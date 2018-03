Voz 1 00:00 Gabri

Voz 0127 00:11 son las tres las dos en Canarias el presidente del Parlament catalán ha propuesto oficialmente a Jordi Sanchez el número dos You de Junts per Cataluña que está en prisión preventiva como candidato a la investidura después de la ronda de contactos con los partidos catalanes Roger Torrent ha dicho que es el que cuenta con más apoyos pero no cuenta con uno fundamental el de la CUP que es el que permitiría que saliera elegido Carles Riera diputado de la formación anticapitalista dice que se abstendrán ante cualquier candidato que propongan Yus per Catalunya y Esquerra mientras no haya sobre la mesa una propuesta para materializar una república catalana

Voz 2 00:42 la CUP no está vetando Jordi Sanchez niña ningún otro candidato o candidata a la CUP lo que está diciendo es que no participaremos de ninguna política autonomistas

Voz 0127 00:52 os Cataluña ha pedido a Roger Torrent tiempo para poder cerrar un acuerdo con la CUP antes de la investidura así que de momento hay candidato pero no fecha para el pleno el sarta di nosotros creemos que llegaremos a tiempo y que podremos

Voz 3 01:03 esta encontrar puntos de acuerdo con la CUP que permitan la investidura lo que

Voz 0127 01:08 más de lo que hacemos es emplazar no seguir trabajando todos estos días Unidos Podemos pide al PSOE que vaya un paso más allá y que apoye una moción de censura contra Mariano Rajoy en lugar de limitarse a exigir como ha hecho este lunes Pedro Sánchez que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no consigue aprobar los presupuestos de este año la cuestión de confianza es un instrumento que sólo puede activar el propio Rajoy no depende de que lo quieran los grupos de la oposición del PP ya dicen que eso no va a pasar porque esperan tener aprobadas las cuentas de este año muy pronto Inma

Voz 0806 01:38 pero le exige Sánchez a Rajoy una cuestión de confianza pero sigue rechazando la opción de la moción de censura porque opina que los números no dan a pesar de la insistencia de Podemos en cambio en Ciudadanos no contemplan ni una opción ni la otra Noelia Vera es co portavoz de Podemos y Albert Rivera líder de la formación naranja

Voz 4 01:56 nosotros seguimos estando muy abierto a esa posibilidad que echara a Mariano Rajoy

Voz 5 02:01 eso es el señor Rajoy el único que puede decidir si convoca elecciones no pero si me pregunta mi opinión creo que quede clara es que lo mejor es que vengan los presupuestos y que salgan adelante con todas esas medidas naranjas

Voz 0806 02:11 los presupuestos según el Partido Popular se van a presentar por eso en Génova consideran que el planteamiento de Pedro Sánchez está fuera de la realidad

Voz 0127 02:19 el Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación para saber cómo han podido filtrar antes de tiempo por un canal no oficial los resultados provisionales de los exámenes del MIR los datos personales de los candidatos y también sus notas circulan por internet desde hace algunas horas Laura Marcos

Voz 1276 02:35 son trescientas sesenta y dos páginas con el lobo del Ministerio de Sanidad y un apunte al pie donde se le restringido en ese documento PDF figuran los nombres DNI nacionalidades situación administrativa y por supuesto los resultados provisionales de la Prueba de Acceso a la residencia de catorce mil aspirantes fuentes del Ministerio reconocen la autenticidad de este documento que circula por la Red con información confidencial porque desde las doce de esta pasada noche los candidatos pueden consultar sus calificaciones online sí pero con un sistema individualizado que no les permite ver las de sus compañeros Sandra es afectada

Voz 6 03:08 yo me he enterado de la noticia a través de un grupo de Whatsapp que tengo con mis compañeras de clase personalmente me indigna un poco que todas estas datos esté en en la web a disposición de todo el mundo ya no sólo están los resultados del examen sino en nuestro nombre completo nuestra DNI nuestro expediente de la carrera bueno habrá que estudiar qué opciones ahí hasta qué punto esto es punible no

Voz 1276 03:29 Sanidad abrir una investigación para saber qué ha ocurrido para que estas notas se conozcan antes de tiempo por una fuente distinta al Ministerio insisten en que ellos sólo enviaron ese listado a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno