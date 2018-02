Boletín informativo 03:00 (27/02/2018)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0127 00:11 son las tres las dos en Canarias Ada Colau ha estado esta noche en Hora Veinticinco después del plantón al Rey en la recepción oficial del Mobile World Congress la alcaldesa de Barcelona ha explicado cómo fue su conversación posterior con Felipe VI le dijo que se ausentó por las cargas policiales del uno de octubre por el discurso del monarca dos días después Julian buenas noches cuerdas

Voz 1510 00:30 noches Colau asegura que la conversación fue en un tono tranquilo en el que mostraron puntos de vista distintos la alcaldesa le trasladó su malestar por el discurso del tres de octubre en el que considera que el monarca se alineó con las posiciones más duras del PP Felipe VI le respondía así

Voz 0008 00:44 no me dijo que él tenía que defender la Constitución iba solo respondí que entendía perfectamente no espera otra cosa más que el Rey defendiera la Constitución pero bueno que la Constitución se puede defender de muchas maneras que con las cargas que vimos el uno de octubre estoy convencida de que no es la mejor manera de defender la Constitución

Voz 1510 01:01 para Colau todas las instituciones deben poder ser cuestionadas y cree que toda la polémica sobre si su ausencia en la recepción puede hacer daño al congreso de móviles es sólo una estrategia del PP

Voz 0008 01:10 que estamos viendo es la típica estrategia del miedo del Partido Popular que cuando se siente cuestionado políticamente pues reacciona atacando no y en este caso pues con la clásica estrategia el miedo que sencillamente yo creo que la ciudadanía no compra porque ya he visto muchas veces

Voz 1510 01:24 la alcaldesa ha reconocido que la situación en Cataluña si ha despertado preocupación en el sector empresarial en la organización del Mobile especialmente dice después de las cargas del uno de octubre de la declaración unilateral de independencia

Voz 0127 01:36 el Gobierno permitirá finalmente que los ayuntamiento dos puedan reinvertir el superávit de dos mil diecisiete unos cinco mil millones de euros el Ministerio de Hacienda va a aprobar un decreto ley para que puedan utilizar ese ahorro desde el mes que viene podrán gastarlo durante dos mil dieciocho y dos mil diecinueve en un abanico más amplio de proyectos municipales algo que hasta ahora estaba muy restringido para evitar el aumento del déficit público Nieves Goicoechea en reinvertir superávit en mejorar colegios públicos sin crear empleo o en políticas sociales el ministro de Hacienda estudiará esta ampliación de proyectos y el Ejecutivo aprobará por decreto ley estos cambios para que se apliquen ya en marzo le preguntamos Abel Caballero por este sorprendente cambio de actitud de Montoro será la guerra de encuestas conciudadanos

Voz 2 02:14 no voy a enjuiciar a mí me vale con que hayan dicho que si no no me

Voz 1707 02:17 metió entre el diablo de subastar el ministro yacía

Voz 0127 02:20 apoyará reinvertir ahorros municipales por ejemplo en seguridad

Voz 3 02:23 ese concepto de inversión financieramente sostenible pueda utilizarse en beneficio de los ciudadanos por ejemplo en el ámbito de la seguridad ciudadana

Voz 0127 02:32 Montoro también se comprometió a negociar la financiación local y autonómica en paralelo los Mossos d'Esquadra han terminado de registrar esta noche la casa de los dos detenidos por el crimen del pantano de Susqueda los agentes han estado allí durante cerca de siete horas buscando pruebas que confirmen la hipótesis de los investigadores que Jordi My sentí un vecino de sesenta años de Anglès Girona mató a los dos jóvenes que se fueron acerca Jack al pantano Radio Girona Paula

Voz 4 02:56 los Mossos d'Esquadra dicen que tienen pruebas claras que le vinculan al doble homicidio del pantano de Susqueda sitúan por ejemplo su coche blanco en la zona el día veinticuatro de agosto el día que según los forenses asesinaron a la pareja El por ahora se ha declarado inocente sabemos también que tenía planeado un viaje inminente a Colombia donde vive su actual pareja a su hijo le han detenido en sal por su posible vinculación también con el crimen pero por el momento Le acusan sólo de un delito contra la salud pública por tener plantas de marihuana decir también que el supuesto autor material del crimen sentí tiene antecedentes cumplió condena de doce años de cárcel por haber matado a disparos a su ex mujer en mil novecientos noventa y siete

Voz 0127 03:38 sí una noticia más de la noche una mujer ha muerto en el incendio que se ha iniciado en una residencia de ancianos en Cartagena en Murcia hay además varios intoxicados Radio Cartagena Miguel Meroño

Voz 1707 03:46 según fuentes el ciento doce a Radio Cartagena Cadena SER sobre las diez de la noche se producía un incendio en la residencia Los Almendros situada en el paraje de Los Pinos en favores una Diputación del término municipal de Cartagena en las causas se desconocen como consecuencia del incendio que se ha producido en una habitación ha fallecido una mujer de ochenta y ocho años así como varias personas han resultado intoxicadas

Voz 0127 04:06 por inhalación de humo hoy otras dos Portugal crisis denso

Voz 1707 04:09 da que han sido los propios trabajadores de la residencia a esta hora el incendio ya está controlado y los bomberos ya han regresado a su base todos los ancianos han sido evacuados y trasladados a un centro cercano propiedad de la residencia algunos de ellos en camillas y con fuertes crisis de nervios hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Cartagena ambulancias del cero sesenta y uno Policía lo

