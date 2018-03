Hablar por Hablar (02/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Hablar por hablar

Voz 2 00:05 con Adriana Mourelos

Voz 0020 04:41 tres y once minutos de la madrugada doce once nos escucha desde Canarias Fernando desde Alemania buenas noches

Voz 1959 04:49 hola buenas noches Adriana que tanta

Voz 0020 04:52 muy bien y usted

Voz 1959 04:53 bien bien habíamos hablar lleva una vez era el tema adelante y morriña no o acuerda

Voz 0020 04:58 sí me acuerdo me acuerden ante un riña

Voz 1959 05:02 exactamente bueno llamó esta vez porque había estado escuchando lo de Manolo lo bueno y también la reflexión porque monde que conoce a la persona para formar un nuevo y otras veces en su caso de la forma lograr y luego conoce la persona ya había estado un poco reflexionando convivida con lo que me pasó desde que llegué aquí Alemania que en mi caso era siempre conocía a una persona con la que empezó una relación que ella tenía una vivienda entonces mira a vivir a esas viviendas se terminó la relación cuando se acababa conseguida me enamoraba de otra persona yo soy en ese sentido lo pudo estar mucho tiempo solo entonces digamos que enseguida empieza otra nueva relación y así iba pasando de personal persona de vivienda en vivienda hasta que al cabo de veinte años decidí que basta ya de voy a buscarme porque vivienda voy Goia comprar un apartamento donde o un piso donde yo vivo entonces luego ella quién aparezca que se encuentra el peso termina y bueno también ese alguien está pensando que yo estaba de borrón esos Veinte años no es todo yo siempre me gustaba que dejar las cosas claras yo pagaba como si estuviera de alquiler entonces bueno también para ayudar porque mucho estaban pagando hipoteca también gastos para compartir no me gusta más

Voz 10 06:38 si me echan en cara que esto

Voz 1959 06:41 pues eso pidiendo cuentas otros pero cuando me compré mi piso dice ahora me quedo tranquilo Oraya sí conozco a alguien o a vivir juntos aquí vamos a otro sitio como estamos ahora cada cual en su piso el matrimonio distancia que hable también con Macarena una vez bueno es lo que esto es lo lo interesante es cuando me vine a cuando me iba a venir a vivir aquí cuando que está comprando tramitarse comprar el piso entonces se me ocurrió lo que se suele hacer aquí también llamará al al al que es el encargado de de los pisos no de no no porteros sino el el que se encarga de la Administración no era así exactamente entonces pues para preguntarse había algunos gastos atrasados se había cualquier cosa que siempre es bueno saber si entonces me dijo si bueno tiene las os atrasados que bueno que luego eso hay que arreglarlo de tal dice lo que es curioso es que en el mismo edificio hay alguien que tiene su tenemos sí dos como aquí en Alemania los mismos apellidos esto es imposible porque no son además los apellidos tampoco muy normales entonces tiene en España sería casi posible pero aquí digo mi única hermana que vive yo sé dónde vives entonces y de repente pregunte dije qué qué nombre tiene entonces me dijo el nombre digo Si esas mi exmujer tiene tenía un piso que sabía compró con su madre

Voz 1959 08:30 entonces el nombre del buzón no estaba pero el la dueña era ella entonces dije casualidad con todos los piensos con todos los edificios que hay en donde tiene que ir a tocar justo en el mismo edificio donde bueno yo no sabía nada de bueno pues la sorpresa fue cuando pues un día ya me con no pudo llamar a decirle que nos vamos a ver en la reunión de vecinos casi se me cae no no se fía las óperas hacerla di entonces bueno nos reímos un rato de bueno así que lo las cosas no bueno esos que quería contar

Voz 10 09:15 entonces me interesa Fernando saber una vez que tomó la de termina

Voz 0020 09:19 nación y la decisión de comprarse un piso y ser usted el que pusiera la casa ante nuevas relaciones qué ocurrió fue así

Voz 1959 09:29 Bono lo curioso es que cuando me pueda mudar

Voz 1959 09:36 un par de semanas antes cuando ya había comprado el piso ya estaba hechas escrituras y todo bueno tenía que esperar un par de meses hasta que sales en las personas que estaban pidiendo que la antiguos propietarios pero bueno dije no no hay problema pues conocía a alguien coces una semana antes iba a visitar tuve accidente me rompí la rodilla si bueno fue un cúmulo de casualidades en raras tuve que hacer la mudanza

Voz 11 10:14 con la rodilla rota nombrando

Voz 1959 10:17 no podía cooperar no no bueno estuve los primeros meses

Voz 1959 10:24 viendo muebles por Internet éxito viviendo en cajas bueno un desastre un desastre son cosas de la vida que coincidencias que que bueno que pasan

Voz 1959 10:39 bueno y esa relación tampoco duró mucho mi rodilla rota en cambio los dolores si todo eso puesto duró mucho mucho más pero bueno no hay mal que venga después ya conocía

Voz 1959 10:56 entonces bueno pues eso tenemos

Voz 1959 11:03 son dos países distintos entonces saben igual

Voz 1959 11:12 que en Alemania Hay bueno respetamos eso te hace nueve años cada dos semanas

Voz 0020 11:20 llevan juntos nueve años viéndose cada dos semanas

Voz 10 11:25 yo están casados somos casado se como nosotros los casos como es un matrimonio cada quince días un matrimonio distancia

Voz 1959 11:39 pues bueno es que es que tienes que llevarlo con mucho mucha planificación casi un proyecto de por vida no

Voz 1959 11:56 es fechas viene mejor quién va en una dirección en la otra

Voz 0020 12:00 claro porque sólo tienen pactado o lo van haciendo aleatoria

Voz 1959 12:04 y siempre con un par de meses delación para poder reservar vuelos a dependiendo de los precios también a veces signos cuesta muy caro en una dirección otra nos juntamos en el medio pues nos vamos a Viena suele haber vuelos baratos o por los dos lados no en el medio pues nos encontramos darle no con algunas pero Suiza dependiendo de las posibilidades como tenemos amigos también en otros países a otros les visitamos

Voz 1959 12:38 entonces no se es cosa de de planifica todo con mucho cuidado con mucho tiempo y bueno también hay pasan en no que a veces por mucho uno que lo tenga todo planificado por ejemplo sale un volcán en Islandia ha cancelado todos los vuelos los que nos pilló o huelgas o cosas de éstas que que no siempre sale todo como uno lo tiene planeado no

Voz 0020 13:04 que además no se puede hacer nada no

Voz 1959 13:07 no se puede hacer nada según lo puede hacer reclamar pero el tiempo

Voz 0020 13:12 ya está perdido Fernando oí hay opciones posibilidad de su planteamiento de juntarse alguna vez

Voz 1959 13:23 y de momento no porque no sólo es el trabajo también es en su caso su familia es que están cerca ahí están ya un poco los padres entonces sí también en el viven en la capital en Budapest pero la familia viene de un pueblo que de un lado del lago grande que hay en Hungría on que es muy bonito es muy romántico muy tranquilo entonces en su caso él es mucho le tira más el campo y la tranquilidad y eso

Voz 1959 14:04 es un digamos que ese tipo de cosas la echaría mucho en falta piensos está ya aquí poder ver a la familia no poder estar también en el campo con el perro son cosas que que bueno que las tiene que sopesar de momentos la única solución yo espero que no se para cuando me jubile que entonces ya se nos ha todavía me quedaban unos años no pero calculo que en diez años así siempre produjo y la verdad así que bueno eso es lo que hay

Voz 0020 14:41 Fernando pues ha sido un placer escucharlo como siempre

Voz 1959 14:45 sí bueno intentarían verla bueno techo creo que no se hable contigo hable con tu compañera porque te dije que me iba de vacaciones a Centroamérica pues llama allá

Voz 10 14:59 ya pero es que todavía no

Voz 1959 15:01 eso es malísimo no han encontrado varias veces de hecho una vez hablé con tu compañera pero si me cortó ya no pude volver a veces no había Internet a veces me desespera porque quería llamarlo

Voz 10 15:13 verdad no pude y El viaje fue mi

Voz 1959 15:18 el viaje fue fantástico y lo único que el único problema a los miles de mosquitos que había por todas partes que todavía todavía me estoy arrasa ahora mismo estoy arrancando porque todavía después del tiempo este

Voz 11 15:32 es increíble la cantidad de

Voz 1959 15:35 de picotazos que recibimos todos y luego bueno las carreteras estaban también un bastante fueron muchos mucha distancia en autobús

Voz 10 15:44 pero organizó hoy sí

Voz 1959 15:48 bueno también en las carreteras en el estado de estabas en ese estado mucho tiempo y uno acabó casi acabamos bólidos todos no

Voz 0020 15:55 agotados

Voz 1959 15:57 mereció la pena porque era fantástico fantástico de ver todo lo que había naturaleza de ruinas

Voz 0020 16:04 qué países visitó

Voz 1959 16:06 pues empezamos en Guatemala seguimos por El Salvador Honduras Belice y volvemos a Guatemala fue fue una ruta fantástico

Voz 0020 16:22 Fernando Alonso qué gusto de viaje

Voz 1959 16:26 sí además que siempre bueno pues también estar en países de habla hispana también siempre es una experiencia también para hablar con la gente diverso si no se siempre era gratifica mucho más que en otras partes del mundo no

Voz 0020 16:43 por proximidad Fernando pues muchísimas gracias por haber llamado

Voz 10 16:50 vosotros sí bueno hasta la próxima entonces hasta la próxima semana no mueve buenas noches buena clara

Voz 0020 18:48 escribe Pokemon es curioso Fernando tiene a su marido a miles de kilómetros

Voz 14 18:53 pero a su ex suegra en el piso de arriba será cosa del karma

Voz 0020 19:01 para Miguel Ángel Martín es difícil mantener la fidelidad en este tipo de relación a no ser que sean una pareja abierta detalle dice que no hemos

Voz 14 19:10 ha habido al hablar con Fernando

Voz 13 19:14 más explícita cree que Fernando tiene una

Voz 0020 19:17 Vida de películas se compra su piso vive en el mismo edificio que su ex su matrimonio esa distancia al novecientos cien ochocientos José Manuel desde Asturias buenas noches

Voz 10 19:29 buenas noches Adriana qué tal José Manuel

Voz 12 19:32 sí hablar sobre los tatuajes pero bueno a ver si te hago un saludo desde Asturias mira yo me dijeron tatuarse yo tenía nadie no sí

Voz 9 19:48 tenía una guerra

Voz 12 19:50 en lo que se llamaba aquí en honor a a la hija de la película

Voz 0020 19:59 no

Voz 12 20:01 la que actúe en la espalda en el omóplato

Voz 0020 20:04 la tú en el omóplato

Voz 12 20:09 la llevo porque bueno le quería mucho no por otro lado pues tengo otro que tienen una anécdota bastante simpática que me ha dado elige en Barcelona Santa Coloma de Gramanet cuando era no

Voz 10 20:32 venga sentaba hay Isabel Gemio no Gemma Nierga

Voz 12 20:37 bueno Gemma Nierga puede ser pero no lo es bueno bueno total que me hice un porque me trajeron una novia era joven sí me dijeron corazón resulta que dentro del corazón pues me pusieron nombre de dicha persona no sé viento ha borrado menos nombre quedó corazón más o menos como si fuera así la señal de tráfico de dirección

Voz 15 21:19 eso sí

Voz 0020 21:20 porque el nombre hicieron una raya por encima

Voz 12 21:24 una raya bueno una arraigo importante con lo cual quedó prácticamente una acción prohibida pero con forma de corazón

Voz 15 21:32 no

Voz 10 21:36 bueno pues absoluto éxito la tiene como se hizo

Voz 12 21:40 no lo tengo lo tengo lo tenía claro resulta que cuando conocí otra chica no vimos novios me pregunta burro dicho tatuaje qué qué significaba eso de que si había hay algún nombre de una persona Trillo así prohibición pero rápido como el rayo eh yo no no todo si realmente significa amor prohibido

Voz 0020 22:17 bueno que resuelto que resuelto con José Manuel

Voz 12 22:21 sí sí pero la cosa es que estuve veinticinco años porque Garzón Murcia Ia así ella sólo tomó al principio oí fue o nos dejamos si ella no hubo ningún nombre

Voz 15 22:43 ahí está la cosa

Voz 12 22:45 ir por el otro lado pues según porque bueno me gustaba mensaje pues los detenidos es nuestra muestra de Asturias

Voz 0020 22:57 a José Manuel que escribe usted en Facebook

Voz 15 23:01 sí sí

Voz 12 23:03 sí en todas las fue nada de Aragón no

Voz 0020 23:09 la del corazón es una muy buena historia

Voz 12 23:12 claro a mí si has gracia cuanto menos no porque has que fue más arriba pues bueno como fue todo el autor

Voz 0020 23:24 cómo ha proseguido está muy claro dice Pokemon que más difícil hubiera sido buscar otra novia con el mismo nombre

Voz 10 23:34 bueno ya hombre podría encajar porque no puede ser negro bueno sería la verdad pero que no se hizo más tatuajes y ahora estoy pendiente ya ahora se va a hacer otra

Voz 12 23:51 sí eso lo típico cuando faltaba una persona que es muy bueno pues parece ser que es moda ahora de no sé cómo llevarlo un recuerdo o no un recuerdo para no olvidar lo nuevo se pensando oí creo que me lo haré pero de todas formas no es una cosa que mayoritariamente ya no sé lo que pasa es de vieja aún uno o lo otro el tampoco no no tiene como ya hay que dar paso a la juventud

Voz 0020 24:40 bueno vamos a ver una edad

Voz 1959 24:42 sí

Voz 12 24:43 no no nos damos viejo yo tengo cincuenta y siete años que tampoco pero que creo que es juventud joven y eso fue lo que decía está persona a uno en todo el país al tiempo la piel ya no es la misma energía bueno las cosas se deterioran todo era un poco esa historia y te llevo escuchando esto muy por Pablo algo el yo trabajaba en Santa Coloma de Gramanet el servicio militar en la SER

Voz 1959 25:28 en Andorra

Voz 12 25:31 a ellos escuchado a toda la noche frías pues mantiene para Asturias para trabajar en la minería aquí en todos estos de ahí el saludo

Voz 10 25:43 luego a un atado Adriana muy vuelvo

Voz 0020 25:48 José Manuel pues es un placer conocerlo también a través de la voz un placer escuchar su historia muy buena salida la del amor prohibido

Voz 10 25:57 aunque muchas gracias un abrazo y buenas noches

Voz 10 27:36 hola María no buenas noches buenas noches

Voz 9 27:39 es que en felicitarle por el programa

Voz 10 27:45 gracias Mariano

Voz 9 27:46 sí vamos se escuchó todas las noches desde hace un mes trabajando de noche en en que quería contar mi historia más o no yo soy de manía de actores parecido al chico de Alemania

Voz 10 28:10 sí pero no más complicado

Voz 9 28:12 ah bueno voy a empezar a contar historias

Voz 10 28:16 asimismo dieciocho años virus y otros años

Voz 9 28:21 dieciocho años viviendo en Manrique estuve con mi familia que viviendo tengo dos hijos una niña de ocho años niños del síndico tras un año se volvieron a Rumanía resulta regional quiere aquí lo vamos como decirle triste por mi familia estoy pensando en mis hijos

Voz 0020 28:59 Mariano se fueron sus dos hijos y su mujer

Voz 10 29:03 sí exactamente que fueron unos tres Padrón manía fascina yo me quedé aquí trabajando

Voz 0020 29:10 por ese fue

Voz 9 29:13 pues porque la niña no tenía que ir a ir al colegio la mujer ya no quería estar aquí vamos tenemos la casa coche ahí me hizo que tenía que se paguen más por por la mía que el hay mía que yo no iba bien en el cole en el cómo hemos hecho la casa ahí para no tenerla vacía que también por la familia tenemos ahí ahora resulta que Messi entonces yo extraño di esto entre dos mundos quería pedir a los oyentes y me puedo ahí está Bono como historia yo creo que hay millones de personas pero lo que quería si alguien me puede aconsejar vamos a decisiones personales que tiene que tomar uno pero si me puede dar algún consejo porque yo a volver feroz

Voz 9 30:45 decirle a dieta de Rumanía es muy cruda porque hay la mitad es muy cara y el sueldo muy bajo un gobierno no gobierno muy corrupto más qué más le le para la gente normal no respetaban las le quieren dar alguna ley por la noche no está soñando yo hice lo acaba antojo robando estaban destrozando Rumanía como lo hace más duro e mantenerse más una para que hiciera una vida humana

Voz 0020 31:40 y eso mujeres esos viejos no bueno más en su mujer porque ellos son pequeños nos ha planteado volver a España

Voz 9 31:49 no como les dice que se quiere quedarse ahí porque como que no la familia ahí pues ya no no menos de sangre en activado Acciona que no está muy bien dejaron con el trabajo es muy difícil encontrar a que también en buscar casa azotar ves endosarle cero es decir yo estuve

Voz 0020 32:25 como esta marea no tiene que ser duro después de tantos años viviendo en familia de repente vivir solo

Voz 9 32:32 bueno yo con mi aunque checo diosa no se besaban es todo otras ocho han estado vamos sí me resulta muy difícil por los hijos porque con la cabeza

Voz 10 32:59 y es que ocho y cinco años tienen

Voz 9 33:07 el difícil porque si para la gente que Bille mucho tiempo fuera que se implante sin tener una familia ha sido estar solo hizo otra cosa pero si tiene familia hijos difícil hay que tomar decisiones soy yo me estoy sacrificando pobre lo mejor mis hijos darle una educación no tener una vida

Voz 9 33:51 lo que pasa que es lo manga no no se lo podía todo es por la corrupción que ha eso los sueldos bajos que a él tampoco quiero hablar mal de mi país pero

Voz 10 34:03 ya me lo sé estoy hablando de la situación económica y política básica

Voz 9 34:11 nunca se por eso mucha gente se va de ahí pues que en corrupto no te implican la Comunidad Europea cambia no tenía que cambiar todo el Parlamento la todos los digitales porque todos son corruptos que va

Voz 9 34:47 no hace nada para el país no hay dos claves es muy rico muy pobres es lo que hay pero el problema es que nos afectan a nosotros a los romanos estábamos queremos lo mejor que condiciona en todos los países a todos los niveles

Voz 0020 35:31 Mariano Rajoy en qué está trabajando

Voz 12 35:34 esto es el dirigidos tampoco

Voz 15 35:50 por escucharme victoria

Voz 0020 35:52 pues muchísimas gracias Mariano gracias por llamar

Voz 9 35:55 antes de que pasen buena noche

Voz 0020 35:58 muchas gracias escribe Pokemon que la vida del emigrante es muy dura tu cuerpo y tu vida está en un sitio mientras que tu mente está en otro

Voz 0020 36:51 el libélula escribe tiene que ser muy duro vivir lejos de la familia no me imagino tampoco vivir fuera de la mi Terry que rinda puntualiza floreciente a que la distancia significa mucho más que estar lejos hola Luis desde Ceuta buenas noches

Voz 10 37:34 hola buenas noches qué tal qué tal de que no es quería hablar

Voz 21 37:37 pues mira era suele el tema de los tatuajes estaba aquí negociando con el insomnio y hace bueno voy a voy a participar resulta yo tuve una relación sentimental que por razones casos el tóxica para mí no es preocupante mientras duró un día pues cometí la la locura algo yo nunca he no llevar tatuajes no pero ella hundirse limpio los labios con la servilleta se quedó marcada en su boca con carmín y como curiosidad dijo no no estaría afeó este tatuaje así yo con mucho cuidado coger la servilleta y me la llevé a un tatuador me la puse

Voz 21 38:29 en un sitio claro donde no se viera porque también pues no soy una persona que me que me haya gustado lo llevar el cuerpo tatuado pero bueno aquello fue un detalle muy bonito no le gustó y tal pero claro al reza la relación tóxica también la forma un poco traumática a mí poco menos que me me lo voy en los recordaba él no quería

Voz 10 38:55 no quería seguir llevando claro claro no

Voz 21 38:59 el escuchado algún corte que un oyente decía que bueno que es lo vivido oí yo fui fui feliz

Voz 10 39:07 pero es que se de serlo claro él él poco tortuoso total que

Voz 21 39:14 bueno pensaba en quitarlo final opté por digo bueno me voy a me voy a poner otra cosa yo recuerdo que mi padre que falleció siempre lo decía una frase no desea quedarte con hambre siempre queda te no como una forma de vivir la vida sin harta de Dodi sin llegar a las tío para que no te cansas nada no ir leyendo en una frase de Cicerón que me lanza pues latín la también lo tengo puesta mi tapando lo que era el el la boca de de esta señora Civic cívico condimento es el hambre es el mejor condimento

Voz 0020 39:56 a osea que su padre estaba diciendo una frase de Cicerón adaptarse ahora

Voz 21 40:01 ah claro entonces yo me dice en nuevas técnicas que tatuaje fue un tatuador

Voz 11 40:08 la quiere otra que magnífico

Voz 21 40:10 pareció una alegoría de la imaginación un niño pequeño escribiendo con una pluma enorme porque yo mi hobby uno mi hobby no digo que lo haga bien pero lo poemas o canciones no digo que hará viene

Voz 0020 40:23 pero Le gusta pero me gusta

Voz 21 40:26 sí de desahoga y una una alegoría de la escribiendo ese niño esa frase no

Voz 10 40:32 ah claro como sean el tatuaje entiendo Si bueno no

Voz 21 40:36 tapándole nota alta para otro amplía

Voz 10 40:38 abro y más grande son dos de vida

Voz 21 40:41 pero mi padre II que en en en mi próxima relaciones que no me arte no que no me entregué tanto o por lo menos y lo hago que sea con la persona adecuada que a veces uno entrega tanto porque para mí el hecho hace un una una entrega no yo quería dar quería

Voz 10 40:59 ha sido el mar dentro de generosidad no fui yo

Voz 21 41:02 no tendía sí sí fue claro precisamente por un acto de inicio de no tener generosidad por lo que la relación según lo tóxica y ahora estoy muy feliz comienzo trabaje a todo color no se venza yo llevo bañador porque el primero me lo puso encima de un pudor pero bueno yo ahora me ducho me lo veo hoy soy feliz vivo sólo vivo tranquilo y las relaciones que he tenido

Voz 11 41:26 por supuesto siempre me que me quiero quedar con hambre

Voz 21 41:31 a la entrega llegaré cuando conozca la persona adecuada y lo que es la lección que me ha dado la vida Batua eh amigo

Voz 0020 41:41 no está mal

Voz 21 41:43 pero quería contar hoy por si alguien se sintió identificado que que piensen poco pudo

Voz 0020 41:48 pues en cuanto empezó a hablar Pokemon ha escrito cuando es que uno se da cuenta

Voz 10 41:56 de una relación es tóxica pues cuando ponen

Voz 21 42:01 la balanza IB que se que estás entregando y que no reciben nada no reciben lo que tú crees que merece Profés cuando ven el sufrimiento también la relación desigual si tú quieres vivir una relación en igualdad te das cuenta de que no es así se sufre yo que soy una persona de pulsiones no hay pero también hombre lógicamente me inteligencias a mí mi razón no lo hizo la la el corazón tiene razones no que no he dicho que no lo recuerdo lo mismo que que la razón desconoce pues a veces yo vivo vivo dominado por el por el corazón pero lucho porque la razón esté presente no cuando ya tu razón se da cuenta de que la relación no es desigual es cuando se vuelve tóxica

Voz 10 42:56 te doy en mi en mi parcela mi mi percepción y hacen mucho de de esta historia

Voz 21 43:02 esa historia pues hace ahora este verano pasado me fue cuando me lo tape

Voz 9 43:08 a mí pues fue del dos mil

Voz 21 43:10 el seis

Voz 11 43:14 España ya está superado ya está estoy estoy

Voz 21 43:19 yo prefiero estar solo ya te digo

Voz 10 43:23 terminó comenzó la T

Voz 21 43:25 mire él ahora la digo ya te digo la historia de mi de estos dos tatuajes son la historia de mi

Voz 10 43:37 poco menos de vida sentimental que feliz y tranquilo no se nota nada le debajo de Alá

Voz 21 43:47 es magnífico toda una técnica nueva de difuminado y una maravilla precioso es que no sé con la red sino hubiera dado la foto

Voz 0020 44:01 si os preguntan mucho cuando se lo ven

Voz 21 44:05 sí yo no tengo reparo en explicar lo Clamente y digo soy de Vigo solo y he tenido relaciones esporádicas si así lo cuento oí cuenta la historia porque no tengo por qué ocultar me forma parte de un tatuaje esta es la piel pero también la relación anterior aunque figuración tengo tatuada en el corazón que es otra forma de tatuajes e igual que tampoco es porque yo voy a hacer

Voz 15 44:35 pero de momento

Voz 0020 44:39 pues bonita lección de vida a través de Internet José Luis repítanos la frase de Cicerón como es

Voz 11 44:45 Civic condimento es Fame el hambre es el mejor condimento

Voz 0020 44:52 con eso nos quedamos Luis un abrazo

Voz 10 44:55 buenas noches buenas noches

Voz 2 45:23 aquí si no quiero ver tus sombra a medida hace feliz si di tren por mi puerta galopada

Voz 0020 45:45 escribe Graciela que bonita alegoría le ha quedado tatuada labios de mujer que se transforman en una frase de Cicerón

Voz 22 45:57 ya Yeah aquella noche estás

Voz 23 46:15 y Pokemon escribe pero cuando la razón se hace presente es porque el corazón ya es escondido no

Voz 0020 46:26 al novecientos cien ochocientos Carmelo de Burgos buenas noches

Voz 0627 46:31 hola buenas noches yo quería hablar sobre el tema de los tatuajes

Voz 10 46:34 adelante Carmelo

Voz 0627 46:36 bueno pues mira yo yo empresa tatuar me muy joven yo empecé a tomarme con catorce años porque si con catorce años me hice el primer tatuaje en aquella época no estaban muy bien visto dos tatuajes y cuando yo tengo cuarenta y siete han pasado muchos años eh que no estaban bien vistos pero a mí me encantaba el tatuaje yo vivía en me gustaba mucho tatuaje estatus carné mi vida ya en torno a alrededor de tatuaje fue luego me fui al ejército también es verdad que en el Ejército me me seguí tatuando hoy hoy tengo el cuarenta y el setenta y cinco por ciento del cuerpo tatuado

Voz 0020 47:20 el setenta y cinco por ciento del cuerpo

Voz 0627 47:23 sí todavía me queda un veinticinco sea todavía me queda había a puede seguir dándome a mí me encanta tatuaje yo pienso que es tatuaje salgo salgo Inter y es algo que nunca nadie te va a poder quitar es algo muy personal sí para mí significa mucho tatuaje la vida del tatuaje muy influenciado un luego tengo mis hijos mis hijos mi hija empezaba tatuaje ahora yo siempre les he dicho a mis hijos si queréis hacerles un tatuaje a cero lo pero no un tatuaje por moda espera la mirada de vivir la vida y luego os hacéis algo que que realmente sea algo importante para vosotros

Voz 10 48:02 claro yo pienso que el tatuaje no es un pantalón

Voz 0627 48:05 quiero que coges eso poner ahora está de moda y luego ya tatuar mañana no y ahora qué hago de eso que el tatuaje es algo muy hay que estudiarlo mucho hay que pensarlo mucho a mí Hoy por Hoy de la mucha pena a los chavales estos que porque ven a los futbolistas que está de moda ay qué bonito todo eso no me parece un poco a poco frío porque a la larga Si te haces algo por moda al final lo vas a pagar Ángel no es algo que te puedas quitar común pantalón vaquero con una chaqueta eso gastar toda tu vida hay y y luego luego también como alguno nos algunos oyentes cuando dicho nada pues claque y luego me iré tapado pues yo tengo tatuajes que me dice en unos momentos de mi vida un poco raros

Voz 10 48:52 cinco luego más adelante me he más tatuajes yo no

Voz 0627 48:55 a yo nunca en mi vida porque yo pienso que que es parte de mi vida sea taparlo

Voz 0020 49:02 bueno aunque aunque fuese el nombre de Alien

Voz 0627 49:06 no soy partidario de mí hacerme nombres ni Tetuán en sitios excesivamente vistos

Voz 10 49:11 ya

Voz 0627 49:12 no soy partidario hay hay muchas representaciones que pueden representar a una persona a un amor un algo que no es necesario tatuarse el nombre nombre es algo que que vamos que a las cosas cambian entonces no soy partidario yo hoy por hoy vale yo es verdad que tengo tatuado la cara de mi mujer Si mañana otro día si tengo que romper mi relación con mi mujer y tal y a unos hijos preciosos una vida estupenda y nunca me la etapa haría no creo que me lo admita Mi vida sea es parte de la vida hay parte de uno mismo que que también entiendo que haya gente que que de ganó pues mira me lo trapo oí así como que se ha olvidado se nos ha olvidado eso está ahí es claro lo ve un poco frívolo un poco pero vamos es mi forma de pensar no haya a la gente que se lo haya hecho por un motivo específico motivo pues oye sus razones tendrán pero yo pienso que el tatuaje es algo más que un simple hoy y mañana pelotazo

Voz 10 50:13 mi forma de ver todos esos datos es que que se ha puesto Carmelo teniendo el setenta y cinco por ciento de su cuerpo tatuado todos tienen algún significado

Voz 0627 50:25 nos todos en un aparte de una en cierta medida hay tal todos todos mis tatuajes significan algo no tengo ningún tribal Si ni nada de nada que que digas pues esto en un momento dado por la moda porque en este momento se llevaba mucho el tribal no se llevaba esto otro lo allá ellos siempre que han hecho un tatuaje yo tengo tengo de todo tengo caras tengo tengo animales tengo dragones tengo bueno tengo de todo todo todo en la vida me lo ya hecho por un significado especial insto a ver es muy iguales un poco así decir no es que es significa es como si fuera un hijo el tatuaje tú leves crear sea tú creas el tatuaje Tele de haces en tu piel y vives con él no es como un hijo no lo pues comparar como un hijo pero es algo muy personal salvo muy muy íntimo ya no es algo que volvemos es sea yo me parece un poco frívolo decir es que miraba como todos los futbolistas y todos los artistas hizo no sé qué hacen tatuajes fosilizado como estaba guay ahora ellos hoy un guay me parece me parece que que piense así

Voz 10 51:38 yo lo sé yo lo Mario estatus de hacérselo Carmelo ni de todos los tatuajes que tiene ahí un más especial

Voz 0627 51:47 la verdad que sí que el último que May hecho ahora que me de hecho en son tatuaje que hemos creado en la familia hay entre mi mujer y mis hijos

Voz 24 51:56 sí significa mucho porque

Voz 0627 51:59 qué significa el amor que tengo a mi mujer la que tengo a mis hijos

Voz 24 52:03 hay que si eso no

Voz 0627 52:05 que es más importantes no el más

Voz 10 52:08 sí igual uno

Voz 0627 52:10 es importante pero también tengo otros tengo por ejemplo tengo en nombre de mi hijo lo que sí que he dicho antes que yo un nombre enorme en estatuarios

Voz 10 52:17 bueno pero el de un hijos dinero pero sí

Voz 0627 52:19 estatua o el nombre de sus dos hijos

Voz 10 52:22 pero por qué la vida aunque me fallen siempre serán están ahí eso sí