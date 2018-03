Hablar por Hablar (01/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 timos

Voz 5 01:29 apenas pasaron dos minutos de las cuatro de las tres en Canarias hoy Elena Sánchez con motivo de la manifestación de pensionistas se ha fijado en la reclamación que tienen los jubilados

Voz 6 01:42 estado de vuelta

Voz 7 01:55 tras las multitudinarias manifestaciones del pasado veintidós de febrero hemos querido analizar con Victoria Portas la portavoz nacional de la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones cuál es la situación actual de este colectivo

Voz 8 02:07 de momento España

Voz 9 02:09 un gran número de pensionistas

Voz 8 02:13 pero un gran número de pensionistas con las pensiones muy bajas nos estamos encontrando con que ahora maletas aplicar todas las reformas y todo la pensión media está entorno a los mil cien de los hombres Isla de las mujeres está entorno a los ochocientos y pico es a nivel estatal hay que recordar que que ayuda a que San ellas se suba gracias al País Vasco ir hacia sea bueno a esa gente que se ha podido permitir no cotizar mucho más con lo cual hace que sean media se eleve mucho pero realmente el ochenta por ciento de la población pensionista está hemos hablando que tiene unos setecientos euros de ella y que las mujeres tienen una pensión media de seiscientos euros

Voz 7 03:00 unas cuantías que en muchos casos son el soporte de varios núcleos familiares

Voz 8 03:04 hay que recordar que las últimas estadísticas los hablaban de que justamente treinta por ciento de los pensionistas están cubriendo las necesidades de otros domicilio que vienen siendo pues eso sus hijos y donde puedan vivir sus nietos estamos hablando de un treinta por ciento porque también estamos hablando de que hay otro treinta por ciento de esos pensionistas que tienen pensiones con complementos a mínimos es decir que cobran las

Voz 7 03:31 es el caso de Rosario García ella está jubilada y cobra ochocientos euros con ese dinero viven cuatro personas

Voz 9 03:37 a mí me queda quedado ochocientos euros Un porque es la parte proporcional que me han quitado de cuando me quedo viuda igualó y yo si estuviera sola no tuviese tanto los gastos que tengo porque yo todavía no han terminado de paga esta vivienda que ese de la Junta de la tengo que pagar todos los meses que son ciento y pico ciento dieciséis pues la Benzema viviría bien pero es que la crisis en mi hijo hijos el amparo no sabía separado de la compañera hay seis han tenido que hubiesen Mi casa vale más que tengo que ayudar a él con la compañía en la que estaba pues tienen los hijos igualó aunque ella no le exige pero esos niños del esquí si tenemos entonces y de la pensión vía pues estamos comiendo cuatro personas

Voz 7 04:44 el problema radica entre otras cosas en que las pensiones no se han revalorizado en función del IPC

Voz 8 04:50 el hecho de no subir el IPC pues podemos estar hablando de una pensión una ley que en el dos mil once podría estar en los ochocientos euros voy con toda recortes con todas las aplicaciones se dan sin más con el IPC no de de año tras año que yo no han conseguido revalorizar pues estamos hablando de ochocientos euros voy lealmente tiene un valor de unos seiscientos setenta seiscientos ochenta euros en es la diferencia es en no es realmente lo que se percibe si no lo que se ha dejado de percibir se ha perdido

Voz 7 05:28 y además victoria defiende que tanto la ley del dos mil once como la del dos mil trece han hecho bastante poco por ellos

Voz 8 05:35 la política que está aplicando en el año dos mil once hace insostenible cualquier tipo de sistema público de pensiones las gestiones que el Estado español está haciendo tanto aquí como está promocionando en la Comisión Europea no van cara a la sostenibilidad de un sistema público de pensiones dignas sino que va cara a que la gente se meta de lleno a los planes de pensiones privados

Voz 7 06:01 de aquí a Rosario como a otros tantos trabajadores y jubilados no le convence

Voz 9 06:06 yo estoy en contra en contra de que tengamos hace un plan de pensiones si nosotros yo completamente no han trabajado tantos años

Voz 10 06:17 pero a la gente que trabaja cuarenta años no tienen porqué amparaban Coppi salgan citado Pardilla de mañana lo que pasa que los que gobierna mete la mano para otras cosas de donde no

Voz 8 06:33 tiene la pensión tiene que un hecho

Voz 7 06:37 este argumento defendido habitualmente por la insostenibilidad del sistema debido al envejecimiento de la población la baja natalidad el paro juvenil es contra argumentado desde la Coordinadora

Voz 8 06:47 por un lado tenemos lo que se pudo haber hecho y no se hizo por otro lado es tenemos el dinero que se ha utilizado tanto por el Partido Socialista como el partido del PP con respecto a ese dinero que salía de nuestras nóminas en la clase trabajadora para pagar las pensiones lo que sobraba que ese es el acuerdo se pagaba sube a social y lo que sobraba sentían la hucha de pensiones ahí hubo un desvío de dinero que no entró en la hucha de pensiones que si era de cotizaciones sociales en ningún momento esto lo Presupuestos Generales del Estado han devuelto a la hucha de las pensiones eso es algo que la gente tiene que usar el sistema desviar social sigue siendo sostenible claro que lo es pero lo es siempre y cuando se modifique la política que se está llevando

Voz 7 07:39 su propuesta pasa por derogar las leyes anteriores y crear un modelo de tres pilares

Voz 8 07:44 nuestro sistema sin que pasa por un sistema muy visto pero más que mixto por un sistema de de tres pilares nuestro sistema actual tiene dos pilares que es el sistema público de pensiones está cómodo conocemos el segundo muy pequeño que es el de los planes pensiones privados en bancos y aseguradoras hay países como Francia o como esta o como en los Países Bajos que además tienen un tercer pilar la cotización complementario que hacen los trabajadores al propio sistema de seguridad social público gestionado por el propio Estado si ciertamente de capitalización no de reparto como ese primer pilar que lo que hace es como tiene la misma funcionalidad que tiene es privado pero lo gestiona el Estado públicamente te garantiza que el día que tú tengas tu pensión se habían capacidad ya habían jubilación ese segundo pilar lo que va a ser es complementar el SIMA tu propia

Voz 7 08:48 un sistema que aportaría seguridad a los pensionistas y un colchón al sistema público

Voz 8 08:53 tienes la garantía del Estado que no va en quiebra tienes la garantía del Estado de que todo lo que has ahorrado ahí sí que lo vas a recuperar capitalizado con el interés valen que se ve oportuno tú por encima aporta para que se pueda sufragar las tensiones actuales estás haciendo un extra de cotización una garantía del mañana esa extrae cotización tú haces si lo que haces es pagar planes de pensiones privados a un banco el día de mañana quién te devuelve menos lo que lo que tú has ingresado que lo que está sucediendo es conventos los planes de pensiones privados porque en Europa solamente ha tenido rentabilidad positiva uno y que además corres el riesgo de que tal vez el día que te jubilen ese va no exista que lo que ha pasado mayoritariamente a la familia norteamericanas de que de ese mundo del que has invertido

Voz 7 09:47 hoy uno de marzo saldrán de nuevo a la calle los pensionistas esta vez convocados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones que lo hará el próximo diecisiete de marzo todos abordan la misma problemática pero desde diferentes perspectivas

Voz 1363 10:05 Manuel de este Granada buenas noches

Voz 11 10:08 hola buenas noches Macarena estoy adelante conmigo quería contar un poquito

Voz 0611 10:14 sociales de sudor que primero que nada yo soy citado de padre y madre no

Voz 1363 10:19 sí soy padre madres

Voz 0611 10:22 sí yo pues bueno siempre sabe lo que me gusta yo soy pequeño que detenerla vamos a nadie como que en vive porque yo desde pequeño se lo que me gustaba

Voz 12 10:36 sí llevado catorce

Voz 0611 10:39 quince años Mata con mi madre más o menos lo bueno ahora difícil bajo menos ella pues yo se lo digo por lo no tiene tío era madre no de

Voz 12 10:50 hay niños que da pero eres una madre siendo gitana nada fue un día fue una noche estaba muy nervioso yo le digo mira yo soy día sí y al otro día me dio ella admira a ti te parió yo ya me digo lo que sea yo frente a eso yo cogí miedo

Voz 0611 11:15 a tercero toma usted toma el camino a los Psicosis

Voz 12 11:21 el tiro en mi casa con tuviera mi casa

Voz 0611 11:27 me independizó y eso se llama y me dice que he traído de casa porque porque eres lo que eres si hubo no

Voz 13 11:39 no es trabajo también porque

Voz 0611 11:41 de ocho trabajo viviera por trabajo o no ir a ganando Irujo dijo comidas no porque yo viajo mucho por mi trabajo no cívico por algo que todavía no puedo padre hubiera escúchame hice la cosa

Voz 12 12:00 tú eres mi hijo he hecho yo yo soy tu padre y aquí está tu familia tú tiene que tener ningún temor entonces máquina ver a una a

Voz 0611 12:16 a eso de que la gente por su hijita no te van a que no que eso ya está Montijo que de verdad que que dirimirá o cuando que que mi mira mi sobrino mi hermano mi mi pareja yo tengo mi pareja ahora de cuatro años yo a mi casa precintada con la misa mi madre primero pero como que aparecía igual que Société a no ir o un norma además una cosa muy curiosa y repasó me pasó a mí lo que me que me chocó que estaba mi padre y mi padre o mi a mi padre yo no he sabido hacer Cabré dice que vas a ver hice si él es Miguel no yo voy sin yo fui el que venga si como plato

Voz 1363 13:12 consiguieron cortarle usted o por lo menos sorprenderle

Voz 0611 13:17 efectivamente por su apertura Clemente no me sorprendió a mi hijo yo pero yo me quieres cortado imágenes o mejor yo tengo me dice a ver cómo te va con Juan cómo cómo estás cómo va la cosa yo no sé qué o mira ahí que no tiene una pero ella porque es lo que yo que canta otro porque hay que ver las cosas que Page no entra tarea en la que todo es como es como tu padre es que tú haces que no sé que haré todo Armero ahora se ponen se pone toda la orquesta como padre que era ir a ver mi madre Noemí gitana porque tengo una abuela no incitan a abuela bisabuela Days gripe de esto a ver si mi padre hasta exactamente igual yo entonces hay mucha que tiene el concepto según nos ha no que todo eso lo quería de punta en el sentido de que voy hablando con una compañera Mi gitana

Voz 1363 14:20 sí hombre sí

Voz 0611 14:22 hablando de él lo perdió de comunicación en parte tiene un poquito hay que cuando hice porque una de Padilla una etnia gitana que no que que nosotros hicimos también muy Paco eso está Yamón Xisco escriben a una persona viviendo un asador se cree que son gitano pero estado vimos son Patxi hubo que porque estoy viviendo unas chabolas no tienen por qué se edita estoy porque vivían en una chabola que escribimos son padres que los derrota verificado oye que ya te digo mi sobrino le dijeron a mi pareja

Voz 12 15:03 mi tío

Voz 1363 15:08 Manuel irá cuántas veces penó usted sufrió pensando que algún día debería contárselo a su madre contarle que si in pensando que se iba a tomar mal

Voz 0611 15:21 pues mira

Voz 1363 15:23 hacer sufrir te digo la verdad

Voz 0611 15:26 yo pensaba que yo creo que esas cosas se nota en una madre Mi madre esté en mi madre un aparte de porque a lo que tienen una vez más que a la Rasa en lo que yo venga desparasitado

Voz 12 15:41 eh

Voz 0611 15:41 que no es la Rasa mil la mía ni la casa mira hombre venga esa persona somos personas y ese es el mensaje que yo quería era que el consiste la persona que cuando pase cualquier caso no te diré porque una etnia porque una no es la persona gente fue una mala porque yo mi madre digo una gitana de pura acá mi madre yo sabía que ella arribada sufijo su forma de Vigo yo sé que ella me Badri sufra pero en la plena era mi porque yo sé que debiera haber hecho porque Anadir no Canary los Guta pero hombre que mi madre no hombre que que tenga una mujer que tengo era mi madre hoy en día y mi madre me lo dice mi madre mi niño Macarena mediada acortaba mi vida le torció minada se me ha echado a comía o tú no te va a pelear por tema te impulso de eso

Voz 14 16:52 pasión o de o de tintes cosas yo yo me dice mi perfil me me quedo corta que digo yo así lo hice a mí

Voz 0611 17:04 esto ir yo tengo yo recitan norma ella no sabes lo que te digo ella que ella no tienen si ella no que que yo sabía que mi madre se lo ha tomado claro

Voz 1363 17:20 Manuel usted lo que quiere es romper un estereotipo no de de la cultura gitana pero usted es el primer sorprendido aunque claro uno más some no sabe cómo son sus padres que usted ve que su madre es una mujer respetuosa con otras personas

Voz 0611 17:37 efectivamente pero yo la hago muchos amigo fallo que son incapaces de decírselo a su padre porque yo me yo amigo mio para yo digo pero tiene porque yo lo dije con diez días o con quince año quince años amigo amigo humilde tienen treinta y pico de años no puede ni a su casa

Voz 12 17:58 porque dice Mi padre me nada dijo Pepe espera que pena de lo que se está perdiendo esto pasa porque ese cariño de un hijo Titus de todo pero viendo el cariño de tu padre

Voz 0611 18:13 pero bueno es que uno está perdiendo porque el mercado no va porque él no te afecta entonces son cosas que era gitano le da el Consejo ello se abre TI dije se lo merece el concejal gitanos ahí es donde está la diferencia pero que tanto como yo muchísimo de mi cultura habremos así de punta el plan la mía no no es así porque es que nosotros de verdad Macarena yo me causa risa yo cuando escucho eso la tele porque una familia los casos Rita porque lo veo un culto individuo que poca información más sí que eso ya estamos es que esto ya está muy avanzado

Voz 1363 19:09 Manuel un con la confianza que me está usted tanto él le quiero pedir su opinión

Voz 0611 19:15 me dijo cerca del del programa este que

Voz 1363 19:17 en un canal de televisión que quiere reflejar las de los gitanos y que de alguna manera refleja mucho el estereotipo no esas bodas esa esa prueba del pañuelo todo esto pero igual hay una parte que no nos muestran no por ejemplo esto que nos está costando contando usted que se sale del estereotipo eso no se muestran eso prima que le parece usted

Voz 0611 19:39 ese punto de vista efectivamente mira ese ese prueba mano eso son como como todo pero bueno eso lo hace ese programa han creado el morbo han creado eso hay que esa manera Hay hijo morbo que Palabra de gitano ante la hoy se morbo ahí de la menca para mí me parece vergonzoso porque realmente vale yo veo de que tú porque ahí sí que son unas costumbre a ver yo veo es costumbre ahí para nosotros como país muy lo que hice es aquí pero porque porque con los antepasados porque una cosa favorita o porque pero que eso no se obliga a que la que la gitana que vas a el pañuelo está súper orgulloso de llevar su Manilow qué hay de todo Macarena ah vale todo que hay tanto bueno pero tanto eso pasa tanto con uno como que ya no me dijo

Voz 1363 20:46 pañuelo no que siempre nos quedamos con el pañuelo que parece como lo más fácil yo me fijo en que cuando queremos mostrar una cultura siempre mostremos la parte más exótica no como tanto que mostrar hay hay tanto que hablar por ejemplo este otro punto de vista que nos está dando no como en su casa no he tenido ningún problema para hablar abiertamente de lo que es como decía al comienzo de la conversación

Voz 11 21:14 no sí que es verdad que otros a miles que tienen ese problema no

Voz 1363 21:19 Manuel pues me ha encantado conocerle muchísimas gracias

Voz 0611 21:23 gracias a ellos simplemente lo que quiere es simplemente con te quería decirte que tanto payo como gitano como Ungaro como negros como sea lo que sea que son personas que somos de humano habrá Kitano no quita normal lo cual yo bueno negro pues me iría habrá todo tipo de Iker todos somos fue en el que todo son muy malo y que

Voz 12 21:49 la FIA recabó

Voz 0611 21:53 como como como como yo digo acierta o cada uno vive su vida ahí acierta luego yo digo eso también lo quiero decir en parte Palou Palao a se argumenta no veo si hay algún payo eh que tiene su hizo que no sabe lo que se tiene de porque de verdad cuando le arregla de abre el corazón a tu hijo Ile abre El corazón de verdad que se hizo ese hizo te vea por ahí te amar porque sin acepta lo que ama ideado ahora con tribal lo aceptara eres sería para ella la reina de amo del universo

Voz 1363 22:34 como su madre para usted diga que si Manuel muchísimas gracias

Voz 0611 22:39 gracias buenas noches

Voz 1363 22:53 bueno por nuestra parte poco más como siempre muchísimas gracias por su compañía por su generosidad mañana volvemos a hablar is era con Adriana Mourelos como cada madrugada de viernes hasta entonces