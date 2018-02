Hablar por Hablar (28/02/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 dos

Voz 4 00:51 su padre sí sí no más

Voz 2 02:35 el Macarena Berlín

Voz 8 02:38 no me va a no

Voz 9 02:51 el cada madrugada de miércoles Rafa Sánchez música Eliza una historia de Hablar por hablar

Voz 10 02:56 esta semana ha elegido a Ana Rosa Ana Rosa ha encontrado lo que ya no esperaba ser escuchada vamos a recortar su testimonio

Voz 11 03:04 mira tampoco ha sido fácil ha sido muy complicada primero tuve problemas con el alcohol bastante grande pero aparecieron Alcohólicos Anónimos como un ángel de la guarda y me sacaron de ahí que sube diecisiete años sin ver a reaccionar yo me mantengo así ir de puede aunque no estuviera bebiendo te he tenido veinticuatro años un matrimonio terriblemente terrible de los que podían ser porque era verdad que sale en la tele pisen los digo más el año pasado donde divorcié pero hacía Jarrio pude liberarme de todo hay en febrero consigan segundos y que como caídos del cielo encontré un hombre maravilloso fantástico al creador que amo con locura y ese fue el segundo agente de la Guardia que mi sacó entonces mi año sabático se dedicaría a él en cualquier rinconcito de Cádiz donde hubiera una playa quién lo dijera en está tranquilo a los un año entero sin saber nadar en nadie

Voz 12 04:04 solamente dejan de vivir tranquilo como es su ángel de la guarda Ana Rosa

Voz 11 04:08 tengo un ángel de la guarda porque me cuidado porque me quiere porque está pendiente ni todo el día porque

Voz 13 04:15 me está ayudando a salir del fango muy duro el efecto que tengo que no veo me ayuda a solucionarlo escucha nadie me había escuchado nunca aparte guapísimo entonces qué más quiero

Voz 14 04:29 esta es la canción que Rafa Sánchez ha compuesto para Narros

Voz 15 04:38 no

Voz 16 04:41 pero nada dura ante el juez

Voz 15 04:47 yo no

Voz 16 04:51 entré en la trampa de la cara pero gel se pos suelen dar es ella Un pájaros pueda quedar porque de sólo le queda sólo te salva de la banda contigo donde

Voz 15 05:29 menudo

Voz 16 05:32 querían perderse Ona bien como no seguirles casas la playa alguien donde se vuelve

Voz 4 05:56 te gusta

Voz 16 05:57 que son perfecta pero una Ángels set y en ella fuera porque de la si va con Di dos siempre hay un hueco para a los bien Trust no puede te puedes ir a si de lo que suele muesca a aprender esta querella guiada a si la vida te invita a su va eh aprovecha la aportó políglota y porque es el segundo esposo en la de ella un pájaro fuera porque delata sólo le da sólo te salva el a si va contigo donde esto se puso él tiene ya un pájaro fuera el porqué de la nada

Voz 17 07:22 lo que si va contigo dos

Voz 14 07:31 le gustaría ser el protagonista la protagonista de una canción quiere hacer un regalo especial ya sabe que siempre el recuerdo que usted también puede ser el protagonista de una de las melodías de Rafa Sánchez lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con el autor a través de su página web tres uves dobles punto la vida en canciones punto es tres uves dobles punto la vida en canciones punto es o la Isabel buenas noches me escucha usted

Voz 18 07:58 primero Chepe crean soy soy

Voz 1363 08:02 Isabel encantada de hablar con usted cuéntenos

Voz 18 08:05 igualmente y estoy un poquito nerviosa Hila

Voz 1363 08:09 no se preocupe

Voz 18 08:11 yo estoy hablando con con su compañero

Voz 19 08:15 no he habló acerca de mi pareja que me he enterado hoy por cierto con aviso que asume estuvo nivel ta ha tenido problema mire usted es que estoy nerviosa pereció pasa sólo hay que que se lo cuente

Voz 1363 08:36 cómo quiere Isabel

Voz 19 08:38 leía es maravillosa tiene por lema de oído citó la altavoz habrá un problema

Voz 1363 08:47 pues no lo sé vamos a intentarlo si no tienen la radio puesta en principio no creo que lo haya

Voz 19 08:52 el pagó la radio sí a y la por favor nadie muchas gracias no se preocupe

Voz 18 09:00 me pasó a mi padre que estaba bastante nervioso también me gracias Macarena y tanto si me acabaré buenas noches con quién

Voz 1363 09:10 el gusto de hablar cuando me lo ha dicho Isabel

Voz 18 09:13 en mi caso sí cuestión por ahí sí pues fui ha sido harta de todo se puede se te pasa cuatro cajetillas de tabaco o por la frontera yo claro pues no puedo me metí puede traer paquetes la que los para de la frontera y Guardia Civil cosa de todos y a Mary era uno que esa cara que tú Tito que tuviera algo de lo que los sacar nota pues aquel lo los pre paquete total pues nos retuvieron ver salí Popolo paquete ya llevado allí a la oficina tuvo un acto con cómica mentira hay otra asado salió es de tributar con con se quedó firme no diciendo por ciento que tenía paquete quería lo hemos ido a los cuatro paquete que que se que estaba declara que nada estaba los cuatro paquete el paquete que estaba paz declara más los que que yo tenía entonces un total de siete es decir de cabecilla de tabaco y ahora resulta de que ha vendido una carta una carta de de la Agencia Tributaria no por una infracción administrativa de del euro no le algo que para el euro yo lo veo si Bono que quiso ir que hizo que no iba a declara a estos cuatro paquete sí que estaba declarado porque era el maletero Serbia no cuaja paquete que no estaba escondido y y se fue recibió hoy la carta no me tengo que pagar pues pueden PIL euro de me gusta si quisiera que para concentrar esto vamos y nos han pasado un poquito no con la con eso estoy preocupado pero creo que

Voz 20 11:29 estoy que lo hace no

Voz 18 11:33 miles de imaginan a mi careta sí

Voz 1363 11:38 usted la ha engañado a ella

Voz 18 11:42 sí porque es lo tenía que ser tenía que ver disonante pero tenía que ver disonante y no te lo dije entonces está no sé cómo podría debutar de toda la primera vez que ya que era la primera vez que que me pasa a mí misma no

Voz 21 12:00 al final avisó a tu hijo

Voz 18 12:02 me hace usted

Voz 1363 12:04 tenía miedo de contárselo Isabel por si se enfadaba

Voz 18 12:08 perdone usted no le contó nada

Voz 1363 12:10 sabe él

Voz 18 12:11 no toda la porque claro yo me creía de que los que sí puede que no era que no era me una búsqueda no regalos se ve quitado para qué con el otro pero se esperaba que por los paquetes para eso a la carta hoy te pongo cara mil euros de multa por los paquetes que llevaba yo era Portillo que lo lo declare entonces depusieran también lo cuatro para que tiene estaban declarado entonces me han puesto el agua siete cajetillas de tabaco

Voz 1363 12:51 comprendo

Voz 18 12:54 la que todo lo que culpe esta ustedes

Voz 1363 12:56 disposición de pagar esos mil euros

Voz 22 12:59 cinco personas puede pagar los mil euros

Voz 18 13:02 bueno la verdad que no no puedo para que da de sí puedo llegar a un acuerdo de va concede cero a poco a poco si eso o ociosas fatiga el Habbo el paquete no ves ya es asiduo

Voz 1363 13:24 puede usted recurrir o qué es lo que puede hacer por lo menos para

Voz 19 13:27 Inma Gil

Voz 18 13:28 en recurrir a ese una carta pero que va a a la carta para rector Castro que con tanto fue te cazo con letra pueblo tributaria lector se hoy Mas ha recibido la carta ETA que para mil euros mil euros al ciudadano eh bueno eso creo que es verdad que lo puedo pagarla o lo que sea no

Voz 1363 14:00 disculpe tiene usted antecedentes

Voz 18 14:03 yo no tengo los uno

Voz 1363 14:06 bueno pues a ver si a ver si alguien le puede aconsejar a ver si sabe qué puede hacer usted

Voz 18 14:10 va va va carrera o dijeron que por tres paquete que no pasaba nada

Voz 1363 14:15 hombre yo digo sabe

Voz 18 14:17 sí sí yo me vas a eso pondrá en el mundo estado Zacarías yo la vida pero claro yo era una esperada de de que por tres paquetes

Voz 22 14:29 el estamos alta usted compró ese tabaco me imagino para venderlo o para consumo propio Alfredo se toma cuerpo a papá

Voz 18 14:38 su consumo para para bueno para mi novia que ahí eso que no era para traficar con Elena que era eran siete paquetes cuatro para declarar y lo y lo y lo y lo tres paquete los y los tres paquetes neto que declara pensó que no llevaban otra vez que llevaba pues pues siete Castilla bueno

Voz 1363 15:09 no se preocupe ya ha quedado muy claro a ver si alguien nos llama alguien que se haya visto en una situación parecida a la que se ve usted a ver si nos cuenta qué es lo que hizo a ver si si hay alguna opción más aparte de pagar esos mil euros de multa gracias por llamar de verdad por la confianza y un besito Isabel también

Voz 18 15:32 gracias Macarena

Voz 10 15:36 hola Pablo buenas noches Villa adelante desde Madrid

Voz 1363 15:42 pues encantada de escucharle cómo está usted

Voz 21 15:45 cantaron bueno he estado escuchando y si no sé si lo que voy a contar tiene tiene mucho que ver con con algunas cosas del programa

Voz 1363 15:54 Pablo todo tiene cabida eh no se preocupe yo sé que a veces es un poco desconcertante porque vamos de un tema a otro con una soltura que a veces da miedo pero así son las madrugadas del programa osea que más adelante

Voz 21 16:07 bueno yo les cuento yo he sido una duración durante gran parte de vida fase muy poco bueno sigo siendo maestro de equitación bueno me empezó a afectar hace muchos años una serie de síntomas que han tardado quince años en llegar explicarme sí que finalmente en octubre del año pasado medio algunos se quedaron como esclerosis múltiple esto pues lógicamente trunca toda tu vida en otra actividad profesional y sin crear una fundación para acelerar estos procesos de diagnóstico sí emprender un viaje a caballo ahora mismo estoy en entrenamientos saldré en septiembre del año que viene de catorce mil kilómetros durante dos años y medio por toda Europa y parte del norte de África bueno hasta Israel complican completamente que yo había dejado de montar completamente ahora estoy entregando de nuevo y bueno esto va a ser pues una lucha también por el el que hacen soluciones a este tipo de enfermedades sobre todo desde un llegáramos chico precoz

Voz 1363 17:18 Pablo por qué porque un viaje a caballo ICANN largo

Voz 12 17:22 porque ahora bueno pues

Voz 21 17:25 que realmente era sido actividad y es mi pasión de toda la vida y bueno cuando tienes que dejar todo en tu vida Hay piensas que a todo todo se vino abajo pues necesitan ese tipo de retos también para León darte para levantar el ánimo de mucha gente y bueno demostrar su hija que que se puede salir con muchas cosas en la vida y que que muchas cosas que tienen solución y que necesitan solución hay que hay que aplicarlas

Voz 12 17:57 saber lo dice usted que ha creado una asociación Si bueno

Voz 21 18:04 ahora mismo están fase de asociación si tenemos la conformaba todas la asociación pero con el objetivo de un breve plazo constituir la ya como fundación

Voz 1363 18:15 de qué manera Pablos entrena uno para emprender un viaje tan largo a caballo

Voz 21 18:20 bueno es complicado hay que hacer un entrenamiento tanto físico el jinete en el caso mi además con unas limitaciones severas como lógicamente un entrenamiento del caballo del caballo que tengo ahora mismo lo debido la al viejo son pura raza árabe Abdala de cuatro años yo no creo que que lo Omar entrenar y bueno en piezas poco a poco porque además hace tiempo que no montadas y las estamos los temblores son complicados al final un caballo vas poco a poco progresando en esa resistencia nuestra capacidad hasta hace poco en noviembre pues no es una ruta de tres días rehaciendo veinte kilómetros y aguantó bastante bien bueno va a seguir todo este proceso de entrenamiento hasta asaltar perfectamente en forma en septiembre para poder partir

Voz 1363 19:10 va ir usted solo quiero decir sólo con su caballo

Voz 21 19:13 no sé si voy sólo con el caballo aunque seguramente en varias partes de la del recorrido se unirán otros jinetes sobretodo ya cuando regresemos en el Camino de Santiago y de hoy sólo yo a acabar yo lo con un vehículo de apoyo de asistencia porque esto de todos los aprovisionamientos del caballo oí cualquier inconveniente que pueda surgir con el pues tienen que estar solucionados

Voz 12 19:39 qué día sale Pablo perdón

Voz 1363 19:42 el día que sale cuáles en principio la fecha que tiene puesta

Voz 21 19:46 todas las salidas el uno de septiembre desde Alcobendas

Voz 1363 19:48 bueno septiembre Pablo decía usted que a lo mejor no no iba mucho lo que lo que quería contarnos no sabe como Le agradezco que nos haya hablado de este reto tan bonito que tiene en mente yo sí le pido que nos a acompañarle ese día que nos llame el uno de septiembre y que entre todos visible hicimos un poco dónde está usted ese primer día que nos cuente si puede al final de la jornada como leído

Voz 21 20:17 por supuesto Nazario informados plenamente incluso durante todo el recorrido también tendremos una página web de seguimiento de toda la etapa pero lógicamente están invitados a Al acto que haremos en Alcobendas el día uno de septiembre pues para para la salía desde allí

Voz 1363 20:36 hombre sería estupendo Pablo verle con el caballo por cierto como se llama el caballo

Voz 21 20:41 el caballo se llama curiosamente quieres relación con la persona que ha llamado antes por Delgado se llama Abdalá la madera

Voz 1363 20:50 pues verle como sale con Abdalá con un montón de expectativas miedos hay algún miedo lleva algo

Voz 21 20:57 hay mucho miedo hay mucho hay mucho miedo porque es es un periodo muy muy grande es mucho tiempo muy clara la enfermedad que yo tengo además es progresiva degenerativa no entonces sombra y un cierto miedo a a a que que que se haga más difícil aunque realmente cada vez que que voy montando más no voy encontrando muchísimo mejor de lo que estaba antes y yo creo que durante el viaje también eso no a muchas salas

Voz 1363 21:34 qué le dice la familia los allegados

Voz 21 21:38 bueno al principio lo toman como una locura lógicamente pero la verdad es que retoque ilusiona mucho a la gente que lo ve muy positivo y las causas por las que sea que merecen la pena tengo el apoyo de muchísima gente de muchos amigos la gente está colaborando oí bueno gente que está aportando nos todos ayudas económicas a a ayudas morales que a veces son más importantes

Voz 1363 22:09 un placer conocerle muchísimas gracias por cierto me imagino que usted lo sabe pero hoy es el Día Nacional de la esclerosis múltiple

Voz 21 22:17 sí efectivamente efectivamente son coincidencias en la vida a ver escuchar el programa hoy bueno puede pasar con todo este planteamiento

Voz 12 22:27 Pablo gracias

Voz 21 22:29 muchísimas gracias a ustedes y por supuesto que estaremos en contacto

Voz 1363 22:33 por favor la salida por favor

Voz 21 22:35 antes durante el viaje abrazo cariñoso

Voz 12 22:38 buenas noches muchísimas gracias Macarena vosotros

Voz 2 22:42 pues hasta aquí

Voz 23 22:43 esta madrugada la madrugada de Hablar por hablar que el miércoles nos encontramos mañana en la antena de la SER cuando el reloj hayan marcado de nuevo las dos la una en Canarias que tenga un bonito día

Voz 2 22:56 Hablar por hablar de Macarena Berlín y no

Voz 24 23:08 aquí

Voz 25 23:31 eh de haber estirón

Voz 24 24:13 a los que