Hablar por Hablar (03/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:00 hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 3 00:25 hola

Voz 4 00:36 eh

Voz 6 00:55 te estoy dijimos que tendríamos que ir escolares Asisa entraron quince y extensa Anza pero no los lee mucho caso Juan Domínguez m once de Estados los veo negara a ver

Voz 7 01:33 sí sí

Voz 6 01:40 lo puedo decir

Voz 7 01:44 es la que el fraile Agüero

Voz 6 01:51 grita

Voz 7 02:03 el excita de Naimi ha

Voz 6 02:09 son casos

Voz 8 02:16 el qué

Voz 5 02:24 eh el mismo

Voz 6 03:26 no los flashes

Voz 7 03:40 a ver eh eh eh

Voz 10 04:09 nada

Voz 8 04:13 la eh

Voz 5 04:22 eh

Voz 6 05:05 el microbús Harbour sofá que light Armero ha sido está hecho ya el miedo se está

Voz 11 05:42 no eh en

Voz 7 05:55 sí

Voz 8 06:01 eh

Voz 4 06:12 eh

Voz 6 06:22 sí

Voz 12 06:24 fue en la madrugada del miércoles cuando Isabel los habló del día que conoció a su marido con el que lleva cincuenta y tres años Pedro del egoísmo de sus familiares que no quieren que se gaste el dinero que quieren heredar y que con tanto esfuerzo le ha costado ahorrar Juani lo mucho que ha cambiado su hijo desde que se separó de su

Voz 13 06:43 mujer hola María Teresa gracias por llamar desde Málaga infeliz día también de Andalucía para usted

Voz 14 06:51 se hacía

Voz 13 06:53 pues seguir contando si cuando quiera

Voz 14 06:55 vamos a mí yo hasta doce años con señoras no

Voz 13 07:04 sí y ahora dice

Voz 14 07:07 eh que lleva un tiempo diciéndole que estaba que estaba dureza total que dije bueno lo visto que no estaba ya recibido de de separarse de ella

Voz 15 07:20 por el exceso

Voz 14 07:23 eso me sé pero perdóname

Voz 13 07:25 a Juani habrá habido otros motivos no

Voz 14 07:30 lo veo porque yo hablo hablo con ella también ya me ha dicho que la barba manía que que hacer yo sé yo ya dije yo no puedo obligar Rentería tomarse un quien obra la medicación voy al muy él vayan a empezó lo impedía de momento se vino mira yo lo he tenido aquí no me lo me dice a todo con fuego nombre plácida lo miedo a todo confort porque lo veía te tiene miedo hijo ahora el pico

Voz 13 08:18 poner un móvil sí sí con muchísima atención Juanes

Voz 14 08:23 por el móvil hija conocido una chica revisarlas que en mayo que ya cinco años lo explica lo tienen en los finados ha de una manera a mi no me llama para nada para no sí habrá nada nada porque sino la semana pasada a Mamá duerme el digo es decir debut de algún empotrado el número tienen me había cogido la tarjeta becas repuso sesenta euros son yo me yo me podía pero la trae el aquí para de hecho yo creo que Unió no debería decir no es mío lo voy llevando no amable loco hoy la realidad de los niños

Voz 15 09:30 tu hermano que el suplico que me voy yo

Voz 14 09:44 yo no puedo beber buen humor Middleton tiene sea yo

Voz 15 09:51 escuchando

Voz 14 09:56 le voy yo lo hago si hay muy poco yo ahí continuo él ella que

Voz 13 10:11 muchas gracias Juan y gracias por escuchar y feliz porque él ha citado el dinero necesitaba él el dinero por por alto Nano ejerció

Voz 14 10:22 yo que soy más dulces yo lo he conduces se batallitas de Carrefour yo he preguntado dónde que enlaza calca negando se los trescientos que yo no nada afrontado hace ciento cincuenta ciento cincuenta yo le ha arreglado los papeles en regla un salario yo

Voz 13 10:58 ah vale porque el trabajo está desempleado

Voz 14 11:01 yo estaba trabajando en casa de Curro en calendario IG ha venido con un contrato fijo de cocinero estaba eh por culpa de esa señora encontramos distraído ayer a otra no yo le arregle la El salario envíe non ayudar a afrontar Iguazú señora le dieran la mitad debieron tres mil euros la muy me está acusando de hacer frío que tiene dos

Voz 16 11:37 dicho en esto

Voz 13 11:41 no Juan y el cambio tan grande que ha dado su hijo oí nos interesa no se interesa por usted antes si antes era era un hijo

Voz 14 11:51 y ordenado realmente lo hemos hemos Muñoz que que no es mío pero ellos el mío yo lo vuelve a soldados niños

Voz 17 12:05 sí está allí cuatro en otro también lado todo

Voz 13 12:10 usted

Voz 17 12:11 Nos hoy colaborando con la alegría criado lo quise a los

Voz 18 12:18 el pues yo unen no tenía apellido puesto lo apellido de Bali que fui a buscar a Mari Paz y todo lo llevó a conocerlo cuando Ana más que Ingres más mayor y no quieren oír y con ello

Voz 13 12:35 estamos que lo ha criado como una madre y a él como a un hijo desde luego mucho Juanillo Juani muchísimas gracias hola Pedro buenas noches desde Madrid gracias por su llamada

Voz 19 12:47 sí yo lo voy a ir la verdad pues empeño poca ayuda con la familia de villas hicieron una señora para que me planteó que aquí hice lo comentado la familia ha aparecido Ogier

Voz 13 13:08 que no le parece bien que contrate usted a alguien para que Le plancha

Voz 19 13:11 porque el tu día a poco de morir mi señora me grababa lo que no logra Altria idea que no podía dar porque yo me hacía a mí

Voz 13 13:24 claro entonces Pedro es porque es una cuestión económica no quieren que usted invierta ese dinero en ayuda pero por otro lado tampoco le ayudan a usted me me hizo una ayuda que necesita

Voz 14 13:34 sí la verdad que es que no me arreglo para franca

Voz 13 13:39 no claro incendiando

Voz 19 13:41 sí habrá conocida que se dedica hijo vi yo creo que lo que me dijo a mí tal todo esta señora padres igual yo sugiero a evitar si bien es la pago imputó ya está

Voz 13 13:57 porque Pedro piensan que esta mujer no va a hacer su trabajo sino que viene con intención de quedarse con su dinero pero son sospechas apoyados en algo

Voz 14 14:09 bueno yo lo que pienso hasta personas porque ella viene esta señora yo la llamo

Voz 13 14:15 pero de todas maneras eso le iba a decir Pedro es su casa usted la llama me pregunto qué tienen ellos que decir todos

Voz 19 14:21 tal molesto comió

Voz 13 14:24 este consejo para que den su opinión

Voz 19 14:26 no yo no respiró con nada lo que yo hago lo que creo conveniente yo en mi casa aunque una cosa normal pero amor con esto no me está sacando el la que me cobra no parece un diez euros

Voz 13 14:46 también le digo una cosa a Pedro el dinero suyo usted puede hacer lo que quiera con él no se lo ha trabajado hoy

Voz 14 14:53 siempre los como yo ya me he explicado bien picado

Voz 19 14:57 de que yo me dijeron que repitan

Voz 14 15:00 la herencia

Voz 19 15:02 tiene la denuncia mía

Voz 20 15:04 donde les duele a usted Pedrosa

Voz 13 15:06 me molesta que se metan en su vida que que sean tan descaradamente aprovechados porque claro si lo que le exigen es el dinero y luego le echan en cara a él le puedan dejar sin nada

Voz 19 15:19 yo sí porque yo por ejemplo el día en el que en que buena fui a comer con ellos el poder pues la verdad es que no tengo muy claro el algo pero bueno Ready Binner a Andradas lo brinda el Yondelis

Voz 13 15:34 sí

Voz 19 15:36 tiene un detalle impredecible Mon como al al de un frasco de colonia aunque sea mentira

Voz 13 15:43 leí dio hoy que no tuvieran un detalle con usted

Voz 19 15:46 qué tienen que yo recordó el daño que harían todo mi mujer que los reyes para ellos tanto a los a los Florin no como Málaga unos al lado de hombre

Voz 13 16:02 cuando estaba su mujer viva era también así la relación

Voz 19 16:05 no más cariñosos Veriña todos ya no voy cuando cariñoso

Voz 13 16:16 hay alguno o alguna entre la familia un sobrino una sobrina con el que se lleve usted mejor

Voz 19 16:22 pues no iguales dijo la familia a mi madre pues no notó relación con ellos porque ahí dudando murieron Arreta me quedo Mi madre me dejaron cola legítimo nada más bien dice son cosa que pasan el pero al morir mi padre pues

Voz 21 16:55 mi madre me dio de lado

Voz 13 16:57 por qué lo de ese heredaron

Voz 21 16:59 lo supo no porque lo he preguntado

Voz 19 17:03 como ya dijo que su madre nada más salir no dan explica pero que a mi madre me entiendes el ni leer ni escribir entonces dio la hija de la sigan con todo me entiende

Voz 13 17:28 piensa usted que pudo estar manipulada por una de sus hermanas

Voz 19 17:32 claro porque han morir mi padre en Madrid dejó de hablar a mi a mi mujer y cuando no veía la calle que vivía muy cerca se escondía detrás de los coches para no vernos yo pues me cabrea Vaello iba a hablar con ella

Voz 13 17:49 Dios

Voz 19 17:51 en hay no se hayan allí hay ironía ni nada

Voz 21 17:56 y hemos hecho lo que tú mala pero bueno bonito

Voz 13 18:02 de también todo algo hablar nada no

Voz 19 18:04 ninguno ninguno porque mire lo último Mi padre cuando murió el lo que a mi casa porque como no podía aguantar de mi madre a mi padre como tal Ancelmo pues mensajito aquí a mi casa murió el hombre enterró sin saber nadar ya no es otro de emoción último negó que Mila no tenemos dijo la verdad no tenemos una perra traigo el trabajo no es yo lo cogí Damien la lotería también

Voz 16 18:42 yo soy el que resuelve ya

Voz 13 18:44 qué han hecho ustedes subo su pequeño patrimonio su patrimonio importante y esto llama la atención

Voz 14 18:51 llamaba canción sí obtiene más que el dinero

Voz 13 18:55 Pedro pues está claro que usted para eso ha trabajado tantos años para tener su dinero que es lo puede gastar en lo que quiera no hay más si es para que le ayuden Pedro nos tenemos que marchar ya un abrazo muy cariñoso veo muchas gracias buenas noches la Isabel buenas noches

Voz 22 19:11 hola buenas noches Macarena sesenta

Voz 13 19:13 ver gracias y adelante

Voz 22 19:15 bueno pues ya verás hecho a contar una tenía una pequeña gran historia en el tiempo quizás pero llagas por los años sesenta Amir tenía recién cumplidos los dieciséis pues acabé el bachillerato empecé a estudiar secretariado una academia que hay en una en una zona muy céntrica de Santander entonces pues tenía unas un grupito de amigas Pascual es pues a la salida de la Academia nos reuníamos en una en una pequeña confitería que había la partida a todas la Conselleria había una señora que era viuda interesantísimo una mujer puede el pelo blanco joven todavía le gustaba mucho pues cómo éramos éramos tan jovencillo pues la contábamos todo cosita pues coincidió que una vez con aquel pequeño grupo de amigas pues por pintores líder fui a una a una romería que se celebraba en frente de la bahía de Santander acoge una chica pequeña ya hay una hay una playa idioma pues Pedreña descansó músico muy conocido os doy la gente cuando viene pues le encanta pasar la bahía de Santander que es una preciosidad seguramente conoce espuela pues ahí enfrente empeoren pues había más romería fuimos esas amigas somos unos bocadillos y tal cogimos pues así como nublado no hacía no hacía mucho para playa provoca lo pasamos muy bien llegó el momento por la tarde en que había que ir pensando en volver a coger la lancha para volver a a Santander no enfrente es una es una distancia muy corta se hace cuarto a poco más Toral pues ya estábamos clásicas y cogieron ancha Leire hemos venido un grupo de chicos yo yo era ETA del grupo suele siempre he sido yo siempre me dio un uno uno setenta y tres Fabri entonces bueno pues yo era la más alta bueno pues dio grupo de chicos que viven y que creímos hijos pues sabiendo que sobresalía de ellos yo más alto bueno pues como decimos ofrezcan no resulta que yo ese chico que conocía diría está bares pero aquí pero nunca las habíamos Mis cada punto justo con el con ese grupo había otro chico que si quiere conocía porque era de mi calle era amigo de mi hermano y entonces cuando podía sabes que más quiso exijo que veto aquel grupo de chicos de total pues un grupo de chicas que más o menos éramos la misma cantidad de unos y de otros que achica la yo porque yo conozco su hermano yo estoy roto ir poco a poco pues siempre estamos ya sabes pues habrá esta cosa después o llega andando por aquella carretera que conducía al embarcadero siempre como resido ahora a casa no me lo creo es un poco había allí un uno un baile bueno pues estoy bailando un rating ya después ya nos temíamos quiere la lancha lo que nos acompañaron viene Arantxa talkie chico este acto es que si me puso a mí alado que hacía hablando hablando pues que éramos éramos para para el sábado siguiente yo como te dije era la primera de una romería

Voz 23 21:49 y claro la primera vez

Voz 22 21:51 como me decía que si salía con el sábado siguiente bueno pues así como color colorada y todo pero no se me veía porque era de noche pues es decir que si natal ha pues quedamos a las seis en la estila pues justo detrás de la academia donde estudia vamos injusto el da esquilmar cerquita muy cerquita de la confitería banda señera que te comento que nos daban los consejos está claro que el duque el lunes mismo ya vimos allí fíjate nietos que me invitado un chico consiguiese cuando ya pues qué bien que que mira tú si habéis queda así luego ya ir a las seis en punto otra tarde un poquitín más allá y que cinco minutos más tarde sobre Izar engulló a nadie que voy ahora es pues masiva emocionada porque yo escuchaba Luca que no tenía lo que tengo que hubo hueco llegando yo me imaginaba que ella iba a estar el allí en la esquina pues esperando ya sabes como Richard Gere de toda sigue dando Garachico allí me digo para allá y no nadie nadie bueno pues este esquina Macarena es un sitio donde porque el Banco de Santander un edificio el banco darle un arco enorme bueno pues en esta esquina estaba a través de ese arco se veto toda la avenida principal de la calle de Santander que es el Paseo de Pereda es donde paran los autobuses que llegan a las playas del Sardinero yo estoy hablando como si lo conocía me yo creo que

Voz 13 23:28 sí sí sí

Voz 22 23:30 en a todas las seguramente

Voz 13 23:33 no es una herida una idea pero vamos que si no lo está explicando usted también que ayuda ayuda bastante

Voz 22 23:38 bueno pues eso es a través de ese arco pues está el edificio de Correos en erigidos de borregos pues está a la parada de lo bueno pues pues yo me sentí muy desangelada ahí ya hay cómo no sé no sé cómo decirte que me sentí porque la primera vez que era cien daba con diez no estaba digo vaya vaya como vaya vaya un fallo total Lacy como aquel que no quiere la cosa como para instar no me diera vuelta rapidamente en hecha corre para atrás no pues poco a poco así como si se hubiera sido de alguna cosa me di la vuelta yo decía a desandar el camino andado en primer lugar a la a la confitería y luego hará casa no pero fíjate cuando había de Trillo a lo mejor había andado cincuenta y cinco nunca de él

Voz 16 24:21 sí aunque mínima oigo que me llaman así

Voz 22 24:25 yo era era ya que el príncipe bien Begoña a caballo sabes

Voz 13 24:31 chicos

Voz 22 24:32 dado venía corriendo a todo correr cada no sé si me retrasado a bueno pues ya está Carlos se había retrasado un poco pero resulta que no el ahora te decía que te conté el cuento en kit de la cuestión es decir que había llegado primero sabes que volví a llegar y que yo no estaba pues dice eso eso lo sobre los sobre tiempo después lo sube después después bastante después meses después supe él había llegado al ver que yo no estaba lo primero que pensó expira ya está en tu casa que es habrá pensado ha pinchado No sé quién se cogió el autobús para ir pues pues para irse con amigos o con quien fuera sabes dijeron pues ya lo vamos a salir a salir por fíjate cadena hace ya de esto cincuenta y tres años me obviamente vengo aquí al principio hay gente que me sigue llegando siempre que yo soy la que voy poco aquellos minutos que yo retrasé los que siempre llevo de retraso él siempre me está esperando preparado a la hora exacta

Voz 13 25:36 sí yo siempre yo que bonito

Voz 22 25:40 L de compartir

Voz 24 25:43 la

Voz 3 25:45 eh un mundo

Voz 26 26:29 sí

Voz 27 26:39 sí

Voz 26 27:05 sí sí

Voz 30 28:16 eh

Voz 26 28:26 tú no

Voz 28 29:24 sí

Voz 31 29:54 y una

Voz 28 30:03 sí

Voz 3 30:31 con Carmen desde Zamora buenas noches carne

Voz 32 30:37 pues sí ha sido un tiempo que conoció señor si la relación es todo a Telefónica yo lo pregunta era yo estoy muy ilusionada esas más verdad mi pregunta es sí yo soy para el juguete un entretenimiento o existe algo eso que quería saber

Voz 16 31:00 eso se lo ha preguntado usted a él se contesta con una

Voz 13 31:05 qué le ha contestado cuando usted le ha hecho la misma pregunta

Voz 32 31:09 pues hombre al que está muy enamorado aunque me me tiene muchísimo que todo pero yo tengo desconfianza esa es la Rami

Voz 13 31:18 de que desconfía usted qué es lo que le preocupa o le hace sospechar que pudiera estar entreteniendo se

Voz 32 31:26 no yo lo que más me preocupa es la la es que yo tengo una estantes más años que él y entonces me preocupa mucho que que eso pueda fallar

Voz 16 31:42 cuánta diferencia hay de esos años

Voz 15 31:47 Mayor yo que él

Voz 13 31:50 usted nota esa diferencia de edad en las conversaciones

Voz 32 31:53 no no porque la verdad sea dicha que yo vamos me siento hoy estoy muy en la actualidad estoy muy muy muy bien me parece a mí que si estoy muy muy muy no hoy activo muy muy muy no sé que soy una persona muy actual íbamos

Voz 16 32:17 yo por mi densos luego no pero me darle nunca agresión se aparte de todo esto que yo cuento Time a alguien que le mal me temo le aconseja mira sobre mí

Voz 15 32:33 algún comentario

Voz 32 32:36 no pero pero no notó yo yo es que soy un poco

Voz 16 32:40 no sé eso Esther intuitiva

Voz 32 32:44 no yo es que ha habido en este medio tiempo ha habido contrariedades ya si han venido siempre justificadas por esa

Voz 16 32:55 ponerse ese amigo es un amigo

Voz 13 32:59 Carmen cuánto tiempo llevan con esta relación telefónica

Voz 16 33:03 pues igual cuatro meses hocico

Voz 13 33:07 no se conocen en persona me ha dicho usted

Voz 16 33:09 sí sí sí sí nos conocimos muy pocos días hace un año

Voz 32 33:14 pero después pues ha sido todo por teléfono

Voz 13 33:20 que les impide que les impide verse

Voz 16 33:26 Carmen sí que es lo que les impide a ustedes

Voz 13 33:30 verse

Voz 32 33:32 la aciertan frente voy yo

Voz 15 33:35 no escribiré nunca

Voz 32 33:38 yo yo estoy muy ilusionada aclaró ella está dónde es como que tengo una desconfianza a mí me me me me hace pensar mi edad otra cosa no

Voz 13 33:53 por qué no se han visto en persona después de después de conocerse

Voz 32 33:56 pues pone a ya le digo que ha intervenido siempre el amigo y siempre ha habido una contra diera cuenta

Voz 16 34:02 dijo perviven en la misma ciudad no que va no somos la mucha falta

Voz 13 34:07 y a eso también impide no que bueno no se tanto por la fe

Voz 32 34:10 yo lo que una de las también es porque Madrid es larga

Voz 13 34:18 y hablan de planes de futuro de verse

Voz 32 34:23 pues es que esa ilusión tan grande a ver cuándo nos vemos si tal vi yo creo que yo pongo demasiado en todo

Voz 16 34:32 me en mí sí hubo pelota no lo suficiente

Voz 13 34:40 qué echa de menos por ejemplo Carme

Voz 32 34:44 pues ese compromiso que puede haber entre dos personas que si yo digo voy a ir a verle concretamente siempre y alguna pega entonces lo ha no no va incluso en una ocasión estuve muy cerca no muy cerca de su ciudad como estaba el amigo loteras saca Payá no presentó entonces a mí eso

Voz 16 35:12 pues la después

Voz 13 35:16 la dejó usted plantado usted llegó a ir

Voz 32 35:18 sí sí sí no fue claro hombre compran tabaco

Voz 13 35:25 está de diciendo algo del amigo Carmen en interrumpido con la pregunta

Voz 32 35:31 pues que el amigo leal sorbe entonces ante el amigo nadie y me da la impresión no lo dice porque lo amigo de Béjar mi amigo de lo que el amigo es el que el lema admiten porque angulas como una señora mayor que tal que cual me da a mí la intensidad

Voz 16 35:54 se lo ha comentado sí pero no

Voz 32 35:58 está en esas en ahí no fuego llegar porque siempre se calla que no que no lo máximo que dice no

Voz 13 36:10 il hace planes de futuro sugiere ir a verla a usted

Voz 16 36:16 se conforma con lo que tienen llevábamos tiempo que si te lo has su planteamiento me deja ir a verle pone pegas pero él me mira siempre a lo por venir a vicio no querido

Voz 15 36:34 pero no ha venido

Voz 32 36:38 ya en ese momento parece ser que multi vuelto otra vez al decir que exige este mes viene pero yo uno se les confió tengo que quisiera conciliar pero lo dejé

Voz 13 36:51 Carmen a ver qué le dicen los oyentes a ver si alguien ha vivido una historia que de alguna manera se parezca hay que a usted le dice algo le responde alguna de las preguntas Carmen gracias por la confianza gracias por avería

Voz 21 37:06 el programa finales gracias con buenas noches buena enteros

Voz 13 37:13 vamos a ver qué nos cuenta María desde Asturias buenas noches María

Voz 23 37:18 yo adelante a ver yo esta señora les diría que pega mucho cuidado porque a ver es que ahora por las redes pide a me está yo soy viuda yo no tenía ganas de estar con nadie ni mucho menos

Voz 13 37:34 María se refiere usted a Carmen de Zamora con la que ha abierto la madrugada

Voz 23 37:39 entonces yo decía que no que cómo me globales

Voz 13 37:42 sí pero después llanta somos

Voz 23 37:45 dar las cartas deben de tenerla como decir que que ya las tienen empresas para todos

Voz 13 37:54 ya todos acaban diciendo lo mismo

Voz 23 37:57 y entonces hasta que acabó iba a venir pero resulta que se lo puso el padre no pudo venir después necesita dar a era un anticuario fue mi hija pero no venía a la tienda este esquema tengo puesta pero yo ya no me fiaba y entonces me dice que necesita dinero para las medicinas su padre allí pero vamos a ver qué es que no lleva este dinero si tienes tarjeta del banco en cualquier sitio lo puedes sacar dejado mira yo no te puedo ayudar siento mucho porque vas a dejar morir una persona hago a porque él no me hablaba él hablaba en inglés lo que pasa que le llegada traducido entonces empeñado en que lo mandaba dinero acabe cortando Romera no yo a corto ya está ir después todavía apareció con otro nombre ir dije yo o si éste es él mismo y entonces no no no le di la amistad pero resulta que el Facebook a otra señora de Avilés le pasó también lo vaya también decía lo mismo

Voz 13 39:21 ella decía que estaba muy ilusionado

Voz 23 39:23 a hablar claro yo entonces cogí la llame por teléfono y le dije mira no me conoces Diego pero es que se cómo actúa esta gente

Voz 32 39:35 sí es él mismo

Voz 23 39:37 digo porque el nombre melodía

Voz 13 39:39 sí tuvo es el mismo

Voz 23 39:42 el dinero a ella le dijo que tenía una hija que era que no tenía para darle de comer a la hija cuando había estado de vacaciones para los para los demás

Voz 21 39:55 que se inventan cada historia que para que ellos fueron te van esa sacar dinero

Voz 13 40:01 en qué país estaba el suyo el que le pidió amistad con el que estuvo un tiempo intercambiando

Voz 21 40:07 la no veas qué casa tenía envió fotos y tú ir de la CAM

Voz 23 40:12 así no ve claro que él entiendes pero que no inquietó de si si él todos los días me llamaba se le llamó por teléfono me llamaba por teléfono cuando nombre escribía a bueno aquello estamento todo lo que me decía que esto parece que que escriben como los que libre es que debiera alguien pregonó lo sentía yo no no sé cómo explicarme cómo como si fuera eso una tarta para unos cuantos lo mismo que me decía a mí les decía la otra porque cuando hable con X lo ha decido dice ella bueno yo de momento no me no me pidió dinero gestionó tardara dicho y hecho leída de hecho los hicimos amigas pero qué ideas pues había estado como tratamiento te ya sabía venir vía hace venía tasar también pero esa no era de aquí está la conoció o lo avisó está o Avilés pero que ahora hay mucho por mí

Voz 19 41:22 antes no les importa que estés gordo

Voz 23 41:24 Pita no les importa mayor no no hay Roux que tienen oye a todos se les murió la mujer todos están viudos se les murió la mujer eh

Voz 21 41:39 sí sí

Voz 23 41:41 y es mala suerte tienen allí es que Mena no no pudo remediar lo voy a llamar a la señora está atenta ni un duro que sí pido ni un duro porque es a lo que vienen a sacar dinero deben pensar que las españoles somos todos

Voz 13 42:04 me pregunto y me pregunto si se llevó usted mucha decepción

Voz 23 42:10 a ver decepción yo no estaba ilusionada con él yo simplemente yo le decía que no que yo he ido muy bueno si yo no no necesito yo con la familia que tengo ya tengo bastante yo no necesito ningún hombre yo como amigo lo que quieras pero amigo iba a venir a Gijón iba alquilar un hotel todo se todavía estoy esperando eh aquí al decirle que no había dinero pues ya oye la cosas recortó

Voz 13 42:43 ya

Voz 23 42:44 después Ledesma mujer mala porque eso era todo mentira luego ya ya lo sé de alma cuando a una carta que me leyó un mensaje que los mensajes que leí yo lo cual que las de ella era la misma no es que se dedican a eso hacen puede arañar alguno por lo engaña is y si yo era la más que vaya a mi país yo te lo eso sí caracoles entonces como que no yo gracias a Dios lo vi pronto

Voz 13 43:26 María lo dicho muchísimas gracias sí que descanse usted

Voz 21 43:30 igualmente gracias gracias al programa que me gusta muchísimo ya llevo muchos años escuchando

Voz 33 43:36 muy amable

Voz 34 43:42 ahora pues respecto a la puntualidad es yo soy un escritor soy una persona bastante en puntuar

Voz 35 43:54 sea cuando te dan comido media hora antes ya hemos tenido la Jana

Voz 36 44:02 todas las emplea me conoce You cuando te amo

Voz 3 44:06 no me dicen siempre media hora ante porque siempre he sido tracción

Voz 35 44:10 pero no soy capaz de quitarle no se tiene tan buena no soy una gran eso es tuviese uno puso como tomorrow cuando hago

Voz 24 44:18 es porque eso te algo investigan nacen repetir son albóndigas latinos ahí una lechazos Santi mi marido se seca una toalla y estamos con el día también haciéndole repetir que es una toalla y ahora a mi madre pues hemos descubierto este año en que no se porque eran estrena mañana te duele el estómago he estado muy calentita con al Burt alcornoque ella tiene nos Ibon Osasuna recién creíble yo a pesar de mi edad Louis estoy en casi casi casi que lo puedo corregir el en la palabra al diga en cuatro de cuento la suelto que tendré que seguir intentándolo hasta decir al pon diga muchas gracias si se te caes un programa

Voz 37 45:02 en la línea Villa yo tengo un hijo y Amaya

Voz 38 45:07 un guiño decía aquí quién tíos mes restrinja todas lo cajones cuando en en contra de una con ello El queden un nieto que impuesto decir calcetín dice Satrapi ni ni acudía

Voz 39 45:25 sí

Voz 3 45:27 reflejos con Elena Sánchez

Voz 39 45:33 apenas pasaron unos minutos de las cuatro de las tres en Canarias hoy Elena Sánchez con motivo de la manifestación de pensionistas se sea fijado

Voz 13 45:43 en la reclamación que tienen los jubilados

Voz 37 45:46 vale

Voz 41 45:49 como el hecha

Voz 37 45:55 ya

Voz 42 46:00 tras las multitudinarias manifestaciones del pasado veintidós de febrero hemos querido analizar con victoria Portas la portavoz nacional de la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones cuál es la situación actual de este colectivo

Voz 43 46:12 en este momento España tiene un gran número de pensionistas es un gran número de pensionistas con las pensiones muy bajas nos estamos encontrando con que ahora maletas aplicar todas las reformas y todo la pensión media está entorno a los mil cien de los hombres Illa de las mujeres está entorno a los ochocientos y pico es a nivel estatal hay que recordar que que ayuda a que sean ellas se suba gracias al País Vasco ir hacia bueno a esa gente que se ha podido permitir no cotizar mucho más con lo cual hace que esa media se eleve mucho pero realmente el ochenta por ciento

Voz 6 46:53 de la población pensionista

Voz 43 46:56 estamos hablando que tiene una pensión de unos setecientos euros de media y que las mujeres tienen una pensión media de seiscientos euros

Voz 42 47:05 unas cuantías que en muchos casos son el soporte de varios núcleos familiares

Voz 43 47:09 hay que recordar que las últimas estadísticas los hablaban de que justamente el treinta por ciento de los pensionistas están cubriendo las necesidades de otros domicilio que vienen siendo pues eso sus hijos y donde puedan vivir sus nietos estamos hablando de un treinta por ciento también estamos hablando de que hay otro treinta por ciento de esos pensionistas que tienen pensiones con complementos a mínimos es decir que cobran las

Voz 42 47:36 es el caso de Rosario García ella está jubilada y cobra ochocientos euros con ese dinero viven cuatro personas

Voz 44 47:42 a mí me han quedado ochocientos euros porque es aparte que proporcionar que me han quitado de cuando me quedo viuda igualó yo si estuviera sola no tuviese tan los gastos que tengo porque yo todavía no he terminado de paga esta vivienda que ese de la Junta de la tengo que paga todos los meses que son ciento y pico ciento dieciséis pues la verdad viviría bien pero es que la crisis ha allegados mi hijo saque de amparo sabía separa de la compañera si entonces han tenido que meses Mi casa vale más bello que tengo que ayuda a él con la compañía en la que ella estaba tienen los hijos bueno aunque ella no

Voz 43 48:38 una exige pero no son niños

Voz 44 48:41 el esquí si tenemos entonces de la pensión vía pues estamos comiendo cuatro personas

Voz 42 48:49 el problema radica entre otras cosas en que las pensiones no se han revalorizado en función del IPC

Voz 43 48:55 el hecho de no subir por ITC pues podemos estar hablando de una pensión una ley que en el dos mil once podría estar en los ochocientos euros voy con toda recortes con todas las aplicaciones que se dan hechos sin más con el IPC no de de año tras año que ellos no han conseguido revalorizar

Voz 16 49:16 pues estamos hablando que a lo mejor esa pensión de ochocientos

Voz 43 49:18 es euros hoy realmente tiene un valor de unos seiscientos setenta seiscientos ochenta euros en es la diferencia es no es realmente lo que se percibe sino lo que se ha dejado de percibir se ha perdido

Voz 42 49:33 y además victoria defiende que tanto la ley del dos mil once como la del dos mil trece han hecho bastante poco por ellos

Voz 43 49:40 la política que está aplicando desde el año dos mil once hace insostenible cualquier tipo de sistema público de pensiones la gestiones que el Estado español está haciendo tanto aquí como está promocionando en la Comisión Europea no van caerá a la sostenibilidad de un sistema público de pensiones dignas sino que va cara a que la gente se meta de lleno los planes de pensiones

Voz 42 50:06 una idea que a Rosario como a otros tantos trabajadores y jubilados no les convence

Voz 44 50:11 yo estoy el tengamos hace un plan de pensiones si nosotros yo concretamente no han trabajado tantos años pero a la gente que trabaja cuarenta años no tienen porqué han pagado bancos y sal han quitado pasillo de mañana lo que pasa que los que gobierna Maite en la banda para otras cosas donde no

Voz 45 50:35 qué tal la percepción tiene que ser un derecho

Voz 42 50:39 este argumento defendido habitualmente por la insostenibilidad del sistema debido al envejecimiento de la población la baja natalidad y el paro juvenil es contra argumentado desde la Coordinadora

Voz 43 50:50 por un lado tenemos lo que se pudo haber hecho y no se hizo por otro lado es tenemos el dinero que se ha utilizado tanto por el Partido Socialista con el partido del PP con respecto a ese dinero que salía de nuestras nóminas en la clase trabajadora para pagar las pensiones y que lo que sobraba que ese es el acuerdo se pagaba suele social y lo que sobraba sentencia en la hucha de tensiones ahí hubo un desvío de dinero que no entró en la hucha de tensiones y que si era de cotizaciones sociales en ningún momento de Presupuestos Generales del Estado han devuelto a la hucha de las pensiones eso es algo que la gente tiene a

Voz 16 51:32 mi sistema desviar social sigue siendo sostenido

Voz 43 51:35 sí claro que lo es pero lo es siempre cuando se modifique la política que se está llevando

Voz 42 51:41 su propuesta pasa por derogar las leyes anteriores y crear un modelo de tres pilares

Voz 43 51:46 nuestro sistema sin que pasa por un sistema muy visto pero más que mixto por un sistema de de tres pilares nuestro sistema actual tiene dos pilares que el sistema público de pensiones está cómodo conocemos El segundo muy pequeño que es el de los planes pensiones privados en bancos y aseguradoras hay países como Francia o como surrealista o como en los Países Bajos que además que en un tercer pilar de la cotización complementaria que hacen los trabajadores al propio sistema de seguridad social público gestionado por el propio Estado si ciertamente de capitalización no de reparto como es el primer pilar que lo que hace es como tiene la misma funcionalidad que tiene su esquivado pero lo gestiona el Estado públicamente te garantiza que el día que tú tengas tu pensión sea bien capacidad ya habían jubilación ese segundo pilar lo que va a ser es complementar el SIMA tu propia

Voz 42 52:49 es un sistema que aportaría seguridad a los pensionistas y un colchón han sistema público

Voz 43 52:55 tienes la garantía del Estado que no va en quiebra quién es la garantía del Estado de que todo lo que has ahorrado ahí sí que lo vas a recuperar capitalizado con el interés valen que se ve oportuno tú no por encima aportas para que se pueda sufragar las tensiones actuales lo estás haciendo un extra de cotización una garantía del mañana esa es otra de cotización tú no la haces si lo que haces es pagar planes de pensiones privados a un banco el día de mañana quién te devuelve menos lo que te lo que tú has ingresado que lo que está sucediendo es conventos los planes de pensiones privados porque en Europa solamente ha tenido rentabilidad positiva y que además corres el riesgo de que tal vez el día que te jubilen pese con no exista que lo que ha pasado mayoritariamente a la familia norteamericanas ahí de que de ese mundo que has invertido

Voz 42 53:49 hoy uno de marzo saldrán de nuevo a la calle los pensionistas esta vez convocados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones que lo hará el próximo diecisiete de marzo todos abordan la misma problemática pero desde diferentes perspectivas

Voz 45 54:05 las manifestaciones del uno y el quince de marzo han convocado los sindicatos UGT y Comisiones y asistirá a la gente a nivel individual que lo desee pero no ha sido convocada por la Coordinadora ni tan siquiera se nos ha pedido unos mínimos para poder ir a esas concentración Mederos solamente quieren escuchar hablar de la derogación de la Ley del dos derogar exclusivamente la ley del dos mil tres se hace que el sector resultan ella hacen tres actas igual en vigor porque la ponía la ley del dos mil once pone exactamente igual que nos tengamos que jubila a los sesenta y siete años supone igual que el cálculo de la pensión se haga de los últimos años todo eso no está en la ley de dos mil tres dos en esa negociación donde estamos en la negociación seguiremos estando nosotros volveremos a la calle como coordinadora la coordinadora habría

Voz 46 54:57 habrá era el día sí

Voz 45 55:00 desde