Hablar por Hablar (03/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 hemos sido también gracias a la magia de la radio esas San Felipe el Marine I donde destrozan cada año coincidiendo con las fiestas de Santa María sus casas los habitantes examen después hacen la ceremonia del arrepentimiento diciendo por qué habré destrozado mi casa su brillo de SO2 serán pueblo en la provincia de Pontevedra donde se obliga a un ser humano a un hombre sorteado al azar a llegar a las mismas conclusiones a las que llegado el genial físico Albert Einstein en Andújar de los mellizos también hemos hecho una parada radiofónica se en la provincia de Cáceres donde esas mujeres se reúnen en la plaza y se callan están calladas sin decir nada que los hombres les preguntan qué os pasa allí ellas dicen tú sabrás usa ahora a la que se sientan culpables hemos terminado en Coslada yo de dos donde los cerdos y las gallinas cambian su zona de confort de la saga camino podemos olvidar nuestro recuerdo a la Metro Goldwyn Mayer a otro gol de mayo en esa gran olvidada de Elche la Cadena SER de verdad cabeza en los oyentes que dan lecciones en los grandes en oyente te dice exactamente lo lo aquello en lo que no pensamos yo creo que por el trajín en el directo fueron los nervios del en directo por el exceso de trabajo unos pasa cae muchas gracias señor Requena Huelva cuando se quiera gracias a este su programa está su casa a estas reinas gracias nosotros queridos amigos volveremos el viernes que viene ya imagino que Ortega totalmente recuperado en otra singladura radiofónica en otro programa en el que la magia de la radio se presente con un fuerte abrazo a todos viva España

Voz 3 02:51 tu Hablar por hablar

Voz 5 03:00 Macarena Berlín

Voz 11 04:54 una relación sentimental que no vienen al caso se volvió tóxica para mí pero mientras duró un día pues cometí la locura o yo nunca he no o tatuajes no pero ella días eh limpio los labios con la servilleta se quedó marcado su en en la cerveza con carmín aquí como curiosidad dijo no no estaría feo un tatuaje así yo con mucho cuidado porque y la servilleta debemos tatuada y le la sorpresa en un sitio donde no se viera porque también pues no soy una persona que en eso

Voz 12 05:34 que me haya gustado lo he llevar el cuerpo estatuas pero claro

Voz 11 05:38 al lograrse la relación posible hay tendría poco promocionar a mí lo recordaba y no quería lo quería seguir llevándolo total que bueno yo pensaba en quitarlo final te digo bueno me voy a me voy a poner otra cosa yo recuerdo que mi padre que falleció siempre lo decíamos decía una frase no desea quedarse con hambre siempre quédate con no como una forma de vivir la vida sin harta de dos sin llegar a las tío para que no te cansas nada no leyendo he una frase hicieron que me lanza pues la latín la tengo puesta en tapando lo que era en la boca de y Siri condimento que el hambre

Voz 1363 06:48 qué tal muy buenas noches este que acaban de escuchar es uno de los testimonios que nos acercó la madrugada de radio el equipo de Hablar por hablar les saluda Adriana Mourelos Elena Sánchez e Inés Morán en la producción y Borja González en la dirección técnica empezamos a caminar el programa especial del sábado tres de marzo con los protagonistas de las últimas

Voz 0020 14:00 y entre las llamadas más destacadas de estas últimas madrugadas está la de Chema

Voz 1363 14:04 es la segunda vez que se casa dice que es la segunda vez que le engañan Jorge nos contó la agresividad verbal de la que fue testigo y Manolo de la agresión física que evitó ambas de contenido machista o Chema buenas noches

Voz 16 14:19 hola buenas noches desde Zaragoza gracias por llamar

Voz 17 14:22 que yo quería comentar yo estoy sufriendo ahora una unos problemas debido a una casamiento quedó tuve una idea

Voz 18 14:31 se casó usted con una mujer de Brasil si una mujer el tipo marcho

Voz 17 14:39 el hijo que iba palabras yo le dije que no pasaba nada con la lotería trabajo y humildad cuenta de quién pues había que no estaba en Brasil a mí solo del menos insufrible estaba está viviendo el Marbella junto a otro chico y está viviendo en Marbella

Voz 17 15:00 aquí está conmigo hijo claro cuando la llame el otro día de la llame pueden le dijo para el divorcio pues ella eso que estaba en Brasil pero Ramos yo le dije unieron yo tengo que ser Recio como se hizo aquí aún cojo ella mando un giro de veinte euros ya vivió arrestados estaba leer giro pero bueno a lo que yo quería decirles que esto derivado de un problema pues que tomar pues al Al Sadr estudia de dinero y nada de nada pues sí que iba a tener un futuro porque yo esperaba pero oiga lo que le quiero equipos ahí mixtos va cuestionado de que yo me he ido apartando de la gente los amigos hacha aún con guió a la lupa aquí al juego así en fin más deriva unos problemas que claro yo ahora concretamente estoy trabajando pero estudia baja para ver si salgo de este bache para adelante

Voz 17 16:05 pues a seis años

Voz 18 16:12 yo voy a Zaragoza Zaragoza

Voz 18 16:32 también brasileña

Voz 16 17:10 Chema como supo usted que ella estaba en Marbella y cómo supo que estaba con otro hombre como se entera uno de algo así

Voz 16 17:29 me he escuchado si con muchísima atención Chema claro esto encontrarlo

Voz 16 17:37 usted pues que bueno pues que ha sido entiendo que un palo emocional no como se dice estima

Voz 18 17:52 día tres decirme elogió eso lo desveló pero ellas trece años menos que usted

Voz 17 18:07 que era una chica era muy lo Le gusta mucho el Lucky Luke yo me puedo permitir el uso muy buena chica pero es cuando cogido el V quiere pues mira sí ha pues pues nada pues ya digo pues lo que decía haberle dicho iba a llamarle iba llama lío pues según pudo

Voz 17 18:37 delgado Bojan me va algún día me a raíz de esto de lo otro y no sabe uno cómo con más letal porque mi familia

Voz 16 18:53 no puedo uno por qué por qué no Chema porque no quiero contárselo

Voz 16 19:16 no compartían su forma de ver la vida de disfrutar de la vida de las parejas que tenía usted

Voz 18 19:45 siempre con mujeres extranjeras medio eso me dejo

Voz 16 19:59 el Chema perdóneme iguales muy indiscreto Perviy donde conoce usted a tantas mujeres extranjeras si aquí en España

Voz 18 20:13 no lo puedes bajo el hielo hábil

Voz 17 20:22 me ha gustado bueno me ha gustado y me gustaban siendo do reponsable siempre con mis obligaciones y mi trabajo pero me ha gustado la noche de Augusta denuncia

Voz 16 20:47 Chema pues habrá que recomponer la vida otra vez no Chema muchísimas gracias por llamar gracias por por desahogarse con el programa o la Jorge buenas noches buenas noches desde Madrid gracias por inaugurar la madrugada del martes

Voz 12 21:03 mira quería contar que ha contado tu compañera así poco a vuela pluma lo que quería decir y me surgió en casa estaba este verano bueno y que no la televisión y de repente unas voces en la calle parque lo desde casa

Voz 19 21:16 sí

Voz 16 22:06 sí

Voz 16 22:45 no no eran adolescentes pero no pero sí

Voz 20 23:00 la que este elementos te de

Voz 19 24:08 no

Voz 16 24:29 no puedo meter o modo tocando no sé

Voz 12 24:35 ese chico has de chicos y le cojo vamos que me lo llevo arrastras porque es que es que puede ser como mi hijo

Voz 12 24:44 no es impotencia porque al final

Voz 12 24:49 te puede dar igual es bueno poner a yo paso de lo quiera pero es que ese es el chaval puede ser mi hijo puede ser mi hijo mañana una novia la trata así que no creo porque si yo me entero dijo la trata así a su novia o a su amiga que vamos soy yo el primero que vamos no sale del desierta hasta que era una chica hoy en día con la información que tiene la juventud que tienen información a al al la mano con un móvil se dejen maltratar deseamos

Voz 12 25:23 no se me llamó yo muchas veces mi mujer me dice que no le todo mucha edad que tu paso no no no es que no puedo pasar yo soy muy vigilante también sobre todo en mi barrio sí soy muy vigilante de todas estas cosas de la juventud de las drogas intento estar un poquito pendiente las cosas sobre todo bueno son jóvenes bueno ya son adultos que hizo bueno esto ya se hablará

Voz 12 25:50 gente joven no nosotros yo creo que la sociedad en hablo porque nos deberíamos de implicar un poquito más en corregir chavales no pasa nada a mí me más me digamos que es más más más me me dijeron que fuera educadamente de aquí bueno vale pero es intervenido por lo menos a que no queda mi conciencia es decir no es bueno es echó mira en otro programa en otra ocasión ellos contar es otra que tú BA hace mucho hace unos años ya trabajando trabajando yo trabajo noche de trabajo público evite a una llevamos a una clienta mía evite que la violaron porque me di cuenta algún detalle de de un bueno claro lo contaré en otro momento cortas con mucho eso sólo se disonante con esas cosas con la gente no sólo fijar mucho en la gente es sentirme

Voz 12 26:48 para nada lo haría se lo saben yo veo una chica que lo estamos tratando así quién sea yo me meto todo por medio pero seguro porque sentí forma de ser

Voz 22 27:12 hola buenas noches Macarena gracias por llamar y Adela

Voz 22 27:15 pues yo qué sé lo ha echado una losa ha habido del chico este de de lo peor tratado de básica

Voz 22 27:28 bueno pues yo volvía cortada en breve de lo que yo viví en mi propia carne y una recibe una media a las seis y cuarto de la mañana sabiendo yo de de AGE yo hice un señor que estaba pero dándole puñetazos a una chica

Voz 22 27:53 yo claro yo me prisas de de lo que estaba ocurriendo si yo hice uso de de de la emocionó de del coche vientos ella a verme lo primero que dijo que llamar a la policía actúe como vigilante de seguridad qué días publicidad de identifique tiene y entonces pues de lo que estaba sucediendo seguida donde vamos yo estuve retenido a la persona atraer llegó la policía

Voz 12 28:38 fue rápido al claro yo lo llevaba

Voz 16 29:06 Manoli como estaba el agresor estaba seguía en el mismo punto violento era violento con usted do

Voz 16 29:22 sí sí sí

Voz 16 29:32 me imagino si uno claro entiendo que es su profesión pero si uno pasa muchos nervios y uno duda si actuaron no actuar qué es lo que le pasa a la cabeza por en un momento así que sabe que está siendo algo que debe hacer que es su deber su obligación

Voz 16 30:32 en su punto de vista pero no es no es algo que le que le dijeran desde este curso desde esta formación especial que

Voz 16 30:46 Manolo aun así usted reaccionó rápido el pienso claro aunque la petición de ella debe llamar a usted en la policía

Voz 16 31:19 satisface un reconocimiento como ese

Voz 12 31:27 creo que sí porque te ven que puede

Voz 21 31:38 sí sí

Voz 22 31:49 se volvieron no me dieron grandes yo no me da igual no pero el caso que se suele hacer la seguridad aprobado cuando actúa así pero si no puedo oye pues no no importa por emocionó simplemente alguien que ha hecho esta persona

Voz 22 32:13 la es un saludo para todo

Voz 12 32:19 añadí un poquito sí me por si no te importa

Voz 23 32:38 sí

Voz 12 32:43 a un saludo buenas noches

Voz 1363 35:08 y esta semana entre otras cuestiones le hemos pedido que compartir aquella frase palabra expresiones anécdotas que forman parte de su patrimonio familiar y Ángel Nos con todo esto

Voz 33 35:20 la noche de las hoy del torneo el ruta ahí como siempre coche es a todos los oyentes mira una frase que me acuerdo mucho de mi abuela la actriz se puso una una nevera una nevera al casa casa pueblo pueblo Andalucía el azúcar de debido que cada vez que abríamos la puerta de la deber a ella decía ella cierran Federico decía el error Federico Federico por Federico yo a volar de mi nevera que que decir frigorífico ella decía el médico ya que

Voz 2 36:07 pero vaya a Laporta desde que la bombilla la muchacha

Voz 33 36:10 no vale venga apoya la hemos liado venga buenas noches

Voz 35 36:16 me llamó el Michael este Zaragoza y abuela de Egia bastantes cosas que le hacían reír que dirigía Le gustaban mucho Albín remiso humano Power también decía te orgasmo Heron contante ya decía Carlos Peruga muchas más pero esas ondas que me quieren ahora la cabeza bueno gracias por escucharme buenas noches

Voz 2 36:49 bueno tenemos protesta Arman coña de maricón eh Federico polonio la Polonia

Voz 36 37:01 la pelota y los cara yo es el caballo a cine entre la abuela Nieto se lo pasaban pipa buenas noches gracias

Voz 1363 37:11 ni una de estas noches atrás supimos que cuando al marido de María Antonia le negaron un trasplante no sólo le arrebataron la esperanza dice que lo hicieron de la peor manera posible que Juan Andrés arbitra partidos de fútbol infantil y que no deja de escandalizarse por la agresividad de los padres de las madres

Voz 16 37:32 en Cádiz nos espera María Antonia buenas noches gracias por llamar yo adelante

Voz 20 37:39 el fallecido hace si les es con sesenta y un año bueno yo la verdad que tengo como una queja ahí nosotros escuchábamos este programa dudó junto creo que que debía hablarlo aquí porque fueron muchas noches Kutxa queja es que cuando a él le dicen que necesitan un trasplante le hace una pruebas

Voz 37 38:08 sí yo a lo profesional

Voz 20 38:11 vale pues yo no valoro en ese aspecto porque eso está basado en su experiencia y aunque no estuviera de aquí

Voz 22 38:19 sirven yo no pudo ver nada más

Voz 20 38:22 yo lo que sí tengo la queja es el método empleado porque a nosotros nos dice que a él no le pueden hacer el trasplante en una carta por Correos yo se lo tengo que decir entonces para mi ha sido muy duro oí fue un derrumbe total para los dos fue en la madrugada

Voz 37 38:44 porque el día que conoció así una chica que teniéndolo

Voz 20 38:50 con disciplina

Voz 37 38:52 no quieren que es indigno que precisó que el de favorable Juani el acababan se dijo de aparte

Voz 20 39:03 así sin esperanza él estaba con oxígeno veinticuatro horas

Voz 37 39:09 doce de ellos mandan nos hemos fijado ganarlo que ilustra así la desigualdad de una revista

Voz 20 39:15 puesta de Si tú puedes hablar con el médico

Voz 37 39:19 Cara a los suyos de lo que hacen que te salieron hace hacemos el recordarla si no Cicero y con las voces esos testimonios la reflexión es que os pedimos que veían que algo bonito con su Ginés nosotros toca cuando los demás cierto estaremos en Qatar no parar hasta entonces

Voz 20 39:42 de la la gente sino una esperanza que yo sé que están haciendo una labor estupenda ahí yo como profesionales yo desde luego ahí no entro pero el método por lo menos que emplearon con nosotros en el Reina Sofía de Córdoba que tiene muchísimo prestigio y la verdad que hacen una labor pero yo mi queja con una carta algo así pues no quedó destrozado cinco meses hasta que falleció con sesenta y un año yo lo que digo que a veces no todo son objetivos a cumplir que ahí estadística que hay números pero que hay mucha gente también que se quedan en el camino de eso no hay estadística entonces que a estos enfermo cuando te quitan la esperanza que el único que se tiene que es lo que se dice siempre

Voz 16 40:37 sí

Voz 12 40:48 tele

Voz 16 40:55 María Antonieta y que una vez tuvo usted porque fue usted la que tuvo que comunicárselo

Voz 16 41:03 la persona pues qué más quiere usted

Voz 37 41:48 sí para valorarlo vuelo

Voz 12 42:26 a suceder pero eso no ha alterado

Voz 12 42:49 es el final

Voz 16 43:02 como se llamó a su marido María Antonia

Voz 16 43:07 es muy importante lo que ha dicho usted gracias por por la fortaleza María Antonia un abrazo muy cariñoso muchas gracias unos grandes Agus gracias bajón Andrés buenas noches buenas noches desde Sevilla muchísimas redes por llamar y feliz Día de Andalucía

Voz 12 43:22 muchas gracias igualmente para todo una persona

Voz 21 43:27 bueno mira que hemos hallado

Voz 19 43:29 yo soy árbitro de fútbol visto nacional de fútbol de de hace unos diez años yo tengo treinta años enteré cuando tenía uno diecinueve veinte años dirijo partidos de por supuesto de mayores por parte de España pero también partidos de niño pequeño y es verdad que se nota últimamente un poco más todavía no sé el motivo siempre ha habido pero poco más mucha agresividad por parte de pero que llamamos mucho tenemos otros la lacra de fútbol que son los padres inseguro muy ente habrá mucho el cuello dándome y creyéndose que la habitación de al lado tienen a los nuevo Cristiano Ronaldo tienen que tienen que luchar por eso no se dan cuenta el flaco favor que le da la verdad

Voz 16 44:30 Juan Andrés perdóneme cuando dice padres es el genérico son padres son son padres y madres padres y madres

Voz 19 44:37 sí pero no padres y madres no es que sí

Voz 16 44:39 interesante importante también no saber lo que se sé que vamos una cuestión de género vamos lo de no no no no no agresividad

Voz 19 44:48 exactamente insultos desde la grada y en amenaza fíjate este fin de semana por ejemplo nosotros los árbitros le dedicamos un prácticamente los siete días de la semana a al preparándonos si bien entrenamos tenemos entrenamiento de los fines de semana nos levantamos temprano para ir a dirigir partidos de niños porque no nos olvidemos que sin árbitro no es fútbol igual que sin entrenador qué jugadores me fútbol pero sin la figura del árbitro tampoco

Voz 22 45:27 no

Voz 16 45:52 sí

Voz 21 46:16 se erró eso los padres sí sí sí sí

Voz 16 46:46 entiendo Juan Andrés que el motivo de el enfado de la agresividad de los padres y las madres siempre viene por el mismo sitio cuando pasa algo con su hijo

Voz 16 46:58 algo que no beneficia a ese torpe beneficia al contrario no yo lo he parece que no es decir cuando su hijo pierde ventaja cuando no sobresale es cuando

Voz 21 47:38 pues porque menos culpa tiene que ser lo hace también nos levantamos

Voz 16 47:54 Juan Andrés después de arbitrar después de recibir los insultos las amenazas desde la grada termina el partido acercado a ese padre a esa madre y le ha afeado la conducta le ha dicho que es que esto no no podía ser no sé cómo cómo lo gestiona

Voz 16 49:11 cuando te va mal claro normal y no se puede hacer nada no hay un reglamento que contemple

Voz 16 49:41 Juan Andrés muchísimas gracias por haber llamado al programa encantada de hablar con usted pero en buenas noches igualmente

Voz 16 50:06 y cuando pasan apenas unos minutos de las cuatro de las tres en Canarias nos detenemos para escuchar la llamada de la historia con Adriana Mourelos

Voz 0020 50:22 historia

Voz 0020 50:34 Gando este cantar poeta anal ir a Yemen de entonan pasa que has lágrimas hagan que aquel es Sons tal me afligen cosas tan tristes Mekong tan que os puedo decir nos encanta que echó

Voz 0020 50:59 esto escribí parece ser la vida escribiendo de pequeña lo recuerda aunque la infancia fue tranquila pero complicada con una madre primero ausente y luego muy presente de del que no supe nada hasta que lo supe todo en mi partida de bautismo figuraba padres incógnita no lo eran tanto pero ocurría que no se podía decir quiénes eran él un cura ella una noble venida a menos que no debía contar que estaba embarazada de un sacerdote yo me enteré de tu todo esto cuando tenía quince años así de mí se hicieron cargo familiares varios de parte de uno y de otro hasta que mi madre volvió para atender me fue valiente la admirar es siempre nunca pude superar su pérdida ellas enfrentó a la sociedad para contar su historia que era la mía no fue fácil no fui a la escuela demasiado y creo que mis faltas de todo grafía en algunos momentos mostraron mi falta de muchas cosas pero lo que sentía quería compartirlo aunque fuera la pena que llevaba dentro al fin y al cabo la tristeza es una manifestación más de la existencia y mi salud fue siempre bastante pésima el existir y el estar viva lo tenía siempre presente aunque me flaquean las fuerzas en más de alguna ocasión aunque me costara vivir tras haber perdido a seis hijos aunque el amor no fuera para mí la sal de la vida sino la sal de las heridas pesimista puede ser sensibles seguro y concienciada del lugar de donde procedía sin duda porque Galicia era entonces cuando la habitaba un lugar roto por la inmigración un lugar que se quedó cojo un lugar que necesitaba recuperar su sentido y que necesitaba recordarse lo válido que era empezó una transformación de la que yo necesitaba sentirme parte o resurgimiento Galego la recuperación de la conciencia el recordar qué es y qué significa ser gallina aunque eso incluida también la emigración cuyo también salí de Galicia por distintas razones una de ellas por amor a Manuel Murguía un hombre con el que me casé en Madrid ahí al adicto de la radio desde la que hablan finales del siglo XIX hablamos hablamos de un momento delicado para muchas de las cosas de las que hablaba al mus mi marido me ayudó a seguir escribiendo aunque no me ayudará tanto en otras cosas quise mostrar cómo era mi tierra como era el sentir también cómo era la mujer de entonces no sé si lo conseguí pero al menos trate de hacerlo todo mientras trataba de tener una vida propia hay de cuidar a unos hijos a los que les costaba salir adelante no tuve mucho tiempo para vivir y el que tuve no fue la mejor de las maneras cuando vi que todo terminaba pedí ver el mar el que siempre tuve devoción aunque desde mi ventana no fuera posible verlo también pedí que todos mis escritos no publicados fueran eliminados lo que nunca pedí fueron todas las cosas maravillosas que sucedieron después el diecisiete de mayo es el Día de las Letras Gallegas porque fue el día que se publicó mi libro Cantares gallegos se que cada mes de febrero cuando sería me cumpleaños

Voz 2 54:37 escritora innovadora comprometida y adelantadas útil