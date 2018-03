Hablar por Hablar (01/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 a Tito como nervioso están nerviosillo presenta la idea quién es campeón del mundo junior de baloncesto medalla de bronce en el Eurobasket Herman Cain merienda eran pero creo no era como invirtió la presenta Millán Millán Millán giro con sesenta años podéis decir que soy presentarle presentarles hermano ver Mankell merienda con pitos

Voz 1363 05:08 qué tal muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí son las dos de la madrugada hay siete minutos es la una y siete en Canarias la de Juani es la angustia de una madre que no reconoce al hijo que ha criado con dedicación

Voz 16 05:22 mi asentados doce años señora ajenos y ahora dice que llevó en quién

Voz 17 05:30 de entrada es estaba esa rota gire dije bueno lo visto que no pensaba ya les sí doce de sepan hace bien porque yo hablo hablo con ella donde ya ha dicho que la mala manía que hace que desde hace ya dije yo Gaza no puedo hombre pero sería

Voz 18 05:49 bueno se vino mira yo lo he tenido no me se a todo con solo no me pesa porque lo veía actriz de quién lo hijo ahora picos

Voz 16 06:00 por el móvil hija conocido como la chica que mayor ya cinco años explica lo tiene mi ídolo afinado el acuerdo una manera a mi no me llama para nada porque no la frenada tanda a Madama se llevó la ropa en es decir el negro yo me había cogido la tarjeta de Carles bueno sesenta euros yo me suena a verlo lata aquí ese hecho yo un mío no billete no no amable lo hoy de la frialdad de los Miño te debes mal

Voz 19 06:39 lo que me ha hecho beneficios

Voz 1363 06:48 el de Pedro es el desconcierto ante el egoísmo de esos familiares que quieren quedarse con el dinero que con tanto esfuerzo ha conseguido ahorrar

Voz 19 06:56 yo me quiero debido a la verdad pues el dueño poca ayuda con la familia quiero mentir una señora para que hice lo comenta a la familia no les ha parecido bien porque en tu día a poco de morir mi señora grababa de la idea índices que lo voy a dar porque eso le pertenecía a mí

Voz 1363 07:24 claro entonces Pedro es porque es una cuestión económica no quieren que usted invierta ese dinero en ayuda pero por otro lado tampoco le ayudan a usted

Voz 20 07:32 lo hizo una ayuda que necesita la verdad es que yo

Voz 14 07:39 no yo lo entiendo como la conocida que se dedica a y lo vi yo creo que que quitar todo esta señora valga igual sugiero habilitar creyendo es la pago imputó ya está

Voz 1288 07:56 porque piensan que está muy por lo bajo

Voz 21 07:58 su trabajo sino que viene con intención de quedarse con su

Voz 13 08:01 pero siempre me apoyó hoy irme

Voz 14 08:03 picados vienen picado de que yo me dijeron que R

Voz 19 08:07 al Valencia quieren la herencia mía por ejemplo el ocho en viandas que buena fui a comer con ellos pero bueno ha cada lo brindis quisiera embargo partido un detalle decirle como regalarle Un franco de Polonia Hungría

Voz 1363 08:25 cuando estaba su mujer viva era también así la relación interesada o eran más cariñosos

Voz 19 08:31 venía a todos ya no voy cuando debía

Voz 1363 09:17 es uno de marzo empezamos

Voz 23 09:21 sí

Voz 24 09:34 no tuve que eh

Voz 8 12:05 eh veinte

novecientos cien ochocientos ya estamos atendiendo al número de teléfono lo puede marcar para Hablar por hablar para compartir el tema que quiera para hablarnos de usted de los suyos de su mundo en lo que les preocupa o de lo que le ocupa novecientos cien ochocientos tiene también una cuenta en Twitter arroba hablarporhablar tienes Morant buenas noches hola buenas noches primera propuesta de esta madrugada que por cierto es la primera del mes de marzo del dos mil dieciocho

Voz 27 15:25 bonito y muy bonito puede seis Le queremos contaron la noticia que le ha ocurrido la estudiante de la Universidad de California y es que han yagé Tir la chica protagonista estaba junto a sus compañeros de clase de Ciencias conversando sobre los diferentes tipos de grupos sanguíneos durante el debate la Luna aseguró que su grupo sanguíneo era diferente al de sus padres algo que biológicamente imposible su padre era del tipo cero y su madre del tipo A pero ella no era ni cero ni a era AVE la profesora sorprendida recomendó a su alumna mantener una conversación familiar con sus progenitores y al final la madre confesó una infidelidad que ocultó a su familia durante diecinueve años los mismos que tiene su hija al parecer la mujer mantuvo una relación con el hermano de su marido y con ello queremos preguntarle si alguna de de un secreto familiar Si guarda alguna historia de su familia tiene usted una familia particular

Voz 26 16:22 historias de familia secretos de familia como a su familia la quiere presentar un novecientos cien ochocientos para contárnoslo en directo puede también hacerlo en segundos e incluso minutos enviando en una nota de voz un audio al Whatsapp del programa al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco il la cuenta en Twitter la arroba a Hablar por hablar saludamos a Pokémon a Pozo a Cuca Loli gracias también a Belinda noche a Bandolera a Pedro Sánchez a Bailey

Voz 28 17:03 gracias a él

Voz 26 17:04 por Santana

Voz 28 17:05 a Marisol García

Voz 28 17:45 es el número de teléfono que ha marcado Carmen desde Zamora

Voz 1288 17:48 las noches Carmen

Voz 30 17:51 de ellos ubicar no es si ha sido un tiempo que conoció señor la relación esto a Telefónica yo unos cuantos años la pregunta era yo estoy muy ilusionada esas más verdad mi pregunta es si yo soy el juguete un entretenimiento o existe algo de eso lo que quería saber

Voz 26 18:21 eso se lo ha preguntado usted a él

Voz 13 18:24 sí que contestar cola

Voz 1288 18:28 qué le ha contestado cuando usted le ha hecho la misma pregunta

Voz 30 18:31 pues hombre al que estaba muy enamorada aunque ve me tiene muchísimo que todo pero yo tengo desconfianza esa es la Rami

Voz 1288 18:42 de que desconfía usted qué es lo que le preocupa o le hace sospechar que

Voz 30 18:48 pudieran teniéndose no yo lo que más me preocupa es la la lo que yo tengo bastantes más años que él y entonces me preocupa mucho que eso pueda fallar

Voz 1288 19:09 cuánto diferencia hay de todo

Voz 13 19:11 tras años

Voz 30 19:13 Mayor yo que él

Voz 1288 19:17 usted nota esa diferencia de edad en las conversaciones

Voz 30 19:20 no no porque la verdad sea dicha que yo vamos me siento hoy estoy muy en la actualidad estoy muy muy muy bien me parece a mí que si estoy muy muy muy activo muy muy muy no sé que soy una persona muy actual íbamos yo por mí desde luego no pero me dan ninguna lesión que aparte de todo esto que yo cuento tiene a alguien que le mal mete no le aconseja Millán

Voz 13 19:58 sobre mí que hace pensar eso algún comentario

Voz 30 20:05 no pero pero notó yo yo es que soy un poco

Voz 13 20:10 es usted

Voz 1288 20:11 intuitiva

Voz 30 20:12 si no que ha habido en este medio tiempo ha habido contrariedades ya es si han venido siempre justificadas por esa persona

Voz 13 20:26 bueno eso amigo es un amigo

Voz 1288 20:32 Carmen cuánto tiempo llevan con esta relación telefónica

Voz 30 20:36 pues igual cuatro meses oceánico

Voz 1288 20:40 no se conocen en persona me ha dicho usted

Voz 30 20:43 sí sí sí sí nos conocimos muy pocos días hace un año pero después pues ha sido todo por teléfono

Voz 1288 20:55 pues que les impide verse sí que es lo que les impide ustedes verse

Voz 30 21:09 lo aciertan no es que me nunca yo yo estoy muy ilusionada claro ellos y entonces como que tengo una desconfianza de Amine me me me me hace pensar mi edad otra cosa no

Voz 1288 21:29 por qué no se han visto en persona después de después de conocerse

Voz 30 21:32 pues ponen a ya le digo que ha intervenido siempre el amigo y siempre ha habido una contrariedad cuenta

Voz 13 21:38 dijo perviven en la misma ciudad nunca lo vamos a muchas falta

Voz 1288 21:43 para eso también impide que bueno que se puedan tomar café

Voz 30 21:46 yo creo que una de las cosas también va porque va de infantil es larga

Voz 1288 21:56 y hablan de planes de futuro de verse

Voz 30 22:00 pues es que esa ilusión tan grande a ver cuándo nos vemos si tal vi yo creo que yo me pongo demasiado en en en en en mi exige recibo pero no lo suficiente

Voz 1288 22:18 qué echa de menos por ejemplo Carme

Voz 30 22:21 pues ese compromiso que puede haber entre dos personas que si yo digo voy a ir a verle concretamente siempre y alguna pelea entonces lo va no no va incluso en una ocasión estuve muy cerca no muy cerca de su ciudad como estaba el amigo no pero destaca Payá te no no siempre sentó entonces a mí eso

Voz 13 22:50 pues la después la dejó usted plantado usted llegó a ir

Voz 30 22:56 sí sí sí no fue claro me lo compran tabaco

Voz 1288 23:06 me está usted diciendo algo del amigo Carmen en la interrumpido con la pregunta

Voz 30 23:12 pues que el amigo leal forme entonces ante el amigo nadie y me da la impresión no lo dice porque lo amigo debía dejar mi amigo tengo que el amigo es el que el lema admiten porque me angulas con una señora mayor que tal que cual me da a mí la intensidad

Voz 13 23:35 se lo ha comentado sí pero no lo oculta

Voz 30 23:41 en esas se halla en I'll no puedo llegar porque siempre se calla que no que no lo máximo que dice no

Voz 1288 23:58 él hace planes de futuro sugiere ir a verla a usted se conforma con lo que tienen

Voz 30 24:05 quemábamos tiempo crecí pero resulta que a mí no me deja ir a verle pone pegas pero él venir siempre han el fondo Souto ha querido venir a yo no querido no quiere tener una edad y ahora en este momento parece ser que vueltita vuelto otra vez al decir que si este mes viene pero yo no sé confío tengo que hiciera conciliar pero no

Voz 1288 24:45 Carmen a ver qué le dicen los oyentes a ver si alguien ha vivido una historia que de alguna manera se parezca hay que a usted le dice algo le responde alguna de las preguntas Carmen gracias por la confianza gracias por avería

Voz 13 25:00 todo el programa vale gracias con buenas noches buena

Voz 26 25:10 una relación telefónica que dura ya cuatro meses trece años de diferencia

Voz 12 25:16 ella mayor que él teme Carmen

Voz 26 25:23 que sólo sea un entretenimiento

Voz 24 25:29 su muy lindo eh eh

Voz 13 26:02 ni Juana buenas noches hola buenas noches Macarena desde Palma a ver claro

Voz 31 26:10 sí se prepara una gran felicidad vuestro programa

Voz 13 26:15 sí fantástico lo siento que esta noche

Voz 31 26:18 desean poquito triste pero bueno es lo que tengo que contar porque ya no puedo más

Voz 13 26:25 no se preocupe para eso estamos muchísimas gracias Macarena

Voz 31 26:30 bueno mira me pasa lo siguiente el día veintidós de enero mi hermana me llamó y me dice mira que me ha pasado ordenados sangre Evo pues venga voy a recoger Te vamos para dos Pita vamos allí les Dierón una analítica la orina salía infección le dieron un antibiótico que le dio mucha diarrea porque ya es alérgica pero bueno no era han no era penicilina era otra cosa pero también le dio

Voz 13 27:11 bueno no no consume de quedamos en el detalle Juana cuente bueno entonces

Voz 31 27:18 tuvimos que volver otra vez porque sangraba sangraba no para de del día veintidós de enero entonces ahora ya por último le hicieron una copia L han detectado un tumor maligno entonces pues claro la mandan operatorio la analítica tarda tarde doce días la tesis pero tenemos que ir el día ocho y luego en lista de espera entonces yo digo como se puedan a ver si las redes me puede decir Si una persona que está así puede estar tanto tiempo

Voz 1288 28:11 de Juana

Voz 31 28:12 porque puede conllevar a una anemia también quería decir lo que está pasando aquí en Palma que ese no van irse nos han ido médico buenos por el simple hecho de que no hablan catalán osea que con la lengua puede salvar vidas yo creo que no van bien equivocados o sea que lo mejor médicos se no van porque no hablan catalán esto es vergonzoso lo tienen que saber esto se tiene que saber porque yo no me explico lo que está pasando yo yo no me lo explico Macarena

Voz 26 28:58 Juana ella se encuentra bien

Voz 31 29:00 no no se encuentra bien ella se cansa mucho

Voz 30 29:04 eh se marea

Voz 31 29:06 hemos ido a urgencias cuatro veces porque volvimos a ir otra vez bueno de puede hacerle la asisto copia no lo hemos dado todo Trabelsi una analítica perdone que que estoy muy nerviosa

Voz 1288 29:25 no se preocupe más carne en lo está haciendo muy bien

Voz 31 29:29 entonces nada yo preguntaba una clínica privada de me pusieron tanto tanto claro nosotros no podemos nosotros no podemos yo digo

Voz 30 29:43 qué pasa aquí

Voz 31 29:46 porque a mí me operaron desde Gilda pero no era maligno ella ha tenido peor suerte que yo entonces yo en un mes lo tuvo de todo analítica anestesista y operación

Voz 20 30:00 todo enorme

Voz 30 30:03 salí ella ante eso tiró de Nerón

Voz 31 30:10 estas a a veintinueve de febrero

Voz 30 30:14 bueno a uno allá

Voz 31 30:17 entonces había no no a mí me ha ido al anestesista de luego después de la N

Voz 30 30:22 necesita la vida

Voz 31 30:32 a ver si en la red de me pueden aconsejan no

Voz 1288 30:34 si alguien

Voz 31 30:37 se llama Macarena

Voz 13 30:39 a dar respuesta

Voz 31 30:41 no se nos sentimos tan impotente de un deber el así

Voz 30 30:46 eh

Voz 31 30:47 es un continuo continuo cada vez que contiene no contiene no

Voz 20 30:53 esto no hay derecho eh

Voz 1288 30:57 bueno a ver si alguien sabe algo a ver si se puede agilizar au más versiones

Voz 31 31:01 es sí

Voz 1288 31:03 en hacer alguna aportación que nos ayude Juana muchísimas gracias

Voz 13 31:07 yo estoy verdad ojalá que que quede

Voz 1288 31:10 todos sólo en un mal sueño como

Voz 13 31:12 sí sí por favor haga lo nada yo te llamaré yo tengo

Voz 31 31:16 no soy positiva de tengo confianza que todos

Voz 13 31:19 todo va bien gracias un abrazo muy cariñoso

Voz 20 32:32 a ver yo esta señora les diría que tengan mucho cuidado porque a ver es que ahora por las redes de me está yo soy viuda yo no tenía ganas de estar con nadie ni mucho menos

Voz 1288 32:49 María se refiere usted a Carmen de Zamora con la que me he abierto la madrugada

Voz 20 32:53 y entonces yo decía que no que cómo me globales

Voz 1288 32:57 sí

Voz 20 32:58 pero después han tasado las cartas atmósferas cartas deben de tener la ría de de cómo decir que que ya las tienen empresas para todos

Voz 13 33:10 porque todos acaban diciendo lo mismo

Voz 20 33:13 y entonces hasta que acabó iba a venir pero resulta que se lo puso mi padre no pudo venir después necesita dar a era un anticuario fue mi hija busco pero no venía a la tienda este esquema tengo puesta pero yo ya no me fiaba y entonces me dice que necesita dinero para las medicinas su padre allí pero vamos a ver es que no lleva este dinero si tienes tarjeta del banco en cualquier sitio lo puedes decir al sacar dijeron mira yo no te puedo ayudar lo siento mucho ir porque vas a dejar morir una persona algo a porque él no me hablaba él hablaba en inglés lo que pasa que le llegaba traducido entonces empeñado en que le mandaba dinero acabé cortando yo a corto ya está después todavía me apareció con otro nombre y dije yo o sea él mismo y entonces no no no le di la amistad pero resulta que es una a la otra señora de Avilés pasó también lo vaya también daría lo mismo con ella decía que estaba muy ilusionada hablar pero yo entonces cogí la llamé por teléfono y le dije mira no me conoces Diego pero es que se cómo actúa esta gente es el mismo digo porque el nombre me lo melodía de golf del mismo de hoy te va a pedir dinero a ella le dijo que tenía una hija que era que no tenía para darle de comer a la hija cuando había estado de vacaciones para los redondo y que se inventan cada historia que para que ellos te van a sacar dinero

Voz 1288 35:19 María en qué país estaba el suyo el que le pidió amistad con el que estuvo un tiempo intercambiando

Voz 20 35:25 en Inglaterra en no veas qué casa tenía de la casa Si no veas pero que no debe ser ni de él me entiendes pero que no inquietó de si si él todos los días me llamaba y me quedé le llamó por teléfono le llamaba por teléfono cuando no me escribía a bueno aquello para hacer testamento todo lo que me decía hoy por cierto parece que que los creíble con los quien le es que a alguien pero no lo sentía yo no no sé cómo explicarme cómo como si fuera eso una tarta para unos cuantos lo mismo que me decía a mí les decía la otra porque cuando hable con ella lo diez decido dice bueno yo de momento no me no me pidió dinero Jaio no tardara dicho y hecho regida de hecho los últimos admira pero qué ideas pues había estado como tratamiento te ya sabía venir vía venía tasa también pero esa no era de aquí está la conoció o lo avisó está otra la Avilés pero que ahora hay mucho y entonces no les importa que estés Gordy ETA no les importa mayor no no hay Roux que tienen oye a todos se les murió la mujer todos están viudos todos a la mujer sí sí sí era era mala suerte tienen allí lo es que Mena no no pudo remediar lo voy a llamar la señora está atenta ni un duro que sí pido ni un duro porque es a lo que vienen a sacar dinero deben pensar que las españolas son unos total

Voz 13 37:23 me pregunto y me pregunto si Buster mucha decepción

Voz 20 37:29 a ver decepción yo no estaba ilusionada con él yo simplemente yo le decía que no que yo tuve un marido muy bueno si yo no no necesito yo con la familia que tengo ya tengo bastante yo no necesito ningún hombre yo como amigo lo que quieras para mí iba a venir a Gijón iba alquilar un hotel todo todavía estoy esperando eh o sea que al decirle que no había dinero ya oye la cosas portó

Voz 1288 38:02 ya

Voz 20 38:03 después le decía a la otra es que yo era una mujer mala porque eso era todo mentira ya luz de alma cuando a una carta que leyó el mensaje que el leí yo lo cual que la de ella era la misma es que se dedican a eso hace puede arañar alguno lo engaña si si yo era la más que vaya a mi país yo te lo eso sí caracoles y entonces como que no a mí ahora me salió así porque cuando veo que nunca ya ves que nunca puede venir siempre pasa algo deja uno de esos

Voz 13 38:57 María ahí por lo que estoy escuchando a usted se le han quitado las ganas de conocer a más gente destaque

Voz 20 39:04 no saber mirar que nunca amistad a hombres porque él no no no rodó hoy porque no quiero no necesito nada no busco nada para veces te piden amistad yo ya descartó pero vamos yo no veía me está nadie o porque no porque lo primero porque yo no necesito ningún hombre yo con lo que tuve pues tuve bastante tu marido muy bueno como que no es que no para además de encima cuando te das cuenta que CBP cómo te lo cortaría en donde si te decepciona porque dices tú eres yo estoy diciendo la que como amigo que como amigo y ahora como ahora me pide dinero irás pues es que nunca podía venir siempre se lo harán pues puedan volar ahí a la pasada iguala a ella dice un amigo siete son una panda de ellos igual que bueno yo creo yo cuando hablaba con él yo veía que era él porque a veces no son ni la fotografía que ponen entiende a esta también a la de Avilés la hablaba uno que tenía un hijo también era mi hubo por Dios cada suerte entonces también acabó pidiéndole dinero dejó y entonces ella claro ya dice a la otro igual porque es así le gusta mantener a mí me vaya a tener amistad pero ya va llevando otras cuatro REA que María pues gracias

Voz 13 40:51 es por este primero no

Voz 20 40:54 lo tuvo claro vaya por Dios de el bolso no

Voz 13 41:02 vivos del bolso ajeno María muchísimas gracias gracias por este aviso a las cosas

Voz 20 41:07 es Parri le que no le pida ni un euro y que no le hables si tiene o no tiene está con ella alguien lo está porque un mejor porque son una panda de sinvergüenzas

Voz 13 41:26 luego gracias a Dios pronto

Voz 1288 41:29 María lo he dicho muchísimas gracias sí que descanse usted

Voz 20 41:32 igualmente gracias por el programa que me gusta muchísimo ya llevo muchos años escuchando lo amable vale adiós reconocimiento del programa

Voz 1288 43:43 idea Asturias os vamos a Galicia buenas noches María

Voz 30 43:48 hola hola muchísimas gracias por llamar

Voz 36 43:52 hola me alegro mucho de hablar contigo

Voz 1288 43:54 igualmente

Voz 36 43:55 os saludo para batir para todo su equipo para todo lo suyo y yo lo que quería era comentar sobre la señora extra de de Palma Carmen creo que se llama

Voz 1288 44:06 si no Juana de Palma Juana Juana

Voz 36 44:09 perdón pues es que claro yo no trabajo de un hospital dos años ahora ya estoy jubilado sí claro tenemos también los pacientes que indagar y buscar sino no lo ponen un poco fácil entonces yo te diría que acudir a urgencias con su hermana y una vez en urgencias y la rinitis y le dice o no guste váyase a casa que ella la llama haremos ya que pida hablar con el jefe ese día el jefe de urgencias se bajó quién es un buen agujas que bajo su responsabilidad te a llevar a casa pero ellos tienen que decir mal esa hoja porque yo no están en condiciones de esa persona por todo lo que ha comentado esa persona no está en condiciones de estar como Zara esa es eso es un camino a seguir es que creo que es el que le den de para que con el fin de que no salga del hospital

Voz 1288 45:17 sí

Voz 36 45:18 luego hay otro camino que es ir a Administración ya a hablar con dirección me di hablar con el director médico del hospital y exponerle el caso de sus hermanos yo creo que como una de de esas los versiones tienen tienen que hace recaer si pues si eso es lo que yo haría lo primero lo de urgencias si allí se niegan a afirmar como queda la responsabilidad del médico que la tienda o del jefe de día si no lo hacen pues entonces que acuda a dirección me dice venga la secretaria de director médico y entonces claro tienen que recibir expiren hora para hablar con él y esos son los pasos que pudiese yo creo que es un poco adelantar y no puedes hacer

Voz 20 46:20 muy sana

Voz 36 46:22 les sino humano es que eso no puede ser

Voz 1288 46:25 la pobrecito debe estar pasando unos días fatales

Voz 36 46:30 eso no es humano yo yo no lo primero popularmente Kundera es que trabajar en un hospital vivir cosas que hubiera que que te vas a casa que dices pero cómo se puede hacer esto Colunga con pacientes habré hecho hay muchos pacientes que es muy mal los me lo casa porque no hay camas

Voz 1288 46:52 claro por cualquier circunstancia

Voz 36 46:55 porque el me dijo médico dice que lo dice que no en fin no voy a extender hombre en cosas porque

Voz 1288 47:02 mira María Porto ella comenta ha hablado usted en pasado ya no trabajan en el hospital

Voz 36 47:07 no habrá Llanos y ahora ella soy más mayor yo ya estoy jubilada

Voz 1288 47:11 esta jubilada y cuántos años de profesión

Voz 36 47:14 bueno pero yo no he sido a ellos sido auxiliar

Voz 1288 47:16 yo no me dijo mi enfermera

Voz 36 47:19 pero claro al estar trabajando allí tú ves lo que

Voz 1288 47:22 no no claro y el consejo que ha dado desde luego tiene pinta de ser lo más eficaz

Voz 36 47:27 es es que digo porque se lo digo porque mire yo ha cuando ha habido algún caso de esos de injusticias pues yo sí he estado cerca hay habido escuchar yo he salido detrás de de alguna persona incite exactamente lo que estoy haciendo porque Jean es que como me parece tan inhumano y luego la mayor satisfacción es que han venido hombre claro llegó el caso que he podido ver podido darles esa pequeña solución no pero tú sabes la satisfación que ya de mí eso algunas personas y me han dicho hay muchas gracias tiene un tiro que hacerte un regalo yo por favor no no no yo yo lo de estupor regalo es que es que no puedo ver esas cosas esas injusticias y luego en caso de una señora que ellos salí a almorzar y había una señora que está en la puerta del hospital llorando desconsolada yo claro dónde hacer qué qué ocurre señora Pezzi que y había fallecido algún familiar allí igual me dijo es su hija la tenía de estar ingresada claro tienen normalmente hay dos camas en el Hospital entonces dijo que su hija ida para una operación City de habían puesto a una chica que seguramente pues no sé si da mucho miedo o lo que es vida lo que son esas cosas si esa chica pues no estaban muy muy fría y luego había tenido como un brote como si fuera un un sarampión no salmonela algo así entonces la habían puesto una separación para que no hubiera específica pero según ella oyó comentar que procuran no tocar nada que a ella por por posible contagio Carola señores estar desesperada dice yo entro aquí con mi hija para una operación de chiíes y a ver si ahora que a lo mejor no pero oye siempre tienes miedo hospital hay muchas bacterias por eso muchas personas se quejan que ciego de ahí es que nos mandan a casa rápido

Voz 1288 49:55 sí allí lo único que se coge

Voz 36 49:58 pues no es nada con móviles infectado que es de todos no es pues bueno pues entonces esta señora yo les dije pues mire cómo era por la mañana era horario de oficinas dirige suba usted y hable con el director hablé con el director médico casualmente a los cuatro días pues se culpa donde que tengo yo costumbre que que salía almorzar la señora está alguna pues bueno sí muchísima es muy de agradecer ya era vez ida estoy porque él explicado todo esto al director médico dice ella automáticamente a mi hija enseguida la entregarlas hacían entonces claro muchas personas pues no lo saben

Voz 1288 50:49 aquí parece a veces que no podemos hacer nada es siempre se puede hacer algo más María muchísimas gracias por esta llamada de verdad tan generosa

Voz 36 50:57 pues yo de verdad es que claro yo pienso que lo más importante es la humanidad la empatía y si puedes hacer algo por la otra persona es lo más maravilloso del mundo es la mayor satisfacción

Voz 1288 51:10 gracias María gracias por llamar

Voz 36 51:14 gracias en la careciendo por tu programa El estupor

Voz 1288 51:16 pero buenas noches

Voz 38 51:20 es la

Voz 39 51:28 no perro y nada y es además veremos de polvo Vieri y bien a las tanto a Lux pero Yolanda buenas noches

Voz 1288 51:48 desde Ourense adelante lo escuchamos

Voz 37 51:51 el primero a Pedro porque bueno tú escuchando el programa sabes bueno a Pedro que los sobrinos si todo lo que tengo ahí detrás que la después me encantado con la señora esta que acaba de hablar es una bella persona es cómo teníamos que hacer todo sabes por los mayores porque me di cuenta tipo si tienes que coger y tener algo que lo tiene que ser estos programas tienen que algo como es que a usada no T I te saltas respeto

Voz 1288 52:31 no perdón yo lo es que es que no lo entiendo discúlpeme no que no que no estoy entendiendo lo que me dice disculpe

Voz 37 52:41 se refiere usted todo María sobre si a la señora Haidar que bueno soy la bella persona en todos los aspectos igual no ha hecho de menos sanguínea Gabilondo hay Yerma Sierra echo de menos todo lo que es las sedante sabes muchísimas cosas en cuando luchaba por principios valores todo bueno te voy a hablar de lo que venía a hablar de la serie adelante Yolanda si se a no se sabe si lo que venía hablar

Voz 1288 53:20 no no yo nunca lo sé Yolanda a mí me dicen el nombre y el lugar desde el que llaman usted hable que nosotros lo escuchamos

Voz 37 53:29 de él se pero bueno lo que es el narco saber lo que era en Galicia todo los a las que un libro prohibido bueno

Voz 26 53:45 la serie de televisión que hoy se ha estrenado y que está basada en el libro

Voz 1288 53:48 Fariña de eso quería hablar usted muy bien

Voz 37 53:54 qué piensas del libro no lo hizo

Voz 1288 53:57 sí lo leído Yolanda en usted cuenten los normalmente las preguntas las hago yo

Voz 37 54:05 normalmente en yo te escuchen escucho y a veces tampoco contesta voló mira tengo contar aquí en Galicia es sólo supimos sean siempre tuvimos un dictador Franco tuvimos a Fianna y tuvimos a Rajoy que lo tenemos ya Feijóo sabes quién es no saber son todo lo que te hable en ese momento entonan no hijo fue un barco con un arco claro quién cante se dio la necesito siempre digo que si me a nada

Voz 1288 54:57 Yolanda cuando la escuchen Lev aún aulas preguntas pero primero tengo que escucharla

Voz 37 55:02 al pusiera cejó estuvo en un barco con a quién Alicia es el que tuvimos dictadores yo admiro a la gente como ya lo dice que la serie no sale nada está Garzón comida el debate lo que va no es pues una estirada de clowns que no sé qué me me da igual lo demás escalando señora que sus hijos vivieron pero murieron muchos en el camino están hablando de la heroína que no es igual pero la cocaína las drogas mucho no entiendo estoy Camelot

Voz 1288 55:52 entonces le ha gustado o no le ha gustado

Voz 37 55:54 sí a mí el debate nada el debate Sant Boi es un montaje tono totalmente montajes para vender un montaje para el montaje el que él nos olvidamos de todo de mayores de pues mira mira lo mejor de todo cuando hablo la del deseo de flores los decida que decida Pedra por lo sigue en el puerto de lo sabes cuando se metió en plena mira también se de homosexuales suele ir si la misma enfermedad

Voz 1363 56:34 contacto sexual también por por sangre son las dos días de de transmisión es decir contacto sexual cuando bueno Yolanda es que nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias Yolanda por llamar vamos a hacer una pausa son casi las tres las dos en Canarias ilegal