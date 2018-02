Hablar por Hablar (28/02/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 quiere decir aumentó en seis decir yo no voy a pasar de alguien pero al es esto que me ha traído aquí es cierto es cierto que tengo una noticia para pero es cierto que no no no no es cierto que el vídeo Elvira que ocasión yo pensaba también yo yo pensaba también lo conocen o Paz le preguntaba preguntado tú vida algún Serrería hoy no está hoy no estaba uno está a esta esa estirando que ahora se dedica es periodista detective soy yo soy la filipina hoy hoy no esta viene mañana viene mañana más allá esto sino no sale el vídeo voló en Twitter todo esto pues les sólo la reforma al final no no no no yo quiero volver enfrentar conmigo ahora ahora ahora entrenamos un poco mañana por lo pronto mañana bien te va a reventar la cabeza pero no no tiene tanta Store pero tiene tanta capacidad de reacción

Voz 15 05:18 qué tal buenas noches son las dos y siete minutos es la una y siete en Canarias dice Chema que es la segunda vez que se casa y que es la segunda vez que el engaño

Voz 16 05:27 estoy sufriendo ahora una unos problemas debido a una casamiento que yo tuve una Brasilia

Voz 17 05:34 se casó usted con una mujer de Brasil si una mujer Debra si iba palabras yo dije que lo pasaban lotería trabajo

Voz 16 05:45 a resumirá cuenta de que yo quién pues sabía que no estaba en Brasil sólo en mí UPyD que estaba está viviendo el Marbella punto vuelos con otro chico está viviendo en Marbella y está basada conmigo ha yo claro yo cuando la llame el otro día de la llame pues me dijo de para para hacer el divorcio pues eso que estaba en Brasil pero parece porque como se hizo aquí aún cojo ella mando un giro de Estados estaba al Giro de oiga lo que te quiero decir pues ahí me esto cuestionado de que yo he ido apartando de la gente lo Amío guió a la luna aquí al juego aquí en fin iba a unos problemas Claudio la completamente estoy trabajando pero estoy de baja para les y salgo de este bache para adelante

Voz 18 06:40 qué Chema porque cuánto tiempo llevaban casados

Voz 16 06:42 seis años ya pasó puedo vale más otro parecido pues lo mismo que ahí hay un problema ahí me y a raíz de esto buenos días chavala en él me baja como que él me a raíz de esto de lo otro y yo sabe uno cómo cómo alertan

Voz 15 07:11 y anoche también supimos que cuando el marido de María Antonia le negaron un trasplante no sólo le arrebataron la esperanza es que lo hicieron de la peor manera

Voz 19 07:22 mi marido fallecido hace seis meses con sesenta y un año bueno mi queja es que cuando a él le dicen que necesita un trasplante le hace unas pruebas ICIO a los profesionales pues yo no valoro en ese aspecto porque eso está basado en su experiencia y aunque no estuviera de acuerdo yo no puedo arriesgar

Voz 20 07:43 nada más yo lo que sí tengo la queja eh

Voz 19 07:45 el método empleado porque a nosotros nos insiste en que a él no le pueden hacer el trasplante en una carta por Correos yo se lo tengo que decir entonces para mi ha sido muy duro oí fue hombre total para los dos porque yo considero que un enfermo de estas características que tenían que tener más sensibilidad ponía que presenta una relación riesgo beneficio desfavorable para el trasplante en ese momento pues te quedas sin esperanza él estaba con oxígeno veinticuatro horas Nieto Se sesenta y un años de quedan así a una respuesta de Si tú puedes hablar con él me dedico cara a cara ahí decirle pues no sé lo que te saliera en ese momento nos dijeron mis hijos fueron Nos dijeron que sí que iban a cambiar ese protocolo porque veían que no estaba bien pero a nosotros nos tocó esto inmerso yo muchísimo porque que queden a la gente sino una esperanza nos quedó de esto hasta cinco meses hasta que falleció yo lo que digo que a veces no todo son objetivos a cumplir que ahí estadística que hay números pero que hay mucha gente también que se quedan en el camino de eso no hay estadística

Voz 15 09:10 historias testimonios reflexiones palabras preguntas una respuesta esta madrugada de miércoles volvemos a acercarnos a otras vidas quieren mostrarnos la suya quiere que el escuchemos en la serle escuchamos ya puede marcar el número de teléfono gratuito novecientos

Voz 21 09:30 los cien ochocientos novecientos cien ochocientos hice lo marca desde

Voz 15 09:36 desde el extranjero cero cero treinta y cuatro cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos el equipo del programa a su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Innes Morán en la producción y con Borja González en la dirección técnica es miércoles veintiocho empezamos

Voz 15 15:44 en Hablar por hablar es usted quién plantea la propuesta hablamos de lo que quiera cuando el número de teléfono para entrar en directo novecientos cien ochocientos pero como siempre ponemos sobre la mesa de la madrugada alguna sugerencia Adriana Mourelos buenas noches

Voz 0020 16:00 buenas noches Macarena pues hoy nos hemos enterado que en el Huffington Post han comenzado una encuesta en la que se pregunta si los españoles somos sin puntuales de momento el resultado va setenta treinta gana que sí que efectivamente lo somos y además consideramos que lo somos todas surgido a raíz de un breve manual sobre cómo ser español y que se publicó en The Times donde se explicaba que en España hay un gran desprecio por la puntualidad pero es que además un Ejecutivo holandés residente en España ha escrito también un libro sobre los sobre los defectos de los españoles y asegura que los españoles somos muy poco pum tu Ales y afirma además que a una reunión solemos llegar siempre tarde pero sin embargo cuando hay por ejemplo un partido de fútbol todo mundo lleva tiempo dando por sentado que nos escucha estalla escuchando hablarporhablar que ha llegado a tiempo a nuestra cita a las dos de la madrugada queremos formar parte de esta encuesta hay preguntarle es verdad somos los españoles in puntuales es usted una persona puntual le ha supuesto algún problema tiene quizás alguna anécdota por llegar demasiado tarde o quizás demasiado pronto

Voz 33 17:11 no no me vengan dotadas por no respetar la hora de llegada

Voz 15 17:21 somos sin puntuales lo es usted yo me considero un poco en puntual pero me ha hecho pensar esto que acabas de comentar e a yo nunca llegó tarde quiero decir empiezo siempre con el reloj ahí

Voz 34 17:39 llegado tarde nunca así que soy soy

Voz 0020 17:47 la desordenada

Voz 34 17:51 yo no lo podía evitar

Voz 35 17:53 tu un punto

Voz 0020 17:55 el Berlín lectiva exacto gracias Borja Ekiza iba iba eso es M estaba pensando salía si yo pensaba que era puntual pero me he dado cuenta

Voz 34 18:06 no soy puntual pensaba realmente que sí pero claro lo Mia son minuto bueno yo también cinco diez minutos que gente que entraras entonces claro

Voz 15 18:20 cuando te superando número pues dices pues no los vi tanto entonces no pero es verdad que sienta muy mal porque de alguna manera cuando llegas tarde estas disponiendo el tiempo de los demás ahora con los teléfonos móviles pues esa es una de vías que operarme por ejemplo no me cuesta porque como en orden pues envió a mí sí me mis cosas a veces ordenó el bolso cuando pero está muy bien sí sí sí

Voz 0020 18:45 ese sería otro debate Macarena porque es verdad que quizás ahora nos permitimos Sermas sin puntuales que antes porque podemos avisar llegó diez minutos tarde ahí lo siento perdóname claro antes no antes no tenía teléfonos móviles y quedaba a las siete a las siete y cuarto no parecían nadie podía irse dependiendo quién estuviera esperando

Voz 15 19:04 de acordando de nuestro grupo de amigas de las

Voz 0020 19:06 se habla a material

Voz 15 19:09 a ello que pertenece al mismo pertenecemos al mismo grupo de amigas hay veces que quedamos para cenar y una escribe llegó a cinco minutos tarde y de la otra

Voz 34 19:17 también también y en el fondo llegamos todas a la vez si se lo que nunca a la hora que ha tramado

Voz 0020 19:27 vamos a tener que empezar a reservar siempre media hora más tarde de lo que decimos no pues

Voz 34 19:30 no hay dejó de ser una idea bueno estamos

Voz 15 19:34 los dándole vueltas para que piense usted si somos en puntuales sin lo es usted y que nos cuente anécdotas por no respetar la hora de llegada el novecientos cien ochocientos para contárnoslo en directo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp del programa para enviarlos

Voz 21 19:59 es una nota de voz un audio también por supuesto lo puede compartir

Voz 34 20:04 en Twitter Adriana gracias hasta ahora nos cuenta en arroba hablarporhablar Héctor Santana que él es el eterno voy en camino

Voz 11 20:16 la ida

Voz 15 20:21 la gala pues yo soy bastante puntual y sinceramente me parece una falta de respeto la impuntualidad hacemos perder el tiempo otras personas

Voz 36 20:31 a todos

Voz 15 20:33 dentro hoy

Voz 36 20:35 en eh

Voz 15 20:38 sugiere Pokemon al hilo de lo que acabamos de escuchar del estudio del sondeo al que hacía referencia Adriana que los españoles llegamos tarde porque somos amantes de la vida notan esclavos del reloj hay claro floreciente aprovecha para felicitar a los andaluces en su día favorito al igual que Bandolera

Voz 37 21:08 bandera de Andalucía Feliz Día de Andalucía para los y las andaluces y para los que se sientan de corazón viva Andalucía sus gentes de bien

Voz 15 21:36 comenta Inés que somos muy puntuales empezando desde los que nos gobiernan cuando veo a los políticos que tienen que dar una rueda de prensa y hacen esperar los periodistas horas y horas es que me hierve la sangre a ustedes no les gusta llegar tarde soy puntual por naturaleza

Voz 9 22:05 tampoco le gusta in puntuales almas dice Iván López que en Marruecos le decían la prisa mata amigo nos pregunta Francisco Javier quién es el dueño del tiempo

Voz 15 22:28 el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 18 22:34 hola Juan Andrés buenas noches las buenas noches desde Sevilla muchísimas redes por llamar y feliz Día de Andalucía

Voz 38 22:41 muchas gracias igualmente para todos una persona andar

Voz 39 22:44 ah y bueno mira cómo se allá

Voz 38 22:48 antes de nada o felicito con el programa yo digo que con mi padre desde pequeño escuchaba además en todos los puntos de Europa porque llevaba un camión hicimos escuchaban Inaem entonces me costaba muy flojito muy flojito además a partir de las tres de la mañana si cuando habría un poquito de noche cuando se podía hoy un entonces estuviera en Berlín en Dinamarca donde hubieras escuchado perfectamente pasábamos la noche escuchando el programa

Voz 18 23:20 pero bueno qué bonito muchas gracias

Voz 38 23:23 esto no es lo que ha llamado para parábola con quería comentar que mira yo soy árbitro de fútbol árbitro nacional de fútbol desde hace unos diez años yo tengo treinta años me enteré cuando tenía unos diecinueve veinte años dirijo partidos de por supuesto de mayores por parte de España pero también partidos de niño pequeño y es verdad que se nota últimamente un poco más todavía no sé el motivo siempre lo ha habido pero poco más mucha agresividad por parte de lo que llamamos mucho de nosotros la lacra de fútbol que son los padres inseguro muy admite habrá mucho dándome sí creyéndose que la habitación de al lado tiene a los nuevo Cristiano Ronaldo tienen que tienen que escuchar porque dijo no se dan cuenta el flaco favor que era la verdad

Voz 18 24:33 Juan Andrés perdóneme cuando dice padres en genérico au son padres son son padres y madres padres

Voz 38 24:39 mi madre se perdón padres y madres

Voz 18 24:42 es interesante importante también no saber lo que sí sé que vamos una cuestión de género vamos lo de no no no no no agresividad

Voz 38 24:51 exactamente insultos desde la grada y amenaza fíjate este fin de semana por ejemplo nosotros los árbitros dedicamos ni prácticamente los siete días de la semana a al preparándonos si bien entrenamos tenemos internamiento en fin de semana nos levantamos temprano para ir a dirigir partidos de niños porque no nos olvidemos que sin arbitro no hay fútbol igual que sin entrenador qué jugadores me fútbol pero sin la figura del árbitro tampoco somos jóvenes yo me puedo considerar ya un poco más mayor pero yo soy también profesor de de árbitros jóvenes que sin ellos es su hijo no podía jugar fútbol lo que se recibe son me insulto bueno el otro día mira yo venía el sábado estuvimos en Málaga dirigiendo un partido de Tercera División

Voz 18 25:55 sí

Voz 38 25:57 bastante tarde acabó a a las nueve de la noche hizo ya Sevilla tuvimos que para ver de Huerta llegamos a toda madruga bueno pues por la mañana a las nueve de la mañana tenía otro partido niño pequeño a lo mismo uno tiene que aguantar quedarían que si vienes de fiesta que no todos dormimos

Voz 39 26:19 pero eso le decían los padres sí sí sí sí

Voz 38 26:23 partido a partido normal y corriente de los ni que los niños son un encanto osea que que que los niños un niño de de nueve o diez años lo más fácil del mundo llevaba eso dedican jugaba y hacerle casos entrenador bueno ha entrado aparte uno puede haber también que se llama estoy un poco más fuera de tono sí pero al mismo son me encanto claro en el momento que empiezan hacía

Voz 18 26:48 entiendo Juan Andrés que el motivo de el enfado de la agresividad de los padres y las madres siempre viene por el mismo sitio cuando pasa algo con su hijo

Voz 38 26:57 su hijo o al equipo se hubo o tu pita algo normalmente

Voz 18 27:00 algo que no beneficia a ese torpe beneficia al contrario no

Voz 38 27:04 o que hay yo lo he parece que no lo sé

Voz 18 27:06 claro es decir cuando su hijo pierde ventaja

Voz 39 27:09 cuando no sobresale es cuando exactamente si vamos yo creo no sé si creen que les hacen

Voz 38 27:18 voy a su hijo pero la educación es de ver a su padre chillando le los niños son esponjas los niños son esponjas que venga su padre que se que lo idolatra a su padre igual que yo trabajar mi cuando era pequeño viendo decirle las burradas que es árbitro creerá que está bien lo que está haciendo al final lo hace también claro que lo hace menos culpa tiene que ser lo hace también nada pues nos levantamos a las ocho de la mañana se puede haber dormido seis horas cinco y media lo que te ha dado tiempo a ver arbitrar igual que yo un montón de compañero

Voz 18 27:56 Juan Andrés después de arbitrar después de recibir los insultos las amenazas desde la grada termina el partido usted en alguna ocasión se ha acercado a ese padre a madre y le ha afeado la conducta le ha dicho que no no podía ser no sé de cómo lo gestiona

Voz 38 28:16 depende claro todos los días tiene uno el mismo estado emocionada la ideas que dice mira yo paso yo me compran coches y me voy yo no quiero saber nada de nada y otros día pues pues sí pues intenta hablar pero pero muchas veces resulta imposible que el problema es que entienden de todo sea desde detrás de de la vayan tienen de todo tiene de fútbol de arbitraje de reglas de juego de sabe más que el entrenador lo saben todo y yo bueno a veces le ligó iba mañana lunes nosotros tenemos clase hay colegios de árbitro en toda en toda España mañana lunes venga asusté a si tantos aduce de de lo que yo estoy haciendo yo llevo dedicándome me formo para ello no que tanto sabe desde ahí venga se mañana pues algo conmigo a clase Noruega allí a los compañeros una exposición de de todo lo que lo que usted me pero no yo lo que quiero me insulta Hay amenaza

Voz 18 29:17 Juan Andrés iba mal claro normal y no se puede hacer nada no hay un reglamento que contemple

Voz 38 29:24 sí se puede lo puedan hacer lo al árbitro lo que tenemos en el acta del partido podemos anotar lo lo lo lo que ha ocurrido después hay un comité que sólo que hay leyes más grande que sólo que Barcina pero pero que la indignada yo creo que no pase algo grave de verdad como porque Gracián pasa mucho en este país hasta que no ocurra alguna desgracia

Voz 18 29:55 cuando la pregunta si alguna vez han llegado a las manos

Voz 38 30:01 pues conmigo pero no compañero que que sí claro que lo han llevado a agredir por supuesto pero que una agresión no tiene solamente difícil

Voz 18 30:16 no no claro por supuesto verbal ya te digo también duele también duele desgasta

Voz 38 30:21 eh dirigimos hasta tres y cuatro partidos el fin de semana imagínate lo que es un bien la tarde partido un sábado por la mañana un partido Sábado por la tarde otro pierda ningún otro son cuando se juegan los partidos uno detrás de otro uno de enero a ello tener una fuerza al alza psicológica bastante fuerte ya no sé uno dice bueno esto merece la pena me dice dicen también que vamos a llevando el dinero calentito mide padre a todos los que no están escuchando un arbitro que va a su hijo lleva quince diecisiete dieciocho euros a lo más no se lleva más nada más

Voz 18 31:08 por dinero no se hace por dinero

Voz 38 31:10 esto es vocacional yo tengo mi trabajo yo soy ingeniero

Voz 40 31:14 estaba en mi trabajo

Voz 38 31:18 es vocacional igual que el que es enfermero porque no sé se hay de todo hay mucha mucha profesiones vocacionales dejen trabajar a los árbitros tranquilo hace su trabajo se equivocaron Ampo claro que se equivocan como todos tomaron tomar una decisión una decisión en una décima de segundo se puede equivocar por supuesto digo aquí el jugador que se equivoca ahí la falla hice la anima no muy bien no pasa nada para siguiente con el árbitro no y además ya te digo yo tengo mucho porque llevo muchos años pero chaval Lito mucha palito que está aprendiendo que tiene dieciocho diecinueve años que tiene ganas de ese árbitro tiene que aguantar eso no me parecen injustos

Voz 18 32:05 puede incluso hasta destruir una una vocación

Voz 38 32:08 pues sí claro hay gente que que se va ahí cabal que dicen yo no aguantó esto yo me voy además la fama que hay en este país contra el árbitro parece que tiene la culpa de todos los males de la sociedad somos gente normal y corriente some Podemos se tu hijo tu vecino de abajo tu primo que depués nuestros mayores fans son nuestro nuestra familia no tenemos nadie más nuestra familia nosotros mismos nuestro compañero entre nosotros cómo está estudiando chavalillos está estudiando voy los fines de semana se dedican a arbitrar partidos y eso es lo que hay en este país por desgracia cada fin de semana

Voz 18 33:00 Juan Andrés aún así todo usted va a seguir arbitrando

Voz 40 33:04 sí

Voz 38 33:04 sí sí porque dentro de todo lo que te con tal que la parte mala pues también hay parte buena ahí parte bueno hay se conoce mucha gente que es sana que merece la pena conocer si seguiré hasta que el cuerpo me diga mira Juan adoré el cuerpo ya te pero otra cosa puede dedicarte a otra cosa quizá yo soy muy futbolero yo estaba pues podría incluso se el que entrena los niños futuro quién sabe pero ahora mismo ni me no no padre a ver es lo que tienen que hacer es dedicarse a animar

Voz 18 33:41 cuando bañador te miman animaría motivar Juan Andrés muchísimas gracias por haber llamado al programa encantado de hablar con usted

Voz 38 33:50 ya pero buenas noches

Voz 41 33:53 la de las calles de esta estrecha y blanca o sea que cuando pena y se opone a cantar hala da Vila de la Alhambra y la de pedir tierra y libertad

Voz 4 34:11 tema echado y cámara compás por derecho irá de partirse el pecho porque es obra coral la deban y poniendo la que está sabe la gente corriente que viene ingresos de rey vive a la poesía en cuanto a su ventana cambiazo

Voz 9 34:49 pues al hilo de lo que acaba de contar Juan Andrés arroba hablarporhablar en la cuenta en Twitter Héctor Santana escribe por no hablar de cuando lo está por pelearse padres contra padres que yo los he visto hasta golpearse

Voz 4 35:07 la de la mezquita la de Etoo La Bella bares quita el sol y el mar la Bella sí pero la que por febrero huele a Carnaval todo de Egidio lo impondrá realista más tarde el amargo elegante sin arreglar Milton

Voz 9 36:01 bueno están celebrando ahí la canción que ha elegido Borja para celebrar este Día de Andalucía del que por cierto están este último disco es que salido hace nada si hace cuatro días el arte de saltar

Voz 18 36:16 hola Isabel buenas noches hola

Voz 43 36:19 buenas noches Macarena de este Santander gracias

Voz 18 36:21 por llamar ya adelante pensando mucho nazi

Voz 43 36:24 es aquí por hacernos las noches división mio tan agravado ya verás es que tenía una pequeña gran historia en el tiempo quizás pero llagas por los años sesenta donde yo tenía recién cumplidos los dieciséis pues acabé el bachillerato sí empecé a estudiar secretariado una academia que hay en una en una zona muy física de Santander entonces pues que tenía unas un grupito de amigas con las cuales puedes a la salida de la Academia nos reuníamos en una en una pequeña confitería que había criaturas la Conselleria había una señora que era viuda interesantísimo una mujer el pelo blanco joven todavía le gustaba mucho pues como éramos éramos tan jovencillo tan duro cuelan pedía en aquellas sociedades yo las dieciséis para diecisiete pues imagina que tú las villas que la contábamos con aquella casi casi inocencia que teníamos en aquella época no pues la contábamos todo el mundo pues coincidió que una vez con aquel pequeño grupo de amigas pues por señores vida fui a una a una romería Fiore que se celebraba en enfrente de la bahía de Santander acoge una chica pequeña influyen ya hay una hay una playa se llama Pedreña descansó musitó muy conocido sobre todo la gente cuando vienen pues le encanta pasar la bahía de Santander que es una preciosidad seguramente conoces bueno pues ahí enfrente en Pedreña pues había más romería y fuimos esas amigas llevamos unos bocadillos y tal cogimos las vayan a lo pasamos estupendamente un día pues así como nublado no no hacía mucho para playa provoca lo pasamos muy bien pero llegó el momento corra tarde en que había que ir pensando en volver a coger la lancha para volverá a Santander no enfrenta una distancia muy corta se hace en un cuarto de hora poco más Toral pues ya estábamos cogieron ancha Leire hemos venido un grupo de chicos yo yo yo era meta del grupo suele siempre he ido yo siempre me he y uno uno de unos setenta y tres en Madrid son entonces bueno pues yo era la más alta bueno pues aquí grupos de chicos que lejos os sabiendo que sobresalía de ellos yo más alto bueno pues como decimos ofrezcan no resulta que yo esto de como de vista suaves pero aquí pero nunca más había manejado lado nada punto justo con con ese grupo había otro chico que si quiere conocía porque era de mi calle era amigo de mi hermano y entonces cuando podía saber que más quiso exijo que aquel grupo de chicos que del total o un grupo de chicas que más o menos éramos la misma cantidad de unos y otros hombre pues mira que achica con un proyecto que yo conozco su hermano yo estoy roto y poco a poco pero siempre estamos ya sabes pues hablar y esta cosa es dotar hacia el pandilla a esa a la pandilla dentro de las pandillas enteras entonces bueno pues o voy andando por aquella carretera que une al embarcadero siempre como residuo a casa no me lo creo es un poco la había hay un lo que todavía existe ella está cerrado ya existe un un baile Un baile de esto es que es un un pequeño Iker y la fuera un un patio como unas unas vides las las uvas allí colgando era un sitio muy bonito yo digo bailando un rating ya después ya nos temíamos quiere ancha total que más acompañaron a Arantxa total llegamos a dos llegados viviendo había pasado total quién chico este acto es que si me puso a mí al lado porque claro no sé si le a cualquiera el alta dos actos en fin que así hablando hablando pues éramos éramos estará para el sábado siguiente yo como te dice era la primera testigo una romería Ícaro la primera vez que un chico me decía que si salía con él el sábado siguiente bueno pues pues así como color colorada y todo pero no se me veía porque era de noche pues es difícil si no tal ha pues quedamos ahora seis en la esquina pues justo detrás de la academia donde estudia vamos injusto en la esquilmar cerquita muy cerquita de la confitería señora que te comento que nos daba los consejos está claro el duque el lunes mismo ya vimos allí pues fíjate pues que que me ha invitado y conseguimos consiguiese cuando ya pues qué bien que cree mira tú sabías quedaba la así luego ya sea ir a las seis en punto tarde un poquitín más allá de que cinco minutos más tarde sobre todo engulló a nadie que voy a dar pues pasiva emocionada escuchaba Luca que no tenía que digo llevo voy voy llegando yo me imaginaba que ella iba a estar el allí en la esquina pues esperándole ya sabes como Richard Gere Doha sigue estando allí me digo vaya hay nadie no hay nada bueno pues este esquina Macarena es un sitio donde porque oculto el Banco de Santander quiero un edificio el banco darle un arco enorme bueno pues en esta esquina estaba a través de ese arco se veto toda la avenida principal de la calle de Santander es el Paseo de Pereda es donde paran los autobuses que llegan a las playas del Sardinero yo estoy hablando como si lo conocía me yo creo que sí sí hay escuchado yo me despierto a estas horas seguramente no

Voz 18 42:09 nos hacemos una idea una idea pero vamos que si no lo estaba explicando usted también que ayuda ayuda bastante

Voz 43 42:15 bueno pues eso es a través de ese arco pues está el edificio de Correos en erigido de borregos pues está la parada de lo bueno pues pues yo me sentí muy desangelada ahí hay cómo no sé no sé cómo decirte que me sentí porque la primera vez que era que que quedaba no estaba con vaya vaya vaya vaya un fallo no total que así como aquel que no quiere la cosa como para despistar no me diera vuelta rápidamente en hecha corre para atrás no poco a poco así como si se hubiera olvido o alguna cosa me di la vuelta a desandar el camino andado en primer lugar a la a la Conselleria y luego ya hará casa no pero fíjate cuando avión Trillo a lo mejor habían dado cincuenta al cinco nunca más oigo que me llaman oigo que me llaman a mí me vive atrás era era lo que el príncipe bien Begoña caballo sabes

Voz 18 43:17 entonces yo no

Voz 43 43:18 yo venía corriendo a todo correr no sé si me retrasado a bueno pues hasta hacerlos se había retrasado un poco pero resulta que no ahora te decir que dice que te conté el te cuento un kit de la cuestión es decir que había llegado primero sabes llegó allí vi llegar yo no estaba pues dice eso eso lo supe los sufre tiempo después no en ese momento los sube después les bastante después meses después supe que había llegado al ver que yo no estaba lo primero que pienso es en tu casa es habrá pensado que ha pinchado No sé que me cuentos me ha dado plantón cogió se cogió el autobús para ir pues pues para irse pues pues con amigos o con quién fuera sabes hicieron pues ya empezamos a salir empezamos a salir por fíjate Macarena hace ya de esto cincuenta y tres años me obviamente al Príncipe Valiente que me sigue llegando siempre puntual que yo soy la que voy poco aquellos minutos que yo retrase solos que siempre llevo de retraso él siempre me está esperando preparado a la hora exacta yo siempre los tres niños eso es estamos hablando de esto de gran calidad

Voz 18 44:41 sí sobre yo esto muchas veces

Voz 43 44:44 muchas veces he estado para llamar a misa como quien tenía que tener así un tema un poquitín

Voz 18 44:49 la W encuentra el momento Isabel es una anécdota muy bonita y claro y además es su vida está usted habla

Voz 43 44:56 Dolores de de de de su historia la izada la historia de cómo nos conocimos mi marido yo y luego iría al domingo siguiente ya pues fíjate tú me llevó a bailar lo no esto ha sido siempre bailar Macarena ha encantado una pelea llega al lado muy bien yo modistas gente perdóname también porque me enseñó mi padre y mi madre era muy buenas lo que había enseñado al domingo siguiente me llevó a bailar a El Gran Casino de Melo ahí es nada el nación salir lo primero su éxito maravilloso ir solo sino más prestigioso y es que se ponía muy todo un truco el porque ahora estoy ahora minimamente se harán para no nos escuchan había otro momento sólo muy crítico con ir a ver cómo yo sabía bailar también bastante bien pues no veas qué bien qué bien que viven bailamos todas las chavalillos que acudió al acto era rubio y ver lo que María es un pedazo de de de marido guapo y entonces pues se podía oír mira esta es solo yo yo soy alta dabas yo soy la base y entonces vuelven de digo allí orgulloso dijo entonces yo chavalillos pues ya la conocíamos las conocía porque él sí que había ido a bailar

Voz 18 46:18 no son el susto

Voz 43 46:20 les vamos Isabel que hacían ustedes una pareja precio

Voz 18 46:22 cosa que los dos estaban guapísimo que bailaba muy bien y eso que era su segunda cita me imagino entre los nervios intentando

Voz 43 46:32 coger el compás además eso que yo puse a ver una cara tenía ya los diecisiete recién incumplido lo que sabes es esperar el mes de pues fíjate era en el once de julio agosto sí trescientos diecisiete Navia salió no lo hagas variada y bueno yo había salido con el muchísimo porque me es la muy siempre les gustaba muchos todo a mí me da la móviles aquí seguimos montañismo otras cosas pero el acoso de los bailes con chicos y eso no aprender en tasa una verdaderamente sí sí

Voz 18 47:11 sí ahora su padre a bailar en casa Izaguirre

Voz 43 47:14 se hiciese alguna ocho otro emir de curiosa mira a permite muy chiquitín Nina encima de los pies de mi padre ya me piensos Mi padre tiene si va hacia premio encima

Voz 18 47:30 Iker aprendió a bailar un vals Un

Voz 43 47:33 sí sobre todo el vals pasodoble pero sobre todo el más fiero que bueno no sé si soy yo un poco pesada pero Brasil

Voz 18 47:41 no se preocupe que yo les aviso cuando ya estemos fuera de tiempo

Voz 43 47:45 ah vale pues nada en en en año nuevo mis padres ya murieron ni mayorcitos hace unos cuantos años siempre enemigo bailaba el vals desde Viena Chaves es que tocan siempre día a día

Voz 15 47:59 sí

Voz 43 48:00 siempre toda la familia bailando el vals todavía lo hacemos Soraya con mi nieto que le pongo en mis pies de pongo encima de vistes para ver si con eso también aprendió a bailar como mi padre y nada más Macarena nos vamos

Voz 18 48:15 a que ver con eso qué bonito con gracias compartirla

Voz 43 48:21 gracias a las demás personas por escucharme muchas gracias ya está siempre

Voz 18 48:26 hasta siempre

Voz 39 48:27 adiós suyos

Voz 44 48:30 a no

Voz 15 48:34 sí sí escribe Pokemon que a veces unos minutos marcan la diferencia entre el antes y el después

Voz 9 49:04 en este caso Isabel de sitio llegar

Voz 45 49:07 tarde a su primera cita

Voz 21 49:09 el llega un poco pronto se dio la vuelta debió arrepentirse o pensárselo mejor ir cuando ella se estaba marchando se encontraron deshace cincuenta y tres años siguen juntos somos sin puntuales lo es usted tiene alguna anécdota alguna historia vital como la de Isabel seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco o la abuela ACS Juani

Voz 46 49:41 pues respecto a la puntualidad eso soy soy una persona bastante en puntuar de hecho ya cuando quedan conmigo siempre queda media hora antes que saben ya cómo soy además tengo la fama Si toda la gente me conoce cuando quedamos me dicen siempre media hora antes porque siempre es tarde pero no soy capaz de evitarlo

Voz 47 50:07 no sé qué netas buenas noches

Voz 21 50:11 gracias Juan e impone dualidad patológica no

Voz 45 50:16 bueno qué bien la la solidaridad de los amasijos adaptándose a las circunstancias Muccino

Voz 21 50:21 más gracias Juan y seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco usted in puntual tiene fama entre sus amistades o todo lo contrario cuéntenos Love en directo marcando el novecientos cien ochocientos o enviándonos una nota de voz al Whats App

Voz 15 50:37 programa el seis cincuenta veintiuno

Voz 21 50:39 ochenta y cuatro ochenta y cinco o la María

Voz 18 50:43 tres gracias por llamar desde Málaga y feliz día también de Andalucía para usted no pueden seguir contando si cuando quiera Ramos

Voz 20 50:54 es mi ello

Voz 48 50:58 eh

Voz 20 51:00 hasta doce años con Fignon Angelo y ahora dice que llevó un tiempo diciéndole que estaba Sagi estaba dureza potaje que dije bueno estaba ya recibido de pagar debería por eso

Voz 18 51:23 pero perdóneme Juani habrá habido otros motivos no

Voz 20 51:28 lo veo porque yo hablo hablo con ella también llama la barba manía que que hace ya dice yo no puedo obligar entraría alguien tomarse quien tiempo a la medicación voy al muy él abogando empiezo lo entendía de momento Sevilla me llevaba yo lo he tenido aquí lo mismo yo me dice a todo confesó no me pida de miedo a todo confort porque lo veía te tiene miedo hijo ahora y pico

Voz 18 52:18 sí sí con muchísima atención Juanes

Voz 20 52:22 por inmoviliza conocido unas chicas bizarra bizarra que en mayo que ya cinco años pues aquí lo tienen en los frenado la manera a mí no me llama para nada para sí habrá nada Nava porque sino la semana pasada a mamá a no es el debut de algún modo el enero tienen me había cogido la tarjeta de Carrefour inició había llevado ciento sesenta euros son yo me yo me podía va formulada contra él aquí para te dicho derecho creo yo no debilidades si no hay mi tío loco hoy llevándolo amable lo hoy la realidad de los niño te del hermano

Voz 49 53:33 y que me haya hecho tengo que me le doy yo entonces a ella o no puedo no puedo dormir tiene veleño lleva cosechando en él yo también estoy yo preguntaba Elche Monleón tapó y yo puedo escuchado algo si hay muy poco yo ahí continuo por él ella que Guta escucharle yo todo el año

Voz 18 54:16 Juani gracias por escuchar Juanín pero que él ha quitado el dinero necesitaba él el dinero por por alto con algún gesto

Voz 20 54:24 yo que soy dulce yo trescientos euros que le conduciría a ETA de Carrefour si me quedo yo preguntaba dónde que anegando feliz los trescientos tienes no nada ha afrontado hace ciento cincuenta ciento cincuenta yo le he arreglado los papeles regla se está Larios para varios

Voz 18 55:00 a Juani porque el trabajo está desempleado

Voz 20 55:03 estaba trabajando en casa de Curro el calendario que ha venido con un contrato fijo de cocine octava eh por culpa de esta señora encontrado ayer pizarra pero no yo le arregle la el salario enviaron un ayudará a afrontar Iguazú señora le diera la mitad debieron tres mil euros no me está acusando de frío que tiene dos no el derecho de esto

Voz 18 55:41 con Silvio no Juan y el cambio tan grande que ha dado su hijo oí

Voz 20 55:45 nos interesa

Voz 18 55:46 Nos interesa por usted antes si antes era era un hijo

Voz 20 55:52 en el ordenador realmente no creímos que que no es mío pero ellos ni el mío yo lo voy a soldados niños

Voz 39 56:06 sí ocho Holanda allí todo en otro también la adoptó usted no soy hijo colaborando con la fría vela criado lo quise

Voz 16 56:19 no me llevo en yo le unen no tienen apellidos puesto no apellido de Ali quien muy a su padre no Gemma conocerlo cuando Ana más que quien más mayores no quieren

Voz 39 56:35 ah y con ello criado como una madre y a él como a un hijo desde luego mucho tiempo años

Voz 15 56:42 tenemos que dejarlo aquí se nos echa el tiempo encima Juani muchísimas gracias por la confianza a la vuelta del del informe que hemos comentado lee mal

Voz 45 56:51 de Juani los mensajes que haya para ella les recuerdo que puede marcar el número de teléfono gratuito el novecientos cien ochocientos boletín es el de las tres las dos en Canarias con Button