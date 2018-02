Hablar por Hablar (24/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 5 00:00 a Hablar por hablar y Macarena Berlín

Voz 9 03:02 yo sí debía muchas veces yo lo veo como como trabajador tampoco también como clientes lo que es poderes encara el bloque al referente a la amabilidad que que no suelen tratar y que nos hemos encontrado y que muchas veces son a un bar el caso mío a tomar alguno sino porque no siempre estar en contacto con con gente acordemos justo ahora en sonrisa tengo la que no recibe él y porque nos sentimos muy a gusto no parece que los tiempos que corren ingleses algo que muchas veces no olvidamos no salen para pedir un café a un sitio y Navarro hola qué tal alguien que te sonría es bueno que soy como más más en caso más más acogimos más arropado si el cafés a la palabra lo que la palabra que contemos con más gente escrutar música o opera otros o simplemente estar codo con codo con alguien a este personaje no no suelen estar con gente no lo vemos en mil amigos fastidia que citar que cuando nos apetezca estará arropado un sitio que queremos a gusto no es ni una pésima excusa puede ser no puede ser un poco la puede ser cualquier producto no final no vamos a pagar por el producto que vamos a ver si no pagamos por un momento dado donde por tiempo de acuerdo con gente y luego David subiendo que te ofrece algo que te sientes a gusto esa sensación decidir no no al lado voy a hacerle a Paco voy a verle a Manolo

Voz 12 04:39 qué tal muy buenas noches Éste es uno de los testimonios que anoche unos acercó la madrugada de radio el equipo del programa Se pone a su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con desfilarán en la producción y con Borja

Voz 13 04:53 es en la dirección técnica empezamos a caminar juntos el sábado veinticuatro de febrero con los protagonistas de las últimas noches

Voz 16 11:07 Sepa que entre las llamadas más destacadas de estas últimas madrugadas estará la de Gaspar que después de toda una vida dedicada al mar después de treinta y siete años navegando dice que el cuerpo ya no le a subirse a un barco esta semana también supimos que Maricarmen una madre que acaba de dejar

Voz 13 11:25 su hijo ingresado en una unidad de psiquiatría no puede con la pena al escuchar su testimonio llamó Mireya Mireya está diagnosticada de trastorno bipolar y asegura que la vida para ella significa agradecimiento

Voz 17 11:39 la Gaspar buenas noches desde Alicante gracias por llamar

Voz 18 11:43 buenas noches pues mire usted quería comentar si me acuerdo mucho de un tiempo que era allá por el año noventa y cinco para acá que yo fui ahora estoy jubilado fui pescador una carrera la pesca en aquellos tiempos yo lo recuerdo con mucha nostalgia Ibar un barco de pesca que trabajábamos por la zona de la costa de Marruecos y me acuerdo que cuando sabía el puerto de Málaga de Algeciras o de El Puerto de Santamaría como yo ahora patrón pues las horas de guardia de navegación al algo de noches normalmente salíamos a las once de la noche las doce todas las noches todas las travesías recinto verdad que mucha compañía y ahí pues muchas Tassos circunstancia que pueden nada

Voz 1363 12:42 por qué bonito que bonito recuerdo sí que bien que siga usted con esa costumbre entonces entiendo que ya perdía de vista la tierra escuchaba mientras tanto las historias del programa

Voz 17 12:52 sí mientras navegaba de lo mucho

Voz 1363 12:55 con el silencio de la madrugada y el sonido del mar

Voz 18 13:01 desde la cama estaban poco mar agitada de acuerdo en aquellos tiempos estaba haciendo se placa la violación de un gaseoducto de Marruecos aquí va va a pedir una y ahí donde desemboca pues una movida grandísima de una plataforma petrolífera remolcadores todo un entramado de boyas de señalización y yo pues me tenía que meter por ahí en medio sorteando todos los obstáculos con los que me encontraba estamos escuchando

Voz 1363 13:36 cómo se pasan esas horas me pregunto si uno habla por compañeros si se cuentan cosas si se preparan si a lo largo de la de la madrugada

Voz 18 13:46 a lo largo de la madrugada normalmente pues se va cómo éramos dos de guardia patrón igualado otro pues Run un marinero hacíamos la guardia mitos de madrugada a la cocida el café Teeth cuando el café y fumar guió entonces como mucho también pasábamos las horas siguiera cama de ABC por el mar como usted bien extremar como cristal puesta el pasa la noche pero a veces hemos dio travesía regulares con mala mar eso sí muy solitario es muy solitario ahí en el Estrecho pues te cruzas con como embarcó de todas clases de anoche en todas pasa es Podemos plataforma petrolífera trasatlánticos un petrolero superpetrolero incluso hasta con portaaviones aduce Word quemamos nosotros hemos tenido que ir buscando deriva unos a otros para no entorpecer y para no obtener ningún mal encuentro claro

Voz 1363 14:53 buscar la deriva

Voz 18 14:55 estaba deriva quiere decir apartarse unos de otros porque allí en el Estrecho y estrecho o los a recabar al mismo sitio a la boca del Estrecho unos entrar para el Mediterráneo o láctico no barco era un barco de gran porte que barco sólo tenía veinte años cinco metros

Voz 17 15:18 que pescaban ustedes Gaspar

Voz 18 15:19 nosotros lo a la pesca de arrastre generalmente Escamilla blanca daba

Voz 18 15:34 como mucho atún rojo pero eran eran de cuatro cinco kilos daba algunas piezas

Voz 17 15:43 qué bárbaro recuerdo yo que soy eso sí

Voz 18 15:45 el arrastre pues nosotros por deporte como digamos pero muchos muchos por el pasado muchas cosas se pueden Navas que irregulares

Voz 1363 15:59 la mejor Gaspar una bonita una poderosa que recuerde que le venga ahora mismo a la cabeza

Voz 18 16:04 pues no mucha a una travesía que hice no muchas entre Ibiza y al puerto de atender la pesca de fuera de Ibiza hasta fabricante de acuerdo que hice toda la travesía común crispado llegue Alicante puedes tardaríamos once horas Toma la noche Illes palco ocho todavía es justo que va se muchas veces pasa por barcos de boquerón al paso de cosas Pantani ver cómo van saliendo

Voz 17 16:40 los y las populares eso cogí las veces que bonito

Voz 1363 16:43 el así que más que un acontecimiento Gaspar lo que ese recuerdas una sensación una imagen

Voz 18 16:49 pago Ángel Barco de noche si hay luna llena es totalmente las obras resplandece cuando pasas por un barco de hacer las obras como jugadores gentes

Voz 1363 17:00 la peor imagen Gaspar el momento más complicado que ha vivido en la mar

Voz 18 17:04 Vocento más complicado que recuerdo pues verde Atlántico por ciento G fueron oímos desde la Federación de algún o el que haceros pero por suerte pudimos dominar el fuego y un barco de aquí de Alicante venía navegando también íbamos la alegando a a puerto y estábamos a la altura de la población marroquí yo iba poco más arriba de Larache y cuadros eléctrico se prendió fuego se prendió fuego recorrió el fuego te en el marco por dentro pero todos los compartiendo el mismo se ahogo pruebo hemos refrescado pues con la manga de agua

Voz 1398 17:47 yo creo que vería hallada Delgado y Walker

Voz 18 17:49 nosotros lo íbamos a vender colegios y las aquel también vería estaba al Food lo fue acompañando porque los otros como opción no vivo o Ímola de nuestros días se pues voy unimos antes así yo acabo pues fuerte no pasó nada oficio o cosas bonitas advenedizo que muchas

Voz 17 18:13 cuántos años navegando es decir

Voz 18 18:16 yo otra cosa no me arrepiento de yo he pasado cosas un momento muy difícil ha tenido como patrón que ha sido mucho he tenido que tomar muchas determinaciones

Voz 19 18:30 te siempre ha rápidamente

Voz 18 18:36 pero tengo muy gratos recuerdos de mi vida profesional lo más leído con muy buenos compañeros que muchos ya no están mucho mucho lo recuerdo en esa ha sido vida si Garazi en una casa de todos los pescadores

Voz 1363 18:51 a ver Gaspar muchísimas gracias cuestan mucho y lo dicho

Voz 17 18:55 gracias gracias y gracias por atender un placer hasta pronto Maricarmen buenas noches

Voz 19 19:01 hola buenas noches delante desgracias

Voz 17 19:03 más

Voz 19 19:04 pues se lleva a hijo a ingresarle a así que atribuía

Voz 17 19:08 si entonces pues eso te ponemos triste

Voz 19 19:11 hoy que lo vas llevan no día a día pero que veas con una persona está mal y que se vaya hundiendo porque él quiere de verdad

Voz 0427 19:18 a ellos porque quiera su enfermedad pero es que encima

Voz 19 19:21 desde como a Ros lo que quiere entonces es que se va cayendo y que no hay manera sujetarlo es que no hay imanes sujetarlo tú imagínate un chico de treinta y ocho años yo de vida que les ves que cada día son de de más y que vengan a sacarle claro lo que decía el señor del barco es que va a la deriva a mí me mete también en la deriva vamos los dos deriva es horroroso entonces es lógico que esté triste pero bueno

Voz 17 19:53 sí quiero

Voz 1363 19:54 es el diagnóstico que tiene su hijo

Voz 19 19:57 eso es que todo hace mía bipolar casi nada pero muy fuerte

Voz 17 20:05 no pues cuando vencía algún año ven

Voz 19 20:08 sí pero vamos es que ahora va va va a todo tren ante estaba pues caía de vez en cuando pero ahora con lo que si tú te inyectan verdes es como que no te hacen y estaba en nada peor si encima fue Tomás foros pues ya me contarás o sea que es la que te he dicho que es que va bonito han que que que es que no se puede sujetar que es que se está se está destruyendo el mismo solo y no puedes hacer nada fíjate he pedido que me Lérida en la voz quitarle la la dependencia en vez de estar yo Celso depender de mi pues que dependa de un centro o algo así como decimos en en el dieciséis en junio me dijeron que lo iban a hacer en por León la asociación que Torreón pero debe estar tan saturado que me dijeron que no lógico me lo han pasado a la Junta Castilla y León antes de Navidades me mandaron he jugado que ya estaba concebido y que tenía que firmar veinte días dicen veinte días esto que está firmado yo he ido a mitad de enero estoy antes de Navidades y me han dicho que no que no sabían nada sin hijos sólo se había escrito físico le ayudaban sería drogadicto también todas las dos cosas no hay nada para ellos osea que estas personas habrá que tiene razón todos porque si no hay nada para estos dos casos digo yo no otra vez la burocracia hombre estoy triste porque es que es para estarlo pero no soy una persona muy positiva yo enseguida se me pasan los males mira cuando vamos a a la asociación a a cosa de familias pues nos dice cosas que vemos de nuestros hijos cuando gustaría cambiar cuál no entonces había una que me decía cuál te gustaría cambiar de tu digo yo dije pues que que se levantara por la mañana que es lo que más le cuesta sólo levanta igual ella tía entonces pues que se levantara pero es ya tiempo

Voz 0427 22:16 va a ese día hablar de hecho

Voz 19 22:19 a la semana siguiente cuando fuimos pues estaba ese tema me dicen haber Maricarmen tú que has puesto pues me ha cambiado el tema digo ya no me importa que mi hijo no se levante hasta que no le da la gana yo porque claro se levanta y se pone a fumar digo y mira ahora lo que hace es que ese debate al mediodía Saura levantó a ver si yo luego no me permitía para entrar a mediodía no fuma humanitario no sea tomas desayuno o sea que hemos ahorrado el tabaco ya hemos ahorrado algo tan mal verdad

Voz 1363 22:56 Maricarmen me pregunto si está asociación de ayuda si ayuda al estar en contacto con otros padres el intercambiar el hacerse preguntas el responderlas desde otro ángulo como es el caso

Voz 19 23:08 es de lo más importante que hay que la gente iría es lo más importante porque ya tienes el enfermo como la ayudan pero sabes qué pasa que cuando te pasa una cosa de estas cifras se te da la vida a la vuelta a mí me dio la vuelta doscientos grados soy imagínate yo Le pasó un hecho a mi hijo que es por lo que nos enteramos que qué era eso

Voz 0427 23:33 no

Voz 19 23:34 entonces ASIMELEC que dejaron

Voz 0427 23:38 yo por la noche lo pasé tan mal que me enteré de todo lo que hubo muchos podían les que es que pues tampoco lo quiero explica así alto además me pongo nerviosa cuando me acuerdo de todo esto

Voz 19 23:50 yo me tocaban la cama igual a las todos así yo me despertaba veía a la habitación llena de humo yo cuando este señor ha dicho que su barco CL se lo incendió era una el corazón que ya un pues me imagínate cómo me dejaba mi cuando yo estaba cinco veo ni nada yo veía veía la habitación llena de humo entonces yo creía que había fuego me quejaba Iker ahora paralizada de repente tal admitiendo que toda que si va pasando la vida oscura se que yo estaba oscuros que como yo vería la niebla el humo que quedan y cabeza entonces día otro tres cero cuarto día me despertaba decía a ver a ver cuánto va a durar hora entonces eso es terrible de verdad los dos primeros días sobre todo el primero entrasen en un caos

Voz 17 24:56 sí yo es que creo que me estaba Volvito más loca que mi hijo

Voz 19 25:01 no os podéis imaginar cómo te cambia la vida fijaros para para ver la situación llega de humo como día yo

Voz 17 25:08 Maricarmen muchísimas gracias por que mucho mucha fuerza tengo la tengo buenas noches y hasta pronto

Voz 16 25:16 buenas noches Mireya de Madrid

Voz 0392 25:19 hola buenas noches querían sólo que como he escuchado a la mujer que ha sido madre de un enfermo que lo está haciendo en estos momentos animo a la gente que está enferma como encerrada mental lo llaman ahora correción que decir loco porque estás loco a ratos o enfermo mental tan mal bueno es difícil que feas todo eso es injustamente no quería está también a mí que no tuviera a la gente a la que el enfermo mental es precisamente esa persona parte matar porque allí todo lo que tiene que ver esas cosas no porque mi vida no es exactamente así ha sido muda ahí ha sido dura para los que no han regresado

Voz 17 26:00 la mirilla perdone tiene usted un un día no

Voz 1363 26:03 os Tiko si tengo motor térmico

Voz 0427 26:05 es que yo estoy me un grupo polares

Voz 20 26:09 sí ahí es que somos cada uno muy distinto y la gente más o menos no drogadicta la mayoría niños no

Voz 0392 26:19 sí también él pero cada una no es que no creo que se puede hacer todos a la vez pero bueno Misilo es pues igual es que no está viendo a vender no estoy no estoy con los familiares de no ser un protectores

Voz 1363 26:35 ha sido dos ganso Mirella han sido muy protectores con usted lo siguen siendo protectores son las no

Voz 19 26:41 en este sentido que he tenido crisis Andrés López

Voz 0392 26:43 dándome no en cuanto oye al hospital para luego tener que estaba en la recuperación Wall Street no es en casa toma una medicación muy fuerte no puedo estoy comenzó un vino entonces pero también mucha gente sino también para mí Arvydas un agradecimiento a toda la ciudad y ahora mismo esquizofrénico famoso que ya no hay pintora y que son muy populares quiero decir que para nosotros es que aprenda a controlar la enfermedad

Voz 1363 27:17 mire ya cuando tuvo el el primer ingreso Wall primer brote hoy la primera crisis cuando supo que algo no iba bien

Voz 0427 27:25 yo estoy más represión en la adolescencia pero no era consciente y tampoco era tan famoso decirte presión en el quiera lo sabían aquí yo estaba ahí como yo sentía que lo que yo iba a ir a clase y estaban todos hablan todos estaban como con una energía que no había perdido

Voz 17 27:45 sí

Voz 0427 27:46 entonces yo estaba ahí como intentando salir a flote no estaba ahí como porque todos los días de intentaba salir estaba como abogada Marta primero como que me ha dado hasta que llegaron a vivir aportó no si Martorelles

Voz 21 28:07 y entonces tuve

Voz 0427 28:09 el brote ahí no es como no se alegría me fui al otro extremo y empezó a La noria entonces pues nada es ir aprendiendo a manejar caballo

Voz 1363 28:29 me pregunto si ahora ya con su experiencia así una llega a conocerse a conocer su cuerpo o por lo menos algo su mente no cuando va a tener una crisis

Voz 0427 28:40 sí lo llaman podrá como es un Estado que tú tienes empiezas a tener ideas delirantes Enresa es que lo mejor es tener alguien de confianza que pueda llamarse decirle mira estoy pensando esto una buena amigo no hizo tengo esta idea todos los días me he dicho esto por otros igual que no es una suspicacia o igual que nunca ante más fuerte no varíe

Voz 1363 29:03 lo que está teniendo una idea delirante porque cuesta reconocerlo o no porque son ideas tan real y tan naturales para una misma no

Voz 0427 29:10 sí pero tú pasas de un Estado como lo que yo ahora estoy manteniendo contigo mismo plano de realidad a otro que es el mismo delirantes propio cara persona ante el de una manera hasta paranoico y otros seis meses Garnica no entonces hay otros yo entró como sea Nico que yo soy Dios que no sé que entonces ya lo sabes un poco

Voz 1363 29:32 delirio mesiánico

Voz 0427 29:34 sí y luego está el paranoico que dice porque todos los americanos tienen controlados que se imagina tres no

Voz 19 29:42 sí que tiene toda la paranoia luego está cada

Voz 0427 29:47 no tiene hay hay dos o tres o cuatro pero que son no que son pues eso los canónicos

Voz 19 29:55 luego está el esquizofrénico que lo que tiene el voces

Voz 0427 29:58 en el voces que este viene me habla a mí y las de cómo se Alves no sé cómo se da cuenta pero también a cuenta por lo que yo ser amigo mio ir ahí lo que tienes que hacer es tomar partido una amante antes a cortarlo para si tú no sabes si estás realmente volviendo no te Parma habla con alguien de confianza entonces se está te dice mira a Parra

Voz 1363 30:26 tiene usted Mireya alguien de confianza a quién llamar cuando

Voz 0427 30:30 para mi ha sido un amigo de toda la vida que se nutren ha ayudado mucho

Voz 17 30:39 hacerlo no hace falta Mireya yo quiero que solamente que nos cuente lo que gente como la pero es que

Voz 1363 30:45 muy interesante otra cosa que quiere aprovechar para dar las gracias sólo entonces ningún problema pero si no cuente nada que no le haga sentir cómoda

Voz 0427 30:52 era infame

Voz 19 30:55 no

Voz 17 31:00 es un buen nombre para ser un buen amigo

Voz 0427 31:06 entonces bueno que si ya él no está una también tiene que aprender al ser locos por sí mismo no también es común puente hasta que uno tiene y luego a la depresión pues ya lo vas viendo al carajo pues toma plátano frito que venden ahora Db6 de todo todos esos eh eh porque el antidepresivo está demostrado pues todos los estudios hay estudios te depender no sirve para nada lo único que sirve es para no tener ideas políticas que fondo me metí a este por la ventana directamente no pero lo que es quitarte el mal está Ariel no podrá hacer nada porque la respuesta es no entonces ahí es este pequeña metas diarias en plan hoy voy a comer algo así lo mejor es tener el para mí en la depresión que he aprendido en a no agobiarles a querer estar bien yo estoy deprimida estoy deprimida y como ya hacer que esto va cambiando irónicos que es esperar con aquí no no hundir el el todo no querer ir a más

Voz 17 32:16 enhorabuena Mireya muchísimas gracias por llamar de verdad ha sido muy generosa

Voz 0427 32:20 gracias a ustedes un abrazo muy caro

Voz 1363 32:23 yo soy hasta pronto

Voz 22 32:52 frente e ingenieros Acosta seis t co Ismael Epi y el atrio al que está dando eh empieza a hombres que ya existían yo lo sé IVE una en el se y veas par que Wendy dichos puede que todo son entes me da no ser Ginebra todo un hay que espera se operó hace un cuarto de facto ya tienes minutos en recordábamos tarascada

Voz 16 34:00 esto es algo que sorprendió a Marianne dinero también puede pasar mucho tiempo

Voz 22 34:06 manejar asunto abarca esta semana entre estos temas propusimos recordar a lo que estaba Ignacio una que en ese mismo Babe siendo algo más o menos parecido a esto los cinco meses en prisión por y negó hola Marianne buenas noches desde Bilbao gracias por llamar

Voz 24 34:39 no

Voz 25 34:41 ya me si quiera marinero como ese señor llamado Santa Pola si yo le conocí en el año mil novecientos sesenta y siete en de la visa eh

Voz 19 34:56 no se preocupe de ida

Voz 25 35:00 digo que andaba que ya trabajaba en la mar con catorce años con Nancy pues se estábamos tratando una fotógrafa amigo resulta que salió un viento muy grande me rompo las estábamos me me me bolo el viento chaqueta y entonces es mi lo cogió lo conocía y a veces entonces os doy esos cuatros años pues hasta ahora presidenta insiste pues era hombre de cómo lo he dicho iba dos veces al calamar sí estoy nerviosa resulta que hacia dos meses a la mar cuando las Siro los hijos se pues se quedó dos veces y eso pues para que como se ha dicho que es muy duro los hombres de la mar que sí que lo bueno

Voz 17 35:55 no es un trabajo fácil no son menores

Voz 25 35:57 por eso luego se jubila con cincuenta y cinco años porque veía como no hace mucho tiempo en casa y quieren iba acciones ni nada en curso curso las rápido mar pues tanto llamaba todas las semanas voy de Irlanda para saber cómo estábamos mandaban en el pescado buscaba saben esas cosas a actuar aquí vive el pueblo entonces pues se era para decirle sexo

Voz 26 36:27 me harían entonces entiendo o cómo lo contaremos hoy tenemos nuestro si la misionera cumplas cincuenta y cinco vamos a ir por las casas llevando otros ocho euros son nueve que vamos a casa se martes y los movimientos que bonito pues pues está

Voz 25 36:50 esposo español Santander Valencia por todos los sitios pero resulta que vamos mejor que yo me quedé

Voz 26 36:57 es más con él si lo que hemos hecho es Betty bajar pose yo citaría cita mía

Voz 25 37:08 ese es un poco un poco triste porque ahora ya es grasos diez años con con el parque es bastante posee aceptada pues se la llame de héroe voz y todo quedó pues se no mucho bien ya sé que estoy acostumbrada a hablar en vasco sí sí pero tenido pues eso pues se es explicar mi sin historia

Voz 26 37:35 es que creo que es muy triste muy triste

Voz 25 37:39 esto esto estola pues los niños están enfermos y tienes que llevar

Voz 17 37:43 adiós

Voz 25 37:45 al efecto tuvimos que tuve que estar tres meses en el hospital hizo la hierba

Voz 17 37:51 sus la claro su marido estaba en el mar y usted se encargaba de todo

Voz 25 37:54 de Aranda tiene para dos meses y entonces pues se con la mía bien entonces yo del pueblo porque vivimos en sesenta kilómetros au setenta pues todos los días de diez esta noche y dejar a nuestro ni a ver si bueno pues es bastante estrés también para los hombres sobretodo los que trabajan todos los trabajos son duros pero lo de la mar con los creadores y eso como ha dicho se señor de Santa Pola es muy feliz en cambio pues se lo que le digo a mi marido le gustaría ir ahora la mar

Voz 17 38:31 no

Voz 26 38:31 sí sí que le gusta salir el vapor nada chipionera que tiene chipirones Berria

Voz 25 38:37 eh Ros si cosas así para casa vi en cantera la mar cuando no tiene que ir a buscar a los nietos al escuela

Voz 17 38:48 puede ser semana coge su somos fuera

Voz 25 38:51 pequeñita iba atiza adscrita a un ahora o dos que del pueblo

Voz 19 38:57 estas haberle dado que no es lo mismo

Voz 25 39:00 de ahí cuando solía saliera a las tres de la mañana de casa dos meses

Voz 1363 39:06 claro esto es otra cosa Mariani a usted le ha gustado salir a la mar

Voz 25 39:10 a mí no me y no yo fui un día con negra motora hace tres años pues se ahora no porque estoy enferma y no puedo pero no fui bueno me madre ya digo yo no quiero más pelo tengo nietos de nueve años se debe coger charros hizo

Voz 17 39:28 es una fiesta así que él ha heredado el arte del abuelo

Voz 25 39:32 sí sí sí sí me encanta ir fuera motora tu lleva su nombre Joseba insta la mí ahora con celos porqué no tienen nombre de ella

Voz 26 39:41 hola claro bueno cuando compro todo motora si PSOE le encantaría nada más

Voz 17 39:48 Joseba el nieto y la nieta cómo se llama

Voz 25 39:50 es un nombre precioso también

Voz 17 39:53 pero la barca

Voz 25 39:55 el de la niña como yo soy María embarazo hilillo pues yo Serra ex jueces José

Voz 26 40:06 ya lo sé que más

Voz 1363 40:09 que se cuide usted muchísimo gracias

Voz 17 40:12 por regalarnos una parte de su vida

Voz 26 40:14 está muy nerviosa pero él no lo no lo ha hecho usted fenomenal dan vértigo dificultad al hablar

Voz 17 40:20 no no se nota nada no se nota nada

Voz 25 40:24 ya sabes que siempre queda es una enfermedad degenerativa

Voz 17 40:27 sí

Voz 25 40:28 bueno como no quiero ponerme yo sí les escucho pues se he dicho voy voy a la más pero luego me he puesto nerviosa

Voz 17 40:34 no se ha notado nada al contrario

Voz 13 40:37 ha sido un placer verdad tenerla ahí bueno escuchar esa parte de su vida

Voz 17 40:42 la vida de su marido llevan muchos años juntos pues es es también

Voz 25 40:45 dos años que no conocía

Voz 17 40:48 la bonita historia de amor varían un abrazo muy cariñoso gracias muchas gracias buenas noches o la Ignacio muy buenas noches gracias por llamar

Voz 18 41:03 por favor

Voz 27 41:06 el el caso bueno vengo con carretera voy acá tres que mitad aterrizaba quién Sevilla lo habrían debatieron si bueno pues me costó a excusar hoteles que cuando cuando lo hago me ha llamado la atención bueno lo de los diez años que que hay paso que en el paso hace diez años en lo que vamos bueno pues una vez nada no sepa como como otra cualquiera de recuerdo que hace diez años lo dejé con el amor de ida pero curiosamente que se hace diez años cuando yo lo dejé con ella me marché a Barcelona que quiero que tengo allí pues para olvidar un poco relajarme para que el Congo de que todo el entorno de de de mis amigos todo el entorno de mi pareja sí casualmente pues hace dietarios que yo estaba por Space macarra a mi ciudad Escuela de Posgrado unos días en Barcelona como hecho ahora

Voz 17 42:04 vaya

Voz 27 42:07 no de de las sepan responder a ver es una rotura de de la relación o no con lo que pasó mantienen ahí con ellos porque porque mi vida tan la verdad aquí curiosamente también hacía diez años que no que no había regresado a Barcelona para cualquiera que yo tengo ahí los he visto pocos amigo pero bueno por Extremadura entonces bueno pues hay hay varias casualidad la las pues me ha llamado poderosamente la atención

Voz 1363 42:35 hay números de repente verdad que cobran un significado especial o incluso que son muy auto referenciales como ha sido el caso me pregunto si si esta casualidad de poner la radio y escuchar que desde el programa Le pedíamos que recordase donde estaba hace diez años si realmente le ha removido si le ha hecho recordar muchas cosas que tenía olvidadas

Voz 27 43:02 sí sí la verdad es que me ha llamado eso lesión yo Passio bastante sorprendente porque cuando yo empezaba a recordar y digo o sea se hubieran yo eso venía por esta esta misma carretera que debe ser Sevilla sí viviría pues mira judío no porque pero una pobre impresión pero bueno pues regresaba de nuevo Alcácer después de una temporada que debe acosar en Barcelona

Voz 17 43:25 claro

Voz 27 43:28 yo he recordado pues pues todas esas todo ese malestar todo ese dolor de corazón que te produce la la primera ruta ruptura ruptura amorosa no hay recordado opositar la verdad

Voz 1363 43:43 y cómo es su vida diez años después porque eso a veces también da mucha satisfacción no conectar con un momento donde uno se revuelve pero luego vuelves al momento actual dices Qué bien que estoy aquí que lo superé que tengo una vida nueva que tengo una vida que me satisface

Voz 27 44:03 claro pues fíjate yo tengo treinta años cuando lo deje con letra chica pues yo tenía veinte años grandioso yo creo que de de de de los veinte a los treinta es una de cada una década en la que la persona se forma

Voz 28 44:18 madura se tiene que enfrentar

Voz 27 44:21 a la vida laboral se enfrentan en general a la vida por sí misma y la verdad es que bueno pues yo me comparo mi Miró hace diez años atrás una pues un cambio absolutamente brutal no en cuestiones de madurez de profesionalidad de de todo el absoluto no a nivel de relaciones bueno puede superar esa por suerte por desgracia he tenido que superar otras muchas madres no porque me he a día de hoy además que eso también bueno el primer amor temor pero lo bélico que nosotros vivimos incluso antes de que vimos historia antes de que vaya sucediendo no eso es mentira que yo en esto de año y la verdad es que no tiene nada que ver creo que también te hacen madurar no lo propio y poder curas la larga lleva mejor ejercicio es cierto que bueno que aquella ruptura tal vez tras de todas las cajas dio fue la más dolorosa pero por eso no por haber sido la primera ver el el haber dejado al porque queremos no queramos siempre se va a ser dueño de una parte aunque sea chiquitito una pequeña porción de nuestro corazón no porque éramos ese que es hemos sin picardía he ese amor libre verdad entonces bueno pues esto tiene años pues imagínate muy contento muy contento primero de de de de de seguir viviendo la vida a seguir estando aquí con mucha soltura ciudad adiós ido pues mucha madurez ojalá que años y que siga madurando porque los hombre evidentemente nunca terminaremos madurar hasta el último ataque los llegue el último día no siempre es lo de inmaduro en todos los aspectos entonces por eso yo quiero seguir madurando y tiene dentro de otro año pues hemos ido mejor

Voz 1363 46:09 cada vez un poco más sabios Ignacio muchísimas gracias por esta llamada ir feliz vuelta a casa

Voz 17 46:14 muchas gracias buenas noches hola Francisco buenas noches buenas noches desde Jaén gracias por llamar que nos cuenta Francisco

Voz 1398 46:24 con ello el día dieciocho de este mes Sabah verla Ojén con dos amigos así uno de ellos policía acerca una un hombre muy conocido y un abrazo a una sociedad que este hombre se fue a Barcelona cuando lo íbamos a Barcelona a buscar la vida yo era el jefe es digno de aquí de Haendel y allí conocí muchísima gente no

Voz 29 46:52 sí estoy

Voz 1398 46:55 es un va deja ahí llegará pues la compañía digo hombre sería de Ciudad Real en Ciudad Real en la carta desde la cárcel otra carta decirlo Surface que que este hombre desde Barcelona

Voz 19 47:11 por una fotografía sellado

Voz 0392 47:13 todos son gente que que había

Voz 1398 47:16 hecho de no lo pusieron los periódico cabían detenida una banda que les llamaban los trece hombres impera entre ellos me resulta de que el juicio no salía ya yo yo diecinueve meses y cuatro días en la cárcel de Carabanchel resulta de que se celebre el juicio se celebrara entonces este hombre declaró que ha matado a seis de los que había los reconoció perfectamente pero camino buen juicio cuando este hombre acusó hasta ídolos cruzado así americano con todo

Voz 19 47:50 le he dado el mundo lo que tuve suerte

Voz 1398 47:52 el hombre viviera irme reconociera que yo no tenía nada los diecinueve cuatro día pues supongo traza una idea cuando vine aquí a ahí y eso diecinueve así cuatro día puer trabajos ya bueno perdí mi cuatro hijo que tengo cuatro resulta de que lo pasaron bastante más vuelo poético que por cierto bajar el domingo haberlo porque yo no guardo rencor eso fue una tribuna Hacienda viene de la publicidad de Jaén y de la justicia porque sino Sanguino donde no había factor trabajo no le sabiendo que el delito se había cometido en Barcelona

Voz 17 48:30 pues el delito

Voz 1363 48:32 Francisco de lo que lo acusaron usted es de secuestro

Voz 1398 48:36 no secuestro se a esta persona los secuestros

Voz 17 48:38 con dos

Voz 1398 48:40 EFE Los dos veces en Barcelona en el mismo sitio un hombre chequeo de salud volvió a dieciocho eh pues resulta de que allí lo tuvieron cundido actas de lo Gerard de su familia denunciaría por correo como fuera pero la persona que me enseñaron mucho vino el núm

Voz 18 49:00 yo estaba

Voz 1398 49:01 pues resulta que como Bingley como jugadores resulta de que en uno eso esos dice que era yo era precisamente tengo me el que me saludó el día dieciocho de tender Antonio Gutiérrez en Tarna residencia adelante Haro el domingo a visitarlo es decir guardo rencor ni nada porque también lo fino ahí y resulta de que la crisis en cuatro días

Voz 18 49:30 no porque al salir el trabajo ya

Voz 17 49:32 día

Voz 1398 49:33 sí claro como en quedó años de cotización con lo cual nadie

Voz 17 49:40 porque porque hace cuánto salido usted de prisión pues salirnos no lleno en el ochenta y uno y desde entonces

Voz 1398 49:49 sobre todo si ya perdido el trabajo y se queda estupendo y su hijo bueno no lo veo muy a menudo

Voz 17 50:02 con el Hijo del hombre yo eso yo no te te el pelotón donde trabajaba usted Francisco dice que va ir a ver a la residencia a la persona que lo acusó por error

Voz 1398 50:14 está también lo ha visto desde que salió

Voz 17 50:16 Ted en el ochenta y uno no lo visto no lo ha visto no ha ido a verlo ante sí dice que va a ir ahora porque va bichos donde antes no los había usted

Voz 1398 50:29 sí me no es residente aquí deja ahí iban los entonces

Voz 17 50:35 si hasta ahora usted nunca ha sabido dónde estaba

Voz 1398 50:38 no ya se jubiló como bombero aquí dejáis que lo hace bomberos nunca sí bueno y otra vida distinta yo cuando me dio dos besos abrazos me dijo dónde estaba la residencia rezaba iba domingo haberlo es decir de que que desearle suerte grande tiene ya son no yo tengo ochenta este inocente e coli ha pasado pues la de Caín se puede hacer Medea en una

Voz 17 51:08 a Cisco ha estado en prisión más de diecinueve meses por error Francisco muchísimas gracias por haber llamado al programa un abrazo

Voz 1398 51:17 muchas gracias

Voz 29 51:20 muy buenas noches

Voz 0020 52:15 a esta madre tenemos cuatro recomendaciones divididas en dos dos editoriales Nocturna Ediciones ha publicado cazadores de las Nieves de Paul Llum autor principalmente de libros de relatos que se estrena con esta novela que narra la vida de Johan que deja atrás la guerra de Corea para trasladarse a Brasil acompañado de la siguiente pregunta hasta qué punto es posible un futuro reconfortante como un pasado traumático a las espaldas

Voz 0020 52:52 de las sombras es la segunda recomendación de Nocturna Ediciones es también la historia de un viaje el de una joven que abandona Londres por la India para investigar la desaparición de unos arqueólogos es un recorrido por la India de los años veinte que ha escrito Victoria Álvarez una joven historiadora de arte con cinco títulos publicados ya que se inician una trilogía con esta la ciudad de las sombras unas ediciones las de nocturna que siempre destacan por su cuidado

Voz 14 53:23 ninguno

Voz 0020 53:36 de la mano de la editorial el Capitán Swing dos recomendaciones la primera es una preciosidad mujeres radicales del mundo contextos de que los fracciones de Miriam Klein un libro que cuenta historias de todos los continentes del mundo desde la antigua Mesopotamia hasta los Estados Unidos de menos de Serena un libro que puedes leer en el orden que quieras que cuenta la conexión entre la mujer protagonista de cada página es su lugar de origen que no hace aprender sobre mujeres radicales del mundo como dice sufrir de la autora de mala feminista Roxanne gay llega hambre Memorias de Mi cuerpo escribe con intimidad y sensibilidad sobre la comida y el cuerpo y esa relación que tiene de fondo mucha lucha emocional y psicológica todo en torno al placer el consumo la apariencia y la salud una frase de la contraportada de este hambre Memorias de mi cuerpo que nos hace entender que tenemos delante Roxanne gay explora lo que significa tener sobrepeso en un momento en que cuanto más grande eres menos

Voz 5 54:46 eh

Voz 0020 54:51 los cuatro títulos que hemos planteado hoy cazadores de las Nieves la ciudad de las sombras mujeres radicales del mundo fiambre Memorias de mi cuerpo

Voz 35 55:36 eh