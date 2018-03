Hablar por Hablar (02/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 le dice

Voz 5 02:04 todo

Voz 4 03:01 la vida moderna es usar el palo selfie para vadear olivos

Voz 0470 03:05 a Rodero una clasificaría a final de temporada la aceituna e inició una canción buena que tiene la OTAN en una definición de arroba Juan la avaricia íbamos a tiene trampa porque señor mayor se va a Euskadi al norte como está actuar especial

Voz 1194 03:23 muchas veces aquí hemos coreado la expresión fascismo bueno pero nunca tuvieron teníamos a una persona que en carne y hueso simboliza

Voz 6 03:29 ahora lo hará es ser ardió hasta la médula cien por cien señales señores fácil

Voz 3 03:52 un abrazo para de Pinatubo cocinado de Apolo Pablo Palacios cocido la vida moderna nos vemos el lunes

Voz 0020 05:21 qué tal muy buenas noches son las dos y siete minutos es la una y siete Si nos escucha desde Canarias es el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 11 05:46 gracias

Voz 12 05:46 acredita que yo Tommy turno hasta las cuatro creen que yo pues cesan de llamarme la otra noche cesaron a la una de la noche pero voy a fastidiar mi probó Carmen

Voz 0020 06:02 de de un tarot de la madrugada nos habló a su manera particular Ana María

Voz 12 06:08 bueno pues yo realice un curso recalcó que tiene visto de ayer este trabajo que tengo ahora aquí me he visto me ha costado yo tengo mi horario de ocho de la noche no cuatro de la madre y bueno pues hay un horario en el que no mata San llamadas para fastidiar Men atender al Sporting pues bueno yo me gusta que me telefoneen me gusta charlar me encanta la la vía como Kiko Veneno como comentaba Kiko Veneno el cantante Nahla labia la la voz John nunca fue hizo nunca son hizo menos me encanta cantar charletas bueno pues verá mira se han quejado más naves de que yo canto de que yo dije mira se han quejado me que tú canta esto los clientela era leyenda no está a gusto me que tú cantes a los clientes en contigo te lo vamos a ver yo fui delito con un cliente no puedo cantar una canción pues vamos a ver una de las Sesma telefonea para un tema sentimental por ejemplo no que es la pregunta que qué más formulas sobre temas sentimental vale pues de una dice bueno hablemos sobre Morillo más Limoges tela una vez más a la primera ahí llenos

Voz 13 07:27 claro no pero si tiene usted una voz preciosa

Voz 12 07:30 no me gusta cantar y entonces pues se han quejado más de una vez yo soy muy divertida yo soy muy buenas derrotista aunque no tengo capacidad mínima opción de ser seria entonces todos mis coordinadoras lo que retransmiten ellos menos retransmiten a mí me lo rabia me lo retransmiten a mí llorar llorar yo también Llor Ana sensibles sí señora yo no quiero perder este trabajo sin yo quiero marchar de casa de mi madre cuanto antes yo no quiero yo no quiero perder este trabajo posee ese es que ver

Voz 4 08:06 vive usted con su madre afortunadamente sí embarazosa porque desafortunadamente embarazos

Voz 12 08:15 no son buenos todo Saffron toso Bin vivir con mamá mamá no sé si a dos treinta añade esto es embarazoso

Voz 14 08:24 dan

Voz 12 08:25 no no que mi madre me vigilen y me control y nada sino que continúa en hogar maternales te deseando marchar de casa de mi madre y a ir a vivir con Eugenio Gomis para Regina actual

Voz 4 08:37 mimos aunque tienes tu pareja

Voz 12 08:40 sellando Eugenio y tiene cuarenta y tres atracos y yo treinta y cuatro y al revés entonces yo quiero marchar a vivir con mi Geni como yo le llamo con Mi G Níger Nigeria Níger ni que me dicen ni en Níger mijeños Mike Mitchell en Níger

Voz 0020 09:01 este fue uno de los ratos que compartimos anoche con Macarena Berlín Icon Ana María conocimos también a Carmen ella mantiene una relación basada en el teléfono con un hombre trece años menor que ella es justo este dato el que haya le preocupa

Voz 14 09:15 aquellos tiempos que conoció señor la relación esto va Telefónica yo estoy muy ilusionada esas más guerra yo tengo desconfianza a mí yo lo que más me preocupa es la la es a que yo tengo bastantes más años que él y entonces me preocupa mucho que eso pueda fallar cuánta diferencia hay con trece años Mayor yo que la verdad sea dicha que yo vamos me siento hoy estoy muy en la actualidad estoy muy muy muy bien me parece a mí que sí estoy muy muy hoy activo meterle presión tiene a alguien que le mal momento en que no le aconsejan Villa sobre mí no yo estoy herido en este medio tiempo amigo contrariedad de Jaycee han venido siempre y coste acabas porque está por ese amigo conocimos muy pocos días hace un año pero después pues ha sido todo por teléfono pero aciertan voy yo en uno escriben Un pues es que esa ilusión tan grande a ver cuándo nos vemos si tal vi yo creo que yo pongo demasiado en el en mi silla recibo pero no lo suficiente pues ese compromiso que puede haber entre dos son más que si yo digo voy a ir a verle concretamente siempre hay alguna pega y entonces no va bien goloso en una ocasión estuve muy cerca no muy cerca en su ciudad como estaba el amigo pues no tengas

Voz 0020 10:57 sí María conoció por internet han hombre y cuando todo apuntaba una relación apareció el día

Voz 16 11:02 pero por las redes piden amistad yo soy viuda yo no tenía ganas de estar con nadie ni mucho menos y entonces yo decía que no que cómo me globales pero después ya empezó a mandar las cartas cartas deben tenerlas de como decir que ya las tienen empresas y entonces hasta que acabó la venir pero resulta que se lo puso el padre no pudo venir era anticuario fue mi hija busco por Internet pero no venía a la tienda una tengo pues pero yo ya no me fiaba y entonces me dice que necesita dinero para las medicinas de su padre allí dijo yo pero vamos a ver qué es que en lo que va este dinero si tienes tarjeta del banco en cualquier sitio lo pueden sacar dijeron mira yo no te puedo ayudar lo siento mucho porque vas a dejar morir una persona hago a y entonces empeñado en que lo mandara dinero y acabé cortado Romera no si después todavía me apareció con otro nombre sí dije yo vamos si éste se él mismo y entonces no no no le di la amistad pero resulta que en el Facebook a otras señora hábiles que le pasó también lo vaya también decía lo mismo

Voz 13 12:15 es una de ellas decía que estaba muy ilusionado

Voz 16 12:18 a hablar pero yo entonces cogí la llamé por teléfono y le dije mira no me conoces Diego pero es que se como apuesta gente y es el mismo que hoy te va a pedir dinero a ella le dijo que tenía una hija que era que no tenía para darle de comer a la hija cuando había estado de vacaciones para para los demás que se inventan cada historia que para que eh

Voz 0020 12:47 el inventor de la radio buscaba un teléfono y el de teléfono una radio quizás de aquellas confusiones hemos llegado a este programa de radio el número de teléfono de Hablar por hablar novecientos cien ochocientos paro de teléfono gratuito que puede marcar desde cualquier parte del mundo simplemente añadiendo cero cero treinta y cuatro el prefijo internacional sin esta madrugada más que hablar le apetece enviar puede enviar por hablado un mensaje a través de App un audio de whatsapp al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco si lo que quieres escribir pues también lo puede hacer en nuestra cuenta de Twitter arroba Hablar por hablar eso sí una vez se meta dentro se convierte usted automáticamente en un murciélago el equipo del programa su disposición Elena Sánchez e Inés moran en la producción Borja González dirigiendo a la parte técnica

Voz 15 13:46 bienvenidos a hablar por hablar

Voz 6 13:56 hace tiempo que te lo pasado algo importa un mito puso con cero fue como una ola

Voz 17 14:19 se vean que hay no hay tiempo para odiar a nadie

Voz 7 14:29 enviar qué pasa esta prenda

Voz 18 14:35 Ana

Voz 7 14:40 a mí hola no me obra es vista Alice Munro Sterne

Voz 6 15:19 Cannes cuero ya

Voz 17 15:24 pero sabes te he aprendido tanto tanto estabilidad un precio un dos por tu

Voz 6 15:33 sí

Voz 7 15:36 qué bien

Voz 18 15:55 Miro

Voz 7 15:56 eh ser feliz bien

Voz 6 16:44 Adriana Mourelos Hablar por hablar

Voz 19 16:49 Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches

Voz 0020 16:51 es una sugerencia

Voz 19 16:53 pues los dibujos de un toro un carnero varias es son los tatuajes más antiguos de la historia y acaban de ser descubiertos en una pareja de momias egipcias el hombre lleva tatuada las imágenes de los dos animales y la mujer la letra S escrita varias veces según publica el British misión este descubrimiento sitúa los primeros tatuajes del mundo en África entre los años tres mil trescientos cincuenta y tres mil diecisiete antes de Cristo un milenio antes de la fecha que se contemplaba hasta ahora ha con ello queremos preguntarle por su relación con los tatuajes tiene alguno que tenga un significado especial para usted ha decidido tal vez quitarse alguno podría usted formar parte del ránking de los oyentes de Hablar por hablar con los tatuajes más antiguos y con ello queremos preguntarle exactamente esos que se ha hecho usted hace más tiempo

Voz 0020 17:45 por ejemplo cuando empezaba a oler para hablar hace

Voz 19 17:49 diecisiete veintiocho años esos tatuajes como de un verde Nasri

Voz 0020 17:54 a ver si tienes desde un tatuaje desde hace muchos pero muchos años ya menos si se ha hecho un tatuaje hoy llámennos también se ha hecho un tatuaje entre hace muchos años que hoy también nos puede llamar y nos cuenta qué significa para usted porque se lo hizo fue una cuestión estética fue una cuestión semántica semiótica incluso Elena algo que aportar

Voz 20 18:26 vale que yo no tengo nada que con

Voz 19 18:28 dar sobre lo bueno que tiene fobia a las agujas yo tengo una Lomé que es una imagen que proviene de vuelve un una Lomé Ice que no sabía cómo se llamaba claro todo tiene Suu su porque es una imagen que que proviene del budismo como decía que significa el camino del aprendizaje entonces verdad que yo tengo esa creencia que algunos comparten y algunos no de que el arrepentimiento como tal como concepto no sirve de mucho

Voz 0020 19:00 qué va muy de la mano de la culpabilidad

Voz 19 19:05 entonces al final trae cosas bastante más negativas que si lo miras desde el prisma de que yo creo en los aprendizajes uno se equivoca para aprender exactamente como las palabras crean realidades pues si lo ponemos en positivo al final parece que tu realidad es un poco más amable entonces confío más en el aprender que es un poco el significado del tatuaje que llevan los Pablo todo

Voz 0020 19:29 cuentas cuando te preguntan logra antes pero como no

Voz 21 19:31 me suelen preguntar porque lo llevo escondido pues de gemelas cancha

Voz 22 19:37 tú haces Borja llevan tatuaje en la

Voz 0020 19:40 no lo he visto muchas veces técnico llevando un tatuaje en la muñeca pues se ve

Voz 22 19:44 Borja tu tatuaje se ve que significa lo quieres compartir

Voz 23 19:50 plato

Voz 0020 19:55 una clave de sol con unas ondas de sonido muy en tu línea no

Voz 22 20:01 la música está en el cuerpo me gusta visité áspera otro que yo también es un poco la tónica general de lo que en los que nos empezamos a tu él a tatuar no que es un poco adictivo yo creo esto es de ponerse cositas en la piel de EE

Voz 0020 20:15 yo conozco a pocas personas que tengan sólo un apunta tú a jefes

Voz 19 20:19 también es podría llamaron tatuador sería bonito oyentes tatuador llamando contándonos esto la ética que hay detrás de tatuaje pues claro de repente tiene una persona para que el statu es algo tan poco controvertido Illa depende de la ética del tatuador decir mira yo eso no no te lo hago o perfecto buenos que son artistas claro y el copiar tatuajes de otras personas que diga que tiene una ética muy marcada con esto normalmente te piden que los diseños sean personales sino que no sean de otra persona que conoces

Voz 0020 20:47 los pies o de Internet cualquier red social Inés tatuajes trabajas trabajas el concepto tatuaje Inés pues mira estamos dotados sin Inés aquí en en el equipo ahora mismo dos tatuados dos sin tatuar quiere ustedes resolver el el conflicto desempate estar en Twitter hay unos cuantos mensajes supongo que muchos ya dice Cristo no me gusta nada en mi novio tiene uno claro Soliz hizo antes de conocernos así que os voy a estoy limpia escribe almas pixeles no tengo ni tampoco tengo pensado hacerme uno a corto plazo mira Pokemon ha buscado en Internet exactamente el donde tengo las OME lo ha publicado en forma de imagen así que ya todos podemos ver el tatuaje de Elena esa poker dice Pokémon por cierto que no tiene ninguno pero que le dio muchas vueltas

Voz 22 21:42 a hacerse una vez Fénix culpa Loli escribe Ole ese Borja

Voz 24 21:57 tú

Voz 0020 22:00 pues si le apetece hablar de tatuajes novecientos cien ochocientos y le apetece hablar de cualquier otra cosa novecientos cien ochocientos el número de teléfono que ya sabe usted que a estas horas de la madrugada

Voz 11 22:14 pero y gracias Elena hasta

Voz 0020 22:17 ahora

Voz 11 22:20 eh

Voz 25 22:36 no

Voz 13 23:01 desde Jaén Manolo buenas noches Adriana

Voz 27 23:04 qué tal bueno no sé

Voz 13 23:05 qué tal que nos cuenta

Voz 27 23:08 no quería hacerte una pregunta mira yo te llame el día treinta de noviembre y exige el día treinta de noviembre sobre la voz de la mañana creo aproximadamente para para comentar que que había aporto mi madre a las poco antes no sé qué Iker

Voz 13 23:27 mi madre Latinoamérica lo que en ese momento lastrado velando tomándolo claro cómo olvidarlo no recuerdo perfectamente Manolo cómo está

Voz 27 23:35 pues incluso que estoy bastante tranquilo bastante bien no ha pasado mucho tiempo la verdad que no no ha pasado mucho tiempo pero bueno este tiempo me aseguró me ha servido para calibrar lo que eh todo lo que estaba haciendo tiempo atrás con mi madre la dedicación que teñido de el esfuerzo todo muy claro obviamente el dicen la herida asegura no la en cualquiera de este tipo de heridas me aseguran que de cualquier modo eh hicieran amortiguada un poco no pero el tiempo lo que sea pero esa ausencia de todas formas nunca se terminan de cubrir entonces Adrian así me permitan te voy a hacer un pequeño inciso quería porque no lo hice cuando ya ves debido a mi estado pero si me permites quería dar las gracias a todo el equipo médico de la quinta planta de medicina interna del Hospital San Agustín de Linares se volcaron con mi madre fueron extraordinariamente generosos con ella soportaron en todas las aspecto la ayudaron puso en el último tramo para que su con su de realizar el camino hacia la muerte fuese lo más dulce lo más agradable posible y y bueno pues eso agradecimiento que siempre lo tendrán

Voz 13 24:52 cuando comentarte habría que Manolo

Voz 0020 24:56 recordarnos creo que todos recordamos aquella llamada porque nos impactó mucho por por lo reciente de la situación es decir su madre

Voz 13 25:04 mira mi madre sido exacto a las diez de la noche

Voz 0020 25:06 si usted estaba charlando con nosotros a las dos de la madrugada

Voz 27 25:10 exactamente se lo decía Stendhal importáis

Voz 0020 25:13 no tiene inconveniente recordamos un trocito de aquella llamada para que los oyentes están escuchando hoy

Voz 13 25:18 vale no estaba escuchando es de noviembre

Voz 0020 25:22 lo es pues sepan de lo que estamos hablando le parece

Voz 27 25:25 pero no me tiene que te vamos absoluto por supuesto de lo que haga bien eso está

Voz 0020 25:30 venga pues vamos a escuchar Borja lo tiene por ahí vamos a escuchar la llamada de Manolo aquel treinta de noviembre

Voz 0921 25:36 mí ha sido un privilegio enorme cuidar de mi madre sabe esto último año porque al principio enfermedad o en el CNI pues nos hace procesar toda la enfermedad cambio y las cosas tan poco definida a las tenística que tienes hace duro no y bueno pues en las primeras horas me costó mucho mucho mucho para hacerme con todo no porque no solamente dos son dos caso no

Voz 28 26:10 no

Voz 0921 26:11 después conforme me fui adaptando a las circunstancias ya a una señora ya se me acabó el dinero entonces Hable con ella pasa esto yo estoy asesorar dijo que ella venía a echar un ahora qué tal que me cobraba ataques pero vamos nunca se me pasó por la cabeza no aprovechan esa circunstancia mucho me daba cuenta que mi padre era lo que yo tuviese una sonrisa o una alegría pero tenía cortes sacando la son no tenía un uno M acorte increíble y diseñado una salida que eran impresionante no me parecía el culo con eso te lo juro de verdad que me partía el culo

Voz 27 26:47 hay conmigo hablando

Voz 0921 26:49 no ha sido nada mecánico ha sido que se ha puesto el alma el corazón la vida no no se me olvidará jamás la vida que mi madre lo que hacía era les opada con lo que ocurre de pan duro que nosotros dejábamos la fiesta

Voz 29 27:01 es siempre casi me olvidara

Voz 0921 27:03 no sólo ha demostrado Mi madre a lo largo de los años pues ya que no ha tenido mano como decía mi padre dice Aurora aquí tiene a agujeros en la palma de las manos porque de verdad que nunca ha tenido nada ella siempre lo ha tenido para la tonada no hace falta toma toma toma toma toma sereno así ha sido siempre siempre siempre

Voz 13 27:25 Manolo sí que se estaba

Voz 27 27:31 a me estoy escuchando y casi que no me reconozco obviamente pero se veía que estaba bastante nervioso

Voz 13 27:38 si no era para menos

Voz 0020 27:40 Manolo

Voz 27 27:42 pues se quería comentar de comentaros Adriano si me permites

Voz 13 27:46 claro que Si bueno pues eso no sé qué

Voz 27 27:48 eh que habló con vosotros de estuve madurando estuve acariciando la idea ponderando una idea que era la de digamos una absolutamente todo con con la vida con con dos casas como la ciudad con todo bueno pues tal y como en pues no pasaría ni veinticuatro horas cuando tome la decisión digo me marcho de aquí bueno pues eso es lo que dice sabe me puse manos a la obra

Voz 30 28:15 con inmobiliaria Mi

Voz 27 28:19 bueno pues al final he dado con una casa creo que era la casa precisamente que yo soñaba madre hija y bueno pues dejó la ciudad y que dejó la mía lo dejó todo eh recojo por supuesto todas las pertenencia mana llevo todas las me llevó su animales su perro su gato visperas todo bueno pues se instaló en en un sitio nuevo quiero decirte con esto que te bueno pues que la vida continúa nunca a mi madre con mucho cariño como esto

Voz 13 28:54 me dice meditación esta esta decisión de empezar de cero

Voz 0020 29:01 cómo cómo se inició como empezar pensar que que debía cambiar

Voz 27 29:06 me surgió espontáneamente nada más acabar de hablar contigo me surgió surgió así incívico quiero cambiar quiero hacer algo diferente aunque me equivoque quiero hacer algo diferente posible me equivoque no los ella tengo la bueno el piensa de mi madre ya está prácticamente todo hemos dado ahí el miedo al cincuenta por ciento de tengo las tres cuartas partes de la puedo hasta allá instalada en la casa

Voz 13 29:30 aquí a donde se ha ido Manolo se ahí bueno no elegimos

Voz 27 29:33 Abbey no me marcho a Granada una casa grande de doscientos metros con un patio con un solarium habitaciones obra hay es la chimenea

Voz 30 29:45 en una casa increíble Ribó no

Voz 0020 29:52 con qué intención para llevar que vida Manolo

Voz 27 29:55 pues no sé la verdad es que no lo sé Adriana así yo dije pues pienso llevar esta vida o pienso yo que no tengo nada escrito no hay un guión no no hay nada no no ha surgido algo que también era un imprevisto porque atreverse precisó que la búsqueda de la casa pues he conocido a una persona con la que inmediatamente pues hubo como como una corriente un feeling no bueno pues la persona que ya viene pues bueno habrá que está en Madrid pero ya viene para el día cinco no de nada ya no falta nada faltan apenas cuatro cinco días para que ya está allí comer

Voz 13 30:31 no era también a Granada sí sí sí sí lo iba conmigo a hacer guía como usted ya estoy un poco loco no no no no porque tiene que ser una locura hacer una cosa así muy poco tiempo

Voz 27 30:46 yo me pongo a pensar y digo bueno digo digo digo digo pero será posible que haya visto anda acá te voy a poner caminos hacia allá una puñetera estuviera que bastante ha estado Pablo además

Voz 0020 30:58 hora de disfrutar no

Voz 30 31:01 entonces no

Voz 27 31:04 os llamo para deciros que estoy no la verdad es que no he tenido tiempo de yo hago yo sé que tengo cayó ahora hay daría lo que fuese pero yo a dónde está la verdad pero yo estoy muy relajado estoy muy tranquilo estoy muy bien Adoro a mi madre le voy a llevar siempre concibo bueno no solamente de pensamiento incluso también físicamente pero que sucediese había vamos tan allí en su casa vendrán conmigo pero a mí me ha dejado una una lección muy grande de amor sabe de de de de todo lo bueno que te puedas imaginar de aquellas cosas adolescente que se aquí han aún a pie como todas las madres no si esto no y esto sí ha ten cuidado con esto del cuidado no me llevo nada más que agradecimiento la vida ha sido una mujer muy generosa muy buena sí yo he tenido una suerte enorme ha sido un privilegio yo lo miro desde esa perspectiva de digo bueno digo si hace un un esfuerzo y un desgaste tremendo pero es que también sabe Adriana ha sido un privilegio enorme

Voz 13 32:16 un privilegio haber podido disfrutar tantos años y luego Alves de alguna manera devolvérselo con cuidado sí

Voz 27 32:22 es o exactamente Adriana incluso en algunas veces tanto yo le decía Mamá está y ya va a acabar conmigo tumbos que están dando cuenta cómo estoy y que esto el otro ella se rían merecía petate al culo una cosa

Voz 13 32:38 no

Voz 27 32:39 pues todo todo eso todo eso al final John nulo en fin cuando ya al agua ser tranquiliza en Cornellá se decanta todos los pasos de la casi enorme eslava o no lo no lo cambiaría por nada en la vida lo digo no me pesa es que bueno que ya me está bueno pero ha sido un privilegio enorme así lo también privilegio que es inglés fuese ascendida Bellacasa toda toda la médico de las últimas social también que fue un equipo fantástico super bueno yo cuando le he contado esto a a esta persona que va a hacer esto y esposó los cotos solo digo bueno pues se saca la fuerza cuando uno quieres sacan los nervios saca la fuerza y tira pum pum pum pum pum pum pum pum pum constante la dio una cuesta Andrucha alcanzó un escalón y después a otro y otro y otro y otro dice aquí mi marido Tom Tom Tom así que fíjate en cierto podía llorar pero también es verdad que me ha quedado una rendija muy grandes

Voz 13 33:42 bueno claro y la satisfacción me dormí

Voz 27 33:45 sobre todo he podido valorar la gente y la gente que ha hecho algo por mi madre sabe la profesionales que están en estado a Xorret sobre todo valorar a ellas que valorarlas porque sólo siempre lo tuve claro bueno pues no se vea contará

Voz 0020 34:06 Fuentes de esta nueva ilusión Manolo que nos cuente algo sobre esta nueva ilusión que tienes sobre esta persona con la que va a compartir

Voz 13 34:16 ya ha sido mala

Voz 27 34:17 es que ha sido todo muy muy lo que sé yo creo que al modo habrá una película no les sale más redondas Arjen Robben pero bueno pues no se le conocía así como que no quiere la cosa digo bueno porque yo la verdad no me apetecía muy amable en marcha ha cambiado eso pero claro prensa la visa Jodar solo sólo eso es bueno andaluz sólo bueno pues sólo pero a todo esto está buscando y bueno pues conocer a alguien que Issam pues mira pues yo también tenía un proyecto similar yo también quería hacer esto yo quería hacerlo todo y bueno pues yo ha sido un día el que te llama autovía que te llama otro ya que además tú luego

Voz 13 34:55 pero como sólo Geo Manolo tropezando en Internet o no no no buscando caso tropezando Casón buscando caso bueno sí

Voz 27 35:03 de una forma u otra Internet porque efectivamente yo había puesto denuncias de Internet buscando el tipo de Casares yo quería no porque tenía que tener unas características muy concretas no si tiene un mínimo de ciento cincuenta metros Un cocina y un gran patio no entonces esto no estar digamos no es humano un un algo muy demandado dentro de lo que es la el tema de la inmobiliaria bueno fue a través de ahí cuando le conocí que bueno pues un día y otro día y otro día yo es bueno pero si no vamos a poder pasar de el uno sin el otro todavía dame todo lo habrán pedido ni una cosa lleva a la otra y otra cosa otra quieren no piensa lo puesto porque sirvió pocas veces

Voz 13 35:48 igual cuando lo estás loco jeta

Voz 27 35:52 bueno no o no es cierto lo la peculiaridad que ha tenido todo esto es que me ha devuelto la sonrisa sabes que me ha devuelto la sonrisa está bastante bastante bien seguro pues más confiado más seguro más sereno más tranquilo bueno además tú también fin notablemente pues el cambio de

Voz 13 36:17 si esto no a la deuda

Voz 27 36:21 claro totalmente bueno pues yo hay una diferencia brutal hasta mi edad pero bueno

Voz 0020 36:29 así

Voz 13 36:30 sí alguna diferencia son veinticinco años veinticinco años tiene menos usted

Voz 27 36:36 sí sí no XXV años tiene más él que yo

Voz 13 36:39 menos él que así por eso digo que estoy

Voz 27 36:42 poco loco

Voz 0020 36:45 pero bueno las mejores historias empiezan con grandes locuras o no

Voz 13 36:50 no se eso dicen eso dice no

Voz 27 36:53 pues sí pues en esa tesitura estamos si no sé de verdad que me encuentro muy bien que que tras una desgracia presionó pero bien no un rayo de luz tiene tan ponentes al final aclara el cielo y efectivamente aclara el cielo Sada el nombre propuesto nada va surgiendo sólo di y bueno pues y el día treinta de noviembre en la casa de mis sueños y que ya va a comenzar la convivencia acompañado

Voz 13 37:28 a compartirla aclara compartida es Cristo palabra correcto es compartir

Voz 0020 37:33 Manuel lo has escrito escrito porque una frase bastante curiosa dice normalmente uno busca pareja para formar un hogar Manolo buscó casa incontroladas dejar sorpresas te da la vida

Voz 27 37:45 ese acierto darle la gracia porque sí sin bueno y ahora no porque no tengo la radio porque ya te digo estoy en pleno periodo de mudanza llora pues no sé ni dónde está la radio pero cuando me con esto hoy a Twitter y todo eso es bueno salir todo lo que dice poco

Voz 13 38:02 claro agudo muy ingenioso así que darle la grasa de mi parte

Voz 27 38:06 bueno pues yo qué sé que a vosotros por supuesto también darle las gracias por la paciencia que tuviste cuando a primeras llamadas

Voz 0020 38:14 Manolo fue una zona llamada dentro de de la dura esa fue una llamada muy bonita porque lo contamos usted de una manera muy limpia muy natural con mucho sentimiento

Voz 27 38:24 pues inhalan mandar un abrazo si no sé es que estoy muy agradecido a toda la gente que de un modo u otro vosotros también presupuesto que de un modo u otro me ayudaba a a levantarme a ponerme a seguir siendo fuerte eso hay que valorar en la vida lo que que parece que no dices bueno pues esto tan poco como mucho atención a a lo que en un momento dado te puedo ayudar a la gente porque

Voz 13 38:50 el porque protesta su sonido y piensas que lo tuyo

Voz 27 38:53 lo más importante lo más grave pero luego ya te calmas un poco diseñado porque mira pues estas personas que ayudaron estoy esta actitud de forma voluntaria involuntariamente también ayudaron sé que al final te encuentras en no estaba solo estaba solo físicamente con mi madre pero luego fíjate no nuestro solo yo esto la vista trae digo pues no no estado a solo un montón de gente que en un momento dado pues me ha abierto una oportunidad así que yo le ha ido tomando ya está y ahora pues voy de frente y sin miedo porque es verdad sin miedo estante pero también feliz ilusionado oí bueno pues yo qué sé yo no sé dónde vamos la persona zona morimos yo quiero creer que que tiene que ser un lugar muy cómodo hicieron lugar aquí cálido y yo creo que las buenas personas y mi madre lo era te lo digo sinceramente tiene que estaremos sitio cómodo tiene que estar en un sitio cálido oí ni seguro que de alguna manera tiene que está estrechando está llena de deje tú con tu vida disfruta de exactamente así que no quiero llamar a simplemente de verdad agradeceros infinito la larga oportunidad déjeme que la valoro tremendamente y a toda la gente que me ha ayudado a toda la gente que ha ayudado a mi madre de verdad gracias gracias gracias porque estoy sumamente agradecido

Voz 0020 40:24 Manolo gracias a usted por por haber compartido aquella madrugada por haber vuelto a llamar con este tono de voz del que Nos alegramos tanto

Voz 27 40:32 venga un abrazo y que sea muy buena noticia para todos

Voz 13 40:35 gracias buenas noches bueno no sé

Voz 0020 40:51 nuestra cuenta de Twitter escribe Sangan guiri dice parece extraño pero a veces la partida de un ser tan querido como puede ser un padre o una madre

Voz 4 41:02 Nos abre los ojos

Voz 32 41:06 ver lío

Voz 33 41:12 eso

Voz 26 41:22 tío

Voz 34 41:43 y y

Voz 35 41:46 eh

Voz 19 41:48 dos y cuarenta y tres de la madrugada

Voz 0020 41:51 a uno y cuarenta y tres y nos escucha desde Canarias como hacer Roberto desde Tenerife buenas noches

Voz 29 41:56 hola buenas noches que era mi aquí estamos en compañía con vosotros y como casi todas las noches eh yo llamaba pues lo de si me llamó la atención a hablar un poquito yo me dice le dije tu compañera que le dije treinta años pero luego veinticuatro años me dice mucho

Voz 0020 42:16 hace veinticuatro años

Voz 29 42:19 si entonces yo vivía en San Sebastián venía de Tenerife porque salimos jovencito a trabajar entonces en aquellos años estábamos mal visto saludarle daba mucha vergüenza ir conmigo a la playa porque a todo el mundo

Voz 13 42:35 bueno

Voz 29 42:36 en aquellos años porque entonces el tatuaje todo venía de los ingleses gente sobretodo son ellos los que llevó a los tatuajes alemanes ingleses

Voz 13 42:45 la línea de Alta alteraciones

Voz 29 42:48 el Ejército eso es entonces eran ellos entonces pues los quedamos fue la contagio poquito

Voz 13 42:54 el momento en el que hay perdone le iba a preguntar que qué era

Voz 0020 42:59 ese primer tatuaje porque hemos imaginado la imagen de usted en la playa con sus amigos sabía que es ese tatuaje

Voz 29 43:06 yo me hice dos en ese año me hice mi primer tatuaje rota que a él más mítico de todos fue en el omóplato derecho es la parte de atrás donde no se vea porque piensas que baje y me dice nada una ninfa algo para mí que era algo típico no que nunca pasada de moda no que siempre estaban ahí tiró Mis un dragón y aquí y luego ya por Barcelona en al año siguiente me dice media pierna entonces pues Karajan biomecánico entonces todo de la como muy ahora tatuado no sé qué tal había amigos que no me decían hace muchos años y me decía dónde te has metido un joven te has enterado ocho que estaba

Voz 13 43:45 sí sí sí lo hacían

Voz 29 43:48 juntas pues contexto no no pero no había estado nunca nunca entonces qué pasa que pasados los años lo saben los tatuajes iban iba creciendo la piel se iban echando las líneas iban haciendo más color no tenía nada que ver de hoy en día

Voz 0020 44:02 claro es que esa era una de nuestras preguntas verdad Roberto que es cierto que pasan todos los años la técnica obviamente ha mejorado esos primeros tatuajes tienen un halo ya

Voz 29 44:15 eso es eso es entonces ya hubo momentos no en pantalón corto porque parecían tatuajes yo no tengo nada o sea no no por hablar así no pero un poco como preso de carcelario entonces pues cada gente pues todos gente mayor que veía y bueno entonces con los tiempos han ido mejorando han ido cambiando que empezó a hacerme los covers los covers son para tapar

Voz 13 44:37 está otro sobre otro mal

Voz 29 44:39 eso es ahí es donde hay lo de el tatuador se demuestra si capaz osea al que taparlo

Voz 0020 44:45 tiene que ser algo bueno tatuador

Voz 29 44:47 tiene que ser muy bueno aquí en Tenerife tenemos unos cuando sí sí entonces hay entonces lo que pasa que ya la temática yo para mí significado tiene tengo alguno que tengo dos nombres Mi padre y abra letras de uno que han salido unas tatuajes modernos muy modernos que es una pasada yo quiero una frase de mi madre y esto otra tumbas en una onda de sonido

Voz 13 45:08 una canción se reproduce

Voz 0020 45:10 es verdad lo he visto en El Hormiguero

Voz 29 45:14 es una pasada no esto ya llevan dos años

Voz 13 45:16 yo no la veo que hace pues ha salido hace poquito

Voz 0020 45:19 hormiguero también hay unas pulseras fantásticas que no son tatuajes para pares para personas como las que como la que le habla que tienen un poquito de cosa con las agujas hizo las sondas de la voz las ondas de sonido

Voz 13 45:32 una poesía pero eso eso es una parte

Voz 29 45:35 de ahí no tiene que ser una onda de sonido tiene que ser un dibujo bonito dentro de la onda de sonido entonces no queda tan feo de todas maneras es oí allá pues ya yo ya no encontré más significados tatuajes yo lo que quería era arreglarme cuerpo entonces hoy en día me hecho yo Diego una temática que es mecánico con Gore

Voz 13 45:56 biomecánico con Gore

Voz 29 45:59 es un gol es un poquito como películas de miedo con un poquito fuertes pero que piensa que con los años he aprendido a no hacerme en uno de los mayores tatuajes que ha hecho mal destrozo en las pieles y me cuesta mucho mucho de quita esos son los

Voz 13 46:12 tribales

Voz 0020 46:13 los tribales es verdad que durante unos años en los años noventa los tribales arrasaron

Voz 29 46:18 arratsalde pues es una desgracia para a hombre no ser una bacteria porque ahí la SER y láseres hay cosas que quitan y luego ya se puede hacer por encima se puede aclara la piel y luego tatuajes Dima pero lo que es esta clase tatuajes hizo mucho daño entonces claro de cambio poquito la la mecánica y muy importantes y que yo empecé con uno aquí otro allá y entonces padecía un periódico entonces y ahora lo que he hecho es hacer todo una línea que sea todo mismo lo que pasa que la enganchado en dos años el pasado sabes si me pasado me pasado pero la

Voz 13 46:51 ahora incluso los

Voz 0020 46:52 qué parte qué porcentaje que parte de su cuerpo lleva tatuada

Voz 29 46:57 se podrá ver tengo desde la pelvis hasta el cuello hasta hasta las clavícula porque al tengo al público yo no meta tuvo o lo que es que se vea cara al público

Voz 13 47:08 qué tal tuvo lo que se ve

Voz 29 47:10 sí eso de trabajo en hostelería entonces yo con bandas con las mangas largas y las camisas no sale nada entonces eso sí no llevaba Harbin cuello a cara o sea no porque no sé hay gente que sí pero yo si haces eso ya o Bobby desde eso o prepárate

Voz 13 47:26 vale entonces de peor clavícula entero

Voz 29 47:29 de qué de entero por la parte de adelante ya lo hemos empezado por la espalda en la pierna derecha Hay ya está a ver si puedo palabra cuando termine las tablas que son trabajó bastante serio el tatuador este conecta estoy gracias a él doce uno uno es lo que decíais no el artista no debía

Voz 13 47:45 Julián

Voz 29 47:46 antes estaba Picasso ya antes había pelo de hoy en día hay uno está tocadores tan impresionante

Voz 13 47:51 de algo de buenos deseos me ha dicho

Voz 29 47:54 o sea yo tengo unos lazos vistas en darle salen perdón en cuatro floristas en de con una con una casa de tatuajes pero bueno yo no sé mucho de eso pero me ha enseñado las fotos de Tenerife a la que hacer muy de moda

Voz 13 48:12 de qué estamos hablando

Voz 29 48:13 de realismo de realismo en mi caso mi caso es un poco fuerte porque es un poco es que es muy macarra

Voz 13 48:22 no le ha gustado mucho como definición es que yo soy muy macarra

Voz 29 48:27 es que no les macarra a ver ido pero la verdad es que los tatuajes que salir corriendo porque por ejemplo son bocas destrozadas con anchos abiertas con una chica abriéndose la cae una cosa es que no se ven

Voz 0020 48:41 no sé si lo hiciera repitiendo haber preguntado

Voz 29 48:44 no no porque eso es lo que pasa que yo lo que hoy en día he aprendido así el tatuaje es muy importante para un uso personal pero yo por ejemplo en el caso que ha sido asegurarle el cuerpo de las cosas que tenía antiguamente entonces yo lo que he aprendido con los años que no me apetece ir a la playa El el mismo tatuaje veinte cuerpos

Voz 0020 49:01 ya ya una sola eso es lo que decía nuestra compañera Elena verdad las copias que es que no

Voz 29 49:08 cada las han puesto de moda los las los Dallas que cada vez que son así pero es que ahora mismo unos lleva todo el mundo entonces esa lo que gobernó el tema biomecánico si muerte y todo esto no va nadie a mi me gusta no sabiendo busca entonces y hoy en día los trabajos que se hacen son bastantes bastante fuertes y luego otro consejo para todavía hay una queman sin muy tras verse nunca otras tatuado hay una querella que se llama en la estatal aplica el dos horas antes del tatuaje durante tres horas se adorna la piel y entonces aguantas tranquilamente el tatuaje un tatuaje una sesión de dos horas normalmente las sesiones son de seis siete mes si eso es un poquito lo que quería contar entonces pues bueno entonces estos trajes así que

Voz 0020 49:58 pues Roberto un placer haberlo conocido hoy haber escuchado también de de su boca como esta tatuado su cuerpo

Voz 29 50:06 nada más que nada por la gente y luego también también te digo a mi Sorvino por ejemplo ya de Vigo no no fuera John buseas y volviera atrás no a día en día no no no varía ninguno pero hoy en día no me arrepiento porque también un cuerpo limpio es muy bonito eh sí sí yo tengo cuarenta y dos años entonces no tengo veinte entonces quieras era no tengo poco la mentalidad de hace años no decir joder antes tenía el cuerpo limpio Hay bueno pero bueno hoy en día no me arrepiento porque son tatuajes que llama mucho la atención y preparan hablan conmigo me preguntan pero bueno aparte de todo eso ya es muy tímido no sea la playa ya no voy ahora me voy a acantilados me voy a las calas y luego otra de las cosas que hago que sólo hacer a mis amigos a mis amigos les hago como regalo un tatuaje claro que esos amigos se quiere

Voz 13 50:57 esta tú has estado Carlos sí sí

Voz 29 51:00 hace el tatuaje cojo hablo con mi tatuador preparar un tatuaje que vamos a hacerlo hice lo regalo para mí para mí por un lado un tatuaje también es muy bonito es para toda la vida

Voz 13 51:11 desde luego Soliva a decir sí a todo

Voz 29 51:13 ya

Voz 13 51:14 es un regalo importante importada

Voz 29 51:16 de sí sí sí es para todas las hay por eso es una de las cosas que también carrera así que he aprendido poquito ni joyas ni nada tatuaje

Voz 13 51:27 claro eso no se podía permanente ustedes enredo

Voz 0020 51:32 siempre adornado

Voz 29 51:33 eso eso nada ellos dan Daniel experiencia no así que hay eso sería todo es la primera vez que hayamos hablados

Voz 0020 51:43 Alberto pues lo ha hecho usted fenomenal Comas es que está despierta a estas horas claro que creo que la respuesta a la tengo en su profesión no

Voz 29 51:50 no que va vivo en una casa en una casa que hay ahora mismo tenemos el temporal de aúpa y estoy más pendiente de que el el techo que dormir GEAS y sí sí ayer fue muy serio aquí en el Tenerife Sur si me da la que sí sí si no había un temporal así de mira de fuerte vamos osea bastante fuerte además sí sí ya lo hemos a ciento ochenta kilómetros por hora bueno vamos a por lo menos a Esla ya ha modernizado ya no se inunda en cinco días hay algunas zonas que sí pero bueno así que como está un poquito más blanca

Voz 13 52:22 lo ayer cayeron no

Voz 29 52:23 Estados Unidos está un poquito gruñón al tiempo que está un poquito Griñón pero bueno está más tranquilo la verdad es que sí pero bueno aquí lo que tenemos que ir muy mal tiempo y mañana tenemos otra vez que el a la playa lo tenemos

Voz 13 52:38 Roberto el cuello estás contagiando el maltrato

Voz 29 52:40 poder de la península

Voz 13 52:43 todo eso tiene clavo

Voz 29 52:45 Nos está llegando

Voz 13 52:48 a ver tu corazón aguante

Voz 29 52:50 así que nada pasado buena noche yo sigo escuchando es como siempre

Voz 13 52:54 de gracias por llamar Roberto nada vosotros estoy buenas noches

Voz 0020 52:58 un abrazo muchos mensajes en Twitter muchos incluyo incluyen fotografías como es el caso de Cuba la Loli que Nos adjunta una fotografía de su brazo en el que dice que lleva tatuados a sus dos tesoros

Voz 26 53:19 y las piernas

Voz 0020 53:22 Bailey escribe tengo todas las iniciales de mis hermanas y la mía en la espalda la inicial de mi sobrino en la muñeca y una mariposa en el empeine del pie porque durante una época mi vida todo lo que se acercaban a mí eran mariposas traen suerte lo que también tiene una mariposa dice que simboliza la feminidad y la juventud Pepa tengo siete tatuajes y este es uno de los que más significado tienes el nombre de mi hermano que nos dejó hace justo un año así estará conmigo para siempre Miguel Ángel Martín no me atrevo a hacerme tatuajes consideró que debe doler mucho y si no es así lo que tengo miedo es a cogerle el vicio a tatuar me porque como decía Elena hay personas que tras trato tatuarse por primera vez luego no pueden parar de hacerlo David Cuevas dicen que hay que llevar tatuajes en cifras impares que es algo inconsciente pero que es así yo este verano me dice el primero en honor a mi padre y no sé si caerá alguno más hoy por hoy no lo veo y Live Lula escribe hace como diez años fui a hacerme una libélula llegué antes a la cita vi cómo hacían otro mensaje sabía una cobarde a Pedro Artiles dice que tiene muchos tatuajes y que efectivamente que no puede parar cinco Picos la Corona tengo cuatro Eloísa es mi abuela madre hermana y sobrina la de Antonio Mi padre esta explicación es la de la fotografía que adjunta Antonio Pozo

Voz 32 55:40 que no quería comentaros que yo tengo un tatuaje de los Rollings Stones en negro hecho venir hoy en una Nochevieja con un grupo de amigos en el año setenta y nueve