Hablar por Hablar (27/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 yo tengo la historia del gato atropellado si es el gato atropellado hasta aquí la conté aquí en alguna yo digo el gato atropellado haya ninguna persona siempre a la que le gustan los gatos en la Historial regata atropellar pero pero sin querer fue sin querer fue sin querer aún bueno no bueno Ojeda hace una cosa animalista los animales también mueren se pelean matan es inteligentes esta historia era totalmente tabú yo dije voy con puedo contar la historia aquí en el trato Teka de gatos otro pilladito que a todo el mundo me miraba pero hoy se recogen seamos te linchan me acorralarla hasta el punto de que la suma sacerdotisa del catolicismo que me des Alix la propietaria de un momento mientras yo hablaba de violencia Humala de la hostia que le metieron a Rajoy de la posibilidad de ir a una guerra civil por culpa del enfrentamiento otra España en Cataluña

Voz 0470 00:57 por eso a tope de violencia entre humanos y cada uno

Voz 1194 00:59 Padrón su bandera cosas que en el fondo ridiculizan al ser humano Alix la sumas

Voz 1 01:04 cerdo tiza de la gato Teka

Voz 1194 01:07 se estiró en el suelo panza arriba Vigen Messi es así hizo el gesto de sacerdotisa absoluto para celebrar la Violet centro humano hacer el gesto de goce dejó hace gatuno de goce felino que se quedase suele ser así

Voz 0470 01:25 cómo moviendo las

Voz 1194 01:26 tripa claro ellos también tienen sus gestos para celebrar cada vez que los humanos meten la pata y lo grandes se me usted lo está pasando mal el freno ya hay que vivirlo hay que vivir hoy mismo salió el vídeo de un youtuber que quiso gastarle una broma ay fingir que les daba un ataque y que moría se grabó dejó la cámara grabando las mismas un ataque él el dueño dueños yo tuve fingía que él mismo le daba un ataque al corazón y que moría delante de Zougam cargados en las que claro es que el gato hizo Merkel daba gesto quiso que hizo la sacerdotisa darle caza el hicimos en tras simuló un ataque al corazón se cayó fulminado el gato Léonie un poco ya sepan Sarrià y si te cuidas te come el que han muerto te come sólo gozó entonces quiero decir que fue una lección de humildad para mí contemplar cómo le damos una lección al ser humano y finalmente Chupete son el que nunca tengo justificación para sano no hubiera sido bonito terminar con la cara toda la añada es Chupeta un pezón por la involución por renunciar al progreso a volver a nuestro Estado animal así que de esa manera celebré el catolicismo en la karateca este fin de semana el lavado de imagen que yo pienso dar como Un paso adelante sale en esta nueva andadura de la actitud que vamos a tener en la vida moderna pero el paso adelante es

Voz 0470 02:59 perdona es que iba iba iba a cantar algo eh he visto arqueta gargantas

Voz 1194 03:05 ah pero el paso adelante es desearle perdona dime el paso adelante es desear la involución humana involución absoluta renunciar a la cultura y a la civilización volver a un estado Mad Max donde la idea de un cambios entre los gatos eran salvajes ahí

Voz 0470 03:21 esos gases remataba el iba ibas a corear algo bueno simplemente así muy bonito que han levantado el puño para coreano que que ha hablado queda ko

Voz 1194 03:31 hombre claro es que yo estoy celebrando que por fin puedo volver a poner el cuentakilómetros a cero sin ir después de un acto benéfico cómo actuar entre gatos son esos Muchachito no es escucha este nuevo me queda un territorio de ofensa por delante campo sin recorrer así que lo estoy saturado Corea Corea ya te simplemente gracias a todo el mundo que corear conmigo

Voz 0470 03:59 ahora para la vida moderna estirarse un erudito que te sepa a de MDMA hemos tenido muy buena fabril vamos a quemar el panorama que huela a caramelos y antes que vamos a hacer recogiendo cable haciendo una llamada sin la fachada vamos a pasa el tiempo pero mañana para que no pase otra vez empezamos el programa Alex recuerda que decirle a Julio que lo puta recogiendo cable mañana empezamos de lo llamadas de disculpa empezar ya eh eh Muchachito nueve coma cero hace más vemos una disculpa por empezar ya a partir de ahí una nueva época hay que pasar dos semanas y luego Bounty que una prosa para

Voz 2 04:49 todavía monseñor de la cuenta

Voz 3 04:59 no

Voz 4 05:06 hablar por hablar

Voz 5 05:11 Macarena Berlín

Voz 7 05:31 no no

Voz 10 06:04 aquí hay una una cosa que a mí me parece alguien por los crío porque te dan dos años está al con él casa después cuando cumpla dos años lo podéis llevar a guardería como Esteban Hispania también pero aquí hay de eso cómo se lo lleva Palacio pero la mañana ilógicos es a las seis de la tarde el Estado también te ayuda pues nada ellos ven voy con micro

Voz 11 06:23 lo ahora guardería con algo de los dos tres recojo y pasa en bastante tiempo

Voz 1 06:33 qué tal muy buenas noches son las dos de la madrugada y ocho minutos la una y ocho en Canarias la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar dijo Adriana Mourelos que Esteban Rumanía le contó cómo fue su vida en España y cómo ha sido la vuelta a su país

Voz 11 06:51 el dinero en España como en Murcia el se ha vivido como cinco años seis pero muy volví porque me quedé embarazada y en España no

Voz 13 07:00 el paro sólo son cuatro meses y pico eh aquí son los años que está donde estás con el niño y el disfrutar de él claro Aguirre estado te está pagando al paro que vamos el sueldo que cobraba en tiempos en que estaba trabajando cuatro años y cuatro meses

Voz 11 07:19 me bienes de España en dos mil tres y tengo una hija de diecinueve años que va a ir a Londres a estudiar ahora en Cambridge en invertida no me había quedado tú nunca más trazar después de mi de mi hija muy allí en España hice tratamiento éxito Pedro no corona un día asustó digo porque quería un hijo no entonces yo pienso es que tener un hermano en esta vida cuenta mucho yo nosotros los tres hermanos nos llevamos muy bien a España cada año porque tiene muchos amigos yo no he vuelto pero volveré cuando ahora tengo ahí también tenía un trabajo bastante bueno aquí comiendo tengo con la misma compañía de ahí amasó Nos ahora trabajando solo de noche trabaja

Voz 14 08:04 es que no se me da más tranquilidad me encanta España tu gente

Voz 1 08:15 Mariah Carey que sus hijos no deberían disponer de la herencia de su padre

Voz 14 08:20 han muerto mi marido y bueno pues yo no había hecho nada antes de morir no había dinero

Voz 15 08:29 sí que tenía el testamento hecho en el uno para el otro bueno pues yo esperaba que cuando muriera pues mis hijos dijeran no aparatitos doy me llevó a una sorpresa muy grande que pasen han venido inicia en llevado todo lo que por ley

Voz 14 08:51 estoy muy dolida y ellos lo saben pero no un pastor porque ella me he enterado por segundas personas lo querrán

Voz 16 09:03 tapar cosas que tienen en su casa y que el dinero de su padre

Voz 15 09:08 el bar lo cual ha nevado Media vida de sus padres y ahorro de trabajo de sacrificio bueno pues pues con la ley en la mano pues nos van a cada uno lo que nos corresponde yo voy a ser la más favorecida porque tengo la mitad bueno pues lo cual me corresponde una cuarta parte pero en eso lo que nos corresponde de una cuarta parte a cada uno se van a llevar bastante dinero porque su papá y su mamá habían trabajado mucho y tenían fondos

Voz 1 09:48 por qué no querría usted María que sus hijos disfrutas en ese dinero

Voz 15 09:52 pues muy sencillo porque tienen unas mujeres detrás debido a que son unas manipulador año una sendos

Voz 17 10:00 no

Voz 18 10:05 Maricarmen no comprende que su nieto tenga que seguir viendo a su padre

Voz 19 10:10 tarde todo mi hija tiene un niño de trece años

Voz 13 10:13 entonces este individuo a mi niña no le pasa nada por el niño bueno pues tuvieron un juicio personaje se en esta ocasión a buscar al niño venía puesto de todas las maneras y entonces mi hija se negó a llevar al niño mi hija hizo denuncia saben ustedes lo que le dijeron a mi hija en un juez

Voz 20 10:37 es que sea como sea puede ver a su hijo y lo más gordo es que si mi hija se niega a dejarle a este individuo a mi nieto mi hija tuve tendría que tener pagar cárcel por negarse a ver a su hijo eso es normal niño cada vez que se tiene que ir a misión arranca de la pensión

Voz 14 11:01 da la pensión no tiene de para nada y tiene titulado ciento veinte euros

Voz 21 11:09 sí me dice a mí que consciente veinte euros se puede tener a un niño comido vestido pagado colegio de todo si cuánto tiempo llevan separados pues sí

Voz 14 11:19 ha dado seis meses de estar embarazada mi hija ya habido cosa rara hice me vino una noche a mi casa llorando la pobrecita mía con una tripa que tenía que te pasa hija o no aguanto y la criatura porque les daba todo lo que tenía que la los tenía año pero bien añade

son las dos de la madrugada y ocho minutos la una y ocho en Canarias

Voz 22 12:23 yo diría

Voz 6 12:56 sí

Voz 24 13:35 eh

Voz 19 13:38 como

Voz 6 13:59 eh

Voz 23 14:02 muy

Voz 26 15:52 la por hablar y Macarena Berlín

Voz 27 15:56 sí

con todo el equipo que hace posible este programa fluido incluida usted los compañía con sus palabras

recuerde que se puede ponerse en contacto con esta comunidad de amigos y de amigas que aprovechan que los otros duermen

para contarse sus cosas

a través de número de teléfono gratuito el novecientos cien ochocientos tenemos también la cuenta en Twitter arroba hablarporhablar

Voz 28 16:30 tu buenas noches a Pozo alijo Dos a Pokémon a Bailey a Cuca Loli apetito unía gracias también a Belinda noche gracia

Voz 18 16:42 esa floreciente Aitor Santana a Gemma

Voz 29 16:45 sí

Voz 28 16:48 gracias al Larry listo para escuchar desde Las Palmas a Gemma

Voz 18 16:54 podré hoy mandar mensajes Gemma te estamos viendo nos puedes escribir tu tuit arroba hablarporhablar es la cuenta del programa o Marisol García qué tal buenas noches de nuevo por aquí con las pilas a tope para comenzar

Voz 28 17:08 la semana saludos desde León a Di R Twitter

Voz 19 17:16 punto novecientos cien ochocientos para Hablar por hablar de lo que quieran antes le vamos a hacer una propuesta pero antes Morán buenas noches buenas noches

Voz 18 17:34 cómo estás muy bien fíjese y dos horas y veinte con un año más

Voz 23 17:39 sí voy yo llevo al felicidades tras el nombre

Voz 1 17:46 la compañía ha sido compañero y el nombre de los oyentes también claro que sí mismo integran hoy lunes Morán cumple podemos decir la edad veintiséis años cada veguería

Voz 30 17:56 los veintiséis años Si el uno

Voz 1 18:02 momento muy bonito si esta vidas

Voz 28 18:05 sí aprovechando destruida laboral de tu vida personal que bien celebrará así lo saben la verdad es que sí espero que este año sea muy bueno y te queda tanto por hacer y tienes tantos días pues ojalá que este año que cumple este regalen momentos muy bonitos que sigas acumulando exigidos

Voz 1509 18:28 Inés que le proponemos a los oyentes pues en ocasiones la brecha generacional entre padres hijos y abuelos hace más que evidente y esto se ve reflejado en nuestra propia comunicación seguro que muchos de ustedes le ha dicho a su madre alguna vez Mama que esto no se dice así o abuela repítelo tal y como yo lo digo no te lo imponentes hablamos de las transformaciones semánticas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida pues bien el portal de noticias de Erne ha hecho una recopilación de estas

Voz 18 18:57 distorsiones de vocabulario y que ha mandado

Voz 1509 19:00 usuarios de Twitter y que son muy divertidas y algunas por ejemplo dicen mi abuela llama Nairobi al aerobic o tejer muy huelga o Milla ya llamaba a Ágatha Ruiz de la Prada Gata Rodríguez de la pradera

Voz 31 19:13 así es que complejo

Voz 1509 19:16 otros usuarios decía mi madre llama Anne Marie Anne Igartiburu

Voz 31 19:21 pagará Anne por cierto que al menos escucha eh eh

Voz 1509 19:26 mi madre dice que cuando llegue Lehman de wasabi para que sepa que llegado nunca saben si en vez de un whatsapp y con ello queremos preguntarle por aquellas expresiones divertidas que tenga usted o maneras de curiosas de decirlo

Voz 28 19:38 las cosas en su familia

Voz 19 19:41 a ver estaba pensando yo en alguna de mi entorno familiar vetó

Voz 28 19:47 lo vamos a hacer extensible eh

Voz 18 19:49 esa viste de esas frases que se hacen

Voz 28 19:53 no sé anécdotas que al final

Voz 18 19:54 trascienden Ike te quedas con una frase y una frase que repite y todo el mundo de esa familia sabe que cuando dices esa frase te está recibiendo momento muy concreto porque yo palabras no puedo pensar en ninguna mi abuela solía inventarse muchos términos era muy divertido

Voz 1509 20:08 de igual sin hora dice que se quiere apuntar al ping pong sin sabes lo que es el puente sino el boxeo abajo Khek el otro día una academia de boxeo hijo pero aquí tenéis sin llegar a la gente le hago hoy este señor de vida pues están los vales muy divertida el puente

Voz 18 20:28 Inés lo puede contar en directo novecientos cien ochocientos au si quieren nos puede enviar un whatsapp al número de teléfono del programa un audio de una nota de voz seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco una nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 1509 20:45 cierto Inés Miguel Ángel Martín te deseamos

Voz 18 20:47 muchas felicidades Liceu veintiséis

Voz 1509 20:50 añade que en los pillara era aquí

Voz 18 20:53 de una serie de felicitaciones Cuca Loli también muchas felicidades Flórez sienta pues muchas gracias

Voz 28 21:01 es que tengas un día precioso mira buenas tu

Voz 19 21:06 ah sí

Voz 33 21:22 no

Voz 35 21:29 hola Jorge buenas noches desde Madrid gracias por inaugurar la madrugada del martes

Voz 36 21:38 era quería contar que hace poco a vuela pluma lo que quería decir y me surgió en casa estaba este verano bueno que no la televisión y de repente unas voces en la calle lo de mi casa sí me llamó la atención sobre un poquito así de escuchas porque había unos chavales bajo un pino que tenemos allí que no les dé pero bueno escucha y la está poniendo la chica de vuelta y media el de vuelta y media sala estaba insultando no se hayan tenido que no sé que estaba un porro ya había pasado la Policía va poco a no seguir bastaba que llevamos diciendo que por su culpa no palabrotas un insulto constante

Voz 10 22:19 yo soy yo

Voz 36 22:20 bueno me llamó la atención el el el el griterío y la forma que tenía chico avisó a la Policía como les había visto de esto pasar el coche patrulla avisó a la Policía Nacional sí enseguida debieron dar el aviso a esa misma patrulla que se volvió volvió a pasar por allí se bajaron hablar con ellos yo les dije lo que había pasado que había puesto a insultarla estaba como maltratan

Voz 31 22:42 sí

Voz 36 22:43 estuvieron hablando un rato con ellos pero yo no alcanzaba darles porque no el pino este nombre deja ver lo que estaba pasando el caso que bueno se calmaron y ahí quedó la cosa el resto bajé yo con mi perro a dar una vueltecita tiene pase por allí indio bueno si están por allí todavía estaban los chavales el chaval todavía seguía con la discusión con la chica hubo una discusión nota al alto como de de que las escuchado yo de mi casa sí sería el con su tema entonces ser calma

Voz 37 23:13 pues yo no pude callarme si me acuerdo que le deja la chica digo oye digo consistente esas que te que te habla así este este elemento de esta manera era un chaval de dieciséis años se nota más

Voz 35 23:24 eran adolescentes era una adolescente

Voz 36 23:27 era un maltrato psicológico lo de la estaba sometiendo la chica tenía los ojos rojos yo no sé si sería porque había fumado algo de droga o la Lloreda que tenía era Jimmy entonces te dejas que esté que este elemento te insulte de esa manera tablas y serenas y mirándome el Savall quedaban se quedó cortado

Voz 37 23:46 no me dijo nada es ella oigas son discusiones de pareja usted no se tiene que meter yo como que no me tengo que metas yo sitúo podría ser mi hija si yo tengo un hijo con con quince años como me voy a meter claro que me ido a meter no no soy la déjanos en pase tiro

Voz 36 24:08 mire usted mucho parque para andar eh no hace falta que sería David

Voz 37 24:11 era Macarena me quedé con una cara

Voz 36 24:14 de entre tonto di di no sé si pensar en no es decir se me meto yo en estas cosas pero es que son menores cuando luego yo estos casos que que llamaba pues como esta señora que sus hijas ha tenido que venir esta señora que habla la entrada a una escucha noche camina se tuvo que venir a su casa embarazada yo soy un maltratador yo veo esta gente joven con con estas continuamos con estas actitudes y claro está chica si eso no lo corta cuando sea más mayor con una pareja así que bases eh

Voz 37 24:47 ha sido jovencita lo aguantado

Voz 36 24:52 no sé qué me llamaba mucho la atención y sobre todo lo que más me llama la atención es que vecinos de la calle que lo estaban escuchando como yo adiós asomara nadie llamar

Voz 37 25:01 eh

Voz 36 25:04 que son menores que no estamos hablando ya de parejas adultas haciendo bueno

Voz 35 25:07 no no puedo meter o no dependo no sé

Voz 37 25:10 pero menores

Voz 36 25:13 ese chico hace chicos y le cojo vamos que me la llevo arrastras porque es que es que puede ser como mi hijo

Voz 35 25:20 crea crea mucha impotencia no Jorge

Voz 36 25:22 no llanas impotencia porque tenía

Voz 31 25:25 lo están entendiendo por qué

Voz 36 25:27 se puede dar igual bueno poner a yo paso ya pero es que ese es el chaval puede ser mi hijo puede ser mi hijo mañana hecho una novia la trata así que no creo porque si yo me entero que Nicolas trata así a su novia

Voz 37 25:42 a su amiga que vamos

Voz 36 25:45 soy yo el primero que vamos no sale del caso desierta hasta que era una chica hoy en día con la información que tiene la juventud que tienen la información a al al la mano con un móvil se dejen maltratar de esa manera no sé yo hermosa es mi mujer ahí se que no le todo mucha pasta no no es que no puedo pasar yo soy muy vigilante también sobre todo en mi barrio

Voz 35 26:12 sí soy muchísimas cosas

Voz 36 26:14 la juventud de las drogas intento estar un poquito pendiente bueno son jóvenes bueno ya son adultos que hizo bueno eso ya se verá

Voz 37 26:25 pero la gente joven

Voz 36 26:28 gente joven no nosotros yo creo que la sociedad en hablo por mí no debería implicar un poquito más en corre gira chavales no pasa nada a mí me más me digamos que es que por más más más coma me me dijeron que me fuera educadamente de aquí bueno vale pero es intervenido por lo menos a que no quedarme es decir cuando se hecho mira en otro programa en otra ocasión amarillos contaré otra que tú vea hace mucho hace unos años ya trabajando trabajando yo trabajo de noche y trabajo público viste a una íbamos a una clienta mía evite que la que la violaron bueno lo lo contaré en otro momento cuál también mucho eso sólo seis disonantes cosas con la gente no sólo fijar mucho en la gente

Voz 1 27:24 entiendo que no se arrepiente de haberse acercado y haber hace

Voz 36 27:27 no no no para nada más que lo haría se saben yo veo una chica que lo estamos tratando así quién sea yo me meto en esto por medio pero seguro porque defendí forma esas mi carácter no lo pudo evitar igual que lo una injusticia algún animal y me meto el otro día por ejemplo soy en parrilla que no pude echarle mano por la noche al trabajar de noche lo vi vi se conoce que era un perro que estaba escapado que sólo había escapado bien andaban perdidos y no pude cogerme porque si hubiera cogido me llegó a mi casa le llevó a meter gol sin que haga falta

Voz 21 28:03 yo no yo no puedo no puedo

Voz 36 28:05 qué pasa cuando hasta gente que que tratan así a estas chicas y que las chicas sobre el duelo se dejen no al tratar de esa manera

Voz 37 28:14 por un tonto qué

Voz 35 28:17 bueno pues no era claro bueno ya sé que esto es más complejo no no sabemos en qué circunstancias esta ella ni ni cuánto tiempo lleva

Voz 36 28:26 seguramente a lo mejor hablando de sino de dónde viene pues no lo sé a los evidentemente pero pero bueno yo le ofrezco mi apoyo en este momento si ella eso tan chica puedo decir muchas gracias y tal pero bueno no no ha sido no trato opera oye que yo ya sumo esto y no te metas a mí me dio a entender que ya lo tenía asumido ese maltrato por su actitud

Voz 21 28:52 el nunca más me preocupa hoy en día porque bueno

Voz 36 28:56 la gente lo los hombres de antiguos pues ya sabemos antiguamente tenían otra forma a la que digamos a la última hora caso pero hoy en día es culpa Sentís

Voz 35 29:09 pues con eso nos quedamos Jorge con que esto no se puede consentir muchísimas gracias por llamar buenas noches

Voz 5 29:17 son

Voz 18 29:39 sigue siendo Hablar por hablar nuestra cuenta en Twitter le estamos pidiendo que comparta esas expresiones esas transformaciones de palabras simpáticas

Voz 1 29:54 de cualquier miembro de la Familia por ejemplo Pozo nos cuenta que su abuela iba el Carrefour decía que había ido al chip Pirri Rifai

Voz 5 30:06 huy huy

Voz 1 30:17 Miguel Ángel Martín pues mi madre cuando quiere norma eh nombrar al actor George Clooney dice lo siguiente York Cruz ni la pronunciación de los nombres no hay tenemos un filón interminable

Voz 38 30:32 eh

Voz 19 30:35 vamos

Voz 1 30:39 floreciente a comparte también una reinterpretación de un medicamento por parte de su madre hija me duele la cabeza dame un duro mil

Voz 19 30:52 todo eh ya

Voz 1 31:19 es decir abrimos la puerta de la madrugada libélula Tok Tok llego puso el esclavo estás en tu casa podéis entrar y salir

Voz 5 31:34 qué hará

Voz 1 31:38 dice que su abuela tenía una Úrsula

Voz 31 31:41 en el estómago entiendo que sería una úlcera no

Voz 1 31:50 aquí seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el del programa para que nos envíe un audio una nota de voz

Voz 40 31:59 sí verá hoy al Toledo el ruta Tabor ahí como siempre por polaridad bable buenas noches a todos los oyentes la frase que me acuerdo mucho de mi abuela la esto se puso una nevera una casa en casa el pueblo pueblo Andalucía el azúcar de debido a que cada vez que abríamos la puerta de la deber a ella decía

Voz 41 32:31 a ello

Voz 40 32:33 cierra el Federico Federico Federico cual Federico iba a volar aviones de nevera que que decir frigorífico y que ya que hay que hacer a la puerta desde que la bombilla lo digo vale venga a apoyar al o una buena racha buenas noches

Voz 19 32:56 Antonio

Voz 26 33:00 me llamo estrenará hoy día pues la regia bastantes cosas que siempre decía que le gustaba albina lo malo también decía era o cantante decía pero esas obras que ahora encabeza bueno Canarias presentarme buenas noches más

Voz 42 33:33 un placer con más siempre Gemma muchísimas gracias me encanta romano pago

Voz 43 33:39 seis buenísimo

Voz 42 33:50 le vamos a dar las buenas noches o en este caso los buenos días a Nacho Nacho Domenech recién levantados mi hija Paula yo de camino su cole emocionados porque a las cuatro menos cuarto se van de viaje de fin de curso

Voz 19 34:04 mamma mía arriba a ver si Roma o Haifa

Voz 42 34:09 Boris Izaguirre tuit oye pasante lo fenomenal Paula y comparte galeón que todo el mundo en su casa tiene mucha guasa con el Whats App ah como Antonio como Gemma mandarnos una nota de voz al

Voz 31 34:41 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco compartiendo esas frases esas expresiones esas palabras de nuestros mayores simpáticas que nos hacen reír y que las recordamos si nos alegran nos lo puede contar también en directo de novecientos los cien ochocientos o la Sebastian buenas noches

Voz 1 35:04 Nos ha colgado la llamada de Sebastián novecientos cien ochocientos Miguel Ángel María que me torcido el tobillo y el médico me va a dar la baja y qué te ha dicho Paco nada que no me preocupe que sólo es un es lince esta es buena también eh favorito cierre tuit estamos despertando al personal le Bandolera buenas noches hola

Voz 4 35:40 más que ese cuerpo

Voz 1 35:42 dando le damos las buenas noches a Manolo desde Jaén hola Manolo Bueno

Voz 35 35:51 las noches Macarena gracias por llamaría adelante

Voz 10 35:56 pues yo quisiera Los Flechazos sobre decidió no ha habido del chico ese de del por trató de básica

Voz 35 36:07 sí

Voz 10 36:09 bueno pues yo voy a cortada en vez de lo que yo veo propias carnes y una erosión a las seis y cuarto de la mañana sabiendo yo de Derecho Ángeles yo hice un señor que estaba no no me puñetazo a una chica como se ha puesto se pues yo claro yo me presas de de lo que estaba ocurriendo si yo hice uso de hombre el de de la emoción de del coche entonces ella haberme lo primero que dijo que llamara a la policía actúe como vigilante de seguridad que estoy también días doce pues yo actúe la Policía le identifique quién era y entonces fue de de conté lo que estaba sucediendo yo seguido donde vamos yo estuve retenido a dar alas esta persona atraer llegó la policía

Voz 31 37:12 y cómo fue la llegada Manolo de la policía en que quedó todo el cómo

Voz 37 37:16 no fue rápido claro yo llevaba

Voz 10 37:22 el vehículo yo el maletero llevaba lo que nosotros como él la defensa las sabes que yo de este hombre intentaba hacer de agresión contra mio contra ella otra vez dos pues fueron minutos estuvo la burguesía

Voz 31 37:47 Manoli como estaba el agresor estaba seguía en el mismo punto violento era violento con usted do

Voz 10 37:53 no yo en el momento de momento cuando yo salí la defensa esta persona prófuga a Alves así quedó pacífico no hizo relación y contra ella paz ni contra mí

Voz 31 38:15 me imagino si uno claro entiendo que su profesión pero si uno pasa muchos nervios y uno duda si actuaron no actuar qué es lo que le pasa a la cabeza por uno en un momento así que sabe que está siendo algo que debe hacer que es su deber su obligación

Voz 10 38:29 bueno yo como vamos como vigilante de seguridad Mo mucho curso uno de yo estuve haciendo de curso de miro Inge de género comentamos cómo te enamora actúa de la forma era actúa no porque una persona agrediendo a otra tengamos que que no nació cuando una persona que te ha siendo agredida dice que ya Undiano curiosidad pero si no dice nada no se pueda actuar forma no punto de vista

Voz 31 39:14 en su punto de vista pero no es no es algo que le que le dijeran desde este curso desde esta formación especial que

Voz 37 39:21 precio usted eso

Voz 35 39:24 una opinión muy personal Manolo aun así reaccionó rápido el pie ante él aplicó

Voz 31 39:36 de ella que llamar a usted a la policía

Voz 10 39:38 sí claro entonces de seguridad Irma mucho Saura donde todo lo que desde la Subdelegación viendo a través de la seguridad privada que otorga una lesión honorífica que fuera me toreo actúa de esa forma

Voz 31 40:02 satisface un reconocimiento como ese

Voz 10 40:06 sí creo que se Claudio que sí porque te ven y que pues bien por una persona que no sabemos hasta qué punto se la deja pasa lo sabe hasta qué punto este hombre con esta mujer

Voz 35 40:23 sé que uno llega incluso a pensar que a lo mejor le está salvando la vida a alguien

Voz 10 40:27 yo pudiera ser que sí eso compensa todo

Voz 35 40:29 yo desde luego

Voz 10 40:33 volvieron a los grandes yo no me da igual no pero el caso que se suele hacer la seguridad privada cuando actúa así pero si no puedo oye pues no no importa por emocionado simplemente alguien que ha hecho por esta persona

Voz 31 40:53 Manolo pues muchísimas gracias por su aportación

Voz 10 40:56 es un saludo para todos

Voz 35 40:59 un saludo buenas noches

Voz 10 41:05 mira que la gente que no movían con malos ojos a los que de seguridad podio se llamó uno de tal cual siempre micros y cuando que lo Violante de seguridad con esa cosa

Voz 31 41:24 gracias Manolo

Voz 35 41:26 buenas noches buenas noches

Voz 44 41:30 no

Voz 42 41:37 el novecientos cien ochocientos seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 31 41:43 presiones frases palabras graciosas

Voz 1 41:47 España hables de nuestros familiares a oler a dice mi madre le dice a mi nieto en vez de Borja Morgan

Voz 19 41:58 no no no Nahles

Voz 1 42:06 David Cuevas pues hoy mi abuela materna cumpliría cien años aquí va alguna frase suya la nieve es blanca pero también les negra el que guarda tiene o si todos fuéramos curas quién iba a misa mi abuela paterna llamaba al cocinero Karlos Arguiñano Karlos Arguiñano

Voz 24 42:29 las

Voz 1 42:33 un besito a Carlos que a lo mejor está despierto escuchando Hablar por hablar

Voz 24 42:39 Solís eso amo

Voz 1 42:44 pues mi abuela que era muy hipocondríaco tenía también Piraña por migraña espíritu Pitis por tendinitis tomaba Dorothy burro frenos me gusta

Voz 24 43:06 sí sí

Voz 19 43:10 haberse eh

Voz 31 43:14 Parro hablarporhablar nuestra cuenta en Twitter dice libélula pues una amiga me dijo mi hace muchos años que le había comprado para Reyes a su novio

Voz 1 43:21 un reloj genital

Voz 24 43:25 el favorito eso sí

Voz 1 43:41 más de UNIA pues esta misma abuela hacía bayonetas en vez de mayonesa con la Mari Pili mini pymes para cocinar encendía la candela pues me estoy acordando me estoy acordando de una de una expresión también muy divertida que escuche aquí en hablarporhablar lo he contado en alguna entrevista perdóneme si usted lo oye porque es que me hizo tanta gracia que es verdad que ya lo he comentado en alguna ocasión de hecho está en el libro hablarporhablar la la vida continúa una mujer encantadora que estaba contando que a su nuera

Voz 31 44:50 habían hecho una en Schumi nación artificial que había quedado fetén ex frase Le digo que a mí no se olvidará jamás fue maravillosa seis

Voz 1 45:01 en cuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 26 45:09 seis cero puede ir al ritmo que tiene hoy

Voz 42 45:19 noches Carmen y gracias

Voz 45 45:23 mira yo he tenido un hijo y mayor y ya es de guiño que decía aquí quién le restrinja todo lo que Rajoy le cuando entonces Kuczynski pero es que tienden ni impuesto decir calcetín dice Jaca tiene mi Austria que te leyes

Voz 1 45:45 área es verdad los pequeños también tienen grandes momentos en este sentido cambian las palabras tienen de expresiones muy ingeniosas

Voz 38 45:56 no

Voz 26 46:09 la abuela de una homínido

Voz 46 46:12 siempre se ha liado cuando quería decir Kim que decía PIN que antes que alma huérfano de ese tener mucho cuidado con los P que imaginaba vestido de rosa me moría de la risa por dentro intentando guardar el tipo

Voz 43 46:32 mi abuela Aleix el clima Flor y pon dio invertirá se llama Jacinto saludo para Maribel es su cumpleaños que cumpla muchos más

Voz 42 46:42 el muchísimas felicidades el mismo día Keynes gracias Lorena muy muy divertido el Florin de hoy gracias a Paola también cuidado con los PIN Kiss Ponferradina María dice pues la madre de una compi llamaba a su nieto Hyundai como el coche en vez de un ahí seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp del programa

Voz 35 47:14 hola Paco buenas noches o lo que es de Castellona adelante le escuchamos

Voz 47 47:23 son dos dotarnos de mi madre ella y bueno de los años ochenta no estaba hemos son los hijos con los nietos y comiendo en la playa muy feo no

Voz 21 47:43 si entonces misma

Voz 47 47:47 de dijo como nos toque la lotería os vamos a regalar un hotel adobado la misma comida que es cuando presentaron la entrada de irse a mi padre Paco te da entonces claro todos nos partimos de risa Iglesias decía ahí cuando yo falte como os vais Emir de mí yo entonces quería decir a nombre de ella pues como un pequeño homenaje

Voz 35 48:32 cómo cómo es el nombre nos que nombre más bonito

Voz 47 48:36 si hace ya años que falleció era una mujer divertida no él sí sí sí sí ese sí además hablaba valenciano castellano

Voz 36 48:49 pero haría para la peras

Voz 47 48:51 de qué claro estas palabras nuevas cómodo dan los estado a dos Cassidy

Voz 36 49:01 esas

Voz 47 49:02 todos hilo de Leiva pues para optar a muy muy desconocido no

Voz 31 49:10 claro y unas nuevas lo de lo de sida

Voz 47 49:12 es solamente era eso pues casi pues como un homenaje a mi madre para para el que vea que nos reíamos de nuestras cosas

Voz 31 49:24 y con ternura verdad son son expresiones que se quedan para siempre y que inspiran una grandísima ternura

Voz 47 49:30 sí es que las comentar muchas veces con amigos

Voz 37 49:36 es Paco un abrazo muy grande

Voz 47 49:41 a buenas noches

Voz 48 49:43 a todos

Voz 1 49:52 apetecía le ha entrado la risa floja dice mala señal imagino que por la hora no sé a qué alegría Christian Valverde dice que también se está riendo mucho de la cama con estas palabras cambiadas

Voz 19 50:07 han perdido a abro más

Voz 1 50:10 Adrián dice eh pues mi abuela siempre me preguntaba dónde vas

Voz 49 50:17 al burgués King

Voz 1 50:18 al burgués que que difícil

Voz 19 50:21 Alonso no

Voz 1 50:25 ahí dice Adrián que cuando se hacía una foto con ella la animaba a que sacase el el dedo índice

Voz 49 50:33 y el corazón

Voz 1 50:36 en señal como de de no y que a ella le gustaba nada porque le parecía que era una falta

Voz 23 50:41 le respeto un corte de manga no lo entendía

Voz 1 50:47 Nos cuenta que su madre llamaba a la vitrocerámica Invitro Invitro Roberto Alves pues a mi hija le encanta el Chuchi el sushi Mari buenas noches

Voz 35 51:28 hola buenas noches gracias por llamaría adelante

Voz 16 51:32 mi abuelo es decir te has comido eres tan golosa que te has comido aún en aquella en pruebas decía está algo más que te has comido una bizcocho en pruebas

Voz 50 51:47 qué bonito qué difícil

Voz 31 51:50 Ari también eh

Voz 16 51:52 conocí a otra señora que para decir saca la botella de cuatro decías adopta la botella del control se y otra que ella cuando iba al médico y le mandaba a su opositor Dios venía hay decía me mandó médicos los depósitos dijo que sí

Voz 37 52:12 los depósitos Dios mío buenas noches

Voz 31 52:16 buenas noches Marie muchísimas gracias y cómo se quedan en todas esas palabras como se quedan en

Voz 42 52:24 estará en nuestra memoria cuántas veces las las recordamos

Voz 51 52:32 no

Voz 42 52:34 Juan Andrés bueno mi madre cada vez que quiere que nos hagamos una auto foto un selfie dice venga vamos a hacerlo sus el fin

Voz 52 52:41 yo no

Voz 54 52:54 no sabes cómo echo de menos coger la mano y verme tus Nierga nada más claro que sí me lo pidas me quedo no debuta espero me muero pensando un hasta luego quiero tener que aprender a olvidarte si anhelo tu fuego y quedarme de nuevo sin que viene a pesar que no está

Voz 55 53:13 a mí la que todo lo que hemos soñado

Voz 54 53:16 pasará de un futuro al pasado yo no quiero tableros ni amor vistos como soldados apartado en la esquina de un bar en nuestro aniversario verlo helenos a verde chino besarle sonrisa que ya no vuelan

Voz 1 53:34 arroba hablarporhablar seguimos compartiendo más frases más palabras dice Pokemon que su hermano durante muchos años llamó al teléfono el Leno

Voz 54 53:42 las arte

Voz 1 53:44 un Dani Santos El abuelo de mi amigo decía que estaba fatal de las tropicales cervicales

Voz 54 53:51 otra finca escribo como cada grano que besando en la herida

Voz 1 54:01 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco buenas noches Macarena soy esas

Voz 43 54:06 les puedo tocho como todos los cuando hago al digas porque ellos temprano digan mis hijas nacen repetir en Sol al bon día así fue en la tenemos ahí una nuestras constantes mi marido se seca una topa que ha estado escondía también haciéndole repetir que es un acto vaya y ahora mi madre pues hemos descubierto este año que no sé por qué de la estrena mañana le duele el estómago está muy calentita como al por ARCO no ella tiene a córner es la Alcoy buenos hace una gracia increíble yo a pesar de mi edad soy soy in casi casi casi que lo puedo corregir la palabra al Mulligan es otro cuento las suelto te tendré que seguir intentando las digamos muchas gracias y que te caes compró

Voz 1 54:53 gracias Mari muchísimas gracias muy divertidas las palabras es verdad independientemente de la edad es que hay palabras que bueno una las aprende una manera y ahí se quedan

Voz 56 55:03 buenas noches amigos de habla por yo la historia que cuento es que mi ex tuvo que ir a la farmacia por su propósito de glicerina para mi niño y resulta que cuando va ilegalidad farmacéutico de piden su opositores de termina el farmacéutico se quedó alucinado ve segura es notorio gracias Paloma muchísimas gracias su opositor es de dijo de Erina

Voz 57 55:39 todos los oyentes mi padre cuando voy a mi hermano que padece un poquito pillé Von Teese hola qué tal inventó pimentón le llama

Voz 1 55:51 Maribel muchas gracias ya trasciende un poco incluso de el manejo del lenguaje Héctor Santana los cuenta que su abuela también llama ERE dones a los dones verdad es verdad que las redes reconocen los dos albóndigas y Almond diga Kristen Valverde pues yo tengo una compañera que a los auriculares les llama agricultores hacemos una pausa informativa son cuatro minutos Últimas Noticias con Ana