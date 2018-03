Voz 1 00:00 Serra hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 0020 05:29 a esta hora de la madrugada Adriana Mourelos

Voz 1363 05:33 se sienta a la mesa de hablarporhablar pero

Voz 8 05:35 a contarnos qué apuntes tenemos que tomar esta semana en los márgenes de la agenda los márgenes de la agenda

Voz 9 05:41 con Adriana Mourelos

Voz 0020 05:47 en los márgenes de la agenda de hablarporhablar pretendemos conversar sobre libros que han caído en nuestras manos y que creemos que deben ser compartidos esta madrugada tres recomendaciones

Voz 10 05:59 no

Voz 0020 06:04 esta madrugada tres libros con la misma temática porque esta semana sentimos igual que siempre pero sentimos que debemos compartirlo educar en el feminismo es un libro de Iria Marañón que apuesta desde la portada por formar personas libres seguras de sí mismas irrespetuosas sin importar su sexo un libro recomendado por mucha razón la primera porque situó el feminismo en el tiempo y en el espacio nos introduce en él desde la más absoluta naturalidad y normalidad aclarando incluso conceptos que en algún momento todos hemos dudado la segunda y la tercera parte del libro es algo así como una bofetada de realidad sobre los estereotipos sobre cómo educamos con lo que hacemos Hinault con qué decimos sobre cómo el patriarcado está tan presente que en y lo vemos con unos apuntes documentados y con actividades al final de cada bloque Iria Marañón nos muestra que podemos hacer de qué manera para cambiar la mirada también las maneras de actuar con nuestros hijos pero también con nosotros mismos abarca este educar en el feminismo todas las temáticas de importancia desde la coeducación y la corresponsabilidad hasta la violencia sexual y la obstétrica pasa todo por el mito del amor romántico el empoderamiento de la mujer y el neumático mismo von libro de cabecera Charo Nogueira presenta este martes la mujer que dijo basta un libro que publica la editorial Libros punto com que cuenta la historia de la feminista Ana María Pérez del Campo Noriega el subtítulo del libro es la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de género en España un trabajo mano a mano entre Ana María Pérez del Campo y Charo Nogueira dos mujeres una nacido antes de la Guerra Civil y la otra donante el baby boom que desgrana la transición de las españolas un periodo histórico penas abordado desde el punto de vista de las vidas personales de los cambios colectivos de las ciudadanas Nogueira es periodista experta en igualdad de género y Ana María Pérez del Campo es una mujer aristócrata convertida en feminista durante el franquismo sufrir la desigualdad en carne propia una mujer que se convierte en feminista sobre la marcha ella contribuye con su historia personal a la historia de tantas mujeres silenciadas si habiendo hablado ya en estos márgenes de la agenda de hablarporhablar de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes tenemos que hablar ahora de súper mujeres súper inventó las ideas brillantes que transformarán nuestra vida es un libro que publica Sandra V un homenaje a más de noventa mujeres científicas e inventó horas de todos los tiempos que a contracorriente lograron no sólo patentar un invento sino también conquistar su libertad física e intelectual un libro que se presenta precisamente este miércoles en Madrid y como último apunte la editorial Cátedra presenta la colección feminismo que define como una colección perfecta para observar el mundo desde la

Voz 2 08:55 diría feminista hola buenas noches

Voz 14 10:04 claro

Voz 1363 10:05 gracias por llamar desde Badajoz adelante

Voz 14 10:09 bueno pues querida y el temporal

Voz 15 10:19 condenar si el con el el acuerdo entre la Unión lo de Marruecos

Voz 16 10:30 sí bueno está

Voz 15 10:34 por lo que está sufriendo desde hace más de cuanto dejaba la acción la separación de las familias la diciendo lo más grande del mundo es por mundo a todo el mundo no no no nos conoce que divide en dos partes

Voz 14 11:00 eh

Voz 15 11:01 Ismar sembrado más de nueve millones tenía aquí en el Día Internacional de los Derechos Humanos la dominó no romper al esa con Marruecos escribiendo lo salgo a correr hacia el final esta es algo a esa tierra tiene su bajado ningún país del mundo incluyendo el Gobierno en Xirivella en el panel oficial el Gobierno no es nueva no es en España que agradecemos Swayze su apoyo y su ayuda al pueblo saharaui

Voz 1363 11:45 sí

Voz 15 11:47 que ningún países mundo incidiendo el Gobierno se reconoce la soberanía de Marruecos sobre ahí el pueblo saharaui al individuo en dos partes una pero es ocupados en otra clara sufrido también en Argelia hijo del pueblo está pidiendo ayuda para mantener en el campamento de lo mostrado mientras tierras exagerada la población civil totalmente desocupados estar sufriendo la versión la acción en los humanos trabajo ir la pobreza me dejar fuera el CAR conducido el ser humano no ha luchado ya valores sea de dos derechos humanos seres pues ahí se deja al margen al pueblo saharaui algo medio algo vergonzoso que los derechos humanos a unos y otros a través de vosotros eh quiero que esos son unas hacen impresionar político porque en España a pesar de eso deuda histórica porque ha abandonado algún saharaui oficial porque es pues es de él en el setenta y cinco España abandonó a Zarra iba la entregó a Moritania irá a Marruecos el engendro cinco hizo de Madrid con Condé on en sombra en donde dice entre los saharauis como rebaño de ahora al ejercito marroquí lo que se puede estarse riendo se ha tensado de luchar una lucha una lucha limpia nunca los saharauis han ido por el organismo en plena guerra entre el Polisario y Marruecos póliza de grandes ciudades muy mujer nunca los ojos como artífice uno marroquíes hay más de cincuenta mil desaparecidos bajarán hasta un mil sí lo que

Voz 14 14:45 de los acontecimientos los deberes acontecimiento era pues fue en el campamento

Voz 17 14:53 en hindi donde no

Voz 14 14:56 ajenos al cuando sirvió imaginar que no se percibe una forma muy pacífica para protestar salió fuera de El Aaiún

Voz 16 15:07 sí sí

Voz 14 15:09 estábamos campamento donde había más de ocho mil jaimas de ciudadanos saharauis el cuente con mil treinta ingerir personas se mujer eso parecía aquella ganan mundo son mensajes de que aparezca de esta el Gobierno marroquí ocupándose de Asaja más de treinta y cinco años está el cenamos

Voz 1363 15:39 Hansala podríamos estar hablando de la situación del pueblo saharaui toda la noche pero sí quiero en con un titular resumir un poco su queja en debido a este acuerdo que acaba de firmarse entre la Unión Europea y Marruecos el pueblo saharaui no tiene derecho a explotar sus propios recursos

Voz 14 16:00 el US consultado al dueño que es el pueblo saharaui por tanto es al Polisario

Voz 16 16:07 no ha habido ningún tipo de consulta ni se ha dejado al margen al pueblo saharaui como tantas otras veces

Voz 14 16:17 sí que lo que quiere es que los políticos en España están cruzando el pueblo saharaui compramos una vez que fiesta lo posesión Orhan pero el PSOE siempre lado que va a ayudar a que se reconoce usted sabrá ese respetar los derechos humanos cerebral un referendo pero cuando llega al Gobierno iniciada hace la vista gorda Pierce de tercer coge el otro el papel Ponce nos hacen una modelo de Jandri

Voz 1363 16:53 has Dalla vamos a dejarlo aquí pero vamos a pedir a los oyentes que que que entiendan lo que está usted contando que opinen que nos llamen a este número de teléfono el novecientos cien ochocientos

Voz 16 17:05 la muchísimas gracias de verdad por haber llamado

Voz 1363 18:23 bueno un placer

Voz 23 18:26 yo quería es que estoy sintiendo al hilo de que las señoras esta caído a quienes la merienda para los inmigrantes no el malo porque yo por ejemplo los años ochenta tuve que abandonar mi sin duda donde nací que si salir de España me fui a me vine a Valencia somos niños se encontraba otra cultura otro se encontraban hubo una inmigrante aquí además me trataban de otra forma no

Voz 16 18:57 pero diferente Antonio de dónde venía usted

Voz 23 19:00 yo nací en Córdoba Pozoblanco estamento

Voz 1363 19:03 ajá y aunque la migración fue dentro del mismo país dice usted que sentía que lo trataban diferente

Voz 23 19:11 ese ese no me digas paisano mio que se fueron a Alemania va a la gente no se entera creo que hemos perdido la memoria mucho de nuestro padre y tuvimos que migrar los motivo que la guía que no sea día ahora parece ser que los inmigrantes no molesten o no pero no nos acordamos de lo que fuimos nosotros yo pienso que los inmigrantes son personas que han venido cuando la interesado al poder los algo la trabajar de una manera o de otra de hecho muy inmigrante están haciendo un trabajo mal pagado cuidando ancianos edito yo pero yo los teníamos que pensar un poquito no

Voz 24 20:04 pienso yo

Voz 16 20:07 eso sí oye si si si con muchísima atención Antonio

Voz 23 20:12 entonces devengo de decir que yo cuando cuando pude regresar a mi pueblo volvía a ser través emigrante allí porque nadie me conocía nadie genera tenía que darle explicaciones de quien fue y en fin pues es algo que a mí me molesta muchísimo es

Voz 1363 20:31 Antonio hubiese abandonado usted Córdoba si no hubiese sido por las circunstancias

Voz 23 20:36 no porque yo me pues yo vi a mi padre a tener que si abandonos vender su casa que se había hecho mucho sacrificio y abandonarla en a otros y yo enseguida pero mis padres como que eso era aprender valenciano le daba muy decir

Voz 22 20:58 no nada

Voz 23 21:00 yo vi a mi padre llorar muchas rasas porque les acribilló había hecho su casa en su pueblo a nadie yo pienso que casi nadie les gusta si está bien abandonar la raíz y aunque yo ahora me encuentro muy a gusto allí salvo los problemas que de ahí de las disgustada pero yo nunca abandona me raíz entonces yo critico me sabe muy mal que la gente no se acuerde o no sé de lo que

Voz 24 21:33 lo que hemos ido no

Voz 23 21:36 a ser que lo han hecho creer que ahora nosotros somos una época en la que estábamos por encima de viene el Madrid y es mentira no

Voz 1363 21:48 Antonio pues muchísimas gracias también por compartir esta experiencia de emigración en el mismo país pero que al fin y al cabo es otra experiencia migratoria

Voz 16 21:57 Antonio gracias muchísimas gracias que descanse Macarena gracias a vosotros como un abrazo

Voz 8 22:09 por nuestra parte poco más que tengan un bonito martes mañana estaremos a que por si quiere hablar por hablar hasta entonces

