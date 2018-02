Hablar por Hablar (24/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 3 00:00 ah

Voz 20 05:46 y esta semana Inés Morán pone sobre la mesa de la madrugada la Asociación de Mujeres Juristas Themis la importancia de aplicar la perspectiva de género en la justicia española

Voz 21 06:02 tú

Voz 22 06:04 eh

Voz 23 06:11 a con perspectiva e Inés

Voz 8 06:15 y a la Ley Integral contra la Violencia de género del año dos mil cuatro sólo contabilizaba hasta ahora el maltrato o el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja a partir del uno de enero de dos mil dieciocho el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y empezó a computar como violencia machista todos aquellos delitos que cometan los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres independientemente de si tienen o tuvieron una relación sentimental o no además se amplían a nuevos supuestos desde las agresiones sexuales el acoso laboral o callejero hasta la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados varias son las asociaciones que han luchado para conseguir avances como éste aunque aún queda camino para lograr la total igualdad y eliminar todo tipo de discriminación

Voz 25 07:04 la Asociación de Mujeres Juristas Themis nació para dar voz a muchas mujeres que eran víctimas de violencia machista su objetivo fundamental es promover la perspectiva de género en la justicia la igualdad jurídica hay en todos los ámbitos políticos económicos sociales y culturales Amalia Fernández ex presidenta de la asociación Nos ha explicado su lado

Voz 1845 07:23 nace para dar voz a todas estas mujeres que eran víctimas de violencia de género entonces ese no está presidenta era una puesta chilena Alicia Herrera y lo que trata es de dar

Voz 26 07:36 arroz a todas estas mujeres entonces estábamos en unos años que es cuando se empieza a través del trabajo de las asociaciones se traslada al Consejo General del Poder dije al hilo que se hace es a través del Consejo es evidenciar esta realidad y es que todos los casos de violencia de género pues evidentemente se veían a través de

Voz 1845 07:57 juicios de faltas cuando se evidencia esa realidad

Voz 27 07:59 el balón se empieza a actuar pandas empieza

Voz 28 08:02 contabiliza realmente Themis también trabaja él

Voz 25 08:04 valor profesional de las mujeres juezas y abogadas un colectivo que a día de hoy lucha por tener una mayor representación y reconocimiento en el sector

Voz 29 08:12 por ejemplo que el número de mujeres juezas menores de cincuenta años son el sesenta y cuatro por ciento

Voz 26 08:19 por ahora sí nos vamos al número de mujeres eres juezas que están y los órganos más representativos llamemosle audiencias provinciales Tribunales Superiores de Justicia han el Tribunal Constitucional pues evidentemente la representación ese ni testimonial yo creo que para subastar remiten irnos a la fotografía del inicio del año judicial doce hombres con el rais no hay ninguna mujer dice nos vamos

Voz 1845 08:44 el número de mujeres abogadas de grandes despachos

Voz 30 08:48 qué tal

Voz 1845 08:51 es socios el número de mujeres nos llamaba el catorce por ciento

Voz 26 08:55 partiendo de que las mujeres comienzan a ser o alcanzar los puestos de socias en los despachos para que no no llegan los despachos internacionales a España la representación de las mujeres en los despachos como socias que era todavía más bajo

Voz 25 09:11 muchas mujeres víctimas de violencia de género en España creen que no están amparadas a nivel institucional acuden a la justicia no se sienten respaldadas por la misma es lo que se conoce como maltrato judicial ciento ochenta asociaciones de Mujeres y Asociaciones de Mujeres Juristas Themis han iniciado una campaña para acercar estos casos al Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de erradicar las actitudes arrogantes y autoritarias las faltas de respeto y la nula empatía que sienten las víctimas que denuncian

Voz 29 09:39 cuando estamos hablando de maltrato judicial la víctima se habla de maltrato institucional porque posiblemente la víctima cuando decide o por fin toma la decisión de trasladar a la Justicia esa situación de violencia en la que vive posiblemente la mujer no sabe con qué se va a encontrar ella va ir a un juzgado y un juzgado lo que va a tratar es de verse contradicción no hay contradicción para tener un abogado o un abogado qué tendrá más menos tiempo de tratarla que tendrá más menos experiencia en tratar con las víctimas y después ella quizá pretenda encontrar una persona que la va a escuchar que va a querer conocer toda su situación pero en ese momento se va a centrar en por lo que sea abierto esa diligencia que es en el hecho puntual que ha dado lugar a que vaya al juzgado pero no se juzga todo el hecho anterior de violencia que evidentemente la mujer entiende que no está siendo tutelada porque ella quiere contar todo lo que le ha pasado Illa dicen que se entre a ese hecho

Voz 12 10:35 eh

Voz 8 10:45 Asociaciones de Mujeres Juristas Themis ahoga por implementar y trasladar la perspectiva de género la actuación de la Justicia y que a las propias sentencias tomando en consideración las experiencias de las mujeres y hombres para erradicar las desigualdades de poder entre ambos géneros los se trata de hacer un análisis a favor de las mujeres sin estudiar y tener presente las posiciones de

Voz 1845 11:05 es muy importante que primero las fuertes

Voz 29 11:08 las de seguridad cuando la mujer va a presentarla

Voz 1845 11:10 denuncia es el momento más importante pues dediquen un tiempo el que sea necesario para que esa mujer Renate todo lo que la sucedido fije la pregunta por toda su situación por toda su vivencia por toda su situación de violencia en la que ha vivido vienen demente cuando se llega al juzgado pues ya se va a hablar de un maltrato habitual se va a ver la situación de violencia que ha vivido pero sí en el momento de la denuncia solamente se hace constar ese hecho concreto cuando vas juzgado sólo se la va a preguntar por ese hecho esto dependiendo de con quién esté o quién no esté quizá indague más helechos que sino sin daba solamente se va a juzgar ese hecho concreto donde evidentemente la víctima entiende porque no están viendo no está valorando toda su situación de violencia ya además es ese concreto incluso puede salir absuelto con lo cual puede llevar a que esa señora que salga de ese juzgado sin esa orden de protección que a pedir o que directamente vean que los hechos no son constitutivos de delito qué hace que el agresor efectivamente toma más fuerza y la víctima ya desde luego no se atreven modelo alguno a volver a acudir a un juzgado

Voz 25 12:13 a pesar de los importantes avances legislativos Amalia Fernández y asociaciones como Themis consideran que está siendo todo un desafío que los derechos reconocidos para las mujeres no se traduzcan en un retroceso porque el desarrollo de la igualdad es un proceso largo que aún no ha concluido y por el que se sigue luchando día

Voz 19 12:40 hasta verlo dice Piqué

Voz 20 12:55 de que faltan los suyos nada de lo que hace leyenda buenas noches Pilar desde

Voz 28 13:00 nunca buenas noches gracias por llamar y adelante

Voz 31 13:04 el suelo todos vosotros ha seguido todas las noches

Voz 28 13:09 gracias

Voz 31 13:10 pero vamos que veía cómo estáis hablando de Dios evita todas son aquellos años haciendo o lo que me apetece pero no creo que yo no lo considero tan pero quería hacerlo ante sus comentarios sobre este señor sí que creo creo que hoy hoy por hoy los Matthew Rus tocáis para las personas es la es la justicia lo lo digo con choque que pueda viene a que ahora pero va porque lo he pasado muy poderoso pero voy a comentar otra porque esto es todo para que quería decir es eso que yo llevo dos años que sabático que no hago sólo nada más que viaja manualidades me hago todas las cosas que me dio la mano con leche siempre que día se hace más duro estas leyes sabático no es estar sino hacerla creo que todas las personas que bueno que que sea luego Diari claro pilas pero usted es efectivo

Voz 28 14:19 la mente vive en año sabático porque hace lo que quiere elige en cada momento lo que quiere hacer no y hace cosas que

Voz 31 14:25 siendo año que no da muy activa hasta los setenta años haciendo siempre lo que es más yo y he viajado he hecho manualidades hecho todo he querido seguir después me da igual pero o no pero hago de todo yo viajo estoy o no estoy en mi casa osea que muchas de sabes que a mí no me satisface para sí sino una obligación yo pienso que la que no tenemos obligaciones no para mí no me encuentro a gusto que yo antes hecho las cosas sirviera pero tenía otras obligaciones

Voz 28 15:07 pero tiene obligaciones lo que pasa es que son elegidas no por ejemplo si tiene había podido

Voz 31 15:11 sonrisa siempre queda son más bien por por lo que vamos

Voz 28 15:17 me refiero a las manualidades por ejemplo

Voz 31 15:19 a las manualidades y sigo haciendo sonar

Voz 28 15:22 Naciones que se impone usted persona elegida así se disfrutan

Voz 31 15:26 sí sí dio las disfruto y hago a Abás que tocó hace Roque Texas que platos que que va Eroski todo todo tengo muchas amistades estoy aquí en una y Nador soy de Cuenca pero al mismo estoy Marina d'Or a mí me voy un día un hotel a otro y diálogos a los animadores les hago o les hago cosas siempre están conmigo sin embargo no me llena y me viene a como antes que yo no sé tenía otras obligaciones ignotos me podía predican con el día

Voz 28 16:00 qué echa de menos exactamente Pilar cuando la obligación que es de menos

Voz 31 16:05 a mí me echo de menos a donde hija que me falta invadir O'Gara

Voz 28 16:09 claro es que eso

Voz 31 16:11 con como no lo eh

Voz 28 16:14 ahora lo entiendo ahora

Voz 31 16:16 además porque esa con veintinueve años ha estado físico supera la muerte de mi hija irme va a hacer ahora dos años a comer todos los años que se muy diez también entonces yo seguiré mi vida igual que ellos lo primero que decían que que el otro se liga y que había que vivir que te gustaba mucho viajar y que viajara pero por más que quiera hacer todas las cosas que hacía antes no me llenan Rosa al no tener ese este decir es que tengo voy a hacer es una hacen ese trabajo porque tengo que hacer yo trabajado ya se me ha venido el trabajo me he ido a tomar lo que me el jugaré tío me iban a dar hecho de todo y sin embargo ahora que no toca cena me da tiempo a hacer las cosas que hacía me dan no les Noone

Voz 28 17:08 bosque no las disfrutas como antes

Voz 31 17:11 Boyle nerviosa por tener eh yo le leo todas las semanas tras libros os hace aguas todo toco a todo pero claro aquí estoy yo para dormir los otras horas para la noche de autor del día lo estoy los todos los que ocupaban y carece cabeza cualquier cosa tenerme me llena no me creo que sí yo he tenido rehabilitación de hacer una comida a salir y mató a bajar un soy una persona muy activa me gustó mucho y sin embargo ahora cuando oigo la gente así de eso digo yo que así va a poner en horario puedo voy a despertar a ver

Voz 28 17:53 Pilar West chasco

Voz 8 17:55 encantada de conocer

Voz 28 17:57 mujer tan activa estas fuerzas Rafa Sánchez disfruto

Voz 8 17:59 este de dos días en mayo Nador han musical izado el testimonio de José Manuel un conductor de autobús que indicó a una mujer como llegar a una calle idea aquel momento hace ya diecisiete años tres hijos escuchamos su testimonio

Voz 32 18:13 yo sigo nuestra un autobús es establecer realizando una línea por Hamás correctamente en Las Rozas tienen subió una una chica diciéndole que tenía que ir a una vista trabajo igual me como la la parada que no respondía esa peluquería era la segunda después de llegar al final una agencia éramos el día que debe de vuelta otra vez a la la segunda parada el digo es la segunda de la última ellos siéntate aquí para eso hemos vivido allí para recordar pero ya pues fuimos hablando todo camine tan si fuese complicando y que llevamos ya dieciocho años juntos intentemos que pasábamos tenemos otro niño muy bueno que se si la cosa no no no luego no habrá que estábamos eso yo digo bueno quedamos otro dieta ligera ya que no hay Tallin y me al día siguiente yo me examinado para unas oposiciones

Voz 33 19:09 eh y el Ayuntamiento de Madrid

Voz 32 19:11 sí bueno claro lo el siguiente pero exámenes debía pone tuve la mala suerte que sorprendí imágenes y luego casualmente me la encontraba asiduamente por la por la línea caro como lo hizo la misma línea ha preguntado a la fulanito de ciencia pues pues te tiene que bajando entonces ella se cambiaba al otro lado en esperaba pero yo no lo sabía yo velar ya en la paramos no la haya quedado la cosa que luego no ya cuando el tiempo haya cuando antes lo ya pues pues me dice si yo estuve rezando para que suspendiera no va pero bajo poder de seguir viviendo

Voz 8 19:47 es la canción que Rafa ha compuesto para ella

Voz 34 20:17 miles de Leele me vaya al día siguiente el seis Sabina

Voz 35 20:48 no

Voz 34 21:25 Rice yo que Amina no

Voz 8 22:51 recuerda que se puede poner en contacto con el autor con Rafa Sánchez en su web tres uves dobles punto la vida

Voz 20 22:59 en canciones punto es para encargarle un tema para que le musical hizo una historia o para hacer un regalo especial

Voz 36 23:08 con estas voces con las que hemos tejido nuestras últimas madrugadas le decimos hasta pronto

Voz 8 23:14 deseando que haga algo bonito con su fin de semana

Voz 37 23:17 el lunes cuando los demás duerman volvemos a hablar por hablar hasta entonces Hablar por hablar