 11 04:41 la Ley integral contra la violencia de género del año dos mil cuatro sólo contabilizaba hasta ahora el maltrato o el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja a partir del uno de enero de dos mil dieciocho el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y empezó a computar como violencia machista todos aquello delitos que cometan los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres independientemente de si tienen o tuvieron una relación sentimental Ono además se amplían a nuevos supuestos desde las agresiones sexuales el acoso laboral o callejero hasta la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados varias son las asociaciones que han luchado para conseguir avances como éste aunque aún queda camino para lograr la total igualdad y eliminar todo tipo de discriminación la Asociación de Mujeres Juristas Themis nació para dar voz a muchas mujeres que eran víctimas de violencia machista su objetivo fundamental es promover la perspectiva de género en la justicia la igualdad jurídica hay en todos los ámbitos políticos económicos sociales y culturales Amalia Fernández ex presidenta de la asociación ha explicado su labor

Voz 13 05:50 hace para dar voz a todas estas mujeres que eran víctimas de violencia de género entonces ese nuestra presidenta era una apuesta chilena Alicia Herrera y lo que trata es de dar

Voz 14 06:02 arroz a todas estas mujeres entonces estábamos en unos años que es cuando se empieza a través del trabajo de las asociaciones se traslada al Consejo General del Poder dije al hilo que se hace es a través del Consejo es evidenciar esta realidad y es que todos los casos de violencia de género pues evidentemente se veían a través de

Voz 13 06:23 juicios de faltas cuando evidencia esa realidad es cuando se empieza a actuar cuando se empieza contabilidad

Voz 11 06:29 al mente Themis también trabaja por el valor profesional de las mujeres juezas y abogadas Un colectivo que a día de hoy lucha por tener una mayor representación reconocimiento en el sector

Voz 15 06:39 por ejemplo que el número de mujeres juezas menores de cincuenta años son el sesenta y cuatro por ciento y ahora sí nos vamos

Voz 14 06:46 Nos al número de mujeres juezas que están y los órganos más representativos llamemosle audiencias provinciales

Voz 13 06:54 es una les superiores de Justicia como el Tribunal Constitucional

Voz 14 06:58 al pues evidentemente la representación ese ni testimonian yo creo que para subasta recibirnos a la fotografía del inicio del año judicial doce hombres con el rais no hay ninguna mujer dice nos vamos por ejemplo al número

Voz 13 07:11 de mujeres abogadas de grandes despachos que

Voz 13 07:17 es socios número de mujeres no llamaba en catorce por ciento

Voz 14 07:22 partiendo de que las mujeres comienzan a ser o alcanzar los puestos de socias en los despachos para que no no llegan los despachos internacionales a España la representación de las mujeres en los despachos como socias era todavía más bajo

Voz 11 07:37 muchas mujeres víctimas de violencia de género en España creen que no están amparadas a nivel institucional acuden a la justicia no se sienten respaldadas por la misma es lo que se conoce como maltrato judicial siente Asociaciones de Mujeres y Asociaciones de Mujeres Juristas Themis han iniciado una campaña para estos casos al Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de erradicar las actitudes arrogantes y autoritarias las faltas de respeto y la nula empatía que sienten las víctimas que denuncian

Voz 17 08:06 cuando estamos hablando de maltrato judicial la edil

Voz 15 08:08 más se habla de maltrato institucional porque posiblemente la víctima cuando decide o por fin toma la decisión de trasladar a la Justicia esa situación de violencia en la que vive posiblemente la mujer no sabe con qué se va a encontrar ella va ir a un juzgado y un juzgado lo que va a tratar es de verse contradicción no hay contradicción para tener un abogado o un abogada tendrá más menos tiempo de tratarla que tendrá más menos experiencia en tratar con las víctimas y después ella quizá pretenda encontrar una persona que la va a escuchar que va a querer conocer toda su situación pero en ese momento se va a centrar en por lo que se ha abierto esa diligencia que es en el hecho puntual que ha dado lugar a que aquella vaya al juzgado pero no se juzga todo el hecho

Voz 13 08:53 anterior de violencia que evidentemente la mujer entiende que no está siendo tutelada porque ella quiere contar todo lo que él ha pasado Illa dicen que SG entre a ese

Voz 11 09:12 Asociaciones de Mujeres Juristas Themis por implementar y trasladar la perspectiva de género la actuación de la Justicia que a las propias sentencias tomando en consideración las experiencias de las mujeres y hombres para erradicar las desigualdades de poder entre ambos géneros los se trata de hacer un análisis a favor de las mujeres sin estudiar tener presente las posiciones de

Voz 13 09:32 sido muy importante que primero las fuerzas de seguridad cuando la mujer va a presentar la denuncia es el momento más importante pues dediquen un tiempo el que sea necesario para que esa mujer Renate todo lo que le ha sucedido fije la pregunta por toda su situación por toda su vivencia por toda su situación de violencia en la que ha vivido vienen mente cuando se llega al juzgado pues ya se va a hablar de un maltrato habitual se va a ver la situación de violencia que ha vivido pero sí en el momento de la denuncia solamente se hace constar S en concreto cuando vas juzgado sólo se la va a preguntar por ese hecho concreto dependiendo de con quién veo quién no esté quizá indague más helechos que sino es que indaga solamente se va a juzgar ese hecho concreto donde evidentemente la víctima entiende pues que no están viendo no se está valorando toda su situación de violencia ya además es ese concreto incluso puede salir absuelto con lo cual puede llevar a que esa señora que salga de ese juzgado sin esa orden de protección que ha ido a pedir o que directamente vean que los hechos no son constitutivos de delitos que hace que el agresor efectivamente toma más fuerza y la víctima hayas desde luego no se atreve en modo alguno a volver a acudir al juzgado

Voz 11 10:40 a pesar de los importantes avances legislativos Amalia Fernández y asociaciones como Themis consideran que está siendo todo un desafío que los derechos reconocidos para las mujeres no se traduzcan en un retroceso porque el desarrollo de la igualdad es un proceso largo que aún no ha concluido y por el que se sigue luchando día

Voz 0020 11:30 el novecientos cien ochocientos Conchi desde Asturias buenas noches

Voz 18 11:35 buenas noches

Voz 19 11:37 mire la primera vez que llamo si os escucho siempre Graeme

Voz 17 11:44 yo quisiera ver escuche la señora la primera para darle muchísimos ánimos que ya verá cómo va a salir bien y ahora lo que yo no herir era a los siguientes después de escuchar todo lo que habla nombre de lo de la verdad el señor aquella la pensión que necesitábamos marido la primera señora el señor estoy hablo de Vigo por ahí con Alicia y y yo lo voy a exponer esto es muy triste que no nos acordamos tampoco de los enfermos mentales he yo concretamente tengo un hijo que tiene un ansiedad generalizada he trabajado no puede porque es cuando empieza a tener a muchos Kun le tan bueno como yo puedo voy cotizar cotizando bueno él delante prácticamente una vida normal por tener muy responsable pero resulta que soy meses cobra un vivió después de cotizar otro esa es poner al con una base de cotización de unos quinientos a seiscientos euros al mes pues soy meses que cobra es hay lugar

Voz 18 13:00 no le puntúan para la pensión o sea que yo lo que quería

Voz 17 13:06 explicar o que no se aplicara como un enfermo que tiene la ciudad tiene que no pueda trabajar a un enfermo mental como otros pero bueno

Voz 18 13:17 vamos al enfermo mental

Voz 17 13:20 cómo va a poder tener una pensión si no puede trabajar a mi hijo les dieron un enorme de una valoración una melancolía un XXXVIII que tendrá el cuarenta y cinco me imagino Il hiló les pertenece nada entonces así que él viuda que lo conozcan gente ir arrancó la moda por veo Irratia peones entonces yo no entiendo de verdad es cosa Izar deprimente no nos queda ningún derecho de nada todos los atropellos para los pobres

Voz 18 14:01 no

Voz 0020 14:06 claro porque entienden que su hijo ni puede trabajar ni tampoco está cobrando nada

Voz 18 14:12 no claro

Voz 17 14:15 no no como mi hijo muchísimo lo más entero le estaba en una situación tremenda impar ahí no hay nada

Voz 18 14:26 me entiende

Voz 20 14:28 para ellos no es la porque yo trato con gente y trato con Guarente enferma mental hice no fuera la ingle está en la calle

Voz 0020 14:39 y este es su caso también es ustedes la que la que puede ayudar a su hijo

Voz 17 14:44 claro afortunadamente yo te barajó ahí bueno hiciera un hermano también pero bueno pero vamos por partes y aquí lo cual T mentira Iquique es que él es una persona que dentro de todo hay otros enfermos Good firmo peor mantiene en tu equipo frene a ningún cuadro el boicot a mí es la dárselo pero yo hablo por el mío ir por lo demás que es una cosa tremenda tenga este tipo de enfermos

Voz 18 15:22 pero tremendo tremendo tremendo

Voz 17 15:26 por eso yo no digo nada en el altar de la herencia de sus hijos de la herencia Vejer lo ves

Voz 20 15:34 sí lo los nietos y que disfruten todos que el libelo lunes todos los señora

Voz 18 15:42 me entiende sí perfectamente tienen un uno

Voz 0020 15:49 qué compleja la situación verdad de las personas con este tipo de de incapacidad porque claro un treinta y ocho por ciento

Voz 20 15:57 es una cosa tremenda porque yo curro con mucha gente que lo que es o por no estaba relatividad todo el mundo que trabajaba para tenerlos recogido pagaban la familia pero por desgracia familiar que quedaron impunes

Voz 17 16:10 bajo inútil habito ahora entiende que no hay nada para ellos no hay nada nada para ello no aislada

Voz 20 16:20 que yo ponga eh por suerte y por desgracia por lo que sea yo el cómo cumplió la densidad pena

Voz 17 16:27 no

Voz 18 16:29 Cela pero no le iba a decir que es complicado porque claro

Voz 0020 16:36 que a uno le den un treinta y ocho por ciento de incapacidad significa

Voz 18 16:40 sí

Voz 0020 16:40 quién no está preparado para trabajar pero que tampoco puede cobrar nada

Voz 18 16:44 efectivamente

Voz 19 16:49 era una situación aún no

Voz 20 16:53 eh les solicitó por tienen deberes en fin en fin años cotizados Céline solicitó la juez la parte proporcional pertenece librería hogar mínima hice claro entonces claro para el que tener dinero

Voz 19 17:07 a buscar y llevarla quién pierde ese dinero para el orgullo que no que saber la verdad venirle pero hay que ver el rostro

Voz 0020 17:21 a gastar su seguramente no es dinero de lo que le corresponda luego a la pensión que se consiga

Voz 20 17:28 chillando escogiendo defensa once el ardiera pero en el que dieron va tras

Voz 17 17:33 en Fire y ahora jugando cotiza es una persona de estar quince años en donde sino muy sano para con ellos es una vergüenza una vergüenza que si ese mundo se mira escena Fun no son ahí ahí me entiende al la verdad que es tremendo tremendo o como ustedes para cualquiera que me escuchen no sé que todos

Voz 20 18:10 y a ver qué tenemos que puntito ya es una vergüenza una vergüenza que balas en el Vall Duck ahí en la de enfermos gente no por pobres del que no pensar cien mil por ellos como yo lo entiendo confluyeron tampoco

Voz 17 18:27 no

Voz 0020 18:29 su hijo vive como usted Conchi

Voz 20 18:31 sí pero muy muy dijo en un lugar porque esa mio siempre fue una persona muy Ana Armijo puedan una persona múltiples buenas regional trabajadora pero claro no no porque él Seprona trabajar pero como va aparecen bajo Opus forzado pues tiene recaída

Voz 17 18:47 enviarle bajar los repruebe lo puede pero hoy ya no es el caso de mi hijo y de otros muchos muchos que viene tampoco larga el Sepla

Voz 20 19:01 porque claro lo que está claro es mientras Reagan Opar le quieren ser manos pero Carlos armado cada uno tendrá su vida puede pero claro si existiera una paro Illano ver cómo

Voz 18 19:13 sí sí sí

Voz 19 19:14 a todos nos ocupa nadie

Voz 0020 19:18 es complicado también Conchi porque claro que qué hace su hijo cada día

Voz 19 19:23 bueno me da miedo

Voz 20 19:25 yo alguien está conmigo yo trabajo e ir va a mí me vale mucho porque quemábamos poblado pa otro oí bueno él tiene sus amigos porque cuando iba al colegio de un joven chico

Voz 17 19:41 entiendo pero pero bueno pero hay otras cosas mentir me he y así Alexis asista el panorama pero bueno les vamos a contar lo que se puede solucionar pero sinceramente ahora mimos veré yo no tenemos ninguno ninguno lo gitano

Voz 20 20:05 tenemos que dar viendo por televisión un millones verse roban iban cuatro día presos de aparece luego OTAN bailando sevillanas

Voz 17 20:14 es una vergüenza o la fuerza y lo demás cotejando eh

Voz 20 20:21 en este caso le autónoma ICOM hoy habrá útil autónomos Gemma

Voz 17 20:26 pero lo escucha rodeado mismo coca

Voz 20 20:28 el bloque robamos apurar hice un hice uno puede pagar el recibo de la cotizar según es al mes siguiente hace viene como un veinte por ciento y al otro es quieren quieren Fitzgerald Carlos embargar el sí el lo eso es una cosa tremendos

Voz 18 20:45 no me iba

Voz 20 20:48 tremenda tremenda dice va en la senda vencería que Franco uno saltaron de podemos aguantar

Voz 0020 20:53 hay mucha injusticia verdad Conchi

Voz 20 20:56 bueno uno se pueda imaginar ir muy mucha gente se atreva a hablar bien lo hicimos mal tenemos que salir a la calle y hablar imponer pero uno entiendes

Voz 0020 21:08 no

Voz 20 21:08 sí porque he ido yo adoro entrar madre yo tengo una chiquita lo entiende no resuelven una mucho menor edad multinacional en pero bajo bueno alcanzó un apretarnos punto uno lo no tiene que es una uno con la lengua fuera ha ido abriendo que gente quedaran dineral debe millón Santi en la hice uno por casualidad sentimientos que vienen dos mil hizo temblar una

Voz 18 21:36 y cosas así

Voz 20 21:38 pero no es su higiene es el pan nuestro de cada día ponen somos un debe que daría alas a la Ali hablar con la gente de a pie

Voz 17 21:45 eh

Voz 18 21:46 para que vean los cuadros que él por ahí creo que me lo

Voz 0020 21:51 Conchi pues muchísimas gracias por haberlo reivindicado

Voz 20 21:56 y os felicito Fórum prueba ahora el programa el tan bonito hablar y que por lo menos no jugarnos

Voz 0020 22:04 y esta importante a veces desahogarse verdad con

Voz 20 22:06 sí poesía en un asunto tan delicado hombre con el señor al que llamó de la herencia olvídense de la herencia de sus hijos que disfrutes en las ellos son facilita el colar mujer alguien tiene usted también Lima

Voz 19 22:24 que no merece la pena el dinero no lo hace todos los señora si tanto pues nada muchísimas gracias a todos los

Voz 0020 22:33 otro para usted que pasó buena noche

Voz 18 22:37 adiós

y con la llamada de Conchi Nos despedimos hasta mañana será a partir de las dos de la madrugada en la antena de la SER cuando nos encontremos de luz de nuevo y no falte para hablar por hablar

