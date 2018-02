Hablar por Hablar (28/02/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 eh

Voz 10 04:27 la novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito el del programa hola Juan buenas noches ese Cádiz

Voz 11 04:35 no lo es lo primero que que hace muchos años que que alguno de la ruta

Voz 12 04:47 sí

Voz 11 04:50 así que aquí recién jubilado pues nunca ha estado toda la semana y ahora hemos

Voz 10 05:04 igualmente jugador gracias por hacernos tan buena compañía durante ese tiempo que trabajaba y ahora también por acordarse de nosotros

Voz 12 05:11 tras ahora que está usted jubilado cuéntenos piropo

Voz 11 05:20 la dulce la de los a nocturna que comenzó anhelando iba ganando por las noches buscando la respuesta

Voz 10 05:33 luego es muy bonito pero eso eso es más un poema no Juan

Voz 12 05:36 no le gusta esto

Voz 10 05:40 escribir

Voz 12 05:43 dibujar también no

Voz 11 05:44 sí yo tengo un bloque el suda Romero ahí dibuja sobre la guerra que de alguna de algunos piropos que esa población

Voz 10 05:57 que bueno que estos piropos que escribe usted y que dibuja como se llama el blog

Voz 12 06:01 el sur y el sur de Romero bueno yo te he querido

Voz 11 06:07 sí yo me llamó la atención lo de lo de la puntualidad pero hay muy cortito entonces me gustaría agregado solamente un tema sobre la mía que no conozco pero bueno sólo la puntualidad yo soy una persona lo contrario sufrido mucho

Voz 10 06:25 Portillo de qué manera ha sufrido en la puntualidad

Voz 11 06:28 su porque yo soy muy puntual yo sus hacia el subsuelo cuando cuando no son puntuales porque yo cuando que alguna persona para mí es el sagrado yo no puedo no sé no sé si será sagrado es la palabra exacta pero yo por ejemplo si alguien John no no estoy tranquilo SA muy con escritos los ratos mirando rock con miedo al no llegar tarde sea es meter ocupo muchísimo de entonces cuando me lo hacen a mí me duele bastante duele que que que de todo tiene iré a la gente cómo cómo no no hay ninguna importancia a eso yo sé que hay que amamos son menos puntuable pero lo reconocen y personas que dicen que que a lo mejor pues no han sido puntuales demasiado que son puntuales pero que no son demasiado suave y otras que en cambio que no el fin a reconocer que a lo mejor no son perfectamente puntual e yo en cambio en cambio es sufro de las dos partes trabajó o no porque en el trabajo sufría porque tú sabes en transporte es muy difícil ser puntual

Voz 10 07:47 claro respuesta hay que serlo pero claro es importante ser lo demás

Voz 11 07:52 sí sí pero en el trabajo de camino diré todo eso sí pero es imposible ser totalmente puntuar tu ya a tal día a tal la mañana ahora sólo anima ahora a otra sala de las nueve de la mañana y las doce una hora prudente pero nunca es decir tiene que es allí a punto si te lo puedo decir

Voz 12 08:15 pero eso es imposible o casi imposible por por el tráfico o siempre sucede

Voz 11 08:25 sufría porque nuevo puntual puntuable yo quería estar siempre de jugando lo decían no pero nunca ha pasado nunca sucedía casi nunca alguna vez sí pero lo decías antes pero te quedas a dormir pero si llegas un día antes pero cuando cuando no no de un el comentario de porque eso no te digo eso es así si hizo lo que te diría que comentar eran escrito querido aprovechar un poco cocinera encontrar yo fui inmigrante de de de una familia un padre Barcelona hacia nosotros éramos seis armado entonces eh nosotros fuimos familiar desestructurado ido semana adoptaron dos armadas que tuve yo sé siete son medio por si alguien pudiera ayudarle a ver como yo sé que había programas antiguamente que cómo de alguna periodista me acuerdo que que buscaban personada eh así no yo no sé si todo lo más correcto pero no sé si alguien me pudiera decir comentar como podría hacer la que adoptaron cuando

Voz 10 09:37 otros fueron adoptadas no entiendo por otra familia

Voz 12 09:42 en la producción

Voz 10 09:43 en qué año de qué año estamos hablando Juan

Voz 11 09:46 eh estamos hablando y no ciento había muerto Franco acababa de morir Franco cuando cuando los asistentes sociales

Voz 10 09:57 pues setenta y seis setenta y siete

Voz 12 10:00 su hijo sigue moviéndose muy bueno

Voz 10 10:04 a mediados de los de los setenta Juan las dos hermanos entonces que tenía

Voz 11 10:11 ella no tenía Rosamar tenía un tres cuatro tres y la verdad es que he perdido hasta la demora sobre eso pero sobra ni sin él no hay cuatro años

Voz 10 10:29 Juan sabe usted sí fueron

Voz 11 10:31 Nos a Mari Romero Burgos Yolanda Romero Burgos

Voz 12 10:35 como cuando era adoptadas juntos por la misma familia

Voz 11 10:43 sí sí fueron matrimoniales según eran me parece un poco qué pasa declaro mi madre

Voz 13 10:50 sí

Voz 11 10:52 bueno yo no yo no yo unos pero la situación Juanmi de mi padre no desapareció con hizo entonces el segundo hay alguien tuvo que firmar no te lo lo de mi madre si fue ella lo hizo vejación yo no sé cómo concibió el asesino ha contado la verdad pero me da para siempre

Voz 10 11:28 cuando han pasado algo así como cuarenta años desde entonces en todo este tiempo usted no ha sabido nada de ellas nunca es nunca han tratado de ponerse en contacto con usted

Voz 11 11:40 no no es que mi hermana una llamó programe de mí misma sobreviene una ella tuvo de amante una manera de escribir una carta qué le contestaron de que ha contestado de decirle no no nosotros no tenemos digamos de un ningún tipo de proceso de recuperación simplemente queremos también

Voz 10 12:14 perdone Juan está hablando usted de su madre que sumarían un programa para para buscarlas no mi hermano I rumana burgalés bien

Voz 11 12:23 otra dama que tengo que decirte que va antes que yo

Voz 10 12:26 es también está interesada por saber el paradero de estas otras dos hermanas

Voz 11 12:31 lo intentó pero contestaron

Voz 12 12:33 que los que había sido una socióloga todo lo que está claro si no se lo voy hacer sí

Voz 11 12:40 claro entonces ella tenía que yo estaba con un camino por ahí tal bajando ellos que que lo único que pues no teníamos nada sino simplemente

Voz 12 12:54 bueno todo claros para

Voz 10 12:56 mantener también la privacidad de las personas

Voz 11 13:00 a todos ellos les pues yo supongo que después de tantos años una familia como fuimos nosotros desestructurada un poco me dormí pues a lo mejor tan poco desaconsejaron yo pienso yo lo único que me preocupa es que que sí que andaba con uno bueno a mí lo único porque no sé qué hubiera hecho él no saber nada como un poco de de que no le hubiera gustado que se hubiera salvado entiende que eh que no nosotros nuestra familia yo convenida Mi hermano tengo otro hermano que acabó esquizofrénico yo estuve pásalo me me conseguís y de todo el mundo y o no que nosotros hemos vivido todos los ochenta yo siempre tuve la inquietud artística desdibujada eso

Voz 14 14:01 el fuego luego pues

Voz 11 14:03 que recibí sacarme lo veo muy ahí ahí ahí salí de todo no pero no esos años ochenta cayeron Calderón muchísima gente uno de cabina parece que fue venció y ahora que la una generación

Voz 10 14:35 Juan GIC Le diría usted ya para terminar a sus hermanas si tuviera la posibilidad de hablar con ellas cuarenta años después

Voz 14 14:50 pues la verdad es que

Voz 11 14:53 nos a lo mejor el único cambio así a no o a lo mejor no no no lo sé supongo que me quería que me alegro muchísimo que que que estuvieron mejor muchísimo que que concibieron no bueno sabes es nocivo que hubieran desarrollado una carrera una vida una vida fructífera estudio que hayan conseguido una familia de entonces

Voz 10 15:33 a Juan muchísimas gracias por llamar quién sabe

Voz 11 15:40 yo muchísimo escuchado es a lo que por la noche luces

Voz 12 15:50 gracias Juan buenas noches

Voz 17 16:03 no

Voz 18 16:15 esto

Voz 16 16:21 me

Voz 19 16:24 quisiéramos los cuarenta años después de que las hermanas de Juan fuesen adoptadas Juan se pregunta cómo están qué será de su vida

Voz 20 16:33 desea que estén bien la suerte le ha sonreído

Voz 18 16:42 Si

Voz 20 16:45 quiere hablar con la madrugada de Hablar por hablar quiere hablarnos de usted de su historia novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos estamos atendiendo ya este número de teléfono que está como siempre sus discos

Voz 19 17:01 en la Cadena Ser ponemos en marcha la madrugada

Voz 18 17:06 más

Voz 19 17:08 la convertimos en un espacio acogedor

Voz 21 17:11 el personal entre sí

Voz 19 17:15 la entregamos la que usted disponga de ella como quiera vamos a volver a la puntualidad o la impuntualidad le parece echando un vistazo

Voz 18 17:28 ah

Voz 19 17:29 Altair de nuestra cuenta en Twitter arroba hablarporhablar dice floreciente a creo que ir cumpliendo años TC un poco en puntual pues que el tiempo pasa más rápido que cuando eres joven puede ser es verdad

Voz 22 17:43 eh

Voz 19 17:46 era dice Miguel Ángel Martín que hay gente que sufre que no perdona la impuntualidad también quién no tolera un error ortográfico o quién no soporta una determinada forma de vestir o incluso un tono de vos heridos queridas añade hay que tomarse la vida de una manera más relajada porque ahora hay asuntos más importantes no

Voz 21 18:07 mí a ir retó

Voz 18 18:12 ya realizó

Voz 23 18:21 ah

Voz 18 18:26 va ya BT la es

Voz 12 18:46 hola Ana buenas noches volar buenas noches Macarena gracias por llamar hasta Valladolid

Voz 24 18:51 no gracias al tipo de haberme llamado muchas gracias y encantado hablar contigo

Voz 10 18:57 Balmain

Voz 24 18:59 los versos continuo bueno contestó este señor

Voz 10 19:03 sí

Voz 24 19:07 totalmente aquí es que no puedo remediarlo yo iba a un sitio tengo que ponen me enteré de Quevedo dos horas antes porque es que llegan

Voz 10 19:19 eso sí que es lo que le entretiene o qué es lo que

Voz 24 19:23 pues si no con cualquier novedades me quedo me quedó en el trabajo no cuando voy a trabajar no se puntuar totalmente pero el médico que diga cualquier cosa de esas yo sé por qué porque siempre ya algo que hacer dónde voy a hacer es tonto leí me no lo voy a deja sin hacer oigas el otro

Voz 11 19:47 el quiero tiempo si tengo mucho tiempo

Voz 24 19:50 cuando miro Herrero

Voz 25 19:51 yo tengo que salir corriendo no

Voz 24 19:55 el tiempo vuela iba a decir a este chaval también que sí que hay un programa en óptimas era cosa de estas que se diga yo lo hizo los miércoles hay dos hay dos duros

Voz 25 20:15 de Paco Lobatón no sí

Voz 10 20:18 no pero es para gente desaparecida estas dos hermanas fueron adoptadas ilegalmente adoptadas esas nuevas pues venga

Voz 24 20:24 son tres son desaparecida

Voz 10 20:27 no no son desaparecidas son contadas como no han desaparecido lo que pasa es que bueno llevan otra vida están con otra familia en fin

Voz 24 20:35 ya Macarena no otra pena vergüenza que hayan hecho eso en tiempos de bronco que hayan hecho eso bueno pues proco porque así ha sido hasta hace poco y que esas monjas y esa gente no ha sido juzgado que a ellas y hay más de ella en yo daba una tumba de sus hijos

Voz 12 20:58 sí

Voz 24 20:58 creyendo que estamos muertos están vivos por ahí

Voz 10 21:04 Perera Ana El caso al que nos referimos el de Juan en principio que sepamos fue una adopción legal eso es lo que no se ha dicho

Voz 24 21:11 lo que no es buscar a niños perdidos como se dice

Voz 10 21:18 bueno cerrarle el caso es que no le arrebataron a las niñas es decir la madre firmó una adopción

Voz 24 21:25 no queda decidió que ha sido una noción yo cuando estoy caso parecido a amigos pero esa fue diferente le fue porque una familia unos diez mil de estructurada y espero que no se enfado me está oyendo igual no pues tuvo una hija de sol queda será Alentejo al cura de piedra

Voz 26 21:49 ya en aquel tiempo así que se cuidaron Lidia intenta diría que es un poco así un poco concebida seguimos diciendo la queridos me llevarte opción de que se va de vacaciones las amigas que detenían el quitó firmó querías renunciar por ello eso es lo que hizo el cura

Voz 12 22:11 qué drama que drama que han encontrado con más más bonito

Voz 10 22:16 que contar

Voz 24 22:17 mira pues yo estoy puedo contar lo que pasó aquí en mi que huye en Valladolid pero no pero negó después de veinte años y nevar

Voz 10 22:27 ah porque la anterior vez no nevó al principio de mes que en casi toda España

Voz 24 22:33 ha nevado llevó el día de Reyes pero fue una etapa muy fina y innoble hecho ni seis minutos si cayó agua de hoy llovió que estoy muy nerviosa eh no llovió se quitó todo

Voz 10 22:49 sí yo hoy no Ana hoy ha cuajado no cómo se dice

Voz 24 22:52 sí hoy es todo una gente hasta hace poco críos pequeños que manía tienen que ha dado lugar han salido a la calle a hacer fotos a jugar con bueno yo estoy en un bajo te digo que que yo soy muy decidido lo barra

Voz 25 23:09 a ver cómo estaba bonito y que ha hecho ha tocado la nieve

Voz 24 23:14 sí que sensación ha hecho ese frío y ese acuerdo mando aunque no me ha hecho no frío solamente ir que dejó de nevar ya ha estado desde las siete hasta las doce la una estado aquí ahora ha dejado de nevar pero está Hernando no se mañana lo que va a pasar

Voz 12 23:36 iba a ser lo peor desde luego hoy lo ha disfrutado no

Voz 24 23:41 oiga modificado Valladolid en una ciudad es que no nieva estamos abajo en la meseta Hinault no nieva hace mucho frío hay ni su muy intensa y este año ha sido diferente yo he muchísimo todo lo que quieras pero el mismo

Voz 10 24:02 bueno pues a ver si a ver si mañana se mantiene hoy por lo menos pues eso que se llevan hoy sí que lo han disgustado porque era

Voz 25 24:09 malo es que mañana no tengamos que salí en trineo a no ser divertido todo eso sí claro que sí Ana muchísimas gracias por llamar mucha Ángel García buenas noches oye eso es una vueltita

Voz 24 24:24 debido yo existe decencia al usted no dormimos por la noche

Voz 10 24:30 muchas gracias gracias y hasta pronto

Voz 24 24:34 adiós que sigáis así

Voz 28 24:44 cómo vive ese momento verdad cuando caen los copos llevaba años sin ver nevar en tu ciudad cómo son esas calles por las que pasas todos los días

Voz 29 24:56 ir vestidos de blanco

Voz 30 25:00 You In más Ike gusto cuando te caes

Voz 19 25:02 los copos de nieve en la cara

Voz 30 25:05 el imán

Voz 20 25:10 Christian Valverde como me mola

Voz 30 25:14 la nieve nada ávido dando

Voz 31 25:19 ha dado

Voz 30 25:36 muy a Espacio Aéreo vi está le di muy si mías pueden Le Pen Double

Voz 31 26:16 la o

Voz 28 26:27 Jesús a buenas noches

Voz 12 26:29 muy buenas noches calla muchísimas gracias por su llamada

Voz 13 26:34 no bueno esta es mi primera llamada

Voz 10 26:38 Jesús sale voy a pedir que baje el volumen de su radio

Voz 12 26:41 ah sí soy físico y así no

Voz 13 26:43 totalmente eso que si creamos confuso

Voz 12 26:45 a mí me el gracias muy amable

Voz 13 26:49 vale vale bueno pues como te digo me voy a presentar yo es la primera vez que hablo aunque a veces escucho bastante muy pues cuando me despierto veces no me despierta incluyen pues yo me llamo Jesús a tengo ochenta y dos años sí lo hizo hoy aquí en Bizkaia llevo desde los claro llevo desde los dieciséis años aunque luego me casé con un chico de pecho vine a vivir a que he hecho en el sesenta y dos lo mejor de voy perfecto que nos casamos sesenta bueno hubiese muy voy a empezar por te este último chico que me he emocionado Juan Juan era el árbitro

Voz 10 27:36 el arbitro ha sido Juan Andrés Il Hugo Juan desde Cádiz ha llamado hablando de sus hermanas que fueron adoptadas no sé a cuál de los dos se refiere usted

Voz 13 27:46 el árbitro ha sido la primera

Voz 10 27:47 Emma de la noche Juan Andrés

Voz 13 27:50 qué quería decir las a la agresivo que soy ese dichoso deporte que es increíble yo tengo tres hijos ahí vértigo eso pues mire yo me quedé Piura compasión yo estoy que dice una cosa u otra

Voz 10 28:06 no se preocupe

Voz 13 28:07 no no pasa nada vale pues mira te quiere te quiero decir que me quedé viuda con tres niños pequeños no habría cumplido el año el mayor tenía que ir y le gustaba tanto el fútbol inglés yo solamente una vez a verle sí siglas y no sólo los padres las madres hecha eran como fieras no pero yo no quería que jugara al fútbol mi cornada que les tuve Piterman estoy fuera de la de la de sus medias de su ropa venido agotado el pobre y se ponía a hacer los deberes señora ni luego también lemas que acaba pues es el entrenador el mal que acaban todos y una vez que fui para él el que poco siete el siete de siete era mi hijo yo me fui y no quise volver a ir a ver ningún partido de fútbol y ahora tengo un un nieto que en que es hijo de este chico que entonces ellos se que es el mayor y así con el fútbol Mino libre de nuestra provincia sí gracias a Dios ha dejado de ir al fútbol tiene otra una cantidad de deportes este niño tiene trece años tiene pues como dieciocho veinte copas de de lo que es porque su padre es parte de eso pues es donde subió correr al devenir de mes ha ganado Copas se hizo entrenador he disfrutado mucho yo me alegro tanto de que sea muy

Voz 12 29:50 de otros deportes no que no si ud

Voz 13 29:52 ver si yo fui

Voz 12 29:55 en la radio sabes lo que hoy tengo hiciera o a una persona que oyó usted

Voz 13 30:01 pues oye decir que abraza nada no sé pues sería en una foto o algo así que le ponía Alfil que él sé por qué pero lo que entendí que le ponían alfileres en la rodilla como diciendo para ver si no ganaba y canaria pues el otro que debe

Voz 12 30:20 qué que comentario más feo no de verdad

Voz 13 30:24 bueno espero que que mira que las cosas que nos pasan no no pueda tener ninguna puerta ni ninguna cosa de esas que solo porque yo a Rafa me parece el hombre más bueno del mundo más sencillo más eso no es como persona humana sino no se las da de nada de nada esto tiene su valía hice acabó bueno pues quiero hablar de tantas cosas como es la primera vez que entre otras cosas debido a la cabeza que como ya soy muy mayor no me gustaría morirme sin salir en la televisión

Voz 12 31:03 ilusión y haciendo que Jesús

Voz 10 31:06 esa porque fui

Voz 13 31:08 líder un día a amigas y conocidas de estar allí con ellos para ver si

Voz 15 31:14 las entre otras cosas

Voz 13 31:16 ese motor en un poco

Voz 12 31:19 Jesús te lo digo yo mañana que voy a ver a Inés Ballester se lo digo de verdad claro lo ha dicho usted

Voz 13 31:24 que dile que lo que creo que no me gusta nada siempre enseguida le está hablando una cosa importante yo estoy con los cinco sentidos le corta Irán irle corta las por por favor que que no las

Voz 12 31:41 a claro que no que no hace falta no que si no hace falta que esa revolución en y que sabes ordene nada pero lo has dicho muy bien

Voz 13 31:51 pero que muy bien pues si las tres heridos

Voz 12 31:54 claro si no te digo eso parte mañana mismo

Voz 13 31:56 la señora iré bicis y además tengo su teléfono y sabes la ilusión que tiene Framis es cuál es la antes de se es

Voz 10 32:07 Pero Jesús entonces yo no sé cómo funciona pero sé que eso es fácil hacerlo eh porque yo veo que que va que va público ese programa osea que

Voz 12 32:15 bueno me sentiré como querías para lo único que es

Voz 10 32:19 en Madrid Jesús a se tiene usted que hacer la mitad del país

Voz 13 32:23 nada eso no es nada no tienen problemas

Voz 10 32:25 no le da pereza viajar mira

Voz 13 32:28 me aunque ahora estoy despierta luego duermo otro poquito luego me levanto sobre las seis y media a tomar una pastilla que tardó media hora antes de desayunar luego desayuno luego voy a la mítica que esto mi hija tiene una lo quería pero me deja allí todos los pueblos sin más reglas esto arregla voy a ordenarle todo hasta ahora hasta los ochenta estaba allí dando tintes bando cada vez estás

Voz 10 32:54 ah así siempre fuera

Voz 13 32:56 sí y además el contándole chistes a las clientas que me quieren mucho

Voz 24 33:00 yo ahora me echan de menos bueno

Voz 13 33:03 total que es normal que que yo tengo hemos seguirá Roma dentro de poco

Voz 10 33:09 semana Roma sí dijo

Voz 13 33:11 para ir a Roma inane y además

Voz 10 33:14 con su hija con sus amigos en qué pensaba

Voz 13 33:18 no vamos a Roma como si sería una peregrinación por sale

Voz 10 33:24 van a ver al Papa

Voz 13 33:25 sí sí sí nos va a recibir al a la familia de de San Pablo de los Paulino es si estoy encantada de la vida bueno está otra vez sabes una cosa que pregunté allí en Roma a ver cuántos años tenía el pata no me lo supieron decir luego ya Francisco no entiendo que estaría bien

Voz 12 33:50 sí sí sí

Voz 10 33:53 el que nació en qué año el año mismo que no

Voz 13 33:56 Filho el te dice This is sabes sabes cuando hace unos años cuando pues en noviembre creo que es el diecisiete por qué ha sido lo hace a últimos de año pero yo soy el mismo pero de Niro del seis de enero

Voz 10 34:12 o sea casi casi

Voz 12 34:14 ah no no bueno claro usted al principio de la crisis del cambiaban de artillería

Voz 13 34:20 no no no cambiar vamos que el seis de enero del XXXVI

Voz 12 34:25 pero si no nada

Voz 13 34:27 es que mi hija se hicieron primero y siempre pito poder porque yo creo que está sufriendo mucho

Voz 10 34:36 el Papa sí sí

Voz 13 34:39 hombre no hay muchas contradicciones en el mundo ahí sí sí yo a nivel esto pues seguramente que tengo gente que me quiere mal pues al hoy como ese se burlan de Cristo de todos burlan de de los que creemos así vamos yo no me da vergüenza cuando salgo aunque me vean Santiago Hermes decirme bien estoy tirando querida me da igual yo soy yo ical

Voz 24 35:09 Juan que sea cada cual

Voz 13 35:11 a ver te he visto una cosa muy importante que además tú se lo vas a contar imagínate que ya casi estoy en camino para ir a Madrid

Voz 12 35:21 voy a preguntarle a ver cómo se hace lo deja esperando su pero yo le pregunto pero me gusta que por segundo horno sepias

Voz 13 35:27 bueno pues a ver mira hace unos días una señora estaba muy afligida por qué pues se había quedado viuda y sus hijos pues que quisieron coger el dinero que les perteneciera por ley

Voz 10 35:41 dice usted de una llamada que escuchó aquí verdad

Voz 13 35:44 sí sí sí la escuché ahí ese enseño era pobre pues a mí me dio pena porque ello aunque él se estoy aquí desde los dieciséis años hoy de la provincia de Burgos sí allí decía a veces mi abuelo eso que fuimos fuera que ellos siendo una niña no pudiera jugar los domingos un ratito porque yo estaba llamándome un ratito eh y me llamaba nieta nieta nieta que hay que comer que tenía a ocho nueve y diez años sabes que tuve que ir con los abuelos pues pues porros por cuidar a mi abuela desde muy pequeñita eso aquí crecía el dicho que decían de los hijos que éramos sus servidores les tratábamos de usted hombre decíamos qué Cría cuervos que ellos te sacarán los ojos Yesterday Fran no me me acordé de esta pobre señora que él quería o les ha dado les a esto y ahora que está sola cuando el desconsuelo de que estaba viuda vienen a sacarle hasta la última peseta

Voz 12 36:51 el juicio continúa poco

Voz 13 36:54 no me Claris sí sí que que haya otras personas que dejan el dinero que no sé qué señora el problema esa señora es el problema de ella y las injusticias porque dijo él no yo no voy a contar todo porque nunca hay que contar todo pero en líneas también sabes lo que pasa sí que es duro que en lugar de hacerla con el acompañamiento que va pues no sé lo que duran pero no lo van a tener todo deja la esa madre que dijimos otros no no sólo eso os lo va a ir dando a medida de todo lo que pueda en la contener para ir ya lo justo ya no le hace falta más claro que no pero que se lo que tiene hacer me parece una barbaridad la mayoría de los matrimonios que dejan a para el otro para que no porque ha habido casos que ha tenido que vender su piso para darles la parte que les pertenecía o sea que que ya la familia se deshace por tanto tanto que ya no hay arreglo en fin pues ella no no no es bueno

Voz 10 38:02 no ha sido así que muy completa Jesús a la llamada hemos hablado de todo un poco hasta el poder de su vida a Jesús San muchísimas gracias por llamar lo averiguó eh los de asistir como que Enrico líder cumplir su sueño de salir en televisión

Voz 13 38:15 queda más en ello que no me muera sin salir en la televisión que no me que tengo ochenta y dos años inmerso mucha ilusión pero que además no me pongo nada nerviosa yo sí y yo lo que soy como muy natural bueno te quiero decir que si yo voy a estar allí voy a hablar como cuando hablo contigo o que es la primera vez que muerte Vigo sí como si estaría hablando pues esa de la puntualidad se ahora me viene la cosa de la puntualidad yo creo que sí siempre se libra tengo una hija que es libre y siempre llega tarde si desde niña a mí pues mira a hay dice porque cada uno digo pues pero es que coincide la cosas de ser la primera yo no sé lo que tire la luna de libra o Las Vegas yo le digo a Chris le decía que a mi hija por favor cuando tengas una hija y un hijo que no que no se hubiera por favor por favor

Voz 10 39:20 no creo que tarde

Voz 13 39:23 por favor porque además es igual que en la balanza que eso símbolo es una balanza sí sí está que sí que no que sí que no que eso me case en la mar yo que soy puntual súper puntual que estaba en la peluquería me tengo la la clienta que ya estoy todo eso y le tengo que estar contando chistes para que no se aburre a la que orienta la otra ya muy de helicóptero

Voz 12 39:51 Jesús a un placer hablar con usted cuatro décimas gracias y que descanse mira mira eso lo tenemos

Voz 10 39:57 dejar aquí Jesús acuerdos de acuerdo Macron un abrazo muy cariñosa que duerma

Voz 13 40:02 la gracia hasta pronto

Voz 32 40:04 ah sí

Voz 33 40:09 ah sí

Voz 19 40:14 comparte lo en la cuenta en Twitter arroba hablarporhablar una fotografía de un botijo de cerámica marrón bueno de cerámica no es de barro es el la primera etapa de la cerámica donde pone Peña Los sin puntuales nuestra peña era tan impuntualidad que al final acabó llamándose Peña los cien puntuales

Voz 33 40:39 favorito tuit a ver

Voz 12 40:54 hola Pedro buenas noches desde Madrid gracias por su llamada

Voz 15 41:03 se hablará un poco fatigado

Voz 12 41:07 vaya con los fríos no

Voz 15 41:10 si el ojo lo problemillas

Voz 12 41:12 no

Voz 15 41:14 me con

Voz 34 41:18 con ella

Voz 15 41:22 yo he herido a decir ya

Voz 34 41:28 sí

Voz 15 41:31 la verdad pues el veo poca ayuda con la familia de villas así en el que una señora

Voz 34 41:43 para ello me planteó que sí sí

Voz 15 41:48 sí lo comenta la familia y ha aparecido

Voz 10 41:54 que no les parece bien que contrate usted a alguien para que le plancha

Voz 15 41:59 porque porque el tu día tampoco de morir mi señora me arreglaba lo lo no el viaje sí lo podía edad porque yo

Voz 34 42:19 el Venter hacía mi claro no es así

Voz 12 42:33 está usted bien Pedro quiere un poco de algunos Vega usted agua Deba Deba Pedro tiene cerca un vaso de agua muy bien usted tranquilo eh que no hay ninguna prisa vemos que pase mal rato

Voz 10 42:58 está claro entonces Pedro es porque es una cuestión económica no quieren que usted invierta ese dinero en ayuda pero por otro lado tampoco le ayudan a usted

Voz 12 43:09 hizo una ayuda que necesita sí la verdad es que

Voz 15 43:13 hay que tomar para para blanquear entiende

Voz 10 43:16 no claro no

Voz 15 43:19 sí sí habrá conocida que se dedica y yo vi yo creo que lo que me yo no admitan todo esta señora valga igual yo que es la pago imputó ya está

Voz 34 43:40 a él le

Voz 10 43:43 porque Pedro piensan que esta mujer no va a hacer su trabajo sino que viene con intención de quedarse con su dinero

Voz 12 43:50 sí

Voz 10 43:52 pero son sospechas apoyados en algo

Voz 15 43:56 pues lo que piensa hasta presionar porque ya había en esta señora yo la llamo claro

Voz 10 44:04 de todas maneras eso le iba a decir Pedro es su casa usted la llama me pregunto qué tienen ellos que decir todo esto

Voz 15 44:11 pues que porque está molesto conmigo

Voz 10 44:15 pero les ha pedido usted consejo para que den su opinión

Voz 15 44:21 yo no le pido consejo para nada

Voz 10 44:23 ya

Voz 15 44:25 lo único que yo hago lo que creo conveniente yo en mi casa aunque una cosa normal pero vamos que con esto no me está sacando el pase a mi vinieron y sí que me no me parece un diez euros

Voz 10 44:46 también le digo una cosa a Pedro el dinero suyo usted puede hacer lo que quiera con él no se lo ha trabajado hoy

Voz 15 44:53 siempre como ya venimos picados bien en picado de que yo me dijeron que sí tiene la herencia mía

Voz 10 45:13 les duele a usted Pedro le molesta que se metan en su vida que que sean tan descaradamente aprovechados porque claro si lo que exigen es el dinero y luego le

Voz 12 45:23 sí sí echan en cara al que tiene puedan dejar sin nada

Voz 15 45:29 sí porque yo por ejemplo he que en Viana que vuela fui a comer con ellos el pues la verdad es que no en el algo pero bueno Freddy Vinalopó a Gadafi y no me entiende si hiciera embargo pues partieron un decirle Momo al al Bolonia desea me entiende

Voz 10 46:04 leí dio no tuvieran un detalle con usted

Voz 15 46:07 sí porque yo recordó el año esquiar vantado me mudé Glez la los reír para ellos tanto a los a los sobrinos como hará el mala unos al lado de civil

Voz 2 46:35 siempre así

Voz 10 46:36 si te Ebro cuando estaba su mujer viva era también así la relación interesada o eran más cariñosos

Voz 15 46:44 a todos

Voz 34 46:48 ya lo vieron

Voz 15 46:53 cuando cariñosos

Voz 10 47:01 hay alguno o alguna entre la Familia un sobrino una sobrina con el que se lleve usted mejor

Voz 15 47:08 pues no iguales y con la otra familia irme de mi madre pues no notó relación con ellos

Voz 34 47:23 porque ahí

Voz 15 47:26 cuando murieron mi padre hicieron lo que me quedo mi madre me dejaron con la legítimo nada más bien dice un son cosa que la clave pero al morir mi padre pues

Voz 12 47:54 mi madre me dio de lado

Voz 10 47:57 porque lo de ese heredaron

Voz 12 47:58 lo supo lo he preguntado

Voz 15 48:02 cómo no y dijo que su madre

Voz 12 48:10 nada más

Voz 15 48:16 ya que no dan explica pero que a mi madre me entiendes lo ni leer ni escribir entonces ha la hija la titular lado todos los papeles de la sigan con todo me entiende

Voz 10 48:32 niña piensa usted que pudo estar manipulada por una de sus hermanas

Voz 15 48:40 porque al morir mi padre en Madrid dejó de hablaremos

Voz 34 48:45 a mi a mi mujer

Voz 15 48:48 y cuando no veía pues la calle que vivíamos cerca se escondía en los coches para no vernos yo pues me cabrea va esto iba a hablar con ella

Voz 12 48:59 sí porque se conducía

Voz 15 49:04 hay un hijo vivo ni hijo ni nada Majid Vitae consiguiendo que hemos hecho

Voz 12 49:14 no pero hubo algún tratamiento algo

Voz 34 49:17 en la Nadal ninguno ninguno

Voz 15 49:21 no ninguno porque lo último de mi padre que cuando murió me que a mi casa

Voz 34 49:34 bien le

Voz 15 49:37 como no podía aguantar de mi madre a mi padre Ancelmo regido aquí a mi casa murió el hombre enterró libre lo que Taberna Daria claro lo nosotros hemos ido matrimonios que mira no tenemos dijo la verdad pero no tenemos una perra por ahí hubo el trabajo no he hecho

Voz 10 50:16 sí

Voz 15 50:18 cogí a la lotería también el que suele

Voz 10 50:27 qué han hecho ustedes hubo su pequeño patrimonio su patrimonio importante y esto llama la atención

Voz 15 50:34 ya más atención si obtiene más que el dinero bien bien Pedro para

Voz 10 50:42 sí por ya saben nuestra cuenta en Twitter donde los los murciélagos van escribiendo comentarios dicen que se gaste usted el dinero que no piense dejárselo

Voz 34 50:53 pero si es que no todo o nada

Voz 15 50:57 yo era mi mujer sí

Voz 34 51:01 yo estoy es

Voz 15 51:06 el vacío porque parece mentira que he hecho dinero él mismo la intento a mí no loor lo rápido que vengo de donde yo vivo ahora el gente igual Gilad que llegó al lado de mi padre ahí sigue siendo amar la Liga sea que se mermara no pueden claro

Voz 35 51:59 Pedro pues está claro que este eso ha trabajado tantos años para tener su dinero que sólo puede gastar en lo que quieran hoy más si es para que le ayuden Pedro nos tenemos que marchar ya vamos a escuchar las noticias cuide se por favor

Voz 12 52:13 vale gracias un abrazo muy cariñoso muchas gracias

Voz 35 52:21 será en dos dos cuando hagamos esta pausa informativa noticias aquí en la Cadena Ser

Voz 36 52:27 con una corbata

Voz 37 52:52 eh