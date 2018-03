Hablar por Hablar (03/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 6 00:00 eh

Voz 1363 05:31 qué tal muy buenas noches este que acaban de escuchar es uno de los testimonios que nos acercó la madrugada de radio el equipo de Hablar por hablar saluda Adriana Mourelos Elena Sánchez e Inés Morán en la producción Borja González en la dirección técnica empezamos a caminar el programa especial

Voz 14 05:48 del sábado tres de marzo con los protagonistas de las últimas horas y entre las llamadas más destacadas de estas últimas madrugadas está la de Chile

Voz 1363 05:59 es la segunda vez que se casa y dice que es la segunda vez que el engañan Jorge nos contó la

Voz 15 06:05 agresividad verbal de la que fue testigo y Manolo de la agresión física que editó ambas con

Voz 16 06:13 esta semana entre otras cuestiones no hemos pedido que compartirá aquella frase hacía palabra expresiones anécdotas que forman parte de su patrimonio familiar y Ángel nos contó esto

Voz 17 06:28 una los pasados atrás supimos que cuando el marido de María Antonia lo negaron ataron la esperanza dice que lo hicieron de la peor manera posible que Juan Andrés

Voz 18 06:39 arbitra partidos de fútbol infantil que dejar escandalizarse por la agresividad de los padres de las manos

Voz 10 06:49 Julio fue en la madrugada del miércoles

Voz 1363 06:52 es cuando Isabel los aplaude el día que conoció a su marido con el que lleva cincuenta

Voz 1363 07:33 y con Innes Orán esta semana en los hemos fijado en ejemplos que ilustran la desigualdad de género en España

Voz 20 07:39 en los actos y movilizaciones que se organizan en ciudades de todo el mundo las mujeres demandan el reconocimiento de su papel forma cultural

Voz 21 07:48 a lo largo a lo largo de la es una huelga contra la desigualdad y la discriminación laboral que tienen las mujeres Weiss es una huelga que se convoca contra la violencia en sus distintas facetas machista que sufren ciento y siento de mujeres desgraciadamente al día de hoy

Voz 22 08:11 desde que comenzó la excepción con perspectiva hemos podido conocer las desigualdades sociales dentro de nuestra sociedad en los días el ocho de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en España tendrá lugar una huelga de mujeres apoyada por CCOO y UGT diferentes partidos con el fin de poner en valor a las propias mujeres todas aquellas actividades que realizan y que en ocasiones son silenciadas o discriminadas las movilizaciones y la huelga están convocadas en más de ciento cincuenta países no se trata sólo de una huelga laboral lo de consumo sino también de una huelga de cuidados de trabajo doméstico actividades que hoy en día no se tienen en cuenta no están pagadas y cuyo peso recae en las propias mujeres es por ello que queremos mostrar las desigualdades de género que existen en la sociedad

Voz 1993 09:05 en España hay más de seiscientas cincuenta mil mujeres emprenden

Voz 1993 09:23 en puestos directivos todavía está lejos de llegar a ser igualitario según datos del informe anual Women in Business cumplir o liderar ha revelado que el veintisiete por ciento de las mujeres

Voz 25 09:33 España ocupa un puesto directivo en una empresa algo que refleja la escasa equidad dentro de las mismas

Voz 22 09:40 conoció Molina ex miembro de la junta directiva de las

Voz 1993 09:42 la reacción española de mujeres empresarias y está dado su visión sobre el emprendimiento Femen

Voz 25 09:47 las mujeres treinta eran más dos mujeres

Voz 26 09:49 comprendo esperas más cuando la igualdad sea real

Voz 25 09:53 tú tienes las mismas Bassas tu nombre creencia de trabajo frente a una

Voz 26 09:57 prensa entre ayudará a que tú que esta epidemia si no eres igual que tratarán de la igualdad será el momento del despegue de mujeres y hombres

Voz 25 10:08 no somos unos raros en cuestiones que hemos decidido apostar por negocios propios hemos creado trabajo hemos lo un cordón de puestos de trabajo

Voz 26 10:17 lo que tenemos grandes y pequeñas empresas y que de los hombres a una manera de demostrar que la igualdad en el emprendimiento igualdad en empresas ciclista

Voz 27 10:27 me han dado un atacan donde pronto

Voz 22 10:36 dentro del entorno laboral la brecha salarial también es otro de los casos pendientes de la sociedad UGT denuncia que la brecha salarial en España supone una diferencia de seis mil euros anuales de media entre los sueldos de hombres y mujeres lo que beneficia a las empresas en cuarenta y dos mil millones de euros al año la diferencia se sitúa en torno al veintitrés por ciento y afecta más de siete millones de trabajadoras

Voz 28 10:58 independientemente del sector la that el

Voz 22 11:01 tipo de contrato o el nivel de Germán otro de los casos a tener en cuenta es el trabajo no remunerado como es el caso de las labores domésticas el cuidado de los niños o de los mayores dependientes hace unos meses presentó el informe Mujeres y hombres con sumo producción a lo largo de la vida una relación desigual donde están daba el papel de las mujeres no sólo como trabajadoras asalariadas sino también en el trabajo no remunerado Se estimó que las mujeres trabajan una hora más al día que los hombres en actividades por las que no perciben ninguna retribución Elisenda Rentería es investigadora en el centro de estudios demográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona junto a Rosario Andorra Guadalupe solo y Concepción Pacho ha realizado este informe Eliseu

Voz 29 11:49 malos los da su visión Ramos que hay un desequilibro entre hombres y mujeres esto paso caminen en otros países como en Italia que también se han se han medido en en este tiempo producido fuera de lo qué ha pasado en España es que la incorporación al mercado de trabajo la mujer fue de una forma muy rápida y no ha venido acompañada de de un a los hombres nos han encargado de asumir ese tiempo de tareas domésticas que las mujeres dejarían de hacer ir a trabajar no y al mismo tiempo también hay una cuestiones de políticas públicas que no ayudan a las mujeres por ejemplo que tienen hijos a poder dejar de trabajar se dedica nada al cuidado esto es hijos au algo al cuidado de personas mayores no y entonces la mujer tiene que seguir trabajando en el mercado de trabajo a pesar de tener una carga familiar

Voz 22 12:43 y al final todo esto deriva en unas consecuencias a corto medio y largo plazo

Voz 29 12:48 el tema de las lesiones por supuesto las unas mujeres españolas coartadas de poderse dedicar a un trabajo remunerado en el mismo nivel que que lo son por tanto a la secta han anime al nivel de pensión que van nace sin más la opinión personales que es una de las medidas sería garantizar una baja de maternidad más completo más extensa no que las mujeres no tengan que abandonar del mercado de trabajo para cuidar de sus hijos ir al mismo tiempo que esa baja de paternidad también se extienda a los hombres no para que esto son hombres también te dediquen al cuidado de sus hijos de la misma manera que las mujeres y además que estos reduciría la discriminación en el mercado laboral

Voz 22 13:39 constantemente los datos y porcentajes marcan cada día las noticias boletines informativos hablando de desigualdad o discriminación por ello el ocho m pretende dar voz a todas las mujeres que se reconozca y valore el trabajo de los cuidados familiares

Voz 30 13:53 acabar con la doble jornada laboral y la del trabajo y la de la casa acabar con la brecha salarial romper el techo de cristal para acceder a los puestos de directo

Voz 1993 14:03 acción y lograr una sociedad libre de violencia machista para las mujeres para su sí

Voz 15 17:29 el cada madrugada de miércoles Rafa Sánchez música Eliza una historia de hablarporhablar esta semana ha elegido a Ana Rosa Ana Rosa ha encontrado lo que ya no esperaba ser escuchada vamos a recordar

Voz 1363 17:42 su testimonio tampoco ha sido fácil

Voz 35 17:44 ha sido muy complicada primero tuve problemas con el alcohol bastante grande pero aparecieron Alcohólicos Anónimos como un ángel de la guarda y me sacaron de ahí que sube diecisiete años sin beber reaccionar yo me mantengo así ir de puede aunque no estuviera bebiendo detenido veinticuatro años un matrimonio terriblemente terrible de los que podrían ser porque la verdad es que sale en la tele pisen lo digo más que el año pasado me divorcié pero yo pude liberarme de todo aquí en febrero consigan segundos en los que como caído del cielo encontré un hombre maravilloso fantástico al creador que amo con locura y ese fue el segundo agente de la Guardia que mi sacó entonces mi año sabático se dedicaría a él en cualquier rinconcito becarios donde tuvieron una playa quién lo dijera que está tranquilo a los un año entero sin saber nadar nadie solamente dejan de vivir tranquilo como eh

Voz 36 18:44 su ángel de la guarda Ana Rosa tengo unas El dragón

Voz 35 18:47 ahora porque me cuida porque me quiere porque está pendiente ni todo el día porque

Voz 37 18:53 me está ayudando a salir del fango muy duro el efecto que tengo Villa no veo me ayuda a solucionarlo escucha nadie me había escuchado nunca aparte guapísima no sé qué más quiero

Voz 1363 19:07 esta es la canción que Rafa Sánchez ha compuesto para Ana Rosa

Voz 8 22:09 le gustaría ser el protagonista la protagonista

Voz 1363 22:11 es de una canción quiere hacer un regalo especial ya sabe que siempre les recuerdo que usted también puede ser el protagonista de una de las melodías de Rafa Sánchez lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con el autor a través de su página web tres uves dobles punto la vida en canciones punto es tres uves dobles punto la vida en canciones punto es y con las voces con los testimonios con las reflexiones que han tejido nuestras últimas madrugadas Nos despedimos deseando que haga algo bonito con su fin de semana el lunes cuando los demás duerman estaremos aquí por si tiene ganas de hablarporhablar hasta entonces