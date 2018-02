Hablar por Hablar (24/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 7 03:55 sí fue en la madrugada del martes cuando finas recordó para nosotros el viaje a París que les regalo su familia con motivo de sus bodas de plata y una de estas noches le pedimos que nos contara qué es lo que haría si tuviera un año sabático Illana no lo de la angel con el que compartiría este año y además supimos que Félix decidió tomarse algo más que un año lo dejó todo y se instaló en una aldea de Galicia de trece habitantes

Voz 10 04:24 y al teléfono tenemos a Félix de digo Hola Félix buenas noches

Voz 11 04:28 hola buenas noches Macarena gracias por Gian Maria adelante

Voz 12 04:32 precintado cuando el programa si después buenos hoy afrontar enviando sabático lo ha sido prácticamente cuatro momento si no me separé hace siete años en Madrid así cuando llevaba tres años separado y el trabajo de la cabeza me fui a vivir a una aldea que adiciones somos trece plantas no volvería ilesos de tengo una hija mi hija viene y se lo pasa de maravilla dinamizan miró como dice ella hijo de papas es que esto parece un forrado lo Pitufo Pedro otras maravillas

Voz 10 05:21 echa algo de menos Felix

Voz 12 05:24 sí echarlo de menos hombre en invierno si el invierno menos centros comerciales Mali y lo echó de menos el invierno en verano

Voz 13 05:38 ha cambiaría ahora mismo no cambiaría nada

Voz 12 05:44 no todo es muy igual

Voz 10 05:52 y con más años Félix ceder viviendo aquí

Voz 12 05:56 los ganarme atraer osea es padre y madre todos los días todos los días de mayor o sea he dejado Madrid para disfrutar años que me mejor

Voz 10 06:15 Félix muchísimas gracias por llamarnos un abrazo muy cariñoso hola Ana Rosa buenas noches

Voz 14 06:22 mhm con contar que la pregunta que queda en esta noche de la contexto Finnan contarte sobre lo que está escucharlo de lo que han llamado ante me dirá tampoco ha sido fácil han sido muy complicada primero tuve problemas con el alcohol bastante grande pero aparecieron un alcohólico anónimo como un ángel de la abuela y me sacaron de ahí estuve diecisiete años sin ver reaccionar yo me mantengo así ID pues aunque no estuviera bebiendo té delito veinticuatro años un matrimonio terriblemente terrible sí y de lo que podría ser porque era verdad que sale en la tele pinceladas ya lo digo más Si el año pasado me divorcié en diciembre me separé

Voz 15 07:12 gracias a Dios pude liberarme de todo después de tantos años una Rosa de treinta y dos con la misma persona de veinticuatro casas

Voz 14 07:22 aquí el velero que ponerse por lo que en la llamada y ahora te contestó a la pregunta de la noche cuando siga segundo y que como caído del cielo encontré un hombre maravilloso fantástico al que adoro y al que amo con locura y ese fue el segundo de la guardaré mi sacó entonces mi año sabático se lo dedicaría a él en cualquier rinconcito de Cádiz donde tuvieron la playa quién lo dijera que está tranquilo a los un año entero sin saber nadar nadie solamente dejan de vivir tranquilo ahora la semana que viene ya llevamos un año montó pero ese año sabático de un nos lo hemos ganado los dos

Voz 16 08:08 es si pudiera cerebelo

Voz 14 08:10 sería en un pueblecito de Cádiz donde versa playas

Voz 10 08:16 cómo es su ángel de la guarda Ana Rosa porque es un ángel de la guarda

Voz 14 08:20 lo mejor Ángel de la Guarda porque me cuida porque me quiere porque está pendiente ni todo el día porque me está ayudando a salir de un fango muy duro el experto que tengo que ya lo veo me ayuda a solucionarlo escucha nadie Kutxa Don cada día parte guapísimo entonces qué más quiero

Voz 10 08:47 pues a disfrutar Ana Rosa aunque no tenga ese año sabático a disfrutarlo

Voz 14 08:52 bueno era el año lo hacemos aquí en casa la importan

Voz 10 08:57 gracias por llamar Ana Rosa venga bueno buenas noches o la fina buenas noches

Voz 15 09:03 bueno ustedes buenas noches resuelto

Voz 10 09:08 sí

Voz 15 09:10 años gramos de oro la nueva que preciosa

Voz 10 09:16 así

Voz 15 09:17 con todos nuestros la ceremonia editó del todo no que requiere años tengo cuatro hijos y entonces ellos no nos regalaron un viaje a París pero con la con la suerte de que con nosotros no cuatro

Voz 10 09:41 toda la familia

Voz 15 09:43 sí lo cuatro hijos nosotros entonces como a lo largo de la vida hemos hecho viaje contó con ellos muchos pues no no quisieron regalar eso él claro nosotros no es pues no no son los unos mínimos lo vimos sobre todo este último su viaje ni una maravilla en París que lo pasábamos bueno de lo más de lo más una hija y un poquito el francés no pudimos entender bien limo dos yo pienso que todo lo que se puede ver en cuatro días que estuvimos allí estuvimos todo el tranvía el tranvía va a llegar al sitio donde más menos queríamos ver con los de las catedrales el barrio de unos pitones y bueno todo lo que se pero desde luego en el coste es que hay allí en el tranvía que tiene día no en el auto un que tienen un para la

Voz 13 10:45 ahora

Voz 15 10:45 al él Enrico pues entonces no basándonos no me interesaba Un paseo por una barca al precioso excelente hervido de ser también subimos arriba ya hasta anule bueno y valiente village de lo más de lo más era salir precioso unos delitos pequeña pero muy bonito muy pintoresco sea que andando pues desde que sabíamos estaba no tenemos recogíamos

Voz 11 11:20 un gran regalo no

Voz 15 11:22 qué

Voz 11 11:23 es un gran regalo decía yo un regalo

Voz 15 11:26 dieciocho tuvimos en el no pero bueno en todo el Cono donde donde la Diana estaba en el hotel conoce están de joyas que ya te quitabas el se incluyó en el teatro entramos una maravilla es bueno es este te digan todos los hubiese puede de país que tiene mucho de ver pero bueno hicimos un viaje crecido eso el día que el niño no puede tener un puerto voz impresionante este caso es que estábamos desde la mañana Palamós que comíamos los menos parecía estuvimos comiendo arriba en el sitio de los editores eran todo Terrassa es bueno no sé siempre sentado en París

Voz 10 12:13 así fina pero no he estado en París pero no estado con un hombre con el que me casé hace cincuenta años el cine me pregunto si en ese viaje hicieron balance sí hablaron de cuando se conocieron de si no sé si de repente no se sienten muy especiales en París cincuenta años después de conocerse

Voz 15 12:37 fue un viaje muy romántico muy lleno de de vida de una vida hecha todo toda la vida con lo que con narcos parten traen consigo él creía al cuatro hijos las cuatro hijas que un hijo el no todos lo que trae de lo que digamos que conforman una persona a mi lado comprendiendo medio comprendiéndolo a él pues hemos y todo lo que se tiene la vida allí atan los hijos la educación de los hijos yo me he sentido muy Fermí siendo voy a comentar esas estando en casa para retira el colegio su meriendas sus comidas asesoras sea que he tenido una vida plena de verdad hace diez años puede en noviembre cuando uno a los diez años diez años después de los diez años yo soy una persona que me ha gustado mucho leer luego pues después de los diez años pues claro piensa la edad que tengo no tengo ochenta y cuatro años entonces pues de aquí aquí pues hemos estado pues funcionando ya pues enfermedades y operaciones gracias vamos superando a yo tengo el problema de la vista que sí que vivió dos mil cinco y todo pero yo no puedo leer no puedo hacer nada porque tengo una una degeneración macular todo es todo años para acá pero vamos no es que no se quedaron sus venas entonces ellos la última vez que fui al médico que fue en noviembre de Vigo al médico y debate sesenta años de matrimonio le dijo el médico sería de esos unas una cadena perpetua

Voz 17 14:39 ah ah ah ah ah ah eh eh

Voz 3 18:48 hablar por hablar

Voz 25 18:49 con Macarena Berlín Pueyo Leiria Suiza un años sus tan tranquila que me quería estar ya allí un año encantada eso es lo que yo haría porque desde la primera vez que pise aquellos Nina encanto me entonces yo cuando me vine de allí en el año setenta y cinco por qué a mi marido le dieron la carta blanca con la crisis del trabajo yo no me quería venir y entonces pues dijo que ese venía en un mínimo pero yo me hubiese quedado llevo que aquello me encanta yo estuve en la Xaus de INI también estuve en Lausanne te vamos de visita en mucha T en Ginebra me encanta Suiza me encanta la gente es maravilloso

Voz 26 19:37 se Agustín y huían ruta mi año sabático sería pues culpa ironizando me ver mucho muchísimo mucho

Voz 27 19:45 siga leyendo me encantan las lecturas buenas noches quién pillara ese año sabático yo vivía España irme la encontraría vacía porque todos vosotros estáis viajando al cogiendo olas haciendo cursos que selló así que no íbamos a coincidir pero no en serio si me gustaría ir para para allí a Madrid y estar cerca de los míos como primicia os adelanto aunque todavía no es seguro pero mi plan para dos mil dieciocho es no cogerme un año entero porque eso no no puedo pero si tomarme un par de meses de vacaciones sin sueldo o algo así no sé cómo se llama para no para estar en casa Si lo consigo pues os escucharé a vuestra ahora de madrugada otra vez

Voz 28 20:33 hola buenos buenas noches desde Rumanía o hablo pues eso sí que he tenido dos años sabáticos que aquí CT permiten como madre cuidar tus hijos dos años bueno he decidido con los clubes y me he dedicado a aprender español no sé si los hablo muy bien pero estoy muy enganchada con vosotros cada noche os escucho dado que trabajo turno de noche aquí son las tres cuarenta y siete ahora bueno pues escucho hace un placer acompañarme todas las noches de esos

Voz 29 21:17 yo me volvería a la casita donde nace en la provincia de Granada en el sitio donde se escuchan las Pajares cuando te despierta es ir donde por la noche cuando oscurece Seve en la lejanía las luces de Granada idea muchos pueblos de la Vega pero ese respira la paz hice escucha el silencio allí me dedicaría a leer escribir iba a pasar con lo imprescindible

Voz 30 21:50 no hacen falta el lujo di mucha dinero sólo aprender a vivir con lo poco que necesita ese sería un año sabático para bona nit soy Raúl desde Valencia yo si tuviera un año sabático lo dedicaría hacer radio sí eso eh a hacer un programa de música radiofórmula Veinticuatro horas eh hay me dedicaré también al mundo de la moda que es una de mis pasiones las pasarelas las bambalinas He estado de certámenes de belleza de Miss España hay de Miss Valencia me gustaría sobre todo eso y también ya puestos viajar a la ciudad árabe perdona al habrás ir a Sao Paulo eh

Voz 31 22:44 hay y Argentina

Voz 26 22:46 la eso siria para piadosos pero sobre todo una radio musical

Voz 10 27:28 hola Alejandro buenas noches

Voz 15 27:31 bueno lo de Murcia muchísimas gracias

Voz 10 27:33 llamar adelante

Voz 13 27:35 pena sólo quería hablar con vosotros para convertirse porque hace unos años comenzó un proyecto de artesanía de decoración con esparto Ponce realizó cabeza al animales para colgar en la pared

Voz 11 27:50 tu bolso bonito que bonito gracias

Voz 13 27:54 si hace poco me ha encargado la Televisión Autonómica de Murcia en la realización de una trofeo para una entrega de premio sí vale el caso es que la entrega de premios mañana la entrega del otro pero lo tengo que ganar mañana estoy terminando lo todavía una quimera

Voz 10 28:14 a las dos y veintiocho una XXVIII en Canarias todavía no tenemos listos los trofeos cuanto

Voz 13 28:18 claro pues faltan por terminar cuatro pero bueno que dijo en una amiga mano a mano Si yo

Voz 11 28:27 vale le está ayudando una amiga Alejandro bueno a qué hora tienen que estar entregados

Voz 13 28:33 pues a las nueve de la mañana

Voz 11 28:36 me parece que mucho café

Voz 13 28:39 esta noche se daba otra

Voz 10 28:43 más a menos cuánto tiempo porque qué tamaño tiene el el trofeo estamos hablando de una mano de dos manos juntas

Voz 13 28:49 pues trofeo es un carro antiguo tradicionales no son unos veinte centímetros de de ancho ponen unos quince al

Voz 10 28:59 no es muy grande pero entiendo que requiere mucho trabajo porque si carro artesanal tendrá incluso hasta algún detalle

Voz 13 29:07 claro son bastante labor laborioso

Voz 10 29:13 cómo cuánto tarda en hacer cada uno no sé si esto lo ha contado

Voz 13 29:18 pues me dio el tiempo pero unas cuantas ahora pues cada Pierre

Voz 11 29:25 pues no sé qué hacemos aquí hablando Alejandro cultivo ha no muy bien de qué son los premios son premios de programa que se llama viario

Voz 13 29:38 el campo hay entregan premios pues supongo que las categorías eran como exportadores de fruta cosas relacionadas con el campo de la agricultura

Voz 10 29:51 una vez que le hacen un encargo así

Voz 13 29:54 bueno para una entrega de premios sí pero por ejemplo hace un año así el diseñador Leandro Cano me me encargó para la fase muy de Madrid uno uno uno bolso me aparto con mucho detalle iba a hablar de esto fue un proyecto muy interesante

Voz 10 30:18 hace ilusión luego verlo no

Voz 13 30:19 sí la verdad es que da mucha da mucho gusto ver lo que ha hecho con tu mano aún perfilando una pasarela o en televisión la verdad es que

Voz 10 30:34 pues nada Alejandro muchísimo ánimo Estoy por por llamarle a las cuatro a las cuatro y pico de la madrugada para ver cómo

Voz 11 30:40 por lleva pero bueno lo malo es que como me diga que sólo ha hecho uno de va a entrar un agobio que luego a perder no voy a poder pegar ojo para nosotros los Lupe

Voz 13 30:50 sólo quería si queréis estar un vistazo cómo van a quedar terminado moderno en nuestra página de Instagram que se llama Espartero

Voz 11 30:59 o en nuestra página web es parte me pues ahora mismo nos metemos muchas gracias aquí más suerte como ha quedado que día Alejandro pues

Voz 10 31:08 siento el nombre de la persona que le está ayudando

Voz 11 31:13 muy bien pues nada animal los lobbies era una belleza alguna

Voz 10 31:17 bueno ha sido la periodista que es un poco impertinente gracias Alejandro un abrazo a los dos

Voz 11 31:23 hola buenas noches hora UCO buenas noches Macarena

Voz 16 31:27 pues no se pregunta me o te cuento

Voz 11 31:30 sí cuéntenos hubo de que nos quiere hablar que es lo que le gustaría contar esta noche

Voz 16 31:35 pues mira contra tu compañera que es una de estas noches en extraordinarias que esto estoy desvelado que yo por norma general las once de la noche me voy para camita porque me levanto para trabajar a las seis y media de la mañana estoy ya resulta que mañana tiene un han en una cita muy importante de estas que hombre a uno nunca le hubiera gustado tener no yo creo que yo soy compañía de que hay sitios en la vida es lo que era la vida de una persona que mejor si puedo pisar esos sitios mejor no iría otro sitio que no me gustaría estar nunca aunque a veces pues no se puede que las circunstancias te mí es un juzgado en este caso pues sí está un poquito relacionó con los juzgados mañana la cita es como un abogado a las nueve de la mañana es con respeto a a estas exposiciones que hay en los tiempos que vivimos porque yo trabajo con la con el mundo de la tecnología me creo una persona bastante abierta estoy no sé si la palabra correcta sería en contra de las redes sociales intolerables grado pero no soy no soy no soy favor a favor de ellas no quiere decir tiene que haber un filtro impresionante a la hora de manejar esos sitios yo creo que se está se está perdiendo el oremus no con con ese mundillo vi en cuanto el tema mio es en cuanto a la exposición de menores en la redes como yo soy papá de una de una niña maravillosa que es mi vida de siete añitos acude este año irá la mano no entiende que no se puede exponer a una criatura en las redes sociales pues este fin de año pues me encontré con la desagradable sorpresa de que estaba mi hija

Voz 13 33:16 todo lo que yo no tengo fe

Voz 16 33:19 nada tengo Wafa porque tienen mis compañeros de trabajo y mi familia pero bueno él es el tema no por eso estoy yo cantando una camisa porque si no la plancha hoy cuando me levante para ir a trabajar no va a haber una camisa a esas horas tres tres cero uno tío de tiempo a la noche de este tema de del abogado pues aunque sea un simple abogado pues se crea un poco de desazón poco de malestar un poco de desasosiego no es plato de buen gusto no pero bueno yo tengo que reconocer pero debe ser soy muy protector Rosa

Voz 14 33:50 en de mi vida

Voz 16 33:52 pero con respecto a mi hija soy muy muy protector bueno cuando empiezas a parte de estos temas de las redes sociales que llevarse las manos a la cabeza de la cantidad de no sé que utiliza no está muy desmadrado el tema usa yo sé que si tú te crees tu propio círculo pues hombre puede mantener la normalidad pero hay auténticas salvajadas en las redes sociales yo yo tampoco entiendo muy bien bueno todavía no sé no sé en cuanto normativa cómo está eso pero las propias directivas de las redes sociales deberían tomar nota en ese sentido no sé sea yo mañana tengo la cita con mi abogado lo puse al tanto del tema y me dijo mira también de mañana la documentación es muy complicado muy complicado porque no basta con una persona en una red social sí eso detrás de esa de esa noticia programaron una manera hay una retahíla de información que cines que recabar es decir esa esas imágenes tienen que ser capturadas tienen que ser capturadas por una persona que esté oficialmente competente para llevarlo al Juzgado puede ser un notario puede ser organismos que se dedican a capturar tan pantalla si después la certifican o puede ser la propia Policía Nacional o la Guardia Civil osea es un es un camino bastante largo y tienes que hacerlo muy calladito porque si tú a a actúe o le dices bueno a veces es que es muy complicado y a veces las parejas se pierde ni hija en estos temas y no debería ser así sí pero bueno yo trato de mantener la racionalidad lo que no no hay que hacer pero además por por comentarios de profesionales es avisar por el previo aviso porque si tuvo horas yo me dirijo a mí evidentemente lo que va a hacer es quitárselo pero lo quita hoy dentro de equis tiempo volver a ponerlo de alguna manera de que acortar estos temas es decir entre comillas no darle un disgusto

Voz 10 35:39 así que entiendo que lo que ha hecho usted ha sido de mandarla ella por

Voz 16 35:42 no todavía no todavía no a mi abogado lo pues sin antecedentes Yves Le dije todos los datos que había todavía pero les llevó la captura de pantalla conforme están hijas súper expuesta hay montones de situaciones que yo me quedé asombrado porque habíamos había hablado con mi ex y me había dicho que no le iba a hacer nunca más que buenos

Voz 11 36:04 no sé no sé no sé si bueno es el disgustillo no había hablado ya con ella y ella le prometió no volver a hacerlo y lo hizo de nuevo vuelve a publicar fotos de su hija

Voz 16 36:13 ah si yo te contara Macarena de estos temas son complicadísimo yo sé que cada mundo cada persona es un mundo y que habrán millones de casos el mundo sí sí lo volvió a hacer influenciadas por su entorno es así diosa no no no es otra cosa es decir yo no sé qué pasa una persona dentro de ella para empujar a exponer toda su vida personal regional nunca lo entenderé yo creo que hay que diferencia entre lo personal y lo íntimo y lo público yo tengo cosas públicas yo voy con mis amigos a la playa jugamos un partido de futbito balón volea de fotografía música bueno como yo no tengo facebook ellos se encargan de sacar fotos y colgarlas ese me parece normal pero lo de domicilio para dentro o cuando se trata en este caso de menores yo no lo entenderé jamás que lo que que es lo que empuja a aparte sin quitarle el contexto la cantidad de de de de gente no se entre comillas enferma o entre comillas pederastas es gente que se dedica a la trata de blancas yo yo le leí muchísima literatura recientemente por ejemplo hay mafias que se dedican a capturar pantalla si fotografías historias exponen como comercio para para vender y comprar a ver no está pasando en Estepa pues bien de hablando de de de la Europa del Este fundamentalmente después países asiáticos Siria Arabia Saudí pero lo hace hay esto es lo hacen es decir hacer capturas de pantalla en ese ese es el reclamo

Voz 11 37:39 la gente que después pica evidentemente hubo muchísimas gracias por llamar al programa gracias al Plan E

Voz 33 37:46 así saldría el día uno compré mi hijo los años el segundo y el día dos de ese mató mi hija tira pagan cara Alarcón

Voz 10 37:55 hace cuanto sagrario hoy del mes en verde

Voz 33 37:57 en enero el día dos de enero va tu mayor lo sigan de los siete que tengo era una exilio aquel que venía bien porque el marido es no no le gusta sentí ruido ni nada y yo no quería en el día yo he estado cuatro años sin eran Alarcón ella Bosco ciertas irse de que sale de de Valverde ha para aquí para Valencia venía Bermejo ya había de que está le pagaba yo el taxi para que viniera a verme estaba aquí dormía conmigo si va tan contenta M MS Mato el día doce de enero de uno saber a faltar tú mira pesa hija si tengo cinco hijas y dos hijos y hoy Atenea ve cuando nieto que lo operaron de la rodilla detuvo maldito que se le cortaban de campo no hace quince años tiene ahora tiene veinticinco si lo viera guapo que es el que está madre mía ya trabaja todo si si tanta cosa te quería contar que no sé por dónde empezar

Voz 10 39:02 se preocupe Sagrario yo lo voy preguntando lo primero que quiero es de verdad darle mi más sentido pésame revisión además tan reciente que imagino que no que no será fácil

Voz 33 39:13 lo tú sabes que estás no puedo salir a la calle no pues salir tumbos tú sabes que me conoce porque yo recogido cartones y ayudo en ropa falta si es padre de murió siempre está sagrario tiene tan traído ropa pequeña me guardas si tienes esto muy claro

Voz 10 39:35 sí sí sí dice usted que no sale a la calle porque toda la gente demuestra su cariño no la arropan la tienen muy

Voz 33 39:41 todo todo el mundo todo mundo suya si es que sabía si no lo remedia mis hijos me regañan pero no lo puedo remediar llora es que no tengo ánimos

Voz 10 39:50 entonces mire usted sola dijo conmigo

Voz 33 39:53 esa bebida de color mujer yo tengo al ya dentro pero todavía me caí y me vine pierde vantado tiene muy es así Narro los otros cada uno está en su casa ayudados llevado muchísimo a mis hijos les ayudó muchísimo trabaja mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho ya que no que era su trabajo también siempre estoy ayudando a la gente bueno cariño que hay otras cosas más adelante Romney Sagrario Nieto que está muy bien gente cuenta de quince años con lo operaron estuvo mal lo que se le cortan la pierna de de la rodilla

Voz 10 40:30 ya está estupendo ahora dice

Voz 33 40:33 esa que altísimo yo cuando era joven cuando me case tiene dos digo ya sin tener los hijos que tengan las chicas labios gordos oye que me han salido unos unos chicas más guapas con buenas bajaron buenos navideña con los labios como quería usted que fueran gordos para poder pilotar fíjate el interior de la gente mujer pero veinte yo estuve a mi hija cuando usted que te lo conté si vivieran en Francia que Dios te gol de Messi con tres este con tres mi empeño mis agrario tenía tres añitos recién cumplidos estuvimos nueve años Cobos también de ahí mire voy tirando p'alante bueno corazones cuanto digo yo todavía no tienes todas las noches hay revuelto de Vitolo que también te escucha vivía

Voz 10 41:37 el que seguro que estará viendo por Brando

Voz 33 41:39 de ahí que es uno de esos ya quedó murió en estará en la tiene la allí en el bar de Alarcón

Voz 10 41:51 bueno me gustaría usted que la visitarán Valencia no sé que le gustaría que la visitara en Valencia

Voz 33 41:56 claro y escribía con valentía la mala polariza la tienda allí la hija él él ante la comida Hay fumar está aquí con ella porque tiene dos hijos esa tiene dos hijos un chico y una chica el disco está casado también en muy día ya como un nieto está estudiando aquí también chavalillos

Voz 10 42:19 bueno pues el torneo Sagrario que desconoce usted a Dios un abrazo muy cariñoso sagrado

Voz 34 42:26 el grupo a mí me irrita a un compañero que tengo de trabajo que cada vez a la contigo o cada vez que tú le estás hablando a él no sé pero tiene un deje que ya he pasado de El Valladolid intento hablar lo mínimo porque acaba la frase o te o terminas tú la frase que suelta la coletilla es que ya no sabes si es coletilla o tienes que repetirle cada dos por tres lo está diciendo me desespera buenas noches

Voz 35 42:59 no sé no me le Francisco Ortega ir

Voz 36 43:02 en todo este tema de la frase mítica eh yo trabajo de vigilante de seguridad ya no sé si es que me hace Horacio realmente ella que me enfada porque cuando nos mandan a verificar una alarma llegar a casa o al chalé y te encuentras con el propio te dice Hola Binoche ya con lo de la alarma digo caballero yo vengo Abidal el butano a las cinco de la mañana

Voz 30 43:31 bueno son Gemma de Zaragoza UDC junta que me hacia bastante gracia inmersión bastante a menudo en echa abajo hace muchos años cuando trabajaba en la escuela con niños pequeños era cuando tú eres decía se ahora colocar en parejas que yo esté preguntaban señaló bueno pues eso nada que enhorabuena razias por lo que de vale

Voz 26 44:10 ya lo que me la verdad me toca las narices son los dijeramos los y intelecto estos estos galos estén que digo yo que de pregunta a nuevas el asturiano preguntan que trabajan debía nunca vio Caminero estos son la gente ya a mi ver rematan los incluidos los gestos que degolló gracias buenas noches

Voz 37 44:56 hola Macarena soy Mónica y a mí lo que me molestaba mucho cuando estaba embarazada de cinco meses la gente que me veía me hacía una pregunta le estás embarazada hay no lo sabía yo pienso más rico que no te ves dos piezas

Voz 38 45:11 saludos muy buenas

Voz 3 45:17 el

Voz 42 46:21 reflejos Hablar por hablar este miércoles que ya descansa se ha celebrado el Día Internacional de la lengua materna una fecha instaurada por la Unesco para probar ver el valor de la pluralidad lingüística hoy recibimos con nosotras a Albert Costa profesor de investigación del Centro de cognición y cerebro de la Universidad Pompeu Fabra y autor del libro El cerebro bilingüe para hablar sobre el aprendizaje de los idiomas y lo primero que le preguntamos es por el concepto de bilingüismo

Voz 44 47:02 bilingües aquel chico que ha nacido ya crecido con dos lenguas que domina las dos de igual manera pero la gente que conocemos es capaz de hablar en dos lenguas aunque tiene una preferencia Pruna que por la otra y en cambio utiliza segunda lengua muy habitualmente entonces utilizó definición de bilingüismo es compleja no queremos dejar fuera tanta gente que es capaz de comunicarse una segunda lengua

Voz 42 47:26 sí aunque la teoría apunta el dominio de la lectoescritura en la comunicación oral al vernos aclara que lo más importante es la utilidad social del lenguaje

Voz 44 47:34 el lo fundamental es el uso a oral de la Lemus lo que les importa gigante mucho más es utilizar la lengua en un contexto social no es ser capaz de comunicados es verdad que la lectura es importante ese buque ciertos trabajos es ciertamente es importante para poder leer poesía en inglés lo que lo más fundamental esa capacidad que podamos tener para comunicarnos con otra gente y en ese sentido la capacidad total que es una de las cosas que cuesta más que una segunda lengua en este sentido la neuronas

Voz 42 48:05 ciencia se ha encargado de entender cómo son los procesos de aprendizaje en los seres humanos y los estudios revelan que existen tres áreas diferenciadas los fonemas el vocabulario y la gramática

Voz 44 48:15 esos tres dominios diferentes sabemos que dependen de partes Fred Gales diferentes también es parte cerebrales pueden ser más o menos plásticas dependiendo de momento por ejemplo a la los sonidos ahí sabemos que para aprender los leídos de una segunda lengua bien cuanto antes mejor realmente en cambio para aprender la las palabras una lengua eso es usabilidad que nos queda abierto a toda la vida continuamente estamos aprieta lo palabras nuevas tanto de la primera lengua como de la segunda estabilidad para adquirir palabras nuevas queda abierta en las partes del cerebro que se encargan de estabilidad son más plástica si queremos durante el tiempo siempre quedan abiertas y la gramática pues es una cosa que sobre él empieza a

Voz 13 48:57 es el más difícil Aquilino una gramática nuevas

Voz 45 48:59 Aaron que days nueve guiaron Quero

Voz 42 49:12 según los datos aportados por el Ministerio de Educación en España novecientas setenta mil alumnos estudian en centros bilingües si hay casi cinco mil trescientos colegios que ofrecen este tipo de enseñanza por otro lado sólo uno de cada cinco españoles asegura hablar inglés con soltura la clave está en la utilidad que le da mucho el idioma

Voz 44 49:30 el tuit que la cuestión va a estar en el uso social de esta lengua sea chico o para ver una película o para interactuar con otra gente que esto se puede comunicar en esa segunda lengua digamos que está haciendo más a alguien para el aprendizaje del inglés en nuestros adolescentes que eso fue la Playstation porque los juegos de la Play Station la gente cuando Cogeces de otros países pylori Cabrera que tienen para comunicarse en inglés

Voz 42 50:05 Irán que una buena motivación nunca falla hay personas que tienen un talento natural para este tipo de aprendizaje

Voz 44 50:11 no es que haya muchos estudios que hemos realizado nosotros que muestran que si para los sonidos por ejemplo aquí lo que hemos es que hay diferencias en la habilidad en la primera lengua ya en la primera lengua la capacidad de discriminar sonidos ayudan a adquirir sonidos en la segunda lema por decirlo de alguna manera que quiere bueno ha huido en su primera lenguas tiene buen ruido las

Voz 42 50:36 las ventajas que tiene aprender dos idiomas a la vez son numerosas iba desde ampliar el mundo sociales cultural hasta incrementar la memoria o el entrenamiento nunca

Voz 44 50:44 Arilla la impresión que la necesidad de hacer malabares conflictivos en cuanto uno tiene dos lenguas esto para padres y me refiero si hace poco una lengua mientras estás hablando indoor a la otra lengua es que la otra lengua no interfiere continuamente en el discurso parecería requerir al es que tienen que ver con el control de la atención como los bilingües estuvieran estuvimos escrito gimnasia mental a la hora de utilizar el lenguaje y eso nos ayudara después sistema que de alguna manera más sitio

Voz 42 51:19 tienen un sistema atencional más eficiente pero también un vocabulario más reducida

Voz 44 51:24 tropas lingüistas tienden a tener un vocabulario más reducido que los monolitos pues siempre cuando consideremos cada uno de sus lenguas por separado si las juntamos tiene más vocabulario pero si miramos por decir algo el vocablo de ha vivido una persona de Madrid comparado con el mío aquí en Barcelona de igual nivel social de igual estatus de igual nivel educativo es posible que su vocabulario y sea mayor que el mío aunque recuerda que el vocabulario depende de muchas otras cosas que no más sobre el bilingüismo sino que depende de tu digamos socioculturales

Voz 30 51:57 sí tuvo periplo

Voz 42 52:09 la han en la actualidad entre tres mil cinco mil lenguas de las cuales tan sólo seis cientas cuentan con más de cien mil hablantes entre los idiomas más extendidos encuentra el chino mandarín el inglés el español y el ruso y en Asia se concentra el treinta y dos por ciento de las lenguas existentes a priori parece complejo aprende todas ellas pero ya sabes por intentarlo que no quede

Voz 3 52:49 la eh es más para vamos muy mercado

