Hablar por Hablar (02/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 Pino en la Cadena Ser Hablar por hablar

Voz 2 00:05 con Adriana Mourelos

Voz 3 00:13 mínimo

Voz 7 00:50 no

Voz 0020 01:10 y cuando son las cuatro y siete de la madrugada en las tres y siete sin nos escucha desde Canarias damos paso a Inés Morán en su con perspectiva de esta semana hace una muestra de las desigualdades que explican la movilización feminista del próximo ocho de marzo

Voz 8 01:26 los actos y movilizaciones que se organizan en ciudades de todo el mundo las mujeres demandan el reconocimiento de su papel político cultural

Voz 9 01:35 a lo largo a lo largo de la es una huelga contra la de su da la discriminación laboral que tienen las mujeres

Voz 10 01:41 es una huelga que se convoca contra la violencia en sus distintas facetas más quinta que sufren cientos

Voz 9 01:48 Pere desgraciadamente una alegría Dios niñas muy sentida

Voz 11 01:54 en inglés voraz

Voz 6 01:58 desde que comenzó la excepción con perspectiva hemos podido conocer las desigualdades sociales dentro de nuestra sociedad en unos días el ocho de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en España tendrá lugar una huelga de mujeres apoyada por CCOO y UGT diferentes partidos con el fin de poner en valor a las propias mujeres todas aquellas actividades que realizan y que en ocasiones son silenciadas o discriminadas las movilizaciones y la huelga están convocadas en más de ciento cincuenta países hilos se trata sólo de una huelga laboral lo de consumo sino también de una huelga de cuidados de trabajo doméstico actividades que hoy en día no se tienen en cuenta no están pagadas y cuyo peso el Cai en las propias mujeres es por ello que queremos mostrar las desigualdades de género que existen en la sociedad

Voz 13 02:47 en todo

Voz 1280 02:52 en España hay más de seiscientas cincuenta mil mujeres en de dos horas muchas apuestan por la innovación tienen de media entre veinticinco y treinta y cuatro años más de la mitad tienen un nivel de estudios superior la incursión de la mujer en el mundo empresarial se inicio hace muchos años sin embargo el número de mujeres que ocupan puestos directivos todavía está lejos de llegar a ser igualitario según datos del informe anual Women in Business cumplir o liderar ha revelado que el veintisiete por ciento de las mujeres en España

Voz 14 03:21 ocupa un puesto directivo en una empresa algo que refleja la escasa equidad dentro de las mismas

Voz 1280 03:26 más Rocío Molina ex miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Mujeres Empresarias y ha dado su visión sobre el emprendimiento femenino

Voz 15 03:34 las mujeres emprenderán más y los mejores comprende cuando en el cuántas eran tuvo quienes las mismas Bassas tu nombre pero al trabajo frente a una prensa entre ayudará a que tú que saber traducida así no es desigual nunca tratarán cómodo bueno la igualdad será el momento del despegue de mujeres y hombres que no somos unos bichos raros en otros sectores que hemos decidió apostar por negocios propios hemos creado trabajo que hemos pero uno de puestos de trabajo a quién tenemos grandes y pequeñas empresas y que funcionales igual que los hombres es una manera de demostrar que la igualdad en el emprendimiento luego al empresas inglés

Voz 16 04:15 montan donde tú

Voz 1280 04:23 dentro del entorno laboral la brecha salarial también es otro de los casos pendientes de la sociedad UGT denuncia que la brecha salarial en España supone una diferencia de seis mil euros anuales de media entre los sueldos de hombres y mujeres lo que beneficia a las empresas en cuarenta y dos mil millones de euros al año la diferencia se sitúa en torno al veintitrés por ciento y afecta más de siete millones de trabajadoras independientemente del sector

Voz 17 04:47 por la edad el tipo de contrato o el nivel de forma

Voz 1280 04:56 otro de los casos a tener en cuenta es el trabajo no remunerado como es el caso de las labores domésticas el cuidado de los niños o de los mayores dependientes hace unos meses presentó el informe Mujeres y hombres consumo producción a lo largo de la vida una relación desigual donde se analizaba el papel de las mujeres no sólo como trabajadoras asalariadas sino también en el trabajo no remunerado Se estimó que las mujeres trabajan una hora más al día que los hombres en actividades por las que no perciben ninguna retribución Elisenda Rentería es investigadora en el centro de estudios demográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona junto a Rosario Scan Durrell Guadalupe solo Concepción Pacho ha realizado este informe Elisenda nos da su visión

Voz 18 05:37 vamos que hay un desequilibro entre hombres y mujeres otro paso Canedo en otros países como en Italia que también se han se han medido en este tiempo progresivos fuera director de lo qué ha pasado en España es que la incorporación al mercado de trabajo la mujer fea de una forma muy rápida y no ha venido acompañada de de un a los hombres no

Voz 19 06:01 Carlos no asumir ese tiempo

Voz 18 06:04 lo de tareas domésticas que las mujeres dejarían de hacer ir a trabajar no y al mismo tiempo también hay una cuestiones de políticas públicas que no ayudan a las mujeres por ejemplo que tienen hijos a poder dejar de trabajar se dedica madres al cuidado estos hijos au algo al cuidado de personas mayores no y entonces la mujer tiene que seguir trabajando en el mercado de trabajo a pesar de tener una carga familiar

Voz 1280 06:30 si al final todo esto deriva en unas consecuencias a corto medio y largo plazo

Voz 18 06:35 con el tema de necesidades y por supuesto las unas mujeres españolas coartadas de poderse dedicar a un trabajo remunerado en el mismo nivel que son por tanto afectan a mí y al nivel de prevención van y opinión personal es que Pro una de las mi vida sería garantizar una baja de maternidad más completa más extensa no que las mujeres no tengan que abandonar el mercado de trabajo para cuidar de sus hijos ir al mismo tiempo que esa baja de paternidad también se extienda a los hombres no para que esto es hombre también te dediquen al cuidado de sus hijos de la misma manera que las mujeres y además que esto reduciría la discriminación en el mercado laboral

Voz 1280 07:26 constantemente los datos y porcentajes marcan cada día las noticias boletines informativos hablando de desigualdad o discriminación por ello el ocho m pretende dar voz a todas las mujeres que se reconozca y valore el trabajo de los cuidados familiares

Voz 22 07:41 acabar con la doble jornada laboral y la del trabajo y la de la casa acabar con la brecha salarial romper el techo de cristal para acceder a los puestos de diré

Voz 1280 07:50 Dion y lograr una sociedad libre de violencia machista para las mujeres para sus hijos

Voz 23 07:55 con triste medirá probablemente no la hay un rostro Griselda con toque ano en el cuello las culpa cambian ah

Voz 0020 09:14 gracias Inés Morán por cierto si quiere volver a escuchar este reportaje si quiere escuchar reportajes anteriores Hablar por hablar punto es es nuestra página web donde pueden encontrar todas las secciones del programa

Voz 23 09:26 además la las llamadas

Voz 0020 09:30 al novecientos cien ochocientos Pedro desde Asturias buenas noches

Voz 19 09:37 qué tal fue a las un poco raro pero bueno si primero al tu programa bolos Furia hace poco por qué

Voz 0020 09:56 tiene puesta una maquina de oxígeno

Voz 19 09:58 a cincuenta años ya llevo dos años y que el problema es el primero quería saludar a Moya qué puedo hacer

Voz 0020 10:14 sí

Voz 19 10:16 era mayor y tenía una hermana pequeña problemas y hemorragias

Voz 0020 10:22 así Juana

Voz 19 10:25 eh pues diferencias es el que no lo va a ser bueno me pude ir eso es lo que luego se puede ser quiero saludar a todos a los a uno de esos niños que haga voces que se era

Voz 0020 10:49 lo que ser al uno

Voz 19 10:51 Alfa uno anticrisis ella somos enfermos crónicos que llama realmente poco eh bueno promedios hereditario el hígado no me produce una proteína alfa aún la inspiración hacia tenía que haber estado ante una disolución hasta que no haya perdono transplante que en mi caso tengo efigie Madoz ella me va a afectar lo más urbanos por ejemplo me quitaron el bazo me apunta también el destino me tuvieron que cortar un trozo haya que tan bajo paja para abajo

Voz 0020 11:56 esto es una enfermedad crónica en su caso hereditaria

Voz 19 12:03 normalmente Somoza editar el sólo o bueno dentro de la época en varios no para los poco más de uno o at más tarde pero Alfa uno es hereditario el golf par en autovía pero sin embargo tengo que insta claudicando porque no lo hacen tercera edad con un problemón polos que murió por lo mismo por ejemplo me dijo que más de hacer pruebas Diego en la Liga

Voz 0020 12:48 Ana

Voz 19 12:50 pero bueno me tengo aquí eran una media por parte el padre aguantando lo que pueda

Voz 0020 12:58 Pedro me imagino que los controles médicos son continuados

Voz 19 13:05 por cada no explicado luego Puma que algún mal por supuesto para poder entrar en la lista de espera que sido todo pero bueno dentro de lo amargo en el fallo tenemos una bueno bueno Seguridad Social

Voz 0020 13:31 sí

Voz 19 13:35 algunos claros que anteponen el idioma para proseguir claro

Voz 0020 13:42 no Pedro y cuánto cuánto tiempo lleva en la lista de espera

Voz 19 13:48 llevo año y medio pero bueno cargos que salario por ejemplo los pero sí

Voz 25 13:56 bueno

Voz 19 13:58 que a lo mejor hizo un aparato de respiración

Voz 0020 14:02 se oye ruido pero no sabemos

Voz 19 14:05 bueno es que da para todas filiación los impulsos que es que a lo mejor al saltar por encima David porque es pone peor oyó mayor de aquí a mañana me pongo peor exacto por el obtuvo tuvo entonces ahí está el problema en los sabes cuando luego si es compatible tengo que creo que ella creo que ha ido poco Piran de pero bueno yo a la audiencia que puede este lo olvidan que no me toque aunque no me toque y lo peor que pueda correr el corazón encima somos propensos a ataques al corazón

Voz 0020 15:09 claro por falta de oxígeno uno

Voz 19 15:14 anotó en el oxígeno las llanuras despensa entonces amaga con su esfuerzo la devino en todo lo que te decía de hay un poco más porque además hay críos

Voz 0020 15:37 si con este problema

Voz 19 15:39 estamos como yo le dije a mi hijo da a mí yo cumpliera los dieciocho o te eviten ser ya no pido más fueron me duele ver vídeos pequeño los musicales tenía que ser obligatorio de que cada uno fueron hubiera a a la donación pero eso es el pueblo

Voz 0020 16:13 que debería ser obligatorio por ley que todo el mundo dona sus órganos

Voz 19 16:19 luego puse voluntariamente si es que no se perdonen denunciados a ello pero horrores que fuera obligatorio luego que quiera renunciar Ferruccio Fazio concienciado porque ya no es sólo cae de Griñón es llevado corazón en el sistema hospitalario pacense se iba a haber tanta desgracia y bueno dentro de España levante aragonés

Voz 0020 17:00 tiene que yo a dar tiene que llevar continuamente el aparato de oxígeno Pedro

Voz 19 17:06 en casa tengo una más grande en hubo algo de Paco Bobbio cuando purgas con el Cubillo yo tengo otra es como una viviría para que por conducir el coche eh yo conduzco yo bebo sólo eh el bajó a comprar eso luego los coches en ese pueblo marchó un fin de semana o me cuesta más el caminar cero sesenta alguno al oxígeno voy muy a gusto muy bien tanguero entonces en homenaje con el tiempo llegará al que no pero de momento mesas fuera

Voz 0020 18:02 Pedro y cuánto tiempo lleva así en estas circunstancias

Voz 19 18:06 dos años dos años eh empecé a tener problemas eh hacia tiempo pero bueno esto de que el tabaco o cercanos antiguo por ahí desmayado médicos casi vuelve a la consulta en urgencias cuando descubrieron pues bueno a dejar al tabaco a hacer esto es imposible por por Xavier Dolan

Voz 0020 18:56 porque los médicos le dicen que que si acompaña de esta manera la enfermedad no pero se mantiene no avanza no siempre

Voz 19 19:13 de momento lo haga hace que hoy por ejemplo yo el año pasado sentirse Teberga pues se le me entre Cuba veo una un la gente sino eh

Voz 0020 19:31 eh

Voz 19 19:33 agosto en pleno agosto un Carlos García neumonía

Voz 0020 19:39 neumonía

Voz 19 19:41 lo que casi a palmo tuve que ver como se llama en animación como si fueran un paro al filo para los intereses su último plano el hambre otros Quijada que mediante todos los fines de Dios especializado pase el verano esto será complicarlo con otras cosas porque el cuerpo ya te digo por ejemplo el alza uno hace que se vaya a la valla dañando más que hasta hasta luego yo me rompió el tuvieron operarme de urgencia hace un año hay un medio entonces

Voz 0020 20:47 claro no es compleja

Voz 19 20:50 yo creo que es de los de los todos los que pueda haber gente aparte

Voz 0020 20:59 quiero decir a las claras la impotencia de no poder hacerlo

Voz 19 21:03 si abres la boca abren los ojos ahoga pero no te llegan a ir

Voz 0020 21:11 Pedro Pedro ojalá una llamada próxima diciéndonos que usted también ha recibido una llamada esperamos aquí para que nos lo cuente

Voz 19 21:28 quería gustosamente

Voz 0020 21:30 mucho ánimo Pedro Pablo si viajo

Voz 19 21:34 en el momento que me digan hoy etarra que al hombre o me crié como China

Voz 0020 21:41 ojalá fuese así un abrazo fuerte Pedro que vaya todo bien de verdad te hemos sabido saludos para niños y MUJA todos de un abrazo Pedro gracias gracias a usted saludo a todos los Alfa uno son las personas que tienen la enfermedad conocida como Expo pues con la llamada de Pedro nos despedimos hasta mañana será a partir de las dos de la madrugada cuando no encontremos una noche más para que usted disponga la madrugada aquí en Hablar por hablar

Voz 27 22:26 ir a de matiz cuenta con estío de Estado en quiero