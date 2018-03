Hablar por Hablar (01/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1363 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1363 03:04 por por hablar tres de la madrugada de diez minutos dos y diez en Canarias el número de teléfono suena desde Murcia

Voz 7 03:11 hola Ana María buenas noches muchas gracias por llamar las contigo Feriz igualmente que yo comer por tres hacer

Voz 1468 03:25 Ana María tenemos problemas con la cobertura

Voz 7 03:28 a ver vamos a ver a ver es

Voz 1468 03:31 usted que conoce su casa eso usted que conoce su casa seguro que sabe un punto donde se escucha mejor

Voz 8 03:37 vamos a ver cómo está ahí ahí está

Voz 1468 03:39 en esta usted cómoda ahí

Voz 8 03:41 sí estoy apoyado en el radiador horas en torno a mí trasferir

Voz 1468 03:45 pues entonces desencadena nombraría no

Voz 8 03:47 junto a una venta Lina

Voz 7 03:50 estupendo Ana María

Voz 8 03:52 sí me encantan yo estoy a gusto ahora sí que calentando mientras Severin en dos vale a ver si nos cuello del Liceo sí ahora sí

Voz 1468 04:06 ahora es la escuchamos Ana María cuando quiera que nos cuenta adelante

Voz 8 04:10 bueno pues Cio realice un curso en septiembre de hace año y medio no de este pasado año sino del otro

Voz 9 04:20 comen

Voz 8 04:21 sí pues el significado de las tiradas en la Escartín cartillas los ritual al eso siempre magia blanca yo no invocó malos Espí Poor's ni demonios no yo siempre magia blanca para mí lo sea arriba son los mejores vale pues yo soy magia blanca siempre y practicó rituales de magia blanca el luego la otra parte del tarot si significado yo no mastica de nombre significa donó más indicada de donde provienen

Voz 7 04:54 interesante

Voz 8 04:57 la vivencia medio hombre por último consejera la psicología pues mira no es que yo sea psicóloga sino consejera

Voz 7 05:07 viven te consejera

Voz 8 05:10 bueno pues hay una parte del curso que incluye Psicología aunque para todo el desarrollo sexual intelectual humano pues todo esto la ética todo para aconsejar a mis consulta antes cuando me telefonea oye pues mira te va esta pareja no te conviene pues las hecho esto con tu pareja china déjale empresas bueno lo que sea Si bueno mini que es Ainhoa ah y no ha yo me llamo Ana María aunque bueno pues por privacidad de la empresa dicen bueno busca de un hombre y yo digo bueno pues nada yo por mis sobrinas vale pues Alba y no hacerle ni nada ni idea la herida está cogido ya eh digo tengo nombres favoritos Emmys primas Lee Diarra que el tema no

Voz 1468 06:03 el bonito

Voz 8 06:04 sí me encantan albina mi sobrina Albal Balbina

Voz 10 06:07 sí

Voz 8 06:08 bueno pues a ver si digo hoy aparte puesto que se Marta Laura Diana bueno vamos a ver si Marte está acogido y si no está acogido Marta ponemos tal

Voz 1468 06:19 esta ha cogido

Voz 8 06:21 hay Lucía mi coordinadora Lucía me dice digo y Lucía me encanta dice gracias aunque ya lucía esto yo y hay otra consejera otra evidente llamada Lucía dice entonces corazón te llamas Ainhoa me lo envío mediante SMS digo no oigo mi sobrino menos quién ahora tiene Teresa Nine esa no va oigo si nada yo veo me pongo Ainhoa la pues una compañera Ainhoa pero es que espérate Macarena de estuve telefoneado a muchos Center Kors de tarot a los corsés ante el DS

Voz 1468 06:57 para poder pasar ahora a trabajar a trabajar quiéreme

Voz 8 07:03 visto de ayer este trabajo que tengo ahora que me he visto me ha costado lo mío se realiza Alyssa Galván el otro y el otro en los dos total que me telefoneó anoche telefonea un call center desconocido

Voz 1468 07:20 entonces entiendo Ana María que en este momento está usted trabajando sí ha interrumpido me imagino su actividad para llamar al programa

Voz 8 07:28 sí sí yo ahora mira yo tengo mi horario de ocho de la noche a cuatro de la madre hija bueno pues hay un horario en el que no me pasan llamadas para fastidiar me centra Lina cree que llora o alto mi turno hasta las cuatro creen que yo pues pesan de llamarme otra la noche cesaron a la una de la noche

Voz 7 07:49 pero oye

Voz 8 07:51 para fastidiar micro o Carme Duch charló con mi coordinadoras quiénes son tres

Voz 7 07:57 Lucía de veintiséis Christine

Voz 1468 08:00 Ana María Nélida usted nombres no ya sí mantiene su puesto laboral le parece

Voz 8 08:05 no pero vamos a vernos y Lucía es que bueno hayas duele

Voz 1468 08:09 ya María pero no pero vamos a hacer vamos a ser prudentes le parece se busca no estoy más directa que no se busca usted una complicación de acuerdo Ana María cuánto tiempo lleva trabajando en este en este call center

Voz 8 08:23 desde noviembre sin señorías este año pasado día de sopetón otra mañana cuando yo Telephone en la noche anterior irme telefonía yo no lo espera allí había y me telefonea Lucia otro día y me dice Ana María por favor eres tú digo

Voz 7 08:41 sí en salas hoy y media de la mañana

Voz 8 08:43 sí se puede saber por favor no es indecente pues sus Lucía digo bueno pues muy bien Lucía encantadísima de dice mira bonos que telefonear Tea un call center de tarot central y no te tomo tus datos y ver que yo pues sí pero vamos a ver es que yo anoche dio me dormí yo que sé me confundir pues no si mañana mismo a trabajar eh mira te voy a hacer la entrevista me paso la entrevista yo no me lo creía es que yo no aspiraba yo pensaba que me iban a hacer guardar cola no precisará derrotistas en ese momento bueno Telefónica Un día verse call center y otro día me lo habéis han no me lo creía ni yo Lucía Yeste lo sabe nada que él

Voz 1468 09:37 no gracias Ana María pero hay una cosa que no entiendo hizo usted del curso en verano

Voz 8 09:43 sí desde septiembre de hace año y medio por el cual me Abalo hasta Pepa

Voz 7 09:48 sado julio del año pasado días más así me filme

Voz 1468 09:52 Ana María como una persona decide de de repente el momento de su vida a hacer un curso de evidencia hoy yo tenía usted inquietudes ya tenía alguna sensibilidad es algo que estaba entre sus planes lo de hacer este curso os surgido de pronto

Voz 8 10:07 no no que me surgió sino un paulatinamente como ya como hay trabajos que me gustan de manejar un ordenador responder un teléfono yo todo lo que sea como telefonista o como ordenador me gustaba y todo lo que fuese mercadeo marketing hay bueno pues eso que sea como conserje de abrir una puerta atender un teléfono sin pues bueno yo me gusta que me telefoneen me gusta charlar me encanta la labia como Kiko Veneno como comentaba Kiko Veneno el cantante la labia la la voz de honor nunca fueron hizo

Voz 7 10:44 nunca o nunca hizo no

Voz 1468 10:49 bonita que nunca se queda afónica

Voz 7 10:51 nunca son hizo sospecho menos me encanta cantar charlar

Voz 8 10:58 bueno pues mira se han quejado más una vez que yo canto de que yo Cal consulta antes a veces yo canto

Voz 7 11:06 cuando Fidel hizo con ello

Voz 1468 11:09 Carlos María que se quejan de que usted cante pero qué alegría no

Voz 8 11:13 no no no pero vamos a ver mis coordinadoras de una de ellas que nadie me que a tenor de la mayor hasta mayor de mis coordinadora es peor pues me Telefónica hace porque tanto dice mira se han quejado de que tú cantes a los clientela ciento era lindo no está a gusto me que tu cantes a los clientes te digo te vamos a ver yo fui delito con un cliente no puedo cantar una canción

Voz 1468 11:35 no que cambió les ha encantado Ana María

Voz 8 11:37 pues vamos a ver una de las veces me telefonea para un tema sentimental por ejemplo no que es la pregunta que qué más fórmulas sobre temas sentimental vale pues es una dice bueno hablemos sobre amoríos a liado hemos Cela una vez más la primera ahí que nos hicieron

Voz 7 12:00 si tiene usted una voz preciosa no pero vamos a ver pero se produjo nunca clientes claro no salga María

Voz 1468 12:07 se queja eso iba a decir que imagínense que hablamos con un problema y se pone a cantar

Voz 8 12:13 sí pero ahí cuando el clientes nuevo site es que el cliente hasta que no fidelizar un con sus tanques no puedes cantar una canción pero aunque le apetece cantar me gusta estar Si y entonces pues se han quejado más de una vez de que yo soy muy divertida y yo soy muy buena derrotista aunque no tengo capacidad misma opción de ser sí quería entonces pues mis coordinadoras lo que retransmiten en ellos manos retransmiten a mí me lo radio me lo retransmiten a mí telefónicamente entonces pues trina ya es peor bueno ya me tienen una rabia también a mí la mayor Davis coordinadora tengo tres si Lucía es mi favorita Lucía o dormida hoy coordinadora más directa lobos Sandra quién bascula Sandra bascula entre Lucía Cristina de de bondadosa de comprensiva y si entonces Sandra bascula la de treinta y tres entonces lucía tiene veintiseis es muy coordinadora más directa que me realizo mi entrevista laboral pan hasta Vivienne centra Alina me fastidia no me envían con sol Tina de es de cierta ahora de la madre u yo cada vez que me telefonea cuando es la aún la más o menos digo mira llegar hasta ahora era recordaros que mi turno finalizan las cuatro llegas baile de paso bis abierta dale en vista diez minutos ochocientos seis misa de ello vale yo también recordaros que mi turno finaliza a las cuatro no me impone envían cónsul Pina pues a partir de la una de las

Voz 7 13:58 sí yo aguanto hasta las cuatro

Voz 8 14:02 a mí que nunca olvidan que descanse que yo puedo aguantar mi turno perfectamente y hasta las cuatro por ahí eso por una parte importante de central lindan

Voz 7 14:12 ya digna

Voz 8 14:14 Nador France-Presse in puntuales totales vida cuando tienen que pagarme es cuando más pretextos me imponen me di me va la semana pasada Lucía Pérez telefonía dice mañana a las cinco te llamo

Voz 7 14:30 no me telefoneó las Sandra mañana bueno no lo sé

Voz 8 14:35 sí perdón Lucía es la más tiempo

Voz 7 14:37 todo va conmigo las demás están de de repuesto de prostitutas Lucía vale pues dice Lucia eh mañana cinco

Voz 8 14:50 bueno pues luego fueran hacia el Carnaval

Voz 7 14:52 los Androides estaba Sandra la de Medio qué sucedió

Voz 8 14:58 pues que no me ingresaron el dinero que tenían que ingresar menos yo telefoneó me respondió Cristina la peor dice no para nada innovando podemos hacer que nada lo siento mañana lunes digo vamos a ver Lucia me ha contado que me telefoneó a las cinco que tenía al ingreso que dice que a todos disfrutando disfrutando carnaval de Ourense y estamos es trataban no podemos hacer nada Ainhoa tranquila tranquila tranquila y me colgó luego me telefoneó luce y a las seis y veinte que ya me había ingresado mi dinero digo fría hemos quedado a las cinco Clarín hacemos dice pero bueno me hace ilusión y bueno yo con qué es pero es mi llamada me conformo no porque yo aquí tenemos familia tenemos y por cierto si tiene hijos se

Voz 7 15:52 las tres son dos hermanas

Voz 8 15:55 a voy

Voz 7 15:57 son dos hermanas Andre Cristina son hermanitas

Voz 8 16:00 día Armesto es la Cunit la esposa de leer de los hermanos

Voz 1468 16:06 ya

Voz 8 16:07 si no pues mira Lucía es la algún y no es menor la Kun mi esposa de el hermano de esa Cristina

Voz 1468 16:14 bueno está bien tampoco la Ser tenemos a ver Ana María volvamos al tema entonces entonces estoy pensando que es usted muy nocturna está usted muy despierta hasta ahora va

Voz 7 16:23 viendo el horario sí siempre lo he sido

Voz 8 16:26 exacto yo siempre voy nada bueno cuando ahí bueno no en un principio he yo solicité a Lucía que he quería eh dice bueno pero un descansito te viene mejor por la no sé pues la mañana está muy bien mita muelle Nina ya son gallegas sobre ya son a seguir pues se igual que yo digo cocina o Così no vaya a Ignasi hice Lucia esta mañana muy de niña muy bien pero pero bueno porque pues trabaje en noviembre mi comienzo el once de noviembre de siete de la mañana tres de la tarde y cuando pase a la madro fue en diciembre hasta ahora de ocho de la noche a cuatro de la madre y tan gustosa de ayudarles y atenderles buenas noches hoy Ainhoa trabajo mi turno de cuatro de ocho de la noche a cuatro de la madro encantadísima de ayudarles y atenderles tan gustosa eh bueno pues si yo eso lo se lo Amis consulta antes cuando bueno no da a veces es canto a veces no según si viene al caso el tema así yo no voy a cantar una canción así a mí albedrío

Voz 1468 17:45 ya

Voz 8 17:46 por ejemplo ATIME cuando ellos indicó dando él vendrá irme cuando cuando cuando

Voz 1468 17:56 pero siempre hay Ana María yo no sé si yo no sé de su capacidad para ver el futuro Pérez desde el juego entretenidas usted un rato

Voz 8 18:06 sí bueno bueno que sí que soy muy divertida

Voz 7 18:09 a todo esto pero que no se trata

Voz 8 18:12 has de ser sería se han quejado varias clientas ellas mi coordinadora Lucía me me dio una bronca cada una bronca acá el veintisiete que a mí me dio por llorar

Voz 7 18:23 llorar llorar llorar yo también yo no soy sensible sí señora sí Macarena

Voz 8 18:32 bueno pues me telefonea Lucía esa mañana dice central y nada me dijo que no responde a es el teléfono y que hacía yo seguido yo estaba en el Lazio y tomando un polvorón y me telefoneen justo cuando estaba con el polvorón en mi boca estar si digo bueno ocho los pero no no no puede ser cuando el polvorón se me cortó la línea Vigo espérate que se me acortar la llamada ahora volver a Baena en así tanto faena dos veces en responde era en la Seo yo trato tomando un polvorón fue esta pasada Navidad Lucía me telefonea otra mañana

Voz 7 19:12 eh

Voz 8 19:12 dice central y nada que no respondiste el teléfono en dos veces y luego dices que no te pasan llamadas a la una a las dos que encima de que yo pido que te pasen llamadas dijo pero Lucía sí que han de pasar en velas yo no las esperaba iba pues nada fui a tomar algo a las sí o se pues no hay una herramienta laboral que tú tienes que tener manos que le Fon no hito tienes que atender el teléfono

Voz 7 19:39 ah vale sea así óseas digo

Voz 8 19:42 el tenía dice bella es un polvorón en la boca fuerte a las sí o fuiste vale me enfado o a sabemos que yo hice y me colgó para se hubiera arranque

Voz 7 19:55 llorar

Voz 8 19:57 yo no quiero perder este trabajo sin yo quiero marchar de casa de mi madre cuanto antes yo no quiero yo no quiero perder este trabajo impasse es que beba

Voz 1468 20:07 porque vive usted con su madre

Voz 7 20:11 los afortunadamente sí embarazos aumento también

Voz 1468 20:15 por qué desafortunadamente cosa embarazosa mente

Voz 7 20:20 pues sí es son buenas dos a toso vi vivir con mamá mamá no se desprende de Di a dos treinta y cuatro y esto es embarazoso total

Voz 1468 20:34 por qué cree que lo hace porque cree que está siempre pegado a usted

Voz 8 20:37 no no que mi madre me vigilen y me control y nada sino que continúan hogar maternales estoy deseando marchar de casa de mi madre si vivir con Eugenio con mi pareja china actual quién

Voz 1468 20:49 ahora que tiene usted pareja

Voz 8 20:52 sí se llame homogéneo y tiene cuarenta y tres sacos yo treinta y cuatro y al revés entonces yo quiero marchar a vivir con mi Geni como yo le llamo con mi Fenice que Mikheil Níger ni que ni en Níger Níger ni que me dicen mis en Níger

Voz 7 21:13 tiembla

Voz 8 21:14 Geni hay a Miceli que me dije ni Haizea ni ni mis ni hay cuánto te quiero mi que me dije ni que me dije en mí

Voz 7 21:27 sí ahora paso los domingos con él

Voz 8 21:29 que son mis únicos días festivos que lució me permite laboralmente son me sonidos días va entonces yo aprovecho los paso con mi gente

Voz 7 21:41 a qué dedica el domingo

Voz 8 21:44 con él con Mi Geni mijeña es epiléptico esquizofrénico bueno entonces puso vende lotería ir tiene esos problemas psicológicos tan

Voz 7 21:55 bien

Voz 8 21:56 y bueno pues a a intimar con mi ni sí es muy Geni este deseando entonces yo tengo es que trabajen además Lucía mis coordinadoras entre ellas lucía la más directa conocen muy objetivos laboral

Voz 7 22:17 antes de marchar fina de de mi madre de Vejer maternal Ci convivir con mi Geni y en un futuro y estoy deseando lo ya

Voz 1468 22:27 derramaría iba discúlpeme lo que gana le permite independizarse cree usted que es que es factible que pronto podrá hacer

Voz 8 22:34 oye y comencé desde noviembre y economizar poco a poco yo no saco ni hay nuestra comiencen timing de mi banco de hecho mi jefa Lucía bueno mi coordinadora yo tenía mi cuenta aquí próxima casi nada en Caja Rural pues hizo cambiarme de banco hacia Caixa o BBVA mira tres orina se pie Press orina se pie en Caixa para Thiem Mikheil aunque pagasen mi primer mi primer dinerito si yo mili señora pero Marqués se que hace a Guidetti eh yo bueno más como yo me pilló esa mañana del once de enero de piel de nueve de la mañana a una y cuarto del mediodía señoras Marchesi eh que hasta que no que no que no que hasta de mi jefa no me vale yo pero vamos a ver la enviamos SMS como que a cobrar que no vale señora

Voz 7 23:28 pues aquí está haga cuanto apetezca

Voz 1468 23:31 ya Ana María entonces entiendo

Voz 8 23:34 la infancia de pie cuatro de igual no lo fui a comprar las chupado

Voz 7 23:40 dije ni

Voz 8 23:41 pues la otra la tenía desgastada y fui a comprar las chupa de mi genio su epilepsia pico como te he comentado y digo bueno para que él tenga un objeto pequeño y otra vez mejoro una chupa de Cossío o de cocina pues se compren chupa de cocina suele desgastó hacia la farmacia que fui a por la chupa de mi cocina pues que sucedió que mis coordinadoras que comentaba son in puntuales mañana te llamadas cinco mañana a las seis y veinte Lucía mira Lucia me comentó que iba a pagarme es el domingo y que el cajero el atasco que el dinero se atascó en el cajero que tuvo que avisar a dos chicos que pretextos para no pagarme

Voz 1468 24:31 vamos que tardan en pagarle eso ustedes

Voz 8 24:34 pagar en pagar tendrían que pagarme del uno al diez del mes y bueno me pagó justo ese domingo el bien

Voz 1468 24:42 Ana María tenemos que ir terminando entiendo que esto estoy muy contenta con el trabajo que quiere mantenerlo que tiene su objetivo de

Voz 8 24:50 no bueno saber que lucía vamos a ver te cuento lo ultimo Lucía y uno sustancial hemos hace nada hace doce Malinas me ha devuelto la palabra ahora porque por no creer le hice cómo es que a mí me la en fin Flaqué tú no te creas sobre el cajero que tú no te crees lo de digo que vamos a ver Lucía yo es que yo le hablé sutilmente Lucía ni mis compañeros ni yo somos tan in

Voz 7 25:15 se nos sitúan a ovetenses pagarnos no nos padres dignos lo yo ya estás iba dando otra vez Ainhoa

Voz 8 25:25 vamos a ver porque eh me enfadado través mira esta tarde a las cinco que dejo el dinero ya de una santa vez que ella se que que los tasa esperando te dejo hay tu dinero ya hacemos una cosa mañana por la mañana a tu banco cuando tengas el dinero allí me lo agradeces ya está eh vamos a hacer una cosa para que veas yo Lucía si cuando charlamos tú me cuentas que tienes hijos de que vas a salir de cuentas dentro de poquito el crío yo creo pero vamos en este caso de te y no te preocupes

Voz 7 26:01 y luego envía un SMS agradecimiento efectivamente yo tenía mi pago Mi Nin vine aquí en mil

Voz 1468 26:10 pues bien está lo que bien acaba Ana María Ana María tenemos que ir terminando lo decía antes digo que en principio ése es su sueño no es marcharse de casa y empezar una vida con su pareja

Voz 8 26:20 tres Planas con mi gente y bueno pues bueno pues esto es quebrar hasta lucían lo con mi conoce conoces mi objetivo el entonces ya sabes que yo corro sudores cuando no me paga y lo hace bueno por suenen puntuales dicen que te llaman a una hora y luego telefonearon a otro

Voz 7 26:36 ya dicen que tal y luego después que eso

Voz 8 26:38 muy María eso ha quedado muy claro

Voz 1468 26:41 muchísimas gracias por llamar lo tenemos que dejar aquí muchísima suerte muchísima suerte que ocurra pronto con salida

Voz 7 26:50 el

Voz 8 26:52 voy a saludar a una amiga permíteme lo una amiga una compi de mi gremio

Voz 7 26:56 Ana Margarita de los Ángeles un saludo Marga un saludo Marga sabes quién soy yo ya me conoces por la voz un y muchos más Margarita

Voz 1468 27:07 Ana María gracias por llamar

Voz 7 27:09 que tenga suerte Karin días de Clarín

Voz 1363 27:28 anoche en Twitter arroba hablarporhablar que agradeció Sina esta mujer oye que resina con ella

Voz 11 27:37 a mi vida

Voz 1 27:40 no

Voz 1363 27:41 y le ha gustado lo de Mi Geni tiene sus problemas también

Voz 1468 27:50 Héctor Santana pues esperen en que tengo una cónsul Tina que me atormenta MPA

Voz 1363 27:53 prueba voy a llamar a Ana María la Taro Testa

Voz 11 28:09 he todo eh sí

Voz 1363 28:39 Amparo buenas noches

Voz 0277 28:41 buenas noches Macarena desde Palma gracias por llamar yo delante me estado a dormir a mí no me extraña escucharlas optaron por Dios

Voz 1468 28:53 estaba dormida por la obra que es claro porque estamos aquí todo se aguanta el tipo

Voz 0277 28:58 sí que con la oreja pegada al móvil

Voz 7 29:02 eh

Voz 0277 29:03 sí bueno mira yo quería comentar sobre la señora que llamó de Palma sobre el problema de pala si yo he trabajado treinta y cinco años en el hospital a quien Palma no sabéis aquí pero vi aquí hace cuarenta y cinco años yo estoy jubilada ya el día cuatro de octubre si tú veo la caída casual encaja no pista a La Meca ahí bueno vivos sonda que mi hija vive un poquito más abajo que yo para poder llevar más la puesta en buena no te digo bueno en vino la ambulancia me llevaron al hospital designan no puedes decir donde tú quieras y bueno me hicieron ver rabia Aaron de la cabeza a los pies yo muy callada cuando el diagnóstico pues me dice que que lo tengo nada que eso lo es yo no me podía mover para la ambulancia hasta lo lo y ves cuando viene a dar el resultado hice a mi hija no no tiene nada sólo sólo los golpes no tiene nada yo le miraba más pues no se era perdida todo esto hablando todo en catalán o mallorquín como quiera yo trabajé treinta y cinco años casi de cara al público y me han entendido toda la vida no hable nunca mayor TIC sólo les Força Barça cuando veía una persona mayor que en Velilla de verdad que la pobre no se explicaba

Voz 7 31:13 sí como es ya

Voz 0277 31:16 Motown cava evento bueno todos todo todo y jóvenes en mallorquín yo mi casa llevo una semana de muerte de Dolores hasta que mi hija dijo mamá venga vamos y te llevo al hospital donde trabaja él ya que es donde yo trabajé en toda la vida sólo que cambiaron Aleix a uno nuevo y a alguien me hacen lo mismo la mismas radiografías y tengo dos fracturas

Voz 7 31:53 y no de la sandía han visto

Voz 0277 31:55 dado que va mucho mayor que ir mucho mayor o mucho catalán Peirón Mille que diagnóstico me ha dado no era nada es la edad el golpe y de la edad Villa llevo Indira llevo desde octubre bueno un enteros sin poder moverme de la cama porque al ser solar dura no desplazada no tenían operación porque en el pubis pues ya me dirás a la otra está en fémur que era más bien a la del pubis era bastante dura pero te digo que aquí con el idioma que hay buenos médicos pero se van los que vienen de la Península les exigen el catalán claro luego ya me dirán quién manda isla donde todos lo tenemos tan caro o India estima en timba que él es carrera

Voz 1468 33:08 Amparo cómo se encuentra usted después de la fallida después de que tuvieran todo este tiempo sin diagnóstico y que

Voz 0277 33:14 me han queda otro secuelas yo me tuvieron que poner acta parches termina de dolor que pobre illa algo a mi hija mira sino fuera porque he trabajado tantos años poner una denuncia pero yo la quería decirle a la señora de Palma que vaya atención al paciente nada de administrar tío Nin atención al paciente y que por qué ir esta me enteré a la aldea en Atención al Paciente que hay un buen Gabinete lo harán mucho caso porque Mila acto estoy yo estoy esperando

Voz 10 33:59 para ello

Voz 0277 34:02 un año y medio llevo a que aquí yo Mirandés hay que yo soy el hijo no en accidentes de coche Si bueno uno queda marcado pactó la vida hija porque ello

Voz 7 34:19 si hasta me tuve que ir

Voz 0277 34:22 ya anticipado por no puedo olvidar van para catorce años el peor casi que el primer Lilia ir Tele que ven llevaba un psiquiatra uno te pasa o te pasa a otro es entonces cuando me jubile bien de Pa donde vivía a mi hija que es un pueblo le queda inca al lado casi email llevaba una psiquiatra que era un amor me entendía donde atiborrada va Villar sino que el ojo escrito para que pudiera del cantar por las noches bueno pues de la noche a la mañana me la quitan himen mandan al Santa María todo el mundo que mil Cee donde ha dejado de ir solo que el médico de cabecera Melicia no dejas ya el tratamiento toma una pastilla al sol

Voz 8 35:17 no

Voz 0277 35:18 pero igual llega al tiempo que él lo tengo que dejar pero no no puedo ir no puedo ir allí donde yo de Solís tinte y todo y si no me lo han negado que soy de Vigo a esta señora es urgente lo que le quiénes sus sistemas Hunger ando es sur cae no tiene que esperar

Voz 1363 35:42 Amparo agradezco muchísimo su llamada de verdad ahí espero que se recupere muy pronto Macaya

Voz 0277 35:48 nada gracias a digo a y a la que las a toro hitos veo por la tele muchas gracias el jueves pasado debí

Voz 1468 35:58 pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos por la mañana la noche por supuesto

Voz 0277 36:03 sí llevo escuchando dos desde que se mira iba a trabajar porque siempre el de elaborar de irme y más como la poneros echar toda la noche la portada plas

Voz 7 36:23 gracias Amparo recuperarse pronto

Voz 0277 36:25 gracias maja buenas buenas noches

Voz 7 36:28 sí

Voz 12 36:31 y eh

Voz 1 36:42 no hay ningún sitio donde ya está todo queda a Diego

Voz 12 36:55 no

Voz 13 37:02 es que

Voz 1 37:04 escapa la

Voz 13 37:08 un

Voz 1 37:10 no no salida de realidad Puerto y es mi punto débil

Voz 1363 37:25 y cuando son las cuatro menos cuarto las tres menos cuarto en Canarias conocemos a Carmen o la Carmen buenas noches

Voz 14 37:32 buenas noches gracias por llamar cuando quiera

Voz 7 37:37 puedo

Voz 0139 37:38 ya mismo estamos en antena

Voz 14 37:40 el estamos escuchando es solamente

Voz 0139 37:44 si es que en Cuenca la residencia de mayores Madrid lo voy a dar nombres nadie ha ocurrido pasea una auxiliar ha agredido a una residencial muy mayor lo hizo en a la residente fue porque ella es muy bien acogido por qué paso puedo otro sitio que la señora dando puede ir la circulación y la cogió por otro sitio en The al país al Calderón dijo que por donde no pasaba por allí pues ella no quería ir a cogió de un brazo Le rompió una vena son es penoso penoso ahí todos pero no se atreven a hablar las lo sabe la dirección lo sabe todo la la planta de su permiso colín las todas pero se han unido y que se quieren tapar el caso si entonces yo esto veo que es muy grave porque estamos mucha gente yo lo veo informando mal no solamente quería decir que lo sepa todo el mundo de de dónde era matriz ya no sé qué decir creo que nada

Voz 1468 39:40 que si de ese lujo Carmen claro la dirección no sabe ir los residentes que opinan han hablado entre ustedes han pensado

Voz 0139 39:50 en hacer algo me he enterado me han dicho que esto no puede ser peor a la persona que le ocurrió es muy mayor la familia que tiene establecer una solamente un hermano y una cuñada y ella no quiere Santi era don así ni hemos dicho nada a nadie lo ha querido denunciar aunque le han aconsejado lo querido Illes que había aquí que lo vieron todo pues claro la la la denuncia que han querido lo firmase también es porque la persona Islamiya que hizo lo mal para amenazado

Voz 1468 40:40 qué situación Carmen no más delicado hay muy sin potencia que desagradables esto cómo se encuentra ella Carmen

Voz 0139 40:49 se me ha pasado a esclarecer casi un mes entonces tienen voladuras todavía por el brazo pero le salió mucho más de un huevo

Voz 7 41:00 mucho mucho más

Voz 0139 41:01 una en juego Moralo horroroso horroroso iras que los sabemos tablones no podemos hacer nada yo me he atrevido a decirlo sin dar nombres porque lo quiero porque también tienen miedo

Voz 1468 41:25 eso lo he preguntado a usted cómo convive con esa persona me imagino que los que no

Voz 0139 41:34 Alá es Nos creíamos que iba iba a salir pero claro pero en dirección

Voz 14 41:46 sí todos los demás

Voz 0139 41:49 en Santa palo a ella la han dicho que están con ella mi amables con ella y han dejado a esa señora que hizo el maltrato maltrato fue estoy yo yo estoy muy disgustada ido único como se soltó el programa es la única manera entre yo decirlo lo que pasa que puedo decir la capital

Voz 1468 42:26 Carmen usted puede decir lo que quiera yo más que nada es para protegerla usted

Voz 0139 42:33 lo compró meterla claro pues es el centro si es ama Amadís no puedo decir otra cosa porque sería muy muy bueno decirlo pero MAVIR habrá muchos en España

Voz 14 42:51 bueno pero ya ya

Voz 1468 42:54 ha puesto usted sobre la mesa desde luego y una alerta ya le han dado la voz ante ante lo

Voz 0139 43:00 pues yo jamás creí que esto podía ocurrir en un en un centro de mayores me paso yo estoy fuerte depresión durante más doble puedo decir otra cosa que darle las gracias por el programa que por escuchar

Voz 1468 43:30 Carmen un placer Illa menos cuando quiera yo lo que me pregunto si tiene usted a profesionales allí que la escuchan y que bueno lo hacen sentir bien que no tenga que pasar miedo que no

Voz 0139 43:41 que esa señora lo han dicho no no no lo sé porque ha sido creo que se que se tapan

Voz 1468 43:55 es horrible desde luego una señora

Voz 0139 43:58 han sido mucho indica yo creo que las tienen cogidas también ha hablado de ella

Voz 14 44:05 eso running de Castro es una salvajada y eso es horrible

Voz 0139 44:12 los los niños ya nada no tengo palabras libros da para yo creo que lo tengo que dejas porque

Voz 1468 44:25 Carmen cualquier cosa que necesite estamos aquí

Voz 14 44:28 muchísimos y muy muy amable fue el programa gracias a las escuchas muchas gracias cuídense mucho por favor muchas gracias

Voz 15 44:39 un beso

Voz 1363 44:43 pues fíjate lo que acaba de contar Carmen la agresión que ha sufrido una residente

Voz 16 44:48 y no

Voz 1363 44:51 en una residencia para mayores una agresión brutal y salvaje se ven Ruth a dice que ha sido una trabajadora a la que ha advertido de esta de esta manera dice Carmen que que se puede hacer que ella pensaba que que la despedirían pero lejos de hacerlo la dirección el resto de compañeros y compañeras lo que han hecho es tapar lo ocurrido

Voz 18 45:33 eh

Voz 1363 45:39 quizá el que se dice Christian que se les está poniendo mal cuerpo de

Voz 1468 45:43 pensar en esta injusticia al esta agresión

Voz 1363 45:48 dice Pokemon que si las fotos no las pueden colgar en redes sociales a modo de denuncia pública

Voz 19 45:56 ya propone Larry que

Voz 1468 45:59 el resto de residentes den conocimiento a los familiares de la mujer agredida claro pero es que decía Carmen que tiene solamente dos que son muy mayores

Voz 1363 46:07 que es probable que no estén

Voz 17 46:11 el ensayo era que se ven yo era muy alta

Voz 1363 46:28 dice Graciela que hay que denunciar lo que esto no se puede quedar así Pokemon que tendrían que echarla sin contemplación

Voz 17 46:43 cualquier

Voz 1 47:00 yo creo que a él

Voz 1363 47:07 novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito el del programa

Voz 1468 47:14 hola Rafael buenas noches

Voz 21 47:16 la noche desde Málaga el escuchamos crece

Voz 7 47:18 llamar a grosso me lo que que el problema que tengo

Voz 21 47:21 yo no me lo yo yo yo desde dos mil quince que tengo un trabajo puntuales si el problema es que a mi padre tuvo la desgracia de la fortuna trabaja en Venezuela

Voz 10 47:31 hola

Voz 21 47:32 el gobierno de Maduro lo debe treinta mil treinta mil euros de pensión no sólo apaga el gana ciento sesenta euros al mes somos dos personas barrera cómo como va el alto dos personas conciertos sesenta euros al mes

Voz 10 47:46 yo yo eso pero la verdad es que me yo soy discapacitada

Voz 21 47:53 bueno es que cuando me contrató una empresa aunque si recibe una ayuda al empresario que me contrato

Voz 10 47:57 eh

Voz 21 47:58 yo trabajaba en turismo hablado vivió más bien tres estudiando auxiliar de control también por trabar el empieza nada no hay nada

Voz 7 48:11 Rafael su padre vive con ustedes en España se

Voz 21 48:15 a qué mala fe

Voz 10 48:17 cuánto tiempo llevan aquí soy al año ya que está pasando esa otra más de veinte años aquí para Málaga y ahora él no tiene trabajo no ochenta y dos años

Voz 21 48:37 pues sí me ayuda yo lo último que hice un curso de Limpieza y yo lo hago bien yo creo que

Voz 8 48:42 en el trabajo

Voz 10 48:44 también entró entre yo he hecho de todo

Voz 21 48:48 el trabajo que ha sido el último te queda como estaba era

Voz 7 48:51 sí soy turístico

Voz 21 48:54 al hablar en inglés alemán ruso y aprende a José María

Voz 10 48:59 una empresa nueva

Voz 21 49:01 dice que no que no que yo tenía su personal oído Bezabeh al empezar

Voz 0277 49:04 sí lo segundo a molesto conmigo

Voz 21 49:07 oye yo había estado ahí porque porque

Voz 7 49:09 muy poco me

Voz 21 49:13 tiene a su personal ya está buscar la vista

Voz 1468 49:22 el no entendió la necesidad Rafael claro bueno

Voz 21 49:24 suele dar igual igual dialéctica capacitados otro centro especial de empleo

Voz 10 49:29 no

Voz 21 49:34 y esa otra cosa porque aquí en Málaga entre intensa jornada eran cómo voy a salir adelante cuando sueldo a media jornada

Voz 10 49:42 eh

Voz 21 49:43 quinientos euros seiscientos se llega algo que no entiendo los de ellos yo tengo pocas veces discapacidad ocho por ciento menor al tome nota que tengo capacidad

Voz 10 49:56 no no no no no sea pasa ya

Voz 21 50:02 eso y mi padre recibió novecientos euros al mes de de eso ya hace dos años y bella como treinta mil euros te personas a mi padre

Voz 0277 50:10 ah sí

Voz 1468 50:14 Rafel usted que no podría trabajar como

Voz 21 50:18 yo lo que me ha me yo lo último que hice fue de limpieza realmente muy idioma que mala hacia auxiliar de control también pues sí a mí me me pueda contratar no importa si llaman el la la radio y leída en mitad Alejandro importando encantado

Voz 22 50:40 Rafael cuénteme tiene su padre alguna esperanza de recibir esos treinta mil euros que le debe el Gobierno de Venezuela

Voz 21 50:45 yo creo que no porque Venezuela se ha una segunda Cuba en el medio gol con lo destituyeron algo voy regir pedirle al nuevo Gobierno de verdad son las hay menos mal que no tener hipoteca hasta el piso pagado todos a otras

Voz 1468 51:00 sí

Voz 21 51:01 son por ejemplo no tenemos nosotros de momento problemas en esos que yo veo mi padre también mayor y que va a hacer cuando él no esté por evadir impuestos esos pagarés lo tengo trabajo

Voz 22 51:24 a ver si nos enteramos de algo ver si recibe una llamada

Voz 21 51:29 yo yo tras un ahora mismo sí pero para está trabajando se tiempo no no prejuicios buena Amaral pronto muy bueno me gusta mucho la verdad

Voz 1468 51:37 Rafael gracias que tengo muchísima suerte un abrazo

Voz 21 51:40 vale muchas gracias a Podemos

Voz 23 51:45 pues la