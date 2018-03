Voz 2 00:00 hablar por hablar

Voz 10 04:03 qué tal buenas noches desde Tenerife Ramón

Voz 12 04:10 gracias por llamar Ramón ya adelante que hemos cuenta

Voz 13 04:16 bueno yo lo que era como el tema de lo de lo que había tocado precios y eso

Voz 13 04:24 no me ha tocado a mí me han regalado a Pinto a Mijas supuestamente bueno supuestamente no a mi hija porque ya me han regalado una vez

Voz 13 04:38 va pendiente lo trasplantes de médula ahí un mes pues le apareció un donante de naturalmente para mí fue el mayor premio que me pudo ha trastocado

Voz 12 04:54 Ramón cuéntenos queda tiene su hija

Voz 13 04:59 el trasplante se lo hicieron con seis

Voz 11 05:04 y cómo es la vida de su hija ahora en qué sentidos ha cambiado

Voz 13 05:09 a ella realmente ahora pueden verse alguna niña normal digo normal entre comillas no porque ella con con una enfermedad que tenía no podía ir a un parque no podía al colegio no podía jugar con un niño cualquiera como en una burbuja desde que le hicieron el trasplante de Jabal Paul que puede correr puede jugar puede saltar porque antes se caía hacía daño pues el podían tener morralla tinta entonces de y ahora mismo es una niña como todos los que como tiene que ser

Voz 13 05:45 ahora son por eso te digo que el mayor premio que he tenido en mi vida

Voz 12 05:53 cómo son ahora los padres

Voz 13 06:03 es muy duro porque está muy mal muy duro ves cosas que no tiene que ver en los hospitales con los niños y eso ostenta mucho mucho psicológicamente de hombre nosotros nos ha cambiado mucho la Vila supuesto ya vemos la vida de diferente forma estamos más de la vida habíamos vivir porque realmente somos voy a voy Navas personas somos muy egoístas además que ambos se quedan más materiales pero hay otras cosas más importantes que hecho entonces vemos no se ha cambiado mucho actualidad disfrutamos más el de la niña no por supuesto lo mejor cualquier persona o no lo ve nosotros tenemos cositas pequeñas cosas que nos hacen disfrutar de la vida

Voz 15 07:08 por la experiencia por la que ha pasado sí sí

Voz 13 07:11 ha madurado mucho es mucho más madura de la edad que tiene Le ha cambiado mucho de allá por supuesto y después ve la vida también ellas de de diferentes formas no lo sé pero ella no te dicen que no se dice realmente de Nava pero se lo vas notando pongo el cambio y vas viendo que ya te habla con una más que no es para ocho años porque la vida la vida fue muy dura para ella

Voz 13 07:41 nosotros tuvimos dos años paran dos años y medio para para que te hicieran trasplante hasta que le dieron con la enfermedad en si después la pusieron en el banco de donantes si meto la suerte que tuvimos que fue el día de Reyes de la lotería de El Niño no nos llamaron del hospital de habían encontrado un donante y no tuvimos que ir para Madrid en qué manos estamos en Tenerife Madrid para el Hospital Niño Jesús

Voz 13 08:15 dos meses y medio

Voz 12 08:20 el día te tomo

Voz 15 08:25 dos meses y medio son muchos días y muchas noches para una familia para esta como es un hospital pero claro si uno lo piensa fríamente y conecta con esto

Voz 16 08:38 es poco tiempo para la magnitud del suceso

Voz 13 08:43 porque nosotros tenemos mucha suerte porque la donante era compatible casi al cien porción entonces seguía no tuvo dificultad ninguna en ningún rechazo no de médula porque normalmente siempre hay uno que le llaman El Pele y que es el rechazo de piel eso es lo más normal y lo más como pero ella no ha tenido ni son ni un grado de fiebre entonces fueron para para lo que es pues poco tiempo jugaron dos meses y medio allí después claro ahora vamos prohibiciones que les tocas pero cada quince días después cadáver y ahora pues estamos viendo eso cada mes pero bueno ya por eso por eso es para mayor el mayor regalo que les puede tocar a a un ser humano eh que te devuelvan la vida no

Voz 15 09:30 desde luego estamos hablando de un regalo vital nosotros le le preguntábamos por regalos simpáticos pero esto esto supera cualquier imaginación verdad Ramón me pregunto si a los padres en algún momento se les llega a pasar el susto

Voz 17 09:45 no que va nunca

Voz 13 09:47 nosotros tenemos miedo que vuelva a recaer Opel lo vuelvo a pasar algo no eso nunca suele te quedas con toda la vida es decir el grave problema en España que no estamos muy concienciados en el tema de donar médula o lo que se sean pero lo que es médula la gente está muy equivocada que te pinchan en la espalda que tal donar médula es donar sangre es por sangre periférica eso una analítica de sangre puede salvar muchas vidas con una analítica de sangre

Voz 11 10:19 Ramón muchísimas gracias y un abrazo muy cariñoso para el afán

Voz 12 10:22 Elia muchas gracias Amir buenas

Voz 23 11:34 hola soy Gmail que bonito que conservo con más cariño es un libro para mí es muy importante porque ese libro lo escribió un amigo no me igual que quería muchísimo con el que compartía la afición por caminar sobre todo por los Caminos de Santiago es muy especial para mí porque lo escribió poco antes de fallecer sus últimos meses este vida y lo escribió con sus ojos porque era la única parte de su cuerpo que podíamos ver debido a su enfermedad que fue devastadora la ELA como él siempre conservo ese sentido del humor estupendo oí que a una persona magnífica pues dejo ese regalo que para mi tiene un valor emocional y sentimental que no puedo puedo describir es un regalo para mí el mejor podía tener nunca me desprenderse de de este libro bueno el libro se llama el crean caminante gracias por escucharme un saludo a todos

Voz 11 12:56 gracias Gemma el gran caminante puede también compartir esos regalos poderosos que lo hicieron en un momento cómodo Gemma el que lo hizo su amigo Ramón el que le hicieron a su niña seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco quiere hablarnos de su regalo quiere enviarnos lo en forma de nota de voz de audio nos lo quiere contar en directo novecientos cien ochocientos o la Alicia buenas noches

Voz 24 13:31 hola buenas noches como esta es me alegra muchísimo porque digo siempre que puede

Voz 24 13:38 y además ahora que estamos haciendo el Día de la Mujer y aquí estamos escribiendo pero vamos muy bien me ha sorprendido un oyente donde se decide contar mi historia que no deja de ser una especie de cuenta cuentos pero que me ocurrió cuando todavía no teníamos el euro entonces yo compré estaba prácticamente bastante mal ese mes esos meses que no llegas el único dinero que tenía ese día pues lo pasé por una administración número de lotería y siempre con el número nueve al final porque me gusta en la en los sorteos de los señores a nivel en el primer sorteo que se celebraba en verano en julio entonces yo estaba en casa sábado por la mañana había salido de guardia en ese momento estaba viendo el sorteo yo yendo lo bueno moviéndolo porque entonces ahora veo oigo peor de un programa L'Oréal verles escuché perfectamente pero yo doy mi número cómo lo cantaban los niños sabían leer las te ha tocado un quinto premio entonces pues ya se hasta que no estuvieron todos los décimos juntos no pudimos cobrarlo pero mi ilusión era cobrarlo el mal no vivido porque si estamos a las nóminas las no Miller nunca nunca habría visto tanto dinero que si que yo voy a ir

Voz 15 15:11 el día porque las películas con los de los ochenta

Voz 24 15:15 yo me miraron de arriba abajo bueno era una extraña una cosa rara como venía una persona así a pedir pues entonces cerca de un millón de pesetas que ya era entonces pues no había dinero yo aún bueno no

Voz 12 15:31 perdone pero pero si queréis

Voz 24 15:33 pero si quiere le manda e impone un Chicken no yo quería ese dinero visita for peseta entonces tuve un rato hasta que porta en vino el director no se vamos a intentarlo me lo dieron dieron al cabo del bastante tiempo de tiempo estar una hora tardía cuando está contenta con muy sobre dije cuando llegué a casa me subí encima de mí de del colchón que todo el dinero me sigue por encima hizo para mí para mi fue una ilusión tremenda porque vi caer como ellas cima dije esto es lo que yo por lo que estoy trabajando Isabel desde entonces les es bastante menos en Francia

Voz 24 16:33 el galo un regalo porque me me dijo la vida me más que una historia ya lo que es

Voz 24 16:45 entonces para mí fueron dos regalos uno uno dos

Voz 15 16:52 pero lo que vieron nada más y nada menos Alicia muchísimas gracias

Voz 24 16:56 a ustedes muy felicidad felicidades a todos por el programa

Voz 16 18:38 hola Xavi buenas noches qué tal desde Barcelona

Voz 17 18:43 sí es desde Barcelona desde un pueblecito que sabemos que de las montañas

Voz 15 18:48 muy bien

Voz 17 18:50 bueno pues nada de otra persona estaba hablando como por ejemplo el me ha llegado hasta el corazón al mejor lo mio es una tontería pero bueno cuál es la verdad es que hace dos años ahí bueno hablando de el tema de que no se nos ha tratado alguna cosa alguna cosa

Voz 16 19:22 sí sí sí

Voz 17 19:25 celebración en no sé qué pues mira tenía el número cero cero cero cero una de las celebraciones misma sea gracia porque mis compañeros me se ha latido es verdad

Voz 15 19:42 yo vaya sombra

Voz 17 19:44 sí porque en la celebración de una cena porque ya allí dijeron unos chavales que no puede ser que te hasta tantísima mala suerte hizo tal ya cuando acabó la cena ya cabos la celebración porque es hacia la tarifa pues fui al servicio tal y como están de servicio empezaron a picar a la puerta y por favor no me molesta dice esperar como dentistas físico me dijeron Chavez ha tocado yo decía que bueno el el premier era un un ahí paz pero claro es que a mí no había tocado que pasó pequeños de doce años y otro de diez Si yo creo que cuando recogió el premio estaban allí pero cuando llegue a casa mira me ha dejado esto mira yo creo que yo estuvieron más ilusión de es hombre claro de verdad reciban

Voz 15 20:51 claro claro para esa ciudades eso es un regalazo vamos

Voz 17 20:54 sí sí aparte aparte a ese yo desde Asia no es esto lo va a vosotros de verdad Papa pero por favor que ilusión que ilusión como has podido es decir es que cinco todavía aquí el delito que era el cero cero hacerlo hacer sin era ella para por favor no no hay lesionado

Voz 15 21:14 este aviso es lo más divertido que a uno le toque algo con ese número el cero cero cero cero que es que tiene pinta que que va a ser precisamente un cero el resultado

Voz 17 21:23 que es que es que eso hace un año y medio yo te creer

Voz 15 21:29 es muy divertido es muy divertido no sobre todo cuando le llaman a uno al escenario y sube y bueno cien recoge

Voz 17 21:36 bueno divertido vergonzoso porque yo hace sabiendo vivió una una vez Barbanza en

Voz 16 21:43 Xavi porque tuvo que decir algunas palabras en público predecir por lo que dice y dio las gracias

Voz 17 21:51 cuando la gracias ocupando un muchas gracias a todos los premios del mundo esperaba en mis compañeros bueno porque hay muchísima gente esto con el público y comité como se dice no puede estar muy bien yo pero para público la verdad que no es lo mío pero bueno yo vi mayor ilusión soy cuando cuando llegue a casa al al día siguiente de que que a su padre pues media estocada esta misma tarde la verdad también han pasado más igual sería hablar de un poco más cuenta porque si no esto es bueno bueno no se complica todo un poco la muchas veces ligada con pequeños detallito como estos lanzó pequeñas ilusiones pues la verdad es que no no anima a todos

Voz 15 23:00 es verdad Xavi la la vida está hecha a base de estas cositas no de pequeñas ilusiones de golpes de efecto de de magia por qué no decirlo

Voz 17 23:09 sí sí yo creo que eso muy poco de aprovechar el el día a día Hay sacar provecho de las de las de las partidas cosas sobre de las pequeñas cosas que que no ahora a ilusionar

Voz 15 23:25 cualquier motivo es bueno para para celebrar Xavi muchísimas gracias por llamar

Voz 17 23:29 muchísimas muchísimas gracias a los magníficos todos

Voz 16 23:36 vuelve a llamar pronto un abrazo muy cariñoso

Voz 17 23:39 me hace un abrazo

Voz 11 23:54 ahora todos conocemos aún nombre a un amigo Xavi al que le tocó un premio llevando el número cero cero cero cero eso para cuando repartimos los boletos con los amigos misión número no me lo da bien feo

Voz 18 24:26 al se en Sendin yo espero yo he visto Nicolas hice Coca Loli que es para qué

Voz 11 24:50 vamos que todos los números son bonitos

Voz 11 25:37 Time Martínez ya estoy conquistada con esta canción eh es más esa Paul McCartney Michael Jackson no y ahora se ponen a hablar cuarto en el cantaba una amoladora los dos de la misma chica

Voz 11 27:10 pues en A Coruña Nos espera Olimpia buenas noches

Voz 15 27:14 hola buenas noches Macarena muchísimas gracias por llamar ya adelante el escuchamos aunque todo el rato programa estoy un poco nerviosa no sé lo peor limpia lo hacen entonces el programa eh hace enhorabuena también a usted

Voz 27 27:29 me encanta me encanta es que no puedo dormir sin vosotros eso ya para empezar

Voz 15 27:35 bueno me enganchó

Voz 27 27:36 pero ahora hay deciros que la mejor no suele que estamos hablando ahora mismo

Voz 15 27:42 pues es bueno esto hemos compartiendo regalos premios que nos ha dado la vida grandes pequeños divertido sin paz

Voz 16 27:49 ticos poderosos de todo un poco

Voz 27 27:54 pues en el mejor regalo que me ha dado la vida hasta ahora es mi hija

Voz 28 28:04 sí sí a que te que te molesta que te diga bueno previsto

Voz 15 28:11 pero lo de hoy quizás ahí se pensaba en lo bonito de lo que ha dicho callaba a mi hija

Voz 27 28:19 se llama como yo le he puesto el nombre de Olimpia también gracias a Dios tengo una pareja que me ha dejado ponerle también mi apellido sí así es la cosa más bonita que tengo en el mundo está en todos durmiendo muy perro mirar tú mi niña

Voz 16 28:44 no sólo el metro la madre la madre no duerme

Voz 27 28:48 no yo soy espera adquirir siempre alerta pero bueno oye me ha encantado que me habéis cogido el teléfono siempre quería llamar pero bueno no sabía que era tan fácil aborda

Voz 15 29:03 sí bueno yo sabe que puede llamar cuando quiera Olimpia cuánto tiempo tiene su hija tres meses tres meses esta recién llegada a la vida como quién dice sí bienvenida y como se está adaptando la pequeña

Voz 25 29:19 buf es que hoy he tenido un pequeño

Voz 27 29:24 esto porque bueno la niña

Voz 29 29:26 tenía bueno yo tenía

Voz 25 29:29 tengo cuarenta años

Voz 27 29:32 si la empresa pitos llevaría ninguno yo estaba en un cuarenta y era de bajo riesgo al contrario debe que todo el mundo piensa no a partir de los treinta y cinco el alto riesgo bueno pues admito lo muy bien muy bueno al final séptimos de un séptimo mes de embarazo mi padre encontrar un cáncer de pulmón yo perdí dos tilos y a partir de ahí ya todo fue cuesta abajo al octavo mes ya había complicaciones la niña tenía bajo peso ya no tenía los nutrientes que necesitaba ya estaba ya nos dijeron que ella ha estado en riesgo

Voz 25 30:22 los dos vidas

Voz 27 30:25 pero bueno me nació con un kilo uno doscientos veinte me entregaron a los quince días de estar en el hospital con mi que lo novecientos sesenta hoy en día me pesa que veo a los niños ir me encanta verlos que yo vivos que es muy pequeña mi hija pesa tres kilos novecientos veinte iba para los cuatro sí claro en el tenemos que comprar ropa que vamos que a ver es muy guapa es muy bonita pero pero yo voy a los demás niños hice me cae un poco lavaba en el sentido de yo quiero más peso pero bueno a partir de ahí yo sé que todo va a ir para arriba Hay ello hay que luchar hay que luchar nunca nunca me hubiera imaginado que hubiera sido más nunca

Voz 16 31:32 nunca pero él como sede como madre Un buen

Voz 27 31:37 no es complicado el Macarena muy complicado porque a veces bien es verdad que la gente dice es que no lo mismo otra de mi mano destrucción el pero claro cuando es un neonato que haces es que no sabes qué hacer porque yo he tenido que recurrir a mi madre llamarla pero pero es que es que es un poco complicado complicado a veces es complicado

Voz 25 32:08 complicarlo pero bueno yo creo que de todo se sale es muy no sé

Voz 27 32:18 yo creo que se ha alguna persona ante todo

Voz 14 32:21 sí a ver

Voz 27 32:23 respetuoso con la gente infeliz

Voz 25 32:27 qué es lo mejor para ella lo mejor así que yo lo vea

Voz 15 32:37 el diciendo entiendo Olimpia que una madre siempre se exige siempre cree que puede ser mejor madre de lo que está siendo aunque sea

Voz 25 32:46 una madre estupenda

Voz 27 32:49 es muy complicado porque porque cuando yo ahora ver es culpable porque es que tienes aquí como él él el lloro y me en el en el hoy y lo hizo estoy haciendo mal es que no sé es una cosa muy extraña

Voz 14 33:08 no es muy bonito pero complicarlo a ver

Voz 15 33:10 claro limpio porque es una grandísima responsabilidad y están las dos ahí desde hace poco compartiendo la vida conociéndose ahí queda tanto verdad por por caminar pero es verdad que dicen que que el tiempo ayuda las noches ayúdame y los días

Voz 27 33:25 bien si Ivonne y aparte que lleva claro alguien tiene que trabajar y eso es mi mía Ángel que se ha el claro yo pongo un tiene el suelo y es Mi gato pegada toma apoyando el perro que quiere comer La niña que llora lo que tengo que desayunar

Voz 28 33:44 decir es que es todo así

Voz 27 33:47 ya por la mañana sales even hay correr arriba Ia aparte a mí a raíz del embarazo de encontrar un papiloma por cierto Macarena aprovecho para decir que por favor las mujeres que se vayan a revisar hice mañana a hacer una citología el porque yo no me hacia una ideología hacía muchísimo tiempo a ver por favor gracias a Dios a mí a raíz del del embarazo me encontré muy lo más que hubiera derivado en un cáncer de cuello de útero por favor el otro día fue hace creo dos días el el VPH virus del papiloma humano por favor

Voz 25 34:37 citología siempre igual

Voz 27 34:41 leer en Internet porque aunque tú te pongo los encontró ya no lo sé aunque sea el roce también te puede puede también muy como se dice bueno echar sabes no no

Voz 15 35:03 limpia más que Internet es lo que siempre tienen que hacer es consultar con un buen especialista el médico de cabecera o con una voz autorizada Olimpia pues muchísimas gracias aproveche para descansar un poquito ahora que no están pidiendo todas esas bocas que empiezan a pedir a primera hora de no no ahora tengo volvieron ocho llega ahora el tocan las cuatro a las cuatro bueno pues nada veinte veinte minutos Silvela venga no muchísimas gracias Macarena gracias por llamar

Voz 27 35:31 ya hay Adriana también que es también

Voz 15 35:33 sí de aquí de de Galicia exactamente de Lugo luego me voy a Lauren en Semana Santa tenga asiente con la cabeza bueno gracias buenas mascotas

Voz 11 36:07 a Graciela es verdad que para un bebé de tan poquito peso que tuvo al nacer ahora no están nada mal así que animo y mucha paciencia y enhorabuena que seguro que Olympia se cría hermosa

Voz 11 36:34 dice anoche y no se preocupe que mi hijo pesó un kilo y medio ir rápido que se ponen como en los demás

Voz 32 37:17 hola soy Montse para deciros que bueno mi madre ha sido siempre su pero aficionada a echar todo lo que foses concursos sorteos regalos y una buena mañana tempranito me despierta deprisa y corriendo Montse vamos a bajar al supermercado donde han llevado que nos han tocado un coche cuando bajamos en una maqueta preciosa de un Poor's una cosa impresionante cuando de volvíamos para casa de enfadada indignada que iba se las regaló al primer niño que encontré

Voz 21 37:47 a los pobres Vita

Voz 11 38:18 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco quiere hacer como Montse enviarnos una nota de voz audio al Whatsapp del programa seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco contándonos cuál ha sido el regalo más inesperado por grande poderoso por simpático por casual por doméstico

Voz 15 38:40 y al teléfono tenemos a emérito de Zamora buenas noches

Voz 28 38:44 buenas noches gracias por llamar pero diecinueve Ferrer muy amable

Voz 33 38:49 mira a mí sí me han tocado muchas cosas gente de esos papeles

Voz 28 38:54 sí yo me meto da mira a los televisores

Voz 33 38:56 muy un micro ondas una un uno de Ecuador a ir al café chica

Voz 15 39:03 pero que barbaridad salvada que es una

Voz 33 39:05 tabla con la he con el cuenco de Saray todos los aparatos y cómo estáis pidiendo que llamaran muy ojo

Voz 15 39:14 medita usted vale por cinco oyentes pero son tontos

Voz 33 39:17 la verdad es que me han entrado muchas que hoy dos bolsitas con más gracia que no hubiera que sólo me ha tocado esto bolitas así

Voz 15 39:23 sí sí sí pero tiene usted como una especie de imán para las

Voz 33 39:26 eso no lo sé hija pero desde luego me me toca así al me han dejado también de relojes de esta cocina hindú con los seis cubiertos de Irak pero cuando yo cantaran cuando tengo alguna cosa que mandar a mano enseguida

Voz 28 39:42 si usted lo manda se fía de claro porque hay algunas veces ámbito ganar yo no quise no mandas otra Tovar para que tengo que darlo

Voz 15 39:51 Emery te persigue habiendo tantos concursos porque parece

Voz 33 39:53 ya no hay tantos humanizado

Voz 15 39:56 el procesado en los noventa

Voz 33 39:58 desde le vamos en muchos años claro toro ya no hay tantas cosas de esas

Voz 15 40:03 lo que varios sorteos es más propio de los noventa se pusieron muy de moda sí sí porque no sabía muchas cosas

Voz 33 40:11 de manera que cerraban cosas pero ahora no ahora ya no

Voz 15 40:16 es muy raro porque eso era de mérito que no tienen éxito lo porque ya no participamos no sé no sé

Voz 33 40:24 tampoco eso claro a lo mejor es a regalos a lo mejor yo pero antes el cese en muchas cosas que te dabas y te tocaban cosas

Voz 15 40:34 y recuerda de todos estos regalos cuál fue el que más ilusión le hizo

Voz 33 40:38 hombre pues yo creo que lo que más ilusión me hizo fue además no muy pequeño me tocó que fue una

Voz 28 40:43 el primero es que porque sea que cuando

Voz 33 40:50 era la primera vez que hace más de los amos lo son todos los que hacen porque son todo pero cuando no una cosa que no es ver a este toca pues es la primera vez que hace mucha ilusión

Voz 15 41:04 merita muchísimas gracias por llamar

Voz 28 41:07 a ustedes fuera atender mi felicidad les gracias que descanse igualmente

Voz 11 42:31 por cierto que a mí comentarios de lo de los sorteos es más propio de los noventa que ahora dice Amelie que la crisis acabó con todo hasta con los regalos

Voz 11 43:23 vamos a conocer a Paco desde Málaga buenas noches Paco

Voz 16 43:27 gracias por llamar escuchamos

Voz 36 43:32 yo soy la noche muy que aloje dos vimos bastante poco que son los siguiente en calles hecho preventiva voy a cuatro mil seiscientos

Voz 16 43:50 bueno allá

Voz 36 43:51 vertido enhorabuena qué alegría mal

Voz 16 43:53 grande no

Voz 36 43:55 sí pero hay dos cosas si bien le voy a cobrar donde La Caixa Caixa a cobrar no llevarla al hombre que cogió la primitiva sirve regalar cincuenta duro yo tengo un regalito dio un euro al otro por bienes

Voz 16 44:19 el otro día cinco cuánto cuánto dinero y siete mil seiscientos pero Paco Ud L si se alejen de la de la suerte

Voz 36 44:32 sí eso la vida creo yo asignado pero en cuestión de dinero por el mundo yo vivo bueno muy bueno mi madre como yo con mi madre pero falleció una mujer que me asusto tiene el mundo en otro lado eh tres componer con siete millones y medio el belga en mil novecientos sesenta y uno setenta y uno euros diez duro que le regalaron trescientos entonces a mi madre sí que ha de caso tendría suelo

Voz 15 45:09 sí sí bueno están la familia claramente

Voz 36 45:11 exactamente parar de contar alrededor de punto cuando todos sobre el cual viene el lunes cobrar a los mil seiscientos euros me fui por no se a mi madre iba mamá te voy a llevar que es lo que más le gustaba del mundo en caligrafía no vamos a caso tenemos un vino habría sorteo y cada tres o cuatro partiendo un regalo cantamos lindo así vamos a poner el regalo de muy no y el veinte me hizo yo por mi regalo yo tengo sentirán este cargo pero algo me lo pero que una plancha un realizador de esquí Lucía hoy me arreglo yo no lo tengo pero

Voz 16 46:11 los datos de los brazos para de un aire digo los de los brazos para darse un aire moderno

Voz 36 46:19 si se hiciera yo una permanente

Voz 16 46:24 Ike y que ha hecho con el rizando el de pelo mi madre bueno por lo menos es verdad mamá lo puede aprovechar claro

Voz 36 46:35 Carlos aparte hace muy agradable

Voz 15 46:38 gracias Paco estaba yo pensando que anda que no lo pasan poco bien ustedes eh

Voz 36 46:43 ahora no ahora por desgracia porque madre estoy solo en caso ahí duermo bien pero bueno eso ya no Prehistoria digo no lo que se suele me lo una madre cuando tenemos vida amable pero cuando te falta todavía dos años yo todavía no lo supera un pueblo no sé estoy escuchando los vosotros no escuche lo que una historia no duermo bien no dejarán increíble dijo Rico lo de la suerte comenta que también hay cosas agradables vaya lo haré

Voz 16 47:21 son bonitos recuerdos Paco de su madre se visten muchos pero puedo usted no se ha hecho desde luego

Voz 36 47:26 lo que no se pueden una imagen vale

Voz 17 47:29 claro cuando cuando te falta

Voz 36 47:31 es cuando realmente dice es lo que alguna mal

Voz 16 47:34 cuando uno se da cuenta raza del sentimiento tan fuerte

Voz 36 47:39 sí murió con noventa y dos años ha hecho mucho mucho los demás requiere la vida yo tengo hijos pero aún diría adiós por lo que yo entiendo hizo que lo entiendo por la vida

Voz 15 48:03 gracias Paco gracias por llamar y por sacarnos una sonrisa

Voz 16 48:09 bueno igualmente

Voz 36 48:12 gracias adiós

Voz 12 50:27 el pasado yo estoy oyendo del rizando el rizo del PP Verda

Voz 15 50:35 el pobre Paco sí la verdad que sí

Voz 27 50:40 ya Macarena estaba yo deseando hablar contigo primero de nada antes de que tengo que decir que habéis sido mi salvación

Voz 15 50:50 sí porque en el año dos mil ocho

Voz 27 50:52 no

Voz 14 50:55 yo me dar ruedas buena dio por las noches no eso te digo que gracias a la Cadena Ser y su gente tan maravillosa a veces la vida gracias Manu quererla

Voz 25 51:09 bueno a lo que íbamos

Voz 14 51:12 ah no lo tocante a los a los sorteos los regalos en el año setenta y cuatro sello con estado estaba Juan de Toro que no sé si tú lo habrán oído no

Voz 11 51:27 claro yo no lo llegué a conocer pero sí lo he oído

Voz 14 51:30 a las muy popular si Juande toro había un concurso una cierta marca de aceites tenía que forma con la etiqueta con las palabras del botellas es que farol colmaron la palabra más global para que encontrar hizo a antes con las letras verdad es decir que tan se esto podía suplir con etiquetas completa cuando voy con una palabra total ocho mil pesetas ocho mil

Voz 15 52:07 no está nada mal sí sí sí

Voz 14 52:10 pues habrá hay sí sí coscorrón

Voz 15 52:16 coscorrón corro de Juan Perón

Voz 14 52:18 tengo todavía una aguardado darme yo digo lindo que quería dieciséis palabras soy dieciséis

Voz 15 52:26 él es creado él se les da usted muy bien no

Voz 14 52:30 coches mal

Voz 27 52:32 sí muy justito en el día de Reyes

Voz 14 52:34 es que no lo pude hoy porque no fuimos la familia a la sierra

Voz 25 52:39 no me llevamos radio ni nada

Voz 14 52:42 yo pensaba ya que si no están nombrando en la en la radio pues Custo luego me dieron una liso que tenía un cartero pensó que era pagar un bolso

Voz 25 52:59 eso sí

Voz 12 53:02 la Sociedad Española de Radiodifusión como antes

Voz 14 53:09 cuando venga con mi marido porque él a camioneros siempre habría si eres tonta pero estoy te van

Voz 15 53:19 pero eso son mujeres

Voz 14 53:23 hola guardé igualando vino hice así como un abanico Vigo Pascual por la nariz

Voz 15 53:30 sí aquí está mi regalo ocho mil pesetas entonces el maravilloso lo dinero desde luego desde luego no pero

Voz 14 53:41 es como se me he dicho tu compañera texto podía decir el lo la Cadena Ser y que quieran la cadena Antena tres estaba por los mañana Pepe Navarro hacía no más preguntas preciosa

Voz 15 53:59 sin duda

Voz 14 54:00 es cierto artículos tenía que ya te dice cómo se nota le pegó ella yo pregunto de eso

Voz 15 54:17 el Príncipe de la cebolla y el precio de los limones eso es lo que tenían que acertar sí acerté

Voz 14 54:23 cómo se nota que levantina a Río

Voz 15 54:28 como Manuela cuál fue el premio

Voz 14 54:32 lo cierto en dos mil pesetas

Voz 15 54:34 no está nada mal Manuela le mando un beso muy cariñoso lo tenemos que dejar aquí ya

Voz 14 54:40 me nada que os escucho todas las noches y que adelante y que si Maradona

Voz 12 54:45 yo soy gracias Manuela gracias por hacernos tan buena

Voz 15 54:47 compañía una pausa informativa