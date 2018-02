Hablar por Hablar (27/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 hola

Voz 13 06:38 y cuando pasan apenas unos minutos de las cuatro de la

Voz 0020 06:40 tres en Canarias nos detenemos para escuchar la llamada

Voz 13 06:43 de la historia con Adriana Mourelos

Voz 14 06:47 él Paul

Voz 15 06:53 Historia

Voz 16 07:01 ninguno

Voz 0020 07:06 cuando este cantar poeta anal ese en tono más serio que permiten pasa que has lágrimas me ha que aquel les Sons tal me afligen cosas tan tristes me contaban que yo puedo decir che non encanta que

Voz 17 07:18 para a mí y no

Voz 0020 07:31 esto escribí parece ser la vida escribiendo desde pequeña lo recuerda aunque la infancia fue tranquila pero complicada con una madre primero ausente y luego muy presente de del que no supe nada hasta que lo supe todo M partida de bautismo figuraba padres incógnito no lo eran tanto pero ocurría que no se podía decir quiénes eran él un cura ella una noble venida a menos que no debía contar que estaba embarazada de un sacerdote eh yo me enteré de todo esto cuando tenía quince años así de mí se hicieron cargo familiares varios de parte de uno y de otro hasta que mi madre volvió para atender me fue valiente la admirar es siempre nunca pude superar su pérdida ellas enfrentó a la sociedad para contar su historia que era la mía no fue fácil no fui a la escuela demasiado y creo que mis faltas de ortografía en algunos momentos mostraron ni falta de muchas cosas pero lo que sentía quería compartirlo aunque fuera la pena que llevaba dentro al fin y al cabo la tristeza es una manifestación más de la existencia y mi salud fue siempre bastante pésima así que el existir y el estar viva lo tenía siempre presente aunque me flaquean las fuerzas en más de alguna ocasión aunque me costara vivir tras haber perdido a seis hijos aunque el amor no fuera para mí la sal de la vida sino la sal de las heridas pesimista pude ser sensible seguro y concienciada del lugar de donde procedía sin duda porque Galicia era entonces cuando la habitaba un lugar roto por la emigración un lugar que se quedó cojo un lugar que necesitaba recuperar su sentido y que necesitaba recordarse lo válido que era empezó una transformación de la que yo necesitaba sentirme parte o resurgimiento Galego la recuperación de la conciencia el recordar qué es y qué significa ser gallego

Voz 18 09:37 tanto

Voz 0020 09:42 que eso incluida también la emigración que yo también salí de Galicia por distintas razones una de ellas por amor a Manuel Murguía un hombre con el que me case en Madrid ahí al adicto de la radio desde la que hablan finales del siglo XIX hablamos hablamos de momento delicado para muchas de las cosas de las que hablaba al mus mi marido me ayudó a seguir escribiendo aunque no me ayudará tanto en otras cosas quise mostrar cómo era mi tierra como era el sentir también cómo era la mujer de entonces no sé si lo conseguí pero al menos trate de hacerlo todo mientras trataba de tener una vida propia de cuidar a unos hijos a los que les costaba mira adelante no tuve mucho tiempo para vivir y el que tuve no fue la mejor de las maneras cuando vi que todo terminaba pedí ver el mar el que siempre tuve devoción aunque desde mi ventana no fuera posible verlo también pedí que todos mis escritos no publicados fueran eliminados lo que nunca pedí fueron todas las cosas maravillosas que sucedieron después el diecisiete de mayo es el Día de las Letras Gallegas porque fue el día que se publicó mi libro Cantares gallegos se que cada mes de febrero también se me celebra

Voz 2 10:52 Justo cuando sería me cumple

Voz 19 10:54 sí

Voz 20 11:10 pitará innovadora comprometida

Voz 0020 11:12 adelantada a su tiempo escribió la llegó cuando nadie lo hacía Rosalía de Castro es una autora traducida a las principales lenguas del mundo su obra supuso la recuperación de la conciencia galleguista sirvió además de inspiración para muchos grandes escritores de la época se habla además de una Rosalía feminista que Nuestra el papel de la mujer desde el sometimiento en ocasiones para contraponer lo a la fortaleza y a la revalorización de sí misma Rosalía de Castro protagonista de la Llamada de la historia de hola José buenas noches

Voz 22 13:21 hola buenas noches no venga adelante desde Andalucía no les escuchamos buenas noches

Voz 23 13:30 mira resulta que

Voz 24 13:32 en fin llevó tres años trabajando como un claro si me pongo una apartemos una condiciona eh sí muy poquita gente que abuelo y entonces pues bueno está cumpliendo cada vez que se pueden ver alarga la cosa que si en fin eso es su queja de que pagan al otro porque esto todo menos cumplir el pacto que Qaeda llamó personalmente claro

Voz 25 13:59 siendo

Voz 24 14:00 entonces bueno y con la verdad yo pienso que pueda ir de acuerdo la situación ahora está un poco precaria para Imaz para volver a eso cuando estaba cómodo y a esta situación entre entonces respaldo como lo hizo tu compañera pues bueno yo pensaba yo mañana puedo explica dijo para tomar o no pero es decir que que que eso aquí encerrado en un complejo hotelero ahora quiere se doce horas expresando mi vida familia y me levanto las tres some te duchas que toma un café para el trabajo y esto es un abuso pero vamos en toda en toda la ley vamos a esto es abusivo y excesivo no digo más

Voz 25 14:44 Jose cuánto tiempo lleva aguantando esta situación

Voz 22 14:48 pues bien dos años lleva así ya

Voz 24 14:51 correcto y la verdad es que tengo una paciencia de elefante agradeció ese donde las acoso que que la experiencia que lleva uno

Voz 25 14:57 sí lo quería se aguanta recelos

Voz 24 15:00 Probablemente José pero claro

Voz 25 15:02 está usted ya quemado pero bien

Voz 24 15:04 estoy más quemado bien vamos estoy en llamas sabe no quemado estoy vamos a ir a por teléfono se lo dejó todo pero bien clarito además yo soy una persona súper pacífica creo que tengo la educación y respeto una persona igual ahí tiene que coge lo porque buscarse otro que yo me imagino que porque claro tú tienes que hacer la pregunta ante la respuesta bossa conoces la respuesta por qué cómodo echar la respuesta es el cortijo eso no cuenta con ninguna garantía pero que aún no se quiere que doce horas y a partir de la ocho del contrato pues nada tiene que pagar extraordinarias si no yo pido a las tres de la mañana era tranco complejo hotelero irme a mi casa dijo de España con los directivos oí noticias que me sabe que lo que da pero otros ni gasolina ni nada sea lo que te digo sacar un sueldo para comer para para su precario súper abusivo llamar descarado sabe examen tira ante esto el otro día pero bueno este tío

Voz 25 16:10 José me me sorprende la capacidad de esta persona no para darle largas a alguien durante dos años para que se cumplan sus derechos

Voz 24 16:18 es increíble mamado tenemos que ver muchas cosas en esta vida pero que este hombre se pasan los pueblos de siete en siete vamos esto mañana yo con todo para ver que hay que tener en la vida porque sino como compañeros sectas callado siempre van a buscar de Di que toman como tontos cada vez Indo yo soy una persona valiente sabe algo trabajos fuera de en mi trabajo hay otros trabajos que me me en ayudó a compañero ayuda a todo el mundo sabe los clientes agradece en la porque fíjate que nada más entrar

Voz 25 16:54 sí a trabajar con él me dijo que

Voz 24 16:56 demostrar a mi valía me daba de alta a las ocho horas de que la cual pues a los osos diez días lo felicitaron los directivos porque le guste sabes pero claro él no me felicito entiende porque no tenía preparado todo esto o sea que quedó en el once que deberá la Navidad además tampoco a una cosa grave esto hay que verlo como una cosa normal palillo o te habla sólo la corriente te arrastra hizo es si es si te quedas para los restos

Voz 25 17:34 no sé cuántas veces ha ensayado lo que le va a decir mañana

Voz 24 17:39 bueno pues lo escrito por

Voz 26 17:41 sí lo he copiado me lo he preguntado me lo eh

Voz 24 17:44 ha respondido de vamos es hay que ser una máquina mental para para Pedro León Ajalvir Jasen respuestas forma sino lo digo oye boca tal Rocío planeadas todo lo que más eso no se que me a él sabe entender porque haya Tino de esto verdad pues tampoco que se dijo que se haga empresario es mío yo no estoy viendo un aumento de sueldo medio de Palha para que me paguen nada Missoni y Seguridad Social oye no puedo hacer esto algunas veces lo que pasa es que se lo pasa todo oye trabajó tu trabajo cuál es como empresario darme de alta para emisoras qué le pagaban mucho menos gasolina os a todo el mundo perdón a mí vale no me la paguen ciento cincuenta el otro Mercedes pero esto no está claro aquí en fin son situaciones que la vida es que me ponen en situación es saber que me pone a prueba es como si tú estés Dios que tiene que existir porque estos posibles no sería posible que esto se mantuviera me dijera José a ver lo que aguanta aquí ya ves lo que es capaz de hacer porque tú tienes experiencia ahí la respuesta busca el Island contra la es que claro que se haya ciento ocho horas maquinando esta mañana me he levantado como te he dicho con la misma idea digo nada no este no es plena coches de lujo y luego viene aquí a mí se preocupa por el trabajo no ha llevado los tablones de parte una Carlos sabe que yo doy la cara aquí saber y conmigo están súper a gusto con que le Palin luego me ingresar ahí vale que tiene quince años me menos que yo hice va a enseñar un trabajador o un empresario cómo funcionan las cosas que yo lo coges y no digo mira busca todos y de que me acuerdo mí será colocada es que digo que que va a lo mejor porque me voy a discutir ni al mando de salir por la puerta grande

Voz 25 19:55 José a la gente no quiero no quiero venirme abajo Él no quiero que quitarles empoderamiento que tiene que me parece vamos le animo todo lo contrario le animo a que lo haga pero si le dice él que bueno que tiene la puerta

Voz 24 20:15 podría decir pues mira pues encantado de haberte conocido yo jamás te hubiera eso Astori entender porque lo el engaño no sin Tandil a nadie que octubre pidiendo algo fuera mal pero estoy viviendo lo básico lo mío eso es abusivo eso sabes tú entonces pues no no me va a asustar lo que navega saber he tenido experiencia con unos terrenos que tengo intentan engañar hay que va se adivina la respuesta no aquí pero en plena crisis Macarena tuve con ciento cincuenta mil euros como lo quisieron quitar de unos terrenos al otro vivientes no pueden conmigo porque hay que pensar la respuesta sabes vamos más no para hacerlas porque luego te llega igual que se lo tiene planeado uno tiene que tener claro también

Voz 25 21:11 José dice usted que es un hombre con mucha paciencia pero tiene también mucha fuerza

Voz 24 21:18 si te refieres a mí sí bueno Macarena la vida me ponen en esta situaciones entonces a ver los ocurren cosas muy duras críticas a situaciones el compromiso historias familiares si todos una presión que sacudir líquido toda la presión pero es un judío con miedo y en el incendio no se pueda estar Macarena

Voz 25 21:47 has sido el pudo perdón yo sé ardiendo sí claro eso además que todavía a uno le hace sentir peor

Voz 24 21:55 claro que que te eso desmotiva este los nadie tiene derecho a quitar pero ahí

Voz 25 22:01 Nos vamos a quedar con esa frase José un abrazo mira un saludo a todos buenas noches

Voz 27 22:25 fue eh

