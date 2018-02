Hablar por Hablar (27/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 4 00:34 no

Voz 5 00:37 el Montañez descartó un es en mis canciones firmadas un están de quién tú recuerda cuelga tu cara como nadie la vio ríos yo paso de todo por el bien de los dos sí Malmö Samuel salones todo amistad a mí lo que me olvidé pero por algo será

Voz 4 03:53 Hablar por hablar Macarena Berlín Nacho

Voz 6 03:59 ya de pequeña a las toallitas para limpiar los bebé decía ciento día muy similares a saque dado que en dicho cuando como una toallita en huele mucho así que iba en el cole ella no quería exprese el California

Voz 3 04:18 a los gracias cannabis María

Voz 7 04:26 que entre otros fármacos no lo expide recetas de decretó entonces nos pide una está otra adecuada a exaltada de Teletón

Voz 3 04:37 de tigre esta Juan Manuel imagino que es farmacéutico no nos está escuchando ahí está usted de guardia ya menos que seguro que en farmacia tienen un montón de anécdotas al al respecto seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco gracias a Carmen María él lo del fue uniforme también es muy gracioso ya Juanma Manuel y en Cádiz no se espera María Antonia buenas noches

Voz 8 05:10 hola buenas noches gracias por llamar yo delante mire a ver si me ayudan poco porque estoy un poco nervioso claro por supuesto para eso estoy aquí no se preocupe

Voz 9 05:19 sí sí yo he escuchado que huyera el día de los donantes se trasplante si yo tengo una experiencia mi marido fallecido hace seis meses

Voz 8 05:30 bueno siempre María Antonia con sesenta y un año

Voz 9 05:34 bueno yo la verdad que tengo como una queja ahí nosotros escuchábamos este programa junto y creo que que debía hablarlo aquí porque fueron muchas noches Kutxa queja es que cuando a él le dicen que necesitan un trasplante le hace unas pruebas

Voz 8 05:57 sí yo hablo profesional

Voz 9 06:00 le pues yo no valoro en ese aspecto porque eso está basado en su experiencia y aunque no estuviera de acuerdo yo no puedo hacer nada más yo lo que sí tengo la queja es el método empleado porque a nosotros nos dice que a él no le pueden hacer el trasplante en una carta por Correos yo se lo tengo que decir entonces para mi ha sido muy duro oí fue un derrumbe total para los dos sí porque yo considero que un enfermo de esta característica que tenían que ponen tener más sensibilidad no se ponía que presenta una relación riesgo beneficio desfavorable para el trasplante en ese momento pues te quedas sin esperanza él estaba con oxígeno veinticuatro horas doce con sesenta y un años te quedan así hicimos una respuesta debe decir tú puedes hablar con él me dedico cara a cara ahí decirle pues no sé lo que te saliera en ese momento no Cicero Mis hijo fueron Nos dijeron que sí que que iban a cambiar ese protocolo porque veían que no estaba bien pero a nosotros nos tocó esto me dolió muchísimo porque que querer a la gente sino una esperanza que yo sé que están haciendo una labor estupenda ahí yo como profesional le yo desde luego ahí no entro pero el método por lo menos que emplearon con nosotros en el Reina Sofía de Córdoba que tiene muchísimo prestigio y la verdad que hacen una labor pero yo mi queja con una carta algo así pues no quedó estado cinco meses hasta que falleció con sesenta y un año yo lo que digo que a veces no todo son objetivos a cumplir que ahí estadística que hay números pero que hay mucha gente también que se quedan en el camino eso no hay estadística entonces yo lo único que pedía era que a estos enfermo cuando te quitan la esperanza que el único que se tiene que es lo que se dice siempre

Voz 8 08:28 sí

Voz 9 08:29 que no lo hagan por favor de esa manera que los llamen que yo puedan hablar con el médico hoy por lo menos

Voz 11 08:39 tele

Voz 12 08:40 el rais aqueja o o poder

Voz 9 08:43 debatir lo que ellos digan que se quedan al menos con eso

Voz 8 08:47 haría entonces unido

Voz 9 08:49 se quedó con esa angustia ahí yo tenía necesidad de explicarlo aquí porque Le dije que lo haría porque escuchábamos mucho noche su programa así que les doy las gracias a todo hicieron todo a ver interrumpido hoy la admisión porque estaba gracioso todo mal

Voz 8 09:08 Antoni pero ya sabe usted que aquí estamos para todo

Voz 9 09:12 necesitaba tanto

Voz 13 09:15 esa que ha tenido es tan importante lo que está contando

Voz 14 09:17 no afecta tanto a la a la sensibilidad de incluso a la esperanza que uno tienen un momento así María Antonia yo es un muy bonito homenaje además que nos dijo usted que juntos escuchaban el programa de radio que no sé

Voz 8 09:35 se lo debía que María Antonia nunca lo retaron esa tuvo usted porque fue usted en la que tuvo que comunicárselo a ver si no recibe una carta se lo comunicó a la persona pues que más quiere usted

Voz 9 09:48 si yo se lo comuniqué porque mi hija yo enfermera y la llame y yo cuando recibe una carta porque nos dijeron que que normalmente Terres recibía una carta pero nuestra tardó mucho tiempo entonces nosotros teníamos esa esperanza cuando no nos llama es porque vamos a entrar en la lista y claro cuando yo voy al buzón y veo la carta yo me temblaron las piernas me quieres sin respiración a la habitación cuando vi que no podía porque por eso es exactamente eran unos siete renglones porque si me mandaron todas las pruebas que yo no sabía de que todas las pruebas que le hicieron que fue una semana para valorarlo bueno no estaban tan mal porque nosotros huimos a varios médicos y tal pero yo no no entró en valorar eso y yo no soy profesional di yo no vamos no dudo de la profesionalidad para nada pero la manera la manera enfermos tan vulnerable y que lo único que te que te quitas la esperanza es lo único que tienes que a mí eso me dolió muchísimo que no sé quién se lo hicieran de otra manera que me he quedado con esa cosa a pesar yo sabía lo que iba a suceder pero eso me ha quedado para siempre y me duele tanto que que el yo quedaran sin esperanza o hubieran dicho de otra manera o qué cuando yo le tengo que decir con la carta he recibido una carta hizo son malas noticias y nos abrazamos y dijimos esto ya

Voz 11 11:32 es el final

Voz 9 11:34 y fue muy duro ha sido un año durísimo

Voz 12 11:39 Yuri

Voz 9 11:41 así que gracias por escucharme se lo debía a mi marido

Voz 8 11:45 cómo se llama su marido María Antonia

Voz 9 11:47 Antonio

Voz 14 11:52 es muy importante lo que ha dicho usted gracias por por la fortaleza María Antonia un abrazo muy caro

Voz 8 11:57 los ocho gracias hace una gran labor gracias seguir escuchando gracias

Voz 15 12:03 no tú

Voz 4 12:12 y eso

Voz 16 12:21 fíjese que

Voz 3 12:23 qué generoso no lo que en un momento de la conversación ha dicho María Antonia ha pedido perdón

Voz 17 12:30 por haber interrumpido

Voz 13 12:33 la madrugada animada que teníamos distendida amable nos hemos ido verdad dice lamento haber interrumpido con esto tan triste este es su programa lleva veintisiete años en antena de manera ininterrumpida a su disposición a su servicio la Cadena SER le da este espacio para que usted lo utilice según sus necesidades hemos ido cambiando hemos ido creciendo algunos se han ido como Antonio que no escuchaba cada madrugada seguro que usted conoce a alguien también que que también se fue y que también solía ponerse adiós por las noches escuchar este programa hay sentir que bueno que era parte de algo de esta comunidad que entre todos y entre todas formamos yo sí me gustaría que quedara algo muy claro no es falta de sensibilidad no me gustaría herir la sensibilidad de nadie pero María Antonia estamos para esto para reír con ustedes para llorar con ustedes para que levanten la voz ante una injusticia ante algo que creen que no debería hacerse así como el caso de María Antonia que que reconoce una falta de sensibilidad y que reconoce que además es cruel quitarles lo único que tenían que era la esperanza de que es verdad que es además de la dignidad es lo único que tenemos los seres humanos no la esperanza tiendan que no es fácil claro más fácil reír y al minuto siguiente llorar au estremecerse sentir esa empatía de la tristeza y el dolor pero que en este programa lo inconsolable entra de la misma manera que en la vida cuando uno mejor está Se abre la puerta del estudio aparece alguien pues que no está en su mejor momento igual está en el peor momento de su vida es probable que incluso sea el caso de de María Antonia pero estamos para eso ir creo sinceramente que todos y todas los y las que compartimos este espacio tenemos esa capacidad de mirar la vida de frente con sus luces Si con sus sombras y estamos aquí para eso para compartir palabras de de aliento para Hablar por hablar de cosas domésticas de algo sin importancia no hace falta que las historias tengan una épica especial no es literatura estamos hablando de la vida que a veces no se olvida no esto es un programa de radio ni más ni menos pero pero es algo más verdad

Voz 18 15:19 es algo más que un programa de radio no es un servicio social pero este programa de la Cadena SER tiene tiene algo muy especial y usted forma parte de de ese especial dicho esto no me gustaría que nadie se sienta rechazado porque lo que va a contar os lo parece una atonía haría frente a lo que acaba de compartir María Antonia o quizá no le parece lo suficientemente poderoso o inabarcable como para hacerlo no este es su programa es usted quien tiene que hablar por hablar de lo que quiera porque nosotras tenemos esa capacidad de adaptarnos si la noche se pone triste la abrazamos Isis de pone alegre pues también

Voz 19 16:03 a Macquarie

Voz 20 16:18 no no

Voz 18 16:43 son las tres de la madrugada veintitrés minutos las dos veintidós

Voz 13 16:46 tres en Canarias y suena el teléfono desde Las Palmas

Voz 8 16:51 hola Marta buenas noches

Voz 12 16:53 ya sé que me abra hace más que me hablas

Voz 8 16:59 Marta pues este abrazo el tú el él

Voz 12 17:04 lo siento por Egido buenas yo perdí a mi marido hace nueve años

Voz 11 17:11 para mí es como

Voz 12 17:14 yo me hubiera sido ayer hoy su muy muy largo muy largo

Voz 11 17:22 tengo dos iraníes en el que era una hermano de su hermano que tuve me quedaba uno

Voz 12 17:32 o simplemente que yo tengo dos hijas recuadro al año cada una y una nieta vida o que me dicen eso Mi vida también pero han tomado la opción de dejarme sola no gran me sola porque yo vivía sola pero bueno es separaciones limitarse vinieron se fueron total quizá Anido si vienen cinco minutos si bien ninguna vez a la semana o cada dos semanas pues yo esto para para la gente de mi generación que los hijos son algo muy importante que es importante para mí

Voz 11 18:28 adoro pelo Un marido bueno mi marido era mentira

Voz 12 18:37 se me fue el choque no me los fiesta mal no lo sé

Voz 8 18:44 no no marta por favor no pida usted perdón este programa de radio que ha pesado mucho

Voz 12 18:55 no yo estoy incluso le dio una hija conmigo o que vivía conmigo Bush El todo militar porque todo separación el marido estupendo una maravilla le hombre pero claro no ese comprendían se separaron y me he criado yo la niña tiene doce años y una niña maravillosa la niña si viene todos los días al instituto y me vine a ver todo lo digo simplemente que no quiero ya no sea

Voz 8 19:39 está muy herida con ellos como decía esto es Mueller

Voz 12 19:43 muy estoy yo no se lo puedo contar mi mar lo único que me

Voz 8 19:53 mira yo sí porque Marta esto lo ha compartido con sus hijas ella saben del dolor sabe ella como se siente y lo que necesita usted

Voz 12 20:02 esa ella sabes que yo les puedo Mi marido yo estoy mal y otros son amigos amigo en buena posición surgidos en buena posesión no sé si es que me lo merezco pero lo quiero porque yo tendría mi madre hasta el último día con demencia senil ya no hermanas igual estuve a lo ves su cama cuando María buenos

Voz 11 20:35 yo espero pero me duele muere joven

Voz 12 20:46 pero estoy muy herida humilla dice sí aquí han pasado a la vale la vale que yo me he pasado en mi casa viendo la televisión rato llorando la costaba tanto levantada nuestra ilusión

Voz 8 21:10 esta misma frase Marta se lo ha dicho usted con la misma sinceridad con la que me lo estaba y no no se lo voy yo

Voz 12 21:20 ellas tienen que saberlo ella su madre ella conocerla porque mi hija tuvo una mayor tuvo una enfermedad yo no me aparque ni un solo día subrayó la que ni fueron Wi Fi ni un solo lo supera

Voz 11 21:48 sí soy Maverick

Voz 8 21:55 Marta pero si usted no se lo cuenta la situación no va a cambiar si les habla

Voz 12 22:02 sí por en por mil Nogal cambiar ella eres ella pero por mí la situación no va a cambiar la niña en todos los días abuela panorámicas que su cabecita para ella es estacas estoy adscritos desagües yo lo puedo obligarla a mí

Voz 8 22:29 no entiendo que su hijo tiene que llevar su vida pero sí es verdad que ya estado sí sí lo sé lo sé pero entiendo que si ahora la situación ha cambiado

Voz 12 22:37 las fue

Voz 11 22:38 a casa de que no lo voy a decirle que no una una una familia mí

Voz 12 22:47 yo era una señora ya porque ella yo tenemos fuerte carácter porque ella quiere que todo lo haga yo ya yo estoy cansada estoy cansada porque es una casa grande la yo que lleva yo sola pues Guaza yo acostada

Voz 22 23:11 que no lo quiero

Voz 8 23:15 hola Marta muchas gracias por llamar

Voz 12 23:19 yo en Asia

Voz 4 23:23 un año

Voz 3 23:30 novecientos cien ochocientos el número de teléfono directo gratuito lo pude marcar incluso desde el extranjero pasado día sonó desde Rumanía loco lo recordábamos al comienzo de este Hablar por hablar no

Voz 13 23:46 en torsión ochocientos se llama fuera de España cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos tenemos whatsapp con la pregunta que esta madrugada el estamos haciendo lo estamos pidiendo que comparta frases y expresiones palabras que ya se han hecho familiares que son simpáticas que nos provocan una sonrisa por ejemplo Miguel Ríos en Twitter arroba hablarporhablar nos cuenta pues yo recordando mi abuela llamaba discoteca a la biblioteca livianas a las mujeres que se sienten atraídas entre ellas

Voz 3 24:20 es liviana en vez de lesbiana supongo que sin intención no Miguel sin mala intención a darán pues una tía mía que la pobre hablaba fatal tenía un chico Ile picaban las vespas empiecen las avispas dice era toda una comedia saludos desde República Dominicana hablarán saludos cariñosos favorito Letonia dice y las abuelas son unas alquimistas de la palabra el kiwi por el IBI el tsunami por el sala Amy la pizza por la pizza el facebook por el facebook los Petit Suisse los Piti Chus comparte un hundir la imagen animada muy divertida P cuatro mujeres bailando en la cocina favorito lo tiene está en la cuenta

Voz 4 25:39 eh roba Hablar por hablar

Voz 3 26:03 recordando esa capacidad que tenemos tanto ustedes que escuchan como ustedes que participan nosotras qué hacemos qué que el programa marche reconociendo esa capacidad como decía de movernos por las diferentes emociones recuerda que puede hablar por hablar de lo que quiera novecientos cien ochocientos o la Chema buenas noches

Voz 8 26:34 desde Zaragoza gracias por llamar buenas noches me escucha Chema muy bien pues yo también a usted así que nada cuando quiera

Voz 23 26:44 bueno pues en primer lugar a buena Paul tu programa que va desvía al un poco del programa de esta noche que quería comentar que uno problemillas

Voz 8 26:55 lo que quiera usted para eso estamos

Voz 23 26:57 bueno pues en primer lugar yo quería comentarle a una unos problemas debido a una un casamiento quedó tuve una posibilidad

Voz 8 27:08 se casó usted con una mujer de Brasil

Voz 23 27:13 entonces el tiempo marcho al hijo que iba palabras yo no pasaba nada pues la lotería trabajo imita al igual pues bueno a cuenta de quién pues había que uno estaba eso lo de menos Insucan que estaba está viviendo el más veía junto a otro chico y está viviendo en Marbella

Voz 8 27:36 estoy viviendo con otro hombre y estaba casada con usted

Voz 23 27:41 está casada conmigo yo claro yo cuando la llame el otro día de la llame pueden me dijo para el divorcio pues ella que estaba en un par de como se seguir aquí aún cojo mando vivió arrestados estaba giro pero bueno a lo que yo quería decirle que toma derivado de un problema pues que visto privado pues al ser una cosa de discordia de corazón origine con con el dinero y nada de nada

Voz 8 28:23 ya

Voz 23 28:25 pues sí ya veía que me iba a tener un futuro porque yo esperaba pero oiga lo que les quiero decir pues ahí mixtos cuestionados de que yo me he ido apartando de la gente

Voz 24 28:35 de de los amigos

Voz 23 28:37 me me hacha aún con la lupa aquí al juego así en fin la deriva unos problemas que claro yo ahora congresista que estoy trabajando pero estudia baja para decir algo de este bache para adelante

Voz 8 28:50 ya entiendo Chema porque cuánto tiempo llevaban casados mujeres seis años casados donde se conocieron en Brasil aquí

Voz 23 29:02 yo en Zaragoza ya me pasó lo que pasó otro parecido en negase ahí fue pues lo mismo de los papeles de corazón In a los dos años fue me tuve que traía pero bueno eso ya problema ahí me iría a raíz de esto bordo cierta altura chavala

Voz 8 29:28 también brasileña

Voz 23 29:33 hemos ido de madre en empleo pero bueno mi opinión

Voz 24 29:41 así pues AVE Si llama

Voz 23 29:46 que ahora esto de de el tema pues claro

Voz 24 29:53 sí de gente

Voz 23 30:01 no no eso es todo y no quiero decir con esto que todas son iguales pero bueno

Voz 10 30:06 como Marc Carrillo

Voz 14 30:08 el Chema como supo usted que ella estaba en Marbella y cómo supo que estaba con otro hombre como se entera uno de algo así

Voz 23 30:14 pues lo tengo en mi cuenta aquí llevo mis amigos que son Polly así no estaba igual el giro de Correos y padres de correo para jugar dinero sí me escucha

Voz 8 30:37 más resistente entre ellos sabía no andaluces que escuchando claro dice usted pues bueno pues que ha sido entiendo que un palo emocional no como se dice Pitingo

Voz 23 30:48 ahora palo más yo daba sí pero es que te siente quedó tengo o cuál es decir de año ya grado veo a los años atrae más a

Voz 8 30:58 yo me lo pelo ella trece años menos que usted

Voz 14 31:05 puede que haya tenido algo que ver la diferencia de dado

Voz 8 31:08 pues no lo sé

Voz 24 31:11 que era una chica era muy

Voz 23 31:15 me lo Le gusta mucho el look yo me puedo permitir muy buena chica pero eso cuando cogido el V quiere pues mira pues pues nada pues ya digo pues lo que decía además yo iba a llamar iba a llama lío pues según Púbol

Voz 8 31:46 lo es que yo tu poco

Voz 25 31:49 me baja como un arreglo esto del ocho y en fin no sabe uno cómo cómo estás porque en mi familia

Voz 8 32:01 digo esto micro Emilio no lo sabe nadie de la familia o lo contado por qué por qué no Chema porque no quiere contárselo poco

Voz 23 32:10 porque es una en cuenta algo lo primero que a mi madre decidió sentirá lo primero segundo gente ya luego está nuestra mentalidad que dijo ella

Voz 24 32:24 siempre debería de hoy

Voz 25 32:26 a mí me Messi

Voz 8 32:30 cree usted que les dirían algo así

Voz 23 32:33 que sí

Voz 25 32:37 yo yo creo que sí

Voz 23 32:40 podría haber sido recibido vedado admirador siempre decidió dejar en la yo siempre ha llevado a me gusta vivir me gusta que me ha gustado que me uno

Voz 25 32:53 sin meterme con nadie

Voz 14 32:56 no compartían su forma de ver la vida de disfrutar de la vida de las parejas que tenía usted

Voz 23 33:03 pues no lo compartía y tan pronto antes de eso iba con bastantes y cae como una corregido porque hoy chica fue detenido pues a y ahí estamos con cuarto con rumana en fin con todo la UE cuál es su día a augurar es ahí fuera de buscamos Abuelas de ahí al pueblo

Voz 25 33:25 pues yo no lo vi a normal

Voz 8 33:29 siempre con mujeres extranjeras

Voz 23 33:31 sí sí me dio por eso me dejo B uno de puede surgió rehabilitado la española puesta en la UE me gustan todas las mujeres eso

Voz 14 33:48 el Chema perdóneme igual es muy indiscreto y donde conoce usted a tantas mujeres extranjeras

Voz 8 33:54 aquí en España

Voz 23 33:56 fue porque a mí me gusta adiós vinos de semana hay corro corro sitio a alguien a la voz Jabois

Voz 8 34:03 bajo en el mundo de la noche entiendo es clave

Voz 23 34:15 me ha gustado bueno me ha gustado y me gustaron siendo pues hable siempre con mis obligaciones y mi trabajo pero me ha gustado la noche de Augusta denuncia

Voz 8 34:26 porque ha cambiado ahora como antes y qué es lo que ha cambiado ahora Chema qué es lo que ha cambiado ahora lo ha cambiado todo

Voz 23 34:34 cambia la gente cambia todo

Voz 26 34:37 sido como hay

Voz 14 34:39 sea lo que no les gusta la noche no es que usted haya cambiado es que ha cambiado de la noche

Voz 23 34:44 y así el Puerto dos uno

Voz 8 34:49 le ha pasado alguna vez algo de lo bueno

Voz 23 34:51 ah no

Voz 14 34:56 adiós Chema pues habrá que recomponer la vida otra vez no bueno muchísimo ánimo Chema muchísimas gracias por llamar gracias por por desahogarse con él

Voz 8 35:08 los brama le aquí buenas noches

Voz 27 35:14 hola ni minero

Voz 28 35:48 pues son ya hablando y hablando compartiendo escuchando el reloj de la madrugada marca las cuatro menos veinte las tres menos veinte en Canarias Dani Santos en Twitter no se vosotras pero yo me estoy quedando aquí pajarito menos tres grados aquí no hay quien pare con el baile de San Vito Tardán y no sé si estás trabajando el exterior o de qué manera estás pasando la madrugada no nosotros aquí no verdad tenemos bastante buena temperatura Laser en calefacción no escatima no

Voz 3 36:20 en bolis es otra cosa muy difícil contra un boli pero

Voz 28 36:26 pero temperatura tenemos una muy buena temperatura

Voz 4 36:40 bueno dice

Voz 28 36:42 el Pokemon que por un momento pensaba que Chema trabajaba en la Organización de Naciones Unidas el voy a recuperar una una frase una frase de Pokemon esta estaba abajo eh tengo que pasear por el TLC aquí lo tengo hace quince minutos un tuit que puso dice

Voz 14 37:09 es mejor vivir sin esperar nada de nadie así nadie nos decepciona

Voz 28 37:13 recordad que hasta la sombra nos abandona cuando oscurece

Voz 27 37:22 no no mi mí

Voz 13 37:28 vamos a volver a esas frases a esas palabras a esas ex

Voz 28 37:31 presiones que son patrimonio familiar que se han quedado para siempre Miguel Ángel dice pues yo recuerdo a mi abuelo que decía al referirse a las personas gays cada vez hay más homosexuales

Voz 14 37:51 lo decía cuando veía los programas del corazón

Voz 28 37:56 cómo sensuales puso bonito

Voz 4 37:59 ya

Voz 28 38:00 la homosexualidad bueno pues Ari quiere decirle a Chema que aunque ahora esté como está triste tiene que recordar que él sí que sea divertido saludos

Voz 3 38:22 cariñosos desde los Estados Unidos o rito

Voz 28 38:27 hay retuvo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp del programa para recibir audios y notas de vos

Voz 31 39:12 hola buenas noches me llamo María José nosotros éramos tres ambos tres hermanas y una no desciende año pues os podéis imaginar cómo nos pusimos de sombras de todos los posibles al volver por la mañana las ocho de la mañana después de toda la noche fiesta pues nos acostamos según íbamos sin lavarnos la cara de otro día por la mañana a mi abuela nos dijo ahora fui a poner alabar a mano las fundas de los armadores porque madre mía cómo estaban de por culín

Voz 28 39:49 quería referir a la purpurina claro entonces que en ternura María José me encanta por colina de la purpurina que además esta noche casualmente vedad mucha lata eh la por culmina gracias

Voz 32 40:06 hola buenas noches mi nombre Maricarmen teníamos de La Palma por este mal que están hablando estándar que quería ser referencia mi abuela eh cuando nos mandaba a comprar café e proyectaron decía me trae un paquete de café natural y otros Tosatto que se refería el café todo rezar y también cuando estaba el niño estudio en todo eh para la primera comunión lo decía eh mira a ver si ya el niño ya se sabe el case tipo bueno buenas noches que os deseo

Voz 28 40:43 gracias Maricarmen un saludo muy cariñoso

Voz 29 40:46 abrazos besos desde múltiples todo muy gracioso

Voz 33 40:49 Armani coñac el manicomio el frigorífico lo polonio eres los columpio

Voz 34 40:57 la Polonia en la pelota y los yo es el caballo

Voz 33 41:02 así entre de abuela y nieto se lo pasaban pipa buena noche hacia

Voz 28 41:07 buenas noches Ana qué entretenido el castellano eh no sé la de usted pero mi favorita telas de Ana de su patrimonio familiar es la de maricón y manicomio buenas noches María desde Cádiz gracias posicional

Voz 22 42:09 si fuera en el cielo ante quedara mandarle un abrazo tanto de Madrid como Marta Si decirle te lo siento su pero ahora que me tiene que estar en ellas que la vida es así y en ella habrá casi para ello se

Voz 14 42:27 muchas gracias

Voz 22 42:28 sí decirte que soy una asidua con nosotros desde el principio que me encanta mucho día denso tiene ríos hola pasado momentos por algunos comentarios de Herodes el disidente choque que en aquel momento hace muchos años pero fue una tarde divertidísima por qué consultas de no nos reunimos varias anida una una copa en una cafetería una tarde de domingo se hace muchos años si ha habido Diegos que siempre está muy picada llegó el camarero no atender no y lo digo saber que hubo unas adelantó digo yo quiero son Paco for the rastras disco o tan Paco y la otra no joda becas reírse y Carriedo durante cercana héroes delante de los Black sí declaró el nerviosismo estaba riendo de la otra comenzamos a pedir cuando se llevó a ella yo le pongo yo sólo por decir un por entre tres y bueno claro exactamente todo ese Dios pues lo equivocado ella sabía llega la otra y que dará unen iguales en igual situación

Voz 12 43:51 Nos reímos al lado de la otra

Voz 22 43:54 lo que se ampliándose yo tenía una amiga que tenía un hermano que llamaba bueno se llama avisamos hice Illana Samuel abuela salía a la a lo que era la la calle allanar con todos las del de su voz ele so Mie Mie todos los griegos alguien llamaba por sus viñedos la única que lo decías ahora te cuento Larrosa para mí

Voz 8 44:19 sí cuando yo fui a tener añito

Voz 22 44:22 ella pues yo siempre había pensado en el nombre de Penélope muy bonito del detenerles pero con el tiempo pues me quedé embarazada y mi madre me pregunta que cómo todavía me mía digo yo que qué temer lo que tenía que de verdad que no hablaba nada de nada pero esto no no suele no han entrado en la cabeza es decir siempre hoy pues Pérez lo que no me gusta pero yo decía que no son Refaeli que Penélope pero lo peor lo peor era que en mi suegra que era pobrecita tenía tanta dificultad Sarkozy es un poquito menos como decía mira yo a tu niña yo no lo podré llaman nombre porque me sale con Tele diré pene está dotada que sabe lo que pasó no que es no para mi hija claro que recayendo manías con los abuelos el nombre de por lo transformó ha quedado se quedó en otro nombre que nada un beso para vosotros que hoy puede dar muchos años que no seguir también

Voz 8 45:26 gracias María que así sea un abrazo muy cariñoso

Voz 22 45:29 igualmente Cassetti buenas noches

Voz 3 45:37 pues Miguel Ríos ha acordado hablando de la colina también a día quién para decir que era escrupuloso decía que no era es curioso

Voz 4 45:58 ya

Voz 3 46:01 entiendo que hablando también de su abuela no para ella el Titanic era un Santar Lántica que se lo tragó el mar

Voz 1 46:10 y la palabra

Voz 3 46:14 Carl Lang Santa Atlántico en vez de trasatlántico

Voz 4 46:21 revés fines

Voz 8 46:30 hola Ángel buenas noches

Voz 10 46:33 la noches desde Castellón muchísima

Voz 14 46:35 gracias por llamar

Voz 10 46:37 bueno es que mi padre y de parte meteorológico decía el parte metalúrgico

Voz 14 46:42 qué

Voz 10 46:44 la de salida meteorológico mi madre cuando cogía la la zapatilla no decía os voy a pegar una Japón a una jugada era muy típico de Cartagena porque diario de Cartagena sí sí lo decía la caña escoba voy a coger la cañas como yo realizan si sí era muy era cada tenía que legal con cuatro bueno hay sobre esto bueno también falleció ahora día una hora tres años yo creo que no sé a veces es bueno vivir en soledad porque es mejor que vivir acompañado Echenique sola que solicita que la compañía sólo si ya se es practicamente mejor que obligar a alguien a que que va ya que tengo hermanos en Barcelona y lo ha sido y otro en Valladolid que hace pues no sé cómo los daños que no lo veo o sea que es que es que si no quiere tener relaciones pues no hay que no hay creo porque se ven obligados aunque uno se sienta solo realmente estoy completamente tengo amigos para ti pornográfica pero yo hago mi solas no no creo que es bueno estoy trabajando no creo que nadie

Voz 14 48:01 no echa de menos a la familia el tener un contacto más estrecho

Voz 10 48:05 sí pero yo sólo voy voy en la vía porque antes me hermana solía reñir a a que a Bono tengo una casa en Peñíscola disolvía venir pero como tiene cero Simón tiple ahora pues me cuesta más realizar el viaje no volvió a a Barcelona voy a verlos esto ir así estás allí y luego me vuelvo para casa también se trabajando tampoco pueblo cocina veinte y otro hermano puede Mombasa ahí en Barcelona también en el barrio de quién era el no va a ser para venir aquí pero entonces tengo amigos por aquí pues pero que que tan poco prefiero estar en casa que más crece es un estado de recesión no vas a vivir solo que en una compañía que no no le apetece tener para mí me informa de que no quiere venir es que no vendrá tampoco tampoco están obligados no ninguno y luego como una una puntilla final al que no venía al caso

Voz 8 49:07 sí está todo

Voz 10 49:09 candente con el tema de las pensiones si resulta que yo me puse a trabajar quería yo me puse a trabajar a los sesenta años que me hace tres o cuatro meses bueno pues de la pensión alentada tras yo tengo la invalidez permanente te puedo trabajar en cualquier cosa menos en hostelería contra la pensión por a trabajar merecerá un veinte por ciento

Voz 14 49:30 ya

Voz 10 49:32 y ahora me han subido un cero veinticinco

Voz 8 49:38 hay que conformarse a lo que hacen los sabía usted al entrar a trabajar que le iban a bajar

Voz 36 49:45 sí sí sí sí sí sí sí

Voz 10 49:48 que cobraba una pensión que no llegaba no llegaba a los quinientos euros

Voz 14 49:52 ya me imagino

Voz 10 49:53 entonces yo con eso estaba tienen un piso

Voz 8 49:57 claro pagar los gastos de los

Voz 10 49:59 ya ofreció en el trabajo Éste por su parte fijado hicieron que me tiraba un veinte por ciento de pensión dio origen veinte por ciento pero por otro lado ganó otros setecientos que se compensa no vale la pena trabajar además cotizo y nada además pues todo eso

Voz 8 50:15 pues muchísimas gracias eso sí al acecho

Voz 36 50:19 eso es imposible

Voz 8 50:21 hasta qué hora trabajando en gel

Voz 10 50:23 hasta las ocho de la mañana ocho de la mañana pues muchísimo

Voz 8 50:26 yo animo

Voz 10 50:27 sí sí sí ya estoy acostumbrado a que yo me había pasado

Voz 14 50:31 muy bien pues nada a disfrutarla gracias Ángel

Voz 10 50:33 venga buenas noches

Voz 33 51:07 bueno pues se llevan diez años tendría luz que casi está voy a preguntar oye aceptamos el para qué para qué vale ser cuatro-cinco dice hija Lucía muy claro pues al ser el amor

Voz 37 51:35 buenísimo el paracetamol es para hacer el amor claro por eso qué ternura la de Diego y qué capacidad de encontrar una solución quiere dar unas

Voz 14 51:49 está a Lucía con muchas gracias a la madre por por compartir esta anécdota de Lucía de Diego el paracetamol

Voz 28 51:59 tiempo para el informativo a la corbata