que defina el feliz es lo mejor hemos tenido definición de arroba SG moco muy buena sí vamos a llamar ahora me hacen un tease ser Trailer para mañana venga porque hemos llamar ahora a Carlos de Ifema os acordáis del año pasado el flipado sí porque porque uno hubo la polémica está la semana pasada de Arco que habían censura una hora galo tememos que el responsable sea al cabrón de Carlota Ifema se fijó en él llamada íbamos la hora pero igual mañana llegamos es que no es pasado últimamente siempre igual llevan mañana al empezar el programa para que no sonó para que no se nos escape por la gatera así que por lo pronto quiero despedir con un aplauso a Ignacio está

Voz 5 03:53 no lo ha sido la vida Madero en una plazo para buscar polos Aleco debería buscar buscarlo Palacios Ramonwere

Voz 6 04:09 diálogo es escuchado en este programa todos somos muy monologuistas decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos le guste a quien le guste vino monólogo ha ofrecido la vida moderna

Voz 12 05:28 tienes que llevarlo con mucho mucha planificación de la es casi un proyecto de por vida no siempre

Voz 13 05:39 mirando vuelos mirando

Voz 12 05:41 es hechas viene mejor pues siempre con un par de meses en relación para poder reservar vuelos sin los cuesta muy caro en la dirección otra nos juntamos el medio no observando a Viena sola vuelos baratos

Voz 14 05:55 el fondo excarcelados no tiene

Voz 12 05:58 Medio con nos encontramos Berlín au con algunas pero Suiza dependiendo de las con las posibilidades

Voz 1363 06:14 qué tal muy buenas noches las dos de la madrugada hay diez minutos es la una y diez en Canarias la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Fernando Le con todo a Adriana Mourelos que se compró una casa en Alemania y que su vecina resultó ser su ex suegra

Voz 12 06:32 se conocía a una persona con la que empezó una relación que ya tenía una vivienda entonces me iba a vivir a esa vivienda hasta que se terminó la relación cuando se acababa conseguida me enamoraba de otra persona yo soy en ese sentido no pudo estar mucho tiempo solo entonces digamos que enseguida empieza otra nueva relación ya iba pasando de las zonas de persones de vivienda en vivienda hasta que al cabo de veinte años es decir que basta ya me voy a buscarme porque vivienda cuando me iba a venir a vivir aquí cuando que estaba comprando tramitarse comprar el piso entonces se me ocurrió en suelo hacer aquí también llamar al al al que es el encargado de de los pisos no dice lo que es curioso es que en el mismo edificio hay alguien que tiene su tenemos apellidos como aquí en Alemania mismos apellidos eso es imposible porque no son además dos apellidos tampoco muy normales y de repente el te dije qué qué nombre tiene entonces me dijo el nombre digo si esas mi ex mujer tenía un piso que sabía compró consumo

Voz 13 07:42 hombre

Voz 12 07:43 sí lo tenía alquilado entonces el nombre del buzón no estaba pero el lado la dueña era ella entonces dije casualidad con todos los piensos con todos los edificios que hay en donde tiene que ir a tocar justo en el mismo edificio bueno yo no sabía nada bueno pues la sorpresa fue cuando un día ya pudo llamar a mi antigua suegra para decirle que no vamos a ver en la reunión de vecinos casi se me cae no de las óperas hace la di entonces bueno nos reímos un rato así que lo las cosas no cuando me pueda mudar pues conocía a alguien marido actual entonces bueno pues tenemos una una relación matrimonio en a distancia en dos países distintos entonces saben igual

Voz 13 08:39 no no vivimos el el vive en Hungría donde trabaja y vive aquí en Alemania Hay bueno no sé si estamos hace nueve años vamos semana

Voz 1363 08:55 Mariano que se ha quedado en España trabajando su mujer y sus hijos han regresado a Rumanía de donde salieron hace ya dieciocho años

Voz 13 09:03 hecho vivienda Manrique estuve con mi familia que no tengo dos hijos una niña de ocho años hace un año mi familia y volvieron a Rumanía resulta regional querer aquí nos vamos tristes con mi familia estoy pensando en mis hijos y porque la niña no tenía que ir a ir al colegio Blas mujer ya no quería estar aquí tenemos la casa Aketxe ahí pensó que tenía que irse para más porque tenía la línea aquí ya no iba a ahora resulta que me siento yo extraño esto entre dos mundos y yo quisiera volver cero decirle a mitad de Rumanía es muy cruda porque hay la mitad es muy cara sueldo muy bajo no gobierno muy corrupto más control que ha que está robando estaban destrozando Rumanía me resultó muy difícil pues los hijos porque con la cesión me difícil porque a la gente que tiene mucho tiempo fuera que se migrante es tener una familia sólo es otra cosa pero si tienes familia hijo difícil hay que tomar decisiones yo me estoy sacrificando pobre mejor dijo darle una educación no tener a más o menos bueno

Voz 1363 06:14 qué tal muy buenas noches las dos de la madrugada hay diez minutos es la una y diez en Canarias la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Fernando Le con todo a Adriana Mourelos que se compró una casa en Alemania y que su vecina resultó ser su ex suegra

Voz 18 11:43 Casa Patas Arriba cada cabeza como una bala perdida puso rumbo a tu belleza

Voz 17 11:58 aún quedan todos los caminos llevan Inter hechizo a mi me importa un comino

Voz 18 12:06 porque me vi no inédito de actuar

Voz 26 15:14 buenas noches

Voz 25 15:17 arroba hablarporhablar nuestra cuenta en Twitter que sienta comenzamos la semana con las pilas cargadas buenas noches a Pokémon a Amelie a Cuca Loli a Belinda noche

Voz 27 15:31 yo me mira que sea José Corral a Marisol García amar capilla a P

Voz 25 15:41 Dunia Aitor Santana

Voz 29 16:11 hola Believe

Voz 31 16:12 gracias por estar ahí

Voz 25 16:18 otra de las vías de comunicación que ponemos a su disposición la cuenta en Twitter del programa arroba Hablar por hablar

Voz 32 16:40 el perfecto muy bien cómo vas del constipado por cierto mejor mejor

Voz 25 16:45 si no lo van a notar es la voz pero como solo

Voz 31 16:48 lo que en casa tienen a alguien igual verdad

Voz 25 16:50 sí bueno de mi casa yo soy la única de tu casa es la única salvado de momento no lo has pagado a nadie sino bueno venga vamos con una primera propuesta de conversación

Voz 0268 17:03 pues el domingo fueron los Oscar este año para evitar que los discursos alargará la ceremonia decidieron cronometraje las intervenciones de los galardonados para evitar este problema además al inicio de la gala se anunció que al ganador de la

Voz 32 17:17 la estatuilla que fuera capaz de hacer el discurso más

Voz 0268 17:20 el corto se llevaría una moto de agua valorada en diecisiete mil dólares al final el vencedor fue Britten ganador del Oscar al mejor diseño de vestuario por la película el hilo invisible y con ello queremos preguntarle el ya tocado algo en un sorteo

Voz 32 17:36 no sabía qué hacer con él algo inútil curioso algo muy significativo para usted

Voz 25 17:41 ay inútil curioso en un sorteo en un concurso en una tómbola de estas de veraneo Inés tiene al

Voz 0268 17:49 una buena buenas sé si tendrá mucho que ver pero es la primera vez que fui al bingo cante línea encima de la mesa y encima de la mesa el encargado del bingo me dejó un premio es altísimo con unos colores muy llamativos yo le dije ahora que tengo que ir al banco con este premio a cobrarlo culpa a esas horas apenado más vida de que había que hacer es siguiente respondieron que no que no que era achaca a darme más de hablo pero yo me imaginaba al banco cargando con el premio hizo caer

Voz 25 18:24 te cobraban pero que existe con el premio ahorrarle

Voz 0268 18:28 asúmelo a este me fui de viaje a pueblo hice dice senderismo montar caballos a un todo con el dinero del premio es que aprovechado ese y eso que todo cante himno

Voz 25 18:40 ya sólo llega a ser el bingo entero

Voz 0268 18:43 no voy a hacer

Voz 25 18:46 bueno este es un buen premió si vamos a a pedirle a usted que comparta premios pues algo más surrealistas grandiosos divertidos pues no sé de estos a mí no me ha pasado nunca eh pero estas tómbolas que de repente te toca un pollo inmenso de peluche tienes que ir cargando con el toda la noche pues eso por ejemplo yo a mí en en en un programa de televisión en Ilustres ignorantes Regal eh coronas e el UBI que me regalaron y cansado me regalaron una careta de de Kay Lorraine falsa Samir como del China no si es preciosa olían poco a Plastic cazo también eh pero bueno es bonita la tengo todavía en casa me hizo mucha gracia bueno novecientos cien ochocientos para hablarnos de aquello que le tocó en una tómbola o aquello que los también que le han regalado eh que ha sido gaseoso surrealista que estaba porque no fuera de lugar Otelo naif que era pues le cogió hasta cariño es lo puede contar en directo o nos puede enviar un audio al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco o atribuirlo en Twitter arroba hablar por hablar pues tengo una foto precisamente de la careta que me regalaron los ilustres ignorantes así que

Voz 32 20:16 te lo voy a compartir que es bastante mona gracias sin

Voz 25 20:21 buenas noches tu premian a lo podemos compartir no

Voz 31 20:23 no pero bueno voy a buscar algo parecido venga vale

Voz 28 20:39 no

Voz 25 20:41 buenas noches a todos hoy anoche sí hola soy Chris Suu buenas noches hoy Adrian qué tal equipazo llame tenéis aquí Hola yo soy de Unai ver yo soy Tony Víctor Bravo pues a mí me regalaron un paquete que ponía para que vuele salto Llera un peluche de un Pegaso ocasiones estos bonito no favorito que recto it

Voz 35 21:19 no

Voz 25 21:24 a Cristo dice que sólo le han tocado dos cosas una calculadora muy chula en el cole y un chándal de la Caja Rural gigante que nunca pudo estrenar y ex ustedes bueno es favorito red tuit nos cuenta Pokemon que a él le tocó una un pan de hogaza chorizo en una tómbola que pasó toda la noche cargando con el chorizo y el pan y dándole bocados de vez en cuando

Voz 36 21:45 no

Voz 38 21:56 en el novecientos cien ochocientos

Voz 24 22:02 eh bueno

Voz 39 22:04 hola buenas noches desde Valencia gracias por llamar que adulta ya muy bien Aldaya de La Pedriza el Valencia pero yo soy uno Aldaya qué caramba muy bien

Voz 1142 22:14 bueno pues yo quería comentaros un regalo muy especial y un regalo inmaterial pero un regalo muy especial

Voz 39 22:24 sí mira tengo acabo de cumplir bueno

Voz 1142 22:27 en enero cumplido setenta y dos años Mi gran desgracia es que dentro de cuatro meses a las veintidós años que perdiz a mí ha doblado maquillando el mejor humor que pueda existir en la vida me quería exageradamente me mima lo tenía todo bueno

Voz 40 22:48 a partir de ese momento pues pues claro cogió tenía un negocio propio hoy bien todo muy bien pero aparte es un momento muy Le de tal manera que tenía que hay que meter la cabeza en algo porque si no nos plano la actriz en fin empecé allí primero hice tres años de la Facultad de Teología e Antiguo Testamento tres años que fue una maravilla porque de lo que nos dice la biblia tal como lo había leído son todo eso dándote la explica vamos el cuento ha cambiado totalmente esto no lo mismo me gusto lo disfruté y luego desde el dos mil cinco me matriculé en un programa que no sé si alguien yo que en Valencia se hace se llama en valenciano la Nau Gran la nave para los grandes los mayores tenemos que tener a partir de cincuenta y cinco años en el dos mil cinco primer año hice Historia de la especie de pos como lo que necesitaba buena tener la cabeza ocupada me metí en Filosofía por muy dos reenganchado en todo lo que he podido en todas las clases porque me gusta mucho la historia ya todo son resultaba mismo rollo mire no estoy matriculada quieres pero existe me permite hoy pase pajes y los mayores son los mejores ustedes preguntan intervienen en todos los chicos jóvenes no no preguntan Bono podido popa por hablarlo mejor con b quebrado pero fíjate que fuese

Voz 1142 24:12 tan grande

Voz 40 24:13 que tengo a mi nieta la llevado que va a cumplir dieciocho años ya en julio también le ha llevado doce años todas las mañanas a las ocho y media a un colegio que tú esto claro cómo estamos tan distintas no visitantes perdón no sabe pero lejos eh no es ni alrededores entonces jugaba lo bajaba no estoy me iba corriendo si me parece llega al diablo mi coche Filho para darlas diez empezábamos claro bien a ya mayor ya no me necesita se va con otra amiguita ahí como Malaya que aunque el año que viene pasada Facultat pues se van de casa a las siete y media vaya no me necesitan mis nietos tampoco no me necesitaba nadie digo hay mi madre y que voy a hacer solamente ir a la facultad por obligación porque claro que conste que disfrutó a las FF

Voz 1142 25:05 es bonito aprender y descubrir cosas pero sabía que lo hacía por obligación mira por dónde

Voz 40 25:12 nosotros somos Aldaya como te he dicho yo hay un pueblo que está pegado nosotros que el que viene de fuera pues no sabe por qué me o la calle que nos limite una la parte de la parte de la izquierda a la cual bueno pues en Alaquàs descubre que hay un almacén que fundó un sacerdote que ya fallecido llevaba lo lleva Butrón qué recogemos libros pero libros no se plantilla unos miles de libros tienen una par batidas en los libros de todo tipo El libros de texto de lectura filosofía ahí Soria de de cualquier nuevo libro normal por ejemplo todo lo que yo leído en aquellos tiempos de Julio Verne de todo lo que yo no digo que están ahí va

Voz 1142 25:55 le hemos mandado ahora mismo quince mil kilos de libros a Perú y otros quince mil a Santo Domingo el lema de la asociación tantos kilos perdone quince mil quince mil es que estoy muy contenta con ello lo mejor línea pasos día haciendo lo que toda la vida ha sido Mi gran pasión que leer viajar leer bueno eso

Voz 40 26:22 a mis hijos sus mayores también a los que les gusta mucho pero pegó mayores no le gustaba leer yo les les leía ellos rock libros les hacía el resumen de los resúmenes que yo lo hacía bellos resumían a su vez al cuando ya estaban en Bachiller yo no he tenido capacidad de síntesis nunca todo me parece importante por lo leído os tengo allí ahí es una felicidad pienso deberá a tierra mejor que padece una pero lo digo como lo vivo y como lo siento

Voz 39 26:55 sí es un regalo que el señor ha hecho mi vida

Voz 40 26:58 tengo un motivo por lo que levantarme

Voz 39 27:00 qué bonito una mucha gente estudios ileso

Voz 40 27:03 me voy todas las mañanas bingo hoy no me ha gustado como Santiago lo que bueno he tal ya tengo pensado una chica que también colabora que viene conmigo voy a ver si bueno me ayude que vengo Casey estoy pensando cómo lo hecho como lo haré pues así no cabían los libros porque esto

Voz 1142 27:21 hay miles y miles y miles de libros

Voz 40 27:25 yo he sido comment cambiado tantas veces la enseñanza por lo visto han habido colegios eso es un pensamiento mío eh no no es una seguridad pero creo que compraron muchos libros porque cuando compra una editorial comprar mucha cantidad de cuesta más barato pero claro cambiarle las leyes se han quedado los frívolos Paco me papas

Voz 39 27:48 invocando el pueblo no

Voz 40 27:50 ha mandado tres camión fritos no furgonetas no tres de libros sin abrirse

Voz 39 27:58 tiene sitio para guardarlos allí es uno más en inmenso a este es un bueno algo no industrial

Voz 40 28:03 que no los sábados los hermanos bueno dado dejado yo en fin esas cosas ya más no sé que como los han dejado pero dado que estaba siete años cerrado los hermanos de La Salle que está en un poblado quemado que se más paterna entre sacerdotes pues unos a otros ayudan tenemos un sitio gratuito vamos todos ya te digo todos somos voluntarios todos pensionistas yo llevo todos los días para al Ángelus a las doce para antojos yo llevo multe como uno trae polémica el otro les gustara manzanilla o total unas galletas paramos un momentito

Voz 39 28:42 no como cuántos voluntarios hay

Voz 40 28:45 bueno fijos fijos a ver qué ocurre dos cuatro yo cinco y luego hay dos chicas porque dice que el sacerdote que tenemos es que el problema que tenemos nosotros es el ambulatorio

Voz 39 29:01 las uvas tenéis retos todas tenéis que hacer has comido somos pocas

Voz 40 29:06 fijo ficus yo todos los días yo desde que empecé a Max yo tengo esa necesidad no tengo otra cosa que hacer

Voz 1142 29:14 esto no egoísmo el mio

Voz 40 29:16 sí tengo otra acompañada que profesoras antes ya está preparando todo lo de Zambia para mandado a Camerún Tardán francés ella se encarga solamente de eso provocaba yo trata todos somos ya te digo yo tengo setenta y dos ir acompañada por paso menor de la misma edad pero ella pues no vienen fijo bueno tienen otras obligaciones tienen otros quehaceres yo lo mío es para mí no obligación porque de lo que te obligan algo es que me obligo yo lo hago muy muy a gusto pero muy a gusto a mí me encargaron lo que primero decíamos que María claro ahora ya ha cambiado y que después de primaria era

Voz 39 29:57 Bachiller tiene leer

Voz 40 30:00 pues ahora es de Secundaria hay que me ha costado a mandarme hay más dormía

Voz 39 30:06 no tenían la cabeza no ya lo cuando estudiaba

Voz 40 30:09 yo me marché claro si no ni mis hijos fue ya han cambiado toda la nomenclatura pero bueno me encargo de los libros de texto más libros infantiles o seis hasta ocho nueve años y los juveniles pues todo lo que sea juvenil pues catorce quince dieciocho y luego ahí ya para dentro se ocupan otros que hay por ejemplo colecciones completas digo

Voz 39 30:35 sí

Voz 40 30:35 pero bueno lo dicho mal enciclopedias ayer vino un señor que nos va a traer los pedía permiso para traed señor si el permiso es a nosotros para hacérselo dos cientos libros querido o no sé qué colecciones pasa no sé

Voz 43 30:51 que formaban parte de esa lesión ciclópea

Voz 40 30:54 ha muerto su padre un señor mayor que antes

Voz 43 30:56 será muy típico verdad lo de centrar la enciclopedia actas

Voz 40 30:59 cómo se mide pero dijo que no tenemos dónde ponerlos

Voz 39 31:03 claro lo lo ha regalado la donado porque esto ya no perdía pedir a Manila devolverlo a partir de mañana atraer a poco

Voz 40 31:11 lo Ribó para traerlos siquiera

Voz 39 31:14 yo en fin qué bárbaro quería decir los eso bueno mucho

Voz 43 31:19 además gracias gracias por llamar gracias por llamar vamos a quedar con eso de yo tengo esta necesidad

Voz 39 31:25 me ha gustado la frase claro

Voz 40 31:28 es decir no mira a mí me distrae pues ver la tele ahora mismo acabo de verlo programa de Españoles por el mundo era noche temática de La dos casi todos los días la veo pero todo asentadas no no voy a estar

Voz 1142 31:42 o cava al ordenador Gaggan uno

Voz 40 31:46 me gusta mira yo que me perdonen los que les gusta pero eso de que juegos de manos juegos sevillanos a mí no me ha ido nunca las que no me gusta coger vergüenza para una señor mayor pero ahora como obligado cumplimiento corsé de guisar a una buena de casa pues a mí no me ha gustado nunca coger la aguja en cambio siempre va a lápiz llevaba los libros en Mi Parroquia Phil tengo voltaje aptitudes vamos a dejarlo así porque para unas cosas hoy más negada pero lo que hago lo hago muy a gusto iré a mi yo lo encuentro pues eso es un regalo que ha hecho el señor Mi vida dándome un motivo un aliciente el me levanto con ilusión con ganas la cosa porque la base yo vivo en una planta baja que unos trescientos metros hubo así todo el patio más remedio patios piscina en cuanto hacen poquito calor Mi primer piso vive mi hija su marido claro y la arena lleno segundo piso mi hijo con dos cosas

Voz 39 32:48 en plena organizado los te veo

Voz 40 32:50 todos todos los días estoy acompañada el se preocupa muchísimo por mí cuando viene verano todos en el patio cerramos en lo padre sí pero a mí me falta mi marido

Voz 39 33:01 a mí me falta mi marido sonó lo suple

Voz 40 33:05 absolutamente nadie así que tengo que tener la mente muy ocupada

Voz 39 33:11 no no no me hago hasta pues lo dicho que un placer hablar con usted y hasta pronto que tengo buena noche acceso mío

Voz 40 33:19 atención que tiene siempre para escuchar a todos y yo que soy una romance era se lo agradezco de todo

Voz 43 33:24 claro era hasta pronto buenas noches

Voz 40 33:27 pues buenas noches mañana que tengan ustedes todas todos un muy buen día yo no soy cristiana practicante que el Señor les bendiga les proteja todos en todo momento

Voz 39 33:39 buenas noches gracias buenas noches

Voz 31 33:49 venga volviendo a esos regalos simpáticos especiales sus real

Voz 25 33:55 estas

Voz 31 33:57 de ahí que en fin todo tipo de calificativos que le vengan bien tres m Viguera pues en el me tocó hace años una muñeca achuchón de las muñecas chechena fue en una tómbola bueno aún la tengo porque me da un poco de pena Ana tirarla favorito resto

Voz 31 35:06 y en Oviedo Nos espera José Manuel buenas noches

Voz 39 35:09 hola buenas noches gracias por llamaría adelante

Voz 14 35:14 yo quería expresar porque viene a cuento sobre el tema de hoy que yo regalo un crucero a veintitrés personas

Voz 43 35:23 así

Voz 14 35:24 sí sí sí a estudian

Voz 39 35:27 en qué se concreta un crucero

Voz 14 35:31 dónde no lo sé con exactitud porque nunca me interesé en el tema pero yo les explico cómo me tocó

Voz 43 35:39 muy bien

Voz 14 35:41 pues resulta que un amargo

Voz 39 35:44 los frascos en concreto se Chéreau usted lo de Baviera no hace falta

Voz 14 35:48 y por recaudar la ya eh de la amiga varia tres puntos

Voz 39 36:01 sí con muchísima atención si eso ir una botella de plástico de dos metros

Voz 14 36:07 que el precinto que suelen traer la alrededor

Voz 39 36:10 sí cinco puntos

Voz 14 36:13 entonces había un chico que estaba estudiando y tenía un bar yo vi cómo recogía esas amigas para ir juntando puntuación porque eso a nivel español aquí cuantos más puntos que el equipo que más puntos tuviera pues es que viaje de estudios vale entonces como ese chico graba un amigo mio los padres y todo yo vivo en una que haya Historia yo era el encargado de una empresa de reciclaje de Asturias y recoge de Ecoembes donde se para un lado Antón pues recoge a todos los días tres cuatro y cinco y hasta seis mil puntos diariamente la campaña de nuestro es recopilar la puntuación y claro pues ahí no más nadie recoge ahora más puntuación que yo y los chicos gratamente porque bueno un barrio donde yo parado pese a fueron de viaje Mi jamás Si yo pensé lo fueron de viajes olvidaron a mí y a pie de ellos unos añitos más no

Voz 43 37:45 sí

Voz 14 37:47 fue mi sorpresa que llegó año viejos ni o a casa ha relatado yerra por parte de ellos

Voz 43 37:59 los chicos a los que usted había regalado un crucero gracias a esas anillas y a esos ya esos precintos se pudieron ir de viaje los veinte no está nada mal

Voz 39 38:10 sí sí claro porque bajo

Voz 14 38:12 era un era para veinte personas que hasta incluso yo podré abrir los hubiera querido eh pero bueno yo me ocupaba mi trabajo el tan tampoco yo no me gusta ni el barco ni al avión me da miedo

Voz 39 38:30 ya pero bueno

Voz 14 38:32 y realmente pues un bueno hecho yo me había como la madre de sábado y que participe a partir de aquí no eh sí lo recuerda Jose Manuel así mujer es un poco difícil de creer pero bueno usted dirá de datos de Gartner pues eso lo ves que acierto

Voz 31 39:11 José Manuel lo tengo ninguna ningún motivo para dudar de

Voz 43 39:14 usted es una historia además preciosa y que bonito que le mandaran una Festa también en agradecimiento

Voz 14 39:20 sí sí Juanillo no las esperaba porque ellos viajaron en el verano y se llevaron ocho años viajó el día de Año Viejo nada mandaron algo que ilusión que Maeso no fue todo lo que llevará a los mismos acordaran

Voz 43 39:46 José Manuel me pregunto si a uno le hace más ilusión dar que recibir en su caso por ejemplo

Voz 14 39:53 hombre en mi caso más me gusta dar porque yo soy una persona muy pocos están hechos radicó el número para la gente más desfavorecidas de la algo hago gratuitamente estudiado hable con ustedes otra veces la gente indígena Orestes orgía o pues yo no sufro barro o por lo menos para esta gente no tiene nada sí me gustan mucho más a poder ser no que la vida no está para dar mucho porque a la cosa muy apretada no

Voz 39 40:44 pero bueno cuando se puede se puede de verdad

Voz 14 40:48 sí ha dado dentro de estas casualidades viaje bueno pues cosas así que a uno no le cuestan tampoco nada porque realmente fíjese cuál no recogíamos las puntuaciones lo pues observamos Said cuarenta personas trabajando separando materiales llegamos en personas recogiendo ovaciones y pienso de nuestra claro ante una planta de reciclaje no se va a poner un bar queden de Juve y un poco con ventaja un poco mucho

Voz 43 41:30 desde Manuel muchísimas gracias por haber contado su historia gracias por haber llamado al programa son buenas noches y hasta pronto

Voz 14 41:37 hemos visto tonto

Voz 40 41:42 Adrián que le tocaran cien euros a unas apuestas deportivas no entendían nada de fútbol ni entiendo pero aposté de pura chiripa a un equipo que iba a perder segurísimo en el último golazo por diez euros ya puesta me lleve cien

Voz 31 41:58 oye Menuda alegría tanto Adrián favorito

Voz 45 42:04 no no

Voz 1363 42:17 las buenas noches al aura que nos escucha desde la República Dominicana buenas noches a Mari Paz también a Fran Mantilla

Voz 4 42:26 a Bandolera

Voz 1363 42:33 también en Twitter Dani Santos dice que sus padres con mucho esfuerzo les regalaron una vieja moto para ir al instituto lo que hicieron fue despertar en mí una pasión irrefrenable por las dos ruedas una pasión que hoy mantengo muy diva

Voz 39 43:11 hola Ana buenas noches hola buenas noches Macarena desde Sevilla gracias

Voz 41 43:16 pues mira a mí me mato a nunca nunca te creado en la vida pero en el las tómbolas del cole y yo nada pero sí recuerdo te estoy hablando de los años cincuenta

Voz 43 43:35 sí

Voz 1142 43:36 eh yo hoy

Voz 41 43:38 a la radio en casa de mi padre yo te hablo tendía a lo mejor no sé seis siete ocho año ya había un concurso enlaces ese día yo lo estaba escuchando mitad ese día había que bebían para darle un regalo pedía un cartel taurino el de fecha el más antiguo que se llevara a la Cadena Ser eso es que parece estupendo

Voz 1142 44:13 de ya te digo que yo era muy pequeña

Voz 41 44:15 entonces mi abuelo era ganadero de representaba entonces yo convite atacó voy corriendo nos fuimos a casa de mi abuelo estaba relativamente cerca de Picasso en el despacho yo sabía que estaba todo lleno de carteles taurinos

Voz 39 44:34 norte

Voz 41 44:35 entonces él que yo vi de fecha más antigua de mil setecientos y pico lo cogimos lo graso y corriendo corriendo ahora Canedo dices entonces llegamos allí efectivamente era el más antiguo tampoco que habían llegado uno habló muy poco Gerald antiguo y lo más gracioso yo sí cuenta te hablo sería era años Tijuana otros cinco el regalo era cien pesetas media docena de todo

Voz 43 45:13 qué ricas me encanta nada si yo me las compró mucho

Voz 41 45:19 bueno pues eso puede dar yo he de David de Arco y mi siempre peseta en por la lleve a casa de mi padre

Voz 43 45:31 me pregunto del premio está fenomenal le la SER ya entonces ya daba buenos premios pero no como ahora pero claro claro por eso daba esos previo

Voz 40 45:46 a Ana pero me pregunto la cara del abuelo cuando supo que habían cogido ustedes el cartel taurino

Voz 43 45:51 el año mil setecientos

Voz 41 45:55 cuerdo yo exactamente un poco en mi abuelo murió en mil novecientos sesenta después por supuesto el hoy al día siguiente lo llevamos trámite y se colocó otra de al despacho como la casa de mi abuelo era una casa enorme en el barrio de Santa Cruz pues la verdad no sé si se dio cuente ya de ese detalle no me acuerdo pero si yo me acuerdo de ir por el cartel de toro de gana las siempre Z Ilan la media docena de ir contra Altadis de rosas

Voz 43 46:31 pues es un buen premio para recordarán a muchísimas gracias por llamar

Voz 41 46:34 a día buena un abrazo muy tarde

Voz 31 46:37 a ver estaba yo hablando y me he precipitado un poco eh porque

Voz 1363 46:43 curso de relatos cortos de La Ventana con Carles Francino el premio es un buen premio no no son seis mil euros a los creo que si está fenomenal eh ahora mismo no me acuerdo cuanto espero ni lleva ya unos cuantos años entregándole claro que donde estén cien pesetas y un lote de tortas de Inés Rosales en seis mil euros

Voz 31 48:05 hola Pepa

Voz 43 48:07 hola buenas noches buenas noches y gracias por su llamada tiene que bajar el volumen de la radio porque sino vamos a empezar a no entendernos venga perfecto gracias adelante

Voz 1142 48:19 bueno yo quería comentar un viaje hace ya unos cuantos años por la radio yo estuve trabajando yacía en un concurso que era contestar me acusación veinte veinticinco preguntas que hacían contestarlas todas los ganadores sea los que acertaban todas pasó en un concurso como ha

Voz 39 48:39 como una señal algún sorteo pasó

Voz 1142 48:41 no bueno entonces yo estaba trabajando contestó todas las preguntas pero yo Serra latiendo y me marché a mi casa cuando volví después de comer me llaman y me dicen pero donde estaba que estamos llamando que ha ganado el viaje como dice bueno ahora vamos hacer como que yo lo encuentro por primera vez que Luis que la llamó de segunda B bueno hicimos todo como que hoy que alegría me da

Voz 41 49:05 a todos

Voz 1142 49:07 lo podría entonces pues me regaló viaje yo tuve que ir a buscarlo los billetes claro les dije el caso es que el día que yo tengo que salir en avión vuelvo de Roma que había ido una beatificación de un familias entonces no podía ir pero lo puedo regalar me dijeron sí sí lo puedes regalar así que tuve que las a mis hijos se marcharon ellos

Voz 39 49:32 no me invadió el viaje pero bueno lo puede regalar lo pudo regalar que está muy frío indicó si veinte yo veinticinco preveía viaje donde hacia dónde

Voz 43 49:41 era cuál era el destino del viaje a Estambul

Voz 39 49:44 Bullock ocho días a tumbos bien mucho diez con todo pagado está muy bien muy bonito muy bien esto fue la Cadena SER Pepa

Voz 1142 49:52 pues es que no me acuerdo no me acuerdo muy bien

Voz 39 49:56 en Pepa cuanto soy yo no me acuerdo qué cosa también que Le coincidirá con su viaje a Roma qué casualidad día

Voz 1142 50:05 que salía uno yo venir

Voz 39 50:07 venga después le ha vuelto a tocar algo interesante

Voz 1142 50:13 me pues yo estuve casi dos años que ganaba todas las noches todas las noches dos entradas para el cine

Voz 43 50:18 ah sí sí

Voz 1142 50:20 había que contestaba una pregunta pero claro lo difícil era llamar que te cogiera el teléfono Tino otro cada noche cada noche ya me conocían en la radio bueno la señora

Voz 39 50:33 cada noche me ganó

Voz 1142 50:34 entonces de un esto es lo que había para el lunes todo todas las noches lo ganaba todas así que iba bueno está que ya me cansé deje de ir al cine y lo deje de llamar hay otro vez a mí me tocó en un papel de un envuelta de una naranja exprimido sí porque lo ponía en el papel no cuando fui a recogerlo señora me dijo si lo llevas sabes no le vendó la naranja

Voz 43 51:01 pero bueno

Voz 39 51:03 sentó mal porque les sentó mal pues porque dice que se hubiera quedado Villa no papel bueno sí fue muy gracioso

Voz 1142 51:14 el paquete grande grande de Magda Linas y galletas y cursos

Voz 43 51:18 ah sí también

Voz 1142 51:19 pues que me daba por llamar algunas por teléfono y tuve mucha suerte muchas veces si un paquete grande grande de cosas de una panadería

Voz 39 51:29 a mí me tocó Pepa mucho

Voz 43 51:31 sí más gracias por llamar vale gracias a sus buenas

Voz 39 51:33 te has ido suenan

Voz 47 51:46 a los galos amiga que había comprado o una un donativo para comprar un árbol con mi nombre tengo una con mi donde Venezuela soy Mercedes como noches

Voz 48 52:15 me llamo Juani llamo de aquí es Almería llamo para decirle que a mí nunca me ha tocado nada pero voy a contar una anécdota que me tocó todo con mi hija todo lo jueves hecho siempre una primitiva ella siempre me acompaña y un jueves al salir del estanco donde echar la primitiva ellas encontró un euro en el suelo y entonces me dijo Papá vamos a echar una Primitiva con este euro Ibra lo volvimos echemos una primitiva con un euro a mí no me tocó nada pero la primitiva que yo hecho nos tocó ciento cincuenta euros para contar que a mí nunca me tocó pero ella sin embargo siga tocado de una vuelta tocar nunca más nada muchas gracias está claro que las chicas tenían la suerte Juan

Voz 4 55:12 a hablar